Wie Sie die Verteilung des Workloads in Ihrem Team verbessern können

Der Schlüssel zu einer produktiven und motivierten Belegschaft ist eine gleichmäßige Verteilung des Workloads.

Wenn Sie auf Arbeitsplätze stoßen, an denen Mitarbeiter frustriert oder ausgebrannt sind, liegt das möglicherweise an einer unausgewogenen Verteilung der Workloads. Eine unausgewogene Verteilung des Workloads wirkt sich nicht nur auf die Arbeitsmoral aus, sondern verringert auch die Produktivität des Teams und die Arbeitszufriedenheit.

Doch es gibt eine Lösung. Mit ein paar einfachen Strategien und dem richtigen Tool für das Workload-Management können Sie dies verhindern.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die Workload-Verteilung in Ihrem Team verbessern und die Effizienz der Mitarbeiter steigern können.

Workload-Verteilung verstehen

Was genau bedeutet Workload-Verteilung?

Unter Workload-Verteilung versteht man die Aufteilung von Aufgaben und Tätigkeiten auf verschiedene Mitglieder eines Teams entsprechend ihren Fähigkeiten, ihrem Fachwissen und ihrer Kapazität, Arbeit zu übernehmen.

Ziel der Workload-Verteilung ist es, ein produktives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jedem Mitglied des Teams eine angemessene Menge an Arbeit zugewiesen wird, ohne dass es sich überfordert. Die Verteilung von Aufgaben auf der Grundlage der Fähigkeiten und Kapazitäten Ihres Teams hilft Ihnen, innerhalb der vorgeschlagenen Fristen qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Der Unterschied zwischen einem hohen Workload und einem unausgewogenen Workload

Obwohl die Begriffe ähnlich klingen und manchmal austauschbar verwendet werden, unterscheidet sich eine hohe Arbeitsbelastung von einer unausgewogenen Arbeitsbelastung. Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die Unterschiede.

Aspekt Schwere Workload Unausgewogene Workload Definition Ungewöhnlich hohe Arbeitsbelastung einer einzelnen Person mit strengen Fristen Ungleiche Verteilung der Arbeit auf die Mitglieder des Teams Mögliche Auswirkungen Stress, verminderte Produktivität, Burnout, extrem niedrige Arbeitszufriedenheit Ineffizienz, schlechte Ergebnisse, über- und unterforderte Mitarbeiter, unsachgemäße Nutzung von Ressourcen Verteilung der Arbeit Die Aufgaben können gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams verteilt werden, aber die einzelnen Mitarbeiter sind überlastet Die Aufgaben werden verteilt, ohne die individuellen Kapazitäten zu bewerten. Einige Mitarbeiter sind möglicherweise überlastet, während andere unterfordert sind

schwere Workloads vs. unausgewogene Workloads: Die wichtigsten Unterschiede_

Anzeichen für unausgewogene Workloads

Eine unausgewogene Verteilung des Workloads kann das Wohlbefinden und die Moral Ihres Teams erheblich beeinträchtigen. Hier sind einige Anzeichen dafür, dass der Workload Ihres Teams unausgewogen ist:

Inkonsistente Fertigstellung von Aufgaben : Aufgaben werden möglicherweise nicht rechtzeitig fertiggestellt, und die Qualität des Outputs ist möglicherweise schlecht oder uneinheitlich

: Aufgaben werden möglicherweise nicht rechtzeitig fertiggestellt, und die Qualität des Outputs ist möglicherweise schlecht oder uneinheitlich Geschwächte Produktivität : Überlastete Mitarbeiter können durchweg unterdurchschnittliche Leistungen erbringen und bei ihrer Arbeit weniger effizient sein. Sie zeigen Anzeichen von Ermüdung und werden unkonzentriert

: Überlastete Mitarbeiter können durchweg unterdurchschnittliche Leistungen erbringen und bei ihrer Arbeit weniger effizient sein. Sie zeigen Anzeichen von Ermüdung und werden unkonzentriert Verstärkte Beschwerden : Sie werden eine höhere Zahl von Beschwerden und Klagen über eine ungerechte Verteilung des Workloads feststellen

: Sie werden eine höhere Zahl von Beschwerden und Klagen über eine ungerechte Verteilung des Workloads feststellen Erhöhte Fluktuation: Mitarbeiter kündigen möglicherweise, wenn sie das Gefühl haben, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten überlastet oder zu wenig eingesetzt werden

💡Pro-Tipp: Streamline der Prozess der Identifizierung und Verwaltung der Aufgaben und Aktivitäten Ihres Teams mit workload management tools . Sie können Ihnen dabei helfen, Ressourcen automatisch zuzuweisen und die Verteilung der Arbeit auszugleichen.

Identifizierung von Workload-Ungleichgewichten

Wenn Ihnen eines oder alle der oben erwähnten Anzeichen aufgefallen sind, ist es vielleicht an der Zeit, eine gründliche Analyse Ihres Plans zur Verteilung der Workload durchzuführen. Im Folgenden finden Sie einige Schritte, mit denen Sie Ungleichgewichte in der Workload identifizieren können.

Prüfen Sie die Workload-Daten : Werten Sie Ihre Liste mit der Verteilung der Aufgaben aus und suchen Sie nach Mustern, die darauf hindeuten, dass einige Mitarbeiter deutlich mehr Arbeit haben als andere

: Werten Sie Ihre Liste mit der Verteilung der Aufgaben aus und suchen Sie nach Mustern, die darauf hindeuten, dass einige Mitarbeiter deutlich mehr Arbeit haben als andere Umfragen durchführen : Verwenden Sie Fragebögen und Umfragen, um Mitarbeiter-Feedback zur Workload zu erhalten. Analysieren Sie die Antworten, um das wahrgenommene Stressniveau zu verstehen

: Verwenden Sie Fragebögen und Umfragen, um Mitarbeiter-Feedback zur Workload zu erhalten. Analysieren Sie die Antworten, um das wahrgenommene Stressniveau zu verstehen Zeitleisten von Projekten bewerten : Vergleichen Sie die Fristen für Projekte, um festzustellen, ob sie konsequent eingehalten werden. Suchen Sie nach Unstimmigkeiten und Verzögerungen und prüfen Sie, ob diese Instanzen mit einem unausgewogenen Workload unter den Mitgliedern des Teams zusammenhängen

: Vergleichen Sie die Fristen für Projekte, um festzustellen, ob sie konsequent eingehalten werden. Suchen Sie nach Unstimmigkeiten und Verzögerungen und prüfen Sie, ob diese Instanzen mit einem unausgewogenen Workload unter den Mitgliedern des Teams zusammenhängen Führen Sie regelmäßig Kontrollbesuche durch: Sprechen Sie hin und wieder mit einzelnen Mitarbeitern, um ihre Erfahrungen zu bewerten. Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, ehrlich und offen über ihre Workloads zu sprechen, und arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um faire Anpassungen vorzunehmen

Strategien zur effektiven Verteilung des Workloads

Angenommen, Sie haben in Ihrem Team Anzeichen für eine unausgewogene Verteilung des Workloads festgestellt. Hier sind einige Schritte zur effektiven Verteilung der Arbeit auf die Mitglieder des Teams.

1. Legen Sie Aufgaben im Voraus fest

Wann immer Sie ein neues Projekt in Angriff nehmen, sollten Sie mit den Beteiligten besprechen, was das Projekt umfasst und was nicht. Planen Sie Aufgaben, Ergebnisse und Zeitleisten sorgfältig, um die Erwartungen von Anfang an zu steuern.

Ein klarer Umfang kann Ihnen dabei helfen, komplexe Aufgaben in überschaubare Teilaufgaben zu untergliedern. So lässt sich der Aufwand für jede Aufgabe besser einschätzen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Arbeit entsprechend der Kapazität Ihres Teams zu verteilen und sicherzustellen, dass alle optimal arbeiten.

Um einen Projektumfang vorzubereiten, legen Sie klare Ziele und Vorgaben fest, indem Sie ClickUp-Ziele und stellen Sie Einzelziele (numerische, monetäre oder aufgabenbezogene Ziele) für jedes Ziel ein. Hier ist ein kurzes Beispiel.

Ziel: Erhöhung der Kundenzufriedenheitswerte für ein Online-Einzelhandelsgeschäft

Einzelziele:

Die durchschnittliche Antwortzeit beträgt derzeit vier Stunden. Verkürzung auf zwei Stunden innerhalb der nächsten fünf Monate

Der derzeitige NPS liegt bei 25. Erhöhen Sie ihn innerhalb der nächsten sieben Monate auf 50

Einrichten von Einzelzielen und effektive Nachverfolgung von Zielen mit ClickUp Goals

Zerlegen Sie komplexe Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile mit der ClickUp Vorlage für die Arbeitsaufteilung

Diese Vorlage herunterladen Zerlegen Sie komplexe Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile mit der ClickUp Vorlage für die Arbeitsaufteilung

Die Vorlage kann Ihnen helfen:

Bieten Sie einen klaren Fahrplan, der die Aufgaben, Fristen und Endergebnisse des Projekts umreißt

Eine genaue Schätzung der Projektkosten und des Ressourcenbedarfs zu ermöglichen

Eine proaktive Risikoidentifizierung und die Entwicklung von Plänen zur Risikominderung zu ermöglichen

Eine Plattform zur Überwachung des Fortschritts und zum Aufzeigen von verbesserungswürdigen Bereichen bereitzustellen



2. Bewertung der individuellen Fähigkeiten und Kapazitäten

Ermitteln Sie als Nächstes die individuellen Fähigkeiten und Kapazitäten der einzelnen Mitglieder des Teams.

Wenn Sie ein Tool benötigen, um die Fähigkeiten Ihres Teams zu kartieren, empfiehlt sich das ClickUp Skills Mapping Vorlage ist die perfekte Lösung.

Ordnen Sie die Mitglieder eines Teams den Aufgaben entsprechend ihren Fähigkeiten zu, indem Sie die ClickUp Skills Mapping Vorlage verwenden

Die Vorlage bietet benutzerdefinierte Felder und Ansichten, um die Schlüsselkompetenzen Ihrer Mitarbeiter zu identifizieren und sie auf der Grundlage ihrer Stärken zu bewerten.



Organisieren Sie diese Informationen mit Hilfe der ClickUp Tabelle Ansicht um die Daten auf einen Blick zu sehen und einzuschätzen, welche Fähigkeiten für das Projekt benötigt werden.

Ansicht wichtiger Daten in einem strukturierten Format mit der ClickUp-Tabellenansicht

Nach der Karte der individuellen Fähigkeiten müssen Sie die Kapazitäten Ihres Teams kennen, bevor Sie ihnen Aufgaben zuweisen können.

Visualisieren Sie den Workload Ihres Teams mit der ClickUp Workload-Ansicht. Sehen Sie, wie viel Zeit jeder Mitarbeiter zur Verfügung hat und wie viel Arbeit er an einem Tag erledigen kann. Zeigen Sie diese Informationen nach Woche oder Monat an, um zu entscheiden, wie der Workload verteilt werden soll, ohne dass ein Mitglied des Teams überlastet wird.

Sehen Sie die Workloads von Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu verstehen, wer unter- oder überlastet ist

💡Pro-Tipp: Lernen Sie zu delegieren zeitraubende Aufgaben zu delegieren, damit Sie Ihren Aufwand auf die wirklich wichtigen Aktivitäten konzentrieren können. Denken Sie daran: Effektives Delegieren ist eine Kunst. Überlegen Sie genau, was Sie an andere Mitglieder Ihres Teams delegieren wollen, und schaffen Sie einen strukturierten Rahmen, um Ihre Erwartungen zu kommunizieren

3. Nutzen Sie die Kapazitätsplanung

Die Workload-Ansicht gibt Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie viel Zeit Ihrem Team in einer Woche oder einem Monat für die Arbeit an Projekten zur Verfügung steht. Wenn das Projekt jedoch zusätzliche Stunden benötigt, um abgeschlossen zu werden, müssen Sie zusätzliche Ressourcen wie Freiberufler oder Auftragnehmer einstellen.

Sie können Ihren Ressourcenbedarf mit Hilfe einer sorgfältigen kapazität planen -Evaluierung der Fähigkeiten und der Verfügbarkeit Ihrer aktuellen Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen und zukünftigen Workload bewältigen können.

Es gibt drei Strategien für die Kapazitätsplanung.

Strecke-Strategie : Neue Ressourcen werden erst hinzugefügt, wenn die Kapazität des aktuellen Teams erschöpft ist

: Neue Ressourcen werden erst hinzugefügt, wenn die Kapazität des aktuellen Teams erschöpft ist Lead-Strategie : Projektmanager bewerten den künftigen Bedarf und fügen Ressourcen in Erwartung dieses Bedarfs hinzu

: Projektmanager bewerten den künftigen Bedarf und fügen Ressourcen in Erwartung dieses Bedarfs hinzu Match-Strategie: Ressourcen werden schrittweise durch genaue Beobachtung von Bedarfsänderungen hinzugefügt

Sie können auch die ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung zur Ansicht Ihrer Ressourcen und Aufgaben an einem einzigen Ort.

Weisen Sie jeder Aufgabe mit der ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung effizient Ressourcen zu

Diese Listen-Vorlage hilft Ihnen, eine Aufgabenliste für jedes Mitglied des Teams zu erstellen, damit Sie wissen, welche Art von Aufgaben den einzelnen Mitgliedern zugewiesen wurden und wie lange sie dauern. Dies hilft bei der Nachverfolgung der Ressourcennutzung während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts.

Veranschaulichen Sie, wie viel Arbeit Ihr Team derzeit bewältigt, und identifizieren Sie potenzielle Konflikte in ressourcenzuweisung . Auf diese Weise können Sie effektive, auf die Bedürfnisse jedes Projekts zugeschnittene Pläne für die Ressourcen erstellen.



4. Regelmäßige Überprüfung der Workload-Verteilung

Nachdem Sie einen Plan zur Verteilung des Workloads erstellt haben, sollten Sie ein Meeting mit Ihren Mitarbeitern abhalten, um ihnen eine klare Vorstellung davon zu vermitteln, welche Arbeiten sie wann abschließen müssen. Berücksichtigen Sie ihr Feedback, um den Arbeitsplan so anzupassen, dass alle auf derselben Seite stehen.

Gehen Sie einen Schritt weiter mit Hilfe des ClickUp Vorlage für Workloads von Mitarbeitern .

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit der ClickUp Vorlage für den Workload Ihrer Mitarbeiter ihre optimale Kapazität ausschöpfen

Kombinieren Sie die Visualisierungsfunktionen dieser Vorlage mit ClickUp Meilensteinen, um die Fristen für verschiedene Aufgaben anzugeben und zu verfolgen, ob sie rechtzeitig abgeschlossen werden. Verschaffen Sie sich mit der Individual Workload-Ansicht Sichtbarkeit über individuelle Kapazitäten und stellen Sie sicher, dass niemand überlastet oder unterausgelastet ist.

Überprüfen Sie diese Informationen regelmäßig, mindestens jeden Monat, um Ihren Plan zur Verteilung des Workloads anzupassen und maximale Produktivität zu gewährleisten, ohne Ihre Mitarbeiter zu überlasten.



5. Verwenden Sie ein tool, um das Workload-Management zu optimieren

Die Planung und Verwaltung der Verteilung des Workloads mit endlosen Tabellen und Dokumenten kann Kopfschmerzen bereiten.

Wir empfehlen stattdessen die Verwendung eines Projektmanagement tools wie das ClickUp Ressourcen-Management-Plattform um Ihre Effizienz zu steigern. Dieses Tool bietet leistungsstarke Features zur Rationalisierung des Workload-Managements.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Features von ClickUp zur Verwaltung des Workloads nutzen können, um die Leistung des Teams und die Verteilung des Workloads zu optimieren.

Zeit effektiv verwalten

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams durch Nachverfolgung der Zeit, die es für Aufgaben aufwendet ClickUp Zeiterfassung .

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit und optimieren Sie die Bandbreite Ihres Teams mit ClickUp Time Tracking

Erfassen Sie die aufgewendeten Stunden in einem Timesheet und sehen Sie es nach Tag, Woche oder Monat an, um einen Einblick zu erhalten, wie lange verschiedene Gruppen von Aufgaben dauern können. Wenn bestimmte Aufgaben zu lange dauern, analysieren Sie, warum dies der Fall ist, und ergreifen Sie proaktive Maßnahmen, um den Workflow Ihres Teams zu optimieren.

Auf diese Weise können Sie Ihrem Team helfen, seine Zeit effektiv zu verwalten und Aufgaben innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens abzuschließen.

💡Pro-Tipp: Verwendung tools zur Kapazitätsplanung um das Rätselraten bei der Ressourcenplanung zu eliminieren und sicherzustellen, dass Sie über optimale Ressourcen verfügen, um die Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen

Einfaches Zuweisen von Aufgaben

Identifizieren Sie die verschiedenen Aufgaben in einem Projekt und gruppieren Sie sie in verschiedene Phasen, indem Sie die ClickUp Kanban Board .

Unterteilen Sie Projekte in Phasen und sehen Sie die Aufgaben in jeder Phase mit ClickUp Kanban Boards

Erstellen Sie für jede Phase Ihres Projekts eine eigene Spalte. Instanz, "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "In Prüfung" könnten mögliche Phasen sein, abhängig von Ihrem Workflow. Gruppieren Sie die entsprechenden Aufgaben unter jeder Spalte und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit und Kapazität zu.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Prioritätsstufen für jede Aufgabe festzulegen, damit Ihre Teams stets über anstehende Termine informiert sind und ihre Zeitpläne entsprechend anpassen können.

Ermöglichen Sie die gemeinsame Problemlösung

Ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten, damit die Mitglieder Ihres Teams kreative Lösungen finden können. Zusammenarbeit hilft Teams auch dabei, ihre Ressourcen zu bündeln, Aktualisierungen gemeinsam zu nutzen, Projekte nach Prioritäten zu ordnen und doppelten Aufwand zu vermeiden, um die Arbeit so gut wie möglich zu erledigen.

Mit ClickUp ist die Zusammenarbeit so einfach wie nie zuvor. Starten Sie eine Unterhaltung mit einem beliebigen Mitglied Ihres Teams direkt von Ihrem ClickUp-Workspace aus mit der Funktion ClickUp Chat-Ansicht . Verwenden Sie @mentions, um Personen zu erwähnen und ihnen Elemente zuzuweisen, wodurch die Zuweisung von Aufgaben erheblich beschleunigt wird.

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Ein weiteres nützliches Feature ist ClickUp Whiteboards bietet die perfekte digitale Leinwand für die Mitglieder Ihres Teams, um Ideen zu diskutieren und freizugeben.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Sie können sogar mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Aufgaben visuell darzustellen und Workflows zu erstellen, die allen Beteiligten helfen, die Abläufe in einem Projekt zu verstehen. Wenn Sie analysieren, wie Aufgaben ausgeführt werden sollten, können Sie schnell einen Plan für die Verteilung der Arbeitsabläufe erstellen, um eine maximale Produktivität zu erzielen.

💡Pro-Tipp: Erleichtern Sie die Ressourcenplanung mit vorlagen für die Kapazitätsplanung um realistische Pläne zur Workload-Verteilung für Ihre Mitglieder im Team zu erstellen.

Dokumentieren Sie Ressourcenbeschränkungen

Erstellen Sie einen Bericht über Ressourcenbeschränkungen, indem Sie die Art und den Umfang der für Aufgaben benötigten Ressourcen analysieren.

Konsolidieren Sie diese in gut strukturierten Dokumenten mit ClickUp Dokumente . Geben Sie diese mit den Beteiligten frei, um zu erörtern, wie sich Ressourcenbeschränkungen auf Projekte auswirken können, und entwickeln Sie die besten Strategien, um die Arbeit zu erledigen, ohne Budgets, Zeitleisten und Kapazitäten zu überschreiten.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten

Beispiel: Das Marketing Team befindet sich mitten in einem Projekt, bei dem es darum geht, innerhalb von vier Monaten 250 Blogbeiträge zu veröffentlichen. Es wird ein Dokument zur Ressourcenbeschränkung erstellt, in dem die Anzahl der im Team verfügbaren Autoren für Inhalte und die Projekte, an denen sie derzeit arbeiten, aufgelistet sind.

Stakeholder und Manager entscheiden dann gemeinsam, welche Aufgaben vorerst zurückgestellt werden können, um das Veröffentlichungsziel zu erreichen, wie viele Inhalte jeder Autor in einem Monat übernehmen kann und wie viele Artikel ausgelagert werden müssen.

💡Pro-Tipp: Denken Sie bei der Zuweisung von Aufgaben und Aktivitäten an die einzelnen Mitglieder des Teams daran. Verteilen Sie die Aufgaben gleichmäßig, um Burnout zu vermeiden und workload-Lähmung .

Fortschritte nachverfolgen

Wenn Sie die Aufgaben auf die Mitglieder des Teams verteilt haben, müssen Sie genau darauf achten, dass die Mitglieder die Fristen einhalten.

Sie können die aktuelle Workload Ihres Teams nach Mitarbeitern aufschlüsseln und die Aufgaben danach betrachten, ob sie fertiggestellt, in Bearbeitung oder in der Prüfung sind, indem Sie ClickUp Dashboards . Auf diese Weise erhalten Sie eine detaillierte Ansicht der Kapazität Ihres Teams und können die Workloads bei Bedarf anpassen.

Verteilen Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projekt-Status im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Um die Arbeit zu erleichtern, bietet ClickUp AI- ClickUp Gehirn kann Erkenntnisse aus Ihren Dashboards aufdecken und die wichtigsten Ergebnisse in Berichten zusammenfassen. Zu erledigen ist lediglich eine Abfrage, und der KI-Algorithmus sortiert Dashboards, Aufgabenlisten und Dokumente in Ihrem Workspace, um die relevanten Informationen zu finden. ClickUp Brain fasst dann die Ergebnisse in Form von Schlüsseln zusammen, so dass Sie Ihre Antworten auf einen Blick erhalten können.

Fassen Sie lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp Brain

💡Pro Tip: Use workload automation tools zur Bewältigung sich wiederholender Aufgaben wie Zeitplanung, Nachverfolgung von Aufgaben und Berichterstellung.

Standardisierte Prozesse mit Vorlagen erstellen

ClickUp bietet eine Bibliothek mit über 1000 Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit zu rationalisieren. Diese anpassbaren Vorlagen bieten vordefinierte Rahmenbedingungen, so dass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, SOPs von Grund auf zu erstellen. Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall finden Sie eine Vorlage, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Benötigen Sie eine Vorlage für die Verwaltung Ihrer Arbeitskräfte? Die ClickUp Ressource Management People Vorlage ist Ihre erste Anlaufstelle. Mit fünf benutzerdefinierten Ansichten können Sie Ihre Ressourcen übersichtlich organisieren, ihre Fähigkeiten der jeweiligen Aufgabe zuordnen und die richtigen Mitarbeiter für jede Aufgabe finden.

Konsolidieren Sie alle Informationen, die Sie für eine effektive Ressourcenzuweisung benötigen, mit der ClickUp Vorlage für Ressourcenmanagement

In dieser Vorlage hilft die Ansicht der Zeitleiste bei der Planung des Abschlusses von Aufgaben, während die Ansicht des Review Status die Nachverfolgung von Aufgabengenehmigungen ermöglicht. Um den Workload auszugleichen und eine Überlastung zu vermeiden, verwenden Sie die Workload-Ansicht des Teams, und zentralisieren und organisieren Sie wichtige Projektmaterialien mit der Ressourcen-Ansicht.



Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams mit einer effektiven Verteilung des Workloads

Workload-Management ist eine Kernkompetenz für Projektmanager. Ohne eine effektive Verteilung des Workloads und ein effektives Projektmanagement müssen Sie mit verpassten Terminen, zusätzlichen Kosten und schlechten Ergebnissen rechnen. Ebenso wichtig ist, dass Sie mit unzufriedenen Mitgliedern Ihres Teams und dem Risiko der Mitarbeiterfluktuation konfrontiert werden.

Wenn Sie sich jedoch Sorgen über die stundenlange Planung und die schiere Menge an manueller Arbeit machen, die hinter einer effektiven Verwaltung und Verteilung des Workloads steckt, sollten Sie wissen, dass es einen besseren Weg gibt.

Wenden Sie sich an Projektmanagement- und Workload-Verteilungstools wie ClickUp, um die schwere Arbeit zu erledigen.

Die erschwinglichen Pläne von ClickUp bieten unbegrenzte Features, mit denen Sie den Workload Ihres Teams effektiv managen können, ohne sich über unverhältnismäßige Arbeitslasten und unzufriedene Mitarbeiter Gedanken machen zu müssen.

Wenn Sie sehen möchten, wie ClickUp für Ihr Team funktioniert, melden Sie sich noch heute kostenlos an und erfahren Sie, wie Sie die Produktivität Ihres Teams maximieren können.