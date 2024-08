10 beste KI-Automatisierungstools für Geschäftswachstum im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Erinnern Sie sich noch daran, dass künstliche Intelligenz (KI) früher nur mit Robotern und sprechenden Maschinen in Science-Fiction-Filmen zu tun hatte? Dann kam OpenAI und öffnete mit ChatGPT eine ganze Dose voller Würmer.

Nun, KI ist real, und sie ist im Business allgegenwärtig. 👀

Laut IBMs Global AI Adoption Index 2022 setzen Unternehmen KI für verschiedene Anwendungsfälle ein, darunter Automatisierung von Geschäftsprozessen, Marketing und Vertrieb, Kundenbetreuung und Geschäftsanalysen.

Die Ergebnisse sind interessant: 54 % dieser Geschäfte berichten von Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen, 48 % geben an, dass sie bessere Kundenerfahrungen machen, und 41 % können neue Dienste schneller bereitstellen und skalieren.

Unabhängig von Branche und Größe Ihres Geschäfts kann KI Ihre Produktivität und Ihr Wachstum steigern.

Aber - und das ist ein großes Aber - wenn Sie zu lange zögern und die Möglichkeiten der KI-Technologie nicht nutzen, könnten Sie am Ende zusehen, wie Ihre Wettbewerber an Ihnen vorbeiziehen. Und wir wetten, dass Sie das nicht wollen. 🌪️

Bleiben Sie also dran, wenn wir die Top 10 aufdecken KI-Tools für die Automatisierung, um die Arbeitsabläufe Ihrer Marketingaufgaben zu verbessern und Ihre Konkurrenz auszustechen.

Einfach ausgedrückt, machen KI-gestützte Tools für die Automatisierung von Marketingaufgaben Ihren Aufwand schneller, intelligenter und effektiver.

Denken Sie an Aufgaben wie die Segmentierung Ihrer Zielgruppe, das Schreiben von Marketingtexten, das Versenden von E-Mails und das Posten in sozialen Medien. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie diese Aufgaben nicht nur automatisieren, sondern "intelligent" machen

Anstatt generische E-Mails zu versenden, analysieren KI-gestützte Tools das Verhalten der Benutzer und passen den Inhalt an die individuellen Vorlieben an. Anstatt zufällig Beiträge in sozialen Medien zu posten, erkennen diese Tools, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist und welche Inhalte bei ihr Anklang finden.

Doch wie erledigt man diese Arbeit? Nun, KI-Tools verwenden maschinelles Lernen um kontinuierlich aus Daten zu lernen und Entscheidungen auf der Grundlage von Mustern zu treffen, für deren Analyse wir sonst ewig brauchen würden. ⏳

Als Marketing-Manager oder Eigentümer eines Geschäfts, hier ist, warum die Verwendung von KI-Tools für automatisierung des Marketings ist ein kluger Schachzug für Ihr Business:

Erledigen Sie sich wiederholende Aufgaben genauer und effizienter

Free time to focus on high-value tasks that drive innovation and real growth

Steigern Sie die Kundenbindung und die Konversionsraten, indem Sie Ihre Inhalte, Interaktionen und Produktempfehlungen auf spezifische Präferenzen und das Kundenverhalten abstimmen

Erstellen Sie prädiktive Analysen für strategische Entscheidungen, indem Sie umfangreiche Kundendaten analysieren (z. B. Kundenprofile, Kaufhistorie, Kampagnenleistung usw.)

Senkung der Betriebskosten durch weniger Fehler, optimierte Strategien und Kampagnen sowie effiziente Ressourcennutzung

Hier sind die 10 besten KI-Tools für die Automatisierung Ihrer Marketing-Workflows, ausgewählt aufgrund ihrer einzigartigen Features und Benutzerbewertungen auf G2 und Capterra. Machen Sie sich bereit, geblendet zu werden. 🤩

1. ClickUp - Optimal für die Automatisierung von Aufgaben

Verwenden Sie ClickUp Brain für den einfachen Zugriff auf beliebige Informationen

ClickUp ist ein All-in-One produktivität tool für Geschäfte, die Abläufe und Client-Projekte in einem zentralen Hub rationalisieren wollen.

Mit ClickUp AI ist dies viel einfacher und schneller als je zuvor. Sie können auf diese KI zugreifen schreibassistent in allen Bereichen Ihres Workspace - Aufgabenbeschreibungen, Kommentare, Chats, ClickUp Dokumente und sogar im Posteingang der Benachrichtigungen.

Mit der textbasierten Eingabeaufforderung von ClickUp AI können Sie schnell Ideen und Inhalte generieren, wenn Sie nicht weiterkommen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie schreiben sollen, verwenden Sie eine der über 100 Vorlagen für die Eingabeaufforderung, um sich einen Überblick zu verschaffen. 💡

Diese Vorlagen decken eine Vielzahl von Anwendungsfällen ab, die alle Rollen im Geschäft abdecken, von Marketing und Vertrieb bis hin zu Produkt- und Personalwesen. Ganz gleich, ob Sie kreative Briefs, Blogbeiträge, E-Mails an potenzielle Kunden, Customer Journeys oder SOPs für Prozesse verfassen, es gibt eine Vorlage, die Sie dabei unterstützt.

Ein weiteres geniales Feature? Sie können Textblöcke umwandeln in aufgaben in ClickUp .

Legen Sie eine klare Reihenfolge fest, indem Sie "blockierende" oder "wartende" Abhängigkeiten zwischen Aufgaben hinzufügen und Ihr Team auf dem Laufenden halten, damit es weiß, woran es zuerst arbeiten soll

Anstatt Stunden damit zu verbringen, herauszufinden, was nach einer Brainstorming- oder Meeting-Sitzung zu erledigen ist, erstellt ClickUp AI in Sekundenschnelle eine Liste mit den zu erledigenden Aufgaben für Sie. Es ist benutzerfreundlich, funktional, anpassungsfähig und kinderleicht. 🙌

ClickUp beste Features

Fassen Sie lange Berichte, Chats und Threads mit einem einzigen Klick zusammen

Organisieren und Nachverfolgen von Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern (wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, Priorität und Bewertung) und benutzerdefinierten Status (wie Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt)

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben durch die Einstellung vonClickUp-Automatisierungen von Grund auf neu oder mit einer der 120+vorlagen für die Automatisierung* Erhalten Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen per App, E-Mail und Mobiltelefon, damit Sie keinen Abgabetermin verpassen

Nutzen Sie ClickUp AI, um Texte zu erstellen, Rechtschreib- und Grammatikfehler zu korrigieren, Ihre Texte zu vereinfachen und ihre Qualität zu optimieren

Greifen Sie auf ClickUp über das Internet, den Desktop und mobile Geräte zu

ClickUp Beschränkungen

Bei so vielen Features kann es für neue Benutzer eine Weile dauern, die Plattform von Grund auf zu erlernen

ClickUp AI ist im kostenlosen Plan nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Drift - Das Beste für die Automatisierung des Vertriebs

über Drift Drift ist eine Marketing- und Vertriebsplattform, die die Art und Weise, wie Unternehmen mit Website-Besuchern in Kontakt treten, verändern soll. Sie bietet Echtzeit-Messaging, KI-Chatbots und E-Mail-Tools zur sofortigen Verbindung und Unterstützung von Benutzern der Website. Drift ist ideal für Geschäfte, die personalisierte Erlebnisse anbieten, das Engagement der Benutzer steigern und die Website-Konversionen erhöhen möchten. 🧑‍💻

Drift beste Features

Beantworten Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrem Business mit dem KI-Chatbot

Leiten Sie Website-Besucher an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weiter, wenn sie weitere Hilfe benötigen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein einzelner Benutzer Ihre Website besucht, damit Sie schnell in einen Chat einsteigen können

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit potenziellen Kunden und lassen Sie sie Meetings in Ihrem Microsoft oder Google Kalender buchen

Drift-Einschränkungen

Fortgeschrittene Features wie KI-Test-Tools, Routing und KI-Chatbot sind im Starter Plan nicht verfügbar

Einige Benutzer berichten, dass die mobile App manchmal fehlerhaft sein kann

Preise für Drift

Premium: $2.500/Monat

$2.500/Monat Erweitert: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Preise auf Anfrage

Drift Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,010+ Bewertungen)

4.4/5 (1,010+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (179 Bewertungen)

Sieh dir das an_ AI-Kalender !

3. Outreach - Am besten für die automatisierte Ansprache von Kunden

über Aufsuchen Aufsuchende Hilfe ist eine automatisierung des Vertriebs plattform, die Lead Scoring und Outreach-Prozesse rationalisiert, damit Vertriebsteams mehr Leads abschließen können.

Mit dem herausragenden Feature "Sequence" können Sie mehrere Kontaktpunkte mit Ihren Leads strukturieren und automatisieren - über manuelle und automatisierte E-Mails, Telefonanrufe und LinkedIn-Nachrichten. Dies gewährleistet eine rechtzeitige und konsistente Kontaktaufnahme, um Ihre Leads in der Vertriebspipeline voranzubringen.

Beste Features von Outreach

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Aufgaben (E-Mails, Anrufe usw.), die Sie in der Woche abschließen müssen

Nachverfolgung von Zustellungen, Öffnungsraten, Durchklickraten und Antworten für jede E-Mail in Ihrer Sequenz

Testen Sie mehrere E-Mails, um die effektivsten für künftige Ansprachen zu ermitteln

Integration mit CRM-Tools wie Salesforce und Microsoft Dynamics 365 Sales

Outreach-Einschränkungen

Die Lernkurve für neue Benutzer ist lang

Einige Benutzer berichten über hohe Absprungraten nach dem Versand von Massen-E-Mails

Preise für Outreach

Kontakt für Preise

Outreach Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (3,200+ Bewertungen)

4.3/5 (3,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (289 Bewertungen)

4. Emplifi - Das Beste für die Automatisierung von sozialen Medien

über Erleichterung Emplifi ist eine Social Media Management Plattform für Geschäfte, die ihre soziale Präsenz verwalten und optimieren möchten. Planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf mehreren sozialen Kanälen über ein einziges Dashboard und verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit.

Mit den fortschrittlichen Community- und Analysetools erhalten Sie Einblicke in die Vorlieben Ihrer Zielgruppe, können Marketingstrategien sofort anpassen und eine konsistente und effektive Kommunikation sicherstellen. 🌻

Emplifi beste Features

Veröffentlichen Sie Inhalte auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen, darunter Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest und Twitter

Einrichten von Genehmigungs-Workflows zur Überprüfung von Beiträgen vor deren Veröffentlichung

Überwachen Sie Erwähnungen und Stimmungen rund um Ihre Marke, Ihre Branche und Ihre Konkurrenz in den sozialen Medien, um Trends voraus zu sein

Finden und Verwalten von Beziehungen zu Influencern, die zu Ihrer Marke und Ihrem Einzelziel passen

Emplifi Einschränkungen

Einige Benutzer erwähnen die klobige Benutzeroberfläche von Emplifi

Die Plattform wird beim Ändern der Größe oder Zuschneiden von Bildern langsam

Emplifi Preise

Kontakt für Preise

Emplifi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (199 Bewertungen)

4.3/5 (199 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (38 Bewertungen)

5. Phrasee - Am besten für die Erstellung von Markentexten

über Phrasendrescherei Phrasee ist ein Copywriting-Tool, das fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen nutzt, um leistungsstarke, markengerechte Texte für alle digitalen Kanäle zu erstellen. Über die Generierung von Inhalten hinaus automatisiert es auch groß angelegte Experimente und testet verschiedene Versionen von Texten, um die effektivsten zu identifizieren.

Mit Phrasee können Sie den Prozess der Erstellung von Texten rationalisieren, Ihr Messaging optimieren und mit datengestützten Erkenntnissen bessere Ergebnisse erzielen. 📈

Phrasee beste Features

Konfigurieren Sie den Styleguide mit Einstellungen wie Interpunktion und eingeschränkten Wörtern und Emojis

Wählen Sie aus über 15 Vorlagen, um Texte für Ihre E-Mails, sozialen Netzwerke, SMS und Blogbeiträge zu erstellen,KI-Produktbeschreibungenund Anzeigen

Generieren Sie verschiedene Textvarianten für Split-Tests Ihrer digitalen Marketingkampagnen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Leistung Ihrer Marketingkampagnen, um zu sehen, welche Botschaften bei Ihren Kunden ankommen

Phrasee-Einschränkungen

Das Tool hat ein komplexes Setup

Benutzer sagen, dass es manchmal langsam läuft

Phrasee Preise

Kontakt für Preise

Phrasee Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5 Bewertungen)

4.3/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (1 Bewertung)

6. Jasper - Das Beste für KI-gestütztes Schreiben

über Jaspis Jasper ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der Sie bei der Erstellung aller Arten von kurzen und langen Formularen für Ihren Blog, Ihre Beiträge in sozialen Medien und Ihre Anzeigen unterstützt. Ein Schlüssel-Feature ist seine Fähigkeit, die einzigartige Stimme und den Stil Ihrer Marke zu erlernen und sich daran anzupassen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse konsistent mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Übersetzen Sie Ihre Markeninhalte in mehr als 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch. Wenn Sie eine kohärente Markensprache über verschiedene Plattformen und globale Zielgruppen hinweg beibehalten möchten, ist Jasper das richtige Tool für diese Aufgabe.

Jasper beste Features

Zugriff auf über 40 anpassbare Vorlagen zur schnellen Erstellung von Inhalten

Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei der Bearbeitung von Inhalten in Echtzeit

Generieren Sie KI-Bilder mit einer Textbeschreibung und Details wie Stil (3D-Rendering, Anime, abstrakt), Medium (Malerei, Kreide, etc.) und Stimmung (hell, ruhig, etc.)

Integration mit gängigen Tools wie Google Docs, Google Tabellen, Grammarly und Surfer

Jasper Beschränkungen

Erzeugt gelegentlich ungenaue und nicht markengerechte Inhalte

Nicht zugänglich auf mobilen Geräten

Jasper Preise

Ersteller: $49/Monat

$49/Monat Teams: $125/Monat

$125/Monat Business: Kontakt für Preisgestaltung

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

7. Rytr - Das Beste für automatisierte Blog-Gliederungen

über Rytr Rytr ist eine weitere schreib-Tool das Sie bei der Erstellung hochwertiger und ansprechender Inhalte unterstützt, indem Sie aus über 40 Anwendungsfällen auswählen. Dazu gehören Blog-Ideen und -Gliederungen, das Schreiben von Blog-Abschnitten, Social-Media-Anzeigen, Ideen für Bildunterschriften und Produktbeschreibungen.

Zusätzlich zur Erstellung von Inhalten können Sie mit Rytr Ihre Inhalte verbessern und umformulieren, um die Grammatik und Lesbarkeit zu verbessern. Im Gegensatz zu ähnlichen Tools ist Rytr einfacher zu bedienen, schneller, günstiger und auf mobilen Geräten zugänglich. 📱

Rytr beste Features

Erstellen von KI-generierten Bildern aus Text direkt in der App

Generieren Sie Inhalte in über 30 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch

Umformulieren Sie Ihre Inhalte in mehr als 20 Tonarten, darunter lustig, formell, leger, leidenschaftlich und dringend

Erhalten Sie eine Rückmeldung über die Originalität Ihrer Inhalte mit dem eingebauten Plagiatsprüfprogramm

Rytr Beschränkungen

Free-Plan ist limitiert auf 10k Zeichen und 5 KI-Bilder pro Monat

Beginnt sich zu wiederholen, wenn die Blogabschnitte erweitert werden

Limitierte Integrationen

Rytr Preise

Free

Sparen: $9/Monat

$9/Monat Unlimited: $29/Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (769 Bewertungen)

4.7/5 (769 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (16 Bewertungen)

8. Smartwriter - Das Beste für die automatisierte Forschung

über Smartwriter Smartwriter ist ein Tool zum Verfassen von Texten, das die Recherche über Ihre potenziellen Kunden automatisiert und Ihnen hilft, personalisierte Nachrichten in großem Umfang zu erstellen. Verwenden Sie es für das Schreiben von kalten E-Mails, LinkedIn-Pitches und SEO-Backlink-Anfragen. Es ist ideal für Geschäfte, die ihr Engagement und ihre Konversionen steigern möchten, indem sie ihren Aufwand für die personalisierte Ansprache skalieren.

Smartwriter beste Features

Die benutzerfreundliche Oberfläche lässt sich auch von Anfängern mühelos bedienen

Erstellen Sie Nachrichten mit Details aus Medien wie dem Blog, dem Podcast, dem LinkedIn-Profil und den besten Google-Bewertungen Ihrer potenziellen Kunden

Finden Sie Leads in jeder Branche und verifizieren Sie deren E-Mail-Adressen

Integration mit beliebten E-Mail-Marketing-Plattformen wie HubSpot, Mailshake, Lemlist und Snov.io

Smartwriter-Einschränkungen

Sie müssen den Kundensupport kontaktieren, um Ihr Abonnement zu kündigen

Die Ausgabe erzeugt manchmal unzusammenhängende Informationen

Smartwriter Preise

Basic: $59/Monat

$59/Monat Popular: $149/Monat

$149/Monat Pro: $359/Monat

Smartwriter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (10 Bewertungen)

4.0/5 (10 Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

9. Seventh Sense - Das Beste für die Automatisierung des E-Mail-Versands

über Siebter Sinn Seventh Sense ist ein Tool zur Optimierung des E-Mail-Versands, das den besten Zeitpunkt für den Versand von E-Mails an Ihre Interessenten und Kunden vorhersagt. Durch die Analyse von Daten über vergangenes Engagement kann es vorhersagen, wann eine Person eine E-Mail am wahrscheinlichsten öffnet und liest. 📧

So wird sichergestellt, dass Ihre E-Mails nicht in einem überfüllten Posteingang verloren gehen, und die Chancen auf höhere Engagement-Raten steigen. Wenn Sie Eigentümer eines Geschäfts oder Mitglied eines Marketing-Teams sind und die Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen verbessern möchten, um Zustellbarkeit, Engagement und Konversionen zu steigern, kann Seventh Sense Ihnen dabei helfen.

Seventh Sense beste Features

Segmentieren Sie aktive und inaktive Kunden und passen Sie Ihren Aufwand für Kampagnen entsprechend an

Verteilen Sie E-Mails über den Tag, um die Zustellbarkeit zu verbessern, insbesondere wenn Sie mehrere Kontakte im selben Unternehmen anschreiben

Split-Tests für mehrere Variablen (z. B. Betreffzeilen, Vorschautext, Inhalt, CTA-Position) in Ihren E-Mail-Workflows einrichten

Erhalten Sie einen Überblick über die monatliche, vierteljährliche und jährliche Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen

Seventh Sense Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann sich für neue Benutzer komplex anfühlen

Kann nur mit HubSpot und Marketo integriert werden

Preise für Seventh Sense

Business (HubSpot): $80/Monat (5.000 Marketingkontakte)

$80/Monat (5.000 Marketingkontakte) Business (Marketo): $450/Monat (50.000 Leads)

$450/Monat (50.000 Leads) Unternehmen: Preise auf Anfrage

Seventh Sense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (18 Bewertungen)

4.8/5 (18 Bewertungen) Capterra: 5.0/5 (3 Bewertungen)

10. Surfer - Das Beste für KI SEO Optimierung

über Surfer Surfer ist ein Cloud-basiertes SEO-Optimierungstool, das Ihnen hilft, Blogbeiträge zu recherchieren, zu skizzieren, zu verfassen und zu optimieren, um in Suchmaschinen zu ranken. Es analysiert die Seiten mit den besten Rankings und vergleicht den Inhalt Ihrer Website mit diesen.

Surfer liefert umsetzbare Vorschläge zur Verwendung von Schlüsselwörtern, zur Struktur des Inhalts und zu anderen On-Page-SEO-Elementen. So maximieren Sie die Chancen, dass Ihre Blogbeiträge in den Suchergebnissen auftauchen und mehr Besucher auf Ihre Website locken.

Surfer beste Features

Analysieren Sie die Seiten, die für ein bestimmtes Keyword am besten abschneiden, mit den Metriken, die zu ihrem Ranking beitragen (z. B. Wortanzahl, Domain-Score)

Entdecken Sie Keyword-Cluster rund um das von Ihnen gewählte Thema, abgeschlossen mit dem monatlichen Suchvolumen und der Keyword-Schwierigkeit der einzelnen Keywords

Optimieren Sie Ihre Artikel mit Keyword-Vorschlägen in Echtzeit

Überprüfen Sie die Originalität Ihrer Inhalte mit dem integrierten Plagiatschecker

Surfer Beschränkungen

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Der Editor erlaubt es nicht, Tabellen hinzuzufügen

Keine Bearbeitung von Schlüsselwörtern möglich, nachdem der Editor erstellt wurde

Preise für Surfer

Essential: $89/Monat

$89/Monat Erweitert: $179/Monat

$179/Monat Max: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Surfer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (468 Bewertungen)

4.8/5 (468 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (373 Bewertungen)

Die Auswahl der besten KI-Tools für die Automatisierung Ihres Geschäfts kann angesichts der riesigen Nummer an verfügbaren Optionen überwältigend sein. Jedes tool hat einzigartige Features und Vorteile, aber einige Schlüssel-Faktoren sollten Ihre Entscheidung leiten.

Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche ist für jedes KI-Tool zur Automatisierung entscheidend. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Tool nur minimale Code-Kenntnisse erfordert und einfach einzurichten ist.

Integrationen: Suchen Sie nach Tools, die sich nahtlos in Ihre aktuellen Systeme und andere digitale Tools integrieren lassen. Diese Integration kann die Effizienz und Produktivität Ihrer Abläufe steigern.

Tools zum Testen von KI: Diese sind entscheidend für das Testen und Bewerten der Ergebnisse Ihrer KI-Systeme in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Suchen Sie nach Tools für die Automatisierung von KI, die robuste Funktionen für KI-Tests enthalten.

Testautomatisierung: Entscheiden Sie sich für KI-Automatisierungstools, die umfassende Testautomatisierungsfunktionen bieten. Diese Tools sollten kodierungsfreie Automatisierungslösungen, visuelle Testautomatisierung und eine durchgängige Testabdeckung mit weniger Aufwand bieten. Eine schnelle und wartungsarme Automatisierung von Tests sowie automatisierte Funktionstests mit KI und ML sind unerlässlich. Features wie integrierte Selbstheilungsfunktionen, mobiles Testen und realistische Testdatengenerierung können die Testdatenverwaltung erheblich verbessern und Datenabhängigkeiten erkennen.

Skalierbarkeit: Das von Ihnen gewählte KI-Tool sollte an das Wachstum Ihres Geschäfts und die sich ändernden Anforderungen angepasst sein. Das bedeutet, dass es einen erhöhten Workload bewältigen kann und sich kontinuierlich an die Entwicklung Ihres Geschäfts anpasst und lernt.

Sicherheit: Sicherheit ist beim Umgang mit Daten in KI-Tools von größter Bedeutung. Wählen Sie einen Anbieter mit strengen Sicherheitsprotokollen und starker Datenverschlüsselung, um sich vor Verstößen zu schützen und Ihre Daten zu sichern.

Technischer Support: Ein zuverlässiger Kundensupport ist für KI-Tools unerlässlich. Unvorhergesehene Herausforderungen können auftreten, daher kann es den Unterschied ausmachen, ein sachkundiges Support-Team in Bereitschaft zu haben.

KI-Funktionalität: Das Automatisierungstool sollte den Anforderungen Ihres Geschäfts entsprechen. Ganz gleich, ob es um die Verbesserung der Workflow-Effizienz, die Vereinfachung von Vertriebsprozessen oder die Unterstützung bei Marketingaufgaben geht, das Tool sollte Ihre Kriterien effektiv erfüllen.

Preisgestaltung: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ein wichtiger Faktor. Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Tool eine gute Kapitalrendite bietet und mit Ihrem Budget vereinbar ist. Vergleichen Sie die Preise mit denen konkurrierender Tools, um ein besseres Verständnis der Marktstandards zu erhalten.

Um Ihr Geschäft zu skalieren, Ihre Kunden besser zu bedienen und einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche zu erlangen, ist die Investition in KI-Tools zur Automatisierung des Marketings keine Option mehr - sie ist eine Notwendigkeit.

Nehmen Sie sich die Zeit, jedes dieser 10 KI-Tools für die Automatisierung zu bewerten und Ihre eigenen Softwaretests zu erledigen, um festzustellen, welches Tool am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen und Zielen passt. 🏆

Und wenn Sie alle Ihre Inhalte verwalten möchten marketing-Workflows (und Geschäftsprozesse) in einem intuitiven zentralen Dashboard zu verwalten, sollten Sie sich ClickUp nicht entgehen lassen.

Es ist nicht nur der erste rollenbasierte KI-Assistent seine Features für das Projektmanagement, fortgeschrittene aufgaben-Automatisierung und mehr als 100 native Integrationen machen es zu einem vielseitigen, leistungsstarken Tool für Geschäfte jeder Größe.

Warum also warten? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an ! ✨