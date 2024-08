Wie man die Ressourcenauslastung im Projektmanagement berechnet

Haben Sie sich schon einmal in einer Situation befunden, in der Sie eine knappe Frist für ein Projekt einzuhalten hatten und Ihre Mitarbeiter mit mehr Arbeit überlasten mussten, als sie bewältigen konnten?

Die Überlastung Ihrer Mitarbeiter kommt nur allzu häufig vor und stellt eine schwere psychische und physische Belastung für sie dar. Sie führt oft zu einer Verdoppelung oder Verdreifachung Ihrer projektzeitplan und macht es kontraproduktiv.

Sie müssen die Ressourcenauslastung als entscheidende Strategie nutzen, um die Auslastung Ihres Teams durch richtige Planung, Aufgabenzuweisung und Projektion zu optimieren.

Sie möchten sich mit dem richtigen tools zur Ressourcenverwaltung für diese Aufgabe? Schauen wir uns an, worum es bei der Ressourcenbelastung geht, welche Vorteile sie bietet und wie Sie sie in Ihre Projekte einbauen können.

Was ist Ressourcenbelastung im Projektmanagement?

Bei der Ressourcenzuteilung geht es um die Zuweisung und Verteilung von Ressourcen (z. B. Personal, Zeit und Ausrüstung) auf bestimmte Aufgaben innerhalb eines Projekts. Sie hilft Ihnen, kritische Ressourcen intelligent zu nutzen, Ihr Arbeitspensum besser zu bewältigen und sicherzustellen, dass die Aufgaben innerhalb des Zeitrahmens des Projekts effizient erledigt werden.

Die Ressourcenzuteilung ist ein wichtiger Teil der Ressourcenplanung, bei der Projektmanager Aufgaben und Teammitglieder strategisch den Projekten zuweisen. Sie beginnt mit priorisierung der Aufgaben auf der Grundlage von Bedeutung und Dringlichkeit, um einen Fahrplan für eine effiziente Planung zu erstellen.

Auf diese Weise wird ein kooperatives Umfeld innerhalb Ihres Teams gefördert, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Das Laden von Ressourcen hilft Ihnen, die Stärken Ihrer Teammitglieder zu nutzen, indem Sie ihnen Aufgaben zuweisen, die ihren Fähigkeiten entsprechen.

Sie können auch eine gewisse Flexibilität bei den Fristen schaffen und die Ressourcenzuweisung je nach den Umständen anpassen. Außerdem bietet das Ressourcenmanagement Ihrem Team Schulungsmöglichkeiten, um seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. So wird sichergestellt, dass sie gut auf die Projektanforderungen vorbereitet sind.

Es mag einfach erscheinen, aber es können immer noch unvorhergesehene Umstände eintreten, die dazu führen, dass Mitarbeiter überlastet sind. Wenn beispielsweise jemand bereits zu 100 % ausgelastet ist und für einen kranken Kollegen einspringen muss, arbeitet er über seine normale Kapazität hinaus.

Wie gehen Sie also damit um? Sie brauchen eine solide Strategie und Tools, mit denen Sie Aufgaben festlegen und zuweisen können und gleichzeitig flexibel genug sind, um unterwegs Änderungen vorzunehmen.

Unterscheidung zwischen Resource Loading und Resource Leveling

Im Projektmanagement ist ein kluger Umgang mit den Ressourcen entscheidend. Dazu gehört die Beherrschung von Ressourcenbelastung und -abgleich - den Kernkonzepten für ein effektives Ressourcenmanagement.

Beim Laden von Ressourcen geht es um die anfängliche Zuweisung und Verteilung von Ressourcen auf Aufgaben. Im Gegensatz dazu, ressourcennivellierung ist die Feinabstimmung von Zeitplänen, um Überlastungen zu vermeiden und eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitslast über die Zeit zu gewährleisten.

Schauen wir uns diese Begriffe nacheinander an:

Ressourcenbelastung

Das Hauptziel des Ressourceneinsatzes ist die Zuweisung und Verteilung von Ressourcen, einschließlich Personal, Ausrüstung und Zeit, auf Projektaufgaben. Dieser Prozess gewährleistet eine ausgewogene Arbeitsbelastung und die rechtzeitige Fertigstellung der Aufgaben gemäß dem Projektplan.

Die Ressourcenplanung konzentriert sich auf die Zuweisung und Verteilung von Ressourcen zur Unterstützung der Projektziele. Sie ermöglicht es Ihnen, die Arbeitsbelastung abzuschätzen, die von jedem Teammitglied über einen bestimmten Zeitraum erwartet wird, und zwar unter Berücksichtigung seiner Verfügbarkeit und Kapazität ressourcenauslastung .

Ressourcennivellierung

Andererseits geht es beim Ressourcen-Nivellieren um eine angemessene Skalierung ressourcenzuweisung je nach Priorität, Projektzeitplan, Meilensteinen und Budgetüberlegungen.

Die Ressourcenzuteilung erfolgt durch die Anpassung von Zeitplänen und Budgets an die verfügbaren Ressourcen, die Aufteilung der Aufgaben in überschaubare Zeitrahmen und ressourcenbeschränkungen . Die Projektmanagement-Leitfaden (PMBOK) definiert den Ressourcenabgleich als "eine Technik, die Ihnen hilft, Ressourcenbeschränkungen besser zu berücksichtigen, indem Sie die Start- und Endtermine eines Projekts anpassen"

Ziel der Ressourcenanpassung ist es, realistische Projekttermine festzulegen, ohne Ihr Team zu überlasten und die Gesamtkosten zu maximieren. Diese Methode wird bei Projekten eingesetzt, bei denen die Zeit knapp ist.

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen Ressourcenbelastung und Ressourcenabgleich zusammen:

Wie berechnet man die Ressourcenauslastung?

Die Ressourcenauslastung ist eine einfache Berechnung: Sie teilt die einem Mitarbeiter zugewiesenen Arbeitsstunden durch die für ein bestimmtes Projekt verfügbare Gesamtzeit. Sie können diese Kennzahl täglich, wöchentlich, monatlich oder für die gesamte Projektdauer berechnen.

Die Formel zur Berechnung der Ressourcenauslastung lautet wie folgt:

Ressourcenauslastung = Arbeitsstunden pro Zeitperiode/Kapazitätsstunden pro Zeitperiode

Lassen Sie uns dies anhand von Beispielen veranschaulichen:

Beispiel 1: Software-Entwicklungsprojekt

Stellen Sie sich eine Software entwicklungsprojekt bei dem Alice, eine Entwicklerin, 30 Stunden Arbeit für eine bestimmte Aufgabe zugewiesen bekommt. Alice ist für 40 Stunden pro Woche verfügbar.

Berechnung:

Ressourcenauslastung = 30 Stunden / 40 Stunden = 0,75

Alices Ressourcenauslastung von 0,75 bedeutet, dass sie 75 % ihrer verfügbaren Arbeitszeit für die zugewiesene Aufgabe verwendet, was im Allgemeinen als gut angesehen wird, da es auf eine effiziente Auslastung hinweist, ohne ihren Zeitplan zu überlasten.

Beispiel 2: Bauprojekt

Bei einem Bauprojekt schätzt ein Team, dass der Bau einer Mauer 50 Arbeitsstunden erfordern wird. Bob ist für diese Aufgabe eingeteilt und kann 30 Stunden pro Woche arbeiten.

Berechnung:

Ressourcenbelastung = 50 Stunden / 30 Stunden = 1,67

Bobs Ressourcenbelastung beträgt ungefähr 1,67, was bedeutet, dass die geschätzte Arbeit für den Bau der Mauer seine wöchentlich verfügbaren Arbeitsstunden übersteigt.

Diese Situation zeigt, dass ein Ressourcenausgleich erforderlich ist, bei dem die Ressourcenzuweisung so angepasst werden kann, dass die Arbeitsbelastung besser mit Bobs Kapazität in Einklang gebracht wird.

Die Auswirkungen einer Überlastung der Ressourcen

Eine Überlastung Ihres Teams ist riskant und kann dessen Wohlbefinden ernsthaft beeinträchtigen. Anfänglich mögen die Auswirkungen unklar sein, aber die Dinge können schnell außer Kontrolle geraten, was zu einem Rückstau an Projekten und demotivierten Mitarbeitern führt.

Schauen wir uns die Gefahren der Überlastung von Ressourcen im Detail an:

1. Reibung zwischen Mitarbeitern und Management

Eine Überlastung der Ressourcen kann zu Spannungen zwischen Mitarbeitern und Management führen - erhöhter Stress, Burnout und Frustration fordern ihren Tribut im Team.

Laut einer Gallup-Studie sind 63 % der ausgebrannten Arbeitnehmer eher krankgeschrieben und ziehen 2,6 Mal häufiger einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht.

Wenn die Arbeitsbelastung zu hoch wird und Fristen unmöglich erscheinen, sinkt die Arbeitsmoral, entsteht Unzufriedenheit und führt zu Burnout. Diese Reibung kann zu Kommunikationsstörungen, geringerer Produktivität und Problemen bei der Bindung talentierter Teammitglieder führen.

Das Laden von Ressourcen hilft, indem es die Aufgaben und die Arbeitslast effektiver auf die Teammitglieder verteilt. So wird sichergestellt, dass keine Ressourcen überlastet werden, was Stress und das Risiko eines Burnouts verringert.

Eine ausgewogene Verteilung der Arbeitsbelastung mit Ressourcenbelastung schafft eine gesündere Arbeitsatmosphäre und steigert die Arbeitsmoral und -zufriedenheit. Außerdem wird das Einhalten von Fristen realistischer, was Frustration und Unzufriedenheit verringert.

2. Nichteinhaltung von Projektzielen:

Eine Überlastung der Ressourcen kann dazu führen, dass die Projektziele nicht erreicht werden. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie z. B. verringerte Produktivität, vermehrte Fehler und verpasste Termine, die durch gestresste und überlastete Teammitglieder entstehen.

Wenn die Ressourcen überlastet sind, leidet wahrscheinlich die Qualität der Arbeit. Es kann zu Verzögerungen bei den Aufgaben kommen, die den gesamten Projektzeitplan gefährden. Dies wiederum führt zur Unzufriedenheit der Kunden, zu finanziellen Verlusten und zur Schädigung des Rufs des Unternehmens.

Ressourcenauslastung hilft durch strategische Zuweisung und Verwaltung von Ressourcen, um eine Überlastung zu vermeiden. Indem Sie eine Überlastung der Ressourcen vermeiden, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Projektfristen eingehalten, die Qualitätsstandards eingehalten und die Kundenzufriedenheit gewährleistet werden.

3. Unzureichende Work-Life-Balance:

Eine Überlastung Ihres Teams kann das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben stören. Dieses Ungleichgewicht kann Stress und Burnout verstärken und sich negativ auf das allgemeine Wohlbefinden des Teams auswirken.

Für die Mitarbeiter kann es schwierig sein, von der Arbeit abzuschalten, was zu Müdigkeit und Produktivitätseinbußen führt.

Mit Resource Loading können Sie die Arbeitsbelastung intelligent zuweisen und verwalten, um eine Überlastung zu vermeiden und Ihren Teammitgliedern etwas Spielraum zu geben.

4. Verlorene Geschäftsmöglichkeiten:

Eine Überlastung der Ressourcen kann zu verpassten Geschäftschancen führen, da sich die Projektabwicklung verzögert, die Qualität leidet und die Kunden unzufrieden sind.

Wenn Ihr Team zu dünn besetzt ist, kann es schwierig werden, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, was das Risiko von Terminüberschreitungen erhöht und dem Ruf Ihres Unternehmens schadet. Kunden könnten sich an Wettbewerber wenden, was zu potenziellen Geschäftsverlusten und verpassten Chancen führen kann.

Die Ressourcenauslastung hilft Ihnen bei der effizienten Zuweisung und Verwaltung von Arbeitslasten, damit Ihre Projekte pünktlich geliefert werden und die Qualität erhalten bleibt.

Ressourcenbelastung für optimale Ressourcennutzung

Schlechtes Ressourcenmanagement kann schwerwiegende Folgen haben, und wenn nicht sofort gehandelt wird, kann die Situation mit der Zeit unbeherrschbar werden.

Das Laden von Ressourcen hilft, indem es einen strukturierten Ansatz für das Ressourcenmanagement bietet. Dazu gehört die intelligente Zuweisung und Verteilung von Aufgaben, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbelastung ausgewogen und die Fristen realistisch sind.

Resource Loading ist eine proaktive Strategie, die dazu beiträgt, Überlastung zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und einen überschaubaren Arbeitsablauf zu gewährleisten. Sie eignet sich hervorragend, um das Beste aus Ihrem Team herauszuholen. Das bedeutet, dass Sie die Fähigkeiten, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder berücksichtigen kapazitätsplanung um Aufgaben effektiv zuzuweisen.

Ziel ist es, eine Überlastung oder Unterauslastung Ihres Teams zu vermeiden. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, um die Produktivität zu maximieren. Die Auslastung der Ressourcen ist entscheidend, insbesondere bei knappen Fristen oder begrenzten Projektressourcen.

Die Abstimmung der Aufgaben auf die individuellen Fähigkeiten und die Verfügbarkeit des Einzelnen verbessert die Zusammenarbeit im Team, verringert Engpässe und steigert die Gesamtleistung des Projekts.

Die Vorteile von Ressourcenbelastungsdiagrammen

Wir haben uns mit den Einzelheiten der Ressourcenauslastung und ihrer Bedeutung befasst. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie Sie diese Kennzahl in Ihr Projektmanagement einbauen können. Der effektivste Weg ist die Verwendung von meilensteindiagramme und Ressourcenauslastungsdiagramme zur Vermeidung von Projektengpässen.

Ein Ressourcenauslastungsdiagramm stellt die Ressourcenkapazität und -zuweisung visuell dar. Es zeigt die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter an und ermöglicht einfache Anpassungen, wenn die Ressourcen überlastet sind.

Als Projektmanager können Sie mehrere Tools verwenden, um diese Diagramme zu erstellen. Ein spezielles Projektmanagementsystem mit eingebauten Vorlagen und anpassbare Felder für Ihre kapazitätsplanung und der Bedarf an Ressourcen kann den gesamten Prozess erheblich vereinfachen und rationalisieren.

Hier sind die Vorteile der Verwendung von Ressourcenauslastungsdiagrammen:

Klare und prägnante visuelle Darstellung: Sie bieten eine visuelle Momentaufnahme der Ressourcenzuweisung, die leicht zu verstehen und zu analysieren ist

Sie bieten eine visuelle Momentaufnahme der Ressourcenzuweisung, die leicht zu verstehen und zu analysieren ist Vereinfachte Darstellung der Ressourcenverfügbarkeit: Ressourcenauslastungsdiagramme vereinfachen die komplexen Daten über die Arbeitsbelastung, die Verfügbarkeit und die Aufgaben der Teammitglieder

Ressourcenauslastungsdiagramme vereinfachen die komplexen Daten über die Arbeitsbelastung, die Verfügbarkeit und die Aufgaben der Teammitglieder Effiziente Projektplanung und -verwaltung: Durch die Visualisierung der Ressourcenzuweisung erleichtern diese Diagramme eine effektive Projektplanung und -verwaltung

Durch die Visualisierung der Ressourcenzuweisung erleichtern diese Diagramme eine effektive Projektplanung und -verwaltung Visualisierung von Zeitplänen zur Vermeidung von Überschneidungen: Sie können Zeitpläne und Aufgabenüberschneidungen leicht erkennen, was zur Vermeidung von Terminkonflikten beiträgt

Sie können Zeitpläne und Aufgabenüberschneidungen leicht erkennen, was zur Vermeidung von Terminkonflikten beiträgt Proaktive Anpassungen bei unvorhergesehenen Umständen: Wenn unerwartete Probleme auftreten, ermöglichen die Ressourcenbelastungsdiagramme proaktive Anpassungen, um Engpässe oder Verzögerungen zu vermeiden

Wenn unerwartete Probleme auftreten, ermöglichen die Ressourcenbelastungsdiagramme proaktive Anpassungen, um Engpässe oder Verzögerungen zu vermeiden Verbesserte Kommunikation und Koordination: Die gemeinsame Nutzung einer Ressourcenauslastungstabelle verbessert die Kommunikation und Koordination zwischen den Teammitgliedern, indem sie ein gemeinsames Verständnis der Arbeitsbelastung vermittelt

Die gemeinsame Nutzung einer Ressourcenauslastungstabelle verbessert die Kommunikation und Koordination zwischen den Teammitgliedern, indem sie ein gemeinsames Verständnis der Arbeitsbelastung vermittelt Einfaches Erkennen von potenzieller Überlastung: Mit Hilfe von Ressourcenauslastungsdiagrammen lassen sich potenzielle Überlastungen leicht erkennen, so dass sofortige Abhilfe geschaffen werden kann, um die Produktivität des Teams aufrechtzuerhalten

Erstellen eines effektiven Ressourcenbelastungsplans

Jetzt, da Sie wissen, wie ein Ressourcenbelastungsplan für Sie und Ihr Team hilfreich sein kann, wollen wir uns ansehen, wie man einen solchen Plan effektiv erstellt. Befolgen Sie diese einfachen Schritte:

Schritt 1: Stellen Sie Ihre Ressourcen und Aufgaben zusammen

Erstellen Sie eine Matrix mit allen Ihren Mitarbeitern, den Projekten, an denen sie derzeit arbeiten, der Anzahl der Arbeitsstunden und den Aufgaben, die Sie ihnen zuweisen möchten.

Schritt 2: Berechnen Sie die Gesamtzeit Ihres Projekts

Schätzen Sie die für die Durchführung des Projekts erforderliche Zeit. Trennen Sie auch die Zeit, die für die Fertigstellung der Projektteile benötigt wird, die Sie Ihren Mitarbeitern zuweisen wollen.

Schritt 3: Aufgaben zuweisen

Teilen Sie die Aufgaben auf und erstellen Sie auf der Grundlage der gesammelten Daten einen virtuellen Zuweisungsplan. Achten Sie in dieser Phase darauf, dass Sie nicht überlastet werden.

Schritt 4: Verwenden Sie eine kompetente Softwarelösung

Vereinfachen Sie den Prozess mit einem kompetenten Ressourcenmanagement-Tool wie ClickUp.

Mit ClickUp müssen Sie die Matrix nicht von Grund auf neu erstellen, sondern können auf vorgefertigte Vorlagen über ClickUp's mehrfach anpassbare Ansichten .

Sehen Sie alle Ihre aktiven Projekte, Sprints und Aufgaben an einem Ort mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp

Verwenden Sie einfach ClickUp's Aufgabenansicht , Listenansicht, Chat-Ansicht und mehr, um einen schnellen Überblick über genau die Metrik zu erhalten, nach der Sie suchen. Wenn Sie zum Beispiel die anderen Aufgaben oder Projekte sehen möchten, an denen Ihre wichtigsten Mitglieder arbeiten, können Sie sich mit wenigen Klicks ein vollständiges Bild machen.

Außerdem verfügt die App über Funktionen, die Ihnen eine Vogelperspektive bieten und es Ihnen ermöglichen, die Abhängigkeiten und Prioritäten von Aufgaben zu überprüfen.

Legen Sie einfach und schnell Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe fest oder verwenden Sie bedingte Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen

Bei ClickUp hat die Zusammenarbeit oberste Priorität. ClickUp's Funktionen für mehrere Beauftragte sind erstklassig und über ein einheitliches Dashboard zugänglich. Ihre Teammitglieder können problemlos an gemeinsamen Diagrammen zusammenarbeiten, indem sie zugewiesene Kommentare hinterlassen und auf Änderungen reagieren.

Die ClickUp-Funktion "Mehrere Beauftragte" hilft Ihnen bei der Zuweisung von Mitgliedern zu Aufgaben und Dokumenten und bei der Zusammenarbeit

ClickUp's Diagramme sind einfach zu verstehen und zugänglich. Betrachten Sie Ihre Daten mit interaktiven und gemeinsam genutzten Gantt-Diagrammen oder Kanban-Karten für die Planung von Arbeitsabläufen. Kombinieren Sie dies mit der Workload-Ansicht, und Sie haben ein komplettes Paket für projektplanung und Visualisierung der zugewiesenen Aufgaben.

Schritt 5: Nutzung von Berichten zur Vermeidung von Überlastung und Unterauslastung

Nutzen Sie die analytischen Fähigkeiten von ClickUp mit seinen KI-Funktionen und identifizieren Sie alle menschlichen Versäumnisse, die beim Laden der Ressourcen gemacht wurden.

Die KI kann Sie auf eventuelle Fehler bei der Zeitberechnung hinweisen. Sie können sie sogar bitten, die Zeitnutzung auf vielleicht 75 % zu begrenzen, damit der Mitarbeiter 25 % seiner Gesamtarbeitszeit frei hat.

Das Team kann diese 25 % Zeit nutzen, um verschiedene Probleme während des Lebenszyklus eines Projekts zu lösen. Im Falle von Unstimmigkeiten kann die App Ihnen helfen, diese schnell zu erkennen und zu beheben.

Vorlagen für das Laden von Ressourcen für den Anfang

Die Zusammenstellung der Ressourcen ist für die Erstellung eines Projektmanagementplans von entscheidender Bedeutung. Sie hilft Ihrem Team zu wachsen und ermöglicht es Ihnen, Verpflichtungen einzuhalten und unerwartete Änderungen in jeder Arbeitsumgebung reibungslos zu bewältigen.

Sie sind sich noch nicht sicher, wie Sie mit der Ressourcenplanung beginnen sollen? Kein Grund zur Sorge. Wir helfen Ihnen mit diesen Vorlagen von ClickUp, Ihre Projektmanagement-Reise zu beginnen:

ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung zur Überwachung der Ressourcen, des Personals und anderer Elemente, die mit jedem Projekt innerhalb der Organisation verbunden sind

Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Ressourcenmanagement um Ihre Mitarbeiter effektiv auf die entsprechenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten auszurichten

Vorlage herunterladen

ClickUp Vorlage für Ressourcenplanung bietet eine benutzerfreundliche Methode zur Verteilung von Ressourcen innerhalb eines Teams oder einer Abteilung. Nutzen Sie die integrierte Workload-Ansicht, um die Kapazität Ihrer Ressourcen zu visualisieren

Vorlage herunterladen

Verschaffen Sie sich von Beginn Ihres Projekts an einen Vorteil, indem Sie diese Vorlagen und das leistungsstarke Tool ClickUp verwenden.

Mit ClickUp die Ressourcenbelastung besser planen

Das Laden von Ressourcen kann man nicht einfach übersehen - es ist ein entscheidender Teil Ihres Projektmanagements, der eine angemessene Investition verdient.

Wenn Sie sich nicht bemühen, wird dies zahlreiche negative Folgen haben, die sich allmählich auf Ihr Geschäft auswirken und das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Marke untergraben.

Wollen Sie diese Folgen vermeiden? Und es geht nicht nur um die ClickUp-Vorlagen für das Laden von Ressourcen - das gesamte Projektmanagement-Tool ist eine Komplettlösung für alle Ihre Bedürfnisse, einschließlich der Ressourcenzuweisung.

Der umfassende Projektmanagement-Support von ClickUp hilft Ihnen, Ihren Kunden bei jedem Projekt gleichbleibend hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern.

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Probieren Sie es selbst aus. Anmelden bei ClickUp noch heute kostenlos an!