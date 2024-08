10 beste Software zur Ressourcenplanung im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Die Planung und Verwaltung von Ressourcen ist zeitaufwändig und kompliziert - zumindest, wenn Sie nicht die richtige Software dafür verwenden. 💾

Die Zuordnung der Fähigkeiten Ihrer Teammitglieder zu den Projekten, das Verständnis der Ressourcenverfügbarkeit und die Rechnungsstellung für die richtige Anzahl von abrechenbaren Stunden erfordern Zeit und Fachwissen. In der Vergangenheit mussten Projektmanager dies manuell oder mit großen und komplizierten Tabellenkalkulationen erledigen.

Heutzutage haben wir das Glück, dass wir ressourcen-Planung software. Diese hilfreichen tools ermöglichen uns die Ansicht, Verwaltung und Berichterstellung über ressourcenauslastung auf eine strategischere Weise. Anstatt zu versuchen, sich zu merken, welche Mitglieder des Teams bereits an ihrer Kapazität angelangt sind, kann Ihre Software Sie sofort darüber informieren und die beste Person für die Aufgabe vorschlagen. 🙋

In diesem Leitfaden gehen wir darauf ein, worauf Sie bei Ihrer Ressourcenmanagement-Software achten sollten, damit Sie wissen, was Sie erwarten können. Dann geben wir unsere zehn besten Empfehlungen für Tools und Plattformen frei, die Sie im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten.

Lassen Sie uns einen besseren Weg zur Verwaltung Ihrer Ressourcen im Jahr 2024 und darüber hinaus finden. 🤩

Worauf sollten Sie bei Software für die Ressourcenplanung achten?

Die Wahl der richtigen Software für die Ressourcenplanung beginnt damit, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind und dann das verfügbare Angebot bewerten. Um herauszufinden, was für Ihr Unternehmen geeignet ist und was nicht, sollten Sie einige Dinge beachten:

Preisgestaltung : Passt das Preismodell in Ihr Budget? Ist die Preisgestaltung transparent oder hinter einer Demo versteckt?

Passt das Preismodell in Ihr Budget? Ist die Preisgestaltung transparent oder hinter einer Demo versteckt? Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software einfach zu bedienen? Gibt es ausreichend Schulungsressourcen?

Ist die Software einfach zu bedienen? Gibt es ausreichend Schulungsressourcen? Selbstbedienung: Können Teammitglieder ihre Timesheets selbst verwalten? Ist es für Manager einfach, Berichte zu aktualisieren, zu genehmigen und freizugeben?

Können Teammitglieder ihre Timesheets selbst verwalten? Ist es für Manager einfach, Berichte zu aktualisieren, zu genehmigen und freizugeben? Features: Verfügt die Software über Timesheets? Können Sie Ihre Projekte verwalten? Verfügt es über die von Ihnen benötigten Funktionen für Finanzen und Berichterstellung?

Verfügt die Software über Timesheets? Können Sie Ihre Projekte verwalten? Verfügt es über die von Ihnen benötigten Funktionen für Finanzen und Berichterstellung? Überwachung und Berichterstellung: Können Sie auf einen Blick sehen, was Ihreressourcenzuweisung aussieht? Gibt es verschiedene Möglichkeiten der Berichterstellung?

Können Sie auf einen Blick sehen, was Ihreressourcenzuweisung aussieht? Gibt es verschiedene Möglichkeiten der Berichterstellung? Flexibilität: Können Sie die Software genau an Ihre Bedürfnisse anpassen? Gibt es verschiedene Ansichten und anpassbare Features?

Nachverfolgung und Überwachung von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritt in der ClickUp Dashboard-Ansicht

Jedes Team hat andere Anforderungen an die Ressourcenplanung, deshalb ist es wichtig, die Bedürfnisse und Ziele Ihres Teams zu berücksichtigen. Überlegen Sie, welche Elemente ein Muss sind und welche Features einen Bonus darstellen.

Auf diese Weise können Sie die Auswahl eingrenzen und schneller zu Ihrem idealen Partner für die Ressourcenplanung gelangen.

Die 10 besten Softwarelösungen für die Ressourcenplanung im Jahr 2024

An Software für die Ressourcenplanung gibt es keinen Mangel. Es gibt Hunderte davon, und viele behaupten, die beste zu sein. Das sind kühne Behauptungen, aber einige dieser Tools für das Ressourcenmanagement haben tatsächlich eine Chance, diesen hochtrabenden Titel zu erledigen.

Entdecken Sie unsere Top 10 der besten Tools für die Ressourcenplanung, die Ihrem Team tatsächlich helfen können, strategischer und effizienter zu arbeiten.

Verwalten Sie mit ClickUp alle Ressourcen, die Sie benötigen, um Ihr Projekt zum Ziel zu bringen

Wenn es um die Rationalisierung des Ressourcenmanagements geht, ist ClickUp die Nummer eins. Unsere Produktivität und projektmanagement-Software bietet Ihnen die Grundlage für den Aufbau einer hochgradig benutzerdefinierten Erfahrung auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele.

Speichern und verwalten Sie Ressourcen aller Art, einschließlich Personen, Wissen, Orte, Materialien und Lieferanten. Erfassen Sie die Zeit mit unserer integrierten Zeiterfassung und genießen Sie eine detaillierte Berichterstellung. Erstellen Sie eine Datenbank mit all Ihren Lieferanten und Mitarbeitern, und senden Sie benutzerdefinierte Formulare, um die benötigten Daten zu erfassen. ⏰

ClickUp zeichnet sich aus durch ressourcenmanagement -insbesondere das Personalmanagement. Mit unserer Software können Sie einen Hub aufbauen, in dem Sie sehen können, wer verfügbar ist, den Fortschritt von Aufgaben überwachen und Engpässe vermeiden, indem Sie Ihre Ressourcen intelligent zuweisen. Erhalten Sie eine Ansicht aus der Vogelperspektive dank unserer Ansicht des Kalenders und schauen Sie sich dann die Details an.

Verstehen Sie auf einen Blick, wer in Ihrem Team unter- oder überlastet ist, damit Sie Ihre Ressourcen leicht umverteilen können

Nutzen Sie die Workload-Ansicht, um die Verfügbarkeit Ihrer Teammitglieder sofort zu sehen, damit Sie sie zuweisen können projekte und Aufgaben effektiver zu gestalten. Stellen Sie fest, wer noch Zeit hat, wer an der Kapazitätsgrenze ist und wer bereits überlastet ist, damit Sie sich um Ihre Teammitglieder kümmern können.

Unsere Teamansicht ist einzigartig in ClickUp und bietet Ihnen eine neue, anschaulichere Methode, um ihr Ressourcenmanagement zu überblicken mit einfachen Zuweisungen und Änderungen - dank unseres Drag-and-Drop-Systems.

ClickUp bietet so viel Flexibilität, dass es für viele die Software der Wahl ist, wenn es um die Planung von Ressourcen geht. Es ist immer möglich, von Grund auf neu zu bauen, aber wenn Sie eine Verknüpfung zur Beherrschung der Organisation wünschen, dann ist unsere Vorlage für die Ressourcenplanung ist der beste Ort für den Anfang.

Unser vorlagen bieten Ihnen eine fertige Möglichkeit zur Ansicht und Zuweisung von Ressourcen - Sie müssen nur noch Ihre Daten zu erledigen. ClickUp ist ideal für die Planung von Ressourcen und vieles mehr.

Mit den integrierten Aufgaben, Dokumenten, Zielen, Whiteboards, Dashboards und Chats wird ClickUp im Handumdrehen zu Ihrer einzigen Quelle für Organisation und Produktivität. 🤩

ClickUp beste Features:

Asset-Management, Zeiterfassung, digitale Formulare und Ressourcenplanung - alles an einem Ort

Mehrere Ansichten, darunterGantt Diagrammedamit Sie Ressourcen und Fortschritt des Projekts auf einen Blick sehen können

Filtern Sie Ressourcen und Aufgaben nach Mitarbeitern, Priorität, Tags und mehr, um Ressourcen effektiver zu verwalten

Eingebaute Zeiterfassung undbudgetverwaltung* Einfache Neuzuteilung von Aufgaben per Drag-and-Drop und Projektplanung zur Unterstützung der Kapazität von Ressourcen

Konfigurierbare benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Lieferantendetails

Hochgradig visueller und anpassbarer Ansatz für die Planung von Projektressourcen und die Verwaltung von Aufgaben

Benutzerfreundliche Schnittstelle und Erfahrung

Anpassbare Benachrichtigungen auf Benutzerebene

Eingebaute Team-Zusammenarbeit über Projekte, Aufgaben und Dokumente hinweg

Einfacher Zugang zu anderen Bereichen von ClickUp, so dass Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und auf Ihre Daten an einem Ort zugreifen können

ClickUp Limits:

ClickUp ist ein umfassendes Software-Tool, das eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern kann, um es optimal zu nutzen

ClickUp enthält sehr viele Daten, so dass es gelegentlich zu Beeinträchtigungen der Ladezeiten kommen kann. Geschwindigkeits- und Leistungsoptimierungen sind eine Priorität auf derprodukt-Roadmap ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Hub Planer

über Hub-Planer Hub Planner ist eine Software zur Ressourcenplanung und tool für die Planung wurde für Unternehmen jeder Größe entwickelt - von großen Konzernen bis hin zu kleineren Betrieben. Die optimierte Software hilft Ihnen, Ressourcen zu organisieren, Timesheets zu verwalten, PTO-Anträge zu bearbeiten, Projekte zu überwachen und vieles mehr. 🙌

Hub Planner beste Features:

Farbcodierte Blöcke, mit denen Sie Projekte und verfügbare Ressourcen schnell visualisieren können

Benutzerfreundlichkeit, optimierte Benutzererfahrung

Robuste Berichterstellung, die es Ihnen ermöglicht, Konten zu führen und die Zeit zu analysieren

Hub Planner Limits:

Es gibt eine große Anzahl von Features, die für neue oder gelegentliche Benutzer verwirrend sein können

Einige Benutzer empfinden den sich wiederholenden Prozess des Abschließen von Timesheets für mehrere Projekte als frustrierend

Hub Planner Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Plug & Play: $7 pro Ressource/Monat

$7 pro Ressource/Monat Premium: $18 pro Ressource/Monat

$18 pro Ressource/Monat Business leader: Kontakt für Preisgestaltung

Hub Planner Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

3. Saviom

über Saviom Saviom ist ein Tool für die Ressourcenplanung auf Unternehmensebene, das Unternehmen bei der Optimierung ihres Personalbestands unterstützt, damit sie Kosten und Effizienz einsparen können. Die Plattform ermöglicht Ihnen nicht nur die Planung von Ressourcen, sondern auch den Zugriff auf Prognosen, tools für die Kapazitätsplanung und szenariobasierte Modellierung. 📊

Saviom beste Features:

Einfache Konfiguration zur Anpassung an Ihre Geschäftsanforderungen

Eingebaute Warnmeldungen helfen Ihnen, potenzielle Probleme zu erkennen

Nutzen Sie die Automatisierung, um "Was-wäre-wenn"-Analysen durchzuführen und verschiedene Szenarien zu testen

Saviom Limitierungen:

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche und die Bedienung weniger modern als bei anderen Alternativen

Der Software fehlen Features für das Projektmanagement, die andere Wettbewerber anbieten

Saviom Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Kontakt für Preise

Saviom Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4. Schwimmen

über Schwebekörper Float ist eine moderne tool zur Ressourcenverwaltung hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter und Projekte an einem Ort zu verwalten. Planen Sie Projekte mit Aufgabenplanung, Budgets, Meilensteinen und Kapazitätsprognosen. Verwalten Sie dann die Arbeitszeiten, Fähigkeiten und Freistellungsanträge Ihrer Mitglieder im Team. ⚒️

Float beste Features:

Saubere und optimierte Benutzeroberfläche und Erfahrung

Äußerst transparente Ansicht, welche Ressourcen verfügbar und zugewiesen sind

Aufgaben-, Team- und Projektmanagement an einem Ort

Float Beschränkungen:

Die Features zur finanziellen Nachverfolgung und Budgetierung sind im Vergleich zu anderen Tools zur Ressourcenplanung limitiert

Einige Benutzer finden die Lernkurve etwas steil

Float-Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Starter: $7.50 pro Person/Monat

$7.50 pro Person/Monat Pro: $12,50 pro Person/Monat

$12,50 pro Person/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Float Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

5. Läuft

über Läuft Runn ist ein Tool für das Ressourcenmanagement, mit dem Sie eine bessere Ansicht des Geschehens erhalten, damit Sie die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Projekte einplanen können. Erstellen Sie Zeitpläne auf höchster Ebene, planen und verfolgen Sie Projekte, und nutzen Sie Prognosen, um vorausschauend zu planen und zu optimieren. 📅

Mit den Features zur Ressourcenplanung erhalten Sie eine einfache Ansicht Ihrer Projektressourcen. Sie ist ideal für die zeitliche Zuweisung von Ressourcen und die Verwaltung Ihres Personals.

Runn beste Features:

Einfache Bedienung ohne steile Lernkurve

Hohe Sichtbarkeit über die Verwendung Ihrer Ressourcen und Ihres Projektbudgets in Echtzeit

Integration mit Tools von Drittanbietern, um die Daten optimal nutzen zu können

Laufende Beschränkungen:

Es gibt kein Feature, das projektübergreifende Abhängigkeiten berücksichtigt

Benutzer wünschen sich mehr Farboptionen

Nicht die beste Idee für die Verwaltung von Projektbudgets

Laufende Preise:

Kostenloser Plan verfügbar

Pro: $10 pro Person/Monat

$10 pro Person/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Runn Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.8/5 (25 Bewertungen)

6. Parallaxe

über Parallaxe Parallax ist ein Tool für Ressourcenplanung und -management, das für Teams entwickelt wurde, die ihre Kapazitäten maximieren möchten. Das Tool konzentriert sich auf Prognosen, Kapazitätsplanung und Ressourcenmanagement und hilft Teams bei der strategischen Arbeit, um Kapazitäten zu visualisieren und Ressourcen optimal zu planen. 🙌

Parallax beste Features:

Hoch bewertete Benutzererfahrung

Automatisierung hilft bei der Identifizierung von Möglichkeiten zur produktiveren Planung von Ressourcen

Einblicke in Projektrisiken und Warnungen für kritische Probleme im Projekt

Parallax-Einschränkungen:

Derzeit gibt es nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools

Benutzer berichten, dass die Software eine steile Lernkurve aufweist

Parallax Preise:

Kontakt für Preise

Parallax Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (50 Bewertungen)

7. Kantata

über Kantata Kantata's (früher Mavenlink ) ist Teil ihrer Cloud-basierten All-in-One-Plattform und soll Teams dabei helfen, eine klare Ansicht über ihre Projekte und die allgemeine Ressourcenzuweisung und -verfügbarkeit zu erhalten.

Die Tools für die Ressourcenplanung helfen dabei, mehrere Workloads effektiv zu verwalten und die Kapazität der Ressourcen auf einen Blick zu erfassen. Die Software erleichtert es, die Ressourcennutzung auszugleichen, Empfehlungen zu erhalten und die Fähigkeiten der Mitglieder des Teams den richtigen Projekten zuzuordnen. 🧰

Kantata beste Features:

Ein einziges Dashboard zur Anzeige aller eingereichten, ausstehenden und genehmigten Timesheets

Ein Ort, an dem Sie Ihre Ressourcen, Zeit und Projekte verwalten können

Eine Ansicht der Rentabilität und des Fortschritts eines Projekts in Echtzeit

Kantata-Einschränkungen:

In einigen Bewertungen wird die Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Features "Projektmanagement" genannt

Benutzer berichten auch, dass sich einige der Filteroptionen eingeschränkt anfühlen

Kantata Preise:

Kontakt für Preise

Kantata Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (1,300+ Bewertungen)

4.1/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (600+ Bewertungen)

8. LiquidPlanner

über LiquidPlannerLiquidPlanner behauptet, die einzige Plattform für das Ressourcenmanagement zu sein, die sich an Veränderungen anpasst und Teams dabei hilft, so gut wie möglich für Unsicherheiten zu planen. Führen Sie Simulationen durch, um realistische Prognosen zu erstellen, sehen Sie die Bandbreite Ihres Teams auf einen Blick und ermitteln Sie, welche Projekte für die besten Ergebnisse priorisiert werden sollten. ✅

LiquidPlanner beste Features:

Einfaches Freigeben von Daten mit anderen Abteilungen und Mitwirkenden

Intuitive und robuste Features für das Projektmanagement

Schnelles und einfaches Visualisierenzeitleisten für Projekte und Abhängigkeiten

LiquidPlanner Beschränkungen:

Die Software kann komplex erscheinen und erfordert Zeit zum Erlernen

Einige Benutzer wünschen sich detailliertere Features für die Berichterstellung

LiquidPlanner Preise:

Gratis Testversion verfügbar

Essentials: $15 pro Benutzer/Monat

$15 pro Benutzer/Monat Professional: $25 pro Benutzer/Monat

$25 pro Benutzer/Monat Ultimate: $35 pro Benutzer/Monat

LiquidPlanner Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

4.2/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (600+ Bewertungen)

9. Teamdeck

über Teamdeck Die Projekt- und Ressourcenmanagement-Software von Teamdeck bietet Teams eine übersichtliche Ansicht für jedes Team und jedes Projekt. Die Software vereint Ressourcenplanung, Zeiterfassung, Urlaubsmanagement, Projektplanung und Verfügbarkeit an einem Ort, so dass Teams effizienter und strategischer arbeiten können. 📊

Teamdeck beste Features:

Ansicht der Verfügbarkeiten und anschließende Planung der Mitglieder des Teams für Projekte auf einerintuitiver Kalender für Ressourcen* Flexibler Kalender für Teams, der für Mitglieder leicht zu verstehen ist

Einfache Integration mit anderen Tools dank integrierter Funktionen und API

Teamdeck Beschränkungen:

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche schwer zu navigieren

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Erstellung der von ihnen benötigten Arten von Berichten

Teamdeck-Preise:

Kostenlose Testversion verfügbar

Basisressource: $1 pro Monat

$1 pro Monat Team Mitglied : $3.99 pro Monat

Teamdeck Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

4.4/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

10. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist eine Plattform für das Ressourcenmanagement, die entwickelt wurde, um Teams in großem Umfang Konsistenz zu bieten. Die Software erleichtert die Ansicht und Nachverfolgung von Ressourcen und Zeitplänen, die Verwaltung von Projekten über verschiedene Ansichten hinweg, die Zusammenarbeit im Team und die Planung zur Optimierung der Produktion von Projekten, Inhalten und anderen ergebnisse in großem Maßstab. ⚒️

Smartsheet beste Features:

Die integrierte Suche macht es einfach, das zu finden, was Sie suchen

Teammitglieder können Notizen zu Aufgaben und Projekten hinzufügen

Aktualisierungen in Echtzeit ermöglichen eine bessere Planung zwischen Projektmanagern und Teams im Feld

Smartsheet Limitierungen:

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve

Die Software basiert auf einem Tabellenkalkulationsmodell, das möglicherweise nicht für alle Benutzer attraktiv ist

Smartsheet Preise:

Kostenloser Plan verfügbar

Pro: $6 pro Benutzer/Monat

$6 pro Benutzer/Monat Business: $24 pro Benutzer/Monat

$24 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

4.4/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Ressourcen effektiver

Projektmanager können nicht alles zu erledigen. Die richtige Software für die Ressourcenplanung nimmt Ihnen einen Teil der Last ab, damit Sie sich kostenlos auf die Aufgaben konzentrieren können, die Ihre fachliche Aufmerksamkeit erfordern.

Wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt zu tun und Ihre Ressourcen besser zu verwalten, dann sollten Sie jetzt loslegen, testen Sie ClickUp kostenlos . Unsere All-in-One-Plattform bietet alles, was Sie brauchen, um einen benutzerdefinierten Hub für das Ressourcenmanagement aufzubauen, ohne die Kosten für maßgeschneiderte Software. Starten Sie mit unseren Vorlagen, passen Sie sie an Ihre Arbeitsweise an und beginnen Sie mit dem Aufbau eines digitalen Workspace, der Ihnen hilft, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. 💡