10 meilleurs correcteurs de grammaire et outils d'édition en 2024

Une bonne communication commence par une grammaire claire et des phrases simples. Cependant, lorsque l'inspiration vous vient, vous voulez coucher rapidement vos idées sur le papier avant de les perdre.

S'arrêter constamment pour vérifier les erreurs de ponctuation, les fautes de grammaire et les tournures de phrases maladroites vous prive du plaisir d'écrire. Cela perturbe votre flux créatif et vous empêche de rester pleinement engagé dans le moment présent.

Grâce aux correcteurs de grammaire IA, vous n'avez plus à corriger les fautes de grammaire à l'ancienne.

Les correcteurs grammaticaux et les outils de modification en cours de l'IA sont conçus pour corriger, améliorer et peaufiner vos écrits. Considérez-les comme votre éditeur virtuel, qui affine vos écrits en temps réel tout en préservant votre point de vue unique.

Explorons les meilleurs correcteurs de grammaire IA disponibles. 👇

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les correcteurs de grammaire IA ?

Bien que tous les outils d'IA de vérification de la grammaire travaillent en votre faveur, il y a certains facteurs à prendre en compte lors du choix du meilleur outil. Les outils d'IA doivent apporter une valeur ajoutée à vos écrits, notamment :

Suggestions de style et de ton : Rectifier les erreurs grammaticales est une chose, mais avoir des options pour améliorer l'écriture avec des suggestions de style et de ton fait passer votre écriture à un autre niveau

Rectifier les erreurs grammaticales est une chose, mais avoir des options pour améliorer l'écriture avec des suggestions de style et de ton fait passer votre écriture à un autre niveau Intégration avec les plateformes d'écriture: Recherchez des correcteurs de grammaire IA qui s'intègrent aux plateformes d'écriture telles que Google Docs, Microsoft Word, etc., offrant des suggestions et des améliorations en temps réel

Recherchez des correcteurs de grammaire IA qui s'intègrent aux plateformes d'écriture telles que Google Docs, Microsoft Word, etc., offrant des suggestions et des améliorations en temps réel Tarification et options d'abonnement: Un outil avec des modèles de tarification et d'abonnement distincts aide à s'adapter à votre budget en fonction des exigences personnalisées

Un outil avec des modèles de tarification et d'abonnement distincts aide à s'adapter à votre budget en fonction des exigences personnalisées Commentaires et recommandations des utilisateurs: Des commentaires d'utilisateurs de première main provenant de sites tels que G2 et Capterra donnent un aperçu de la facilité d'utilisation et de la fiabilité de l'outil

Des commentaires d'utilisateurs de première main provenant de sites tels que G2 et Capterra donnent un aperçu de la facilité d'utilisation et de la fiabilité de l'outil Compatibilité et style d'écriture: Assurez-vous que le correcteur grammatical IA s'adapte à votre style d'écriture unique

Assurez-vous que le correcteur grammatical IA s'adapte à votre style d'écriture unique Confidentialité et sécurité des données: L'outil doit travailler en conformité avec les exigences de sécurité des données afin de préserver la sécurité de vos informations personnelles et de l'utilisation de l'outil

L'outil doit travailler en conformité avec les exigences de sécurité des données afin de préserver la sécurité de vos informations personnelles et de l'utilisation de l'outil Facilité d'utilisation et simplicité de l'interface utilisateur: Choisissez des correcteurs de grammaire IA faciles à utiliser et dotés d'une interface utilisateur nette et claire

Les 10 meilleurs correcteurs de grammaire IA à utiliser en 2024

Nous avons choisi les meilleurs outils de vérification de la grammaire avec de grandes fonctionnalités et un engagement à l'excellence :

1. ClickUp

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées et rédiger et modifier des contenus en quelques secondes

ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un, vous présente ClickUp Brain, un générateur de contenu alimenté par l'IA et.. outil de rédaction qui vous aide à écrire au quotidien.

Qu'il s'agisse de trouver de nouvelles idées, de surmonter le bloc de l'écrivain, de corriger les erreurs de grammaire ou de modifier le contenu, ClickUp Brain vous couvre.

ClickUp Brain est conçu pour stimuler votre productivité avec des invitations, des instructions étayées par des recherches pour tous vos besoins. Créez des invitations, des instructions, des études de cas, du contenu de blog et des descriptions de projet dignes d'intérêt avec son AI Writer for Work.

Vous pouvez également utiliser le AI Knowledge Manager pour poser des questions relatives à votre travail n'importe où dans ClickUp et recevoir des réponses contextuelles. L'AI Project Manager génère également des mises à jour de projets, des résumés de tâches, des standups, et bien plus encore.

💡Pro tip: L'outil IA est disponible partout dans ClickUp Documents ClickUp et Tâches ClickUp vous pouvez donc l'utiliser pour rédiger sans erreur n'importe où dans votre projet, d'un message de discussion à une description de tâche et d'un document de procédures opératoires normatives à un résumé de projet.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outil d'écriture avancé: Écrivez sans erreur avec l'optionOutil d'écriture IA qui peut créer des textes pour les ventes et le marketing et générer des descriptions de produits, des bios, des e-mails et des pages d'atterrissage. Il vous donne également des suggestions d'écriture pour un ton ou un style particulier

Écrivez sans erreur avec l'optionOutil d'écriture IA qui peut créer des textes pour les ventes et le marketing et générer des descriptions de produits, des bios, des e-mails et des pages d'atterrissage. Il vous donne également des suggestions d'écriture pour un ton ou un style particulier Soyez plus créatif en moins de temps : Avec l'AI Writer for Work, vous pouvez mieux écrire et gagner du temps. Il peut produire des brèves de contenu entières, des plans de blog et des résumés de contenu long formulaire. Il peut également transcrire des vidéos et traduire vos notes dans d'autres langues

Avec l'AI Writer for Work, vous pouvez mieux écrire et gagner du temps. Il peut produire des brèves de contenu entières, des plans de blog et des résumés de contenu long formulaire. Il peut également transcrire des vidéos et traduire vos notes dans d'autres langues Plus de 1000 intégrations : Simplifiez vos flux de travail créatifs et d'écriture en connectant toutes vos applications favorites (Slack, Google Drive, Zoom, et bien d'autres) avec ClickUp ; plus besoin de passer d'un écran à l'autre

Utilisez ClickUp AI pour créer une communication convaincante

Vérification de l'orthographe et de la grammaire intégrée : Rectifiez les erreurs d'orthographe et de grammaire sans plugins supplémentaires au sein de la plateforme pour une rédaction et une copie de marque sans erreur

: Rectifiez les erreurs d'orthographe et de grammaire sans plugins supplémentaires au sein de la plateforme pour une rédaction et une copie de marque sans erreur Modèles : Gagnez du temps et des efforts avec des modèles personnalisables pour diverses utilisations.

: Gagnez du temps et des efforts avec des modèles personnalisables pour diverses utilisations. Sécurité des données: Gardez vos données en sécurité ; ClickUp Brain ne fait pas usage de vos données pour l'entraînement des modèles

Gardez vos données en sécurité ; ClickUp Brain ne fait pas usage de vos données pour l'entraînement des modèles Polyvalence: Écrivez et modifiez en cours avec l'application mobile de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp est livré avec plusieurs intégrations et fonctionnalités, il a donc une courbe d'apprentissage abrupte (le centre d'aide, les guides et l'assistance sont pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme)

La configuration des flux de travail sur ClickUp peut prendre un peu de temps et d'efforts si vous n'avez jamais utilisé d'outil de productivité auparavant

Tarifs ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Grammarly

via Grammaire Grammarly est un assistant d'écriture de référence pour les éducateurs, les professionnels du marketing et les rédacteurs de contenu. Il fournit des commentaires en temps réel sur votre écriture grâce à des intégrations avec des plateformes telles que Google Docs et plus encore.

Vous pouvez également l'utiliser sur l'application web en tant qu'extension ou la télécharger sur les appareils mobiles pour modifier et améliorer les rédactions en cours.

Grammarly a récemment lancé son assistant de rédaction alimenté par l'IA, GrammarlyGO. Il fournit une assistance personnalisée avec un style d'écriture unique, un langage contextuel et une tonalité, et il aide également à écrire ou à reformuler des phrases.

Heureusement, ClickUp dispose d'une intégration Grammarly, de sorte que vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'écriture de Grammarly même lorsque vous utilisez ClickUp.

👀Note: Si vous êtes déjà un utilisateur de Grammarly à la recherche d'un outil aussi puissant, consultez notre liste de Alternatives à Grammarly .

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Protégez les données de l'utilisateur grâce au respect de la confidentialité et de la sécurité

Polir le texte en mettant en évidence les fautes de frappe, les erreurs grammaticales et les erreurs de ponctuation pour une communication effacée

Obtenez des suggestions pour ajuster l'humeur et la tonalité afin de transmettre le message clairement

Améliorer la lisibilité grâce à des suggestions pour nettoyer les textes difficiles à lire

Créer une voix de marque unique avec des lignes directrices partagées

Limites grammaticales

Le rédacteur doit effectuer les corrections grammaticales manuellement. Cela peut s'avérer fastidieux pour certains rédacteurs

Grammarly n'est pas très doué pour saisir l'intention de l'utilisateur et peut donner des suggestions incorrectes

Prix de Grammarly

**Free Forever : gratuit pour toujours

Premium: 30 $/mois

30 $/mois Business: 25$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques grammaticales

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.8/5 (7,000+ reviews)

3. Wordtune

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/wordtune-suggestion-example-1400x899.png

/$$$img/

via Wordtune Wordtune est un outil de reformulation qui aide à réécrire, résumer, produire ou améliorer un contenu. Vous pouvez l'utiliser pour améliorer la structure des phrases, corriger la grammaire et vérifier les erreurs d'orthographe.

Le point fort de Wordtune est qu'il vérifie les faits auprès d'au moins cinq ressources avant de vous répondre par des suggestions pertinentes. L'outil Assistant d'écriture IA peut être utilisé partout, depuis votre bureau, votre appareil mobile ou vos outils favoris. Il peut également traduire des contenus de plusieurs langues vers l'anglais.

Vous n'êtes pas convaincu par Wordtune ? Consultez notre liste d'outils d'aide à la traduction Alternatives à Wordtune .

Related: Wordtune vs Grammarly

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Réécriture oureformuler le contenu de l'e-maildes articles, ou même des messages en temps réel en un seul clic

Résumez des vidéos et des blocs de texte dans une forme digeste et facile à comprendre

Vérifiez les erreurs de grammaire et d'orthographe au fur et à mesure que vous écrivez

Rationalisez les flux de travail avec une galerie demodèles de rédaction de contenu pour différents cas d'utilisation, tels que les e-mails, les posts LinkedIn, les titres, les descriptions d'emploi, etc

Accédez au correcteur grammatical IA au sein de Google Docs et sur mobile et bureau

Utilisez la recherche QandA alimentée par l'IA pour poser des questions telles que "Comment se préparer à une réunion de retour d'information avec votre patron ?

Limites de Wordtune

Les recommandations textuelles ne sont disponibles que dans la version premium

Certaines suggestions peuvent ne pas être pertinentes ou difficiles à intégrer

Tarification de Wordtune

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Plus: 24,99 $/mois

24,99 $/mois Unlimited: 37,50 $/mois

37,50 $/mois Business:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Wordtune

G2: 4.6/5 (150+ commentaires)

4.6/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ commentaires)

4. Gramara

via Gramara Gramara est un correcteur grammatical IA qui permet d'améliorer vos écrits académiques et techniques. Vous pouvez choisir entre les tons formels, informels et concis pour obtenir des solutions pertinentes.

Ce correcteur grammatical gratuit vous permet de traduire les réponses dans votre langue. Gramara fait également office de outil de relecture pour améliorer les phrases au fur et à mesure que vous écrivez. Le plus intéressant ? C'est gratuit.

Les meilleures fonctionnalités de Gramara

Corrigez les erreurs courantes d'orthographe et de grammaire grâce à des surligneurs automatiques qui codent en couleur les mots incorrects ou maladroits

Traduisez vos textes dans plus de 10 langues différentes

Améliorez vos compétences rédactionnelles grâce à des suggestions de style alimentées par l'IA pour une meilleure fluidité

Contrôlez votre tonalité grâce à des paramètres tels que les options formel, informel ou concis

Limites de Gramara

Un outil de vérification grammaticale minimaliste avec des fonctionnalités et des options d'intégration limitées

Peut fournir des suggestions inexactes, il est donc essentiel de revérifier les changements suggérés par l'IA

Tarifs de Gramara

**Free Forever pour toujours

Évaluations et critiques de Gramara

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Paperpal

via Paperpal Paperpal est un correcteur grammatical et un outil de modification en cours alimenté par l'IA, spécialement conçu pour les personnes travaillant sur des écrits académiques.

Ce correcteur grammatical en ligne va au-delà de l'orthographe et de la ponctuation pour aligner vos normes d'écriture sur les conventions de l'écriture académique.

Paperpal fait cela en améliorant votre écriture avec une terminologie spécifique au domaine. Il garantit également des suggestions de vérification des faits pour améliorer votre manuscrit académique.

Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent également bénéficier d'une assistance à la paraphrase, d'une traduction académique IA et d'une assistance générative IA.

Les meilleures fonctionnalités de Paperpal

Utilisez une vérification grammaticale approfondie pour corriger les erreurs en un seul clic

Mon travail avec le copilote IA pour générer des ébauches, des résumés, des titres, etc

Reformulez le texte pour améliorer la lisibilité, la clarté, le choix des mots et le ton

Effectuez efficacement les vérifications préalables à l'envoi des manuscrits

Traduire des textes académiques de plus de 25 langues vers l'anglais

Les limites de Paperpal

Module d'abonnement coûteux par rapport à d'autres outils

Pas d'intégration avec les logiciels modernes ni d'assistance multiplateforme

Tarifs Paperpal

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Prime: $9.91/mois

Évaluations et critiques Paperpal

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Ginger

via Gingembre Ginger est un correcteur grammatical IA tout-en-un qui stimule la créativité, améliore la structure des phrases et corrige les erreurs courantes. Il utilise une technologie brevetée pour augmenter la brièveté, améliorer la créativité et fournir plus de 100 vérifications grammaticales et orthographiques.

Ginger prend en compte des phrases entières pour suggérer des corrections basées sur le contexte plutôt que de simples corrections orthographiques ou grammaticales. Par conséquent, cela améliorera et accélérera le processus d'écriture global pour la création de contenu long-form. Outre une extension pour navigateur, Ginger est également disponible sous forme d'application iOS et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Ginger

Bénéficiez d'une accessibilité transparente à travers les sites web, les outils et les appareils

Choisissez entre des modules spécifiques pour les entreprises et l'éducation

Intégrez facilement Chrome ou Microsoft Word

Choisissez l'interface de programmation d'applications (API) de Ginger pour vos applications et sites web

Exprimez-vous naturellement dans plus de 40 langues grâce au traducteur intégré de Ginger

Les limites de Ginger

La version gratuite est limitée à 14 vérifications par mois

Fournit des suggestions de reformulation limitées qui ne font parfois pas écho à l'intention de l'auteur

Tarifs de Ginger

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Premium: $19.99

$19.99 Teams: 4,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Ginger

G2: 4.3/5 (35+ commentaires)

4.3/5 (35+ commentaires) Capterra: 4/5 (85+ avis)

7. Linguix

via Linguix Outil permettant de dynamiser votre communication écrite, Linguix rend votre écriture impeccable dans sept langues : anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien et polonais. En plus d'une simple correction grammaticale, Linguix attribue un score de contenu pour juger de la lisibilité de votre contenu, est fourni avec un assistant d'écriture GPT-4 et un réécrivain de texte pour réécrire des phrases entières.

Linguix fournit une assistance IA dans les domaines de l'équipe commerciale, du marketing et du service client.

Le logiciel dispose également d'une assistance de qualité et d'une installation conviviale pour une utilisation simple.

Les meilleures fonctionnalités de Linguix

Analysez la qualité de votre texte à l'aide d'un score de qualité

Obtenez des suggestions et des corrections dans plusieurs langues

Écrivez avec un assistant d'écriture basé sur l'IA et paraphrasez des phrases entières

Créez des raccourcis d'un seul mot dans les e-mails et autres sites web avec l'extension de navigateur Linguix

Les limites de Linguix

Pas de vérificateur de plagiat ni d'annotations

Des utilisateurs ont signalé des difficultés à reformuler et à modifier en cours des phrases complexes

Tarifs de Linguix

**Free Forever : gratuit pour toujours

Pro personnel: 99 $/mois

99 $/mois Business: 336 $/mois

Évaluations et critiques de Linguix

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (90+ avis)

8. Hemingway éditeur

via Hemingway éditeur Hemingway Editor est un éditeur exceptionnel permettant d'accéder à une écriture nette et claire. Il offre des suggestions rapides sur les erreurs de grammaire avancées, telles que l'utilisation excessive de la voix passive, les structures de phrases compliquées, les phrases maladroitement longues ou la faible lisibilité.

Récemment, l'outil a introduit Hemingway Editor Plus, qui est intégré avec des capacités IA pour faire avancer le jeu de modification en cours avec des objectifs personnalisés, la tonalité et l'utilisation des mots.

Il vise à rendre la modification en cours plus humaine et personnalisée et à vous aider à trouver le ton parfait pour votre texte.

Les meilleures fonctionnalités d'Hemingway Editor

Corrigez les problèmes de grammaire, de sémantique, de voix passive et de phrases verbeuses en quelques clics

Profitez d'une modification en cours personnalisée avec Hemingway Editor Plus

Définissez des objectifs d'écriture avec des styles et des tons tels que formel, informatif, confiant ou amical

Les limites de l'éditeur Hemingway

L'outil ne fait pas la distinction entre toutes les expressions idiomatiques et colloquiales et suggère une reformulation lorsqu'elle n'est pas synchronisée avec le sens requis

Il se concentre davantage sur le style et les fautes de grammaire que sur le contenu

Prix Hemingway

Free Forever pour toujours

Forfait individuel de 5K: 8,33 $/mois

8,33 $/mois Forfait individuel 10K: $12.50/mois

$12.50/mois Teams 10K forfait: $12.50/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de l'éditeur Hemingway

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Trinka IA

via IA Trinka Le correcteur grammatical IA de confiance des éditeurs et des écrivains à travers le monde, Trinka IA a gagné une place dans le top 10 des correcteurs grammaticaux IA grâce à son excellence en matière de modification en cours. C'est une solution unique pour les fautes d'orthographe, la paraphrase et la vérification du plagiat.

Trinka IA répond à des besoins distincts, notamment la rédaction académique, la rédaction technique, la rédaction générale, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Trinka IA

Intégrer l'outil à de multiples plateformes telles que Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint, etc

Corrigez des documents entiers dans MS Word et vérifiez votre document LaTeX sans impacter votre code TeX

Vérifiez l'absence d'incohérences et de plagiat dans votre texte

Utiliser des guides de style personnalisés pour répondre aux besoins de chacun

Les limites de Trinka IA

Aucune fonctionnalité n'est accessible sans inscription

Nécessite du temps pour mettre en place des objectifs personnalisés

Prix de l'IA de Trinka

Free Forever pour toujours

Premium: 7,56 $/mois

7,56 $/mois Premium Plus: 11,81 $/mois

11,81 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. GrammatikAI

via GrammatikAI Grâce à ses services alimentés par l'IA, GrammatikAI permet de booster, de reformuler et de traduire vos écrits. L'outil réécrit précisément pour combler le fossé entre votre contenu écrit et le contenu que vous souhaitez diffuser.

Il s'agit d'une solution holistique qui garde à l'esprit le public et fournit des fournisseurs prestataires pour améliorer le contenu de manière rapide mais précise.

Les meilleures fonctionnalités de GrammatikAI

Créez des écrits convaincants avec des formulations pertinentes grâce à l'IA

Améliorez votre contenu grâce à des suggestions d'optimisation, de formulation, de structuration et d'amélioration

Maximiser l'efficacité grâce à des corrections et reformulations ultra-rapides pour gagner du temps

Limites de GrammatikAI

Difficulté à restructurer des phrases complexes

À ne fait pas de solutions spécifiques à l'industrie ou à l'écriture

Tarifs de GrammatikAI

Free Forever pour toujours

Évaluations et critiques de GrammatikAI

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Au-delà des suggestions d'écriture de base avec ClickUp

IA outils de vérification grammaticale ont révolutionné le travail des rédacteurs, des professionnels et des entreprises sur leur contenu. Ils ont fait de la rédaction sans faille une réalité pour beaucoup.

Grâce aux outils qui gèrent les aspects techniques de la rédaction, les rédacteurs peuvent se concentrer uniquement sur leur métier et obtenir de meilleurs résultats.

Non seulement ils font de l'assistance grammaticale, mais ils vous aident aussi à surmonter le bloc de l'écrivain et à améliorer l'écriture en un clin d'œil.

Vous ne savez pas quel outil choisir ? Avec ClickUp, vous bénéficiez non seulement d'un outil de vérification grammaticale et de rédaction IA, mais aussi d'une solution tout-en-un avec des fonctionnalités de gestion de documents et de productivité.

Avec le bon outil à votre disposition, exploitez le contenu pour accomplir tout ce que vous voulez. S'inscrire à ClickUp maintenant !