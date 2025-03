Top 10 Tools zur Steigerung der Produktivität von Führungskräften

Produktivität ist nie ein Zufall. Sie ist immer das Ergebnis eines Engagements für hervorragende Leistungen, intelligente Planung und konzentrierten Aufwand.

Paul J. Meyer, amerikanischer Motivationsredner

Es ist nie einfach, den Spagat zwischen Strategie und Kreativität auf höchster Ebene und dem Meeting mit den alltäglichen Anforderungen des Managements von Remote-Teams und -Projekten zu schaffen - etwas, mit dem ich nur allzu gut vertraut bin!

Aber es muss nicht immer ein Kampf sein. Die richtigen Tools für die Produktivität können einen großen Unterschied machen, indem sie lange Listen in erreichbare Ziele verwandeln und die Arbeit mühelos machen.

Ich kann die Nützlichkeit von Produktivitätstools für das Zeitmanagement gar nicht hoch genug einschätzen. Studien haben ergeben, dass etwa 80 % der Führungskräfte nach neuen Tools für die Produktivität suchen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist keine Überraschung!

In diesem Leitfaden habe ich 10 Produktivitätstools zusammengestellt, die mir geholfen haben, die organisatorische Effizienz zu steigern - von der Automatisierung von Arbeitsabläufen bis hin zur Priorisierung von Projekten. Ich hoffe, dass diese Tools auch Ihnen helfen werden produktiver zu sein .

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der 10 besten Tools zur Maximierung Ihrer Produktivität:

ClickUp: Das Beste für kollaboratives Projektmanagement und Workflow-Automatisierung Trello: Am besten geeignet für einfaches Aufgabenmanagement und visuelle Organisation Slack: Am besten für Echtzeit-Kommunikation Notion: Am besten für All-in-One-Notizen Todoist: Am besten geeignet für die Nachverfolgung persönlicher Ziele Monday.com: Am besten für anpassbare Workflows und die Nachverfolgung von Projekten Asana: Am besten geeignet für die Verwaltung von Teamaufgaben und Projektfristen Calendly: Am besten geeignet für die Planung und Koordination von Meetings 1Password: Am besten geeignet für die sichere Passwortverwaltung Google Workspace: Bestens geeignet für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Cloud-Speicher

Welche Faktoren sollten Sie bei der Auswahl der vielen Tools berücksichtigen? Im Folgenden finden Sie einige Features, die meiner Meinung nach besonders wichtig sind und die Sie im Auge behalten sollten:

Plattformübergreifende Synchronisierung: Stellen Sie sicher, dass das tool nahtlos über alle Geräte (Desktop, Handy, Tablet) synchronisiert wird, damit Sie jederzeit und überall dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben

Stellen Sie sicher, dass das tool nahtlos über alle Geräte (Desktop, Handy, Tablet) synchronisiert wird, damit Sie jederzeit und überall dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben Automatisierte Berichterstellung: Achten Sie auf automatisierte, anpassbare Berichte, um schnelle Einblicke in die Leistung des Teams, den Status des Projekts und kritische Metriken zu erhalten, ohne sie manuell zusammenstellen zu müssen

Achten Sie auf automatisierte, anpassbare Berichte, um schnelle Einblicke in die Leistung des Teams, den Status des Projekts und kritische Metriken zu erhalten, ohne sie manuell zusammenstellen zu müssen Erweiterte Priorisierung von Aufgaben: Verwalten Sie wichtige Aufgaben effektiv mit Features wie Prioritäts-Tags, Terminwarnungen und Abhängigkeiten

Verwalten Sie wichtige Aufgaben effektiv mit Features wie Prioritäts-Tags, Terminwarnungen und Abhängigkeiten Rollenbasierter Zugriff und Berechtigungen: Prüfen Sie, ob das Tool Ihnen erlaubt, den Datenzugriff zu kontrollieren und sensible Informationen auf die relevanten Mitglieder des Teams zu beschränken

Prüfen Sie, ob das Tool Ihnen erlaubt, den Datenzugriff zu kontrollieren und sensible Informationen auf die relevanten Mitglieder des Teams zu beschränken Automatisierung des Workflows: Suchen Sie nach Automatisierungen, die sich wiederholende Aufgaben reduzieren (z. B. Versenden von Erinnerungen, Aktualisieren von Status)

Suchen Sie nach Automatisierungen, die sich wiederholende Aufgaben reduzieren (z. B. Versenden von Erinnerungen, Aktualisieren von Status) Offline-Zugriff: Suchen Sie nach einem Tool mit Offline-Zugriff, was für die Überprüfung von Dokumenten und die Verwaltung von Aufgaben von entscheidender Bedeutung sein kann, wenn Sie unterwegs sind oder nur über eine begrenzte Verbindung verfügen

Suchen Sie nach einem Tool mit Offline-Zugriff, was für die Überprüfung von Dokumenten und die Verwaltung von Aufgaben von entscheidender Bedeutung sein kann, wenn Sie unterwegs sind oder nur über eine begrenzte Verbindung verfügen Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass Sie andere Tools wie E-Mail, Cloud-Speicher und Kalender integrieren können

Stellen Sie sicher, dass Sie andere Tools wie E-Mail, Cloud-Speicher und Kalender integrieren können Funktionen für die Zusammenarbeit: Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams auf derselben Seite und ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit im Team, z. B. durch freigegebene Arbeitsbereiche, Kommentar-Threads und Echtzeit-Updates

Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams auf derselben Seite und ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit im Team, z. B. durch freigegebene Arbeitsbereiche, Kommentar-Threads und Echtzeit-Updates Datensicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Tool über robuste Verschlüsselungs- und Sicherheitsfeatures verfügt, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Wie ich bereits erwähnte, gibt es eine Vielzahl von Tools zur Steigerung der Produktivität für anspruchsvolle Führungskräfte. Hier sind einige, die ich als besonders hilfreich empfunden habe:

1. ClickUp (am besten für kollaboratives Projektmanagement und Workflow-Automatisierung)

Verwalten Sie Ihre Projekte mit mehreren Features an einem Ort mit ClickUp Project Management ClickUp ist aufgrund seiner leistungsstarken Features für das Aufgabenmanagement meine bevorzugte Plattform für die Produktivität geworden. Ich kann ganz einfach Prioritäten für meine Projekte setzen, Fristen festlegen und sicherstellen, dass mein Team auf Kurs ist.

ClickUp Benutzerdefinierte Workflows

Das Besondere an ClickUp sind die ClickUp Benutzerdefinierte Workflows feature, mit dem Sie sich an jede Art von Projekt anpassen können - egal, ob Sie eine langfristige strategische Initiative planen oder eine schnell umsetzbare Marketingkampagne verwalten.

Wechseln Sie mit ClickUp Custom Workflows von einer Einheitsgröße zum benutzerdefinierten Projektmanagement

ClickUp Aufgaben

Ob Sie ein komplexes Projekt oder tägliche Aufgaben verwalten, ClickUp Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Prioritäten einzustellen, die Zeit nachzuverfolgen und den Fortschritt zu visualisieren. Durch die Möglichkeit, Prioritäten für Aufgaben einzustellen, stellt ClickUp sicher, dass Sie und Ihr Team genau wissen, welche Elemente sofort erledigt werden müssen.

Dies hilft, Projekte auf Kurs zu halten und Engpässe zu vermeiden.

Benutzerdefinierte Prioritäten für Aufgaben mit ClickUp Aufgaben festlegen

ClickUp Projekt Zeiterfassung ClickUp Projekt Zeiterfassung geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es Ihnen, genau zu überwachen, wo Sie Ihre Zeit verbringen, die Produktivität zu bewerten und bei Bedarf sogar die Prioritäten anzupassen.

Mit der kumulativen ClickUp Projekt Zeiterfassung können Sie nachvollziehen, wie viel Zeit eine Gruppe von Aufgaben für jede Person in Ihrem Team benötigt

Mit den visuellen Fortschritts-Tools von ClickUp, wie Gantt-Diagrammen, Zeitleisten und Kanban-Boards, erhalten Sie auf einen Blick einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts. Diese dynamische Sichtbarkeit macht es Ihnen leicht, Verzögerungen oder potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und sich schnell anzupassen.

ClickUp Brain

Sie können auch verwenden ClickUp Gehirn ein KI-Tool, zur Steigerung der Produktivität durch die Zentralisierung von Informationen, Ideen und Ressourcen in einer leicht zugänglichen und referenzierbaren Weise, die effektiv ein "zweites Gehirn" innerhalb der ClickUp-Plattform schafft.

Wenn Sie einen kreativen Block haben, generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist mehr als nur ein raffinierter KI-Assistent. Es kann einen echten Wert für Ihre Bemühungen zur Maximierung der Produktivität schaffen:

Direkt in die ClickUp-Plattform integriert, ist ClickUp Brain in jedem Workspace oder jeder Ansicht eines Projekts zugänglich, sodass Sie auf wichtige Infos verweisen können, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen

Für Teams ist ClickUp Brain eine kollektive Wissensdatenbank, in der Mitglieder Einblicke, Best Practices und Projektdokumentationen freigeben können, um redundante Arbeit zu vermeiden und das Onboarding zu beschleunigen

Sie können dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, wenn Sie zwischen Aufgaben oder Projekten wechseln. Eine Aufzeichnung früherer Gedanken und Erkenntnisse verbessert die Kontinuität und produktivität der Mitarbeiter bleibt auch bei Projektverschiebungen hoch

So sieht es aus Dylan Halliday , Head of Consulting bei Big Leap Real Estate Services, sagt über ClickUp:

Ich verwalte viele interne und externe Projekte sowie mein Privatleben. ClickUp ermöglicht es mir, all diese Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungen und Bedürfnissen isoliert und über den gesamten Workspace hinweg zu verwalten, je nachdem, worauf ich mich konzentriere. Es bietet eine enorme Flexibilität.

Dylan Halliday, Leiter der Beratungsabteilung bei Big Leap Real Estate Services

ClickUp beste Features

Verwenden Sie ClickUp Projektmanagement features mit ClickUp Brain, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen zu setzen und den Fortschritt zu überwachen

Verwenden Sie ClickUp Ziele zur Nachverfolgung von Meilensteinen im Projekt und zur Ausrichtung Ihres Teams auf Ziele. Kombinieren Sie verschiedene Ansichten, wie Listenansicht, Kanban-Ansicht oder Kalender-Ansicht, um den individuellen Anforderungen jeder Projektphase gerecht zu werden

Organisieren Sie Unterhaltungen über Projekte innerhalb des Workspace mit ClickUp Chat . Markieren Sie relevante Mitglieder Ihres Teams, um Diskussionen zu vereinfachen und kontextbezogen zu gestalten

Verbinden Sie Ihre meistgenutzten Apps für die Arbeit mit ClickUp mit über 1.000 Integrationen, einschließlich E-Mail und Cloud-Speicher

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, den Status von Aufgaben zu aktualisieren, automatische Benachrichtigungen zu versenden und Workflows ohne manuelle Eingriffe reibungslos ablaufen zu lassen

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer haben über eine Lernkurve berichtet, die durch die große Zahl der auf der Plattform verfügbaren Features bedingt ist

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Workspace pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

2. Trello (Am besten für die einfache Verwaltung von Aufgaben und die visuelle Organisation)

über Trello Trello ist ideal für visuelle Denker und Führungskräfte, die einen unkomplizierten, Board-basierten Ansatz bevorzugen. Mit Trello können Sie Projekte in überschaubare Aufgaben unterteilen, und dank der Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich Aufgaben problemlos zwischen Phasen verschieben.

Die visuelle Herangehensweise von Trello an das Projektmanagement hilft dabei, Aufgaben zu organisieren und ihre Verantwortlichkeiten auf einen Blick zu sehen.

Dieses Tool ist in hohem Maße anpassbar. Sie können Aufgaben mit Farben kodieren, Beschreibungen hinzufügen und Elemente nach Kategorien gruppieren. Trello eignet sich gut für kleinere Teams oder Projekte, die keine komplexen Arbeitsabläufe erfordern.

Trello beste Features

Zuweisung von Aufgaben an entfernte Teammitglieder mit bestimmten Fälligkeitsdaten und Notizen

Erstellen Sie einen narrensicheren Prozess, um die Arbeit mit einem eingebauten Automatisierungssystem voranzutreiben

Einfache Verbindung der Apps, die Ihr Team bereits verwendet, mit Ihrem Trello Workflow

Nutzen Sie die Automatisierung von Trello, um alltägliche Aktionen wie das Verschieben von Karten, das Zuweisen von Aufgaben oder das Senden von Benachrichtigungen basierend auf festgelegten Auslösern zu optimieren

Entdecken Sie Power-Ups für zusätzliche Features wie Gantt-Diagramme, Kalender-Ansichten oder Integrationen mit anderen Produktivitätstools

Trello Einschränkungen

Komplizierte Navigation bei der Verwaltung mehrerer Projekte

Mangelnde Berichterstellung oder Workflow-Verwaltung machen Trello weniger geeignet für große Projekte

Trello Preise

Free

Standard: $6/Benutzer pro Monat

$6/Benutzer pro Monat Premium: $12,50/Benutzer pro Monat

$12,50/Benutzer pro Monat Enterprise: Ab $17.50/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,600+ Bewertungen)

4.4/5 (13,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,200+ Bewertungen)

3. Slack (am besten für Echtzeit-Kommunikation)

über Slack Slack ist eine dynamische Software zur Verwaltung von Aufgaben, die sich mit anderen Tools zur Steigerung der Produktivität zu einem zentralen Hub für die Zusammenarbeit verbinden lässt. Es ermöglicht Ihnen, Dateien freizugeben, mit Projekt-Boards zu verknüpfen und Unterhaltungen nach Themen zu organisieren.

Slack ermöglicht es Teams auch, Unterhaltungen zu organisieren, indem sie Kanäle für verschiedene Projekte, Clients oder Themen erstellen. Dieses Feature trägt dazu bei, den Fokus aufrechtzuerhalten, indem es die Kommunikation zentralisiert und dafür sorgt, dass Informationen bei Bedarf leicht zu finden sind.

Slack beste Features

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit der Kraft der generativen KI und vereinfachen Sie Ihren Workflow

Einfaches Chatten, Versenden von Audio- und Videoclips oder Teilnahme an einem Huddle, um Dinge durch Live-Unterhaltungen zu besprechen

Erstellen Sie dedizierte Kanäle, um sich über Abteilungen, Büros, Zeitzonen und sogar andere Unternehmen hinweg zu verbinden

Nutzen Sie das Slackbot Feature, um Erinnerungen einzustellen, Antworten auf allgemeine Fragen zu erhalten und Benachrichtigungen für das Team bereitzustellen

Integrieren Sie Slack mit Tools wie Google Drive, Trello und ClickUp für eine zentralisierte Kommunikation

Slack Limits

Manche Benutzer fühlen sich von der schieren Nummer der Benachrichtigungen überfordert

Es ist nicht ideal für die Nachverfolgung von Projekten oder die detaillierte Verwaltung von Aufgaben; es eignet sich besser als Kommunikations- und Koordinationstool

Slack Preise

Free

Pro: $8.75/Benutzer pro Monat

$8.75/Benutzer pro Monat Business+: $15/Benutzer pro Monat

$15/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,600+ Bewertungen)

4.5/5 (33,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,400+ Bewertungen)

4. Notion (Am besten für All-in-One-Notizen)

über Notion Notion ist ideal für Führungskräfte, die alles an einem Ort aufbewahren möchten.

Mit seiner flexiblen Benutzeroberfläche können Sie Datenbanken, Checklisten, Aufgabenlisten und verlinkte Seiten erstellen, was es zu einem digitalen Notizbuch und einer Wissensdatenbank in einem macht.

Für Projekte, die mehrere Datentypen (Text, Bilder, Tabellen usw.) erfordern, bietet Notion einen modularen Ansatz, mit dem sich Informationsblöcke leicht verschieben, bearbeiten oder einbetten lassen. Dies ist äußerst wertvoll für die Verwaltung von Wissensdatenbanken, internen Wikis oder detaillierten Projektdokumentationen.

Die besten Features von Notion

Verwalten Sie Projekte von Anfang bis Ende in einem verbundenen Workspace

Ansicht der Projekte als Zeitleiste, um zu verstehen, wie sie zusammenpassen, damit Sie Abhängigkeiten auflösen und Ihre Fristen problemlos einhalten können

Automatisches Hinzufügen von Benutzergeschichten, wichtigen Ergebnissen, Aktualisierungen und mehr für jedes Projekt mit Hilfe der anpassbaren KI Autofill

Pflegen Sie strukturierte Informationsdatensätze und verknüpfen Sie schnell verwandte Daten mit Datenbanken und verknüpften Datenbanken

Effiziente Zusammenarbeit mit Teams durch kollaborative Features wie Kommentare und Erwähnungen

Verwenden Sie Vorlagen für Meeting-Agenden, wöchentliche Überprüfungen und Projekt-Tracker

Notion Limits

Intuitiv, aber mit einer etwas hohen Lernkurve, insbesondere für Benutzer, die neu auf der Plattform sind

Es fehlen einige fortgeschrittene Features für das Projektmanagement, wie z. B. Gantt Diagramme und Zeiterfassung

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Sitz pro Monat

12 $/Sitz pro Monat Business: 18 $/Sitz pro Monat

18 $/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,800+ Bewertungen)

4.7/5 (5,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,400+ Bewertungen)

5. Todoist (Am besten für die Nachverfolgung persönlicher Ziele)

über Todoist Todoist ist eine gute Wahl für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Verbesserung der persönlichen Produktivität. Seine einfache Schnittstelle macht es einfach, Aufgabenlisten zu erstellen, Erinnerungen einzustellen und Aufgaben nach Priorität zu kategorisieren.

Die täglichen und wöchentlichen Übersichten von Todoist helfen mir, meine Ziele im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass ich mich auf die wichtigsten Aufgaben konzentriere.

Eines der stärksten Features von Todoist ist das Karma-System, das Benutzer mit Punkten für das Abschließen von Aufgaben, das Aufrechterhalten der täglichen Serie und das Erreichen von Produktivitätszielen belohnt. Dieser spielerische Ansatz zur Produktivität kann motivieren und Führungskräften helfen, auf Kurs zu bleiben.

Todoist beste Features

Planen Sie Fälligkeitsdaten, visualisieren undverwalten Ihres Kalendersund legen Sie wiederholende Aufgaben einfach fest

Trennen Sie persönliche Aufgaben von der Arbeit mithilfe der vorgefertigtenvorlagen zur Produktivität und Kategorien in einem freigegebenen Workspace

Erzielen Sie geistige Klarheit, indem Sie Aufgaben in Heute, Bevorstehend oder mit benutzerdefinierten Filtern sortieren

Effizientes Hinzufügen von Aufgaben in natürlicher Sprache mit Quick Add

Einfache visuelle Darstellung des Fortschritts von Aufgaben in der Board-Ansicht

Todoist Beschränkungen

Probleme bei der Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Mitglieder des Teams, wenn die mobile Version verwendet wird

Limitierte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Plattformen zur Produktivität

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $5/Benutzer pro Monat

$5/Benutzer pro Monat Business: $8/Benutzer pro Monat

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

6. Monday.com (Am besten für anpassbare Workflows und Nachverfolgung von Projekten)

über Monday.com Monday.com ermöglicht es mir, meinen Workspace an die spezifischen Bedürfnisse jedes Projekts anzupassen. Es ist besonders nützlich für nachverfolgung der Produktivität der Mitarbeiter und mehrere Workflows gleichzeitig, mit Automatisierungsoptionen, die sich wiederholende Aufgaben reduzieren.

Eines der besten Features von Monday.com ist die Spalte mit den Formeln, die komplexe Berechnungen innerhalb Ihrer Projekt-Boards ermöglicht. Dies ist ideal für Führungskräfte, die die Nachverfolgung von Projektbudgets und Ressourcenzuweisung im Auge behalten müssen.

Monday.com beste Features

Verbinden Sie alle Geschäftsbereiche und Daten in einem Workspace, um Einblicke in Echtzeit zu erhalten

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung in Ihrem Projekt mit KI-vorgeschlagenen Aufgaben und Phasen

Verfolgen Sie den Fortschritt in Richtung Ihrer strategischen Ziele mit dem OKR Dashboard

Verwenden Sie Formel-Spalten, um Berechnungsfunktionen direkt in Ihre Boards einzufügen

Ziehen und Ablegen von Automatisierungen, um sie an Ihren Workflow zu benutzerdefinieren

Monday.com Limits

Die mobile Version kann schwierig zu navigieren sein

Für Teams, die Projektbudgets, Ausgaben und finanzielle Leistungen nachverfolgen müssen, können die Möglichkeiten von Monday.com etwas limitiert sein

Monday.com Preise

Free

Basic: $12/Platz pro Monat

$12/Platz pro Monat Standard: $14/Sitzplatz pro Monat

$14/Sitzplatz pro Monat Pro: 24$/Sitz pro Monat

24$/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12,500+ Bewertungen)

4.7/5 (12,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5,200+ Bewertungen)

7. Asana (Am besten geeignet für die Verwaltung von Team-Aufgaben und Projekt-Terminen)

über Asana Asana kombiniert business Aufgabe Management mit Features zur Zusammenarbeit im Team, ideal für Führungskräfte, die große Projekte verwalten.

Die visuelle Ansicht der Zeitleiste verdeutlicht Projekttermine und hält mein Team und mich auf dem Laufenden. Eines der herausragenden Features von Asana ist die Zeitleiste, die eine umfassende Ansicht von Projektzeitplänen, Abhängigkeiten von Aufgaben und Fristen im Stil eines Gantt-Diagramms bietet.

Dies ist besonders nützlich für große Projekte, bei denen mehrere Personen an miteinander verknüpften Aufgaben arbeiten.

Asana beste Features

Halten Sie Teams in der Verantwortung, indem Sie Projekte und Aufgaben an einem Ort organisieren

Aktualisieren Sie Projekte in Minutenschnelle mit zeitsparenden Automatisierungen

Messen Sie, wie viel Zeit Sie für Ihre Arbeit aufwenden, damit Sie die benötigte Zeit richtig einplanen können

Effiziente Verwaltung von Workloads, um den Aufwand für das Team auszugleichen und Burnout zu verhindern

Asana Limitierungen

Einige Benutzer haben berichtet, dass ihre Projekte aus der Plattform verschwinden, ohne dass es eine Möglichkeit zur Nachverfolgung gibt

Limitierte benutzerdefinierte Ansichten für Aufgaben im Vergleich zu anderen Tools

Asana Preise

Personal: Free Forever

Free Forever Einsteiger: 8,50 $/Benutzer pro Monat

8,50 $/Benutzer pro Monat Erweitert: $19.21/Benutzer pro Monat

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,600+ Bewertungen)

4.4/5 (10,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13,100+ Bewertungen)

8. Calendly (Am besten für die Planung und Koordination von Meetings)

über Calendly Calendly ist ein einfaches Tool zur Planung von Meetings, mit dem sich die Buchung von Chats, Interviews und Feedback-Sitzungen automatisieren lässt. Es ist mit meinem Kalender integriert und stellt sicher, dass ich pünktlich bin und immer genug Zeit zwischen den Meetings bleibt.

Ich muss nicht mehr von einem Meeting zum nächsten springen (es sei denn, es ist einer von diesen Tagen)! Sie können Ihren Kalender weiter benutzerdefinieren, indem Sie verschiedene Arten von Meetings einstellen, z. B. Einzel-, Team- oder Gruppenmeetings.

Calendly beste Features

Stellen Sie Ihre Verfügbarkeit ein und lassen Sie andere Personen Zeit mit Ihnen buchen

Synchronisierung mit Outlook und Google Kalender für mehr Konsistenz

Freigeben von benutzerdefinierten Links für eine einfache Terminplanung

Automatisieren von Erinnerungen und Bestätigungen

Calendly Beschränkungen

Schwierige Erstellung komplexer Workflows, die die gleichzeitige Buchung mehrerer Termine beinhalten

Limitierte Funktionen in Bezug auf die interne Verwaltung von Aufgaben - am besten als Add-On für die Terminplanung geeignet

Calendly Preise

Free: Immer kostenlos

Immer kostenlos Standard: $12/Platz pro Monat

$12/Platz pro Monat Teams: 20 $/Sitz pro Monat

20 $/Sitz pro Monat Enterprise: Beginnt bei 15.000 $ pro Jahr

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

4.7/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

9. 1Password (Das Beste für sicheres Passwortmanagement)

über 1Passwort 1Password ist unverzichtbar für Führungskräfte, die mit sensiblen Informationen umgehen. Mit seinem sicheren Speicher können Sie Passwörter organisieren und für Mitglieder Ihres Teams freigeben, ohne die Sicherheit zu gefährden.

die Browser-Erweiterung von 1Password spart Zeit, indem sie Anmeldedaten automatisch ausfüllt und sensible Dokumente sicher speichert. Das Feature Watchtower überwacht Ihre Passwörter auf mögliche Schwachstellen und warnt Sie, wenn ein Passwort gefährdet ist.

Dieses Feature kann von unglaublichem Wert sein, wenn Sie mehrere Konten mit wichtigen Daten verwalten.

1Password beste Features

Speichern Sie Passwörter und sensible Daten in einem verschlüsselten Tresor

Organisieren Sie Passwörter mit Ordnern und Tags

Automatisches und sicheres Ausfüllen von Anmeldeinformationen

Sicheres Freigeben bestimmter Passwörter für Mitglieder des Teams

Integrieren Sie die Multi-Faktor Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit

Überwachen Sie auf gefährdete Passwörter und erhalten Sie Warnungen mit Watchtower

1Password Beschränkungen

Häufige Störungen in der mobilen Version

Das Widget kann umständlich zu navigieren sein

1Password Preise

Teams Starter Pack: $19,95 für bis zu 10 Benutzer/Monat

$19,95 für bis zu 10 Benutzer/Monat Business: 9,99 $/Benutzer pro Monat

9,99 $/Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

1Password Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Google Workspace (am besten für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Cloud-Speicher)

über Google Workspace Google Workspace ist von unschätzbarem Wert für die Zusammenarbeit und den Speicher von Dokumenten. Von Docs über Sheets bis hin zu Drive können Sie sich auf diese Software-Suite für die gemeinsame Arbeit und den einfachen Zugriff auf Dateien von jedem Gerät aus verlassen.

Mit freigegebenen Ordnern und Cloud-Speicher können Sie Dokumente verwalten und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Google Workspace beste Features

Alles organisiert und leicht zugänglich mit freigegebenen Laufwerken

Zusammenarbeit mit Teams über die integrierten Tools zum Kommentieren und Vorschlagen

Integration mit Apps von Drittanbietern wie Zoom, der Adobe Suite und Lucidchart für zusätzliche Funktionen

Google Workspace Limits

Limitierte Offline Funktionen

Möglicherweise fehlen die für die Nachverfolgung des Fortschritts auf granularer Ebene erforderlichen Projektmanagement-Features

Google Workspace Preise

Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat

7,20 $/Benutzer pro Monat Business Standard: 14,40 $/Nutzer pro Monat

14,40 $/Nutzer pro Monat Business Plus: 21,60 $/Benutzer pro Monat

21,60 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,600+ Bewertungen)

4.6/5 (42,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (16,600+ Bewertungen)

ClickUp: Die beste Wahl für ein Executive Productivity Tool

Nach dem Testen eines Bereichs von Executive produktivität tools fand ich ClickUp als das umfassendste Tool zur Steigerung der Effizienz.

Es ist buchstäblich die Alles-App für die Arbeit, die Aufgabenpriorisierung, Zeiterfassung und benutzerdefinierte Workflows kombiniert - alles, was eine Führungskraft braucht, um komplexe Projekte und Teams auf Kurs zu halten. Die Berichterstellung und die Visualisierungsoptionen in Echtzeit machen es einfach, Einblicke in den Fortschritt des Projekts und die Produktivität des Teams zu gewinnen, ohne etwas zu verpassen.

ClickUp Brain lässt sich außerdem nahtlos in die Tools integrieren, die Sie bereits verwenden, und ermöglicht so eine mühelose Automatisierung der Zusammenarbeit und des Workflows. Durch die Zentralisierung von Wissen ist alles, was Sie brauchen, immer in Reichweite.

ClickUp Brain ist mehr als nur ein Aufgabenmanager; es ist ein Ökosystem für Produktivität, das für die heutigen, schnelllebigen und vielschichtigen Anforderungen der Arbeit entwickelt wurde. Testen Sie ClickUp kostenlos heute!