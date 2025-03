15 Meilleurs rédacteurs de blogs sur l'IA à essayer en 2025

Vous en avez assez des rédacteurs IA qui produisent le même vieux contenu robotisé ?

Vous n'êtes pas le seul à rouler des yeux devant des phrases comme "Dans un monde numérique en constante évolution" Lorsque vous recherchez un rédacteur de blog IA, vous voulez quelque chose qui soit non seulement adapté au référencement, mais qui corresponde également à la voix de votre marque.

Je comprends - j'ai moi-même essayé d'innombrables outils d'écriture IA.

Ils promettent tous de gros résultats, mais vous laissent avec un texte générique et sans vie. Vous méritez un rédacteur de blog IA plus intelligent que cela, qui comprend vraiment votre public, génère un contenu de blog de haute qualité et établit une connexion avec les lecteurs.

Dans cette liste des 15 meilleurs outils d'écriture de blog IA, vous découvrirez des options qui apportent de la personnalité, de la créativité et de l'efficacité à votre processus d'écriture de blog. Ces choix peuvent vous aider à créer un contenu généré par l'IA qui offre une réelle valeur, de la première ébauche à un article de blog poli et prêt pour le référencement.

Que rechercher chez un rédacteur de blog de l'IA ?

Lorsque vous choisissez Outils d'écriture IA , gardez ces points clés à l'esprit. Optez pour un outil qui 👇

Génère des schémas détaillés

Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un point de départ solide. Recherchez des outils qui qui génèrent rapidement des schémas clairs et organisés avec des points clés et des sous-titres dans un flux logique.

$$a$ maintient la cohérence de la voix de la marque

C'est la cohérence qui attire les lecteurs. Choisissez un rédacteur IA qui comprend votre style, qu'il soit spirituel ou professionnel, afin que votre contenu soit toujours conforme à votre marque.

Crée un contenu engageant de haute qualité

Le Outils d'IA pour la création de contenu que vous choisissez doivent produire un contenu de haute qualité et pertinent. Recherchez un rédacteur IA qui rédige des phrases connectées, utilise des statistiques pertinentes pour étayer ses affirmations et optimise les en-têtes de contenu.

Intégrer le référencement

Un bon rédacteur de blog IA devrait être adapté au référencement, avec des options d'intégration de mots clés et de métadonnées. Cela garantit que votre contenu se classe mieux et atteint le bon public.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, il est temps de choisir parmi les meilleurs assistants de rédaction IA qui existent.

15 meilleurs rédacteurs de blog de l'IA à utiliser cette année

Explorons quelques-uns des meilleurs écrivains de blog IA pour vous aider à battre le bloc d'écrivain de façon permanente :

1. ClickUp (le meilleur pour la génération de contenu et la gestion de documents alimentées par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-to-generate-human-like-content-by-just-giving-details-around-blog-topic-target-audience-and-tone-of-voice.gif ClickUp Brain pour générer du contenu semblable à celui d'un humain : Rédacteur de blog IA /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu de type humain en donnant simplement des détails sur le sujet du blog, la cible et le style de voix ClickUp est une plateforme de création et de gestion de contenu qui fait tout. Elle vous permet de forfaiter, d'organiser, de documenter, de rédiger, de modifier en cours et de suivre chaque étape du processus de rédaction d'un blog. Du brainstorming à la touche finale, elle simplifie la création de contenu et la gestion de projet et consolide le tout en un seul endroit.

Pour faciliter encore davantage la gestion des blogs, ClickUp propose plusieurs modèles prédéfinis, tels que le Modèle de gestion de blog ClickUp .

Je peux l'utiliser pour organiser mon calendrier de contenu, gérer les idées d'articles et suivre les calendriers de publication, avec des champs personnalisables pour les mises à jour de statut, les dates d'échéance et les affectations de l'équipe.

Pour approfondir la stratégie de contenu, vous pouvez explorer les rubriques suivantes Le modèle de planificateur de blog de ClickUp . Du brainstorming initial aux modifications en cours, ce modèle permet de cartographier l'ensemble de votre contenu en un seul endroit pour un meilleur suivi.

Plus loin, ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant d'écriture intégré de ClickUp doté d'IA, fait de la création de blogs un jeu d'enfant.

Saisissez votre sujet, votre public et votre ton dans votre invite, Brain. Asseyez-vous et regardez-le générer des idées, des phrases et même des articles de blog complets qui correspondent à votre style.

Quelques-uns fonctionnalités de ClickUp Brain incluent :

Vérification orthographique intégrée: Restez concentré sur l'écriture sans vous soucier des fautes de frappe

Restez concentré sur l'écriture sans vous soucier des fautes de frappe Création de tableaux: Organisez des données ou comparez des informations de manière transparente dans vos articles de blog

Organisez des données ou comparez des informations de manière transparente dans vos articles de blog Transcription automatique: Transcrivez des réunions et des entretiens à votre rythme

Transcrivez des réunions et des entretiens à votre rythme Réponses rapides de l'IA: Réagissez rapidement aux commentaires et aux questions

💡Pro Tip: Use Le suivi du temps de ClickUp et Vue Charge de travail les vues de la charge de travail permettent de gérer ensemble la productivité de votre équipe lors de la création de contenu. le Suivi du temps vous permet de voir le temps passé sur chaque tâche, tandis que les Vues de la charge de travail vous aident à équilibrer les tâches afin que personne ne soit surchargé.

De plus, vous pouvez Utilisez Documents ClickUp pour poursuivre la rédaction, la modification et l'organisation de vos articles de blog aux côtés de votre équipe. Avec Docs, je peux :

Modifier le contenu avec les membres de l'équipe, commenter, étiqueter et assigner des tâches au sein de la plateforme

Organiser, rechercher et filtrer des documents en toute simplicité

Utiliser des tableaux, des bannières, des intercalaires et des commandes Markdown pour des documents organisés et visuellement attrayants

Rédiger du contenu, sans distraction, en se concentrant sur une ligne ou un paragraphe à la fois

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-5.gif ClickUp Documents /$$img/

Rationalisez la documentation et la gestion de projet avec ClickUp Docs

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez et assignez des tâches pour chaque étape de la rédaction d'un blog afin de vous assurer que les délais sont respectés avec Tâches ClickUp Utiliser Affichage du Calendrier de ClickUp pour planifier le cycle de vie de votre contenu et visualiser votre calendrier de publication sur les médias sociaux

Intégrez des outils tels que Google Drive et Slack pour rationaliser votre flux de travail

Utilisez ClickUp Automatisation pour automatiser les tâches répétitives, telles que l'attribution de projets aux éditeurs et aux graphistes

Construire une base de données de contenu pour faciliter la réutilisation d'éléments de contenu importants

Analysez les indicateurs de performance des blogs pour affiner votre stratégie de contenu et vous concentrer sur ce qui fonctionne à l'aide de Tableaux de bord ClickUp Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de naviguer dans des fonctionnalités et des personnalisations aussi étendues

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

2. Copy.IA (Le meilleur pour créer des textes marketing)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Copy.ai-Dashboard-1400x763.png Tableau de bord de Copy.ai : Rédacteur de blog IA /$$img/

via Copie.IA Copy.ai est un assistant de rédaction alimenté par l'IA qui crée du contenu rapidement et efficacement. Avec la génération de billets de blog de longue durée et des modèles intégrés, c'est un outil polyvalent pour générer des idées de blog, des posts sur les médias sociaux, et plus encore. C'est une solution parfaite pour ceux qui cherchent à rationaliser leur flux de travail sans perdre en qualité.

Meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Générer du contenu dans plus de 25 langues pour les efforts de marketing multilingue

Traduire le contenu et l'adapter à différentes cultures et marchés

Limites de Copy.ai

Les utilisateurs signalent des problèmes de plagiat, car il tire directement le contenu de certaines pages Web

Certaines fonctionnalités listées sur le site web ne sont pas disponibles dans le produit

Prix de Copy.ai

Free Forever pour toujours

Débutant: 49$/mois

49$/mois Avancé: $249/mois

$249/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (180+ commentaires)

4.7/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

3. Jasper (Meilleur rédacteur de blog de l'IA pour la création de contenu long-form)

via Jasper.IA Jasper est un outil d'IA populaire pour le brainstorming d'idées de contenu, la modification de documents, les modèles et la génération d'images IA. Avec lui, les spécialistes du marketing peuvent construire des flux de travail IA personnalisés et des applications qui doublent la créativité à travers divers types de contenu. De plus, il assiste un assistant IA basé sur le chat et formé au marketing qui aide à modifier le contenu rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Améliorez les performances SEO grâce à l'intégration de Surfer SEO

Créez des visuels uniques à l'aide de Jasper Art

Les limites de Jasper

Des inexactitudes factuelles occasionnelles peuvent nécessiter des modifications en cours

Manque d'options de personnalisation pour le type, la longueur et la structure du contenu

Prix de Jasper

Creator: 39 $/mois par place

39 $/mois par place Pro: 59 $/mois par place

59 $/mois par place Business: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (1200+ commentaires)

4.7/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1800+ commentaires)

4. Surfer (Meilleur pour l'optimisation du contenu pour le référencement)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Surfer-Dashboard.png Tableau de bord de Surfer : Rédacteur de blog IA /$$img/

via Surfeur Surfer facilite la rédaction d'un contenu optimisé pour le référencement en analysant les pages les mieux classées et en vous donnant des conseils clairs, étayés par des données. Utiliser l'IA dans le marketing de contenu , il suggère des mots-clés et des idées d'articles de blog, vous aide à structurer votre contenu et vous indique même si votre rédaction est trop complexe. De plus, il offre des recommandations d'optimisation détaillées, y compris des suggestions pour les titres, les méta-descriptions et les liens internes.

Surfer meilleures fonctionnalités

Simplifie l'intégration des mots-clés grâce à des recommandations de mots-clés LSI (Latent Semantic Indexing) liés au mot-clé principal

Identifie les possibilités d'ajouter des liens internes et externes pertinents

Limites de Surfer

Parfois, il suggère des termes qui ne correspondent pas à des guides de style spécifiques

Prix du surfeur

Essentiel: 99 $/mois

99 $/mois Scale: $219/mois

$219/mois Enterprise: Personnalisé

G2: 4.8/5 (500+ avis)

4.8/5 (500+ avis) Capterra: 4.9/5 (400+ commentaires)

5. Writesonic (Le meilleur pour générer des textes publicitaires et des pages d'atterrissage)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Writesonic-Dashboard-1400x663.png Tableau de bord de Writesonic : Rédacteur de blog IA /$$img/

via Writesonic Writesonic est une plateforme de rédaction IA qui rationalise la création de contenu pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs indépendants, ainsi que pour les équipes. Avec des fonctionnalités de référencement intégrées et plus de 80 modèles, il couvre un large intervalle de besoins de contenu, des articles de blog aux pages d'atterrissage. Mais si vous voulez un rédacteur de blog spécifique à une niche, optez pour certains Alternatives à Writesonic pour une meilleure profondeur.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Accédez à la recherche web en temps réel et aux interactions avec les PDF et les images

Obtenez des voix off de type humain pour votre contenu au sein de la plateforme

Les limites de Writesonic

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec la gestion des abonnements de Writesonic, notamment des comptes à vie rétrogradés sans préavis

Prix de Writesonic

Free Forever pour toujours

Standard: 79$/mois

79$/mois Professionnel: 199$/mois

199$/mois Avancé: 399 $/mois

G2: 4.7/5 (1900+ commentaires)

4.7/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (2000+ commentaires)

6. ChatGPT (Meilleur pour le contenu de discussion et la rédaction interactive)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ChatGPT-Dashboard-1400x777.png Tableau de bord ChatGPT : Rédacteur de blog IA /$$img/

via ChatGPT ChatGPT est un assistant d'écriture IA développé par OpenAI qui vise à rendre la création de contenu rapide, engageante et personnalisable. Il utilise l'apprentissage profond, plus précisément les réseaux neuronaux transformateurs, pour analyser le texte et créer des réponses basées sur des modèles appris à partir de données d'entraînement. Sa polyvalence dans le ton et le style le rend idéal pour générer des blogs adaptés au référencement, du contenu pour les médias sociaux et des articles de long formulaire.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Au-delà des informations factuelles, générez des formes de texte créatives comme des poèmes, des scripts ou des paroles de chansons

Les limites de ChatGPT

Dans les discussions plus longues, il peut parfois perdre le contexte, ce qui entraîne des répétitions ou des confusions

Prix du ChatGPT

Free forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Plus: 20$/mois

20$/mois Teams: 30$ par utilisateur/mois

30$ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ commentaires)

7. Rédacteur (Le meilleur pour un contenu cohérent et conforme à la marque)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Writer-Dashboard-1400x621.png Tableau de bord du rédacteur : Rédacteur de blog IA /$$$img/

via Rédacteur Writer est un générateur d'articles de blog IA conçu pour faciliter la création de contenu, l'analyse des données et l'automatisation des flux de travail pour les équipes. Connu pour son orientation entreprise, il permet la création de contenu de haute qualité avec une cohérence de marque. En tant que l'une des solutions les plus performantes de l'entreprise, Writer est un outil de création de contenu meilleurs outils de blogage il permet également d'appliquer les directives relatives à la marque, à la législation et à l'inclusion afin d'aligner le contenu sur les normes de l'organisation.

Writer meilleures fonctionnalités

Utiliser le modèle linguistique Palmyra adapté aux besoins des entreprises, garantissant la pertinence dans les contextes d'entreprise

Déployer des applications IA personnalisées pour des tâches telles que l'assistance numérique, la création de contenu et le résumé

Limites de Writer

Absence d'options pour hiérarchiser les points du plan, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de spécifier les sections à développer ou à garder concises

Prix de Writer

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Teams: 18 $ par utilisateur/mois

18 $ par utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (30+ commentaires)

4.4/5 (30+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Frase (Meilleur pour l'optimisation du contenu et la recherche)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Frase-Dashboard-1400x843.png Tableau de bord de Frase : Rédacteur de blog IA /$$img/

via Frase Frase simplifie le processus de rédaction de blog en combinant la recherche, l'élaboration des grandes lignes et la génération de contenu. Il analyse les principaux résultats de recherche pour vous donner des idées de contenu de blog de haute qualité et adapté au référencement. Une fois que votre plan est prêt, il rédige le contenu en se basant sur les recherches les plus récentes. L'éditeur intégré fournit également des conseils en matière de référencement, ce qui vous permet de produire un contenu qui se classe.

Frase meilleures fonctionnalités

Génère des ébauches en utilisant les titres des concurrents et les suggestions de l'IA

Améliorez la lisibilité, le référencement et l'utilisation des mots clés au fur et à mesure que vous rédigez

Limites de Frase

Sélectionne occasionnellement des mots-clés non pertinents, ce qui rend difficile l'atteinte d'une optimisation complète

Prix de la Frase

Free Forever pour toujours

Solo: $15/mois

$15/mois Basic: 45$/mois

45$/mois Teams: $115/mois

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ commentaires)

9. Rytr (Meilleur rédacteur de blog IA pour une génération de contenu rapide et abordable)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Rytr-Dashboard-1400x571.png Tableau de bord Rytr : Rédacteur de blog IA /$$img/

via Rytr Rytr est un outil de rédaction IA qui crée tout, des articles de blog aux légendes de médias sociaux. En tant que rédacteur de blog IA, il est livré avec plus de 40 modèles pour tout type de contenu - que vous ayez besoin de plans de blog, de descriptions de produits ou de légendes accrocheuses. En outre, Rytr offre une fonctionnalité de style personnalisé qui imite les styles d'écriture propres à l'utilisateur en se basant sur des exemples fournis.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Choisissez parmi plus de 20 tons uniques, comme amical, formel et assertif

Créez du contenu dans plus de 30 langues pour un public international

Limites de Rytr

Les utilisateurs signalent que les fonctionnalités de modification en cours de Rytr sont limitées

Limite la longueur du texte généré par session

Prix de Rytr

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7.50/mois

$7.50/mois Premium: 24,16 $/mois

G2: 4.7/5 (800+ commentaires)

4.7/5 (800+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Anyword (Meilleur pour le contenu axé sur la performance)

via Tout mot Anyword est un outil de rédaction IA conçu pour créer des contenus marketing à fort impact qui stimulent l'engagement. Conçu pour les spécialistes du marketing, il combine des fonctionnalités puissantes, telles que Copy Intelligence, pour s'assurer que chaque contenu se connecte à votre cible. Par exemple, Anyword prédit les performances de chaque version de votre contenu, ce qui vous permet de choisir l'option la plus susceptible d'obtenir des clics.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Analysez les textes existants et suggérez des modifications pour améliorer l'engagement sur les éléments de contenu

Accès à l'IA d'Anyword directement dans le navigateur grâce à l'extension Chrome

Limites d'Anyword

Produit parfois du contenu hors sujet, obligeant les utilisateurs à ajuster les invitations, instructions pour plus de précision

Une limite de mots intégrée rend difficile l'utilisation de l'outil pour la création de contenu de longue durée

Prix d'Anyword

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Data-driven: 99 $/mois

99 $/mois Business: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1200+ commentaires)

4.8/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

11. Article Forge (Meilleur pour le contenu généré par l'IA)

via Article Forge Article Forge est un rédacteur d'articles IA conçu pour créer du contenu de longue durée avec un minimum d'effort - il génère des articles de plus de 1 500 mots avec une structure adaptée et des sous-titres pertinents. Idéal pour les grands projets, il produit plusieurs articles de blog simultanément pour gagner du temps. En outre, il utilise des modèles IA similaires à ceux de Google, créant ainsi un contenu hautement optimisé pour les SERP.

Article Forge meilleures fonctionnalités

Surfez sur le web pour trouver des termes de recherche pertinents grâce à des capacités de recherche intégrées

Accédez à un détecteur de contenu IA et à un humanisateur au sein de la plateforme

Limites d'Article Forge

Produit occasionnellement du contenu avec des erreurs d'orthographe et de grammaire

La qualité du contenu non anglais est sensiblement inférieure, probablement en raison d'une double traduction

Prix de l'article Forge

Basic: $13/mois

$13/mois Business: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12. ContentShake IA (Meilleur pour générer du contenu optimisé pour le référencement)

via ContentShake ContentShake est un outil de rédaction de blog IA intuitif conçu pour rationaliser le processus de création de contenu pour les spécialistes du marketing et les blogueurs. Intégré à SEMrush, il donne des aperçus de mots clés en temps réel et des suggestions de contenu adaptées pour atteindre votre cible.

De plus, cet outil Outil d'IA pour le référencement note votre copie en fonction de son degré d'optimisation et simplifie le flux de travail en vous aidant à rédiger, optimiser et même réorienter le contenu pour plusieurs plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de ContentShake

Utilisez les nombreuses données de référencement de SEMRush pour optimiser la création de contenu

Création de contenu en sept langues

Les limites de ContentShake

Certains utilisateurs ont estimé que l'outil produisait du contenu générique qui nécessitait de lourdes modifications en cours pour se démarquer

Prix de ContentShake

Pro: $139.95/mois

$139.95/mois Guru: 249,95 $/mois

249,95 $/mois Enterprise: à partir de $5000/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

13. Wordtune (Meilleur pour la réécriture de contenu existant)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Wordtune-Dashboard-1400x650.png Tableau de bord de Wordtune /$$$img/

via Wordtune Wordtune est un rédacteur IA qui reformule les phrases pour s'assurer qu'elles sonnent juste - que vous vouliez qu'elles soient décontractées ou plus professionnelles. Des simples réécritures aux ajustements de texte avancés, il aide les écrivains, les étudiants et les professionnels à s'exprimer clairement et avec assurance. De plus, Wordtune reprend le texte là où vous l'avez laissé, ce qui permet de lutter contre le blocus de la rédaction.

Meilleures fonctionnalités de Wordtune

Utilisez la traduction IA intelligente pour avoir l'air d'un locuteur natif anglais

Élargissez votre vocabulaire grâce à des synonymes précis

Les limites de Wordtune

Se concentre principalement sur la réécriture et manque de génération de contenu long formulaire

Prix de Wordtune

Free Forever pour toujours

Avancé: 6,99 $/mois

6,99 $/mois Unlimited: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Business : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

14. Grammarly (Meilleur pour la vérification de la grammaire et l'amélioration de la rédaction)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Grammarly-Dashboard.png Tableau de bord de Grammarly /$$$img/

via Grammaire Grammarly est un assistant de rédaction IA qui attrape les fautes risquées qui pourraient autrement nuire à votre image de marque. En tant que $$$a crédible IA correcteur de grammaire il utilise l'IA générative pour achever les réécritures de phrases, ce qui est particulièrement utile pour la clarté et la fluidité. De plus, les forfaits premium sont accompagnés d'un vérificateur de plagiat pour que le contenu reste original.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Obtenez des suggestions personnalisées basées sur votre écriture et sur les personnes qui la liront

Les limites de Grammarly

Il peut parfois suggérer des changements qui altèrent le ton ou le style de l'écriture de manière à la rendre moins personnelle ou créative

Prix de Grammarly

Free Forever pour toujours

Pro: 12 $/utilisateur/par mois

12 $/utilisateur/par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (8000+ commentaires)

4.7/5 (8000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (7000+ avis)

15. Sudowrite (Meilleur pour l'aide à la création littéraire)

via Sudowrite Sudowrite est un outil d'écriture IA pour les esprits créatifs, en particulier les auteurs de fiction qui cherchent à briser le bloc de l'écrivain et à générer un contenu de haute qualité. Grâce à des fonctionnalités telles que Describe, il peut transformer une scène basique en une expérience riche et sensorielle, tandis que Write aide à maintenir le flux en générant les 300 prochains mots dans votre style. De plus, il dispose d'un vérificateur de plagiat intégré qui permet de vérifier l'originalité des ébauches de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Utilisez une Story Bible pour organiser les chapitres

Accès à des outils tels que Canvas pour visualiser les intrigues et les caractères

Les limites de Sudowrite

Conçu principalement pour l'écriture créative, il est moins adapté à la rédaction d'un blog

Prix de Sudowrite

Hobby et étudiant: 10 $/mois

10 $/mois Professionnel: 22$/mois

22$/mois Max: 44$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Écrire des blogs qui se classent avec ClickUp Brain

Lorsque vous choisissez un rédacteur de blog IA, trouvez-en un qui fait plus que paraphraser du contenu. Vous avez besoin d'un outil qui comprend votre sujet et votre public et qui peut générer des idées fraîches et originales qui sortent du lot. ClickUp Brain est à la hauteur sur ce Front en produisant un contenu de haute qualité, semblable à celui d'un humain, qui s'adapte bien aux lecteurs.

Mais ClickUp est plus qu'un simple outil de rédaction IA. Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet complète qui assiste l'ensemble de votre processus de création de contenu. Du brainstorming et du forfait à la rédaction et à la modification en cours, ClickUp rationalise chaque aspect de votre flux de travail. S'inscrire à ClickUp gratuitement aujourd'hui !