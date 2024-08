10 modèles gratuits de calendrier de contenu pour les médias sociaux et les blogs en 2024

En tant que responsable marketing, vous êtes constamment à la recherche d'approches qui vous donneront un avantage concurrentiel sur le marché. La création d'un contenu faisant autorité, informatif et pertinent est probablement un domaine dans lequel vous avez beaucoup investi.

Mais savez-vous que la création et la publication de contenu sur les médias sociaux au bon moment sont importantes ? Oui, comme pour tout le reste de la vie, tout est une question de timing, même pour les médias sociaux marketing de contenu .

Alors, comment vous assurer que vous et votre équipe produisez un contenu de qualité dans les délais impartis tout en restant compétitifs et au fait des sujets tendance en constante évolution ? C'est simple : planifiez à l'avance et de manière stratégique !

Et dans ce cas, vous pouvez vous appuyer sur calendrier du contenu pour vous aider à démarrer plus rapidement, à planifier votre contenu, à rester à l'affût des tendances et à vous préparer à tout changement stratégique.

Ce guide vous montrera comment utiliser les modèles de calendrier de contenu gratuits à votre avantage et vous enseignera les moyens de faire passer votre planification et votre publication de contenu au niveau supérieur. 🚀

Qu'est-ce qu'un modèle de calendrier de contenu ?

Un modèle de calendrier de contenu est un calendrier qui vous permet de planifier et d'organiser votre contenu à l'avance. De cette façon, vous pouvez suivre l'évolution de votre création de contenu, identifier les lacunes et mesurer vos performances par rapport à des objectifs spécifiques.

Les calendriers de contenu sont cruciaux pour les responsables des médias sociaux car ils permettent de s'assurer que tous les contenus sont publiés au bon moment et au bon endroit. Les responsables des médias sociaux gèrent la planification et la publication de leur contenu à l'aide de divers outils tels que Google Sheets, Excel et d'autres logiciels de gestion de contenu logiciel de gestion de projet . Alors que ces outils sont efficaces pour gérer le contenu ils peuvent être assez difficiles à utiliser, en particulier pour les personnes qui ne sont pas expertes en technologie.

C'est pourquoi nous avons dressé une liste des 10 meilleurs calendriers de contenu gratuits que vous pouvez utiliser pour planifier vos posts sur les médias sociaux et des idées de contenu.

10 modèles de calendrier de contenu

1. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui vous permet de planifier, d'organiser et de collaborer sur vos projets en un seul endroit. Sa plateforme entièrement personnalisable vous permet de personnaliser chaque aspect de votre projet flux de travail du contenu .

ClickUp propose des centaines de modèles prêts à l'emploi dans son Centre de modèles, mais l'un d'entre eux se démarque pour la planification du contenu : le Modèle de gestion de contenu ClickUp . Ce modèle est en tête de notre liste parce qu'il est complètement flexible et personnalisable en fonction de votre flux de travail spécifique.

Le modèle dispose non seulement d'un calendrier de contenu pour suivre l'ensemble de votre contenu à travers les canaux (c'est-à-dire le blog, les médias sociaux, le site Web ou l'e-mail), mais il comprend également des vues de calendrier distinctes pour chaque canal !

Avec le modèle de gestion de contenu, vous obtenez des informations complètes sur tout ce qui concerne la réception des demandes, la création d'un plan avec des documents, la gestion d'un calendrier éditorial et la fourniture de contenu.

Ce modèle est un guichet unique pour la création et la gestion de contenu sur plusieurs canaux tout en ayant des vues de calendrier dédiées à chacun d'entre eux. Télécharger ce modèle Bonus: Logiciels de blogs !

2. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Modèle de calendrier de contenu par ClickUp

Le Modèle de calendrier de contenu ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à publier votre contenu plus efficacement. Ce modèle offre une interface simple et conviviale qui facilite le glisser-déposer de fichiers, l'ajout de commentaires et le suivi de la progression de votre contenu.

Avec le modèle de calendrier de contenu gratuit de ClickUp, vous pouvez facilement ajouter des commentaires et des pièces jointes à votre contenu. Vous pouvez ainsi suivre l'évolution de votre contenu et vous assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de contenu des médias sociaux ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu des médias sociaux de ClickUp permet à tous vos canaux de rester sur la bonne voie

Comme ClickUp offre une interface simple et conviviale, il est facile de glisser-déposer des fichiers, d'ajouter des commentaires et de suivre l'évolution de votre contenu. Et grâce à l'interface Modèle ClickUp Social Media Posts vous pourrez :

Planifier et organiser vos messages et votre contenu sur les médias sociaux, publier des statuts, etc Visualiser et classer par ordre de priorité vos messages, vos partenariats, vos informations, etc Stratégisez et planifiez au fur et à mesure que de nouvelles tendances se développent

En outre, ce modèle vous permet de suivre facilement les performances de vos campagnes sur les médias sociaux et d'identifier les points à améliorer pour rester au top de votre jeu sur les médias sociaux et de vos campagnes de marketing.

Bonus: **Générateurs de contenu IATélécharger ce modèle

4. Modèle de liste de calendrier de contenu ClickUp

Via ClickUp

Dans le Modèle de liste du calendrier de contenu ClickUp avec le calendrier de contenu ClickUp, vous pouvez planifier vos sujets, suivre vos échéances et vous assurer que votre contenu est conforme à vos objectifs éditoriaux.

Ce modèle peut vous aider à gérer votre création de contenu vous permet de gérer vos activités de création, d'édition et de production de contenu avec des collaborateurs internes et externes, tout en vous donnant une vue d'ensemble claire de votre calendrier de publication. L'utilisation d'une liste de calendrier de contenu vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre contenu à venir. Télécharger ce modèle

5. Modèle de test A/B ClickUp

Les tests A/B apportent une tonne d'informations utiles à vos projets, c'est pourquoi il est tout aussi important d'avoir toutes ces données dans un endroit centralisé et gérable

Les tests sont essentiels pour décider de la manière dont vous allez rédiger, formater ou présenter le contenu à votre public. C'est pourquoi le Modèle de test A/B ClickUp est un excellent choix pour les équipes de contenu qui souhaitent suivre visuellement les calendriers des campagnes, les variations des tests, les taux de conversion et d'autres tests importants.

L'exécution de tests A/B peut rapidement devenir désordonnée si vous ne suivez pas les résultats de plusieurs expériences. C'est là que l'utilisation d'un modèle de test A/B peut s'avérer utile. Un bon modèle permet d'organiser votre programme de test et de gagner du temps.

Grâce aux statuts, vous saurez exactement à quelle étape se trouve chaque campagne. De plus, vous pouvez utiliser l'onglet Taux de conversion et suivi des performances pour obtenir une vue d'ensemble de toutes vos campagnes et de leur progression, afin de connaître exactement leurs performances. Télécharger ce modèle

6. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Suivez, gérez et créez facilement des calendriers de publication de contenu grâce à ce modèle de calendrier

Le Modèle de calendrier éditorial ClickUp propose un calendrier prêt à l'emploi que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins s'adapter à vos besoins en matière de planification du contenu -Modifiez le contenu de chaque colonne du modèle pour répondre à vos besoins.

Vous pouvez également ajouter des étiquettes à votre contenu pour mieux l'organiser, suivre l'état de chaque article et assigner des tâches aux membres de l'équipe. Ce calendrier partagé est parfait pour vous permettre de rester organisé et sur la bonne voie en ce qui concerne vos objectifs de création de contenu ! Télécharger ce modèle

7. Vertex Google Sheets Modèle de calendrier de contenu

Via Vertex42 Si vous recherchez un modèle de calendrier de contenu spécialement conçu pour Google Sheets, ce modèle Vertex42 est celui qu'il vous faut. Ce modèle de calendrier des médias sociaux vous aide à planifier et à garder une vue d'ensemble de vos idées de contenu et de vos activités sur vos plateformes.

Il vous permet également de suivre facilement l'évolution de votre contenu et de vous assurer que vous atteignez régulièrement vos objectifs en matière de contenu. Ce modèle est ajustable, ce qui vous permet de le personnaliser en fonction des besoins de votre projet. Télécharger ce modèle

8. Vertex42 Modèle de calendrier de contenu Excel

Via Vertex42

Si vous utilisez actuellement Excel ou si vous en avez une bonne connaissance, le modèle de calendrier de contenu de Vertex42 est fait pour vous. Tout comme les autres modèles, le modèle de calendrier Excel de Vertex42 vous permet de suivre facilement l'évolution de votre contenu, afin d'atteindre régulièrement vos objectifs en matière de contenu.

Ce modèle offre également de nombreuses fonctionnalités qui permettent de le personnaliser et de l'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez modifier la couleur des polices, mettre les cellules en surbrillance, ajouter des lignes et des colonnes, etc. pour personnaliser votre calendrier de contenu et l'adapter à vos besoins votre stratégie de marketing de contenu . Télécharger ce modèle

9. Template.net Modèle de calendrier vierge pour les médias sociaux

Via Template.net

Si vous préférez utiliser un modèle à partir de zéro, un modèle de calendrier de médias sociaux vierge peut vous convenir.

Les modèles vierges sont des modèles à remplir en blanc qui offrent une mise en page simple et une structure immédiate tout en vous donnant une toile vierge avec laquelle travailler. Ce type de modèle peut vous aider à gérer vos idées de contenu, à planifier votre programme de publication hebdomadaire sur vos plateformes de médias sociaux et à créer des processus cohérents et reproductibles pour vous et votre équipe. Télécharger ce modèle

10. Template.net Modèle de calendrier annuel des médias sociaux

Via Template.net

Les modèles de calendrier annuel des médias sociaux sont parfaits pour la planification à court et à long terme. Il s'agit d'un modèle exhaustif qui couvre toutes les bases et qui est parfait pour les gestionnaires de contenu qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de leurs campagnes de médias sociaux. Planifiez votre calendrier de contenu pour l'année entière et devenez granulaire en planifiant par mois, par semaine et par jour.

Ce calendrier complet guidera votre création de contenu sur les médias sociaux pendant un an et vous permettra de respecter toutes les dates et tous les événements clés. Ainsi, vous et votre pouvez devenir plus proactifs en ce qui concerne le calendrier et la cadence de publication et anticiper les changements nécessaires. Télécharger ce modèle

Avantages de l'utilisation de modèles de calendrier de contenu

Les calendriers de contenu créent un système qui vous permet de planifier stratégiquement et de créer du contenu à l'avance, de sorte que vous n'ayez jamais à vous démener pour créer quelque chose de nouveau à la dernière minute.

Voici quelques-uns des principaux avantages d'un calendrier de contenu :

Avantage 1 : Permet à votre équipe de s'organiser et de s'aligner

Un modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux permet à votre équipe de rester organisée et alignée, car chacun peut voir quel contenu doit être créé et quand il doit être publié, ce qui évite toute confusion ou mauvaise communication au sein de votre équipe. Les départements chargés des médias sociaux et du contenu doivent travailler de manière aussi cohérente que possible, et un calendrier de contenu vous aidera à atteindre cet objectif.

Vue du calendrier de ClickUp dans la vue d'accueil

Avantage 2 : Assurer la cohérence

L'une des clés les plus importantes d'une stratégie de médias sociaux efficace est la cohérence. Lorsque vous utilisez un calendrier de contenu pour planifier stratégiquement vos posts sur les médias sociaux et d'autres supports de contenu, vous et votre équipe serez en mesure d'organiser votre calendrier de publication et de fournir du contenu en temps voulu. Ce niveau de cohérence permettra non seulement à votre équipe de travailler selon une cadence familière, mais aussi à votre public d'anticiper la date de publication de vos prochains messages.

Avantage n° 3 : proactivité en matière de publications sur les médias sociaux, de calendriers et de gain de temps

La création de contenu peut prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi il est essentiel de planifier à l'avance pour respecter les délais et les échéances. Un calendrier de contenu peut aider vos équipes à respecter les délais de création de contenu et à prévoir les échéances les plus difficiles. En outre, les calendriers de contenu et de médias sociaux peuvent vous aider, vous et votre équipe, à prévoir les goulets d'étranglement potentiels et autres obstacles.

Comme pour production de contenu votre équipe peut utiliser un outil de production de contenu calendrier en ligne pour organiser et regrouper les éléments de contenu à l'avance afin de travailler sur le groupe de sujets en une seule fois au lieu de disperser les efforts, ce qui nuit à la productivité. Vous gagnerez ainsi du temps, de l'énergie et du stress à long terme.

Avantage 4 : Amélioration du retour sur investissement

Les calendriers de contenu améliorent votre retour sur investissement (RSI). Ils garantissent que votre équipe de gestion des médias sociaux est organisée et qu'elle crée du contenu conforme à vos objectifs commerciaux mensuels, trimestriels et annuels. Cela vous aidera à améliorer votre retour sur investissement, car vous serez en mesure de suivre vos efforts de marketing et la progression de vos campagnes sur les médias sociaux. En outre, un calendrier de contenu vous aidera à gagner du temps et d'améliorer vos résultats dans l'environnement professionnel.

Avantage 5 : Maintenir l'intérêt de votre public

Il peut être difficile de maintenir l'intérêt de votre public, mais c'est essentiel si vous voulez le conserver à votre marque . Un calendrier de contenu peut vous aider à maintenir l'intérêt de votre public, car il vous permet de planifier et de publier en temps voulu un contenu pertinent et intéressant pour lui. En outre, un calendrier de contenu vous aidera à vous assurer que vous êtes cohérent avec votre cadence de publication de contenu, ce qui est crucial pour maintenir l'intérêt de votre public.

Avantage n° 6 : Suivi des performances plus efficace

Il peut être difficile de suivre les performances de vos médias sociaux, mais c'est essentiel si vous voulez savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un calendrier de contenu vous aidera à suivre vos performances plus efficacement, car vous pourrez voir quand certains éléments de contenu ont été publiés et comment ils ont fonctionné. En outre, un calendrier de contenu vous aidera à assurer la cohérence de votre contenu, ce qui est également essentiel pour le suivi de vos performances.

Utilisez le tableau de bord de ClickUp pour visualiser et suivre les performances

Avantage 7 : Mieux planifier les efforts de marketing des médias sociaux

Planifier votre marketing sur les médias sociaux peut s'avérer difficile, mais c'est essentiel si vous voulez vous assurer que vos campagnes sont couronnées de succès. Un contenu vous aidera à planifier votre marketing sur les médias sociaux car vous pourrez voir quand certains éléments de contenu doivent être publiés. Vous voulez être plus performant que vos concurrents, et un calendrier de contenu vous aidera à y parvenir.

Démarrez rapidement votre calendrier de contenu grâce à des modèles utiles

Un calendrier de contenu est l'un des outils les plus importants de votre boîte à outils marketing. Il sert de cadre à vos plans d'affaires, de plaque tournante pour tous vos efforts de marketing de contenu et de moyen de fournir un contenu opportun à votre public.

Sans lui, il serait difficile de suivre le calendrier de création et les dates de publication de votre contenu et de rester à la pointe des tendances en ligne.

Que vous soyez novice en matière de calendriers de contenu ou que vous soyez un spécialiste chevronné du marketing de contenu ou des médias sociaux à la recherche d'un moyen plus efficace de planifier et d'organiser votre contenu, appuyez-vous sur les modèles que nous vous proposons ci-dessus pour vous aider à démarrer. Des modèles de calendriers de contenu et de médias sociaux prêts à l'emploi et personnalisables sont à votre disposition !

Et si vous êtes à la recherche d'un outil de gestion de projet pour l'ensemble de votre équipe marketing, ClickUp est entièrement équipé de fonctionnalités et de modèles personnalisables pour chaque équipe et chaque cas d'utilisation. Il est temps de passer à la vitesse supérieure avec ClickUp. 🚀