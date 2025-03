Des exemples de contenu permanent qui stimulent le trafic à long terme

Il y a plusieurs années, un blog a publié un guide sur la rédaction d'une ligne d'objet parfaite pour un e-mail. Aujourd'hui, ce même guide continue d'attirer des milliers de visiteurs chaque mois.

Le secret de sa réussite ? Il aborde un problème qui reste pertinent au fil du temps.

C'est le pouvoir du contenu évolutif - un matériel qui ne perd jamais de son attrait.

Pour les spécialistes du marketing qui cherchent à booster le référencement et à générer un trafic qui dure, voici quelques exemples de contenus evergreen qui peuvent avoir un impact à long terme. 💪

Qu'est-ce qu'un contenu permanent?

Le contenu permanent est un matériel informatif ou éducatif qui reste pertinent et utile au fil du temps, attirant constamment les lecteurs et générant du trafic.

Contrairement aux articles d'actualité ou aux posts basés sur les tendances qui perdent rapidement de leur pertinence, le contenu évolutif stimule la visibilité à long terme de votre plateforme et génère des leads et des discussions.

Les sujets génériques tels que " comment préparer du café " ou " planter un potager " sont evergreen car ces processus ne changeront pas de sitôt.

🔍 Le saviez-vous ? Le terme " contenu evergreen " vient de l'arbre evergreen, qui conserve ses feuilles vertes tout au long de l'année. Comme ce type de travail reste pertinent quelle que soit la saison ou le cycle de l'actualité, il est considéré comme durable.

Importance de l'evergreen content dans le marketing de contenu

Le contenu evergreen a un attrait unique dans le marketing de contenu qui va au-delà des tendances. Son impact durable mérite d'être pris en compte lorsque la forme de votre stratégie de marketing de contenu .

Examinons son importance. 👀

optimisation du référencement: Le contenu Evergreen reste pertinent au fil du temps, ce qui le rend très précieux pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Les sujets intemporels se classent bien dans les résultats de recherche, ce qui conduit à une meilleure visibilité et à une augmentation du trafic organique

Le contenu Evergreen reste pertinent au fil du temps, ce qui le rend très précieux pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Les sujets intemporels se classent bien dans les résultats de recherche, ce qui conduit à une meilleure visibilité et à une augmentation du trafic organique Génération de leads: Le contenu Evergreen offre une valeur constante à votre cible, ce qui permet d'attirer de nouveaux leads longtemps après sa publication

Le contenu Evergreen offre une valeur constante à votre cible, ce qui permet d'attirer de nouveaux leads longtemps après sa publication Augmentation du trafic à long terme: Au lieu de s'appuyer sur un contenu qui atteint rapidement son apogée et disparaît ensuite, les articles à contenu permanent génèrent un trafic régulier et à long terme. Ce flux soutenu de visiteurs constitue une source fiable d'engagement et de notoriété de la marque

Au lieu de s'appuyer sur un contenu qui atteint rapidement son apogée et disparaît ensuite, les articles à contenu permanent génèrent un trafic régulier et à long terme. Ce flux soutenu de visiteurs constitue une source fiable d'engagement et de notoriété de la marque **Vous pouvez alléger la pression liée à la production constante de nouveaux contenus grâce à des articles évolutifs. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, réduisant ainsi l'épuisement

Un retour sur investissement maximisé: Investir dans du contenu évolutif permet de s'assurer que les ressources consacrées à la création continuent de produire d'excellents retours sur investissement (ROI). Les mises à jour étant moins nombreuses, il s'agit d'un moyen rentable de maintenir la qualité du contenugestion du marketing de contenu efficace

🧠 Fun Fact: Evergreen content helps boost your ' Expérience, expertise, autorité et fiabilité (E-E-A-T) sur Google. Un score plus élevé augmente vos chances d'apparaître sur la première page de ses résultats de recherche !

Caractéristiques clés d'un contenu évolutif

Qu'est-ce qui rend un contenu evergreen ?

Eh bien, il y a quelques paramètres qui le distinguent des autres. Décortiquons-les. 🔨

Intemporalité: Il aborde des sujets qui ne s'appuient pas sur des tendances ou des évènements actuels et parlent de concepts fondamentaux et intemporels

Il aborde des sujets qui ne s'appuient pas sur des tendances ou des évènements actuels et parlent de concepts fondamentaux et intemporels Pertinence: Ce contenu répond systématiquement aux besoins et aux intérêts d'un large public, en abordant des questions ou des problèmes communs pour un engagement continu

Ce contenu répond systématiquement aux besoins et aux intérêts d'un large public, en abordant des questions ou des problèmes communs pour un engagement continu Capacité à résoudre les problèmes: Il fournit des solutions à des problèmes persistants, en donnant aux lecteurs des réponses complètes et détaillées

Il fournit des solutions à des problèmes persistants, en donnant aux lecteurs des réponses complètes et détaillées **Les thèmes permanents sont bien positionnés dans les moteurs de recherche au fil du temps

Large attrait: L'attrait est très large, ce qui rend le contenu accessible à des publics divers

L'attrait est très large, ce qui rend le contenu accessible à des publics divers Mise à jour régulière: Vous devez effectuer des mises à jour périodiques pour que le contenu reste précis et pertinent

📖 A lire aussi: Comment gérer vos projets de marketing de contenu avec ClickUp ?

Différences entre le contenu evergreen et le contenu opportun

Bien que ces deux types de contenu remplissent des rôles importants, ils répondent à des besoins différents du public et ont des durées de vie variables.

Le contenu opportun est comparable à un article d'actualité ou à un billet saisonnier qui attire l'attention pendant un moment mais perd rapidement de sa pertinence. À l'instar d'un article de blog sur un nouveau produit ou une campagne de vacances, une fois l'évènement terminé, l'intérêt du public disparaît.

En revanche, le contenu permanent reste pertinent quelle que soit la période de l'année. Il peut s'agir de conseils pratiques et exploitables ou de revues de produits qui aideront les lecteurs même des années plus tard.

Les critères d'évaluation des contenus sont les suivants : - Critères d'évaluation des contenus - Critères d'évaluation des contenus - Critères d'évaluation des contenus - Critères d'évaluation des contenus - Critères d'évaluation des contenus - Critères d'évaluation des contenus Durée de vie Longue durée, peut rester pertinent pendant des années Courte durée, souvent pertinent pendant quelques jours ou quelques semaines Les sites web de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie sont des outils de communication et de promotion de l'image de marque L'impact sur le référencement naturel (SEO) est important. Il permet d'asseoir l'autorité et d'attirer un trafic régulier Les guides pratiques, les tutoriels et les connaissances de base sont des exemples. Par exemple, "Comment communiquer efficacement". Articles d'actualité, couverture d'évènements et promotions saisonnières. Par exemple, "Les cadeaux de Noël de cette année" Les articles d'actualité, la couverture d'événements et les promotions saisonnières, par exemple : "Les cadeaux de Noël de cette année", peuvent être mis à jour périodiquement, tous les 6 à 12 mois. Vous pouvez mettre à jour les faits, les chiffres, les mots-clés SEO et les liens tous les mois/années pour plus de pertinence La mise à jour est fréquente, hebdomadaire ou mensuelle, selon les besoins

Différences entre le contenu permanent et le contenu opportun

💡 Pro Tip: Utiliser un calendrier de contenu vous aide à forfaiter votre stratégie de contenu longtemps à l'avance. Cette approche structurée garantit que vous restez organisé et que vous évitez les précipitations de dernière minute, ce qui permet une création de contenu de meilleure qualité.

20+ Exemples de contenu évolutif

Maintenant que vous savez ce qu'est un contenu evergreen, il est temps de le développer vous-même. Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé plus de 20 idées et exemples de contenu permanent qui peuvent continuer à générer du trafic et de la valeur pour votre marque.

Entrons dans le vif du sujet. 💁

1. How-to guides

Ces guides décomposent les tâches étape par étape, ce qui permet aux lecteurs d'acquérir facilement de nouvelles compétences ou d'achever des tâches spécifiques. Ils sont pratiques et directs, offrant des solutions que les lecteurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.

📌 Exemple: " Comment démarrer un blog ", " Comment faire cuire du riz " et " Comment rédiger un excellent contenu "

2. Foire aux questions (FAQ)

Les FAQ répondent à des questions courantes dans un champ spécifique, ce qui permet aux lecteurs de gagner du temps grâce à des informations rapides et fiables.

📌 Exemple: " FAQ sur le marketing numérique ", " FAQ sur la création d'entreprise " ou " Qu'est-ce que le référencement ? "

3. Guides ultimes

Les guides ultimes plongent en profondeur dans un sujet, offrant une ressource détaillée à la fois pour les débutants et les lecteurs expérimentés. Ils comprennent des conseils, des exemples et parfois des illustrations pour garantir une couverture complète.

📌 Exemple: " Le guide ultime du référencement ", " Le guide ultime du marketing des petites entreprises " et " Le guide ultime du marketing des médias sociaux "

🔍 Did You Know? Un contenu permanent tel que "Comment nouer une cravate" est resté en tête des requêtes de recherche pendant des décennies. Parmi les autres contenus les plus recherchés, citons "Qu'est-ce que l'amour ?", "Comment faire des crêpes ?" et "Comment faire bouillir un œuf ?"!

4. Études de cas

Les études de cas utilisent des exemples concrets pour montrer comment un produit ou un service résout un problème pour un client. Ces histoires illustrent la réussite d'une manière réaliste.

📌 Exemple: " Comment l'entreprise x a augmenté ses ventes de 200 % " ou " Une étude de cas sur la transformation numérique "

⚡ Archives des modèles: Plongez dans nos archives pour trouver le modèle parfait modèle d'étude de cas qui résonne avec vos Objectifs et transforme vos réalisations en histoires toujours actuelles qui inspirent et informent.

5. Checklists

Les checklists sont des listes rapides et exploitables qui guident les utilisateurs tout au long des processus, en veillant à ce qu'aucune étape ne soit oubliée.

📌 Exemple: "Liste de contrôle des articles de blog", "Liste de contrôle des déménagements" et "Liste de contrôle du référencement pour les débutants"

6. Listes de ressources

Il s'agit de listes d'outils, d'applications ou de sites Web que les lecteurs peuvent mettre en signet pour une utilisation ultérieure, offrant ainsi une valeur continue.

📌Exemple: " Meilleures applications de productivité " et " Meilleures plateformes d'apprentissage en ligne "

7. Glossaires

Les glossaires décomposent les termes complexes en définitions faciles à comprendre, rendant ainsi le jargon du secteur plus accessible.

📌 Exemple: "Les termes du marketing numérique expliqués" ou "Glossaire des termes du marketing"

8. Erreurs courantes

Ces articles décrivent les erreurs fréquentes dans des champs spécifiques, afin d'aider les lecteurs à les éviter et à améliorer leurs compétences.

📌 Exemple: " 15 erreurs courantes dans le marketing des médias sociaux ", " Principales erreurs commises par les nouveaux blogueurs " et " Erreurs courantes dans la rédaction d'un CV "

9. Listicles

Les listes organisent les informations sous forme de liste, ce qui les rend faciles à parcourir et à comprendre. Ils sont parfaits pour partager des conseils ou des recommandations rapides.

📌 Exemple: "Les 10 meilleures méthodes de productivité", "Les meilleurs livres pour les entrepreneurs" ou "Les meilleurs films de tous les temps"

10. Tutoriels

Les tutoriels offrent des instructions détaillées pour aider les lecteurs à acquérir de nouvelles compétences, souvent associées à des visuels ou des vidéos pour plus de clarté.

📌 Exemple: " Comment créer une infographie à l'aide de Canva ", " Guide du codage en Python pour les débutants " et " Tutoriel Photoshop pour les débutants "

11. Témoignages

Les témoignages présentent les commentaires et les expériences des clients avec un produit ou un service. Ils renforcent la confiance et la crédibilité en fournissant une preuve sociale qui peut influencer les clients potentiels.

📌 Exemple: "Témoignages de réussite de clients", "Avis d'utilisateurs sur notre logiciel" ou "Meilleurs avis sur un produit"

12. Ressources sectorielles

Ces ressources sont des guides de référence contenant des outils et des informations essentiels pour toute personne travaillant dans un secteur spécifique. Elles sont idéales pour les professionnels qui ont besoin de se tenir au courant ou d'approfondir leur champ d'activité.

📌 Exemple: "Livres blancs sur le marketing numérique", "Ressources essentielles pour les propriétaires de petites entreprises" et "Principaux rapports sectoriels"

13. Curated content

Le contenu curatif rassemble des informations précieuses provenant de sources multiples, offrant ainsi aux lecteurs une ressource unique. Il est idéal pour ceux qui souhaitent afficher une vue d'ensemble d'un sujet sans avoir à rechercher eux-mêmes chaque élément.

📌 Exemple: " Les meilleurs articles sur le marketing de contenu " et " Les meilleurs cours en ligne pour les professionnels des ressources humaines "

14. Postes historiques

Les articles de blog permanents de ce type plongent en profondeur dans la façon dont une industrie, un produit ou un concept a évolué au fil du temps. Ils offrent un contexte précieux, montrant comment les développements passés forment les tendances d'aujourd'hui.

📌 Exemple: " L'histoire des médias sociaux ", " L'évolution de la décoration intérieure " et " L'histoire de l'ingénierie informatique "

15. Pièces de statistiques

Le contenu permanent axé sur les statistiques a tendance à attirer l'attention au fil du temps et à gagner des backlinks au fur et à mesure qu'il devient plus visible. Ces profils fournissent des données précieuses auxquelles les fournisseurs prestataires font souvent référence, ce qui assiste la croissance régulière de votre profil de liens retour.

📌 Exemple: " Statistiques sur la sécurité dans la construction ", " Statistiques sur le régime Keto " et " Statistiques sur le véganisme "

💡 Pro Tip: Boostez votre classement SEO en créant des liens vers des contenus liés et évolutifs dans vos posts. Les liens internes aident les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre site et à garder les visiteurs engagés plus longtemps, en les guidant vers des ressources précieuses et pertinentes. Cette approche améliore l'autorité et la visibilité de votre site au fil du temps, améliorant ainsi les performances globales du référencement.

16. Études comparatives

Les guides comparatifs décomposent les différences et les similitudes entre deux ou plusieurs produits, services ou concepts. Ils aident les lecteurs à évaluer les options et à prendre des décisions en connaissance de cause.

📌 Exemple: 'WordPress vs. Wix : Quel est le meilleur ?", "iPhone vs. Android" et "Comparaison des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants"

17. Projets de bricolage

Les projets de bricolage se distinguent par l'inclusion de photos, d'illustrations ou de vidéos personnalisées qui guident les lecteurs dans la création de quelque chose par eux-mêmes. Ces projets offrent des visuels étape par étape pour aider les utilisateurs à donner vie à leurs idées.

📌 Exemple: 'DIY cactus balloons', 'DIY air freshener' et 'DIY tea bags'

18. Guides de voyage

Les guides de voyage donnent un aperçu approfondi des destinations, des attractions à ne pas manquer aux conseils d'initiés pour les visiteurs.

📌 Exemple: "Le guide ultime pour visiter Paris", "Les meilleurs sentiers de randonnée dans les Rocheuses" et "Les meilleures destinations de voyage en Europe"

19. Conseils en matière de santé et de bien-être

Ces articles proposent des conseils pratiques pour rester en bonne santé, souvent étayés par des avis d'experts ou des recherches.

📌 Exemple: " 10 façons de renforcer naturellement votre système immunitaire ", " Les bienfaits de la méditation " et " Des idées pour préparer des repas sains "

20. Ressources en matière de forfaits financiers

Ce contenu aide les lecteurs à gérer leur argent grâce à des conseils sur l'établissement d'un budget, l'épargne et l'investissement.

📌 Exemple: "Comment créer un budget personnel", "Comprendre les scores de crédit" et "Listes de contrôle pour la planification de la retraite"

⚡ Template Archive: Explorez notre collection de.. modèles de rédaction de contenu conçus pour rationaliser votre processus de rédaction et améliorer la qualité de votre contenu.

Stratégie de contenu Evergreen

Une bonne stratégie de contenu permanent ne consiste pas seulement à créer des articles intemporels, mais aussi à s'assurer qu'ils restent performants.

Nous allons nous plonger dans un forfait bien pensé qui peut permettre à votre contenu de rester frais et engageant sur le long terme. 🎯

Choisir le bon sujet

Passez en revue votre site web et identifiez les articles qui obtiennent régulièrement de bons résultats. Vous pouvez les utiliser comme point de départ de votre recherche et rechercher des sujets connexes.

Ensuite, analysez les principaux blogs de votre niche à l'aide d'outils d'analyse de la concurrence. Une fois que vous avez trouvé des sujets spécifiques qui résultent en un trafic à long terme, ajoutez une perspective unique pour les faire ressortir.

Vous pouvez utiliser deux outils pour vous aider à identifier les sujets qui suscitent un intérêt constant dans les recherches :

Google Trends : Il permet de visualiser les mots-clés en vogue et de les comparer ; il vous aide également à repérer les requêtes en hausse sur un sujet tel que " idées de préparation de repas " liées à " l'alimentation saine AnswerThePublic: Il s'agit d'un excellent outil pour compléter Google Trends. Il vous donne des suggestions de mots-clés, vous aide à découvrir l'intention des utilisateurs et organise la recherche de mots-clés

Intégrer les bons mots-clés

Un trafic durable repose sur une optimisation continue et l'utilisation de mots-clés stables et pertinents.

Les mots-clés stables, en particulier les mots-clés à longue traîne, constituent une base solide pour un trafic organique régulier. Ils s'alignent sur les intérêts durables des utilisateurs et sont moins affectés par les tendances de recherche. Comme ils sont moins concurrentiels que les mots-clés à courte traîne, il est plus facile de bien les classer.

Par exemple, il est plus facile de classer "meilleur constructeur de sites Web pour petites entreprises" que "constructeurs de sites Web"

Voici quelques outils permettant d'identifier les mots clés durables :

SEMrush: Son outil Keyword Magic génère des mots-clés de longue traîne apparentés ainsi que des indicateurs tels que le volume de recherche et la difficulté Ahrefs: Cet outil offre une analyse complète des mots-clés, vous permettant d'explorer des indicateurs tels que le volume de recherche et le potentiel de trafic. Vous pouvez également voir comment les concurrents se classent pour des mots-clés spécifiques

conseil professionnel: Examinez les problèmes du secteur ou les questions fréquemment posées pour découvrir des sujets qui se prêtent à la rédaction d'articles de blog approfondis. En abordant ces problèmes, vous obtiendrez des informations précieuses et pourrez exploiter des mots-clés à longue traîne qui attirent un trafic cible.

Analyse des performances du contenu permanent

Publier du contenu permanent est une excellente chose, mais comment faire pour savoir si cela fonctionne ? Pour en tirer le meilleur parti, vous devez en suivre les performances.

Voici quelques exemples kPI du marketing de contenu pour évaluer ses performances et s'assurer qu'il reste impactant. 📊

Sessions de recherche organique

Le suivi du trafic de recherche organique indique la quantité de trafic que votre contenu évolutif reçoit des moteurs de recherche. Un nombre élevé de sessions signifie que votre contenu est bien classé et qu'il attire des clics.

Google Analytics 4 (GA4) peut vous aider à repérer les articles les plus performants et ceux qui pourraient nécessiter une mise à jour.

Durée moyenne d'engagement

Cet indicateur vous permet de savoir combien de temps les utilisateurs restent sur votre page. Plus ils restent longtemps, plus votre contenu a des chances de faire mouche. Utilisez des outils tels que Organic Traffic Insights pour voir où vous pourriez avoir besoin d'améliorer la lisibilité ou la pertinence pour maintenir l'intérêt des utilisateurs.

Indices de conversion

Les conversions permettent de savoir combien de visiteurs passent à l'action après avoir lu votre contenu. Cette action peut être n'importe quoi : s'inscrire à une lettre d'information, télécharger une ressource ou effectuer un achat.

Des taux de conversion élevés signifient que votre contenu évolutif génère du trafic et amène les utilisateurs à passer à l'étape suivante. Google Analytics peut vous aider à mesurer ces discussions avec précision.

Liens de retour et partages sociaux

Les backlinks jouent un rôle important dans l'amélioration de votre classement SEO, il est donc important de garder un œil sur le nombre de backlinks que votre article évolutif gagne. Pour suivre cela, des outils comme Backlink Analytics peuvent vous afficher une vue claire des performances de votre contenu dans ce domaine.

Les partages sociaux montrent à quelle fréquence les gens partagent votre contenu sur les plateformes de médias sociaux. Un nombre plus élevé de partages signifie généralement que votre contenu trouve un écho auprès des lecteurs.

Impressions et clics

Le suivi de la fréquence à laquelle votre contenu apparaît dans les résultats de recherche (impressions) et de la fréquence à laquelle les internautes cliquent dessus vous donne une bonne idée de sa visibilité et de son niveau d'intérêt.

💡 Conseil de pro: Utilisez un système de notation pour hiérarchiser les idées de contenu évolutif en fonction de leur pertinence, de l'intérêt du public et de leur impact potentiel. Cette pratique permet de s'assurer que votre flux de création de contenu se concentre sur les sujets qui susciteront le plus efficacement l'intérêt de votre public.

Adapter le contenu pour qu'il soit toujours d'actualité

Avec l'évolution des tendances, des technologies et des préférences des utilisateurs, un contenu qui était auparavant frais et attrayant peut rapidement devenir obsolète. Pour éviter cela, il est essentiel de procéder à des mises à jour régulières et à la réutilisation du contenu.

Examinons quelques techniques pour mettre à jour votre contenu à l'aide de ClickUp , un outil complet de gestion de projet. 👇

Ajouter de nouvelles données et rafraîchir les visuels

Intégrez régulièrement les dernières statistiques ou résultats de recherche sur le sujet pour renforcer la crédibilité et garantir la pertinence. Il est également essentiel de rafraîchir les visuels au fil du temps.

Mettez à jour les images, les infographies ou les vidéos et veillez à ce qu'elles soient attrayantes pour améliorer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

Avec l'aide de Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, la gestion des mises à jour de contenu devient un jeu d'enfant. Vous pouvez automatiser les rappels pour les examens et les révisions, en veillant à ce que votre contenu reste frais et pertinent sans suivi manuel constant.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations-3.gif Choisissez une date spécifique pour les mises à jour de contenu afin de créer des tâches pour votre équipe avec ClickUp Automatisations : exemples de contenu toujours actuel /$$img/

Choisissez une date spécifique pour les mises à jour de contenu afin de créer des tâches pour votre équipe avec ClickUp Automatisations

Configurez des tâches ou des rappels personnalisés qui se déclenchent lorsque des conditions spécifiques sont réunies, par exemple lorsqu'un contenu doit être mis à jour ou a besoin d'être actualisé.

Une autre option consiste à considérer qu'il s'agit d'une tâche récurrente, et Automatisation vous enverra des rappels programmés chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre.

📖 Lire aussi: Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches ?

Élargir les sections et mettre à jour les exemples et les études de cas

Passez en revue les sections existantes et approfondissez certains domaines pour améliorer la valeur de leur contenu.

Vous devez également remplacer les exemples obsolètes par des exemples récents afin d'aligner votre contenu sur les dernières tendances et technologies.

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-7.gif Ajoutez des informations et modifiez le format de votre contenu pour une meilleure portée grâce à ClickUp Docs : exemples de contenu évolutif /$$img/

Ajoutez des informations et modifiez la forme de votre contenu pour une meilleure portée avec ClickUp Docs ClickUp Documents est un excellent outil pour créer et mettre à jour du contenu. Il vous permet d'organiser votre contenu en sections structurées grâce à son large intervalle d'outils de mise en forme pour des ajouts et des révisions en douceur. De plus, vous pouvez ajouter des visuels ou des liens directs vers les différentes études de cas que vous incluez dans votre contenu.

Les fonctionnalités exceptionnelles de collaboration de ClickUp Docs constituent également un module complémentaire intéressant.

Vous pouvez modifier en temps réel, ce qui permet aux membres de l'équipe de laisser des commentaires, de suggérer des modifications ou d'apporter de nouvelles données instantanément. L'historique des versions intégré garantit que chaque modification est enregistrée.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-10.png Faites un brainstorming à partir de n'importe quel endroit de votre environnement de travail avec ClickUp Brain /$$img/

Brainstorming à partir de n'importe quel endroit de votre environnement de travail avec ClickUp Brain ClickUp Brain est un autre outil que vous pouvez utiliser à cette étape de votre stratégie.

Il aide au brainstorming et à la génération d'idées, ce qui en fait un excellent outil pour déterminer les besoins de votre contenu.

L'outil planifie visuellement les idées et vous aide à faire la connexion entre différents concepts et à identifier les possibilités d'amélioration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Produce.gif Produisez des documents de haute qualité qui suscitent l'intérêt de votre public sans les tracas habituels de la création de contenu grâce à ClickUp Brain /$$img/

Produisez des documents de haute qualité qui suscitent l'intérêt de votre public sans les inconvénients habituels de la création de contenu à l'aide de ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain est un outil de création de contenu de qualité Outil d'IA pour la création de contenu qui aide à la rédaction et à la modification en cours. Il propose des suggestions personnalisées et affine vos idées, ce qui facilite le processus de rédaction. Une fois que vous avez votre brouillon, il aide à la modification en cours pour s'assurer que votre contenu est poli et prêt pour votre public.

Que vous soyez en train de réfléchir à des sujets, d'organiser vos idées ou de peaufiner votre langage, ClickUp Brain vous assiste à chaque étape.

💡 Pro Tip: Développez des directives complètes pour la gouvernance du contenu qui décrivent la voix, le style, le ton et les normes de mise en forme de votre marque. Ces lignes directrices permettent de maintenir la cohérence de l'ensemble du contenu, en veillant à ce que chaque élément soit conforme à l'identité de votre marque.

Réviser les titres pour les rafraîchir et les optimiser pour le référencement

Incorporez des mots-clés ou des expressions en vogue pour attirer de nouveaux lecteurs et augmenter les taux de clics. C'est également une bonne idée d'effectuer des audits SEO réguliers pour trouver des domaines d'amélioration, comme la reformulation des méta-descriptions, des étiquettes alt et des structures de liens internes.

Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour surveiller la réussite à long terme des posts evergreen et les ajuster en fonction de leurs performances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-2.gif Créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance et plus efficacement /$$img/

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour suivre les KPI et plus efficacement

La mise en place d'un tableau de bord personnalisé vous permet de surveiller les indicateurs clés du référencement, tels que le trafic organique, le classement des mots clés et la performance des titres, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez créer des widgets pour suivre les performances de vos titres en termes de clics et d'engagement. Cela vous aidera à identifier les titres qui ont besoin d'être révisés pour répondre à vos besoins Objectifs en matière de référencement .

💡 Pro Tip: Prêtez attention aux commentaires et aux réactions des lecteurs pour identifier les points à améliorer ou les sujets à approfondir.

Refresh, Revise, and Rank Content With ClickUp (rafraîchir, réviser et classer le contenu avec ClickUp)

Le contenu permanent consiste à le mettre à jour, à l'enrichir et à l'optimiser régulièrement. En vous concentrant sur des sujets durables, en utilisant des mots-clés stables et en actualisant votre contenu par des mises à jour régulières, vous construirez une ressource dont la valeur ne cessera de croître.

Cela peut sembler intimidant, mais des outils comme ClickUp facilitent les choses.

Vous pouvez configurer des mises à jour automatisées pour modifier votre contenu, trouver des idées, faire des recherches et collaborer avec votre équipe de manière transparente. Qu'il s'agisse de réviser une page d'atterrissage obsolète ou d'affiner des posts sur les bonnes pratiques, ClickUp permet de tout organiser et de fonctionner en douceur. Commencez avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !