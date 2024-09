Les principales plateformes de collaboration de contenu en 2024

Vous vous souvenez de la campagne "Dream Crazy" de Nike ? Centrée autour d'une puissante publicité narrée par Colin Kaepernick et mettant en scène des athlètes comme Serena Williams et LeBron James, elle mettait en avant leurs incroyables réussites et exhortait les téléspectateurs à persévérer contre vents et marées. Comme on pouvait s'y attendre, la campagne est devenue virale sur les médias sociaux.

Mais pouvez-vous imaginer le travail effectué en coulisses ? La coordination du scénario, des vidéos, des médias sociaux, des communiqués de presse et d'autres éléments encore a dû nécessiter une collaboration et des compétences de gestion magistrales. Même si vous ne produisez pas une publicité de plusieurs millions de dollars avec des légendes du sport, vous connaissez le type de communication et de collaboration en temps réel qui est nécessaire pour créer des documents importants et des messages à forte visibilité.

Les logiciels de collaboration de contenu sont conçus pour s'attaquer de front à ces problèmes. Il fournit un hub central pour tout votre contenu, rationalise la communication et vous aide à suivre la progression. Au lieu d'avoir à gérer un désordre d'e-mails et de documents éparpillés, vous bénéficiez d'un affichage clair et organisé de votre projet.

J'ai passé beaucoup de temps à explorer différentes plateformes de collaboration de contenu. Sur la base de mon expérience pratique et des recherches faites par l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des 15 meilleurs outils de collaboration de contenu. Ces outils peuvent vous aider à gérer vos projets plus efficacement, tout comme ils le feraient pour une campagne aussi ambitieuse que celle de Nike.

Que faut-il rechercher dans une plateforme de collaboration de contenu ?

Il existe de nombreuses options, ce qui rend le choix de la bonne plateforme de collaboration de contenu difficile. Vous souhaitez trouver un outil qui corresponde aux besoins de votre équipe marketing en matière de flux de travail.

Pour vous aider à faire le meilleur choix, voici un guide :

À fait le contrôle des versions Pensez à l'importance du suivi des modifications et des mises à jour pour vos projets. Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent d'afficher, de revenir en arrière et de gérer les versions des documents. Si votre équipe révise et met à jour régulièrement le contenu, une plateforme dotée d'un solide système de contrôle des versions vous permettra d'éviter les erreurs et de vous assurer que tout le monde travaille sur la dernière version **Pouvez-vous collaborer en temps réel ? Identifiez si votre équipe a besoin de travailler ensemble sur des projets en temps réel. Vérifiez si la plateforme assiste les modifications en cours et les mises à jour en direct. Par exemple, si vous avez besoin de lancer des idées ou d'apporter des modifications rapides, un outil doté de solides fonctionnalités en temps réel permettra à tout le monde d'être sur la même page et réduira la confusion À faire avec vos outils existants Évaluez la capacité de la plateforme à s'intégrer à vos outils actuels. Faites la liste des logiciels que vous utilisez déjà et trouvez une plateforme qui se connecte de manière transparente avec ceux-ci. Si votre équipe utilise Slack pour communiquer, une plateforme qui s'intègre à Slack permettra de synchroniser plus facilement les discussions et les documents Teams est facile à utiliser Commencez par déterminer si la plateforme est facile à utiliser pour votre équipe. Recherchez des fonctionnalités qui s'alignent sur vos tâches quotidiennes. Par exemple, si votre équipe est habituée à un simple partage de fichiers, une plateforme dotée d'une interface complexe risque de ralentir la productivité au lieu de l'améliorer Teams est accessible sur les appareils mobiles Réfléchissez à la fréquence à laquelle votre équipe a besoin d'accéder à la plateforme à partir d'appareils mobiles. Choisissez un outil avec une forte assistance mobile si votre équipe travaille télétravail ou se déplace fréquemment. Par exemple, si votre équipe a besoin de faire des mises à jour en déplacement, une plateforme dotée d'une excellente application mobile permettra à votre flux de travail de ne pas être interrompu

Une fois que vous pouvez répondre à ces questions, vous pouvez identifier les lacunes dans vos processus de collaboration de contenu actuels afin de réduire les exigences spécifiques pour lesquelles vous avez besoin d'un nouveau système ou d'une nouvelle plateforme.

Les 15 meilleures plateformes de collaboration de contenu

Nous avons identifié les 15 meilleures plateformes de collaboration de contenu à envisager en 2024, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour améliorer le travail d'équipe, rationaliser les tâches et obtenir des résultats exceptionnels.

1. ClickUp (le meilleur pour la création, la gestion et la collaboration de contenu)

Si vous êtes comme moi, équilibrer plusieurs projets de contenu simultanément, ClickUp deviendra rapidement votre plateforme de référence. De l'idéation du contenu à l'approbation finale, ClickUp est un outil de gestion de projet complet qui permet de rationaliser chaque étape du processus de création d'un site web création de contenu processus.

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, partager et collaborer sur des documents en temps réel. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour rédiger des articles de blog, planifier des calendriers de contenu et collaborer avec des éditeurs.

Face à un bloc de créativité, générez des idées à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain peut générer un contenu de haute qualité sur la base de vos données, ce qui permet de relancer le processus de rédaction. Cette fonctionnalité est pratique pour les équipes travaillant dans des délais serrés ou en cas de bloc créatif, car elle permet de générer du contenu plus rapidement et avec moins d'efforts manuels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

UtiliserGestion de projet ClickUp avec ClickUp Brain pour assigner des tâches, fixer des paramètres et suivre la progression. Cette intégration permet de s'assurer que les projets de contenu sont alignés sur les objectifs et échéanciers globaux de l'équipe

Utilisez les suggestions de l'IA pour améliorer le contenu et affiner la rédaction, en veillant à ce que le produit final soit à la fois attrayant et exempt d'erreurs

Gérer les tâches, les échéanciers et les calendriers de contenu en un seul endroit

UtiliserChecklists ClickUp pour votre équipe technique afin qu'elle n'oublie aucun détail

Notez rapidement les idées que vous souhaitez présenter lors de la prochaine réunion sur le marketing des médias sociaux ou utilisez-les Bloc-notes de ClickUp pour conserver les comptes rendus des réunions

UtiliserDétection de la collaboration ClickUp pour des mises à jour en temps réel, par exemple lorsque d'autres personnes sont en train de taper, d'ajouter des commentaires ou d'afficher une tâche

Modifiez des documents ensemble sur toutes les plateformes et restez à jour avec ClickUp Instant Collaboration Detection

Limites de ClickUp

Pas de vue Tableur sur l'application mobile (pour l'instant)

Prix ClickUp

Free Forever :::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,700+ reviews)

4.7/5 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Voici ce qu'il en est Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être pour le Dartmouth College Student Wellness Center, parle de ClickUp :

_Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les médias sociaux et numériques. Cela nous permet de connaître le statut de chaque contenu (en progression, nécessitant des modifications en cours, programmé, etc.) ainsi que l'identité du concepteur principal. Il élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires pour chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/prochaines étapes (ce qui répond au besoin de suivi de notre cycle de création de contenu). ClickUp a réduit le besoin de communication par e-mail et a rationalisé la collaboration au sein de notre équipe de création de contenu. Nous pouvons désormais passer de l'idéation/du brainstorming à la première version jusqu'à 2 à 3 fois plus vite Sid Babla , Coordinateur du programme de bien-être pour le centre de bien-être des étudiants du Dartmouth College

2. Bitrix24 (Meilleur pour le CRM)

via Bitrix24 Bitrix24 est une plateforme complète qui permet la collaboration en matière de contenu. Elle offre des outils pour les projets et les gestion du marketing de contenu , la gestion de la relation client (CRM) et la communication. C'est une excellente option si vous recherchez une solution unique pour gérer plusieurs aspects de votre entreprise.

J'apprécie la fonctionnalité d'intranet social de Bitrix24, qui favorise la communication et la collaboration au sein de l'équipe dans un paramètre plus informel.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Créez et corrigez des documents en ligne, gérez et partagez vos fichiers dans un stockage cloud sécurisé

Échangez rapidement des commentaires et des fichiers par le biais de discussions et de visioconférences

Planifiez des évènements et organisez des réunions au sein de la plateforme

Limites de Bitrix24

Très restrictif pour l'utilisateur régulier. Seul le super administrateur peut modifier certains paramètres

L'interface peut sembler encombrée et écrasante

Prix de Bitrix24

Free

Basic: 49 $/mois pour cinq utilisateurs

49 $/mois pour cinq utilisateurs Standard: 99 $/mois pour 50 utilisateurs

99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199 $/mois pour 100 utilisateurs

199 $/mois pour 100 utilisateurs Entreprise250: 399 $/mois pour 250 utilisateurs

\NLes prix proviennent d'une source externe

G2: 4.1/5 (530+ commentaires)

4.1/5 (530+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (850+ avis)

3. Citrix Sharefile (Meilleur pour la signature électronique de documents)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Citrix-Dashboard-Image.png Citrix /$$$img/

via Citrix Citrix ShareFile est un outil de collaboration de contenu spécialement conçu pour traiter des informations sensibles. Le cryptage de niveau bancaire garantit que vos données sont toujours protégées. Je recommande cette plateforme si vous signez de nombreux contrats numériques ou si vous avez besoin de signatures fréquentes de la part de vos clients.

ShareFile est un excellent outil pour échanger des documents confidentiels avec les clients. Ses options de stockage et de partage sécurisés sont de premier ordre.

Meilleures fonctionnalités de Citrix Sharefile

Regroupement de toutes les listes de demandes de documents, de tous les fichiers, de toutes les tâches et de tous les commentaires dans un espace central pour accélérer les délais d'exécution

Insérez des liens vers des fichiers, téléchargez et envoyez de nouveaux fichiers, et demandez des fichiers directement à partir de messages Microsoft Outlook ou Gmail

Localiser facilement les conversations, fichiers, tâches et commentaires spécifiques à un projet pour rester synchronisé

Affichez et signez des documents dans le même outil sécurisé sans avoir à les imprimer, les numériser ou les envoyer par e-mail

Limites de Citrix Sharefile

Erreurs et problèmes fréquents dans la fonctionnalité de téléchargement de fichiers

Délais de synchronisation, en particulier pour les fichiers volumineux

Prix de Citrix Sharefile

Avancé : 17,60 $/mois par utilisateur

: 17,60 $/mois par utilisateur Premium : 27,50 $/mois par utilisateur

: 27,50 $/mois par utilisateur Avantage pour l'industrie : 45,83 $/mois par utilisateur

: 45,83 $/mois par utilisateur Virtual Data Room : 75 $/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1400+ avis)

4.2/5 (1400+ avis) Capterra: 4.5/5 (390+ avis)

4. Dropbox (Le meilleur pour le partage de fichiers)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-282.png Dropbox /$$$img/

via Dropbox Dropbox est synonyme de partage de fichiers, et ce pour une bonne raison. Il s'agit de l'une des plateformes les plus conviviales du marché, qui facilite le partage de fichiers, la collaboration sur des documents et le stockage de contenu en toute sécurité. Vous pouvez utiliser Dropbox pour partager des fichiers volumineux avec vos clients et collaborer sur des ébauches de contenu avec les membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Collaborez, modifiez et partagez facilement du contenu

Travaillez sur des documents simultanément avec plusieurs membres de l'équipe pour gagner en efficacité

Utilisez les intégrations d'applications pour Slack et Zoom depuis la plateforme

Limites de Dropbox

La synchronisation peut être un peu lente, ce qui vous fait attendre lorsque vous êtes pressé

Le stockage cloud peut ne pas être aussi efficace que nécessaire dans certains cas d'utilisation

Prix de Dropbox

Plus : 11,99 $/mois par utilisateur

: 11,99 $/mois par utilisateur Essentials : 19,99 $/mois par utilisateur

: 19,99 $/mois par utilisateur Business : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Business Plus : 30 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (27 000+ avis)

4.4/5 (27 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (21 000+ avis)

Lire aussi: 10 Meilleures alternatives et concurrents de Dropbox Paper 2024

5. Box (Meilleur pour la gestion de contenu d'entreprise)

via M-Files M-Files est une plateforme de collaboration de contenu conçue pour les entreprises qui doivent gérer des documents avec des exigences de conformité strictes. J'ai trouvé M-Files particulièrement utile dans des secteurs comme le juridique et la finance, où la gestion des documents et la conformité sont essentielles.

Les meilleures fonctionnalités de M-Files

Organiser et trouver des documents à partir de métadonnées

Co-écrire, approuver ou signer des fichiers unifiés, "source de vérité" avec vos clients

Gagnez du temps et de l'argent en créant des flux de travail intégrés avec un contrôle en temps réel, des règles et un routage disponibles pour tous les utilisateurs auteurs

Limites de M-Files

Courbe d'apprentissage plus prononcée

Vitesse de traitement lente sur le cloud

Prix de M-Files

Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

4.3/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (180+ commentaires)

8. BoostHQ (Meilleur pour l'apprentissage et l'échange de connaissances)

via Microsoft Microsoft OneDrive for Business est la plateforme de collaboration de contenu par excellence pour les entreprises qui utilisent déjà Microsoft Office. Elle est étroitement intégrée à des outils tels que Word, Excel et PowerPoint, ce qui facilite la collaboration sur les documents en temps réel. J'ai beaucoup utilisé OneDrive for Business et son intégration à Microsoft Office est imbattable.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneDrive

Intégration transparente avec les applications Microsoft Office

Collaborez en temps réel sur les documents Office

Partagez des fichiers en toute sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation

Limites de Microsoft OneDrive

Fonctionnalités de collaboration limitées pour les documents autres que ceux d'Office

Coût plus élevé pour les fonctionnalités avancées

Prix de Microsoft OneDrive

OneDrive for Business : 4,95 $/mois par utilisateur

: 4,95 $/mois par utilisateur Microsoft Business 365 Basic : 1,73 $/mois par utilisateur

: 1,73 $/mois par utilisateur Microsoft Business 365 Standard : 9,18 $/mois par utilisateur

Microsoft OneDrive évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

10. Confluence (Meilleur pour la gestion des connaissances et la collaboration)

via Notion Notion est un environnement de travail tout-en-un qui combine la prise de notes, la gestion des tâches et la collaboration sur le contenu. Il est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une plateforme flexible pour gérer des projets de contenu et collaborer sur des documents. Il peut être utile pour organiser des idées de contenu, collaborer sur des brouillons et gérer des calendriers de contenu, et c'est un outil polyvalent pour n'importe quelle équipe.

Notion meilleures fonctionnalités

Contrôlez facilement le statut de plusieurs projets à différentes étapes

Obtenez un aperçu de haut niveau et hiérarchisez vos tâches visuellement à l'aide de calendriers et de tableaux Kanban

Créez despour le contenu flux de travail

Limites de la Notion

Certains utilisateurs signalent qu'il est extrêmement lent si vous l'utilisez pour stocker un grand nombre de données, comme plus de 2000 pages

L'interface est encombrée et accablante pour de nombreux utilisateurs

Prix de Notion

**Free

Plus : 12 $/mois par place

: 12 $/mois par place Business : 18$/mois par place

G2: 4.7/5 (5,700+ reviews)

4.7/5 (5,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,200+ reviews)

12. Google Drive (le meilleur pour le stockage cloud et la collaboration)

via Wordable Wordable est une application en ligne destinée aux gestionnaires de contenu et aux éditeurs. Pour tous ceux qui travaillent avec WordPress, Wordable est absolument indispensable. Il peut rationaliser l'exportation de Google Docs vers WordPress, HubSpot et Medium, ce qui me permet d'économiser beaucoup de temps et de tracas.

Les meilleures fonctionnalités de Wordable

Exportez votre contenu de Google Docs vers WordPress en un seul clic

Téléchargez, compressez et mettez en forme automatiquement vos images dans votre article de blog

Éliminez le temps et les efforts consacrés au copier-coller et à la mise en forme grâce à la préservation automatique du formatage du contenu

Limites de Wordable

L'outil est spécialisé pour WordPress, donc si vous utilisez un autre CMS, Wordable ne vous sera pas d'une grande aide

Vous devez utiliser Google Docs pour tirer le meilleur parti de Wordable, ce qui peut constituer une limite pour certains paramètres

Prix de Wordable

Hobbyiste : Free

: Free Basic : 29 $/an

: 29 $/an Pro : 149 $/an

: 149 $/an Premium : 349 $/an

G2: 3.5/5 (12+ commentaires)

3.5/5 (12+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (80+ commentaires)

14. Bit.IA (Meilleur pour les documents interactifs)

via IA Bit.ai est une plateforme de collaboration pour les documents en plusieurs formes. Elle a attiré mon attention en raison de la modernisation collaboration documentaire . Si votre équipe a besoin de créer des documents interactifs avec des médias enrichis, Bit.IA est l'un des meilleurs outils. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour les présentations et les propositions.

Meilleures fonctionnalités de Bit.IA

Intégrez des vidéos, des feuilles de calcul et d'autres médias, ce qui rend vos documents beaucoup plus attrayants

Recherchez des ressources numériques dans votre bibliothèque de contenu à l'aide de mots-clés, de titres et de descriptions

Accélérer la création de contenu grâce à l'IA et des modèles de documents dans des catégories telles que le service client, le design, l'éducation, les RH, etc

Limites de Bit.IA

Bien que Bit.IA soit fantastique pour créer des documents interactifs, il n'est pas aussi fort dans la modification de documents traditionnels que certains autres outils

La plateforme peut sembler un peu écrasante au début en raison du nombre de fonctionnalités disponibles, ce qui implique une courbe d'apprentissage

Prix de Bit.IA

Free

Pro : 12$/mois par membre

: 12$/mois par membre Business : 20$/mois par membre

G2: 4.0/5 (20+ reviews)

4.0/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

15. ProofHub (Meilleur pour la gestion de projet et de tâche)

via Proofhub ProofHub est une solution tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de collaboration ce qui le rend idéal pour les équipes qui gèrent des projets de contenu du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Collaborez sur les actifs créatifs, révisez et partagez les commentaires avec des annotations sur les fichiers en temps réel

Invitez instantanément des collaborateurs externes et suivez les modifications grâce à l'enregistrement de plusieurs versions de fichiers

Planifiez et abonnez des personnes à des annonces concernant différents projets et partagez-les automatiquement sur l'échéancier de l'équipe

Limites de ProofHub

L'interface utilisateur peut être un peu irrégulière

Les notifications peuvent être envahissantes, distrayantes et difficiles à gérer

Prix de ProofHub

Essentiel : 45 $/mois

: 45 $/mois Contrôle ultime : 89 $/mois

G2: 4.6/5 (90+ reviews)

4.6/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

Choisir le meilleur logiciel de collaboration de contenu

Les plateformes que j'ai testées et présélectionnées fonctionnent bien, permettant la création de contenu et la collaboration en équipe. Mais peu d'entre elles vont plus loin.

Je préfère un outil qui rationalise la création de contenu, la collaboration et la gestion de projet grâce à sa polyvalence en termes de fonctionnalités et d'intégrations. À cet égard, ClickUp se distingue. Contrairement aux calendriers de contenu de base ou aux plateformes de partage de documents, ClickUp offre une solution complète qui répond aux besoins des équipes de toutes tailles.

Sa gestion de projet centralisée vous aide à conserver tous les projets de contenu en un seul endroit. Vous pouvez créer des flux de travail qui s'alignent sur les processus uniques de votre équipe. Que vous suiviez un calendrier éditorial traditionnel ou une approche agile, ClickUp est suffisamment flexible pour s'adapter. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! Vous ne le regretterez pas.