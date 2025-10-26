las 15 mejores herramientas de plan para organizar proyectos, metas y flujo de trabajo (2025)

¿Alguna vez ha sentido que su lista de pendientes le mira de reojo? ¿O que el cronograma de su proyecto ha cobrado vida propia, en algún lugar entre el caos y el optimismo alimentado por el café?

Ahí es donde entran en juego las herramientas de planificación modernas, como las plataformas colaborativas ClickUp, Asana y monday.com. No se trata solo de listas de pendientes digitales. Te ayudan a correlacionar metas, realizar un seguimiento de las tareas, crear cronogramas y gestionar flujos de trabajo, todo ello impulsado por la IA.

Tanto si está dirigiendo el lanzamiento de un producto como si está revisando las operaciones internas, la herramienta adecuada puede eliminar la dispersión del trabajo y aportar claridad y control.

En esta entrada del blog, exploraremos 15 herramientas de planificación que ayudan a los gestores de proyectos, jefes de equipo y profesionales de operaciones a planear de forma más inteligente, coordinarse mejor y alcanzar sus metas. 🎯

Aquí tienes un adelanto de todos estos programas de gestión de proyectos. 📊

Elegir una herramienta de planificación no consiste solo en seleccionar el panel de control más bonito, sino en encontrar el segundo cerebro de su equipo. Uno que recuerde los plazos, realice un seguimiento de las metas y no desaparezca en mitad del proyecto. Esto es lo que debe buscar antes de decidirse por una herramienta de planificación de proyectos:

opciones de programación flexibles:* correlaciona el trabajo por días, semanas o trimestres, utilizando cronogramas, calendarios o gráficos de Gantt que se ajustan a medida que cambian las cosas

Claridad y estructura de las tareas: admite tareas anidadas, dependencias, hitos y fechas de vencimiento, lo que permite que los plan sean fáciles de digerir y que las tareas más pequeñas se alineen con las metas generales

planificación de la carga de trabajo y la capacidad:* proporciona visibilidad integrada de los recursos, lo que garantiza que nadie esté sobrecargado de trabajo ni permanezca inactivo

Automatización inteligente y desencadenantes: ahorra tiempo mediante la asignación automática de tareas, el envío de recordatorios o el cambio de plazos basados en flujos de trabajo regidos por reglas

Visibilidad y colaboración del equipo: permite realizar comentarios, uso compartido de archivos, actualizaciones y aprobaciones junto con las tareas, lo que reduce las comprobaciones de estado y mantiene a todos sincronizados

*control de datos y permisos: ofrece planificación de nivel empresarial con sólidas configuraciones de administrador, roles de usuario, registros de auditoría y funciones de seguridad preparadas para el cumplimiento normativo

Si su herramienta de plan cumple estos requisitos, enhorabuena: ha encontrado la herramienta ideal. Ahora veamos qué herramientas realmente cumplen los requisitos.

Estas son nuestras recomendaciones de las mejores herramientas para planear proyectos. 👇

1. ClickUp (la mejor opción para metas, cronogramas y tareas personalizables en un único espacio colaborativo)

Visualice su trabajo en ClickUp Vista Utilice las diferentes vistas de ClickUp para visualizar el trabajo a su manera

El software de gestión de proyectos ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Elimina la dispersión del trabajo al combinar proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, gracias a la IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Comience seleccionando cómo desea ver su trabajo con cuatro vistas de plan flexibles de ClickUp.

Utilice la vista Lista para organizar las tareas de ClickUp con dependencias y plazos en un formato detallado. Cambie a la vista Tablero para obtener un diseño Kanban con tarjetas personalizadas, personas asignadas y punto de sprint. La vista de calendario le ayuda a detectar lagunas, solapamientos y problemas de carga de trabajo a lo largo de días o semanas. Y la vista de Cronograma le permite arrastrar y cambiar el tamaño de las tareas sin alterar las dependencias del equipo.

Realice un seguimiento de sus metas como un campeón

Planificar cómo se realiza el trabajo es una cosa, pero hacer un seguimiento del impacto es otra muy distinta.

Utilice ClickUp Tasks para establecer objetivos estratégicos directamente y abordarlos en su trabajo diario. Cree una tarea meta, divídala en objetivos como subtareas o Campos personalizados de ClickUp como valores numéricos o condiciones verdadero/falso, y realice un seguimiento automático del progreso a medida que el trabajo terminado.

Visualiza los logros con tareas de ClickUp

Por ejemplo, un jefe de equipo que gestione el rendimiento del equipo puede crear paneles con objetivos semanales para cada empleado. Se trata de pequeñas tareas, como completar 10 tickets de compatibilidad, atender tres llamadas de clientes y enviar un informe semanal del proyecto.

Soporte integrado de IA

Una vez que la estructura está en marcha, ClickUp Brain acelera el proceso de plan estratégico. Está integrado directamente en tu entorno de trabajo y comprende el contexto completo de tus proyectos complejos.

Deja que ClickUp Brain resuma al instante las notas de las reuniones y mucho más

Supongamos que está creando un nuevo proceso. En lugar de redactar los pasos manualmente, puede indicar a ClickUp Brain: «Crea un plan para incorporar a los empleados remotos en los primeros 30 días». Generará al instante una lista de control por fases, con sugerencias de persona asignada, cronogramas y dependencias.

Y cuando llegue el momento de actuar, ClickUp Brain puede generar nuevas tareas, subtareas e incluso documentos. Los vincula a la ubicación correcta y rellena automáticamente campos como el estado, la persona asignada y la prioridad.

🎥 Ver: ¿Cómo elaborar un plan de proyecto de alto nivel?

⚙️ Bonificación: Recurre a la plantilla de planificación de proyectos de ClickUp para correlacionar metas, prioridades y cronogramas cuando necesites reunir al equipo y mantener el ritmo.

Elaboración de informes detallados con paneles personalizados

Una vez que los planes están en marcha, los paneles de ClickUp te ayudan a supervisar la ejecución sin tener que recopilar actualizaciones de múltiples herramientas de gestión de proyectos.

¿Se pregunta cómo realizan el seguimiento del progreso de los proyectos?

Recopilan datos en tiempo real de tareas, metas, seguimiento del tiempo, Campos personalizados y mucho más en una interfaz visual. ¿Supervisa el progreso de la contratación, revisa la velocidad de los sprints o realiza un seguimiento de los hitos de cumplimiento? Los paneles le permiten crear lo que necesita utilizando gráficos, tablas, vista Carga de trabajo o listas de tareas.

Utilice los paneles de ClickUp con gráficos circulares para realizar un seguimiento de las tareas por estado, prioridad o persona asignada en tiempo real

Instancia, estás gestionando los honorarios de un cliente. Configura un panel con tarjetas de hojas de horas para realizar un seguimiento de las horas facturables por cliente, un gráfico de carga de trabajo para supervisar la capacidad del equipo y un widget de cálculo para proyectar los excesos en función del ritmo actual.

🚀 Ventaja de ClickUp: utilice la plantilla de ejemplo de plan de proyecto de ClickUp para obtener un diseño limpio y estructurado que le permita correlacionar fases, hitos y plazos. Por su parte, la plantilla de marco OKR de ClickUp le permite establecer objetivos para toda la empresa y resultados clave medibles.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones y opciones personalizadas de ClickUp puede resultar abrumador al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

ClickUp es la columna vertebral de nuestra agencia. Lo utilizamos para todo: gestión de proyectos, planificación de sprints, seguimiento del tiempo, documentación e incluso actualizaciones para los clientes. La personalización es inigualable. Entre automatizaciones, campos personalizados, paneles de control, respuestas de IA y chat vinculado a tareas, hemos eliminado la necesidad de Slack, Notion y una docena de otras herramientas. Es raro encontrar una plataforma que sea lo suficientemente potente para los desarrolladores, pero lo suficientemente intuitiva para los clientes.

ClickUp es la columna vertebral de nuestra agencia. Lo utilizamos para todo: gestión de proyectos, planificación de sprints, seguimiento del tiempo, documentación e incluso actualizaciones dirigidas a los clientes. La personalización es inigualable. Entre automatizaciones, campos personalizados, paneles de control, respuestas de IA y chat vinculado a tareas, hemos eliminado la necesidad de Slack, Notion y una docena de otras herramientas. Es raro encontrar una plataforma que sea lo suficientemente potente para los desarrolladores, pero lo suficientemente intuitiva para los clientes.

💡 Bonificación: Si quieres: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps con conexión (a internet) + la web para ubicar archivos, documentos y adjuntos

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y dar comando a su trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aproveche los modelos de IA externos de primera calidad, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una solución única, contextual y lista para su uso en la empresa que aporta contexto e inteligencia a sus necesidades de plan Pruebe ClickUp Brain MAX , la superaplicación de IA que realmente entiende su proceso de planificación porque conoce su trabajo. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA, utilice su voz para realizar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

2. Wrike (la mejor para la gestión visual de flujo de trabajo)

a través de Wrike

Wrike es una plataforma flexible de gestión del trabajo y colaboración diseñada para mejorar la eficiencia del equipo y simplificar los flujos de trabajo complejos. Su adaptabilidad la convierte en una opción fiable para reducir el esfuerzo manual.

Desde reservas de recursos hasta formularios de solicitud dinámicos, permite un plan detallado sin sacrificar la velocidad. El enfoque modular de la plataforma le permite gestionar la admisión, asignar recursos y realizar un seguimiento de la ejecución.

Las mejores funciones de Wrike

Adapte los flujos de trabajo utilizando tipos de elementos personalizados que reflejen la estructura, la terminología y los procesos de su equipo

Optimice la recepción de proyectos con formularios de solicitud dinámicos basados en la condición y enrutamiento automático

Mantenga la conexión del trabajo interfuncional mediante el etiquetado cruzado, de modo que las tareas aparezcan en varios proyectos sin duplicarse

Convierta notas preliminares o ideas de proyectos en plan estructurado con IA que genera automáticamente subtareas

Límites de Wrike

Opciones de límite para personalizar vistas, campos y flujos de trabajo

Los usuarios informan de tiempos de carga lentos cuando realizan trabajo con proyectos grandes o suben archivos pesados

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Aunque Wrike es fácil de configurar, las funciones personalizadas son de límite. Además, la integración con nuestro sistema DAM Bynder funciona muy bien, pero ha sido un reto configurar una integración con nuestro sistema de tickets (ServiceDesk Now)

Aunque Wrike es fácil de ajustar, las funciones personalizadas tienen un límite. Además, la integración con nuestro sistema DAM Bynder hace un buen trabajo, pero ha sido un reto configurar una integración con nuestro sistema de tickets (ServiceDesk Now)

🔍 ¿Sabías que...? La motivación de las personas hacia los plazos suele disminuir a medida que se acerca la fecha límite, ya que su percepción del coste y la recompensa cambia con el tiempo. El esfuerzo parece mucho mayor y el entusiasmo se desvanece. Los investigadores denominan a esto «descuento hiperbólico del tiempo», un tira y afloja entre la tentación presente y el beneficio futuro.

3. Jira (la mejor para la planificación ágil de proyectos y el seguimiento de problemas)

vía Atlassian

Jira se adapta al estilo de planificación de su equipo, desde cronogramas basados en sprints hasta hojas de ruta para varios equipos. Esta herramienta de planificación de proyectos le ayuda a desglosar grandes objetivos, correlacionar dependencias y ajustar la capacidad.

Las actualizaciones en vivo se reflejan automáticamente con la función de sincronizar planes en tiempo real, por lo que los ejecutivos y las partes interesadas siempre tienen la vista más reciente. Para acelerar la ejecución, Jira ofrece una amplia gama de plantillas de planificación prediseñadas para proyectos estratégicos, programas interfuncionales o flujos de trabajo ágiles.

Las mejores funciones de Jira

Desglose las iniciativas con hojas de ruta avanzadas que alinean a varios equipos, realizan un seguimiento de la capacidad y revelan las dependencias entre proyectos

Anticípate a los obstáculos con el mapeo de dependencias entre equipos y, a continuación, integra los planes en Confluence para mayor visibilidad

Planifica sprints en función de la disponibilidad utilizando la planificación de la capacidad del equipo, para que el trabajo sea realista y alcanzable

Modele diferentes resultados utilizando la planificación de escenarios para comparar cronogramas, necesidades de recursos y niveles de riesgo

Límites de Jira

Ciertas configuraciones requieren conocimientos administrativos, lo que hace que la configuración sea muy laboriosa

Las funciones de colaboración nativas son de límite, por lo que a menudo se requiere un software externo de gestión de proyectos para la comunicación en tiempo real

Precios de Jira

Free

Estándar: 7,53 $ al mes por usuario

Premium: 13,53 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Vea lo que opinó un crítico:

Me encanta que guarde las versiones de las actualizaciones del proyecto y que se pueda ver quién ha cambiado qué y los comentarios añadidos en diferentes momentos. La posibilidad de arrastrar y soltar fácilmente para la planificación de sprints lo hace muy sencillo y también ahorra tiempo. Sin embargo, no me gusta que pueda resultar demasiado complejo para los flujos de trabajo creativos y me gustaría que fuera tan fluido como los flujos de trabajo de desarrollo.

Me encanta que guarde las versiones de las actualizaciones del proyecto y que se pueda ver quién ha cambiado qué y los comentarios añadidos en diferentes momentos. La posibilidad de arrastrar y soltar fácilmente para la planificación de sprints lo hace muy sencillo y también ahorra tiempo. Sin embargo, no me gusta que pueda resultar demasiado complejo para los flujos de trabajo creativos y me gustaría que fuera tan fluido como los flujos de trabajo de desarrollo.

4. Trello (la mejor herramienta para organizar tareas mediante tarjetas en proyectos personales)

a través de Trello

Trello convierte la planificación diaria en una experiencia visual y flexible. Basada en tableros, listas y tarjetas, ofrece una forma sencilla de organizar tu día a día sin complicar demasiado el proceso.

Puedes convertir las entradas en acciones al instante reenviando correos electrónicos directamente a Trello con Email Magic o enviando mensajes desde Slack y Teams a tu bandeja de entrada de Trello. Aquí, Atlassian Intelligence los transforma en tareas estructuradas con resúmenes y enlaces.

Las mejores funciones de Trello

Cree una estructura diaria sincronizando su calendario y reservando tiempo para las tareas con la vista Planificador integrada

Automatice las acciones repetitivas con Butler para establecer ajustes, desencadenantes y flujos de trabajo programados

Duplica tarjetas en varios tableros con Card Mirroring para realizar seguimiento del trabajo de uso compartido en diferentes contextos sin duplicaciones

Amplíe la función con Power-Ups, creando la conexión (a internet) entre Trello y herramientas como Google Calendar, Jira y Confluence

Límites de Trello

Para acceder a funciones como la vista Gantt, es necesario realizar una actualización de pago o adquirir un complemento

El rendimiento se ralentiza notablemente cuando se utilizan varios tableros

Precios de Trello

Gratis, gratuito/a para 10 usuarios

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

corporación: *17,50 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico lo resumió así:

Me gusta especialmente la facilidad de uso de Trello: su función de arrastrar y soltar es intuitiva y hace que la gestión de tareas sea sencilla y visual. Aunque Trello tiene un número de funciones, en ocasiones estas quedan en segundo plano frente a otras aplicaciones de gestión de proyectos en el seguimiento de proyectos de mayor nivel.

Me gusta especialmente la facilidad de uso de Trello: su función de arrastrar y soltar es intuitiva y hace que la gestión de tareas sea sencilla y visual. Aunque Trello tiene numerosas funciones, en ocasiones estas quedan en segundo plano frente a otras aplicaciones de gestión de proyectos en el seguimiento de proyectos de alto nivel.

🔍 ¿Sabías que...? La «ilusión del progreso» acelera el comportamiento y aumenta la lealtad. En términos prácticos, dividir las grandes metas en pasos de visibilidad, o incluso dar una ventaja inicial, puede aumentar significativamente la motivación y las tasas de completación.

5. Microsoft Project (la mejor para la gestión de recursos dentro del ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft

Anteriormente conocido como Microsoft Project, Microsoft Planner reinventa la gestión de proyectos con una interfaz más intuitiva y colaborativa. Totalmente integrado en el ecosistema de Microsoft 365, estructura el seguimiento de tareas, la coordinación de equipos y la ejecución de proyectos en plataformas conocidas como Teams, Outlook y SharePoint.

Si ya utiliza Microsoft, este software de gestión de tareas es fiable para flujos de incorporación, iniciativas interfuncionales u operaciones de TI.

Las mejores funciones de Microsoft Proyecto

Haga su trabajo de forma nativa en Teams, Outlook y SharePoint para asignar tareas, establecer fechas de límite y realizar seguimiento del progreso de los proyectos

Convierta las conversaciones en acciones mediante la integración de tableros de planificación en los canales de Microsoft Teams

Manténgase al día con los cronogramas gracias a los gráficos y vistas de programación integrados que muestran las cargas de trabajo y los hitos

Empiece con ventaja gracias a las plantillas para establecer metas en recursos humanos, operaciones y desarrollo de software

Límites de Microsoft Proyecto

Planner no ofrece paneles de elaboración de informes robustos ni previsión de carga de trabajo para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento

Funciones como los (diagramas de) Gantt, el control de tiempo y las dependencias de tareas requieren la integración con otras herramientas de planificación

Precios de Microsoft Proyecto

Free

Planner Plan 1: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Planner y Plan de Proyecto 3: 30 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Planner y Plan de Proyecto 5: 55 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Project

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Project?

Una reseña de Capterra lo expresa así:

Microsoft Planner es una joya oculta, está completamente en la nube, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte y es una herramienta estupenda para uso personal o para que las empresas hagan un seguimiento de sus tareas. La única desventaja de Planner es que las tareas completadas permanecen registradas en el desplegable de tareas completadas, por lo que, con un uso intensivo durante un tiempo, puede saturarse y dejar de aceptar nuevas entradas.

Microsoft Planner es una joya oculta, está completamente en la nube, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte y es una herramienta estupenda para uso personal o para que las empresas hagan un seguimiento de sus tareas completadas. La única desventaja de Planner es que las tareas completadas permanecen registradas en el desplegable de tareas completadas, por lo que, con un uso intensivo durante un tiempo, puede saturarse y dejar de aceptar nuevas entradas.

6. Teamwork (la mejor opción para la entrega de proyectos a clientes con precisión en la facturación y los recursos)

a través de TeamWork

Diseñado para equipos basados en servicios, TeamWork combina la planificación de proyectos y la gestión de recursos. Visualice las cargas de trabajo, realice un seguimiento del tiempo y efectúe una previsión de la capacidad, para que nunca acepte ningún proyecto sin conocer el ancho de banda de su equipo.

Identifique a los miembros del equipo infrautilizados o sobreutilizados con vistas de disponibilidad en tiempo real y mapas de calor de recursos. A continuación, cambie las cargas de trabajo sobre la marcha utilizando un planificador visual que destaca las carencias, la capacidad y el tiempo libre en un panel claro.

Las mejores funciones de TeamWork

Utilice el seguimiento de la utilización facturable para descubrir ineficiencias y proteger los márgenes de beneficio en todo el trabajo de los clientes

Obtenga resúmenes de utilización generados por IA y sugerencias predictivas sobre recursos para adelantarse a las necesidades de personal

Realiza la previsión de la demanda de recursos para proyectos provisionales o futuros utilizando marcadores de posición y asignaciones programadas

Equilibre el trabajo a largo y corto plazo mediante la planificación por bloques de tiempo, con control de arrastrar y soltar y buffers integrados

Límites de TeamWork

La elaboración de informes financieros y de rendimiento no está bien adaptada a las agencias, lo que supone un límite para la planificación estratégica

Los usuarios se quejan de la necesidad de herramientas de revisión avanzadas y de una mejor integración con el software específico de diseño

Precios de TeamWork

Free

Entrega: 13,99 $ al mes por usuario

Grow: 25,99 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TeamWork

G2: 4,4/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TeamWork?

Echa un vistazo a esta reseña de G2:

Varios de los clientes de mi agencia han empezado a utilizar Teamwork.com y les encanta. Antes utilizaban Excel (o el correo electrónico) para gestionar los proyectos. Ahora pueden realizar fácilmente el seguimiento de las tareas, las fechas límite, las asignaciones, etc. La mayoría de mis clientes aún no han utilizado las funciones de facturación, ya que existe un temor natural a implementar algo que afecta tan directamente a la empresa.

Varios de los clientes de mi agencia han empezado a utilizar Teamwork.com y les encanta. Antes utilizaban Excel (o el correo electrónico) para gestionar los proyectos. Ahora pueden realizar fácilmente un seguimiento de las tareas, las fechas de vencimiento, las asignaciones, etc. La mayoría de mis clientes aún no han utilizado las funciones de facturación, ya que existe un temor natural a implementar algo que afecta tan directamente a la empresa.

📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza un seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀 Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas a paso. Además, nuestros paneles sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.

7. Toggl Plan (ideal para un plan visual sencillo en entornos de proyectos dinámicos)

a través de Toggl Plan

Toggl Plan es una herramienta que convierte las incómodas hojas de cálculo en elegantes cronogramas de proyectos con función de arrastrar y soltar, lo que hace que la planificación resulte intuitiva.

Alterne (nunca mejor dicho) entre los cronogramas del proyecto y los del equipo, detecte a tiempo los problemas de capacidad y cambie las cargas de trabajo en cuestión de segundos. Con cronogramas de uso compartido y acceso móvil, la planificación se mantiene clara, incluso en proyectos que se solapan.

Las mejores funciones de Toggl Plan

Detecta y resuelve conflictos de programación utilizando la disponibilidad del equipo en tiempo real en todos los proyectos, vacaciones y días festivos

Pase de los detalles diarios a las vistas generales trimestrales y las previsiones de recursos a largo plazo con niveles de zoom

Manténgase informado a través de notificaciones por correo electrónico y en la aplicación cada vez que se mueva una tarea, se actualice o alguien le etiquete

Límites de Toggl Plan

La función de sincronizar el calendario de Outlook y la gestión de tareas no están disponibles en el plan gratuito, lo que genera un límite en la utilidad para algunos autónomos o equipos pequeños

Dividir el tiempo entre varios proyectos puede resultar difícil de gestionar, especialmente para los usuarios que gestionan tareas que se solapan

Precios de Toggl Plan

Free

Capacidad: 6 $ al mes por usuario

Starter: 9 $ al mes por usuario

Premium: 15 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Toggl Plan

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

🧠 Dato curioso: El efecto Hawthorne fue acuñado en 1958 por Henry A. Landsberger, tras revisar los experimentos realizados entre los años 20 y 30 en la Hawthorne Works Electric Company. La productividad aumentó independientemente de si se aumentaba o se reducía la iluminación, y volvió a descender cuando finalizó el estudio. esto significa que los trabajadores no respondían a una mejor iluminación, sino que reaccionaban al hecho de ser observados. Este fenómeno psicológico también se aplica al control de tiempo. *

8. Todoist (la mejor para la productividad personal y la colaboración básica con una experiencia de usuario minimalista)

a través de Todoist

Todoist reduce la plan a lo que realmente importa: prioridades claras, ejecución centrada y cero fricciones. Añada tareas en segundos utilizando lenguaje natural, organícelas por proyecto o prioridad y vea exactamente qué hay que hacer y cuándo.

Lo que distingue a esta plataforma es cómo combina la productividad personal con una coordinación ágil del equipo. Puede mantener sus planes individuales optimizados o involucrar a colaboradores con asignaciones de tareas, comentarios y uso compartido de archivos.

Las mejores funciones de Todoist

Agrupa y prioriza las tareas por proyecto, rótulo o nivel de prioridad para completar el control sobre lo que hay que abordar a continuación

Utilice secciones y tareas para dividir los proyectos grandes en pasos factibles

Ajusta y realiza un seguimiento de las metas del proyecto con rachas de tareas diarias/semanales y una puntuación de productividad integrada para visualizar el impulso

Límites de Todoist

Deshacer acciones en el móvil, como marcar accidentalmente una tarea como completada, no es intuitivo en comparación con las alternativas a Todoist

Los ajustes de fin de semana son inflexibles y las integraciones con el calendario suelen dar lugar a visualizaciones desordenadas o incoherentes.

Precios de Todoist

Free

Pro: 2,5 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2560 opiniones)

💡 Consejo profesional: Empieza por la identidad para frenar la procrastinación en tu equipo. Pychyl y Shanahan descubrieron que las personas que se sienten seguras de su identidad son mucho menos propensas a procrastinar. Esto se debe a que no desperdician energía tratando de descubrir quiénes son, sino que la utilizan para hacer las cosas.

9. MindMeister (ideal para la lluvia de ideas visual y para planear mediante mapas mentales colaborativos)

a través de MindMeister

MindMeister es una herramienta de mapas mentales basada en la nube que transforma la forma de capturar, desarrollar y presentar ideas. Si estás haciendo una lluvia de ideas por tu cuenta o creando un plan de proyecto de alto nivel, puede ser tu herramienta de referencia para estructurar tus pensamientos utilizando mapas visuales intuitivos accesibles desde cualquier navegador o dispositivo.

Cada mapa mental comienza con una idea central y se expande en ramas conectadas, lo que resulta ideal para esbozar estrategias, gestionar proyectos o estudiar temas complejos.

Las mejores funciones de MindMeister

Crea planes personalizados con tableros, columnas y vistas que se adaptan a tu flujo de trabajo mediante la función de arrastrar y soltar.

Cambie de perspectiva al instante utilizando las vistas Tabla, Kanban, Cronograma y (diagrama de) Gantt para diferentes necesidades de plan.

Añada profundidad a las tareas con adjuntos, enlaces, dependencias y campos personalizados.

Colabora en contexto utilizando comentarios, menciones y actualizaciones de conexión (a internet) dentro de cada tarea o elemento.

Límites de MindMeister

No está diseñado para visualizar flujos de trabajo como las herramientas tradicionales de plan con diagramas de flujo.

El rendimiento puede disminuir cuando los tableros crecen demasiado o incluyen archivos adjuntos pesados y múltiples dependencias.

Precios de MindMeister

Free

Personal: 4,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Pro: 5,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 8,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de MindMeister

G2: 4,2/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 290 opiniones)

🧠 Dato curioso: Los mapas mentales activan tanto el lado analítico como el creativo del cerebro, mejorando la memoria, la percepción y la comprensión. Esta activación de ambos hemisferios es lo que diferencia a los mapas mentales de los métodos tradicionales de toma de notas.

10. Asana (la mejor para la coordinación del trabajo y la alineación de objetivos entre las funciones empresariales)

a través de Asana

Asana te permite diseñar flujos de trabajo que reflejan el proceso de tu equipo, asignar tareas con una propiedad clara y enlazar el trabajo diario con metas de alto nivel.

Su automatización sin código y sus plantillas flexibles para planes de proyectos facilitan la estandarización de la forma de trabajo en todos los equipos. Su Work Graph® visual enlaza las tareas con los metas de toda la empresa, de modo que todos saben no solo lo que están haciendo, sino también por qué es importante.

Las mejores funciones de Asana

Diseña flujos de trabajo repetibles con Bundles para agrupar plantillas, reglas y formularios en sistemas reutilizables.

Equilibre las cargas de trabajo del equipo utilizando la vista Carga de trabajo , que permite visualizar la capacidad y cambiar las tareas antes de que se produzca el agotamiento.

Alinee la ejecución diaria con la estrategia a largo plazo utilizando Metas que realizan un seguimiento del progreso en tiempo real.

Realiza la previsión de las necesidades de personal con la planificación de la capacidad para garantizar que los proyectos de prioridad cuenten con los recursos adecuados.

Límites de Asana

Carece de un plan granular de la capacidad por horas, lo que afecta a la precisión de la asignación de recursos

Las herramientas avanzadas de planificación estratégica, como los diagramas de Gantt y las vistas Carga de trabajo, están restringidas a los planes de nivel superior.

Precios de Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Corporación+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 11 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Aquí tienes una reseña de G2 sobre esta herramienta:

Un repositorio centralizado para almacenar proyectos y hacer que la gestión sea un recurso más sencillo, coordinado de forma centralizada y sobre el que se pueden elaborar informes. Tiene el potencial de unir proyectos, pero para proyectos complejos con varios equipos, revisiones importantes, aprobaciones y transferencias entre varios propietarios, plantea complicaciones.

Un repositorio centralizado para almacenar proyectos y hacer que la gestión sea un recurso más sencillo, coordinado de forma centralizada y susceptible de ser reportado. Tiene el potencial de unir proyectos, pero para proyectos complejos con múltiples equipos, revisiones significativas, aprobaciones y transferencias entre múltiples propietarios, presenta complicaciones.

11. Monday (la mejor para la automatización de flujos de trabajo y el seguimiento de proyectos en un formato visual modular)

vía Monday

Desde el inicio de los proyectos hasta el seguimiento de los plazos, los tableros codificados por color y los flujos de trabajo personalizables con columnas flexibles de Monday ofrecen a los equipos un espacio compartido para plan, asign y ejecutar.

La plataforma ofrece una interfaz intuitiva con elementos de arrastrar y soltar, plantillas de gestión de proyectos y automatizaciones que reducen el trabajo manual. A medida que crecen sus necesidades de planificación, Monday se adapta con estructuras de tareas en capas, control de tiempo y paneles de proyectos personalizados que se adaptan a su equipo.

Las mejores funciones de Monday

Realice un seguimiento del rendimiento con el control de tiempo integrado para tareas y miembros del equipo

Añada adjuntos, comentarios y documentos integrados directamente en los tableros de tareas

Integre más de 200 herramientas, entre ellas ClickUp, Google Drive, Zapier y muchas más

Límites de Monday

Las acciones automatizadas tienen un límite impuesto por los niveles del plan, lo que puede restringir la escala

No se pueden enviar correos electrónicos masivos con más de 500 elementos a la vez

Precios de Monday

Free

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday

G2: 4,7/5 (más de 13 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday?

Un crítico de G2 hizo uso compartido de esta opinión:

Hay muchas cosas que me gustan de Monday, ya sea la facilidad para crear flujos de trabajo o la automatización de la creación según cualquier requisito, o la integración ultrarrápida para una app personalizada... Ha habido ocasiones en las que he necesitado hacer algo con subelementos, pero debido a los límites de las acciones restringidas que podemos realizar con ellos, he tenido que buscar una solución alternativa.

Hay muchas cosas que me gustan de Monday, ya sea la facilidad para crear flujos de trabajo o la automatización de la creación según cualquier requisito, o la integración ultrarrápida para una app personalizada... Ha habido ocasiones en las que he necesitado hacer algo con subelementos, pero debido a las limitaciones de las acciones restringidas que podemos realizar con ellos, he tenido que buscar una solución alternativa.

🎥 Ver: ¿Cómo utilizar las pizarras de ClickUp para planear proyecto?

12. Zoho Projects (ideal para la ejecución integral de proyectos con lógica de tareas personalizable)

a través de Zoho Proyectos

Zoho Projects es ideal para planificadores que valoran la visibilidad, la automatización y la colaboración sin complicaciones. Los (diagrama de) Gantt le ayudan a detectar retrasos en las tareas antes de que se acumulen. Las hojas de horas registran las horas facturables en tiempo real y se sincronizan con Zoho Invoice, para que su equipo pueda centrarse en el trabajo, no en las tareas administrativas.

También mantiene a los equipos sincronizados a nivel mundial utilizando IA y búsqueda en lenguaje natural para encontrar cualquier cosa. Zia Translate rompe las barreras lingüísticas con traducción automática en más de 70 idiomas, ideal para equipos verdaderamente globales.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Cree flujos de trabajo personalizados con Blueprints , que permite automatizaciones condicionales, acciones basadas en roles y notificaciones

Obtenga sugerencias basadas en IA y actualizaciones de estado de Zia , su asistente integrado para métricas, información y búsqueda inteligente

Simplifique los traspasos de trabajo asignando fases de aprobación y automatizando las actualizaciones de campo con lógica de transición de tareas

Límites de Zoho Projects

La personalización de plantillas es limitada, especialmente cuando se gestionan varios proyectos similares

Requiere una formación exhaustiva para que los equipos adopten y utilicen todas las funciones de forma eficaz

Precios de Zoho Proyectos

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Un usuario de Zoho en G2 dijo lo siguiente:

Zoho Projects destaca por su interfaz limpia y su amplia gama de funciones personalizables. Las herramientas de seguimiento de tareas, control de tiempo y colaboración de equipo están bien integradas, lo que hace que la gestión de proyectos sea más organizada y eficiente. Sin embargo, hay una pequeña curva de aprendizaje a la hora de explorar todas las funciones, especialmente para los nuevos usuarios. Algunas integraciones requieren más configuración o orientación.

Zoho Projects destaca por su interfaz limpia y su amplia gama de funciones personalizables. Las herramientas de seguimiento de tareas, control de tiempo y colaboración en equipo están bien integradas, lo que hace que la gestión de proyectos sea más organizada y eficiente. Sin embargo, hay una pequeña curva de aprendizaje a la hora de explorar todas las funciones, especialmente para los nuevos usuarios. Algunas integraciones requieren más configuración o orientación.

13. TeamGantt (la mejor para la programación intuitiva de (diagrama de) Gantt y la colaboración en tiempo real)

a través de TeamGantt

La interfaz de arrastrar y soltar de TeamGantt le ayuda a crear cronogramas de proyectos pulidos en cuestión de minutos, completar con dependencias de tareas, hitos y comparaciones de referencia.

Puede cambiar entre diagramas de Gantt, tableros Kanban, calendarios o listas. Las funciones integradas de equilibrio de la carga de trabajo, seguimiento de costes y análisis de la ruta crítica le ayudan a mantener cronogramas de entrega realistas y a que los equipos se mantengan centrados.

Las mejores funciones de TeamGantt

Compare las previsiones con los resultados reales utilizando informes de referencia y detecte los retrasos antes de que se agraven

Mantén el rumbo financiero a medida que las tareas evolucionan con una programación basada en los costes para realizar un seguimiento de los presupuestos

Supervise la disponibilidad del equipo y asigne tareas sin agotamiento utilizando una pestaña de recursos en tiempo real

Genere planes WBS totalmente estructurados con el Generador de planes de proyectos con IA y súbalos directamente a su entorno de trabajo

Límites de TeamGantt

El control con límite de las dependencias dificulta la automatización de las actualizaciones en tareas poco conectadas entre sí

Sobrecarga de funciones para equipos pequeños, lo que puede llevar a una infrautilización durante la incorporación en comparación con las alternativas a TeamGantt

Precios de TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mes por usuario

Todo ilimitado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TeamGantt

G2: 4,8/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

💡 Consejo profesional: Inserta tareas ficticias de reserva (como «Prueba de colchón» o «Revisión de Slack») sin personas asignadas para contar retrasos imprevistos. De esta manera, puedes absorber pequeños retrasos sin descarrilar el cronograma.

14. Airtable (la mejor para el plan estructurado de proyecto con bases de datos y vistas flexibles)

a través de Airtable

Airtable aporta estructura y flexibilidad a la planificación gracias a su uso híbrido de hojas de cálculo y bases de datos. Te permite planear proyectos, gestionar la asignación de recursos y organizar los flujos de trabajo mediante la creación de bases compuestas por tablas interconectadas, que enlazan tareas, equipos, clientes o hitos.

Los campos personalizados, las relaciones entre registros y las actualizaciones en tiempo real facilitan la creación de una fuente de información veraz para cualquier tipo de plan de proyecto.

Las mejores funciones de Airtable

IA App Builder, que transforma datos estructurados en herramientas de plan interactivas Convierta los planes de proyecto en apps al instante conque transforma datos estructurados en herramientas de plan interactivas

Automatice la toma de decisiones con agentes de IA que actúan como desencadenantes de acciones o actualizaciones basadas en condiciones en tiempo real

Gestione conjuntos de datos de plan masivos con HyperDB, mediante la conexión (a internet) de millones de registros de plataformas como Snowflake y Databricks

Límites de Airtable

El rendimiento puede verse afectado en bases de datos grandes o complejas con gran cantidad de datos y múltiples tablas enlazadas

La exportación de datos es complicada, especialmente al combinar campos o exportar datos estructurados

Precios de Airtable

Free

Equipo: 20 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 45 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2900 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Un breve fragmento de un usuario real:

Airtable es un excelente almacén de datos que combina la simplicidad de las hojas de cálculo con la funcionalidad de las aplicaciones, lo que lo hace muy flexible para una gran variedad de casos de uso. Sin embargo, Airtable puede no ser la mejor opción para proyectos que impliquen grandes conjuntos de datos, ya que los límites de registros pueden convertirse en un obstáculo dependiendo de sus necesidades.

Airtable es un excelente almacén de datos que combina la simplicidad de las hojas de cálculo con la funcionalidad de las aplicaciones, lo que lo hace muy flexible para una gran variedad de casos de uso. Sin embargo, Airtable puede no ser la mejor opción para proyectos que impliquen grandes conjuntos de datos, ya que los límites de registros pueden convertirse en un cuello de botella dependiendo de sus necesidades.

15. Miro (la mejor herramienta de pizarra en tiempo real para la lluvia de ideas y la coordinación)

a través de Miro

Miro es un software de planificación de proyectos que transforma una organización en un proceso dinámico, visual y colaborativo. Es una herramienta ideal para equipos remotos y multifuncionales.

Su lienzo infinito le permite correlacionar ideas, organizar flujos de trabajo y coordinar a las partes interesadas en tiempo real. Las herramientas de arrastrar y soltar, las plantillas y la asistencia de IA facilitan la estructuración de plan, la conexión de conceptos y el paso de la ideación a la ejecución más rápidamente.

Las mejores funciones de Miro

Conecta automáticamente ideas relacionadas durante las sesiones de plan con sugerencias basadas en IA

Elige entre cientos de plantillas diseñadas para la planificación ágil de proyectos , retrospectivas, mapas mentales y alineación de equipos

Resuma al instante tableros de planificación complejos con los aspectos destacados y los elementos pendientes de la IA

Colabora en directo con los miembros del equipo mediante comentarios, reacciones y ediciones en tiempo real

Límites de Miro

El acceso a los archivos en macOS puede resultar poco intuitivo, lo que dificulta la ubicación o la gestión de los activos locales

Los enlaces de imágenes enlazados no se pueden actualizar dinámicamente, lo que supone una limitación cuando se utilizan elementos visuales que cambian con frecuencia en los plan

Precios de Miro

Free

Starter: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 16 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Miro

G2: 4,7/5 (más de 7900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? El mapa mental, popularizado por Tony Buzan en 1995, aprovecha la forma natural de pensar del cerebro, lo que facilita recordar información en comparación con la nota tradicional. El uso de colores, imágenes y señales visuales puede estimular la memoria y ayudarte a ver las conexiones entre ideas de un vistazo.

Haga crecer su empresa 10 veces más con ClickUp

Cada equipo tiene su propio ritmo, y la herramienta de planificación adecuada le ayuda a avanzar en sincronía. Aunque cada herramienta de esta lista tiene sus puntos fuertes, ClickUp destaca como la plataforma todo en uno que lo hace todo.

Con ClickUp Brain, que ofrece resúmenes de tareas y ayuda para escribir basados en IA, y paneles, que proporciona información en tiempo real, sabrás exactamente qué pendiente.

Además, incluye más de 20 vistas personalizables para ver su trabajo a su manera, metas para alinear a los equipos en resultados medibles y funciones de colaboración en tiempo real.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito/a! ✅