Die 10 besten intelligenten Tools zur Workload-Verteilung im Jahr [Jahr]

Microsoft hat herausgefunden, dass jeder dritte Mitarbeiter angibt, das Arbeitstempo der letzten fünf Jahre habe es unmöglich gemacht, Schritt zu halten. Mitarbeiter werden im Durchschnitt alle zwei Minuten durch Meetings, E-Mails oder Benachrichtigungen unterbrochen.

Deshalb ist die Workload-Verteilung heute wichtiger denn je.

Denn das Problem liegt tief darin begründet, dass die falsche Arbeit zur falschen Zeit bei den falschen Personen landet. Ein Teammitglied ist überlastet, ein anderes verfügt über Kapazitäten, die niemand sieht, und die Führungskräfte müssen die Woche irgendwie überbrücken.

Intelligente Tools zur Workload-Verteilung helfen Teams dabei, ihre Kapazitäten klar zu erkennen, Aufgaben frühzeitig neu zu verteilen und Prioritäten voranzutreiben, ohne darauf warten zu müssen, dass Burnout oder Engpässe eine Unterhaltung erzwingen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten Tools zur Workload-Verteilung vor, zeigen Ihnen, was jedes einzelne am besten kann, und helfen Ihnen dabei, das richtige Tool für Ihr Team auszuwählen.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten tools für intelligentes Workload-Balancing, für wen sie am besten geeignet sind, ihre herausragenden Features und die Preise:

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp Teams jeder Größe, die vollständige Sichtbarkeit über die Workload und das Projektmanagement mit KI-gestützten Workflows benötigen Workload-Ansicht, Dashboards, Ressourcenmanagement, Zeitschätzungen, Kalender, Automatisierungen, Erinnerungen, Super-Agenten Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Asana Teams, die in mittelständischen Unternehmen die Workload und Kapazitäten in funktionsübergreifenden Projekten verwalten Workload, Kapazitätsplanung, Aufwandsfelder, Portfolio-Sichtbarkeit, AI Studio Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $ pro Benutzer und Monat Monday.com Kleine Teams, die eine visuelle Workload-Verteilung mit flexibler Nachverfolgung der Kapazität wünschen Workload-Ansicht, Spalten für Kapazität, zeitleistebasierte Planung, Monday KI-Assistent Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $ pro Platz und Monat Wrike Kleine Teams und Agenturen, die eine aufwandsbasierte Workload-Verteilung mit Enterprise-Ressourcenmanagement benötigen Ressourcenmanagement, Backlog Box, KI-Unterstützung, erweiterte Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Smartsheet Teams, die sich in erster Linie auf Tabellenkalkulationen stützen und die Workload durch gezielte Ressourcenplanung in mittelgroßen bis großen Teams ausgleichen Ressourcenmanagement, Heatmaps zur Kapazität, bereichsübergreifende Berichterstellung, Control Center Bezahlte Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Jira Softwareteams, die in großen Unternehmen Kapazitätsplanung auf Ebene der Sprints und teamübergreifende Roadmap-Planung zu erledigen haben Jira-Tarife, Sprint-Kapazitätsplanung, Story-Point-Schätzungen, Abhängigkeitszuordnung, JQL Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,91 $ pro Benutzer und Monat Float Kleine Agenturen und Serviceteams, die eine Ressourcenplanung per Drag-and-Drop benötigen Visuelle Ressourcenplanung, Nachverfolgung von Abwesenheiten, Berichterstellung zur Auslastung, Echtzeit-Planung Bezahlte Pläne ab 8,50 $ pro Person und Monat Resource Guru Schlanke Teams, die eine Workload-Auslastung per Drag-and-Drop mit Platzhaltern wünschen Ressourcenplatzhalter, vorläufige Buchungen, Heatmaps, Terminkonfliktmanagement Bezahlte Pläne ab 5 $ pro Person und Monat Trello Teams in kleinen Unternehmen, die eine übersichtliche Sichtbarkeit der Workload durch visuelles Aufgabenmanagement benötigen Dashboard-Ansicht, Anzahl der Karten pro Mitglied, Kalender- und Zeitleistenansicht, Butler-Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat Motion Einzelpersonen und kleine Teams, die eine automatische KI-Planung wünschen, die die Arbeit automatisch neu verteilt Automatische KI-Planung, intelligente Priorisierung, Kalenderintegration Bezahlte Pläne ab 29 $ pro Platz und Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Achten Sie bei der Bewertung intelligenter Tools zur Workload-Verteilung auf drei Kernfunktionen: Sichtbarkeit, Flexibilität und Intelligenz.

Sichtbarkeit zeigt Ihnen, wer überlastet ist, wer Kapazitäten frei hat und wie die Verteilung der Arbeit im Team aussieht. Achten Sie dabei auf Echtzeit-Dashboards, die Daten automatisch aus Aufgaben, Zeiterfassung und Kalendern abrufen.

Flexibilität ist wichtig, da jedes Team die Kapazitätsplanung anders angeht. Manche führen die Nachverfolgung von Arbeitsstunden durch, andere verwenden Story Points, und viele zählen einfach nur Aufgaben. Mit dem richtigen Tool können Sie die Kapazität nach Ihren Vorstellungen definieren – sei es 40 Stunden pro Woche, eine maximale Anzahl gleichzeitiger Projekte oder benutzerdefinierte Aufwandswerte pro Aufgabentyp.

Intelligenz unterscheidet einfache Aufgabenmanager von echten Tools zur Workload-Verteilung. KI-gestützte Features können potenzielle Engpässe erkennen, bevor Fristen überschritten werden, Aufgabenumverteilungen basierend auf der Verfügbarkeit vorschlagen und sogar die Workload-Verteilung nach von Ihnen definierten Regeln automatisieren.

Hier sind die wichtigsten Features, die Sie berücksichtigen sollten:

Einstellungen für die Kapazität pro Person: Können Sie individuelle Arbeitszeiten festlegen, Teilzeitmodelle berücksichtigen und Urlaubstage einplanen?

Mehrere Workload-Ansichten: Bietet das Tool Zeitleiste, Kalender und Listenansichten, damit verschiedene Beteiligte die Daten auf ihre eigene Weise einsehen können?

Integrationen: Lässt sich das Tool mit Ihren bestehenden Kalender-, Zeiterfassungs- und Projektmanagement-Tools verbinden, um doppelte Einträge zu vermeiden?

Achtungen und Benachrichtigungen: Werden Sie proaktiv gewarnt, wenn jemand seine Kapazität überschreitet oder eine Frist gefährdet ist?

Berichterstellung: Können Sie Auslastungstrends über einen längeren Zeitraum verfolgen, um fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen und Können Sie Auslastungstrends über einen längeren Zeitraum verfolgen, um fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen und Prozesse zu verbessern

👀 Wussten Sie schon? 62 % der Arbeitnehmer geben an, dass KI ihnen bereits Zeit spart, wobei Mitarbeiter in KI-relevanten Rollen durchschnittlich 1,5 Stunden pro Tag einsparen.

Werfen wir einen Blick auf die besten tools zur Workload-Verteilung, aus denen Sie wählen können:

Werfen wir einen Blick auf die besten Tools zur Workload-Verteilung, aus denen Sie wählen können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für vollständige Sichtbarkeit der Workload und Projektmanagement mit KI-gestützten Workflows)

Planen Sie Workload und Kapazitäten mit ClickUp

Es ist fast unmöglich, den Überblick über die Workload Ihres Teams zu behalten, wenn jedes Element in verschiedenen Tools verstreut ist. Ihre Sichtbarkeit der Ressourcen befindet sich auf einer Plattform, während die eigentliche Planung und Ausführung woanders stattfindet. Das führt nur zu einer Zersplitterung der Arbeit, was sich in verpassten Übergaben, überlasteten Teammitgliedern und ständigen Umbesetzungen äußert.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, vereint die Sichtbarkeit der Workload und deren Ausführung auf einer einzigen Betriebsebene.

Werfen wir einen Blick darauf 👇

Erkennen Sie Überlastung, bevor sie zu einem Engpass wird

ClickUp Workload-Ansicht zeigt anhand der bereits in Ihrem ClickUp-Workspace zugewiesenen Aufgaben, wer überlastet ist und warum. Zoomen Sie von Tagen auf Monate, um den Überblick zu behalten, und klicken Sie dann einfach auf eine Lücke, um genau dort eine Aufgabe zu erstellen, wo Sie sie brauchen.

Wechseln Sie zwischen der Ansicht von Verfügbarkeit und Kapazität, um zu vergleichen, wozu sich die Mitarbeiter committen haben und was sie realistisch bewältigen können.

Erkennen Sie Überkapazitäten, planen Sie langfristig und gleichen Sie Verfügbarkeit und Kapazität mit der ClickUp-Workload-Ansicht aus

Sobald Sie nach Mitarbeitern gruppieren, können Sie Kapazitätslimits pro Person festlegen, und ClickUp wendet diese Grenzen auf alle Workload-Ansichten im gesamten Workspace an. Dadurch wird eine Überlastung sofort sichtbar, mit einfachen Farbsignalen, die anzeigen, ob die Kapazität nicht ausgeschöpft, ausgelastet oder überschritten ist.

Erhalten Sie in diesem Video Weitere Informationen zum Workload-Balancing in ClickUp:

Richten Sie ein Command-Center für die Workload in Echtzeit ein

ClickUp-Dashboards bieten Ihnen eine Live-Ansicht über Workload und Projektfortschritt, die für Führungskräfte geeignet ist, ohne dass Sie Berichte aus fünf verschiedenen Quellen zusammenführen müssen. Mithilfe von Echtzeit-Karten können Sie verfolgen, was im Plan liegt, was gefährdet ist und wo Kapazitäten knapp werden.

Überwachen Sie Workload, Risiken und Lieferungen in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards

Im Bereich der Arbeitslastverteilung wird das Signal hier umsetzbar. Teams kombinieren Dashboards häufig mit Zeit- und Workload-Berichten, um Auslastungstrends, überfällige Aufgaben und den Durchsatz zu überwachen und dann genau die ClickUp-Aufgaben zu identifizieren, die den Engpass verursachen.

Führen Sie eine intelligentere Planung der Kapazität mit teamweitem Ressourcenmanagement durch

ClickUp Resource Management for Teams ist eine maßgeschneiderte Lösung für die Ressourcenplanung, die Sie bei Ihren täglichen Personalentscheidungen unterstützt. Sie vereint Zeiterfassung, Ansichten zur Kapazität und Teamkoordination an einem Ort.

Planen Sie die Teamkapazität und Personalbesetzung an einem Ort mit ClickUp Resource Management for Teams

Sie erhalten die grundlegenden Bausteine, auf die sich Ihr Team verlassen kann, um die Workload auszugleichen. Nutzen Sie die Zeiterfassung von ClickUp, um zu verstehen, wofür die Arbeitszeit verwendet wird, nutzen Sie Ansichten wie die Zeitleiste, um über verschiedene Zeiträume hinweg zu planen und die Workload neu zu verteilen, und sorgen Sie mit dem ClickUp-Chat für eine nahtlose Zusammenarbeit. Das Beste daran? Alles in einem einzigen Workspace.

Sie können zusätzlich ClickUps kontextbezogene KI, ClickUp Brain, nutzen, um Fragen in Echtzeit zu beantworten und Teams dabei zu helfen, schneller von der Planung zur Umsetzung zu gelangen.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten zur Workload Ihres Teams mit ClickUp Brain

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie anhand realer Daten zum Aufwand: Prognostizieren Sie die Workload mit Prognostizieren Sie die Workload mit ClickUp Zeitschätzungen genauer, damit die Kapazität den Aufwand und die Anzahl der Aufgaben widerspiegelt

Planen Sie Termine visuell: Nutzen Sie Nutzen Sie den ClickUp-Kalender , um Aufgaben und Fristen über Tage und Wochen hinweg darzustellen, damit Überschneidungen bei der Workload frühzeitig erkannt werden. Er kann bei Bedarf sogar Fokuszeiten automatisch blockieren und Aufgaben neu priorisieren.

Automatisieren Sie die Übergaben: Halten Sie die Arbeit aufrecht mit Halten Sie die Arbeit aufrecht mit ClickUp-Automatisierungen , die Eigentümer zuweisen, den Status aktualisieren und Auslöser für Folgeaktionen auslösen, sobald sich Aufgaben ändern

Halten Sie Termine ein, bevor sie verpasst werden: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Erinnerungen , um sich selbst oder Ihre Teamkollegen an Nachfassaktionen, Fälligkeitsdaten und kurze Check-ins zu erinnern, ohne zusätzliche Aufgaben zu erstellen.

Synchronisierung Ihrer Tools: Verbinden Sie ClickUp über Verbinden Sie ClickUp über ClickUp-Integrationen mit Tools wie Slack, Google Drive und GitHub, damit Aktualisierungen ohne manuelles Kopieren erfolgen.

Koordination delegieren: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Super Agents , um Aktivitäten zu überwachen, mehrstufige Workflows zu erstellen, Berichte für Stakeholder zu erstellen und vieles mehr

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Ein konvergierter Workspace verhindert eine Vielzahl von Tools: Aufgaben, Dokumente, Chat und Workload-Ansichten befinden sich auf einer einzigen Plattform, sodass Daten zur Kapazität stets korrekt sind, ohne dass eine manuelle Synchronisierung zwischen verschiedenen Tools erforderlich ist. Teams haben den vollständigen Überblick, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

KI-gestützte Erkenntnisse liefern umsetzbare Empfehlungen: ClickUp Brain zeigt nicht nur Daten an – es interpretiert sie auch. Erhalten Sie proaktive Vorschläge zur Neuzuweisung von Aufgaben und zur Vermeidung von Engpässen auf Basis einer Echtzeitanalyse Ihres Workspaces

Hochgradig anpassbare Kapazitätsdefinitionen: Ganz gleich, wie Ihr Team die Arbeit misst – ob in Stunden, Story Points, Aufgabenanzahl oder benutzerdefinierten Aufwandswerten – ClickUp passt sich Ihren Anforderungen an. Legen Sie unterschiedliche Kapazitätsgrenzen pro Person fest, um Teilzeitbeschäftigung, unterschiedliche Rollen oder individuelle Präferenzen zu berücksichtigen.

Nachteile:

Eine leichte Lernkurve beim ersten Umgang mit den erweiterten Einstellungen für die Kapazität

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt: ClickUp hat Trello, Slack-Threads und Gdocs in unserem Unternehmen vollständig ersetzt. Was mir am besten gefällt, sind die benutzerdefinierten Dashboards. Ich habe eines erstellt, das alle Kundenprojekte mit Fristen, Status des Budgets und Workload des Teams auf einen Blick anzeigt. Auch die Automatisierungen sparen enorm viel Zeit. Wenn eine Aufgabe zur Kundenprüfung weitergeleitet wird, benachrichtigt das System automatisch die richtige Person und protokolliert die Zeit. Die Dokumentenfunktion eignet sich mittlerweile hervorragend für die Verwaltung von Strategien und SOPs, und der KI-Assistent ist tatsächlich nützlich, um Briefings schnell in Unteraufgaben umzuwandeln. Insgesamt super hilfreich. 💡 Profi-Tipp: Bei einer ausgewogenen Workload geht es nicht nur um Produktivität, sondern auch darum, Ihr Team vor Burnout zu schützen. ClickUp Super Agents können Managern dabei helfen, ungleichmäßige Workloads frühzeitig zu erkennen, Teammitglieder zu unterstützen, bevor sie überfordert sind, und ein nachhaltigeres Arbeitstempo zu schaffen. Zum Beispiel: Wählen Sie aus unserer Sammlung von über 650 vorgefertigten Super Agents und erstellen Sie noch heute Ihr eigenes! 🚀 ClickUp-Vorteil: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX als Ihre sprachgesteuerte Suchleiste für das Ressourcenmanagement. Mit Brain MAX können Sie ClickUp, das Internet und Dateien aus verbundenen Apps wie Google Drive, SharePoint und GitHub von einem einzigen Ort aus durchsuchen. Wechseln Sie dann einfach zu „Talk-to-Text“, um während der Planung freihändig Fragen zu stellen.

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp hat Trello, Slack-Threads und Gdocs in unserem Unternehmen vollständig ersetzt. Was mir am besten gefällt, sind die benutzerdefinierten Dashboards. Ich habe eines erstellt, das alle Kundenprojekte mit Fristen, Status des Budgets und Workload des Teams auf einen Blick anzeigt. Auch die Automatisierungen sparen enorm viel Zeit. Wenn eine Aufgabe zur Kundenprüfung weitergeleitet wird, benachrichtigt das System automatisch die richtige Person und protokolliert die Zeit. Die Dokumentenfunktion eignet sich mittlerweile hervorragend für die Verwaltung von Strategien und SOPs, und der KI-Assistent ist tatsächlich nützlich, um Briefings schnell in Unteraufgaben umzuwandeln. Insgesamt super hilfreich.

ClickUp hat Trello, Slack-Threads und Gdocs in unserem Unternehmen vollständig ersetzt. Was mir am besten gefällt, sind die benutzerdefinierten Dashboards. Ich habe eines erstellt, das alle Kundenprojekte mit Fristen, Status des Budgets und Workload des Teams auf einen Blick anzeigt. Auch die Automatisierungen sparen enorm viel Zeit. Wenn eine Aufgabe zur Kundenprüfung weitergeleitet wird, benachrichtigt das System automatisch die richtige Person und protokolliert die Zeit. Die Dokumentenfunktion eignet sich mittlerweile hervorragend für die Verwaltung von Strategien und SOPs, und der KI-Assistent ist tatsächlich nützlich, um Briefings schnell in Unteraufgaben umzuwandeln. Insgesamt super hilfreich.

💡 Profi-Tipp: Bei einer ausgewogenen Workload geht es nicht nur um Produktivität, sondern auch darum, Ihr Team vor Burnout zu schützen. ClickUp Super Agents können Managern dabei helfen, ungleichmäßige Workloads frühzeitig zu erkennen, Teammitglieder zu unterstützen, bevor sie überfordert sind, und ein nachhaltigeres Arbeitstempo zu schaffen. Zum Beispiel: Schedule Manager Agent koordiniert Meetings, Aufgaben und Konzentrationsphasen zu einem realistischen Wochenplan, der sich an veränderte Prioritäten anpasst

Priorities Manager Agent bewertet kontinuierlich die Prioritäten von Aufgaben auf der Grundlage sich ändernder Fristen, Abhängigkeiten und Workload und sorgt so dafür, dass das Team fokussiert bleibt

Task Prioritizer Agent bewertet alle Aufgaben nach Dringlichkeit, Auswirkung und Aufwand, sodass Teams stets wissen, worauf sie hinarbeiten müssen Wählen Sie aus unserer Sammlung von über 650 vorgefertigten Super Agents und erstellen Sie noch heute Ihr eigenes!

🚀 ClickUp-Vorteil: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX als Ihre sprachgesteuerte Suchleiste für das Ressourcenmanagement. Durchsuchen Sie ClickUp, verknüpfte Dateien und das Internet ganz ohne Zeitaufwand mit ClickUp Brain MAX Mit Brain MAX können Sie ClickUp, das Internet und Dateien aus verbundenen Apps wie Google Drive, SharePoint und GitHub von einem einzigen Ort aus durchsuchen. Wechseln Sie dann einfach zu „Talk-to-Text“, um während des Plans freihändig Fragen zu stellen.

2. Asana (Am besten geeignet für die Workload-Planung und Kapazitätsplanung bei funktionsübergreifenden Projekten)

via Asana

Asana löst das Problem der Arbeitslastverteilung mithilfe seiner Workload-Ansicht, die den Teammitgliedern zugewiesene Aufgaben auf einer Zeitleiste mit von Ihnen festgelegten Kapazitätsgrenzen anzeigt. Das Datenmodell „Work Graph“ verknüpft Aufgaben mit Personen, Projekten und Zeitleisten. Dies ermöglicht eine Sichtbarkeit auf Portfolioebene darüber, wie die Arbeit auf Teams und Initiativen verteilt ist.

Für Unternehmen, die mehrere Projekte verwalten, bieten die Features von Asana Managern die Möglichkeit, die Workload einer gesamten Abteilung oder eines Geschäftsbereichs zu überblicken.

Darüber hinaus ermöglicht das KI-Studio von Asana Automatisierungen ohne Programmieraufwand, die beim Workload-Management helfen – beispielsweise durch das automatische Markieren von Aufgaben, die die Kapazität einer Person überschreiten, oder durch Vorschläge zur Neuzuweisung auf Basis der Verfügbarkeit.

Die besten Features von Asana

Verteilen Sie die Arbeit in Sekundenschnelle neu: Sehen Sie sich mit „Workload“ die Leisten der einzelnen Teammitglieder an und verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop, um sie neu zuzuweisen oder neu zu planen, wenn jemand überlastet ist.

Planen Sie die Personalbesetzung über die Details auf Ebene der Aufgaben hinaus: Nutzen Sie die Kapazitätsplanung, um Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum hinweg Projekten/Arbeitsabläufen zuzuweisen und so eine übergeordnete Ansicht der Personalbesetzung zu erhalten

Belastung anhand des Aufwands quantifizieren: Fügen Sie Aufwandsfelder hinzu (Stunden/Punkte über ein numerisches Benutzerdefiniertes Feld), damit Workload nicht nur die Anzahl der Aufgaben, sondern auch deren Gewichtung widerspiegelt

Vor- und Nachteile von Asana

Vorteile:

Leistungsstarke Features für das Portfoliomanagement ermöglichen Sichtbarkeit der Workload-Auslastung in allen Abteilungen und Geschäftsbereichen

Die Work-Graph-Architektur liefert intelligente Einblicke in Beziehungen zwischen Aufgaben und Abhängigkeiten

Unterstützt Unternehmen mit erweiterten Steuerungsfunktionen, Funktionen für die Berichterstellung und der Koordination mehrerer Teams

Nachteile:

Die Workload-Ansicht ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, was den Zugriff für kleinere Teams einschränkt

Aufgrund der Vielzahl an Features kann die Lernkurve für neue Benutzer steil sein

Die Funktionen mobiler Apps hinken den von Desktop-Apps hinterher, was das Workload-Management unterwegs weniger komfortabel macht

Preise für Asana

Free

Starter : 13,99 $/Benutzer/Monat

Advanced : 30,99 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Ein G2-Benutzer sagt: Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie übersichtlich es mir hilft, alles, was ich zu erledigen habe, an einem Ort zu sehen. Als Entwickler in einem Start-up bearbeite ich oft mehrere Aufgaben gleichzeitig, und Asana macht es mir leicht, Prioritäten, Fristen und Fortschritte im Blick zu behalten, ohne den Überblick zu verlieren. Mir gefällt auch, dass ich große Features in kleinere Aufgaben aufteilen und den Status während der Arbeit aktualisieren kann. Die Board- und Listenansicht sind beide nützlich, je nachdem, wie ich meine Arbeit visualisieren möchte, und Diskussionen direkt innerhalb der Aufgaben vermeiden Verwirrung und verstreute Kommunikation.

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie übersichtlich es mir hilft, alles, was ich zu erledigen habe, an einem Ort zu sehen. Als Entwickler in einem Start-up bearbeite ich oft mehrere Aufgaben gleichzeitig, und Asana macht es mir leicht, Prioritäten, Fristen und Fortschritte im Blick zu behalten, ohne den Überblick zu verlieren. Mir gefällt auch, dass ich große Features in kleinere Aufgaben aufteilen und den Status während der Arbeit aktualisieren kann. Die Board- und Listenansicht sind beide nützlich, je nachdem, wie ich meine Arbeit visualisieren möchte, und Diskussionen direkt innerhalb der Aufgaben vermeiden Verwirrung und verstreute Kommunikation.

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie übersichtlich es mir hilft, alles, was ich zu erledigen habe, an einem Ort zu sehen. Als Entwickler in einem Start-up bearbeite ich oft mehrere Aufgaben gleichzeitig, und Asana macht es mir leicht, Prioritäten, Fristen und Fortschritte bei der Nachverfolgung im Blick zu behalten, ohne den Überblick zu verlieren. Mir gefällt auch, dass ich große Features in kleinere Aufgaben aufteilen und den Status während der Arbeit aktualisieren kann. Die Board- und Listenansicht sind beide nützlich, je nachdem, wie ich meine Arbeit visualisieren möchte, und Diskussionen direkt innerhalb der Aufgaben vermeiden Verwirrung und verstreute Kommunikation.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Asana-Alternativen und Konkurrenten

3. Monday.com (Am besten geeignet für die visuelle Workload-Verteilung)

Monday.com ermöglicht auch nicht-technischen Teams eine Lastverteilung dank seiner visuellen, tabellenbasierten Board-Benutzeroberfläche. Es verfügt über ein Workload-Widget, das die Team-Kapazität neben den zugewiesenen Aufgaben anzeigt.

Tatsächlich können Sie damit die Kapazität auf vielfältige Weise definieren und verfolgen. Fügen Sie einer beliebigen Tafel eine Spalte „Kapazität“ hinzu, legen Sie Limite pro Person fest, und das Workload-Widget berechnet automatisch die Auslastung. Sie können die Kapazität in Stunden, Story-Punkten oder einer beliebigen benutzerdefinierten Einheit messen, die dem Aufwand Ihres Teams entspricht.

Darüber hinaus kann der Monday AI Assistant bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Workload helfen, beispielsweise beim Zusammenfassen des Team-Status, beim Erstellen von Aufgabenbeschreibungen und beim Erkennen von Mustern in der Verteilung der Arbeit.

Die besten Features von Monday.com

Überlastung erkennen: Erkennen Sie in der Workload-Ansicht, wer seine Kapazität überschreitet, und verteilen Sie anstehende Arbeiten entsprechend neu.

Arbeiten Sie präziser : Konfigurieren Sie die Workload anhand von Zeitbereichen mithilfe von „Datum/Zeitleiste“, damit die Kapazität genau dann stimmt, wenn die Arbeit anfällt.

Kapazitäten aus der Ressourcenperspektive prognostizieren: Weisen Sie Teams Arbeitsplänen zu (Einstellungen des Administrators), um in Workload detailliertere Verfügbarkeitssignale zu erhalten

Vor- und Nachteile von Monday.com

Vorteile:

Die äußerst intuitive visuelle Benutzeroberfläche senkt die Einstiegshürden für nicht-technische Teams

Ein Ökosystem mit mehreren Produkten ermöglicht es Unternehmen, vielfältige Workflows auf einer einzigen Plattform zu verwalten

Ein leistungsstarker Marktplatz mit Integrationen und Apps erweitert die Funktionen für Teams mit spezifischen Anforderungen

Nachteile:

Mindestanzahlen an Plätzen können bei wachsenden Teams zu unerwarteten Kostensteigerungen führen

Die Limits für Aktionen der Automatisierung variieren je nach Tarif und erfordern möglicherweise ein Upgrade

Das Abrechnungsmodell für Gäste kann zu unerwarteten Kosten führen

Preise für Monday.com

Free

Basic : 12 $ pro Platz und Monat

Standard : 14 $/Platz/Monat

Pro : 24 $/Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2 : 4,7/5 (über 14.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein G2-Benutzer sagt: Ich schätze es sehr, dass ich die Workload-Ansicht für ein einzelnes Projekt einsehen kann und dass die Workflow-Diagramme übersichtlich und klar dargestellt werden. Die Plattform wirkt kompakt und benutzerfreundlich, was es mir leicht macht, neue Projekte schnell einzurichten. Die Features sind klar erklärt, und mir gefällt auch, wie schnell ich Aufgaben organisieren und verwalten kann, sobald alles eingerichtet ist.

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich schätze es sehr, dass ich die Workload-Ansicht für ein einzelnes Projekt einsehen kann und dass die Workflow-Diagramme übersichtlich und klar dargestellt werden. Die Plattform wirkt kompakt und benutzerfreundlich, was es mir leicht macht, neue Projekte schnell einzurichten. Die Features sind klar erklärt, und mir gefällt auch, wie schnell ich Aufgaben organisieren und verwalten kann, sobald alles eingerichtet ist.

Ich schätze es sehr, dass ich die Workload für ein einzelnes Projekt einsehen kann und dass die Workflow-Diagramme übersichtlich und klar dargestellt werden. Die Plattform wirkt kompakt und benutzerfreundlich, was es mir leicht macht, neue Projekte schnell einzurichten. Die Features sind klar erklärt, und mir gefällt auch, wie schnell ich Aufgaben organisieren und verwalten kann, sobald alles eingerichtet ist.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu monday.com

👀 Wussten Sie schon? Der Bericht von ClickUp zur Kommunikation am Arbeitsplatz hat ergeben, dass es 23 Minuten dauert, sich nach einer Unterbrechung wieder zu konzentrieren, und dass 83 % der Wissensarbeiter in unzähligen E-Mails und Chats versinken, in denen wichtige Informationen verloren gehen.

4. Wrike (Am besten geeignet für eine aufwandsbasierte Workload-Verteilung mit einem Backlog per Drag-and-Drop)

via Wrike

Wrike ist eine nützliche Lösung für Teams, die neben der Nachverfolgung von Projekten auch ein erweitertes Ressourcenmanagement benötigen. Das Ressourcenmanagement-Modul der Plattform bietet detaillierte Sichtbarkeiten der Workload mit Aufwand-Erfassung, Kapazitätsplanung und KI-gestützten Prognosen zu potenziellen Engpässen.

Wrike sorgt zudem mit der Backlog-Box in den Workload-Diagrammen für eine tägliche Auslastung. Dabei werden nicht zugewiesene Aufgaben in einem Wartebereich gespeichert, sodass Sie Aufgaben erst dann an die richtige Person ziehen können, wenn diese Kapazitäten frei hat.

Zudem bietet es umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Elemente, Felder und Workflows, die genau auf die Prozesse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Die besten Features von Wrike

Modul für das Ressourcenmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung der Team-Kapazität, des Aufwands und der Auslastung durch mit dieser speziellen Funktion.

Work Intelligence AI: Nutzen Sie die KI von Wrike, um Workload-Muster und Projektdaten zu analysieren und Risiken proaktiv aufzudecken

Erweiterte Dashboards und Berichterstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung von Auslastungstrends, zum Vergleich des geplanten mit dem tatsächlichen Aufwand und zur Identifizierung chronischer Ungleichgewichte

Vor- und Nachteile von Wrike

Vorteile:

Dank Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau eignet es sich für regulierte Branchen

Dank benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten können Teams Workflows erstellen, die die individuellen Prozesse ihres Unternehmens widerspiegeln

Leistungsstarke Workflows für Prüfung und Freigabe werden von Kreativ- und Marketing-Teams geschätzt

Nachteile:

Eine steile Lernkurve und eine komplexe Benutzeroberfläche können für neue Benutzer überwältigend wirken

Die tatsächlichen Gesamtbetriebskosten steigen, wenn Add-Ons berücksichtigt werden

Das Setup erfordert einen erheblichen Zeitaufwand und profitiert oft von einem dedizierten Administrator

Preise für Wrike

Free

Team : 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 25 $/Benutzer/Monat

Pinnacle : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Apex: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein G2-Benutzer sagt: Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortung, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Ein G2-Benutzer sagt:

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortung, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

Wrike zentralisiert Kundenarbeit, Genehmigungen und Aufgabenverantwortung, sodass unser 5-köpfiges Team nicht mehr in E-Mails und Chats nach Threads suchen muss. Dashboards und Workload-Ansichten geben mir einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus, und Automatisierungen ersparen uns wiederkehrende Nachfassaktionen, sodass wir schneller vorankommen, ohne Personal aufstocken zu müssen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Wrike-Alternativen und Konkurrenten

📮 ClickUp Insight: 31 % der Führungskräfte bevorzugen visuelle Boards, während andere auf Gantt-Diagramme, Dashboards oder Ressourcenansichten setzen. Doch bei den meisten tools muss man sich für eine Ansicht entscheiden. Wenn die Ansicht nicht mit der eigenen Denkweise übereinstimmt, entsteht dadurch nur noch mehr Reibung. Mit ClickUp müssen Sie sich nicht entscheiden. Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen KI-gestützten Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Dashboards oder der Workload-Ansicht. Und mit der KI von ClickUp können Sie automatisch maßgeschneiderte Ansichten oder Zusammenfassungen generieren , je nachdem, wer sie betrachtet – egal, ob Sie selbst, eine Führungskraft oder Ihr Designer. 💫 Echte Ergebnisse: CEMEX beschleunigte mit ClickUp die Produkteinführung um 15 % und reduzierte Kommunikationsverzögerungen von 24 Stunden auf wenige Sekunden.

📮 ClickUp Insight: 31 % der Führungskräfte bevorzugen visuelle Boards, während andere auf Gantt-Diagramme, Dashboards oder Ressourcenansichten setzen. Doch bei den meisten Tools muss man sich für eine Ansicht entscheiden. Wenn die Ansicht nicht mit der eigenen Denkweise übereinstimmt, entsteht dadurch nur noch mehr Reibung. Mit ClickUp müssen Sie sich nicht entscheiden. Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen KI-gestützten Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Dashboards oder der Workload-Ansicht. Und mit der KI von ClickUp können Sie automatisch maßgeschneiderte Ansichten oder Zusammenfassungen generieren , je nachdem, wer sie betrachtet – egal, ob Sie selbst, eine Führungskraft oder Ihr Designer. 💫 Echte Ergebnisse: CEMEX beschleunigte mit ClickUp die Produkteinführung um 15 % und reduzierte Kommunikationsverzögerungen von 24 Stunden auf wenige Sekunden.

5. Smartsheet (Am besten geeignet für die Workload-Verteilung im Tabellenformat)

via Smartsheet

Smartsheet richtet sich an Teams, die Funktionen zur Workload-Verteilung nutzen möchten, ohne auf die vertraute Tabellenkalkulationsoberfläche verzichten zu müssen. Das Modul „Ressourcenmanagement“ bietet eine spezielle Planung der Kapazität mit visuellen Heatmaps, die die Teamauslastung im Zeitverlauf darstellen.

Für PMOs, die standardisierte Projektportfolios verwalten, ermöglicht das Control Center von Smartsheet die Erstellung von Projekten anhand von Vorlagen mit integrierter Ressourcenzuweisung.

Smartsheet verbindet zudem die Flexibilität von Tabellenkalkulationen mit speziell entwickelten Funktionen für das Projektmanagement. Teams können mit einfachen Tabellen beginnen und nach und nach komplexere Funktionen für das Ressourcenmanagement nutzen, wenn ihre Anforderungen wachsen.

Die besten Features von Smartsheet

Ressourcenmanagement: Nutzen Sie das spezielle Modul zur Kapazitätsplanung, um die Verfügbarkeit Ihres Teams, Projektzuweisungen und Auslastungsraten einzusehen.

Kapazitäts-Heatmaps: Verfolgen Sie die Auslastungsintensität im gesamten Team im Zeitverlauf mithilfe farbcodierter Ansichten und erkennen Sie schnell Über- oder Unterauslastung.

Formeln und Berichterstellung über mehrere Tabellen hinweg: Ziehen Sie Daten aus mehreren Projektblättern in konsolidierte Workload-Berichte

Vor- und Nachteile von Smartsheet

Vorteile:

Die vertraute Tabellenkalkulationsoberfläche verkürzt die Einarbeitungszeit für Teams, die bereits mit Excel vertraut sind

Dank strenger Unternehmensführung und Compliance eignet es sich für Behörden und regulierte Branchen

Control Center ermöglicht ein standardisiertes Portfolio-Management für PMOs

Nachteile:

Das Ressourcenmanagement ist ein separates Modul, das eine zusätzliche Konfiguration und möglicherweise zusätzliche Kosten erfordert.

Bei sehr großen Tabellen oder bei intensiver Verwendung von Formeln, die über die Tabellengrenzen hinausgehen, kann es zu Leistungseinbußen kommen

Erweiterte Features wie Control Center und Bridge erfordern ein erhebliches Setup und oft spezielle administrative Ressourcen

Preise für Smartsheet

Pro : 12 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 24 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erweitertes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2 : 4,4/5 (über 21.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Smartsheet?

Ein Capterra-Benutzer sagt: Die Möglichkeit, mit herkömmlichen Tabellenkalkulationsformaten zu arbeiten und das Tool gleichzeitig für komplexeres Projektmanagement zu nutzen, beispielsweise für die Nachverfolgung von Zeitplänen, Budgets und Ressourcen. Die Features für die Zusammenarbeit, wie gemeinsam genutzte Tabellen und Echtzeit-Aktualisierungen, sind ebenfalls ein großes Plus.

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Möglichkeit, mit herkömmlichen Tabellenkalkulationsformaten zu arbeiten und das Tool gleichzeitig für komplexeres Projektmanagement zu nutzen, beispielsweise für die Nachverfolgung von Zeitplänen, Budgets und Ressourcen. Die Features für die Zusammenarbeit, wie gemeinsam genutzte Tabellen und Echtzeit-Aktualisierungen, sind ebenfalls ein großes Plus.

Die Möglichkeit, mit herkömmlichen Tabellenkalkulationsformaten zu arbeiten und das Tool gleichzeitig für komplexeres Projektmanagement zu nutzen, beispielsweise für die Nachverfolgung von Zeitplänen, Budgets und Ressourcen. Die Features für die Zusammenarbeit, wie gemeinsam genutzte Tabellen und Echtzeit-Aktualisierungen, sind ebenfalls ein großes Plus.

🎥 Bonus: Die Ressourcenplanung gerät schnell ins Wanken, wenn Kapazitäten, Zeitleisten und die eigentliche Arbeit auf verschiedene Tools verteilt sind. Die besten KI-Tools helfen Ihnen dabei, Überlastungen frühzeitig zu erkennen, die Arbeitsverteilung neu auszubalancieren und den Projektfortschritt aufrechtzuerhalten, ohne Ihr Team zu überlasten. Sehen Sie sich dieses Video an, um KI-Tools für die Ressourcenplanung, Terminierung und das Teamkapazitätsmanagement kennenzulernen, und erfahren Sie, wie ClickUp die Sichtbarkeit der Arbeitslast, die Planung und die Umsetzung an einem Ort vereint.

6. Jira (Am besten geeignet für die Planung der Kapazität auf Sprint-Ebene)

via Jira

Jira wird häufig von Softwareentwicklungsteams eingesetzt, die agile Methoden anwenden, und seine Features zur Workload-Verteilung spiegeln diesen Schwerpunkt wider.

Mit der Sprint-Kapazitätsplanung können Teams Velocity-Ziele festlegen und sehen, wie sich die zugewiesenen Story-Points im Vergleich zur historischen Kapazität verhalten. Advanced Roadmaps erweitert dies durch Abhängigkeitsabbildungen auf die teamübergreifende Planung.

Für Entwicklungsteams liegt die Stärke von Jira in der tiefen Integration in den Entwicklungs-Workflow. Workload-Daten werden über die Bitbucket-Integration mit Code-Commits, Pull Requests und Bereitstellungen verknüpft.

Die Jira Query Language (JQL) bietet leistungsstarke benutzerdefinierte Filter für die Workload-Analyse – fragen Sie alle Aufgaben ab, die überlasteten Teammitgliedern zugewiesen sind, finden Sie nicht zugewiesene Aufgaben, die einen Eigentümer benötigen, oder identifizieren Sie Aufgaben, die aufgrund von Kapazitätsengpässen gefährdet sind.

Die besten Features von Jira

Planen Sie Kapazitäten auf einer realistischen Zeitleiste: Gruppieren Sie die Arbeit nach Team oder Sprint mit Jira Plans und aktivieren Sie „Kapazität anzeigen“, damit Sie sehen können, ob anstehende Iterationen überlaufen

Ausgleichen der Arbeit anhand von Schätzungen: Die Kapazitätsplanung berücksichtigt die Arbeit nur, wenn Werte für Team, Sprint und Schätzung festgelegt sind, wodurch das Lastsignal an den Aufwand gekoppelt bleibt

Abhängigkeiten zwischen Teams abbilden: Erkennen Sie Hindernisse im Vorfeld, bevor Sie Termine festlegen – mit einer teamübergreifenden Abhängigkeitsanalyse

Vor- und Nachteile von Jira

Vorteile:

Ideal für Softwareentwicklungsteams mit fundierten Kenntnissen in Agile-/Scrum-Workflows

Hochgradig anpassbare Workflows und leistungsstarkes JQL ermöglichen komplexe Workload-Abfragen und Berichterstellung für technische Teams

Die nahtlose Integration in das Atlassian-Ökosystem schafft eine einheitliche Ansicht über die Entwicklungsarbeit und die Dokumentation

Nachteile:

Hohe Lernkurve für nicht-technische Benutzer; die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich und überladen wirken

Workload-Features sind in erster Linie für sprintbasierte Arbeit konzipiert, wodurch sie für Teams mit kontinuierlichen Workflows weniger geeignet sind

Für erweiterte Roadmaps mit Planung der Kapazität ist die Premium- oder Enterprise-Stufe erforderlich

Jira-Preise

Free

Standard : 7,91 $/Benutzer/Monat

Premium : 14,54 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein Capterra-Benutzer sagt: Jira vereinfacht die Sprintplanung und Nachverfolgung von Aufgaben und hilft Entwicklerteams dabei, aufeinander abgestimmt zu bleiben, reibungslos zusammenzuarbeiten und den Fortschritt klar zu messen.

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Jira vereinfacht die Sprintplanung und Nachverfolgung von Aufgaben und hilft Entwicklerteams dabei, aufeinander abgestimmt zu bleiben, reibungslos zusammenzuarbeiten und den Fortschritt klar zu messen.

Jira vereinfacht die Sprintplanung und Nachverfolgung von Aufgaben und hilft Entwicklerteams dabei, aufeinander abgestimmt zu bleiben, reibungslos zusammenzuarbeiten und den Fortschritt klar zu messen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Jira-Alternativen für agile Teams

🧠 Wissenswertes: Scrum ist eigentlich nach Rugby benannt! Die Idee dahinter war, dass sich ein Team zu einem Scrum zusammenfindet, um den Ball vorwärts zu bewegen.

7. Float (Am besten geeignet für die Ressourcenplanung per Drag-and-Drop)

via Float

Float ist ein Tool zur Ressourcenplanung, das speziell für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Plattformen für Projektmanagement, die Features zur Workload-Verwaltung hinzufügen, ist die Ressourcenplanung bei Float die Kernfunktion. Das Tool eignet sich besonders gut für Teams, bei denen die abrechnungsfähige Auslastung eine der wichtigsten Metriken ist.

Zudem zeigt der visuelle Zeitplan die Aufgaben jedes Teammitglieds als farbige Leisten auf einer Zeitleiste an, mit Kapazitätsindikatoren, die Überlastung oder verfügbare Kapazitäten aufzeigen. Die Planung per Drag-and-Drop erleichtert die Neuzuweisung von Arbeiten, und die Benutzeroberfläche wird bei Änderungen in Echtzeit aktualisiert.

Für Teams, die kein umfassendes Projektmanagement benötigen, aber dringend Sichtbarkeit über ihre Ressourcen benötigen, zeigt Float an, wer verfügbar ist, ohne dass zusätzliche Features stören.

Die besten Features von Float

Visueller Ressourcenplan: Jedes Team-Mitglied wird als Zeile dargestellt, wobei die Aufgaben als farbige Leisten auf einer Zeitleiste angezeigt werden

Urlaubs- und Verfügbarkeitsmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von Urlaub, Krankheitstage und anderen Abwesenheiten direkt im Kalender durch

Auslastungsberichterstellung: Führen Sie die Nachverfolgung von abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Zeiten durch, vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden und Führen Sie die Nachverfolgung von abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Zeiten durch, vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden und analysieren Sie Auslastungstrends im Zeitverlauf

Vor- und Nachteile von Float

Vorteile:

Die speziell für die Ressourcenplanung entwickelte Benutzeroberfläche ist für die Planung der Kapazität optimiert und dabei unkompliziert.

Dank des übersichtlichen, intuitiven Designs lässt sich die Workload des Teams auf einen Blick leicht nachvollziehen

Ein solides Urlaubsmanagement stellt sicher, dass Berechnungen der Kapazität die tatsächliche Verfügbarkeit widerspiegeln

Nachteile:

Aufgrund begrenzter Features des Projektmanagements benötigen Teams ein separates Tool für die Nachverfolgung von Aufgaben und Zusammenarbeit

Die Tiefe der Berichterstellung entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen von Unternehmen an komplexe Auslastungsanalysen

Integrationen sind verfügbar, benötigen jedoch Setup; Float funktioniert am besten, wenn es mit Ihren Projektmanagement- und Tools für die Zeiterfassung verbunden ist

Flexible Preisgestaltung

Starter : 8,50 $ pro Person und Monat

Pro : 14 $ pro Person und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Float-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Float?

Ein G2-Benutzer sagt: Float ist ein großartiges tool für das Ressourcenmanagement, das die Terminierung und Planung vereinfacht. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, selbst für Anfänger. Mir gefällt besonders, dass man die Verfügbarkeit des Teams schnell erkennen und Terminkonflikte vermeiden kann. Die Möglichkeit, Aufgaben basierend auf der Workload des Teams zuzuweisen, hilft dabei, den Überblick zu behalten und den Zeitplan einzuhalten.

Ein G2-Benutzer sagt:

Float ist ein großartiges tool für das Ressourcenmanagement, das die Terminierung und Planung vereinfacht. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, selbst für Anfänger. Mir gefällt besonders, dass man die Verfügbarkeit des Teams schnell erkennen und Terminkonflikte vermeiden kann. Die Möglichkeit, Aufgaben basierend auf der Workload des Teams zuzuweisen, hilft dabei, den Überblick zu behalten und den Zeitplan einzuhalten.

Float ist ein großartiges tool für das Ressourcenmanagement, das die Terminierung und Planung vereinfacht. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, selbst für Anfänger. Mir gefällt besonders, dass man die Verfügbarkeit des Teams schnell erkennen und Terminkonflikte vermeiden kann. Die Möglichkeit, Aufgaben basierend auf der Workload des Teams zuzuweisen, hilft dabei, den Überblick zu behalten und den Zeitplan einzuhalten.

📮ClickUp Insight: Für 33 % der Mitarbeiter ist die Eigentümerschaft bei Entscheidungen entweder unklar oder wechselt ständig. Die Folge? Verwirrung, Zögern und wichtige Arbeit, die unvollendet bleibt. Aber was wäre, wenn die Zuweisung automatisch erfolgen würde? Mit ClickUps AI Assign werden Aufgaben sofort an die am besten geeignete Person delegiert, wobei Workload, Rolle und Umfang berücksichtigt werden. Keine manuellen Übergaben mehr. Einfach klare, intelligente Eigentümerschaft von Anfang an. 🎯

8. Resource Guru (Am besten geeignet für die Workload-Planung per Drag-and-Drop mit Platzhaltern)

via Resource Guru

Resource Guru konzentriert sich vor allem auf die Ressourcenplanung und Kapazitätsplanung und verfügt über eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche. Es zeigt die Verfügbarkeit des Teams auf einer visuellen Zeitleiste an, auf der Sie per Drag-and-Drop Termine für Teammitglieder buchen, die Kapazität auf einen Blick erkennen und Terminkonflikte identifizieren können.

Resource Guru ist eine gute Wahl für Teams, die ein dediziertes Ressourcenmanagement ohne eine umfassende Suite für das Projektmanagement wünschen.

Die Plattform lässt sich in gängige Tools für Projektmanagement und Kalender integrieren und dient so als Ebene für die Ressourcenplanung, die auf Ihrem bestehenden Workflow aufsetzt.

Die besten Features von Resource Guru

Planen Sie Ressourcen: Nutzen Sie Platzhalter für Ressourcen, um Kapazitäten jetzt zu reservieren, und ziehen Sie die Buchungen dann auf die richtige Person, sobald Sie wissen, wer die Arbeit übernimmt.

Vorläufige Termine hinzufügen: Signalisieren Sie Unsicherheiten (hinsichtlich Genehmigung, Umfang oder Zeitplan) und sorgen Sie gleichzeitig für einen realistischen Zeitplan durch vorläufige Termine.

Überlastung sofort erkennen: Sehen Sie mithilfe von Heatmaps und Konfliktmanagement, wer eine hohe oder niedrige Kapazität hat und wo Terminkonflikte entstehen.

Vor- und Nachteile von Resource Guru

Vorteile:

Dank der einfachen, übersichtlichen Benutzeroberfläche ist die Einführung ohne umfangreiche Schulungen möglich

Das Konfliktmanagement verhindert proaktiv Überbuchungen und reduziert den manuellen Prüfungsaufwand

Dank des erschwinglichen Einstiegspreises ist es auch für kleine Teams und Agenturen zugänglich

Nachteile:

Aufgrund der eingeschränkten Features des Projektmanagements benötigen Sie separate Tools für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Zusammenarbeit

Die Funktionen für die Berichterstellung sind im Vergleich zu Lösungen für das Ressourcenmanagement des Unternehmens eher einfach gehalten

Weniger Integrationen als bei größeren Plattformen, was einen manuellen Eintrag erforderlich machen kann

Preise für Resource Guru

Grasshopper : 5 $ pro Person und Monat

Blackbelt : 8 $ pro Person und Monat

Master: 12 $ pro Person und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Resource Guru

G2 : 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Resource Guru?

Ein G2-Benutzer sagt: RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Ein G2-Benutzer sagt:

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

RG ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es funktioniert bei uns wirklich gut, da sich Zeitpläne und Personal ständig ändern und wir Termine schnell und einfach aktualisieren können, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

9. Trello (Am besten geeignet für eine übersichtliche Sichtbarkeit der Workload mithilfe von Kalender- und Zeitleisten-Ansichten)

via Trello

Der Kanban-orientierte Ansatz von Trello macht die Verteilung der Workload visueller und weniger datengesteuert als bei speziellen Ressourcen-Tools. Er zeigt Ihnen die Verteilung der Arbeit anhand der Anzahl der Karten pro Liste oder pro Mitglied an, wobei die Dashboard-Ansicht aggregierte Metriken über alle Boards hinweg bereitstellt.

Sie sehen auf einen Blick, wie viele Karten jede Person besitzt, können Engpässe in bestimmten Workflow-Phasen erkennen und überlastete Mitglieder des Teams mithilfe von Beschreibungen kennzeichnen.

Butler-Automatisierung erweitert die Funktionen von Trello zur Workload-Verwaltung. Beispielsweise kann eine Benachrichtigung gesendet werden, wenn jemand mehr als eine festgelegte Anzahl an Karten zugewiesen hat, oder Karten können automatisch in eine „Benötigt Hilfe“-Liste verschoben werden, wenn sich Termine nähern.

Die besten Features von Trello

Dashboard-Ansicht: Führen Sie die Nachverfolgung der Anzahl der Karten, des Fälligkeitsdatums und der Karten pro Mitglied über alle Boards hinweg mithilfe von Dashboards durch

Kartenanzahl pro Mitglied des Teams: Sehen Sie auf einen Blick, wie viele Karten jedes Mitglied des Teams besitzt, indem Sie das Board filtern

Butler-Automatisierung: Nutzen Sie die integrierte Automatisierung von Trello (Butler), um Karten automatisch zu verschieben, Eigentümer zuzuweisen und Auslöser für Erinnerungen zu aktivieren

Vor- und Nachteile von Trello

Vorteile:

Intuitive Benutzeroberfläche mit minimalem Lernaufwand

Dank eines einfachen, kartenbasierten Systems lässt sich die Verteilung der Arbeit auf einen Blick erkennen

Dank des großzügigen Free-Plans können kleine Teams die Features zur Sichtbarkeit der Workload-Auslastung testen

Nachteile:

Im Vergleich zu speziellen Tools für das Ressourcenmanagement sind die Features zur Kapazitätsplanung begrenzt

Für die Dashboard-Ansicht mit Workload-Metriken ist ein Premium- oder Enterprise-Plan erforderlich

Nicht für komplexe Ressourcenplanung konzipiert; besser geeignet für die Sichtbarkeit von Aufgaben

Preise für Trello

Free

Standard : 5 $ pro Benutzer und Monat

Premium : 10 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Ein Capterra-Benutzer sagt: Das Board- und Kartensystem ist sehr intuitiv. Ich finde es toll, dass ich Aufgaben per Drag & Drop verschieben, Checklisten hinzufügen und alles übersichtlich organisieren kann. Auch die Einarbeitung neuer Teammitglieder ist sehr einfach.

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Das Board- und Kartensystem ist sehr intuitiv. Ich finde es toll, dass ich Aufgaben per Drag & Drop verschieben, Checklisten hinzufügen und alles übersichtlich organisieren kann. Auch die Einarbeitung neuer Teammitglieder ist sehr einfach.

Das Board- und Kartensystem ist sehr intuitiv. Ich finde es toll, dass ich Aufgaben per Drag & Drop verschieben, Checklisten hinzufügen und alles übersichtlich organisieren kann. Auch die Einarbeitung neuer Teammitglieder ist sehr einfach.

10. Motion (Am besten geeignet für die automatische KI-Planung, die Ihren Tag automatisch neu ausbalanciert)

via Motion

Motion ist ein KI-basiertes Planungstool, das Ihre Aufgaben in Zeitblöcken in Ihren Kalender einfügt und den Plan dann ständig neu anpasst, wenn sich Meetings verschieben und Prioritäten ändern.

Für Einzelpersonen und kleine Teams, die mit der manuellen Priorisierung zu kämpfen haben, nimmt Motion die Last der Entscheidungsfindung ab. Sagen Sie dem Tool, was zu erledigen ist und wann, und die KI ermittelt, wann Sie dies realistisch gesehen schaffen werden – und passt den Zeitplan automatisch an, wenn sich Prioritäten verschieben oder Meetings hinzukommen.

Die Plattform lässt sich mit Kalendern integrieren, um die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen, sodass ihre Terminvorschläge realitätsnah sind.

Die besten Features von Motion

Automatische KI-Planung: Fügen Sie Aufgaben mit Fristen und Schätzungen des Aufwands hinzu, und Motion findet automatisch Zeit in Ihrem Kalender, um diese abzuschließen. Die KI berücksichtigt Meeting-Termine, Arbeitszeiten und Prioritäten der Aufgaben, um einen realistischen Plan zu erstellen.

Intelligente Priorisierung: Lassen Sie die KI von Motion die Reihenfolge der Aufgaben anhand von Fristen, Abhängigkeiten und Wichtigkeit festlegen. Wenn etwas Dringendes hereinkommt, ordnet sie automatisch Arbeiten mit niedrigerer Priorität neu, um Platz zu schaffen.

Kalenderintegration: Integrieren Sie Google Kalender und Outlook, damit Motion Ihre tatsächliche Verfügbarkeit erkennt

Vor- und Nachteile von Motion

Vorteile:

Macht manuelle Planungsentscheidungen überflüssig, indem automatisch Zeit für Aufgaben reserviert wird

Dynamische Neuplanung passt sich in Echtzeit an Veränderungen an

Ermöglicht eine realistische Planung, indem nur Arbeiten eingeplant werden, die in die verfügbare Zeit passen

Nachteile:

Ein auf den Einzelnen ausgerichtetes Design setzt die Möglichkeiten zur Verteilung der Workload im Team limitiert

Erfordert Vertrauen in die Planungsentscheidungen der KI; manche Benutzer bevorzugen mehr Kontrolle

Aufgrund begrenzter Features des Projektmanagements benötigen Teams zusätzliche Tools für die Zusammenarbeit

Preise für Motion

Pro KI: 29 $ pro Platz und Monat

Business KI: 49 $ pro Platz und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2 : 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Ein G2-Benutzer sagt: Ich nutze gerne das KI-Feature von Motion, um Fragen dazu zu stellen, wie ich meine Zeit verbringe und ob es einen besseren Weg gibt, Dinge zu organisieren. Das ist wirklich hilfreich, um festzustellen, ob ich etwas übersehen habe. Mir gefällt auch das Feature, mit dem ich Aufgaben direkt aus meiner E-Mail heraus versenden kann. Die KI-Agenda nutze ich täglich, da sie meine Aufgaben nach Prioritäten ordnet und mir so hilft, Alles effektiv zu verwalten.

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze gerne das KI-Feature von Motion, um Fragen dazu zu stellen, wie ich meine Zeit verbringe und ob es einen besseren Weg gibt, Dinge zu organisieren. Das ist wirklich hilfreich, um festzustellen, ob ich etwas übersehen habe. Mir gefällt auch das Feature, mit dem ich Aufgaben direkt aus meiner E-Mail heraus versenden kann. Die KI-Agenda nutze ich täglich, da sie meine Aufgaben nach Prioritäten ordnet und mir so hilft, Alles effektiv zu verwalten.

Ich nutze gerne das KI-Feature von Motion, um Fragen dazu zu stellen, wie ich meine Zeit verbringe und ob es einen besseren Weg gibt, Dinge zu organisieren. Das ist wirklich hilfreich, um festzustellen, ob ich etwas übersehen habe. Mir gefällt auch das Feature, mit dem ich Aufgaben direkt aus meiner E-Mail heraus versenden kann. Die KI-Agenda nutze ich täglich, da sie meine Aufgaben nach Prioritäten ordnet und mir so hilft, Alles effektiv zu verwalten.

Gleiche die Arbeit aus, bevor sie zu einem Engpass wird – mit ClickUp

Ein tool zur Arbeitslastverteilung sollte Ihnen helfen, Überlastungen frühzeitig zu erkennen, Aufgaben sicher zu verteilen und Prioritäten im Blick zu behalten, ohne dass Manager zu Vollzeit-Koordinatoren werden.

ClickUp vereint all das an einem Ort. Sie können Kapazitäten einsehen, Aufgaben klar zuweisen und die Sichtbarkeit behalten, auch wenn sich Prioritäten ändern. Dank der in den Workflow integrierten KI können Sie Hindernisse schneller erkennen und intelligentere Anpassungen vornehmen, bevor Burnout oder Verzögerungen sich häufen.

Testen Sie ClickUp kostenlos und sorgen Sie für mehr Klarheit bei der Verteilung der Arbeit. ✅

Häufig gestellte Fragen

Beim Workload-Balancing geht es darum, aktuelle Aufgaben gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams zu verteilen, je nach ihrer momentanen Verfügbarkeit. Die Kapazitätsplanung blickt weiter in die Zukunft – sie prognostiziert den zukünftigen Ressourcenbedarf auf der Grundlage anstehender Projekte, Einstellungspläne und strategischer Prioritäten.

Einfache Aufgabenmanager zeigen Ihnen eine Liste, wer für welche Aufgabe zuständig ist. KI-gestützte Tools analysieren Muster, prognostizieren Engpässe und empfehlen Maßnahmen – beispielsweise, wer eine neue Aufgabe übernehmen sollte, basierend auf der aktuellen Workload und den vorhandenen Fähigkeiten.

Legen Sie Kapazitätsgrenzen pro Person fest und vergleichen Sie dann die zugewiesene Arbeit mit diesen Grenzen. Achten Sie auf Auslastungsraten, die über Ihrem Einzelziel liegen, und führen Sie eine Nachverfolgung der Trends im Zeitverlauf durch, um chronische Ungleichgewichte von vorübergehenden Spitzen zu unterscheiden.