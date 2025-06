die 13 besten Drag-and-Drop-Planungsprogramme im Jahr 2025

Sind Sie es leid, mehrere Projekte mit jeweils eigenen Aufgaben, Terminen und Ressourcen manuell zu verwalten? Das ist zeitaufwändig und anfällig für menschliche Fehler und Ineffizienzen.

Hier kommt die Drag-and-Drop-Planungssoftware ins Spiel. Mit ihr können Sie die gesamte Zeitleiste Ihres Projekts visualisieren, Ressourcen einfach neu zuweisen und Termine mit nur wenigen Klicks verschieben.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 13 besten Drag-and-Drop-Planungsprogramme vor. Ganz gleich, ob Sie Ihren eigenen Zeitplan verwalten oder ein Team koordinieren – diese Tools helfen Ihnen dabei, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 13 besten Drag-and-Drop-Planungsprogramme: : Am besten geeignet für KI-gesteuerte Terminplanung und Aufgabenverwaltung ClickUp: Am besten geeignet für KI-gesteuerte Terminplanung und Aufgabenverwaltung Connecteam: Am besten für die automatische Planung geeignet Sling: Am besten geeignet für die Erstellung von Vorlagen für Zeitpläne Float: Am besten für die Ressourcenplanung geeignet QuickBooks Time: Am besten geeignet für die Erstellung wiederkehrender Zeitpläne Homebase: Am besten für optimierte Schichtplanung geeignet Resource Guru: Am besten für die Planung von Kapazitäten geeignet Paycor: Am besten geeignet für die Erstellung mitarbeiterfreundlicher Zeitpläne 7Shifts: Am besten geeignet für die Planung von Schichten in Restaurants Prognose: Am besten für farbcodierte Planung geeignet Asana: Am besten für die Aufgabenplanung geeignet Monday. com: Am besten geeignet für die Organisation einer To-Do-Liste Teamwork: Am besten für die Prognose von Ressourcen geeignet

Was sollten Sie bei einer Drag-and-Drop-Planungssoftware beachten?

Bei der Auswahl einer Drag-and-Drop-Planungssoftware ist es entscheidend, ein Tool zu wählen, das die Verwaltung von Aufgaben und Terminen vereinfacht. Die Software sollte Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit mühelos zu organisieren und zu planen.

Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Terminplanungssoftware berücksichtigen sollten:

🔧 Planung mehrerer Ressourcen: Die Software sollte dabei helfen, mehrere Ressourcen (wie Besprechungsräume, Geräte oder Teammitglieder für verschiedene Projekte) gleichzeitig zu planen, um komplexe Zeitpläne einfacher zu verwalten und Die Software sollte dabei helfen, mehrere Ressourcen (wie Besprechungsräume, Geräte oder Teammitglieder für verschiedene Projekte) gleichzeitig zu planen, um komplexe Zeitpläne einfacher zu verwalten und automatisierte Timesheets zu erstellen

📅 Kalenderintegration: Wählen Sie ein Tool, das sich in gängige Kalendersysteme wie Google Kalender oder Outlook integrieren lässt

🎨 Farbcodierung: Wählen Sie ein Tool, das Farbcodierung oder visuelle Indikatoren wie Flaggen oder Symbole unterstützt, um wichtige Details hervorzuheben

⚠️ Konflikterkennung: Die Software sollte Terminkonflikte (z. B. doppelt gebuchte Ressourcen) automatisch erkennen und Sie mit visuellen Hinweisen wie roten Markierungen oder automatischen Benachrichtigungen auf Doppelbuchungen aufmerksam machen

👀 Benutzerdefinierte Ansichten: Es sollte möglich sein, zwischen verschiedenen Ansichten (Tag, Woche, Monat) zu wechseln, um Ihren Zeitplan aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten

💬 Integrierte Kommunikationsfunktion: Suchen Sie nach einem Tool mit einer integrierten Kommunikationsfunktion, die Updates sendet und es Ihnen ermöglicht, mit den Mitgliedern Ihres Teams direkt über die Plattform über Änderungen im Zeitplan zu kommunizieren

🔍 Suchen und filtern: Die Software sollte erweiterte Such- und Filteroptionen bieten, um bestimmte Ereignisse oder Aufgaben anhand von Kriterien wie Datum, Ressource oder Client-Name zu finden, sodass Sie sich leicht in umfangreichen Zeitplänen zurechtfinden

💻 Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche: Achten Sie darauf, dass die Software über eine einfache, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche verfügt, damit Sie Aufgaben und Ereignisse schnell planen können. Sie sollten Aufgaben, Ereignisse und Termine problemlos in Ihrem Kalender verschieben können

Diese Faktoren helfen Ihnen bei der Auswahl eines Planungstools, das Ihren Anforderungen entspricht und die Organisation von Aufgaben einfach und effizient macht.

🧠 Wussten Sie schon? Eine ineffiziente Aufgabenplanung kann Unternehmen bis zu 1,3 Millionen Dollar pro Jahr kosten.

1. ClickUp (Am besten für KI-gesteuerte Planung und Aufgabenverwaltung)

Visualisieren Sie Ihre Arbeit und planen Sie Aufgaben ganz einfach mit der Kalenderansicht von ClickUp

Drag-and-Drop-Planungstools erfordern oft manuelle Anpassungen, was insbesondere für große Teams mühsam sein kann. Dies wirkt sich auch auf die Skalierbarkeit aus. Nicht so bei ClickUp.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Terminplanung, Aufgabenverfolgung, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Kalender

Der Kalender von ClickUp integriert Ihre Aufgaben und Termine nahtlos und bietet Ihnen einen einheitlichen Überblick über Ihren Tag. Durch die Verbindung mit Ihrem bestehenden Kalender können Sie Features wie die Unterstützung mehrerer Zeitzonen und automatische Zeitblöcke für Aufgaben mit Priorität nutzen – alles auf derselben Plattform.

Werfen Sie einen Blick auf einige Vorteile der Verwendung von ClickUp für Ihre Planungsanforderungen:

Sofortiger Zugriff auf Informationen: Fragen Sie ClickUp Brain jederzeit nach Echtzeit-Details zu Ihrem Zeitplan und erhalten Sie sofort Antworten. Visualisieren Sie außerdem die Verfügbarkeit Ihres Teams, um den Planungsprozess zu vereinfachen

Einheitliche Aufgaben- und Terminverwaltung: Der ClickUp-Kalender führt Ihre Aufgaben und Termine in einer nahtlosen Oberfläche zusammen und bietet Ihnen so einen vollständigen Überblick über Ihren Tag. Nutzen Sie Features wie die Unterstützung mehrerer Zeitzonen und automatische Zeitblöcke für Ihre wichtigsten Prioritäten

Mühelose Meeting-Planung: Ermitteln Sie schnell die Verfügbarkeit Ihres Teams und vereinbaren Sie Meetings mit automatischer Integration von Details aus Plattformen wie Zoom, Teams oder Google Meet

Seitenleiste "Aufgaben-Hub": Verwalten Sie Ihre Aufgaben bequem über die Seitenleiste des Kalenders. Sie können Aufgaben priorisieren, planen und neben Ihrem Zeitplan visualisieren, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten

Intelligente Zeitblöcke: Sichern Sie sich mit intelligenten automatischen Zeitblöcken Zeit für wichtige Aufgaben. ClickUp schlägt optimale Zeiträume für Ihre Elemente mit Priorität vor und plant unvollendete Aufgaben automatisch neu

*effektive Filterung: Haben Sie genug von einem überfüllten Kalender? Mit den robusten Filteroptionen von ClickUp können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren, indem Sie nur die Aufgaben anzeigen, die für Sie oder Ihr Team relevant sind, und Ihren Zeitplan übersichtlich gestalten

Einfaches öffentliches Freigeben: Möchten Sie Ihren Kalender für Clients oder externe Mitarbeiter freigeben? Mit ClickUp können Sie Ihre Kalenderansicht mühelos freigeben, wodurch Transparenz gefördert wird und alle auf dem neuesten Stand bleiben

Zwei-Wege-Integration mit Google Kalender: Optimieren Sie Ihren Workflow durch die Synchronisierung Ihres ClickUp-Kalenders mit Google Kalender. Diese Integration ermöglicht Ihnen die Ansicht Ihrer Aufgaben neben Ihren geplanten Meetings für eine besser abgestimmte Planung

Blockieren Sie automatisch Fokuszeiten für Aufgaben mit Priorität und planen Sie Ihren Zeitplan intelligent mit dem ClickUp Kalender

ClickUp Brain

Und wenn Sie noch unentschlossen sind, wird Sie ClickUp Brain überzeugen. Der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp liefert Projektzusammenfassungen, Status-Updates zu Aufgaben, Aktionspunkte und die nächsten Schritte, sodass Sie immer vorausplanen und Ihren Zeitplan einhalten können.

Sie können sogar ClickUp Brain bitten, einen personalisierten Zeitplan für Sie zu erstellen.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Erstellen Sie Mitarbeiterpläne mit ClickUp Brain

Vorlage für die Blockplanung in ClickUp

Möchten Sie den Planungsprozess weiter vereinfachen? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen aus. Sie hilft Ihnen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu verstehen, Aufgabenblöcke intuitiv zu organisieren und effiziente Zeitpläne zu erstellen.

Sie sehen eine übersichtliche Zeitleiste, wann jede Aufgabe fertiggestellt sein muss, und vermeiden so eine Überbelegung von Ressourcen. Die Vorlage bietet auch eine Ansicht des Planungsformulars, mit der Sie ganz einfach einen Zeitplan erstellen können.

Sie können auch andere Vorlagen für eine nahtlose Teamplanung entdecken. Die ClickUp-Vorlage für Schichtpläne stellt alle Aufgaben visuell dar und ermöglicht eine einfache Planung per Drag & Drop, um schnelle Änderungen vorzunehmen. Die ClickUp Team Scheduling Template ist eine weitere einsteigerfreundliche Ressource für den Einstieg in die Planung und Nachverfolgung von Aufgaben.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Die Plattform hat aufgrund zahlreicher Features eine steile Lernkurve

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat Business: 12 $/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Wir verwenden sie täglich, um den Rahmen für die Organisation aller Projektmeetings mit Kunden, interne Projektplanungssitzungen, interne Projektfortschrittsmeetings und Sitzungen zur Ressourcenplanung zu schaffen. Wir nutzen sie auch, um die Eigentümerschaft von Aufgaben bei Endkunden zu fördern, was wiederum zur Klärung von Verantwortlichkeiten beiträgt.

Wir verwenden sie täglich, um alle Projektmeetings mit Kunden, interne Projektplanungssitzungen, interne Projektfortschrittsmeetings und Sitzungen zur Ressourcenplanung zu organisieren. Wir nutzen sie auch, um die Eigentümerschaft von Aufgaben bei Endkunden zu fördern, was wiederum zur Klärung von Verantwortlichkeiten beiträgt.

Erfahren Sie mehr über die Best Practices für die Verwendung der Kalender-Ansicht in ClickUp. 👇

2. Connecteam (am besten für die automatische Planung geeignet)

via Connecteam

Connecteam bietet vollständige Sichtbarkeit der Verfügbarkeit, Qualifikationen und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter, sodass Sie Schichten effizient planen und terminieren können. Sie können Mitarbeiterkarten per Drag & Drop in Kalenderfelder ziehen, um Schichten zuzuweisen oder neu zuzuweisen. Connecteam ermöglicht auch die automatische Planung auf der Grundlage der Fähigkeiten und Präferenzen der Mitarbeiter, der Schichtabdeckung und der sich überschneidenden Schichten, um eine gleichmäßige Verteilung der Schichten unter den Mitarbeitern zu gewährleisten und das Burnout-Risiko zu verringern.

Die besten Features von Connecteam

Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Vorlagen für die Terminplanung und automatisieren Sie die Schichtrotation

Planen Sie Aufgaben, versenden Sie Erinnerungen und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit

Aktivieren Sie die Schichtplanung für mehrere Speicherorte für Mitarbeiter, die an verschiedenen Standorten arbeiten

Greifen Sie über die mobile App ganz einfach auf Schichtpläne zu und bearbeiten Sie sie

Einschränkungen von Connecteam

Der Kundenservice ist nur per E-Mail verfügbar, was im Vergleich zum Live-Chat-Support langsamer sein kann

Preise für Connecteam

Free

Basic: Ab 35 $/Monat

Erweitert: Ab 59 $/Monat

Experte: Ab 119 $/Monat für 30 Benutzer (mit 3,60 $ zusätzlich pro Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: Über 1.700 Bewertungen

Capterra: 3,7/5 (über 30 Bewertungen)

Die Terminplanungsfunktion ist großartig. Ich kann Wochen replizieren, leicht sehen, wann ich Terminkonflikte habe, und Teammitglieder können Urlaub beantragen. Das spart mir viel Zeit. Ich würde mir wünschen, dass neue Teammitglieder einer Gruppe zu bestehenden Chats hinzugefügt werden.

Die Planungsfunktionen sind großartig. Ich kann Wochen replizieren, leicht sehen, wann ich Terminkonflikte habe, und Teammitglieder können Urlaub beantragen. Das spart mir viel Zeit. Ich würde mir wünschen, dass neue Teammitglieder einer Gruppe zu bestehenden Chats hinzugefügt werden.

📖 Weiterlesen: Was ist ein 9/80-Arbeitszeitmodell und wie funktioniert es?

3. Sling (am besten für die Erstellung von Vorlagen für Zeitpläne geeignet)

via Sling

Sling ist ein benutzerfreundliches Planungstool mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche für die Verwaltung von Mitarbeiterschichten. Damit können Sie Vorlagen für Mitarbeiterpläne für wiederkehrende Schichten erstellen und Zeit bei Verwaltungsaufgaben sparen. Außerdem können Sie damit Abwesenheiten oder Schichtwünsche von Mitarbeitern nachverfolgen und Schichten basierend auf dem Einsatzort zuweisen.

Sling kann mit anderen Tools wie Lohnabrechnung und Zeiterfassung verbunden werden, sodass alles einfacher und genauer bleibt. Es enthält eine Messaging-Feature, mit der Teams in Kontakt bleiben können, insbesondere bei Schichtwechseln oder wichtigen Updates.

Die besten Features von Sling

Müheloses Einstempeln mit vorprogrammierten Schichten, wodurch der Prozess vereinfacht wird

Filtern Sie Zeitpläne ganz einfach mit anpassbaren Feldern für schnellen Zugriff

Tauschen Sie Schichten nahtlos, indem Sie Ihren Mitarbeitern ermöglichen, offene Schichten zu übernehmen

Überwachen Sie die aktuellen Aufgaben Ihrer Mitarbeiter und verfolgen Sie den Zeitaufwand für jede Aufgabe, um Produktivität und Effizienz zu steigern

Sling-Einschränkungen

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, Integrationen und Skalierbarkeit für größere Teams aufgrund der Preisgestaltung pro Benutzer

Preise für Sling

Free

Premium: 2 $ pro Benutzer/Monat

Business: Ab 4 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Eine äußerst nützliche Software, mit der ich alle Ressourcenanforderungen in meinem aktuellen Unternehmen plane. Sie hat die Effizienz gesteigert und Fehler bei der Zeitplanung reduziert.

Eine äußerst nützliche Software, mit der ich alle Ressourcenanforderungen in meinem aktuellen Unternehmen plane. Sie hat die Effizienz gesteigert und Fehler bei der Zeitplanung reduziert.

✨ Fun Fact: Eine Studie zur Schichtplanung zeigt, dass eine stabile Planung zu einer höheren Arbeitsproduktivität, einem Umsatzanstieg und einem besseren ROI für Unternehmen führt.

4. Float (am besten für die Ressourcenplanung geeignet)

via Float

Float ist eine Software zur Ressourcenplanung, die Teams dabei unterstützt, Projekte zu verwalten und Ressourcen effizient zuzuweisen. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen, Zeitpläne anpassen und den Projektfortschritt verfolgen. Float bietet Echtzeit-Updates, sodass Sie die Kapazitäten Ihres Teams, die Zeitleisten Ihrer Projekte und Ihre Budgets leichter überwachen können.

Die Software unterstützt auch die Planung, Prognose und Berichterstellung für mehrere Projekte und bietet Integration mit Tools wie Google Kalender und Slack.

Die besten Features

Vereinfachen Sie die Projektplanung mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von Float für eine einfache Planung und Ressourcenzuweisung.

Verfolgen Sie die Auslastung Ihrer Kapazitäten in Echtzeit und erhalten Sie Warnmeldungen bei Überkapazitäten

Weisen Sie Aufgaben und Ressourcen in Stunden oder Prozentwerten zu

Float-Limits

Es kann schwierig sein, zum Aufgabenbereich in Float zu navigieren

Floating-Preise

Starter: 7,50 $ pro Benutzer/Monat

Pro: 12,50 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 1.580 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1600 Bewertungen)

Float ist äußerst benutzerfreundlich und damit die erste Wahl für Teams, die eine effiziente Planung benötigen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer ganz einfach durch Projekt-Zeitleisten navigieren, Aufgaben zuweisen und Zeitpläne per Drag & Drop anpassen. Ein Nachteil von Float ist, dass Benachrichtigungen nicht sofort versendet werden, was bei schnellen Updates frustrierend sein kann.

Float ist äußerst benutzerfreundlich und damit die erste Wahl für Teams, die eine effiziente Planung benötigen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer ganz einfach durch Projekt-Zeitleisten navigieren, Aufgaben zuweisen und Zeitpläne per Drag & Drop anpassen. Ein Nachteil von Float ist, dass Benachrichtigungen nicht sofort versendet werden, was bei schnellen Updates frustrierend sein kann.

📖 Weiterlesen: Die beste Software für die Mitarbeiterplanung

5. QuickBooks Time (am besten für die Erstellung wiederkehrender Zeitpläne geeignet)

via Quick Books Time

QuickBooks Time bietet eine Drag-and-Drop-Planungsfunktion, mit der Sie Schichten schnell und unkompliziert zuweisen können. Manager können die Schichten ihrer Mitarbeiter schnell verschieben, indem sie deren Namen oder Zeitfenster ziehen, was Zeit bei der Planung von Aufgaben spart. Dies ist besonders nützlich für Teams, die im Außendienst oder mit wechselnden Zeitplänen arbeiten.

Sie können auch wiederkehrende Termine festlegen, indem Sie Aufgaben aus früheren Terminplänen per Drag & Drop verschieben. QuickBooks Time unterstützt jedoch keinen Schichttausch, sodass der Manager den Zeitplan manuell anpassen muss, wenn ein Mitarbeiter die Schicht wechseln muss.

Die besten Features von QuickBooks Time

Erfassen Sie die Arbeitszeiten und Pausen Ihrer Mitarbeiter und verhindern Sie Zeitdiebstahl mit Geofencing und Gesichtserkennung

Weisen Sie Schichten schnell mit dem Drag-and-Drop-Planer zu

Versenden Sie automatische Benachrichtigungen, um über Änderungen im Zeitplan zu informieren

Verwalten Sie Projekte und verfolgen Sie Budgets, um die Rentabilität zu verbessern

Erstellen Sie Vorlagen für Zeitpläne oder kopieren Sie Zeitpläne aus der Vorwoche

QuickBooks Zeitliche Beschränkungen

QuickBooks Time kann für kleine Unternehmen teuer sein

Einige Benutzer berichten, dass die mobile App Fehler enthält und frustrierend zu bedienen sein kann

Preise für QuickBooks Time

Einfacher Start: 17,50 $/Monat

Essentials: 32,50 $/Monat

Plus: 49,50 $/Monat

Erweitert: 117,50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (über 1.430 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 6900 Bewertungen)

QuickBooks Time hilft Ihnen dabei, detaillierte Berichte zu erstellen, vereinfacht die Planung und bietet außerdem ein Feature zur Echtzeit-Nachverfolgung. Manchmal ist es schwierig, die Plattform an die spezifischen Anforderungen anzupassen.

QuickBooks Time hilft Ihnen dabei, detaillierte Berichte zu erstellen, vereinfacht die Terminplanung und bietet außerdem ein Feature zur Zeiterfassung in Echtzeit. Manchmal ist es schwierig, die Plattform an die spezifischen Anforderungen anzupassen.

📖 Weiterlesen: Wie implementiert man einen 2-2-3-Arbeitsplan?

6. Homebase (Am besten für optimierte Schichtplanung geeignet)

via Homebase

Homebase ist eine umfassende HR-Software, die Lösungen für Terminplanung, Gehaltsabrechnung, Einstellung und Onboarding, Compliance und vieles mehr bietet. Mit ihr können Sie ganz einfach Schichten verwalten, Zeitpläne duplizieren und Mitarbeiter automatisch über anstehende Termine informieren.

Eines der einzigartigen Features ist die Möglichkeit, Verkaufsprognosen und Arbeitsziele zu verfolgen, damit Sie jede Schicht optimieren können. Außerdem können Sie Limits für Urlaubsanträge mit Sperrdaten festlegen, damit Ihre Planung nicht durch unvorhergesehene Anfragen beeinträchtigt wird.

Die besten Features von Homebase

Erstellen und vergeben Sie Schichten basierend auf Verfügbarkeit und Budgets, mit Optionen für Mitarbeiter, Schichten auszuwählen oder zu tauschen

Fügen Sie der Schicht persönliche Notizen hinzu, damit Ihre Teammitglieder über wichtige Aufgaben informiert sind

Mit GPS-Nachverfolgung von jedem Gerät aus ein- und ausstempeln

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre eigene Verfügbarkeit zu aktualisieren, um die Planung zu optimieren

Limits von Homebase

Es sind keine Features für Aufgaben- oder Projektmanagement verfügbar

Die Lohnabrechnung ist ein Add-On, und viele Features sind nur in teureren Plänen enthalten

Preise für Homebase

Basis: Kostenlos

Essentials: 24,95 $ pro Speicherort/Monat

Plus: 59,95 $ pro Speicherort/Monat

All-in-One: 99,95 $ pro Speicherort/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Homebase

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1000 Bewertungen)

Ich öffne gerne die App und sehe eine vollständige Tagesansicht aller Mitarbeiter, ihrer Schichten und der Abteilung. Das Layout des Zeitplans erleichtert die Ansicht und zeigt, ob zusätzliche Arbeitszeit verfügbar ist. Der Zugriff für Zeitanfragen für diejenigen, die nachts arbeiten, sollte etwas einfacher sein.

Ich öffne gerne die App und sehe eine vollständige Tagesansicht aller Mitarbeiter, ihrer Schichten und der Abteilung. Das Layout des Zeitplans erleichtert die Ansicht und zeigt, ob zusätzliche Zeit für die Arbeit verfügbar ist. Der Zugriff für Zeitanfragen für diejenigen, die nachts arbeiten, sollte etwas einfacher sein.

Fun Fact: Selbst die NASA vertraut bei der Ausbildung ihrer Crews, der Verwaltung der Aktivitäten der Internationalen Raumstation und der Kommunikation über das Deep Space Network auf fortschrittliche Planungssysteme.

7. Resource Guru (am besten für die Planung von Kapazitäten)

via Resource Guru

Resource Guru bietet sowohl Ressourcen- als auch Projektplanungsfunktionen. Sie können Projektaufgaben und Zeitleisten per Drag & Drop verschieben, verlängern oder duplizieren. Sie können Ressourcen nach Fähigkeiten, Abteilungen, Standorten oder anderen benutzerdefinierten Feldern filtern, um eine effiziente Planung zu ermöglichen.

Das Beste daran ist, dass Sie eine Leiste für die maximale Auslastung einrichten können, um eine Überbelegung von Mitarbeitern oder Freiberuflern zu vermeiden. Dies ermöglicht eine strategische Planung der Kapazitäten Ihrer Ressourcen.

Darüber hinaus erleichtern Features wie Zeiterfassung, Ressourcenmanagement und detaillierte Berichte den Überblick über den Fortschritt des Projekts und die Ressourcennutzung.

Die besten Features von Resource Guru

Vereinfachen Sie die Planung, indem Sie Ressourcen schnell zuweisen und Projekt-Zeitleisten mühelos anpassen

Verbessern Sie die Sichtbarkeit, indem Sie anzeigen, wer wann an was arbeitet, und sorgen Sie so für eine bessere Teamkoordination

Planen Sie Aufgaben und Ressourcen für mehrere Projekte gleichzeitig

Gewinnen Sie Einblicke mit leistungsstarken Tools zur Berichterstellung, die die Ressourcennutzung nachverfolgen und den Fortschritt von Projekten effektiv überwachen

Automatisieren Sie die Erstellung von Timesheets , indem Sie Ereignisse und Aufgaben aus Ihrem Kalender ziehen

Einschränkungen von Resource Guru

Fehlende erweiterte Features für das Aufgabenmanagement, Fokus eher auf der Ressourcenplanung als auf der detaillierten Aufgabenbearbeitung

Preise für Resource Guru

Grasshopper Plan: 5 $ pro Person/Monat

Blackbelt Plan: 8 $ pro Person/Monat

Master Plan: 12 $ pro Person/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Resource Guru

G2 : 4,7/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Ich schätze es sehr, dass ich alle Zeitpläne für mehrere Projekte auf einen Blick sehen kann, selbst wenn ich im Flugzeug sitze oder durch den Flughafen renne. Ich werde auch benachrichtigt, wenn mein Zeitplan von Projektmanagern, meinem Vorgesetzten oder anderen Personen, die zur Änderung berechtigt sind, geändert wird.

Ich schätze es sehr, dass ich alle Zeitpläne für mehrere Projekte auf einen Blick sehen kann, selbst wenn ich im Flugzeug sitze oder durch einen Flughafen renne. Ich werde auch benachrichtigt, wenn mein Zeitplan von Projektmanagern, meinem Vorgesetzten oder anderen Personen mit der entsprechenden Berechtigung geändert wird.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Ihrem Kalender, chatten Sie, kommentieren Sie Aufgaben, Dokumente und E-Mails mit einem einzigen Klick!

8. Paycor (Am besten geeignet für die Erstellung mitarbeiterfreundlicher Zeitpläne)

via Paycor

Paycor ist eine Software für die Lohnabrechnung und Personalverwaltung. Mit der Schichtmanagement-Lösung können Sie Schichten per Drag & Drop im Kalender verschieben, wöchentliche Vorlagen erstellen und Ihre Mitarbeiter mit Push-Benachrichtigungen in Echtzeit auf dem Laufenden halten.

Außerdem können Sie benutzerdefinierte Planungsregeln festlegen, beispielsweise die Begrenzung der Anzahl der Arbeitsstunden Ihrer Mitarbeiter. Das Beste an Paycor ist die vorausschauende Arbeitsplanung, mit der Sie mitarbeiterfreundliche und konforme Zeitpläne erstellen können. Sie erhalten eine Achtung, wenn die Schicht eines Mitarbeiters die maximale Stundenzahl überschreitet.

Die besten Features von Paycor

Verwalten Sie Urlaubsanträge an einem Ort für eine effiziente Zeitplanung

Weisen Sie Schichten Job-Codes und Arbeitskategorien zu

Verfolgen Sie Schichtberichte auf interaktiven Dashboards

Einschränkungen von Paycor

Paycor bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, sodass es schwierig ist, die Software an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen

Preise von Paycor

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Paycor

G2: 3,9/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2900 Bewertungen)

Paycor ist größtenteils eine benutzerfreundliche Plattform. Als Administrator kann ich Mitarbeiter sehr einfach im System verwalten. Auf der Mitarbeiterseite haben wir festgestellt, dass die Benutzung ebenfalls benutzerfreundlich ist und die mobile App gut funktioniert. Es gibt gelegentlich Schwierigkeiten bei der Nutzung der Paycor-Plattform, aber nichts, was über das normale Maß hinausgeht. Ein Punkt, der zu beachten ist, ist die mangelnde Anpassungsfähigkeit in einigen Bereichen.

Paycor ist größtenteils eine benutzerfreundliche Plattform. Als Administrator kann ich Mitarbeiter sehr einfach im System verwalten. Auf der Mitarbeiterseite haben wir festgestellt, dass die Plattform ebenfalls benutzerfreundlich ist und die mobile App gut funktioniert. Es gibt gelegentlich Schwierigkeiten bei der Nutzung der Paycor-Plattform, aber nichts Ungewöhnliches. Ein Punkt, der zu beachten ist, ist die mangelnde Anpassungsfähigkeit in einigen Bereichen.

9. 7shifts (Am besten für die Planung von Schichten in Restaurants geeignet)

via 7shifts

7shifts ist eine Drag-and-Drop-Planungssoftware, die speziell für die Gastronomie entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Managern, schnell Zeitpläne zu erstellen und anzupassen, wobei Personalprognosen und Umsatzprognosen berücksichtigt werden, um eine effiziente Personalplanung und eine bessere Finanzkontrolle zu gewährleisten.

Das herausragende Feature ist der maschinell lernende Auto-Scheduler, der aus vergangenen Mustern lernt, um auf Basis von Saisonabhängigkeiten und Gast-Flows arbeitsoptimierte Zeitpläne zu erstellen.

Mitarbeiter profitieren außerdem davon, dass sie ganz einfach Schichtänderungen beantragen und Urlaubstage einreichen können. Mit seinem benutzerfreundlichen Design und dem Fokus auf Arbeitseffizienz hilft 7shifts Restaurantmanagern, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die allgemeine Planungsgenauigkeit zu verbessern.

die besten Features von 7shifts

Vereinfachen Sie die Planung mit dem Drag-and-Drop-Feature, das schnelle und einfache Schichtanpassungen ermöglicht

Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Planung mit dem maschinell lernenden Auto-Scheduler, der aus vergangenen Mustern lernt, um den Arbeitsaufwand zu optimieren

Aktualisieren Sie Zeitpläne, verwalten Sie Urlaubstage und tauschen Sie Schichten von überall aus über die mobile App

Verfolgen Sie die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter mit einer Zeiterfassungs-App

einschränkungen von 7shifts

Es gibt keine Erinnerungen für Mitarbeiter, Pausen einzulegen, und sie können Pausen vorzeitig beenden, was sich möglicherweise auf die Compliance auswirkt

preise für 7shifts

Comp: Kostenlos

Entrée: 29,99 $ pro Speicherort/Monat, jährlich abgerechnet

The Works: 69,99 $ pro Speicherort/Monat, jährlich abgerechnet

Gourmet: 135,00 $ pro Monat, jährlich abgerechnet

bewertungen und Rezensionen zu 7shifts

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1100 Bewertungen)

Es erleichtert die Kommunikation mit dem Team, jeder weiß, welche Aufgaben er hat, und es gibt viele Tools zum Tauschen, für Urlaubsanträge, zum Überprüfen von Schichten usw. 7shifts hat uns enorm viel Zeit bei der Planung gespart und ist außerdem eine großartige Form der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Es braucht etwas Zeit, um sich einzuarbeiten, aber sobald man sich zurechtgefunden hat, ist es sehr intuitiv und einfach zu bedienen.

Es erleichtert die Kommunikation mit dem Team, jeder weiß, welche Aufgaben er hat, und es gibt viele Tools zum Tauschen, für Urlaubsanträge, zum Überprüfen von Schichten usw. 7shifts hat uns enorm viel Zeit bei der Planung gespart und ist auch eine großartige Form der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Es braucht etwas Zeit, um sich zurechtzufinden, aber sobald man den Dreh raus hat, ist es sehr intuitiv und einfach zu bedienen.

🧠 Wussten Sie schon? Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 38 % der Schichten in Restaurants in einer bestimmten Woche nicht richtig besetzt sind, wobei einige Schichten entweder unterbesetzt oder überbesetzt sind. Diese Fehlausrichtung kann zu einem langsameren Service, erhöhten Arbeitskosten und Burnout bei den Mitarbeitern führen.

10. Forecast (am besten für farbcodierte Planung geeignet)

via Forecast

Forecast optimiert die Projekt- und Ressourcenplanung durch die farbliche Kennzeichnung von Aufgaben. So lassen sich Projekt-Zeitleisten einfach auf Karten darstellen, Team-Zuweisungen nachverfolgen und überbuchte Mitarbeiter identifizieren.

Mit Forecast können Sie schnell erkennen, wann jemand für neue Aufgaben verfügbar ist, und eine ausgewogene Workload sicherstellen, um Burnout zu vermeiden.

Die KI-gestützten Features der Plattform helfen Ihnen dabei, den gesamten Projektlebenszyklus von Angeboten bis hin zu Rechnungen zu verwalten und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Sie können Pläne nach Projekt oder einzelnen Teammitgliedern anzeigen und Zeitpläne für eine bessere Kommunikation mit dem Team freigeben.

Die besten Features im Überblick

Planen Sie Projekt-Zeitleisten und verfolgen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams mithilfe von farbcodierten Kapazitätsdiagrammen, um intelligentere Entscheidungen zur Ressourcenverteilung zu treffen

Weisen Sie Ressourcen effizient zu, indem Sie Workloads ausgleichen und Verzögerungen vermeiden, damit Projekte planmäßig verlaufen und Termine eingehalten werden

Verfolgen und optimieren Sie den Fortschritt Ihrer Projekte in Echtzeit, nehmen Sie dank sofortiger Einblicke schnelle Anpassungen vor, um Engpässe zu vermeiden und die Produktivität zu steigern

Limits der Prognosen

Forecast schreibt Guthaben nicht für fertiggestellte Arbeiten gut, was zu Unstimmigkeiten in der Projektabrechnung führen kann

Preisprognosen

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen prognostizieren

G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Das Erstellen eines neuen Projekts geht schnell. Die Aufgabenverwaltung und -planung sind einfach und schnell. Die Benutzeroberfläche hat ebenfalls eine gute Reaktionszeit.

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Das Erstellen eines neuen Projekts geht schnell. Die Aufgabenverwaltung und -planung sind einfach und schnell. Die Benutzeroberfläche hat ebenfalls eine gute Reaktionszeit.

11. Asana (am besten für die Aufgabenplanung geeignet)

via Asana

Asana ist eine Projektmanagement-Software mit mehreren Ansichten für die Projektplanung, darunter Listen-, Board- und Kalenderansichten. Mit einem einfachen, visuellen Layout können Sie schnell Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und Fristen festlegen. Das Drag-and-Drop-Feature erleichtert die Anpassung von Aufgaben und Prioritäten und sorgt dafür, dass alles im Plan bleibt.

Neben der Aufgabenverwaltung verknüpft Asana Ihre täglichen Aktivitäten mit größeren Geschäftszielen. So bleiben Teams auf die Unternehmensziele ausgerichtet, Fortschritte lassen sich leichter verfolgen und Projekte bleiben auf Kurs.

Die besten Features von Asana

Ansicht geplanter Aufgaben für bis zu sieben Tage

Verfolgen Sie unbegrenzt viele Aktivitäten und speichern Sie Dateien (bis zu 100 MB pro Datei) für ein besseres Projektmanagement

Nutzen Sie verschiedene Projektmanagement-Methoden mit Features wie In-App-Zusammenarbeit und Genehmigungs-Workflows

Limits von Asana

Das Feature zum Datenexport von Asana könnte verbessert werden, und es fehlen Anleitungen

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 8,50 $/Monat

Erweitert: 19,21 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Mir gefällt es besonders gut, weil es ein dynamisches Aufgabenmanagementsystem bietet, das Fristen, Prioritäten und Tools für die Zusammenarbeit integriert. Die Kalender- und Benachrichtigungs-Features sorgen dafür, dass keine Fristen verpasst werden und Aufgaben effizient an Teams verteilt werden. Manchmal kann die Anpassung von Workflows und Aufgaben sowie die Navigation im System überwältigend sein und viel Zeit und Aufwand erfordern, um die Aufgaben und die Termine für die Nachverfolgung einzurichten und zu beherrschen, aber sobald man sich einmal damit beschäftigt hat, wird die Nutzung einfacher.

Mir gefällt es besonders gut, weil es ein dynamisches Aufgabenmanagementsystem bietet, das Fristen, Prioritäten und Tools für die Zusammenarbeit integriert. Die Kalender- und Benachrichtigungs-Features sorgen dafür, dass keine Fristen verpasst werden und Aufgaben effizient an Teams verteilt werden. Manchmal kann die Anpassung von Workflows und Aufgaben sowie die Navigation im System überwältigend sein und viel Zeit und Aufwand erfordern, um die Aufgaben und die Termine für die Nachverfolgung einzurichten und zu beherrschen, aber sobald man sich einmal damit beschäftigt hat, wird die Nutzung einfacher.

🧠 Wussten Sie schon? Chronoworking ist der neue Trend, der die Zukunft der Arbeit für die meisten Unternehmen neu gestaltet! Anstatt sich an traditionelle 9-to-5-Arbeitszeiten zu halten, ermutigt Chronoworking die Mitarbeiter, ihre Arbeitszeiten an ihren natürlichen Biorhythmus anzupassen. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es den Mitarbeitern, Arbeitszeiten zu wählen, die ihrem Energieniveau entsprechen, egal ob sie Frühaufsteher oder Nachtschwärmer sind.

12. Monday. com (Am besten geeignet für die Organisation von To-Do-Listen)

Monday. com bietet ein intuitives Drag-and-Drop-Planungstool, mit dem Sie Ihren Tag oder Ihre Woche planen können. Sie können Aufgaben ganz einfach neu anordnen und mit Farben versehen. Außerdem erhalten Sie automatische Erinnerungen, wenn Termine näher rücken, damit Sie produktiv bleiben.

Mit der Zeiterfassungs-Feature von Monday.com können Sie überwachen, wofür Sie am meisten Zeit aufwenden, und Prioritäten für Ihre Arbeit setzen. Die Plattform wurde speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) entwickelt und bietet eine intuitive und optisch ansprechende Benutzeroberfläche.

Monday.com – die besten Features

Mit der Google Kalender-Integration haben Sie alle Ihre Aufgaben und Projekte an einem Ort im Blick

Fügen Sie Aufgaben einen Prioritätsstatus hinzu, um die Verantwortlichkeit des Teams sicherzustellen

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard mit über 200 Vorlagen für ein einfaches Projektmanagement

Einschränkungen von Monday.com

Tools zum Filtern von Aufgaben können einschränkend sein, und der Bereich "Meine Arbeit" ist nicht besonders nützlich

Preise für Monday.com

Free

Basis: 12 $ pro Platz/Monat

Standard: 14 $ pro Platz/Monat

Pro: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5300 Bewertungen)

Einer meiner bevorzugten Aspekte von Monday ist die Möglichkeit, die Boards an mein Projekt anzupassen. Ganz gleich, ob ich einfach nur einige Nummern im Auge behalten oder ein laufendes Projekt verfolgen muss, ich kann Titel, Farben, Typen und so ziemlich alles andere, was mir einfällt, in der Hauptansicht ändern. Es gibt auch eine Vielzahl von Optionen für benutzerdefinierte Ansichten, je nachdem, wie Sie etwas nachverfolgen oder bei Bedarf präsentieren möchten. Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist, dass der Formular-Viewer und die Tabellen manchmal Fehler aufweisen, z. B. dass sie nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden oder Anhänge aus dem Formular einer anderen Person angehängt werden.

Einer meiner Favoriten bei Monday ist die Möglichkeit, die Boards an mein Projekt anzupassen. Egal, ob ich einfach nur einige Nummern im Auge behalten oder ein laufendes Projekt verfolgen möchte, ich kann Titel, Farben, Typen und so ziemlich alles andere, was mir einfällt, in der Hauptansicht ändern. Es gibt auch eine Vielzahl von Optionen für benutzerdefinierte Ansichten, je nachdem, wie Sie etwas nachverfolgen oder bei Bedarf präsentieren möchten. Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist, dass der Formular-Viewer und die Tabellen manchmal Fehler aufweisen, z. B. dass die Reihenfolge durcheinander ist oder Anhänge aus dem Formular einer anderen Person angehängt werden.

13. Teamwork (am besten für die Ressourcenprognose geeignet)

via Teamwork

Teamwork ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Ressourcen oder Zeit per Drag-and-Drop-Planung jedem Projekt zuweisen können. Mit Teamwork können Sie den Ressourcenbedarf für zukünftige Projekte vorhersagen und die Zuweisungen entsprechend anpassen. So lassen sich die potenziellen Ausgaben jedes Projekts leichter nachverfolgen und Ihre Gewinne besser prognostizieren.

Teamwork fungiert auch als Personalplaner und bietet Ihnen Sichtbarkeit über die Workload Ihres Teams. Mit dieser Drag-and-Drop-Planungsfunktion erhalten Sie einen sofortigen Überblick über die Verfügbarkeit Ihrer Teammitglieder, können Aufgaben neu zuweisen und Schichten ganz einfach anpassen.

Die besten Features für Teamarbeit

Passen Sie Termine oder den Projektumfang per Drag & Drop an

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, automatisieren Sie Aufgaben und erstellen Sie Berichte, die auf Ihre Planungsanforderungen zugeschnitten sind

Verwalten Sie Projekte, erfassen Sie abrechnungsfähige Zeiten und arbeiten Sie mit Clients mithilfe anpassbarer Vorlagen zusammen

Einschränkungen bei der Teamarbeit

Die meisten Features sind nur mit dem teureren Plan oder höher freigeschaltet

Preise für Teamarbeit

Basis: Kostenlos

Lieferung: 13,99 $ pro Benutzer/Monat

Grow: 25,99 $ pro Benutzer/Monat

Preis: 69,99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork

G2: 4,4/5 (über 1150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

"Teamwork bietet Funktionen für so ziemlich alles, was ich in meinem Workflow organisieren oder planen möchte. Außerdem verfügt es über ein sehr aktives Entwicklungsteam, das ständig forscht, Feedback aufnimmt und neue und verbesserte Features und Fehlerbehebungen hinzufügt. Hin und wieder stoße ich auf einen kleinen Fehler. Die Fehler sind jedoch fast nie gravierend.

"Teamwork bietet Funktionen für so ziemlich alles, was ich in meinem Workflow organisieren oder planen möchte. Außerdem verfügt es über ein sehr aktives Entwicklungsteam, das ständig forscht, Feedback aufnimmt und neue und verbesserte Features und Fehlerbehebungen hinzufügt. Hin und wieder stoße ich auf einen kleinen Fehler. Die Fehler sind jedoch fast nie gravierend.

Vereinfachen Sie die Planung mit ClickUp

Drag-and-Drop-Planungssoftware vereinfacht das Aufgabenmanagement und steigert die Effizienz von Teams jeder Größe. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken, wie z. B. erweiterte Integrationen oder mobiler Zugriff, und ist damit auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten.

Alle oben genannten Tools bieten zwar grundlegende Drag-and-Drop-Funktionen für Schichten, aber es fehlen ihnen umfassende Analyse- oder Aufgabenverwaltungs-Features.

Hier schließt ClickUp die Lücke. Es bietet Projektplanung und -terminierung, Aufgabenmanagement, Echtzeit-Nachverfolgung, Teamkommunikation, Zeitmanagement und HR-Management-Features und erfüllt damit alle Anforderungen Ihres Unternehmens.

Melden Sie sich bei ClickUp an und optimieren Sie die Projekt- und Personalplanung!