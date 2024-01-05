Trello vs. ClickUp: Welches Projektmanagement tool funktioniert 2025 am besten?

Fragen Sie einen Projektleiter, und er wird Ihnen sagen, dass die Durchführung eines Projekts dem Versuch gleicht, mehrere Rubik-Würfel gleichzeitig zu lösen.

Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber ein Faktor, der den Unterschied zwischen durchschlagendem Erfolg und katastrophalem Scheitern eines Projekts ausmachen kann, ist Ihr projektmanagement-Software .

Mit so vielen Lösungen, die Sie unterstützen ihre aufgaben zu verwalten und Projekte, von einfachen Apps zum Zu erledigen bis hin zu Plattformen zum Selbermachen ohne Code - die Möglichkeiten sind endlos. Die Entscheidung für eine davon ist schwierig, und es steht viel auf dem Spiel.

Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche projektmanagement-tool ist das beste im Jahr 2024.

Um dies zu erledigen, haben wir zwei Marktführer beauftragt Trello und ClickUp -Kopf an Kopf.

Wir gehen auf alles ein, von den Features über die Preise bis hin zu öffentlichen Bewertungen auf Plattformen wie Reddit - all das, damit Sie sich ein ehrliches Bild von beiden machen können projektmanagement tools und wählen Sie das für Sie am besten geeignete aus.

Was ist ClickUp?

Ansicht aller Ihrer Projektmanagement Workflows auf ClickUp

ClickUp ist eine anpassbare Plattform für die Zusammenarbeit, das Projektmanagement und die Verwaltung von Workspaces. Mit umfangreichen Funktionen wie Nachverfolgung von Aufgaben, Einstellung von Zielen, Bearbeitung von Dokumenten, Wikis und CRM-Funktionen bietet sie Projektmanagern alles, was sie brauchen, in einem Tool.

Die All-in-One-Produktivitätssoftware-Plattform bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Fachleute in allen Bereichen: Brainstorming, Zusammenarbeit mit Teamkollegen, Erstellung von Dokumenten und Präsentationen, nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und mehr.

ClickUp ist eines der kollaborativsten und am besten anpassbaren Tools auf dem Markt, flexibel genug für alle projektmanagement-Frameworks .

Von einfachen Features wie Kanban-Boards, Aufgaben- und Zeiterfassung bis hin zu fortgeschrittener Automatisierung, integrierten Workflows und genAI-gestützten Apps bietet die Plattform viele Features, die das Projektmanagement erleichtern.

ClickUp Features

Schauen wir uns einige der besten Features von ClickUp für das Projektmanagement an und wie sie Ihnen helfen, Ihre Ziele, Aufgaben und Ressourcen gut zu verwalten.

Kanban-Boards

Entwerfen Sie in ClickUp Boards im Kanban-Stil, die zu Ihrem Projekt-Workflow passen

Kanban ist eines der ältesten und beliebtesten Frameworks für Projektmanagement. Es ist einfach zu verwenden und leicht anzupassen. Vor allem aber hilft es Ihnen, Ihr gesamtes Projekt auf einem Bildschirm zu visualisieren, was die Nachverfolgung des Fortschritts unendlich erleichtert.

ClickUp bietet Kanban Boards direkt aus dem Free Plan. Die Ansicht verfügt über Features wie benutzerdefinierte Gruppen (wo Sie Ihre Aufgaben nach Gruppen wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum und mehr anzeigen können), Drag-and-Drop (um Aufgaben über Spalten hinweg zu verschieben) und Ansicht "Alles " (ein Dashboard, um alle Ihre Boards an einem Ort zu sehen).

Automatisierung

Richten Sie benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp für sich wiederholende Aufgaben ein und sparen Sie Zeit

Einer der vielen Vorteile des Einsatzes von Projektmanagement-Software ist die Zeitersparnis. Mit Tools wie ClickUp können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und sich so von lästiger Arbeit befreien - ganz gleich, ob es sich um Status-Updates, Erinnerungen an Abgabetermine oder die Übergabe von Projekten handelt. ClickUp bietet 100+ Automatisierungen so dass sich Teams auf Aufgaben konzentrieren können, die sie voranbringen.

Mit über 50 Auslösern und einem hohen Maß an benutzerdefinierter Anpassung können Sie automatisierte Workflows in wenigen Minuten erstellen. Plus, ClickUp AI verfügt über Features wie die Zusammenfassung von Aufgaben und die Erstellung von Unteraufgaben, um das Projektmanagement zu optimieren - ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Aufgabenverwaltung

Ansicht von Aufgaben und pläne für das Projekt in einer einzigen Ansicht in ClickUp Aufgabenverwaltung in ClickUp erfüllt sowohl die Anforderungen an die Organisation als auch an die Zusammenarbeit. Erstellen Sie Unteraufgaben, um größere Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen; verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um relevante Aufgabeninformationen hinzuzufügen; lassen Sie Checklisten Sie auf dem Weg zur Erreichung Ihrer Ziele halten; verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt der Aufgabe zu aktualisieren; und setzen Sie Filter ein, um Ihre Aufgaben so zu sehen, wie Sie es wünschen.

Darüber hinaus bieten die ClickUp-Features für die Zusammenarbeit wie Videoaufzeichnung, Kommentare und ClickUp Chat macht es allen leicht, auf der gleichen Seite zu bleiben.

Schließlich können die Eigentümer von Projekten ihre Ressourcen besser zuordnen, indem sie Zeitleisten und Prioritäten mithilfe von ClickUp's Zeiterfassung und die Features zur Kennzeichnung von Abhängigkeiten.

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

Was ist Trello?

über Trello Trello ist ein Projektmanagement tool, das für Teams entwickelt wurde, die auf Folgendes schwören Kanban Boards . Im Jahr 2017 wurde es von Atlassian übernommen, einem Unternehmen, das für die Entwicklung anderer kollaborationssoftware suiten wie Atlas, JIRA und Confluence.

Trello eignet sich am besten für kleine Teams und Freiberufler und ist für seine intuitive Oberfläche und einfache Nachverfolgung von Aufgaben bekannt.

Zu den wichtigsten Features von Trello gehören die Ansichten (um Ihre Projekte als Zeitleiste, Board, Kalender usw. zu betrachten), Vorlagen (für alles, von der Produkteinführung über die Nachverfolgung von Leads bis hin zum Hauskauf), und Power-ups (Plug-ins zur Verknüpfung von Trello mit anderen Tools).

Trello Features

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der beliebtesten Features von Trello und wie sie Projektmanagern helfen, die Nachverfolgung von Aufgaben zu vereinfachen und Projekte auf Kurs zu halten.

Trello Boards

über Trello Boards sind das zentrale Feature von Trello und können verwendet werden, um Projekte im Kanban-Stil . Es besteht aus drei Hauptblöcken: Boards für eine Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive, Listen für eine Gruppe von zusammenhängenden Aufgaben und Karten mit Details zu jeder einzelnen Aufgabe.

Der einfachste Kanban Board Vorlage in Trello Boards sind "Zu erledigen", "Erledigt" und "Erledigt", die Ihnen bei der Nachverfolgung der verschiedenen Phasen von Aufgaben in einem Projekt helfen. Sie können Karten mit Aufgaben in jede Liste ziehen, wenn die Aufgabe Fortschritte macht. Sie können auch Fälligkeitsdaten, Beschreibungen, Anhänge und Mitglieder zu jeder Aufgabe hinzufügen.

Butler Automatisierung

Ähnlich wie ClickUp verfügt auch Trello über ein Automatisierungstool ohne Code namens Butler. Es ermöglicht Benutzern, benutzerdefinierte Regeln zu erstellen, um bestimmte Aktionen auszuführen, wie z. B. eine Aufgabenkarte in eine andere Liste zu verschieben und sie einem Benutzer zuzuweisen.

Butler kann Trello auch mit anderen Apps wie Slack oder E-Mail integrieren. Wenn Sie Ihre Automatisierung manuell ausführen möchten, können Sie eine Schaltfläche erstellen und sie zu einer Karte mit Aufgaben hinzufügen. Wenn die Schaltfläche angeklickt wird, wird die benutzerdefinierte Automatisierung gestartet.

Aufgabenverwaltung

über Trello Die Aufgabenverwaltung in Trello ähnelt dem Arbeiten mit einer App, die eine Liste mit Aufgaben erledigt. Sie fügen Aufgaben zur Liste hinzu, legen prioritätsstufen für jede Aufgabe, fügen Sie bei Bedarf Beschreibungen hinzu, und verwenden Sie das Feature "Kommentare", um die Mitglieder des Teams über den Fortschritt einer Aufgabe zu informieren.

Sie können Ihre Aufgaben auch auf verschiedene Arten betrachten, indem Sie die Ansichten Kalender, Karte oder Tabelle verwenden.

Trello-Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

ClickUp vs. Trello: Features im Vergleich

Bevor wir die Features von ClickUp und Trello vergleichen, hier eine TL;DR Version dessen, was jedes Tool am besten erledigt.

ClickUp ist am besten bekannt für

Erweitertes Aufgabenmanagement: ClickUp verfügt über umfangreiche Features für das Aufgabenmanagement wie Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten, Aufgabenplanung und agile Methoden

ClickUp verfügt über umfangreiche Features für das Aufgabenmanagement wie Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten, Aufgabenplanung und agile Methoden Benutzerdefinierbare Projekt-Dashboards: Sie können Ihr Dashboard mit 50+ Widgets wie Diagrammen, Sprints und mehr benutzerdefinieren, um detaillierte Einblicke in verschiedene komplexe Projekte zu erhalten

Sie können Ihr Dashboard mit 50+ Widgets wie Diagrammen, Sprints und mehr benutzerdefinieren, um detaillierte Einblicke in verschiedene komplexe Projekte zu erhalten Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Sie können in ClickUp über mehrere Kanäle kommunizieren, darunter Aufgabenkommentare, E-Mail, Videoclips und Instant Chat

Sie können in ClickUp über mehrere Kanäle kommunizieren, darunter Aufgabenkommentare, E-Mail, Videoclips und Instant Chat Berichterstellung und Nachverfolgung von Zielen: ClickUp Ziele ermöglicht es Projektleitern, wöchentliche Einzelziele, OKRs und Sprint-Zyklen einzustellen, um den Fortschritt zu messen

ClickUp Ziele ermöglicht es Projektleitern, wöchentliche Einzelziele, OKRs und Sprint-Zyklen einzustellen, um den Fortschritt zu messen Ressourcenmanagement-Tools: Features wie Zeiterfassung und Abhängigkeiten von Aufgaben ermöglichen es Projektteams, die Dauer von Aufgaben abzuschätzen und Ressourcen entsprechend zuzuweisen

Features wie Zeiterfassung und Abhängigkeiten von Aufgaben ermöglichen es Projektteams, die Dauer von Aufgaben abzuschätzen und Ressourcen entsprechend zuzuweisen Eingebaute Workflows und Automatisierung: ClickUp verfügt über mehr als 100 eingebaute Workflows und Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, z. B. das Ändern des Status von Aufgaben, das Zuweisen von Aufgaben und vieles mehr

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

Trello ist am besten bekannt für:

Kanban Boards: Das einfach zu bedienende, Drag-and-Drop-Boards Feature macht es auch Anfängern leicht, Kanban Boards zu erstellen und Projekte zu verfolgen

Das einfach zu bedienende, Drag-and-Drop-Boards Feature macht es auch Anfängern leicht, Kanban Boards zu erstellen und Projekte zu verfolgen Einfaches Aufgabenmanagement: Trello's Aufgaben-Features wie Listen und Karten erleichtern die Organisation von Aufgaben und die Nachverfolgung von deren Fortschritt

Trello's Aufgaben-Features wie Listen und Karten erleichtern die Organisation von Aufgaben und die Nachverfolgung von deren Fortschritt Automatisierung und Plug-ins: Butler by Trello macht es Benutzern leicht, benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen und Trello mit anderen Arbeiten und Projekten zu integrieren teams Apps wie Gmail, Slack, und mehr

Butler by Trello macht es Benutzern leicht, benutzerdefinierte Funktionen zu erstellen und Trello mit anderen Arbeiten und Projekten zu integrieren teams Apps wie Gmail, Slack, und mehr Workflow-Sichtbarkeit: In den kostenpflichtigen Plänen können Benutzer Board-Sammlungen verwenden, um Boards nach verschiedenen Kriterien zu gruppieren und Sichtbarkeit in Workflows zu erhalten

In den kostenpflichtigen Plänen können Benutzer Board-Sammlungen verwenden, um Boards nach verschiedenen Kriterien zu gruppieren und Sichtbarkeit in Workflows zu erhalten Vorlagen: Trello wird mit über 100 Vorlagen geliefert vorlagen für das Projektmanagement für alle Teams und Anwendungsfälle, die als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Projekte verwendet werden können

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (23,000+ Bewertungen)

Schauen wir uns nun den Vergleich der Features von ClickUp und Trello an, um zu sehen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden.

1. Kanban Boards

Arbeiten Sie mit Ihrem Projekt Team mit ClickUp's Kanban Board zusammen Kanban tools sind ein Muss für jede Projektmanagement-Software. ClickUp und Trello bieten beide Kanban-Ansichten an, auch wenn sich die Erfahrungen und Funktionen unterscheiden.

ClickUp

ClickUp verfügt über robuste Kanban-Features wie Boards, benutzerdefinierte Ansichten für Projekte und sogar eine Ansicht "Alles" auf Workspace-Ebene, die alle Projekte in einem Fenster darstellt. Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp AI zur automatischen Erstellung von Kanban Boards mit den richtigen Spalten und Unteraufgaben für Ihre Projekte.

Trello

Kanban Boards ist die Standard Ansicht für Projekte in Trello, die es Ihnen ermöglicht, jedes Projekt mit einer Kombination aus Listen und Karten für Aufgaben zu verfolgen. Sie können auch Beschreibungen verwenden, um die Priorität oder den Status der einzelnen Aufgaben zu bestimmen. Sie können sogar Board-Sammlungen verwenden, um Boards zusammenzufassen.

Welches tool hat die besseren Kanban Boards: ClickUp oder Trello?

Da gibt es keine Zweifel - ClickUp ist hier der klare Sieger, und das aus mehreren Gründen. Es verfügt über einen leistungsstarken KI-Assistenten; die Ansicht "Alles" gibt Ihnen einen einfachen Überblick über alle Ihre Projekte; und vor allem bietet ClickUp in seinem Free-Plan unbegrenzte Boards. Trello bietet in seinem Free-Plan nur fünf Boards.

2. Automatisierungen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und sparen Sie Zeit mit ClickUp

Automatisierte Workflows und Integrationen tragen wesentlich zur Effizienzsteigerung eines Projektteams bei. Sowohl ClickUp als auch Trello ermöglichen es Teams, verschiedene Aktionen zu automatisieren.

ClickUp

In ClickUp gibt es zwei Möglichkeiten, Arbeiten zu automatisieren: mit der integrierten Automatisierung oder mit ClickUp AI. Neben der integrierten Automatisierung in der ClickUp-Bibliothek können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, die mit über 50 Tags und Aktionen in ClickUp verknüpft sind. Schließlich gibt es Integrationen, die ClickUp mit Apps von Drittanbietern verbinden, um arbeitsabläufe zu automatisieren zwischen Apps.

Sie können diese Automatisierungen verwenden, um sich wiederholende Aufgaben wie Statusänderungen, die Zuordnung von Aufgaben zu Listen und die Erinnerung von Mitarbeitern an Fristen zu erledigen.

Wenn Sie Unterstützung bei kreativen Aufgaben benötigen, probieren Sie Der KI-Assistent von ClickUp der darauf trainiert ist, Aufgabenaktualisierungen zu schreiben, Zusammenfassungen von Threads und Dokumenten zu erstellen, Unteraufgaben zu erstellen und vieles mehr.

Trello

Sie können Butler von Trello verwenden, um Ihre Automatisierungen innerhalb von Trello zu verwalten. Mit Features wie Regeln, Schaltflächen und geplanten Befehlen ermöglicht Butler den Benutzern, benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren, fertiggestellte Aufgaben zu archivieren und vieles mehr.

Sie können Butler und Trello Power-Ups auch zusammen verwenden, um Trello mit Apps von Drittanbietern wie Slack, E-Mail und mehr zu integrieren.

ClickUp vs. Trello: Welches Tool bietet die besseren Automatisierungen?

Auch diese Runde geht an ClickUp, und zwar aus zwei Hauptgründen: die integrierte automatisierung des Workflows bibliothek und generative KI-Funktionen. Sie machen die Automatisierung in ClickUp so viel anpassbarer und leistungsfähiger als in Trello.

3. Projektmanagement

Wählen Sie aus über 15 Ansichten für die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten in ClickUp

Für Marktführer wie ClickUp und Trello liegt die Leiste hoch, wenn es um Features für das Projektmanagement geht.

Werfen wir einen Blick darauf, wie beide Tools das Projektmanagement rationalisieren.

ClickUp

ClickUp bietet eine "All-in-One"-Lösung für das Management von Aufgaben - Sie erhalten umfangreiche Features wie Unteraufgaben, Checklisten, Zeiterfassung und vieles mehr innerhalb einer einzigen Plattform, ohne dass eine weitere App erforderlich ist. ClickUp bietet außerdem eine Vielzahl von Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kanban, Sprint, Zeitleisten und andere benutzerdefinierte Ansichten, um den Fortschritt des Projekts jederzeit im Blick zu behalten.

Trello

Trello hat einen einfacheren Ansatz für das Projektmanagement und beschränkt sich auf grundlegende Funktionen für das Aufgabenmanagement und ein Kanban-Framework. Trello bietet ebenfalls verschiedene Ansichten, wie Kalender und Tabellen, verfügt aber nicht über den umfangreichen Bereich von ClickUp.

ClickUp vs. Trello: Welches ist das Kraftpaket für das Projektmanagement?

Der Gewinner ist - keine Überraschung - ClickUp! 🥇

Der Grund? Umfangreiche Features für das Aufgabenmanagement und die Möglichkeit, verschiedene Projektmanagement-Frameworks zu unterstützen, nicht nur Kanban.

4. Kollaboration

Kommunizieren Sie effektiv mit Ihrem Team mit den Collaboration Features von ClickUp

Die meisten Teams nutzen ihre Projektmanagement-Anwendung, um Status-Updates zu kommunizieren, Klarstellungen zu erhalten und Abhängigkeiten oder Blockaden zu beseitigen. Und eine gute Projektmanagement-Software sollte es den Teams leicht machen, zusammenzuarbeiten - sowohl in Echtzeit als auch asynchron.

ClickUp

Da ClickUp ein kombiniertes Projekt- und Workspace-Management-Tool ist, hat es sich weiterentwickelt und bietet eine Vielzahl integrierter Kommunikationsfeatures: Kommentare, @Mentions, ClickUp Chat, E-Mail (innerhalb von ClickUp!) und die native Aufnahme von Videos. Sie müssen nie wieder zu einer anderen App wechseln, nur um ein E-Mail-Update zu senden oder ein kurzes Erklärungsvideo aufzunehmen!

Trello

Trello bietet einen Kommentar-Thread für jede Aufgabe zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Kommunikation von Updates. Für erweiterte Kommunikationsoptionen wie Chatten, Genehmigungen oder Abstimmungen müssen Sie jedoch ein Power-up eines Drittanbieters verwenden.

Welches tool sollten Sie für die Zusammenarbeit wählen: ClickUp oder Trello?

ClickUp hat definitiv mehr integrierte Tools für die Zusammenarbeit. Aber Trello macht das mit seiner Vielzahl von Kommunikationsfunktionen von Drittanbietern fast wett. Das Schlüsselwort ist hier "fast", denn während Trello viele Optionen bietet, kann sich die Integration von Tools als mühsam erweisen, ganz zu schweigen von den Kosten, da die meisten Plugins kostenpflichtig sind.

ClickUp gewinnt also als Tool für die Zusammenarbeit, wenn auch mit einem leichten Vorsprung.

5. Berichterstellung und Analyse

Präsentieren Sie Ihre Daten visuell und effektiv mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie die OKRs des Teams oder den Fortschritt des Sprints nachverfolgen, Berichte und Analysen sind unerlässlich, um den Erfolg eines jeden Projekts zu messen.

ClickUp

ClickUp enthält benutzerdefinierte Diagramme, Einzelziele für Aufgaben, Fortschritts-Roll-ups, Wahr/Falsch-Bedingungen und vieles mehr, um Projektmanagern bei der Nachverfolgung des Fortschritts ihrer Ziele und Projekte zu helfen. Verfolgen Sie diese Einzelziele auf einer einzigen Plattform mit benutzerdefinierten Dashboards in ClickUp .

Trello

Trello bietet keine eingebauten Features zur Berichterstellung und Analyse. Sie können jedoch Tools von Drittanbietern integrieren, um Ihre Projekt-Analysen zu erhalten.

ClickUp vs. Trello: Welches Tool ist für die Berichterstellung über Projekte besser geeignet?

ClickUp gewinnt hier standardmäßig, da Trello keine eigenen Features für die Berichterstellung bietet.

6. Preisgestaltung

Da wir uns dem endgültigen Urteil im Fall ClickUp vs. Trello nähern, ist es an der Zeit, herauszufinden, welches Tool den besseren Wert für Ihr Geld bietet.

ClickUp Preispläne

Free Forever: Auch mit dem Free-Plan erhalten Sie Zugriff auf unbegrenzte Kanban-Boards, Sprint-Management, Gäste, Kalender-Ansicht, In-App-Chat und Video-Aufnahme sowie kollaborative Dokumente

Auch mit dem Free-Plan erhalten Sie Zugriff auf unbegrenzte Kanban-Boards, Sprint-Management, Gäste, Kalender-Ansicht, In-App-Chat und Video-Aufnahme sowie kollaborative Dokumente Unlimited ( $7/Monat pro Benutzer): Genießen Sie unbegrenzten Speicher und Integrationen, Gantt-Diagramme, E-Mail und Zeiterfassung zusätzlich zu allen Features des Free-Plans

$7/Monat pro Benutzer): Genießen Sie unbegrenzten Speicher und Integrationen, Gantt-Diagramme, E-Mail und Zeiterfassung zusätzlich zu allen Features des Free-Plans Business ($12/Monat pro Benutzer): Erweitern Sie den Unlimited-Plan um Features wie unbegrenzte Teams, erweiterte Anpassungen, Timesheets, Mindmaps und Workload-Management

($12/Monat pro Benutzer): Erweitern Sie den Unlimited-Plan um Features wie unbegrenzte Teams, erweiterte Anpassungen, Timesheets, Mindmaps und Workload-Management Enterprise (Preise auf Anfrage): Schalten Sie bedingte Logik in Formularen, unbegrenzte benutzerdefinierte Rollen und Team Spaces mit dem Unlimited-Plan von ClickUp frei

Verwenden Sie ClickUp AI, um Projektmanagement zum Kinderspiel zu machen. Fassen Sie Aufgaben zusammen, generieren Sie Inhalte, polieren Sie Texte, schreiben Sie E-Mail-Antworten und vieles mehr

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace Mitglied pro Monat verfügbar

Trello Pläne

Free Forever: Zugriff auf 10 Boards pro Workspace, unbegrenzte Power-Ups und Speicher sowie Aktivitätsprotokoll

Zugriff auf 10 Boards pro Workspace, unbegrenzte Power-Ups und Speicher sowie Aktivitätsprotokoll Standard ( $5/Monat pro Benutzer): Upgrade auf erweiterte Checklisten, Gäste auf einem Board und benutzerdefinierte Felder

$5/Monat pro Benutzer): Upgrade auf erweiterte Checklisten, Gäste auf einem Board und benutzerdefinierte Felder Premium ($10/Monat pro Benutzer): Schalten Sie erweiterte Features wie Ansichten, Board-Sammlungen und einfachen Datenexport frei

($10/Monat pro Benutzer): Schalten Sie erweiterte Features wie Ansichten, Board-Sammlungen und einfachen Datenexport frei Enterprise ($17,50/Monat pro Benutzer): Genießen Sie unbegrenzte Arbeitsbereiche, Boards auf Organisationsebene, Gäste mit mehreren Boards und Berechtigungen für Anhänge über den Premium-Plan hinaus

ClickUp vs. Trello: Wer gewinnt? Wer verliert? Entscheiden Sie selbst

Trello ist zwar preislich günstiger als ClickUp, aber es ist wichtig zu notieren, dass es weit weniger Features (und Speicher) bietet als ClickUp. Das gilt für alle Pläne.

ClickUp bietet in all seinen Plänen auch Tools für das Dokumenten- und Team-Management, während Trello nur als Projektmanagement-Software-Tool fungiert. Um Zugang zu anderen wertvollen Tools zu erhalten, müssen Sie andere Atlassian-Produkte wie Confluence oder JIRA abonnieren, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.

Außerdem erhalten Sie für alle kostenpflichtigen Pläne in ClickUp einen 24/7-Support, während Trello nur seinen Enterprise-Kunden einen 24/7-Support bietet.

Alles in allem bietet Ihnen ClickUp definitiv einen größeren Wert für jeden ausgegebenen Dollar. 👑

ClickUp Vs. Trello on Reddit

Und nun zum letzten, ungefilterten Test - den Bewertungen der Benutzer. Was sagen Trello- und ClickUp-Benutzer über ihre Erfahrungen mit diesen Tools auf Reddit? Lasst es uns herausfinden!

Es gibt Vergleiche, die auf Flexibilität und Anpassungsfähigkeit basieren:

"Für mich/uns ist es die Flexibilität. Unsere Mitglieder im Team haben ihre eigenen Vorlieben, wie sie mit den Informationen umgehen wollen, und ClickUp bietet Optionen, die für fast alle passen. Natürlich wird immer jemandem etwas einfallen, das nicht ganz zu ihm passt, aber es kommt dem Ziel, etwas für jeden zu bieten, schon sehr nahe. Manche würden sagen, das macht es schwierig zu lernen, und ich denke, das kann stimmen. - Früher hatten wir Teams in Trello, Asana, Basecamp, Flow und eben in misc Google Docs." ( Quelle )

Knall für Ihr Geld? Reddit bevorzugt ClickUp:

wir sind ein kleines CMS- und App-Entwicklungsunternehmen, das Trello> Jira> ClickUp verwendet, nachdem wir Linear und Height in den Mix geworfen haben. Ich würde sagen, ClickUp ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf Features und benutzerdefinierte Anpassungen auf dem Markt." ( Quelle )_

Die Benutzer scheinen mehr zu wollen als nur ein Kanban Board, und genau hier glänzt ClickUp.

trello ist das Beste für eine Kanban/Board Ansicht, aber das ist alles, was man bekommt. Sie haben im Laufe der Jahre keine bedeutenden Features hinzugefügt. Die meisten guten Plugins sind kostenpflichtige Drittanbieter, die bei ClickUp bereits vollständig integriert sind. Wir sind gerade von Trello auf ClickUp umgestiegen und das gesamte Team ist zu 100 % zufrieden mit dem Wechsel." ( Quelle )_

Die meisten Benutzer scheinen von ihren Apps mehr zu erwarten als nur Projektmanagement:

"Wenn man keine der Features wie Dokumente aus der Box braucht, ist Trello ein Segen, außerdem ist es super einfach, neuen Mitarbeitern die Benutzung beizubringen. Der Nachteil, wenn er überhaupt zu einem Problem wird, ist die fehlende Komplexität." ( Quelle )

Es sieht so aus, als hätte die Reddit-Community eine einstimmige Entscheidung getroffen: Trello erfüllt alle Anforderungen, wenn es um einfaches Projektmanagement im Kanban-Stil geht. Für aufwändigere Projekte müssen Sie jedoch ein anderes tool wählen.

ClickUp ist ein Favorit Trello-Alternative für Tausende von Benutzern, die mit dem Wachstum ihres Geschäfts auf Trello umgestiegen sind.

ClickUp vs. Trello: Die bessere Projektmanagement-Software

Es ist Zeit für das endgültige Urteil: Welches Projektmanagement tool ist das beste im Jahr 2024?

*Drumrolls* Es ist ClickUp! 🌟

Trello gibt es zwar schon seit einem längeren Zeitraum, aber seine begrenzte Nutzbarkeit könnte dazu geführt haben, dass es im Laufe der Zeit stagniert. Das moderne Projektmanagement hat einfach fortschrittlichere Anforderungen.

Der Mangel an benutzerdefinierten Funktionen macht Trello auch für schnell wachsende Geschäfte und größere Unternehmen ungeeignet.

ClickUp hingegen bietet eine Fülle von Features, wie z. B. einen benutzerdefinierten KI-gesteuerten Assistenten, der auf Ihre Rolle zugeschnitten ist, Whiteboards und Mindmaps für Brainstorming und die Möglichkeit, aus ClickUp heraus E-Mails zu versenden. All dies macht ClickUp ideal für Remote- und Hybrid-Teams sowie für Büros mit festen Standorten.

ClickUp ist auch in Sachen Kundenerfolg und Support mit Webinaren, Kursen und 24/7-Support für alle Benutzer - ja, sogar für diejenigen im Free-Plan - weit voraus. Also gehen Sie los und clickUp eine Chance geben und verabschieden Sie sich von Ihren Projektmanagement-Problemen.