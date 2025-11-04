Die 10 besten Tools und Softwareprogramme für die Kommunikation am Arbeitsplatz im Jahr 2026

Die interne Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des Betriebsablaufs am Arbeitsplatz. Von der Unternehmensleitung bis hin zu den Mitarbeitern trägt die Weitergabe relevanter Informationen dazu bei, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und das Engagement der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.

Zwar bestehen nach wie vor unvermeidbare Hindernisse wie umgebungsbedingte und persönliche Barrieren, die das Ergebnis einer schlechten Kommunikation sind, doch die Überwindung dieser Hindernisse ist der Schlüssel zur Verbesserung der internen Kommunikation und der Zusammenarbeit im Team.

Angesichts der Pandemie stehen mehr Kommunikations-Tools denn je zur Verfügung, um die Herausforderungen von Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen zu bewältigen und die Kommunikation am Arbeitsplatz zu optimieren. Wir helfen Ihnen dabei, die besten Kommunikations-Tools für den Arbeitsplatz kennenzulernen, damit Sie die richtige Wahl für Ihr Team treffen können.

Wir haben verschiedene Kommunikations-Tools und Software analysiert, die die Produktivität steigern, die Zusammenarbeit optimieren und die Verbindung Ihrer verteilten Teams ermöglichen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie unsere Top 10 der besten Kommunikations-Tools für den Arbeitsplatz, die derzeit verfügbar sind!

Lernen Sie lieber visuell? Wir haben unsere Top-Auswahl auch in diesem kurzen Video zusammengefasst:

„Der Großteil der Kosten des Geschäfts entfällt auf Immobilienkosten wie Miete und Steuern. Da die Pandemie das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht hat, konnten Budgets reduziert und auf wertschöpfendere Investitionen wie interne Kommunikations-Tools umgeschichtet werden.“ – Carter Seuthe, Credit Summit

Wenn Sie also ebenfalls darüber nachdenken, in Tools für Kommunikation und Mitarbeiterengagement zu investieren, sind Sie auf dem richtigen Weg! Neben der Möglichkeit für hybride und Remote-Teams, in Verbindung zu bleiben, kommen Tools für die Geschäftskommunikation auch dem gesamten Unternehmen zugute. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Einführung dieser modernen Tools:

Optimieren Sie die Kommunikation unter einem Dach

Manager und Teamleiter können den Arbeitsfortschritt, die Kommunikationsziele der Mitarbeiter und die Projektzuweisungen einfacher im Blick behalten, indem sie ein Knowledge-Center-Tool oder eine entsprechende Plattform implementieren.

In einer Flut von Daten, Informationen und Aufgaben gehen Informationen leicht unter. Team-Kommunikationstools bieten daher eine zentrale Anlaufstelle für die Nachverfolgung aller Informationen, die Sie über eine Aufgabe wissen müssen.

Sichere Geschäftskommunikation

„Immer mehr Unternehmen setzen auf Technologie – und das aus gutem Grund. Diese Unternehmen müssen diese Anwendungen jedoch auch genau unter die Lupe nehmen, um Datenverluste oder -verletzungen zu vermeiden. Sicherheit der Daten sollte eine der wichtigsten Investitionen eines Unternehmens sein, um rechtliche Konsequenzen und/oder Folgen zu vermeiden.“ – Mark Pierce, CEO von Colorado LLC Attorney

Vor diesem Hintergrund ist es für Unternehmen entscheidend, die richtigen Tools für die Teamkommunikation auszuwählen. Mit den richtigen internen Kommunikations-Tools, die durchgängige Sicherheit bieten, können Unternehmen ihre geschäftliche Kommunikation und sensible Daten besser schützen.

Verbesserte Zusammenarbeit, Produktivität und Mitarbeiterengagement

„Für Führungskräfte ist die Mitarbeiterbindung oft eine der schwierigsten Aufgaben bei der Leitung eines Unternehmens. Die Produktivität der Mitarbeiter hängt stark davon ab, wie sehr sie sich geschätzt und eingebunden fühlen. Daher sollten sich besonders effektive Führungskräfte darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter engagiert und auf dem Laufenden bleiben.“ – Tom Golubovich, Leiter Marketing & Medienarbeit, Ninja Transfers

Die Mitarbeiterkommunikation in den Mittelpunkt jedes Unternehmens zu stellen, ist entscheidend, um das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter auf höchstem Niveau zu halten. Durch den Einsatz interner Kommunikations-Tools schaffen Sie eine Plattform, auf der Mitarbeiter stets auf dem gleichen Stand bleiben und auch im Homeoffice produktiv, effektiv und effizient arbeiten können.

Was Kommunikations-Tools angeht, bieten diese Plattformen mittlerweile Features für Aufgabenmanagement, Instant Messaging, Zusammenarbeit an Dokumenten, virtuelle Meetings, Gruppenchats und Videoanrufe.

Woher wissen Sie also, welches das richtige für Sie ist? Hier finden Sie eine Übersicht über die 10 besten tools für die interne Kommunikation, einschließlich ihrer besten Features, Limite, Preise und Bewertungen, damit Sie die richtigen für Ihr Team und Ihr Unternehmen auswählen können!

1. ClickUp

Bleiben Sie mit Ihrem Team in Kontakt – mit ClickUp Spaces Verfolgen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen – alles über Ihren ClickUp-Workspace

ClickUp ist ein All-in-One -Tool für Projektmanagement und Produktivität, das darauf abzielt, Workflow und Teamkommunikation zu optimieren, indem es alle Ihre Aufgaben an einem zentralen Ort zusammenführt.

Mit Hunderten von Features und einer vollständig anpassbaren Plattform können Teams jeder Größe aus verschiedenen Branchen ihre Projekte und ihre Kommunikation auf ein und derselben Plattform planen, verwalten und verfolgen.

Und da ClickUp mit Features für die Teamkommunikation und der Erkennung von Zusammenarbeit ausgestattet ist, können Teams nahtlos in Echtzeit oder asynchron zusammenarbeiten, sodass Remote-Teams jederzeit aufeinander abgestimmt und verbunden bleiben. Nutzen Sie die digitalen Whiteboards von ClickUp für Brainstorming- und Strategieplanungssitzungen und ClickUp Docs, um Ideen, SOPs und vieles mehr zu speichern.

Es verfügt sogar über ein integriertes Messaging-Feature, die Chat-Ansicht, für Instant Messaging, damit Sie Ihre Unterhaltungen parallel zu Ihrer Arbeit verfolgen können. Und wenn Sie eine weitere Möglichkeit zur Kommunikation mit Ihrem Team benötigen, können Sie den In-App-Bildschirmrekorder „Clip by ClickUp“ nutzen, um Video-Nachrichten direkt in ClickUp zu erstellen und zu versenden.

Freigeben Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting erforderlich ist.

Und wenn Sie nach einer effizienteren Möglichkeit suchen, Ihre E-Mails zu verwalten, bietet ClickUp das Feature „E-Mail in ClickUp“, mit dem Sie E-Mails senden und empfangen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Integrieren Sie einfach Ihre meistgenutzten E-Mail-Apps wie Gmail, Outlook oder Front in ClickUp und beginnen Sie, Ihre E-Mails direkt in Ihren ClickUp-Aufgaben zu beantworten. ?

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt in ClickUp, um die E-Mail-Verwaltung zu optimieren

Die Features und Möglichkeiten von ClickUp erleichtern Ihnen die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihren Teams, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herspringen müssen, was es zu einem der besten Kommunikations- und Projektmanagement-Tools der Gegenwart macht.

Die besten Features

Vollständig benutzerdefinierte Plattform : Passen Sie jeden Aspekt von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Geschäfts an

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit anzuzeigen, einschließlich der Chat-Ansicht : Wählen Sie aus über 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit anzuzeigen, einschließlich der Chat-Ansicht

Chat-Ansicht : Senden Sie Sofortnachrichten an Ihr Team und behalten Sie den Überblick über die Unterhaltungen neben Ihrer Arbeit

E-Mail in ClickUp: Verwalten Sie Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation an einem Ort, ohne zusätzliche Programme und Software zu benötigen. Versenden Sie Unternehmensnachrichten, Aufträge, Aufgaben, Informationen und wichtige Mitteilungen in ClickUp, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen.

Whiteboards : Erstellen Sie visuelle Hilfsmittel für virtuelle Meetings und skizzieren Sie Projekte und Ideen, um Ihre Pläne mit Ihren Teams zu kommunizieren

Beobachter : Wenn jemand als Beobachter zugewiesen wird, erhält er automatisch Benachrichtigungen, sobald eine Aufgabe aktualisiert wird – so entfällt die Notwendigkeit, manuell nachzufassen.

Zugewiesene Kommentare und Erwähnungen: Erstellen Sie : Erstellen Sie Aktionspunkte innerhalb einer Aufgabe und weisen Sie diese anderen oder sogar sich selbst zu. Nutzen Sie das Feature „Erwähnen“, um die Aufmerksamkeit der anderen auf bestimmte Elemente innerhalb von Aufgaben oder in der Chat-Ansicht zu lenken.

Einschränkungen

Die Software verfügt über kein integriertes Feature für Videoanrufe bei virtuellen Besprechungen. Sie bietet jedoch mehrere App-Integrationen mit Videokonferenzsoftware wie Zoom, die es Ihnen ermöglichen, ein Meeting innerhalb einer ClickUp-Aufgabe über die Zoom-Meeting-Schaltfläche oder den Slash-Befehl /zoom zu starten.

Preise

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7 von 5 (5.732 Bewertungen) Top 50 der Produktmanagement-Produkte

Die 50 besten Produkte für das Produktmanagement

Capterra : 4,7 von 5 (3.553 Bewertungen) Spitzenreiter bei Software für Projektmanagement und Aufgabenmanagement

Spitzenreiter bei Software für Projektmanagement und Aufgabenmanagement

Die 50 besten Produkte für das Produktmanagement

Spitzenreiter bei Software für Projektmanagement und Aufgabenmanagement

2. Slack

via Slack

Slack ist eine Kommunikations- und Instant-Messaging-Plattform, auf der Teams zusammenkommen können, um flexibel und nahtlos zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Slack hat ein Setup, bei dem Teams innerhalb von Teams leicht zugänglich und identifizierbar sind, wobei die „Kanäle“ im Mittelpunkt der Benutzeroberfläche stehen. Ähnlich wie Discord nutzt Slack Kanäle, damit Teams Unterhaltungen und Diskussionen effektiv nach Projekten oder Themen trennen können, um Gespräche besser zu organisieren, zu speichern und zu verfolgen.

Die besten Features

Kanäle: Organisieren Sie Unterhaltungen in speziellen Spaces

Huddle: Innerhalb von Kanälen können Sie in Slack über Innerhalb von Kanälen können Sie in Slack über Slack Huddle sprechen, wodurch Sie per Audio- oder Videoanruf kommunizieren können.

App-Integrationen: Integrieren Sie Slack in verschiedene Tools und Software wie ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Kalender, Microsoft Teams und viele mehr

➡️ Probieren Sie die ClickUp-Slack-Integration aus

Einschränkungen

Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen, die älter als 90 Tage sind, werden im Free-Plan ausgeblendet.

Preise

Free

Pro : 7,25 $ pro Monat

Geschäft : 12,50 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (30.942 Bewertungen) Top 50 Produkte für Remote-Arbeit

Die 50 besten Produkte für die Remote-Arbeit

Capterra 4,7 von 5 (22.843 Bewertungen)

4. 7 von 5 (22.843 Bewertungen)

Die 50 besten Produkte für die Remote-Arbeit

4. 7 von 5 (22.843 Bewertungen)

3. Microsoft Teams

über Microsoft Teams

Wenn es um hybrides Arbeiten für moderne Mitarbeiter geht, hat sich Microsoft Teams zu einem wichtigen Kommunikationstool für Videokonferenzen, Gruppenchats und interne Kommunikationsanforderungen entwickelt.

Mit Microsoft Teams können Sie jederzeit und überall Meetings veranstalten. Dank der Meeting-Features wie dem Together-Modus und der dynamischen Ansicht werden Remote-Meetings und Webinare so persönlich und interaktiv wie möglich.

Als Kommunikationswerkzeug hilft Microsoft Teams dabei, Remote-Mitarbeiter über benutzerfreundliche Chat- und Kollaborations-Features – darunter Kanäle und gemeinsame Kanäle – miteinander zu verbinden sowie separate Teamräume einzurichten und über das Programm Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen.

Die besten Features

Microsoft Office 365-Integration: Lässt sich nahtlos in die gängigsten Microsoft PowerPoint- und Excel-Programme integrieren, um Meetings und Diskussionen zu vereinfachen

Breakout-Räume: In Breakout-Räumen können Sie im Rahmen eines größeren Meetings kleinere Meetings abhalten.

Together-Modus: Bringt Remote-Teams zusammen, indem die Videos der Teams auf einem gemeinsamen virtuellen Hintergrund zusammengefügt werden

Präsentationsmodus: In diesem Modus können Präsentatoren Foliennotizen und die nächsten Folien sehen, während die Teilnehmer des Meetings dies nicht können.

Einschränkungen

Microsoft Teams dient ausschließlich der Teamkommunikation und enthält keine Features für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement zur Überwachung der Zusammenarbeit.

Preise

Preise für Privatanwender und Einzelpersonen:

Free

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ pro Monat für eine Person

Microsoft 365 Family: 9,99 $ pro Monat für sechs Personen

Preise für Geschäfte:

Microsoft Teams Essentials : 4 $ pro Benutzer und Monat

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ pro Benutzer und Monat

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ pro Benutzer und Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3 von 5 (13.423 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (8.927 Bewertungen)

Vergleichen Sie Slack mit Microsoft Teams!

4. Zoom

über Zoom

Zoom hat sich zu einem unverzichtbaren Kommunikationswerkzeug entwickelt, das dazu beigetragen hat, dass Mitglieder des Teams in Verbindung bleiben, und hat sich in den letzten Jahren zu einem der effektivsten Kommunikationswerkzeuge am Arbeitsplatz entwickelt.

Als Kommunikationswerkzeug ist der Slogan von Zoom „Eine Plattform zur Herstellung von Verbindungen, zum Gestalten und zum Innovieren“ ein echter Beweis dafür, was es leisten kann, wenn es darum geht, Mitglieder eines Teams miteinander zu verbinden.

Das Besondere an Zoom ist, dass es eine Reihe von Features für die Zusammenarbeit und Verbindung aller Mitarbeiter bietet, darunter Zoom One für alle Ihre Meeting- und Chatting-Anforderungen, Zoom Spaces für innovative Video-Lösungen und Zoom Events für virtuelle Ereignisse.

Die besten Features

Virtuelle Meetings: Als eine der beliebtesten Anwendungen für Videokonferenzen und virtuelle Gruppenkommunikation bietet Zoom HD-Video- und Audio-Meetings für bis zu 1.000 Teilnehmer.

Aufzeichnung von Meetings : Mit Zoom können Sie Audio- und Video-Meetings aufzeichnen

Zoom Chat : Die Team-Chat-Features von Zoom helfen Teammitgliedern, nahtlos zu kommunizieren und mithilfe eines durchsuchbaren Verlaufs und eines 10-Jahres-Archivs auf Unterhaltungen zurückzugreifen.

Zoom Whiteboard: Dieses Whiteboard-Feature hilft Referenten dabei, virtuelle visuelle Hilfsmittel bereitzustellen, um Informationen und Botschaften an das Publikum und die Teammitglieder zu vermitteln.

Einschränkungen

Benutzer müssen die App herunterladen, um ein Meeting zu veranstalten oder daran teilzunehmen.

Preise

Preispläne für Zoom One:

Basic: Kostenlos

Pro : 14,99 $ pro Monat und Benutzer

Geschäft : 19,99 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (52.537 Bewertungen)

Capterra : 4,6 von 5 (13.457 Bewertungen) Top-Performer bei Meeting-Software

Spitzenreiter bei Meeting-Software

Spitzenreiter bei Meeting-Software

Schauen Sie sich diese Intranet-tools an!

5. Google Workspace

über Google Workspace

Google Workspace ist eine Business-App und ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie nicht nur mit Mitgliedern Ihres Teams, sondern auch mit Clients und externen Partnern in Verbindung treten können. Die Apps von Google gehören zu den weltweit am häufigsten genutzten Business-Apps, und ein einziger Workspace derselben Entwickler hilft dabei, die interne Kommunikation nahtlos zu organisieren.

Die besten Features

Google Meet : Veranstalten und nehmen Sie an Video-Meetings teil; Video-Meetings sind verschlüsselt, was bedeutet, dass Ihre Meetings und Unterhaltungen privat bleiben

Integration : Nehmen Sie dank der Integration mit Google Kalender oder Gmail nahtlos an Google Meet-Videokonferenzen teil

Apps für Produktivität an einem Ort: Dank der Integration von Google Workspace in das gesamte Google Workspace-Universum können Teammitglieder auf einer einzigen Plattform zwischen Videoanrufen wechseln, chatten, zusammenarbeiten und E-Mails beantworten.

Einschränkungen

Google Workspace eignet sich zwar hervorragend für die Zusammenarbeit an Google-Office-Dateien, erfordert jedoch ein Google-Konto. Microsoft-Office-Dateien lassen sich beispielsweise zwar über Google Workspace öffnen, müssen jedoch zwangsläufig in eine Google-Docs- oder Google-Tabellen-Datei konvertiert werden.

Preise

Business Starter : 5,40 $ pro Benutzer und Monat

Business Standard : 10,80 $ pro Benutzer und Monat

Business Plus : 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Preis auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6 von 5 (40.276 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (134.531 Bewertungen)

6. Flock

via Flock

Flock ist eines der vielen Online-Tools für die Zusammenarbeit auf dem Markt, das die Kommunikation unter Mitarbeitern im Laufe der Jahre revolutioniert hat. Da moderne Tools für den Arbeitsplatz traditionelle Kommunikationsmethoden abgelöst haben, nutzt Flock leistungsstarke Werkzeuge für die Produktivität, um die interne Kommunikation im Unternehmen zu verbessern.

Insbesondere Flock trägt durch seine Kanal-Messaging-Funktion, Videoanrufe, Dateifreigabe, integrierte Suche und Tools zur Steigerung der Geschäftsproduktivität in einem einzigen System zur Verbesserung der internen Kommunikationsstrategie bei.

Die besten Features

Das Channel-Messaging-Feature ermöglicht eine effektive Kommunikation über Team-Grenzen hinweg , entweder durch 1:1-Unterhaltungen oder über Team-Channels

Flock verfügt über ein integriertes System für Video- und Sprachanrufe oder ermöglicht die Integration anderer Videokonferenzanwendungen wie Zoom

Dank eines integrierten Such-Features müssen Sie nicht mehr Tausende von Nachrichten oder Dateien durchforsten, um die benötigten Informationen zu finden.

Einschränkungen

Die kostenlose Version enthält kein Videokonferenz-Feature, und die Speicherkapazität ist auf 5 GB begrenzt.

Preise

Starter : Kostenlos für kleine Teams

Pro : 4,50 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4 von 5 (227 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (310 Bewertungen)

7. Pumble

via Pumble von COING

Pumble ist ein Tool für die Teamkommunikation, das die geschäftliche Kommunikation schneller und einfacher macht. Es ermöglicht Teammitgliedern die Kommunikation in Echtzeit über Kanäle, Threads, direkte Einzelnachrichten, Sprachnachrichten, Dateifreigabe und Video-Meetings.

Die besten Features

Mit den privaten und öffentlichen Kanälen von Pumble können Teamleiter einen Plan erstellen , um die Mitglieder entsprechend ihren Bedürfnissen und Aufgaben in Verbindung zu halten, ohne eine einzelne Chatgruppe zu überlasten.

Mit Pumble können Sie Sprachnachrichten aufzeichnen, sodass jeder Sprachaufnahmen in Kanälen oder als Direktnachrichten hinterlassen kann und Mitglieder des Teams diese jederzeit abspielen können.

Mithilfe des Suchverlaufs-Features können Mitglieder des Teams ganz einfach durch die App navigieren und nach Informationen, Links oder Dateien suchen, indem sie ein beliebiges Stichwort eingeben.

Pumble bietet seinen Benutzern zudem eine Möglichkeit für Meetings – per Sprache, Video oder Bildschirmfreigabe.

Einschränkungen

Pumble ist zwar eine kostenlose Kommunikationsplattform, doch einige Features sind auf den kostenpflichtigen Plan beschränkt, darunter Gastzugang, Videokonferenzen, Bildschirmfreigabe, 10 GB Speicher pro Benutzer, Berechtigungen, Benutzergruppen und anpassbare Bereiche.

Preise

Free Forever

Pro: 1,99 $ pro Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (14 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (127 Bewertungen)

8. Discord

via Discord

Auch wenn viele Menschen Discord als die Kommunikationsplattform der Wahl für die Gaming-Branche betrachten, bedeutet das nicht, dass es nicht auch als hervorragendes Tool für die Unternehmens- und Teamkommunikation dienen kann. Discord ist ein bekannter Dienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation, der für alle erdenklichen Gruppen geeignet ist – von Fandoms über Gaming-Teams und Freundeskreise bis hin zu Geschäftsteams oder Schulorganisationen.

Die besten Features

Ein Feature von Discord ist die „Nur auf Einladung“-Funktion. Wie der Name schon sagt, können Benutzer private Discord-Server erstellen, die nur für diejenigen verfügbar und zugänglich sind, die einen Einladungslink von den Teamadministratoren erhalten haben – so bleibt die Kommunikation innerhalb des Teams so privat wie möglich.

Ein Discord-Server ermöglicht es Ihnen, themenbezogene Kanäle einzurichten, über die das Team verschiedene Themen in separaten Kanälen besprechen kann, was für maximale Produktivität in den Unterhaltungen sorgt.

Über Sprachkanäle können Mitglieder eines Teams an einem öffentlichen Telefonat teilnehmen, bei dem andere Mitglieder des Teams einfach dazustoßen können, ohne selbst anrufen zu müssen.

Einschränkungen

Ein lebhafter Discord-Server macht es unmöglich, die Unterhaltung nachzuvollziehen, insbesondere wenn Dutzende oder Hunderte von Themen erstellt werden (Schau dir diese Discord-Alternativen an)

Preise

Free

Nitro : 9,85 $ pro Monat

Nitro Classic : 4,92 $ pro Monat

Server Boost : 4,99 $ pro Monat

Nitro Basic: 2,95 $ pro Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,7 von 5 (240 Bewertungen)

9. ProofHub

via Proofhub

ProofHub ist eine All-in-One -Software für die Projektplanung, mit der Mitglieder von Teams Projekte planen, gemeinsam bearbeiten, organisieren und umsetzen können.

Angesichts der Flut an Tools für die Teamkommunikation auf dem Markt bietet Ihnen ProofHub Features für die Projektplanung und Teamkommunikation in einem, mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche für Teamdiskussionen, Ankündigungen und die Weitergabe von Unternehmensnachrichten.

Die besten Features

App-Integrationen mit Dropbox, Microsoft Outlook, Google Kalender und Drive

Kanban-Boards und Gantt-Diagramme für effektives Projektmanagement und Organisation

ProofHub bietet ein zentrales Center für Benachrichtigungen zu unternehmensweiten Ankündigungen, um die Kommunikation mit den Mitarbeitern zu vereinfachen.

Einschränkungen

Da es an Budgetierungstools mangelt, ist diese Software nicht für Manager zu empfehlen, die ihr Budget effektiv in einer einzigen App verwalten möchten.

Preise

Ultimate Control : 99 $ pro Monat, monatliche Abrechnung, für unbegrenzte Projekte, unbegrenzte Benutzer und 100 GB Speicher

Essential: 50 $ pro Monat, monatliche Abrechnung, für 40 Projekte, unbegrenzte Anzahl an Benutzern und 15 GB Speicher

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5 von 5 (74 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (76 Bewertungen)

10. Troop Messenger

via TroopMessenger

Troop Messenger ist eine Kommunikationslösung, die Instant Messaging, Audio- und Videoanrufe, Gruppenchatten, Dateifreigabe und Remote-Bildschirmfreigabe ermöglicht.

Die besten Features

End-to-End-Verschlüsselung, damit Ihre Unterhaltungen während der Arbeit sicher und mit Sicherheit geschützt sind

Das „Burnout Window“-Feature ermöglicht das Chatten im Inkognito-Modus für privatere Unterhaltungen

Neben Sprachanrufen können Sie auch Audio-Nachrichten versenden, genau wie bei Ihren üblichen Telefonanrufen oder über den Facebook Messenger.

Einschränkungen

Der Unterschied zwischen Troop Messenger und einigen anderen Tools auf dieser Liste besteht darin, dass es sich hauptsächlich auf die Kommunikation zwischen Team-Mitgliedern konzentriert und weniger auf das Projektmanagement.

Preise

Premium : 25 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen : 5 $ pro Benutzer/Monat

Superior: 9 $ pro Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6 von 5 (71 Bewertungen)

Capterra: 4,8 von 5 (15 Bewertungen)

Was macht eine gute Kommunikationssoftware für den Arbeitsplatz aus?

Bei der Suche nach Kommunikations-Tools sollte Ihr Ziel sein, solche zu finden, die Ihren wachsenden Anforderungen entsprechen, Flexibilität und Sicherheit bieten und kostengünstig sind.

„Technologische Innovationen sind mit hohen Kosten verbunden. Führungskräfte müssen ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen finden und den ROI bedeutender Investitionen, die einen großen Teil des Unternehmensbetriebs betreffen, sorgfältig abwägen.“ – Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert

Hier sind einige wichtige Features, die Sie bei der Suche nach tools für die interne Kommunikation beachten sollten:

Features für die Zusammenarbeit

App-Integrationen

Projektmanagement und Aufgabenmanagement

Sprach- und Video-Konferenzen

Direkt- und Gruppen-Messaging

Dateifreigabe

Team-Mailingliste

Verschlüsselungs- und Sicherheit-Features

„Datenschutzverletzungen und Cyber-Incidents gehören zu den häufigsten Rechtsfällen der letzten Jahre. Unternehmen sollten der Nutzung von Apps und Programmen, die Cybersicherheit über alles andere stellen, höchste Priorität einräumen, um sensible Daten und Informationen nicht zu gefährden.“ —Amy De La Fuente, Director of Public Affairs, Bosco Legal Services

Sorgen Sie mit ClickUp dafür, dass Ihre Remote-Teams produktiv und in Verbindung bleiben

Unabhängig davon, welche Features, Vorteile oder welches Budget Sie bei der Auswahl der besten Kommunikationssoftware für den Arbeitsplatz im Sinn haben, sollten Sie in der Lage sein, die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und insbesondere Ihrer Mitarbeiter sorgfältig zu bewerten.

Die beste Software für interne Kommunikation sollte Remote-Arbeit unterstützen und asynchrone Kommunikation, Wissensaustausch und Zusammenarbeit von der Führungsebene bis hin zu den Mitarbeitern so einfach und nahtlos wie möglich gestalten.

All-in-One-Tools für Produktivität wie ClickUp sind hervorragende Werkzeuge für Projektmanagement und Kommunikation für Ihr gesamtes Unternehmen. Sie bieten Tausende von Features für Zusammenarbeit und Kommunikation, damit Ihre Teams alles haben, was sie brauchen, um Gruppendiskussionen zu führen, den Workflow der Projekte zu überwachen und in Echtzeit an Plänen und Projekten zusammenzuarbeiten – egal, wo sie sich gerade befinden.

ClickUp kann kostenlos getestet werden – verbinden Sie Ihre verteilten Teams, verbessern Sie Ihre funktionsübergreifende Kommunikation und bringen Sie noch heute Ihre gesamte Arbeit an einen Ort!

Gastautor:

Roman Shvydun ist freiberuflicher Autor. Er verfasst informative Artikel zu den Themen Marketing, Business, Produktivität, Arbeitsplatzkultur usw. In seiner über 10-jährigen Erfahrung bei der Erstellung von Inhalt hat er zahlreiche Unternehmern dabei geholfen, ihre Geschäfte auszubauen.