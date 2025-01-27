Las 10 mejores herramientas de colaboración remota para equipos virtuales en 2025

Las herramientas de colaboración virtual están transformando la forma en que las personas y los equipos colaboran y comparten información. Desde el chat y el correo electrónico hasta los documentos compartidos y las pizarras digitales, estas herramientas permiten a los equipos interactuar y mantenerse conectados independientemente de su código postal. 🌐

Los equipos remotos proporcionan la libertad de trabajar de forma independiente, al tiempo que ofrecen la ventaja de mantenerse conectados con el trabajo de todos. Con un lugar de trabajo distribuido, los equipos pueden compartir sus ideas y soluciones en tiempo real sin saturar sus calendarios con reuniones consecutivas en Zoom.

Pero antes de sumergirnos en las 10 mejores herramientas virtuales, veamos las funciones que los equipos necesitarán para colaborar sin sacrificar la productividad.

A la hora de elegir una herramienta de colaboración remota para el trabajo, los gestores de proyectos deben buscar una plataforma fiable y segura que sea fácil de usar. Los equipos son más propensos a adoptar e incorporar herramientas que sean intuitivas de usar en su flujo de trabajo.

Debería poder proporcionar todas las funciones (e integraciones) necesarias para facilitar la lluvia de ideas y los proyectos con las mínimas interrupciones. Las funciones incluyen flujos de trabajo automatizados, salas de chat, seguimiento de tareas, uso compartido de archivos, calendarios virtuales, plantillas de documentos, sistemas de gestión de documentos y mucho más. ⚡️

Cree diagramas de flujo y diagramas en una pizarra de ClickUp.

Al mismo tiempo, los gestores de proyectos también deben tener en cuenta otros factores, como el coste, la escalabilidad, la compatibilidad, los requisitos de uso y las medidas de seguridad. Para promover un mejor trabajo en equipo y garantizar que se cumplan las metas de la organización, es importante adaptar todos los aspectos a las necesidades específicas de los equipos de proyecto.

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que permite reunir todo tu trabajo en diferentes aplicaciones en una única plataforma colaborativa. Su capacidad de integración puede aumentar la eficiencia de tu equipo, desde la lluvia de ideas hasta el impulso del progreso.

Con más de 15 vistas únicas, los equipos pueden gestionar el progreso de los proyectos desde múltiples perspectivas.

Las herramientas nativas de Pizarra y mapa mental de ClickUp proporcionan a los equipos remotos un espacio compartido para colaborar y resolver problemas en tiempo real o de forma asíncrona, lo que eleva la productividad del equipo a un nivel superior. ¡Captura planes detallados y asigna tareas viables desde una ubicación fácil de gestionar!

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La gran cantidad de potentes herramientas de colaboración puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.

No todas las vistas están disponibles en la aplicación móvil, por ahora.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 6500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)

2. Zoom

a través de Zoom

Zoom es una herramienta de colaboración remota dedicada a personas y equipos para conectarse y comunicarse entre sí desde cualquier parte del mundo. Ofrece una variedad de funciones para facilitar la colaboración, como videoconferencias, intercambio de archivos, mensajería y herramientas de pizarra.

La herramienta ofrece varias funciones avanzadas, como salas de descanso y uso compartido de pantalla, lo que permite a las personas colaborar mejor en los proyectos. Con su plataforma fácil de usar, Zoom es una herramienta popular para que equipos de todos los tamaños se conecten cara a cara.

Las mejores funciones de Zoom

Herramientas de colaboración con pizarra online para reuniones virtuales.

Chat de equipo para colaborar fuera de las videoconferencias.

Subtítulos traducidos y reservas de entornos de trabajo.

Aplicaciones opcionales para aumentar la productividad del equipo.

Funcionalidad de correo y Calendario

Limitaciones de Zoom

Precios de Zoom

Zoom ofrece planes de pago personales y empresariales en función del sector o del producto Zoom que se necesite.

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2 : 4,5/5 (más de 52 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 400 opiniones)

3. Slack

a través de Slack

Slack ofrece una forma segura y fiable de mantenerse en contacto con su equipo remoto, socios externos y clientes. Su sistema de mensajería directa es perfecto para cuando necesita estar al tanto de un proyecto o ocuparse de una tarea urgente. Con Slack, puede crear diferentes canales para diferentes temas o tareas, lo que facilita la ubicación de conversaciones relevantes.

Sin embargo, cuando hay demasiadas cosas en marcha, los múltiples hilos pueden resultar confusos y distraer su atención del trabajo importante. Para sacar el máximo partido a Slack, conéctelo con otras herramientas de colaboración o software de gestión de tareas. Esto ayudará a que todo el mundo esté al tanto de las últimas novedades del equipo.

Las mejores funciones de Slack

Roles del sistema para clasificar a un miembro del equipo como administrador para gestionar cuentas de Slack o como no administrador.

Canales para crear espacios centrales y de uso compartido para la mensajería instantánea.

Workflow Builder para automatizar las acciones rutinarias del teletrabajo.

Reuniones rápidas y clips con llamadas de audio y videollamadas.

Limitaciones de Slack

La compatibilidad con la prevención de pérdida de datos es una función del plan Enterprise.

Opciones de personalización limitadas en los ajustes individuales.

Precios de Slack

Plan Free

Plan Pro: 7,25 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Plan Business+ : 12,50 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Plan Enterprise Grid: ponte en contacto con Slack para obtener más información.

Valoraciones y reseñas de Slack

G2 : 4,5/5 (más de 30 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 22 000 opiniones)

4. Google Workspace

a través de Google Workspace

Google Workspace es una herramienta de colaboración remota con una biblioteca de aplicaciones basadas en la nube, como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Google Slides, para que los equipos puedan colaborar en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Mientras se trabaja con documentos, hojas de cálculo o presentaciones, el intercambio de conocimientos se realiza sin problemas y sin perder información importante ni contexto. Además de sus capacidades de integración, Google Workspace ofrece funciones útiles, como el lienzo inteligente y las correcciones gramaticales, para ayudar a los equipos a producir un trabajo de alta calidad.

Las mejores funciones de Google Workspace

Controles de uso compartido fáciles de gestionar con diferentes permisos (edición, vista o añadir comentarios).

Comenta y realiza la edición en tiempo real con los miembros del equipo o socios externos.

Historial de revisiones ilimitado para deshacer cualquier cambio.

Formatos .docx, .PDF, .odt, .rtf, .txt o .HTML.

Limitaciones de Google Workspace

Los tiempos de carga dependen en gran medida de la conexión a Internet, especialmente con archivos de gran tamaño.

Las plantillas y diseños predefinidos imponen un límite a la personalización (echa un vistazo a estas alternativas a los entornos de trabajo de Google ).

Precios de Google Workspace

Docs, Sheets y Slides son gratuitos con una cuenta de Google.

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2 : 4,6/5 (más de 40 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 14 000 opiniones)

5. Trello

a través de Trello

Trello es un software de gestión de proyectos con algunas herramientas de colaboración remota para ayudar a los equipos a organizar tareas y proyectos. Su interfaz está basada en Kanban. Los equipos pueden crear tarjetas para cada tarea o elemento del tablero y desplazarlas entre columnas para mostrar las diferentes fases de avance u organización.

El primer paso sería crear tableros separados para cada sesión de lluvia de ideas o proyecto. A continuación, dentro de cada tablero, crea columnas para clasificar las tarjetas. Estas columnas podrían ser los nombres de los miembros del equipo remoto, las metas de la organización o los estados. A continuación, añade tarjetas debajo de las columnas para iniciar el proceso de colaboración.

Las mejores funciones de Trello

Tableros Kanban, calendarios, cronogramas y paneles de control para proyectos.

La automatización está integrada en todos los tableros de Trello sin necesidad de código.

Plantillas de flujo de trabajo repetibles para múltiples proyectos.

Power-Ups (complementos) para enlazar con otras aplicaciones y herramientas.

Función de control de tiempo directamente en los tableros de Trello.

Limitaciones de Trello

La mayoría de las funciones no están disponibles en la versión gratuita (consulte las alternativas a Trello ).

Carece de potentes herramientas de colaboración remota en comparación con otros programas de colaboración.

Precios de Trello

Versión gratuita

Estándar : 5 $ al mes por usuario.

Premium : 10 $ al mes por usuario.

Enterprise: desde 17,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 22 300 opiniones)

6. Zapier

a través de Zapier

Zapier es un software que ayuda a los equipos y a los trabajadores remotos a realizar sus tareas más rápidamente gracias a la automatización de los flujos de trabajo. La herramienta le permite conectar rápidamente varios servicios web y automatizar tareas, como enviar correos electrónicos automáticos, crear tickets de soporte al cliente o incluso crear nuevos registros en su CRM.

Con Zapier, puedes transferir datos fácilmente entre diferentes aplicaciones y plataformas. Zapier también proporciona informes detallados para que los equipos puedan realizar el seguimiento del progreso y tomar medidas cuando sea necesario. Su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de automatización lo convierten en una buena solución para equipos de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Zapier

Formateador para transformar fechas, monedas, texto y mucho más al formato que prefieras.

Webhooks para recibir datos de cualquier servicio o enviar solicitudes a URL.

Zaps de varios pasos para automatizar múltiples tareas a la vez.

Reglas de error para corregir los flujos de trabajo de inmediato.

Lógica «si/entonces» para que Zaps realice diferentes acciones.

Limitaciones de Zapier

Curva de aprendizaje pronunciada para configurar y mantener los flujos de trabajo diarios.

Limitado a 100 tareas al mes en el plan Free.

Precios de Zapier

Versión gratuita

Starter : desde 19,99 $ al mes por 750 tareas al mes.

Profesional : desde 49,99 $ al mes por 2000 tareas al mes.

Equipo : desde 399,99 $ al mes por 50 000 tareas al mes.

Empresa: desde 799,99 $ al mes por 100 000 tareas al mes.

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

7. Confluence

vía Atlassian

Confluence es una herramienta de colaboración remota que ayuda a los equipos distribuidos a optimizar la gestión de documentos y tareas. También proporciona una plataforma para que las personas compartan conocimientos e ideas, lo que facilita mantenerse conectados. Además de sus funciones de colaboración, Confluence ofrece capacidades de elaboración de informes, análisis y automatización para la gestión de proyectos.

Con estas herramientas, los trabajadores de teletrabajo pueden identificar rápidamente los cuellos de botella y las ineficiencias, y visualizar los datos. Esto ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones y a trabajar de forma más colaborativa. Confluence también se integra con otras aplicaciones populares, como Slack, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados independientemente del lugar desde el que trabajen.

Las mejores funciones de Confluence

Feed personalizado para mostrar los espacios que una persona ha visitado recientemente, los borradores de páginas en curso y la actividad de la página.

Una estructura jerárquica de espacios y páginas para encontrar fácilmente el contenido.

Integración de Jira Roadmap con Confluence para añadir problemas de Jira.

Notificaciones para etiquetar a compañeros de equipo o equipos completos sobre tareas.

Edición en tiempo real con un equipo remoto o empleados remotos.

Rótulos de página para acelerar la búsqueda de contenido.

Limitaciones de Confluence

Precios de Confluence

Free

Estándar : 5,75 $ por usuario (estimado)

Premium : 11 $ por usuario (estimado)

Enterprise: ponte en contacto con Confluence para obtener más información.

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2 : 4,1/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

8. Todoist

a través de Todoist

Todoist es una plataforma de gestión de tareas para equipos remotos que permite colaborar y gestionar tareas desde cualquier lugar del mundo. Ofrece potentes herramientas para ayudar a los usuarios a organizar sus proyectos y tareas. Con la interfaz intuitiva de Todoist, los usuarios pueden crear y asignar tareas fácilmente, asignar fechas límite y rótulos a las tareas, y establecer recordatorios para ellos mismos o para sus compañeros de equipo.

Todoist también ofrece vistas de panel para visualizar el progreso de varios proyectos simultáneamente. Sus integraciones con Slack y otras aplicaciones populares permiten a los usuarios mantener su flujo de trabajo organizado y optimizado.

Las mejores funciones de Todoist

Compatibilidad multiplataforma para acceder a los datos desde navegadores web, macOS, Windows, iOS y Android.

Rótulos y filtros personalizables para organizar diferentes proyectos o categorías de tareas.

Listas de tareas visuales para crear y organizar tareas y disfrutar de una experiencia de usuario fluida.

Fechas límite y recordatorios para mantenerte al día con tus metas.

Herramientas de colaboración en equipo para compartir el progreso de los proyectos.

Limitaciones de Todoist

Algunas de las funciones esenciales solo se ofrecen en el plan de suscripción premium.

Falta de ciertas herramientas de gestión del tiempo , como funciones de control de tiempo y programación del tiempo (echa un vistazo a estas alternativas a Todoist ).

Precios de Todoist

Versión gratuita

Pro : 4 $ al mes por usuario.

Empresas: 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2 : 4,4/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

9. Monday.com

vía Monday

Monday.com es una plataforma de gestión de proyectos y equipos diseñada para ayudar a los equipos remotos a colaborar de forma más eficiente. Se trata de una herramienta flexible con una interfaz intuitiva que permite visualizar proyectos, realizar un seguimiento del progreso, asignar tareas, gestionar recursos, analizar datos de rendimiento, compartir archivos y comunicarse en tiempo real.

Monday.com también ofrece a los usuarios potentes herramientas de automatización para automatizar procesos cotidianos como el seguimiento de tareas, recordatorios, notificaciones y mucho más. Esta función aumenta la productividad de los equipos y les permite centrarse en sus tareas principales sin preocuparse por las tareas administrativas rutinarias.

Las mejores funciones de Monday

Seguimiento de dependencias para la gestión de proyectos

Paneles personalizables y automatización.

Herramientas de colaboración en línea

Gestión de la carga de trabajo

Almacenamiento seguro de archivos

Limitaciones de Monday

Curva de aprendizaje pronunciada para familiarizarse con las funciones y la interfaz (consulte las alternativas Monday ).

La función Columna de control de tiempo solo está disponible en los planes Pro y Enterprise.

Precios de Monday

Individual : Free Forever.

Básico : 8 $ al mes por usuario.

Estándar : 10 $ al mes por usuario.

Pro : 16 $ al mes por usuario.

Enterprise: ponte en contacto con Monday para obtener más información.

Valoraciones y reseñas de Monday

G2 : 4,7/5 (más de 7550 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3700 opiniones)

10. Chanty

vía Chanty

Chanty es una herramienta de colaboración remota con funciones como chat, videollamadas, intercambio de archivos y gestión de tareas para ayudar a los equipos a mantenerse conectados y productivos. Puede compartir ideas, asignar tareas y obtener comentarios de otros miembros del equipo rápidamente. Además, todas las comunicaciones se almacenan de forma segura en un solo lugar para poder acceder a ellas fácilmente en cualquier momento.

Chanty también facilita mantenerse al día de los últimos cambios. Su sistema de notificaciones avisa a los usuarios cuando hay nuevos mensajes o actualizaciones, ¡para estar al día del estado más reciente del proyecto!

Las mejores funciones de Chanty

Vídeo y audio 4K con compatibilidad para hasta 1000 participantes en vídeo.

Acciones de conversación para renombrar o abandonar conversaciones

Mensajes de voz para responder sobre la marcha.

@menciones para notificar a los miembros del equipo

Tema oscuro de alto contraste

Limitaciones de Chanty

Las vistas de tareas se limitan a Kanban, lista y Calendario.

Los roles y los controles de permisos son funciones de pago.

Precios de Chanty

Plan Free

Plan Business: 3 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Chanty

G2 : 4,5/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

11. Asana

a través de Asana

Asana es una potente herramienta de gestión de proyectos que fomenta la colaboración en equipo al permitirte crear, asignar y realizar el seguimiento de las tareas en tiempo real. Su interfaz fácil de usar, junto con funciones robustas como la creación de cronogramas, registros de proyectos y paneles, hacen de Asana una herramienta de colaboración remota ideal para equipos de todos los tamaños.

Las mejores funciones de Asana

Vistas de cronograma para visualizar el progreso del proyecto.

Campos personalizados en las tareas para un seguimiento exhaustivo de la información.

Automatizaciones para optimizar las tareas repetitivas.

Posibilidad de adjuntar archivos a tareas y comentarios.

Limitaciones de Asana

La aplicación móvil carece de algunas funciones que sí están disponibles en la versión de escritorio.

La interfaz puede resultar abrumadora para los usuarios novatos.

Precios de Asana

Básico: Gratis

Premium: 10,99 $ por usuario/mes.

Empresa: 24,99 $ por usuario/mes.

Enterprise: ponte en contacto con Asana para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,3/5 (7027 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (9711 opiniones)

12. Airtable

a través de Airtable

Airtable es una combinación de hoja de cálculo y base de datos que permite a los equipos organizar el trabajo, los proyectos y las ideas en una plataforma flexible y fácil de usar. Es una herramienta fantástica para gestionar flujos de trabajo, realizar el seguimiento de los inventarios y organizar las tareas de los proyectos.

Las mejores funciones de Airtable

Vista en cuadrícula para organizar la información como en una hoja de cálculo.

Campos personalizables para adaptarse a las necesidades de su flujo de trabajo.

Integración con aplicaciones populares como Slack y Google Drive.

Funciones de colaboración para el trabajo en equipo en tiempo real.

Limitaciones de Airtable

Los planes de pago pueden resultar caros para equipos pequeños.

Falta de funciones tradicionales de gestión de proyectos, como los diagramas de Gantt.

Precios de Airtable

Gratis: funciones limitadas.

Además: 10 $ por usuario/mes.

Pro: 20 $ por usuario/mes

Enterprise: ponte en contacto con Airtable para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,3/5 (898 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (1035 opiniones)

13. Microsoft Teams

a través de Microsoft

Microsoft Teams es un entorno de trabajo centrado en el chat en Office 365. Reúne a personas, conversaciones, archivos y herramientas en un solo lugar, para que todos tengan acceso instantáneo a todo lo que necesitan. Es una herramienta excelente para la colaboración y la comunicación en tiempo real para equipos remotos y distribuidos.

Las mejores funciones de Teams

Integración con otras aplicaciones de Microsoft Office.

Funciones de búsqueda avanzada para mensajes, personas, archivos y mucho más.

Funcionalidades de reuniones de vídeo y uso compartido de pantalla.

Funciones de colaboración para trabajar en archivos simultáneamente.

Limitaciones de Microsoft Teams

La organización de archivos puede resultar confusa.

El rendimiento puede ser lento en ocasiones.

Precios de Teams de Microsoft

Microsoft Teams está incluido en los planes de Office 365, a partir de 5 $ por usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Teams de Microsoft

G2: 4,2/5 (3397 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (3790 opiniones)

14. Basecamp

a través de Basecamp

Basecamp es una herramienta de comunicación en tiempo real que ayuda a los equipos a mantenerse en sintonía. Centraliza todos los activos, documentos y tareas de tu proyecto en un solo lugar, lo que facilita la colaboración entre los equipos y la organización del trabajo. Basecamp es ideal para equipos remotos que gestionan varios proyectos a la vez.

Las mejores funciones de Basecamp

Tableros de mensajes para anuncios y actualizaciones.

Listas de tareas pendientes para la gestión de tareas

Programa funciones para cronogramas y fechas límite.

Preguntas automáticas de registro para mantener a los equipos conectados.

Limitaciones de Basecamp

Carece de funciones avanzadas de gestión de tareas, como el control de tiempo.

La interfaz puede parecer anticuada en comparación con herramientas más recientes.

Precios de Basecamp

Basecamp Personal: Gratis

Basecamp Empresa: 99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (4124 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (12 044 opiniones)

15. Miro

a través de Miro

Miro es una plataforma de colaboración visual que ayuda a los equipos a trabajar juntos de forma eficaz, desde la lluvia de ideas con notas adhesivas digitales hasta la planificación y gestión de flujos de trabajo ágiles. Con Miro, puedes crear, colaborar y centralizar la comunicación para tus proyectos de equipos multifuncionales.

Las mejores funciones de Miro

Lienzo infinito para un espacio ilimitado para la lluvia de ideas.

Pizarras colaborativas para el trabajo en equipo en tiempo real.

Vídeo y chat integrados para una comunicación fluida.

Integración con herramientas como Slack y Google Drive.

Limitaciones de Miro

La versión gratuita tiene funciones limitadas.

Puede resultar un poco abrumador para los usuarios novatos.

Precios de Miro

Gratis: funciones limitadas.

Equipo: 8 $ por usuario/mes

Empresa: 16 $ por usuario/mes

Enterprise: ponte en contacto con Miro para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (762 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (233 opiniones)

