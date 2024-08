Motion gegen ClickUp: Welches KI Scheduling Tool ist das Beste?

Jonglieren Sie häufig mit endlosen Meetings, die sich oft überschneiden? Möchten Sie in Ihrem vollen Terminkalender Zeit für das Abschließen wichtiger Aufgaben einplanen? Hier kann ein KI-Tool zur Terminplanung helfen.

KI-Tools analysieren und optimieren Ihren Kalender und ersparen Ihnen die manuelle Verwaltung Ihrer Meeting-Termine.

Eine kurze Google-Suche nach den "besten KI-Tools für die Terminplanung" zeigt Ihnen viele Optionen. Die Auswahl eines Tools, das Ihre Anforderungen erfüllt und gleichzeitig in Ihr Budget passt, kann jedoch schwierig sein.

Einige ausgewählte Tools stechen heraus, und wir vergleichen die beiden beliebtesten, um Ihnen bei der Auswahl der besten Lösung zu helfen. Vergleichen wir Motion mit ClickUp und sehen wir uns an, was die beiden Tools in Bezug auf Features, Fähigkeiten und Preise bieten.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Software. Sie bietet zahlreiche Features für Projektmanagement, Produktentwicklung, Zusammenarbeit im Team und Nachverfolgung von Aufgaben an einem Ort.

PMO-, Marketing-, Produkt-, Engineering-Teams, Agenturen und verschiedene andere Abteilungen nutzen die benutzerfreundliche Oberfläche von ClickUp und KI-Tools für die Automatisierung zur Verwaltung komplexer Projekte und ihrer ordnungsgemäßen Durchführung, zur Erarbeitung von Marketingstrategien und zur effizienten Planung von Aufgaben.

Teammitglieder können Informationen, Ideen und Vorschläge in Echtzeit freigeben, so dass sie ihre besten Ideen kombinieren können und die Kommunikation im Team vereinfacht wird. Jeder hat Sichtbarkeit für die zugewiesenen Projekte und kann den Fortschritt der Projekte verfolgen, dringende Aufgaben nach Prioritäten ordnen und Meilensteine ansehen, damit nichts durch die Maschen rutscht.

Features

Ob Sie Solopreneur, Berater, Freiberufler oder Eigentümer eines Geschäfts sind, ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Planung von Meetings. Hier ein kurzer Blick auf die wichtigsten Features von ClickUp, die es zu einer der besten Motion-Alternativen machen.

Dashboards

Als Projektmanager, der an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, können Sie Projektaktualisierungen 24/7 über ClickUp Dashboards .

Bauen Sie das perfekte Kontrollzentrum für jedes Projekt mit ClickUp Dashboards

Für entfernte Teams, bei denen die Kommunikation komplex wird oder wenn es ein Limit für synchrone Interaktionen gibt. Die automatisierte Berichterstellung gewährleistet einen einfachen Zugriff auf wichtige Informationen.

Aufgaben

Verwendung ClickUp Aufgaben zum Planen und Organisieren Ihrer projektbezogenen To-Dos. Zerlegen Sie Aufgaben in Teilaufgaben und weisen Sie diese Ihren Teamkollegen zu.

Organisieren Sie jedes Projekt mit benutzerdefinierten Aufgaben in ClickUp Tasks und arbeiten Sie gemeinsam daran

Ansicht des Kalenders

Als Berater oder Freiberufler wissen Sie, wie wichtig ein Kalender tool ist, um Ihre Aufgaben, Zeitpläne und Ereignisse zu zentralisieren. ClickUp's Kalender-Ansicht ermöglicht es Ihnen, Meetings mit einem in beide Richtungen synchronisierten Kalender zu vereinbaren, Aufgaben zu erstellen und Ihren täglichen Zeitplan innerhalb der Projektmanagement-Software zu optimieren. Verwenden Sie die mobile App von ClickUp, um Ihre Aufgaben zu planen, wiederholende Erinnerungen einzustellen und Kalenderereignisse von unterwegs aus zu erstellen - für persönliche Termine und Projekte im Team.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit und planen Sie Zeitleisten für Projekte in der ClickUp Kalender-Ansicht

ClickUp Gehirn

Bei einem vollen Terminkalender kann es schwierig sein, Zusammenfassungen von Meetings zu schreiben, Statusberichte zusammenzustellen und Projektaktualisierungen nach Meetings mit Ihren Stakeholdern bereitzustellen. ClickUp Gehirn , ein KI-Assistent, erledigt alles für Sie innerhalb Ihrer Projektmanagement-Plattform. Er erstellt Unteraufgaben auf der Grundlage von Notizen aus Meetings, die Sie Ihren Teammitgliedern direkt in ClickUp zuweisen können.

Mit ClickUp Brain mühelos genaue Notizen für Meetings erstellen

Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

Was ist Motion?

Die Motion App nutzt KI, um Ihren Tag zu planen, indem sie Ihren Kalender auf der Grundlage Ihrer Projekte und Aufgaben automatisch optimiert.

Motion hilft Ihnen, Zeit zu sparen, indem es Ihren Zeitplan organisiert und Features zur Vereinfachung des Projekt- und Aufgabenmanagements bietet.

Motion hat eine relativ einfache Benutzeroberfläche. Es kombiniert Ihre Aufgabenlisten, Projekte und Kalender in einer einzigen Anwendung, sodass Sie nicht zwischen mehreren Registerkarten und Projektmanagement-Tools wechseln müssen, um Ihre Arbeit abzuschließen.

Features

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Features von Motion, die Sie bei der Verwaltung Ihres Terminkalenders und der Planung Ihrer beruflichen und privaten Aufgaben unterstützen.

Kalender

Der intelligente Kalender von Motion nimmt Ihre Meetings, Aufgaben, Listen und Aktivitäten auf und erstellt einen Zeitplan, der Ihnen hilft, produktiv zu sein, ohne Zeit mit dem manuellen Planen zu verbringen.

Projekt-Manager

Projektmanager können komplexe Projekte in Aufgaben unterteilen und diese zu Motion hinzufügen. Sie weisen jeder Aufgabe einen Eigentümer zu und fügen einen Status, eine Priorität und eine Dauer für den Abschluss hinzu. Motion fügt diese Aufgaben den Kalendern der Teammitglieder hinzu, damit jeder weiß, was zu erledigen ist und wann es fertig sein muss.

Aufgaben-Manager

Motion analysiert jede Aufgabe und fügt sie zwischen Meetings zu Ihrem Kalender hinzu. Die Aufgaben werden nach Priorität hinzugefügt, und Motion blockiert die Zeit in Ihrem Kalender, damit Sie sie rechtzeitig abschließen können.

Meeting-Assistent

Verwenden Sie den Meeting-Assistenten von Motion, um Termine zu den von Ihnen bevorzugten Zeiten zu planen, damit Ihr Kalender nicht ständig mit Meetings vollgestopft ist. Mit diesem Feature für die automatische Planung können Sie Zeitfenster auswählen, die für Sie am besten geeignet sind, und der Meeting-Planer gibt diese für andere frei.

über Meeting-Assistent der Motion

Preisgestaltung

Einzelperson : $19 pro Monat

: $19 pro Monat Teams: 12 $/Benutzer pro Monat

Motion vs ClickUp: Features im Vergleich

Vergleichen wir Motion mit ClickUp, um ihre herausragenden Features zu verstehen.

ClickUp ist am besten bekannt für

Projekt- und Aufgabenmanagement : Umfassende Produktivitätstools und Features wie ein Space für Projektmanagement, Kalender-Ansichten und vieles mehr helfen Ihnen, Aufgaben und Projekte einfach von einer einzigen Plattform aus zu verwalten

: Umfassende Produktivitätstools und Features wie ein Space für Projektmanagement, Kalender-Ansichten und vieles mehr helfen Ihnen, Aufgaben und Projekte einfach von einer einzigen Plattform aus zu verwalten Zusammenarbeit im Team: Ihre Teams können mühelos kommunizieren mitClickUp Dokumente, Whiteboards und Chat-Features

Erstellen Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team mit ClickUp Docs

Integrationen : Über 1000+ Integrationen mit Produktivitäts-Apps, CRM-Tools und Entwicklungslösungen zur Rationalisierung komplexer Workflows und Verbesserung der Effizienz

: Über 1000+ Integrationen mit Produktivitäts-Apps, CRM-Tools und Entwicklungslösungen zur Rationalisierung komplexer Workflows und Verbesserung der Effizienz Preisgestaltung: Ein für immer kostenloser Plan für die persönliche Nutzung und drei verschiedene Pläne für Teams, Geschäfte und Unternehmen

Ein für immer kostenloser Plan für die persönliche Nutzung und drei verschiedene Pläne für Teams, Geschäfte und Unternehmen KI-Tool: ClickUp Brain ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, E-Mails zu beantworten, Meeting-Notizen zu konsolidieren, Aufgaben zuzuweisen und Ihre Projekte auf Kurs zu halten

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3 von 5 (9.400+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (9.400+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (12.000+ Bewertungen)

Motion ist am besten bekannt für

Kalenderverwaltung: Motion ist vor allem für seine Features zur Planung von Meetings und zur Zeitverwaltung bekannt. Sie können alle Ihre geplanten Meetings und fälligen Aufgaben in einem einzigen Kalender anzeigen lassen

Motion ist vor allem für seine Features zur Planung von Meetings und zur Zeitverwaltung bekannt. Sie können alle Ihre geplanten Meetings und fälligen Aufgaben in einem einzigen Kalender anzeigen lassen Automatisierter Terminplaner: Ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Ereignisse im Kalender zu behalten und Meetings zu Zeiten zu planen, die für Sie am besten geeignet sind

Ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, den Überblick über Ihre Ereignisse im Kalender zu behalten und Meetings zu Zeiten zu planen, die für Sie am besten geeignet sind Integrationen: Verbindung mit Apps, die Sie täglich nutzen, um Produktivität und Effizienz zu steigern

Verbindung mit Apps, die Sie täglich nutzen, um Produktivität und Effizienz zu steigern Preisgestaltung: Motion bietet erschwingliche Pläne für Einzelpersonen und kleine Teams

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.2 von 5 (86 Bewertungen)

: 4.2 von 5 (86 Bewertungen) Capterra: 4.3 von 5 (43+ Bewertungen)

Sowohl Motion als auch ClickUp haben unterschiedliche Stärken, wenn es um Projekt- und Kalendermanagement geht. Schauen wir uns einmal genauer an, wie sie im Vergleich zueinander stehen.

Übersicht über ClickUp für die Terminplanung

Ein flexibler Kalender, um Projekte zu organisieren, Zeitleisten zu planen und den Fortschritt Ihres Teams zu visualisieren

Schätzen Sie den Zeitbedarf ab, teilen Sie die Zeit zwischen den Mitgliedern Ihres Teams auf und legen Sie Erwartungen fest - mit dem Zeitmanagement-Feature von ClickUp

ClickUp Kalender-Tool zur Terminplanung

Als Projektmanager werden Sie wahrscheinlich mehrere Aufgaben, Fristen, Projekte und andere Ereignisse im Kalender verwalten.

Mit der Kalender-Ansicht von ClickUp können Sie Ihre Projekte in einer übersichtlichen Ansicht nachverfolgen, bis ins kleinste Detail aufschlüsseln und den Kalender für Ihre Teamkollegen freigeben.

Planen Sie neue Aufgaben, erstellen Sie neue Meetings, indem Sie sie per Drag & Drop in Ihren Kalender ziehen und das Datum ändern, und benutzerdefinieren und kategorisieren Sie Aufgaben nach Priorität und Dringlichkeit, um Ihren Tag, Ihre Woche und Ihren Monat weit im Voraus zu planen.

Verwalten Sie persönliche Listen, komplexe Projekte und alles, was dazwischen liegt, mit dem ClickUp Kalender

Das Beste daran ist, dass Sie ihren Google Kalender mit ClickUp synchronisieren können , starten Sie Meetings direkt von ClickUp aus, und konsolidieren Sie alle Aufgaben an einem Ort.

Verbinden Sie ClickUp mit dem Google Kalender, um geplante Meeting-Termine in ClickUp einfach anzeigen zu können

Pro-Tipp💡: Aktivieren Sie die rollenbasierte Verwaltung und legen Sie Berechtigungsstufen fest, um zu steuern, wer das Dokument ansehen, bearbeiten oder kommentieren darf.

Zeitmanagement in ClickUp

Das Letzte, was Sie zu erledigen haben, wenn Sie ein Team leiten, ist das Jonglieren zwischen mehreren Tabellenkalkulationen, um Aufgaben zu erstellen, zu organisieren und zu priorisieren.

Stellen Sie sich vor, Sie fügen jeder Aufgabe ein Startdatum und ein Fälligkeitsdatum hinzu, ändern diese, wenn die Fristen verschoben werden, und stellen sicher, dass die Mitarbeiter nicht vergessen, ihre Stunden zu erfassen und keine Fehler bei der Dateneingabe machen (die Sie später korrigieren müssten).

Das ist der Punkt ClickUp's Zeitmanagement Feature kommt zu Ihrer Rettung. Sie hilft, all diese Ungenauigkeiten zu vermeiden. Erfassen Sie Ihre Zeit von überall aus, lassen Sie Ihre Mitarbeiter ihre Zeit starten und stoppen, zwischen Aufgaben hin- und herspringen und fügen Sie weitere Details darüber hinzu, wie die Zeit verbracht wurde.

Die integrierte globale Zeiterfassung macht die Berichterstellung einfach.

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

Übersicht über ClickUp für Projekt- und Aufgabenmanagement

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben zur schnellen Verfolgung von Projekten

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Elementtypen für eine bessere Sichtbarkeit

Über 15 verschiedene Ansichten zur Visualisierung Ihrer Aufgaben

Dashboards für verwertbare Einblicke in den Fortschritt des Projekts

Aufgabenverwaltung in ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für jedes Projekt mit ClickUp Aufgaben, fügen Sie Beschreibungen und Mitarbeiter hinzu, damit Ihre Teammitglieder genügend Kontext haben, und stellen Sie Prioritäten von niedrig bis dringend ein, um sicherzustellen, dass jeder die Dringlichkeit der Aufgabe kennt.

Klare Kommunikationskanäle durch zugewiesene Kommentare zu ClickUp Aufgaben einrichten

Passen Sie die Aufgaben an und verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts. Zur Vereinfachung können Sie benutzerdefinierte Tags zu jeder Aufgabe hinzufügen, um Aufgaben zu kategorisieren.

Zum Beispiel kann eine Aufgabe als "Marketing" oder "Design" getaggt werden. Sie können Ihre Tags filtern, um alle Aufgaben unter dem Tag 'Marketing' zu sehen Dies erleichtert das Auffinden und Bearbeiten von Aufgaben, die bestimmten Kriterien entsprechen.

In ClickUp können Sie außerdem benutzerdefinierte Felder zu jeder Aufgabe hinzufügen, um wichtige Informationen zu erfassen. Sie können Felder erstellen, um Details wie E-Mail-IDs von Clients, Telefonnummern, mit Aufgaben verbundene Websites und andere wichtige Attribute zu erfassen.

ClickUp bietet außerdem vorlagen für die Aufgabenverwaltung die Ihnen einen Rahmen für die Planung und Priorisierung von Aufgaben bieten. Zu erledigen ist lediglich das Einfügen der Details, wo immer sie benötigt werden, und das Freigeben dieser Details für Ihr Team.

Diese umfassenden Features machen das Projektmanagement mit ClickUp zu einem Kinderspiel.

Projekttransparenz in ClickUp

ClickUp bietet über 15 verschiedene Ansichten für Ihre wesentlichen Aufgaben und deren Termine. Dazu gehören Liste, Board, Gantt, Kalender, Box und Zeitleiste.

Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Ihre Projekte planen, nachverfolgen und verwalten und so die nahtlose Koordination von Aufgaben und Terminen für eine erfolgreiche Projektabwicklung sicherstellen ClickUp's Board-Ansicht ist eine hervorragende Option, um die Phasen eines Workflows zu visualisieren (zu erledigen, Arbeit in Bearbeitung, abgeschlossen, etc.). Sie können sehen, welche Aufgaben sich in welchen Phasen des Fortschritts befinden.

Die Seite ClickUp Mind Map Ansicht ist eine weitere faszinierende Möglichkeit, Aufgaben zu organisieren und Ihre Aufgaben, Ideen und Beziehungen in einem hierarchischen Format in ClickUp darzustellen.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Aufgaben direkt in ClickUp Mindmaps, ohne in andere Ansichten wechseln zu müssen

Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp

Die Dashboards von ClickUp geben Ihnen einen abschließenden Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts, einschließlich Prioritäten, Fristen, Status des Projekts, etc.

Nutzen Sie Diagramme, um den Fortschritt Ihrer Arbeit zu visualisieren. Instanz können Sie beispielsweise ein Kreisdiagramm verwenden, um die Projekte nach ihrem Status anzuzeigen.

Sie können auch Dashboards verwenden, um die Kapazität Ihres Teams zu messen. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus, um die Gesamtzahl der zugewiesenen Aufgaben zu sehen und eine Übersicht darüber zu erhalten, wer an welcher Aufgabe arbeitet.

Optimieren Sie das Kapazitätsmanagement und die Zuweisung von Workloads mit dem Workload Widget von ClickUp Dashboards

ClickUp kann Berichte darüber erstellen, wie viel Zeit die einzelnen Projekte in Anspruch nehmen, so dass Sie Einblicke darüber erhalten, wofür Sie Ihre Zeit aufwenden, um Ihre Zeit effektiv zu überwachen und zu verwalten.

Übersicht über Motion für die Terminplanung

Der intelligente Kalender übernimmt für Sie die Planung von Aufgaben, Meetings und die Priorisierung von Aufgaben

Verwenden Sie den Meetingplaner, um Meetings automatisch zu Ihrer bevorzugten Zeit zu planen

Die Kalenderplanung von Motion

Sie können den Kalender manuell erstellen oder KI für Sie erledigen lassen. Geben Sie die Aufgaben ein, die fertiggestellt werden müssen, einschließlich Prioritäten, Fristen und voraussichtlicher Fertigstellungszeit, und der Algorithmus priorisiert sie für Sie.

über Antrag Darüber hinaus zeigt der intelligente Kalender von Motion die Ansichten Ihres gesamten Teams an und bucht Team Meetings, ohne dass Sie sich hin- und herwälzen müssen.

Der Meeting-Planer von Motion

Mit dem KI-Meeting-Assistenten von Motion kann jeder ganz einfach bei Ihnen buchen.

über Antrag Zu den herausragenden Features des Meeting-Assistenten von Motion gehören:

Erstellen eines einmaligen Links oder eines wiederkehrenden Meetings für regelmäßige Check-ins

Das KI-Tool für die Planung in Zeitblöcken, die für Sie arbeiten (Sie können die Parameter einstellen)

Festlegen von täglichen Limits für Meetings

Personalisieren Sie die Ansicht des Kalenders

Benutzerdefinierte Vorlagen für Anrufe mit Ihrem Team, Ihren Clients oder potenziellen Kunden

Übersicht über die Features von Motion für das Aufgaben- und Projektmanagement

Projektmanager zum Erstellen, Hinzufügen und Nachverfolgen von Aufgaben

Priorisierung von Aufgaben und Terminplanung

Erinnerungen an Abgabetermine

Board- und Listenansicht für bessere Sichtbarkeit

Kommentare und Anhänge für eine bessere Einordnung der Aufgaben

Aufgabenmanagement in Bewegung

Sie können ganz einfach Aufgaben erstellen und zu Ihrem Kalender hinzufügen. Zu jeder Aufgabe gibt es eine Notiz, in der Sie alle relevanten Informationen für einen schnellen Zugriff hinzufügen können.

Zusätzlich können Sie benutzerdefinierte Zeitfenster definieren, die Sie ausschließlich für Aufgaben reservieren möchten. Motion plant wichtige Projekte innerhalb dieser Zeitfenster und erspart Ihnen so das Hin und Her beim Zugriff auf Dateien an verschiedenen Speicherorten.

Projekttransparenz in Motion

Der Projektmanager von Motion analysiert die verschiedenen Aufgaben und deren Mitarbeiter und fügt sie in individuelle Kalender ein. Da die Benutzer häufig in ihre Kalender schauen, kennen sie alle geplanten Aufgaben, an denen sie arbeiten müssen.

Verwenden Sie den Projektmanager von Motion, um den Motion Kalender von Personen zu durchsuchen und ihnen Aufgaben zuzuweisen

Nachverfolgung des Fortschritts in Motion

Mit Motion können Sie Ihren Aufgaben Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Status hinzufügen. So haben Sie eine genaue Vorstellung davon, wer an was arbeitet und wann eine Aufgabe voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

Die KI von Motion überprüft ständig Ihren Zeitplan, um die Aufgaben entsprechend Ihrem Kalender zu priorisieren. Wenn zum Beispiel ein Meeting in letzter Minute angesetzt wird, ordnet Motion die Aufgaben in Ihrem Kalender neu zu.

Ist ClickUp oder Motion besser für das Projektmanagement geeignet?

Wenn man alle Aspekte betrachtet, kann man zu dem Schluss kommen, dass ClickUp für das Projektmanagement besser geeignet ist als Motion.

Motion bietet zwar Features für das Projektmanagement und die Verwaltung von Aufgaben sowie ein KI-Kalender sind sie einfach und auf die Priorisierung von Aufgaben und die Zeitplanung begrenzt.

ClickUp hingegen bietet mehr fortgeschrittene und anpassbare Features und KI-Tools die es Ihnen ermöglichen, Ihre Workflows und Ansichten von Aufgaben an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Mit Motion gibt es keine Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu kategorisieren oder Erkenntnisse über den Fortschritt Ihres Projekts zu gewinnen.

ClickUp bietet flexible Kategorisierungsoptionen, wie z. B. benutzerdefinierte Felder und Tags, mit denen Sie Ihre Aufgaben nach verschiedenen Kriterien segmentieren können.

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie den Fortschritt Ihres Projekts mithilfe von Diagrammen und Grafiken visualisieren und sehen, ob Sie mit Ihrem Projekt auf dem richtigen Weg sind projektmanagement Ziele .

Zusammenarbeit und Kommunikation

Der nächste Vergleich befasst sich mit den Unterschieden zwischen Motion und ClickUp in Bezug auf die Zusammenarbeit und die Kommunikationsmöglichkeiten.

Kritische Features von ClickUp für die Zusammenarbeit

Erstellen, Freigeben und Zusammenarbeiten mit Teammitgliedern mithilfe von Dokumenten

Virtuelles Whiteboard zur Umsetzung von Ideen in Aktionen

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Chat

Ein einziger Posteingang für Ihre gesamte Kommunikation

Dokumentenerstellung in ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Informationen über Projektprozesse, Abhängigkeiten von Aufgaben und Arbeitsabläufe zu skizzieren. Sie können Ihre Teammitglieder erwähnen, ihnen Elemente zuweisen, sie in Kommentaren taggen und in Echtzeit zusammenarbeiten.

Außerdem können Sie jedes Dokument mit relevanten Aufgaben verknüpfen und PDFs, Tabellenkalkulationen und PPT-Links hinzufügen, um wichtige Informationen schnell abrufen zu können.

Visuelle Zusammenarbeit in ClickUp

ClickUp Whiteboards eignen sich hervorragend für das Brainstorming und die gemeinsame Arbeit, unabhängig davon, ob Ihr Team vor Ort oder remote arbeitet.

Verbessern Sie die kreative Zusammenarbeit und die Visualisierung von Projekten mit ClickUp Whiteboards

Sammeln Sie Ideen und verwandeln Sie sie in umsetzbare Aufgaben direkt in Whiteboards. Sie können die Aufgaben auch kontextbezogener gestalten, indem Sie Links, Dokumente, Dateien und andere wichtige Informationen hinzufügen.

Kommunikation im Team mit ClickUp

ClickUp Chatten ermöglicht es allen Mitgliedern Ihres Teams, über private oder öffentliche Kanäle zu kommunizieren und Updates freizugeben.

Die Ansicht "Chat" befindet sich neben Ihren Projekten und ist der perfekte Weg, um gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. So müssen Sie sich nicht mehr auf endlose CCs und Weiterleitungen verlassen, um mit Ihrem Team zu kommunizieren.

Mit der ClickUp Chat-Ansicht können Sie Updates freigeben, Ressourcen verknüpfen und Mitglieder von agilen Teams ansprechen

Legen Sie fest, wer Zugriff auf die einzelnen Chats hat, und lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn ein Teammitglied Ihnen eine Nachricht schickt.

Zentraler Kommunikations-Hub in ClickUp

Verwalten Sie Benachrichtigungen, Aufgaben und Aktualisierungen in einem einzigen zentralen hub mit ClickUp's Posteingang . Auf diese Weise verpassen Sie keine Mitteilungen und behalten den Überblick über wichtige Aufgaben.

Fügen Sie Filter hinzu, um die dringendsten Benachrichtigungen hervorzuheben und die Arbeit zu priorisieren. Zum Beispiel können Sie Benachrichtigungen nach Daten, Projekt, Art der Benachrichtigung und mehr filtern, um konzentriert arbeiten zu können.

Die wichtigsten Features von Motion für die Zusammenarbeit

Zentraler hub zur Verwaltung der Projekte Ihres Teams

Erstellen und Hinzufügen von Notizen, Anhängen und Kommentaren zu Aufgaben

Zentraler Hub für Projektmanagement in Motion

Mit dem Projektmanager von Motion können Sie alle Projekte, Aufgaben und Zeitleisten Ihres Teams an einem einzigen Speicherort anzeigen. Verfolgen Sie alles, vom Status der Projekte bis hin zu ihren Mitarbeitern und Fristen.

Alle Mitglieder Ihres Teams können auf diesen Hub zugreifen und werden benachrichtigt, wenn die Frist für eine Aufgabe abläuft oder es sich um eine wiederholende Aufgabe handelt. Die Projektmanagement-Tools von Motion geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Verfügbarkeit Ihres Teams und ermöglichen es Ihnen, Meetings ohne viel Hin und Her zu planen.

Kommunikation im Team in Motion

Fügen Sie zu jeder Aufgabe Notizen und Kommentare hinzu, um Ihren Teammitgliedern einen besseren Überblick über die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu geben. Sie können relevante Dokumente für Teamkollegen freigeben und sie auffordern, an aufgabenbezogenen Diskussionen teilzunehmen, z. B. an Aktualisierungen innerhalb von Motion.

Mitglieder des Teams können miteinander über den Fortschritt des Projekts kommunizieren und Updates zentral für das gesamte Projektteam freigeben

Bietet ClickUp oder Motion bessere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit?

Motion bietet begrenzte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Sie können Notizen, Kommentare und Informationen mit Teammitgliedern zu Projekten freigeben und alle Projekte und ihre Mitarbeiter in einem einzigen Space anzeigen.

Hier enden jedoch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Motion.

Mit ClickUp's projektmanagement tool können die Mitglieder des Teams über Dokumente und Chat in Echtzeit kommunizieren. Sie müssen nicht auf externe Anwendungen zurückgreifen oder zwischen Registerkarten wechseln, um Beiträge von einem Teamkollegen oder einer Kollegin zu erledigen.

Teammitglieder können auch gemeinsam Dokumente erstellen und Informationen freigeben, was für die effiziente Zusammenarbeit von Teams und das Erreichen gemeinsamer Ziele von entscheidender Bedeutung ist.

Daraus wird ersichtlich, dass Motion nicht mit den fortschrittlichen Collaboration Features von ClickUp konkurrieren kann.

Integrationen

Betrachten wir Motion im Vergleich zu ClickUp in Bezug auf Integrationen.

Wichtige ClickUp Features für Integrationen

ClickUp lässt sich mit über 1000 Tools integrieren, um die Produktivität zu steigern

Sie können benutzerdefinierte Integrationen und ClickUp Apps erstellen mit Hilfe vonClickUp Integrationen und API

ClickUp lässt sich mit mehr als 1.000 Tools von Drittanbietern integrieren, um Ihnen beim Aufbau eines zusammenhängenden Workspace mit wichtigen Funktionen zu helfen. Mit der Slack-Integration können Sie zum Beispiel ClickUp Aufgaben direkt aus Ihren Unterhaltungen erstellen.

Erstellen und Verwalten von Aufgaben auf ClickUp mit seiner Slack-Integration

Mit der Toggl-Integration können Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit genau verfolgen, ohne ClickUp zu verlassen.

ClickUp lässt sich auch mit Anwendungen wie HubSpot, Zendesk, Dropbox, Webhooks und vielen anderen integrieren, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Projekte effizient zu verwalten.

Key Motion Features für Integrationen

Motion lässt sich mit Anwendungen wie Google Kalender, Zoom, Zapier und Microsoft Teams integrieren, um Ihren Zeitplan zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Bietet ClickUp oder Motion bessere Integrationsmöglichkeiten?

Das ist einfach zu beantworten.

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Anwendungen integrieren, darunter Tools für Produktivität, Verwaltung von Kundenbeziehungen und Zeiterfassung, projektentwicklung und Automatisierung.

ClickUp eignet sich für Teams jeder Größe, insbesondere für solche, die mit zahlreichen anderen Tools in ihrem Tech-Stack arbeiten.

Motion bietet nur minimale Integrationen, was die Einsatzfähigkeit bei wachsenden Teams limitieren kann.

Ein weiterer Vorteil von ClickUp ist seine API, die es Entwicklern ermöglicht, benutzerdefinierte Anwendungen und Integrationen zu erstellen. Dadurch können Geschäfte auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Integrationen und Workflows für die Verwaltung von Aufgaben erstellen.

Welches KI-Tool für Terminplanung und Projektmanagement hat die Nase vorn?

Beim Vergleich zwischen Motion und ClickUp haben wir einen klaren Sieger in Bezug auf Features und Funktionen gefunden.

ClickUp, das Alternative zur Bewegung ist die beste Wahl für Projektmanagement-Software für komplexe Projekte und die Planung von Meetings.

Motion hat seine Stärken, insbesondere als Tool zur Verwaltung von Aufgaben und Terminen. Sein KI-Assistent ist entscheidend, um Ihren Zeitplan organisiert und übersichtlich zu halten. Es fehlen jedoch weitere Funktionen, die über die grundlegende Planung und Priorisierung von Aufgaben hinausgehen.

Das KI-gesteuerte Projektmanagement-Tool von ClickUp verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche, Projektmanagement-Features und vorgefertigte vorlagen für das Projektmanagement geeignet für verschiedene Teams und Workflows.

Mit ClickUp erhalten Sie nicht nur ein Tool, um Ihren Tag zu planen. Stattdessen erhalten Sie eine All-in-One-Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Projekte effizient zu verwalten, einfach zusammenzuarbeiten, kohärent zu arbeiten und organisatorische Ziele effektiv zu erreichen. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion wenn Sie ClickUp ausprobieren möchten, um Ihre Produktivität zu steigern.