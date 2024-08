Von manuell zu automatisiert: die 10 besten Workload-Automatisierungssoftware

Waren Sie schon einmal unter einem Berg von Papierkram begraben und hatten Mühe, den Kopf über Wasser zu halten? Es ist wie ein nicht enden wollender Kreislauf des Chaos, und Sie wünschen sich eine Art Zauber, der Ihnen hilft, das alles zu bewältigen, oder?

Was ist Software zur Workload-Automatisierung?

Software zur Workload-Automatisierung wird zur Planung, Initiierung, Ausführung und Überwachung von Workloads verwendet, die sich wiederholende Geschäfts- und IT-Prozesse . Diese Arbeitsbelastungen umfassen Aufgaben, die Teil des Unternehmens sind täglichen Betriebes gehören und kann manuell oder digital sein.

Mit der Workload-Automatisierung können Sie manuelle Aufgaben in digitale Prozesse umwandeln, so dass keine manuellen Eingriffe mehr erforderlich sind. Durch diese Umwandlung werden Fehler minimiert und die Gesamteffizienz des Unternehmens und seiner IT-Abläufe verbessert.

Sie können diese vielseitigen Tools zur Workload-Automatisierung u. a. für Aufgaben wie die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Systemen, die Verwaltung von Computerressourcen, die Erstellung von Berichten und die Bearbeitung von Daten einsetzen.

Wenden Sie sie vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen .

Es gibt drei Arten von Tools zur Workload-Automatisierung (WLA):

Planungstools: Sie wurden für die Planung von Aufträgen entwickelt und konzentrieren sich auf Punkt-WLA-Werkzeuge: Maßgeschneidert für bestimmte Anwendungsfälle, Systeme oder Umgebungen Universelle WLA-Tools: Für jedes Szenario, jede Plattform, jedes System und jede Technologie geeignet

Worauf sollten Sie bei Software zur Workload-Automatisierung achten?

So wählen Sie die richtige Workload automatisierungssoftware für Ihre Geschäftsanforderungen berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:

Skalierbarkeit : Vergewissern Sie sich, dass die Automatisierungssoftware Ihre aktuellen Arbeitsanforderungen bewältigen kann und künftiges Wachstum problemlos zulässt

: Vergewissern Sie sich, dass die Automatisierungssoftware Ihre aktuellen Arbeitsanforderungen bewältigen kann und künftiges Wachstum problemlos zulässt Kompatibilität : Prüfen Sie, ob sich die Software in Ihre bestehenden Systeme, Datenbanken und Anwendungen integrieren lässt

: Prüfen Sie, ob sich die Software in Ihre bestehenden Systeme, Datenbanken und Anwendungen integrieren lässt Automatisierungsfunktionen : Achten Sie auf Funktionen wiejob-Planung, Ereignisauslöser, undworkflow-Automatisierung zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen

: Achten Sie auf Funktionen wiejob-Planung, Ereignisauslöser, undworkflow-Automatisierung zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen Überwachung und Berichterstattung : Die Software sollte eine Echtzeit-Überwachung undberichtswerkzeuge um die Leistung der automatisierten Aufgaben und Prozesse zu verfolgen

: Die Software sollte eine Echtzeit-Überwachung undberichtswerkzeuge um die Leistung der automatisierten Aufgaben und Prozesse zu verfolgen Benutzerfreundlichkeit : Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Einrichtung könnenzeit sparen und reduzieren die Lernkurve

: Eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Einrichtung könnenzeit sparen und reduzieren die Lernkurve Flexibilität: Suchen Sie nach einer Software, die eine Anpassung ohne Code sowie die Erstellung von Skripten zur Anpassung an individuelle Arbeitsabläufe ermöglicht

Die 10 besten Softwarelösungen zur Workload-Automatisierung im Jahr 2024

Lassen Sie sich nicht von einer hohen Arbeitslast erdrücken! Entdecken Sie, wie diese Spitzen-Tools zur Workload-Automatisierung Ihren Arbeitsablauf verändern können.

Begleiten Sie uns, wenn wir ihre herausragenden Funktionen, Einschränkungen und Preisoptionen aufdecken, um die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden. 👌

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Überladen Sie Ihr workload-Management mit ClickUp - der ultimativen All-in-One-Lösung für alle Ihre Geschäftsanforderungen! Verabschieden Sie sich von lästigen, sich wiederholenden Aufgaben, indem Sie sie automatisieren, Erinnerungen einplanen und die Arbeitsbelastung unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit Ihres Teams verteilen. 🤗

Mit der ClickUp Workload-Ansicht mit ClickUp Workload view erhalten Sie eine visuelle Darstellung der Arbeitsbelastung jedes Teammitglieds über den von Ihnen gewählten Zeitrahmen - sei es eine oder zwei Wochen oder ein ganzer Monat. Mit dieser praktischen Funktion können Sie erkennen, wer möglicherweise überlastet ist und eine Lastenteilung benötigt, und gleichzeitig eine optimale Ressourcenzuweisung sicherstellen.

Nutzen Sie ClickUp zur Automatisierung Ihres Workloads mit über 100 Automatisierungen, einem praktischen KI-Assistenten und einer einheitlichen Workload-Ansicht

Erkunden Sie 100+ integrierte Automatisierungen nach automatisierung des Projektmanagements und minimieren den manuellen Arbeitsaufwand, sei es bei der Aufgabenzuweisung, der Kennzeichnung von Prioritätsänderungen, der Aktualisierung des Status oder dem Hinterlassen von Kommentaren. Sie können auch Folgendes einrichten Wiederkehrende Aufgaben um keine Zeit zu verlieren und Mahnungen von Kommentaren oder Benachrichtigungen.

Aber wie funktioniert aufgabenautomatisierung funktionieren? Wenn ein auslösendes Ereignis eintritt und eine bestimmte Bedingung erfüllt, löst ClickUp automatisch eine vordefinierte Aktion aus. Zum Beispiel:

Trigger: Neue Kundenanfrage Bedingung: Anfrage während der Geschäftszeiten eingegangen Aktion: Automatische Zuweisung der Anfrage an einen verfügbaren Vertriebsmitarbeiter für eine schnelle Antwort

Sie können auch die Leistung der ClickUp KI-Assistenten , der sofort eine aktionspunkte und Unteraufgaben auf der Grundlage des Kontexts Ihrer Aufgaben und Dokumente. Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen Produktivitätsassistenten zu Ihrer Verfügung! 🧙‍♂️

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. ActiveBatch

Über: ActiveBatch ActiveBatch ist ein Low-Code-IT-Automatisierungstool und ein Job Scheduler für Unternehmen in einem. Es ermöglicht Ihnen die mühelose Automatisierung, Überwachung und Rationalisierung von End-to-End-Workflows, und das alles von einem einzigen, zentralisierten Hub aus. 🎯

ActiveBatch erleichtert manuelle Aufgaben mit Ereignisauslösern für eine breite Palette von Geschäfts- und IT-Workflows, einschließlich E-Mail, Dateiereignisse, FTP (File Transfer Protocol)-Dateiauslöser und Datenänderungen.

Von den Workload-Automatisierungstools in dieser Liste bietet ActiveBatch Hunderte von vorgefertigten Integrationen zur Unterstützung der wichtigsten Anbieter sowie universelle Konnektoren und einen Super REST API Adapter. Dies bedeutet, dass Sie nahezu jede Anwendung oder Technologie auf dem Markt integrieren können.

Für die Erstellung umfassender Workflows bietet die Software zahlreiche vorgefertigte Integrationen für häufig geskriptete Aktionen über die Funktion Integrierte Aufgabenbibliothek.

ActiveBatch bietet Self-Service-Funktionen, die es Geschäftsanwendern und Helpdesk-Teams ermöglichen, wichtige Prozesse auszulösen, ohne Ihrem IT-Team zusätzliche Arbeit aufzubürden.

ActiveBatch beste Eigenschaften

Code-armer Super REST API-Adapter

Zahlreiche Integrationen ohne Code

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Erweiterte Planung und Automatisierung

ActiveBatch Einschränkungen

Die Verbesserung des Trigger- und Benachrichtigungsmoduls könnte von Vorteil sein

Die Problemberichterstattung ist etwas eingeschränkt

ActiveBatch Preise

Auf Anfrage erhältlich

ActiveBatch Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (150+ Bewertungen)

:4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (50+ Bewertungen)

3. RunMyJobs

RunMyJobs über TrustRadius RunMyJobs von Redwood ist ein Software-as-a-Service (SaaS) und Cloud-basiertes Tool für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Planung von Aufträgen. Es zentralisiert alle Ihre Prozesse in einer einzigen Plattform und befreit Ihre Mitarbeiter von den Fesseln sich wiederholender manueller Aufgaben und öffnet die Tür zu endlosen Automatisierungsmöglichkeiten. 🚪

Diese Plattform eignet sich hervorragend für die Automatisierung von Prozessen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich vor-Ort, Cloud und Hybrid. Sie ermöglicht die reibungslose Integration von geschäftssystemen wie CRM , ERP und Supply-Chain-Management mit Ihren IT-kritischen Systemen, wobei nur ein minimaler menschlicher Eingriff erforderlich ist, um sicherzustellen, dass alles nahtlos funktioniert.

Darüber hinaus lässt sich RunMyJobs nahtlos in modernste Technologien wie SAP RISE, S/4HANA und BTP in modernen Unternehmen integrieren.

RunMyJobs beste Eigenschaften

Low-Code-Benutzeroberfläche

Cloud-native SaaS

Einfache API, die schnell REST- oder SOAP-Webdienste einbindet

Sichere Automatisierung von Prozessen in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen

Vollständig integrierte Funktionen für die verwaltete Dateiübertragung (MFT)

RunMyJobs Einschränkungen

Der Kundensupport könnte verbessert werden

Die Ersteinrichtung kann im Vergleich zu anderen Tools zur Workload-Automatisierung etwas komplex sein

RunMyJobs Preise

Verfügbar auf Anfrage

RunMyJobs Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (100+ Bewertungen)

:4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra:4.8/5 (30+ Bewertungen)

4. Steuerung-M

Über: Steuerung-M Einführung von Control-M - einer Softwarelösung zur Workload-Automatisierung für die nahtlose Orchestrierung und optimierung von Arbeitsabläufen über mehrere Fabriken, Abteilungen und Standorte hinweg. Diese Software vereinfacht die Orchestrierung von Anwendungs- und Daten-Workflows und gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um mühelos Produktions-Workflows zu erstellen, zu verwalten, zu definieren und zu überwachen.

Die Software verfügt über zahlreiche Funktionen, darunter Data Pipelines, SLA-Management und Managed File Transfer. Darüber hinaus bietet sie fortschrittliche Betriebsfunktionen, die von Entwicklung, Ops und verschiedenen Geschäftsbereichen problemlos genutzt werden können. 💼

Die Jobs-as-Code-Funktion ist eine DevOps-Methode, die darauf abzielt, Arbeitsabläufe versionierbar, testbar und wartbar zu machen.

Dieser Ansatz erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Ingenieuren bei der gemeinsamen Definition, Planung, Verwaltung und Überwachung von Anwendungsworkflows in der Produktion.

Control-M beste Eigenschaften

Native AWS-, Google Cloud Platform- und Azure-Integrationen

SLA-Verwaltung mit prädiktiver Analytik

Skalierbare Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Ops

360°-Ansicht der Datenpipeline

Intelligente Dateiverschiebung und Transparenz

Einschränkungen von Control-M

Für technisch nicht versierte Benutzer kann es schwierig sein, damit umzugehen

Die Automatisierung von Stapeln funktioniert nicht immer reibungslos

Preise für Control-M

Auf Anfrage erhältlich

Control-M Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (50+ Bewertungen)

:4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra:4.3/5 (weniger als 10 Bewertungen)

5. Stonebranch

Über: Stonebranch Die Stonebranch Workload Automation-Lösung unterstützt Sie bei der Rationalisierung, Verwaltung und Orchestrierung von IT-Prozessen. Sie gibt Ihnen die volle Kontrolle über Workflows auf verschiedenen Plattformen und geschäftsanwendungen , unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind. 🗃️

Diese Lösung ist ideal für Unternehmen, die rund um die Uhr IT-Dienste betreiben. Sie macht herkömmliche tägliche Batch-Aufträge überflüssig und sorgt für einen reibungslosen Ablauf mit Echtzeit-Effizienz. Sie sind in der Lage, sowohl interne Stakeholder als auch externe Kunden ohne unnötige Unterbrechungen zu bedienen.

Was die Integration betrifft, so sind die Möglichkeiten grenzenlos. Egal, ob Sie auf dem Mainframe oder in der Cloud arbeiten, Sie können sich mit jeder Plattform oder Anwendung verbinden.

Verwenden Sie vorgefertigte Integrationen, erstellen Sie Ihre eigenen, oder greifen Sie auf Integrationsvorlagen aus dem von der Community betriebenen Open-Source Stonebranch Integration Hub zu.

Die besten Funktionen von Stonebranch

Automatisierte Bereitstellung der Infrastruktur

Intelligente ereignisbasierte Planung

Skalierbare Orchestrierung von Datenpipelines

Native Managed File Transfer (MFT)-Funktionalität

Hybrid-Cloud-Automatisierung für Geschäftsprozesse

Automatisierung undjob Scheduling Software und Funktionen

Stonebranch Einschränkungen

Der Umgang mit der Automatisierungs- und Auftragsplanungssoftware kann für die Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig sein

Updates könnten benutzerfreundlicher sein

Stonebranch Preise

Auf Anfrage erhältlich

Stonebranch Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (80+ Bewertungen)

:4.5/5 (80+ Bewertungen) Gartner:4.5/5 (weniger als 10 Bewertungen)

6. IBM Workload Automation

Über: IBM Arbeitslast-Automatisierung IBM Workload Automation integriert nahtlos IT-, Betriebs- und Geschäftsabläufe. Es zeichnet sich durch die Optimierung unbeaufsichtigter und ereignisgesteuerter Prozesse aus, die auf den Einsatz in hybriden Umgebungen zugeschnitten sind.

Diese Lösung bietet einen zentralen Knotenpunkt für die Automatisierung von Aktivitäten mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Workloads zu modellieren, zu verwalten und zu überwachen. Sie verbessert diese Erfahrung durch grafische Ansichten, eingebettete Analysen und anpassbare Dashboards.

Das Tool vereinfacht das Verschieben von Dateien und die Modellierung der Workflow-Automatisierung. Die neue Funktion Workload Designer bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Gestaltung von Planungsobjekten mit kontextbezogener Hilfe und grafischen Darstellungen.

Diese Plattform bietet außerdem einen umfassenden Überblick über alle Prozesse in Ihrem Unternehmen auf einem Dashboard. Dies trägt zur Rationalisierung der Arbeit Ihres Betriebsteams bei und ermöglicht eine reibungslose Integration mit Überwachungs- und Alarmierungs-Tools. 📢

Die besten Eigenschaften von IBM Workload Automation

Intuitives Dashboard

KI-gestützte Datenanalyse zur Erkennung von Anomalien

Verwaltete Dateiübertragungsfunktionen

Arbeitsablauf-Designer

Cloud-basierte Orchestrierung

Einschränkungen von IBM Workload Automation

Die IBM Dokumentation könnte im Vergleich zu anderen Workload Automation-Tools verbessert werden

Um die Funktionen optimal nutzen zu können, sind möglicherweise umfangreiche Schulungen erforderlich

Preise für IBM Workload Automation

Auf Anfrage erhältlich

IBM Workload Automation Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (10+ Bewertungen)

:4.3/5 (10+ Bewertungen) PeerSpot:4/5 (20+ Bewertungen)

7. Oracle Autonome Transaktionsverarbeitung

Über: Oracle Oracle Autonomous Transaction Processing ist ein All-in-One-Datenbankdienst, der für die gleichzeitige Verarbeitung verschiedener Arbeitslasten - Transaktionen, Analysen und Batch-Aufgaben - konzipiert wurde. Er wird mit Zeilenformat, Indizes und Daten-Caching vorkonfiguriert. Dies gewährleistet Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, robuste Sicherheit und betriebliche Erkenntnisse in Echtzeit. 🧐

Oracle vereinfacht den Betrieb von Hochleistungsdatenbanken und eignet sich für alles, von einfachen Webanwendungen bis hin zu großen, geschäftskritischen Systemen. Die Transaktionen sind in erster Linie stapelverarbeitungsbasiert, d. h. sie verarbeiten Daten seriell und senden und empfangen sie nach Bedarf.

Die Plattform unterstützt eine breite Palette von Datenbanken, darunter MRP, MDB und ODBC. Außerdem ist sie auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) verfügbar, Sie können aber auch vor Ort auf sie zugreifen.

Die besten Eigenschaften von Oracle Autonomous Transaction Processing

Automatische Konfiguration und Abstimmung von Datenbanken

Kontinuierliche Überwachung und vorausschauende Fehlerbehebung für Hardware und Software

Integriertgenerative KI-Fähigkeiten* Schützt vor externen Angriffen und internen Bedrohungen

Bietet erweiterte Audit-Funktionen

Einschränkungen der autonomen Transaktionsverarbeitung von Oracle

Das Schulungsmaterial könnte häufiger aktualisiert werden

Die Kommunikation innerhalb einiger Oracle-Systeme könnte verbessert werden

Preise für die autonome Transaktionsverarbeitung von Oracle

Einheitspreis:$1,34/OCPU pro Stunde

Oracle Autonomous Transaction Processing Bewertungen und Rezensionen

G2 :3.5/5 (weniger als 10 Bewertungen)

:3.5/5 (weniger als 10 Bewertungen) Gartner:4.7/5 (10+ Bewertungen)

8. JAMS Scheduler

Über: JAMS-Scheduler JAMS Scheduler unterstützt IT-Teams bei der Vereinfachung und Automatisierung von Arbeitslasten. Es bewältigt eine breite Palette von Aufgaben von einfachen Batch-Prozessen und Skripten bis hin zu komplexen plattformübergreifenden Workflows, die mehrere Server und Geschäftsanwendungen umfassen.

Die Software arbeitet nahtlos über verschiedene Plattformen, Anwendungen, APIs und Skriptsprachen hinweg. Sie verbessert die Zuverlässigkeit von Batch-Aufträgen und erweitert die Möglichkeiten der nativen Scheduler, indem sie die Erstellung leistungsstarker Auftragssequenzen ermöglicht.

Sie können damit Aufträge nach bestimmten Zeitplänen planen oder sie auf der Grundlage des Abschlusses anderer Ereignisse auslösen. JAMS überwacht den Status von Aufträgen, benachrichtigt bei Erfolg oder Misserfolg und führt ein detailliertes Protokoll über jede Ausführung.

Unternehmen können die Komplexität, die Sicherheitsrisiken und den Mangel an Transparenz beseitigen, die mit der Verwaltung kritischer Geschäftsprozesse durch verschiedene planungstools und Skripte.

Sobald Sie die Auftragsverwaltung in JAMS zentralisieren, können sich IT-Teams darauf verlassen, dass es plattformübergreifende Workflows abwickelt und messbare Ergebnisse liefert. 📐

JAMS Scheduler beste Eigenschaften

Unterstützt Automatisierungsplattformen wie Windows, Linux und OpenVMS

Automatisierung von Batch-Prozessen

Automatisiert Skripte, ERP-Prozesse, ETL und Dateiübertragungen

Workflow-Warnungen bei Fehlern und Erfolgen

Einschränkungen des JAMS Schedulers

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Es kann zeitaufwändig sein, einen Auftrag in komplexen Workflows zu finden

Preise für JAMS Scheduler

Auf Anfrage erhältlich

JAMS Scheduler Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (100+ Bewertungen)

:4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra:4.6/5 (10+ Bewertungen)

9. Broadcom AutoSys Workload Automation

Über: Broadcom AutoSys Workload Automation von Broadcom ermöglicht Unternehmen eine bessere Kontrolle und Sichtbarkeit ihrer Workloads über alle Plattformen hinweg, ERP-Systeme und die Cloud.

Eines seiner herausragenden Merkmale ist die extreme Skalierbarkeit - egal, ob Sie eine kleine oder eine größere und komplexere Arbeitslast haben, AutoSys kann sie bewältigen. Darüber hinaus bietet es umfangreiche Unterstützung für verschiedene Anwendungen, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für Unternehmen macht, die auf eine breite Palette von Software angewiesen sind.

Die Lösung bietet auch eine Multiplattform-Planung, die es Ihnen ermöglicht, durchgängige Geschäftsprozesse zu überwachen, die sich über verschiedene Plattformen erstrecken, und die Transparenz des gesamten Prozesses zu verbessern. 👀

Für Unternehmen, die Wert auf Zuverlässigkeit legen, bietet AutoSys Funktionen für Fehlertoleranz und Wiederherstellung. Automatisierte Wiederherstellungsmechanismen stellen sicher, dass Aufträge genau und pünktlich ausgeführt werden und minimieren so Ausfallzeiten und Unterbrechungen.

Die besten Eigenschaften von AutoSys

Unterstützt SOAP- und REST-Webdienstprotokolle

Einfache Integration von Hadoop-Aufgaben wie HDFS, PIG, HIVE und SQOOP

Workload-Analysen über mehrere Anbieter und Anwendungen hinweg

Automatisierter Wiederherstellungsmechanismus

Zentraler Kontrollpunkt fürverwaltung kritischer Geschäftsprozesse AutoSys Einschränkungen

Anpassungsmöglichkeiten für Berichte könnten verbessert werden

Die Benutzeroberfläche könnte moderner und benutzerfreundlicher sein

Preise von AutoSys

Verfügbar auf Anfrage

AutoSys Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (40+ Bewertungen)

:4.5/5 (40+ Bewertungen) PeerSpot:4.2/5 (mehr als 70 Bewertungen)

10. Gezeiten

Über: Gezeiten Tidal dient als effektiver Ersatz für manuelle Prozesse, Planungssilos und benutzerdefinierte Skripte. 📃

Sie können die Automatisierung in jedem Aspekt Ihres Unternehmens schnell implementieren und dabei Infrastruktur, Middleware und Anwendungen abdecken. Die Software lässt sich mit über 60 vorgefertigten Integrationen verbinden, und Sie können auch Ihre eigenen Integrationen mit den mitgelieferten Tools erstellen.

Erstellen Sie Überwachungsansichten oder nutzen Sie vorgefertigte Berichte um den Überblick über Ihre Planungsaufgaben zu behalten. Sie können die Dashboards an die Präferenzen der Geschäfts- und IT-Benutzer anpassen.

Nutzen Sie die Flexibilität der ereignisbasierten Planung, die es Ihnen ermöglicht, Aufträge zu initiieren und Benachrichtigungen als Reaktion auf bestimmte Ereignisse zu senden. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Ihr System den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht werden kann.

Tidal beste Eigenschaften

Ereignisbasierte Planung

Entwicklerfreundliche Automatisierung

SLA-Management und Verfolgung des kritischen Pfades

Zahlreiche Integrationen

Tidal Einschränkungen

Das Dashboard könnte im Vergleich zu anderen Tools zur Workload-Automatisierung eine bessere Übersicht bieten

Neue Benutzer könnten eine Lernkurve durchlaufen

Tidal-Preise

Auf Anfrage erhältlich

Tidal Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (50+ Bewertungen)

:4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Verabschieden Sie sich von den zeitraubenden manuellen Aufgaben mit diesen 10 besten Software-Tools zur Workload-Automatisierung. Mit diesen Tools können Sie Ihre Produktivität steigern, lästige Fehler reduzieren und Ihrem Team die Möglichkeit geben, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die seine Kompetenz erfordern.

