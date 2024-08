Evernote vs. Trello: Welches ist das beste Tool für Notizen und Aufgabenverwaltung?

Geringe Produktivität führt zu Verlusten für die Geschäfte 1,8 Billionen Dollar pro Jahr ! Diese Zahlen machen deutlich, dass die Unternehmen ihre Produktivität steigern und die Rentabilität ihres Geschäfts erhöhen müssen.

Da die Verbesserung der Produktivität immer wichtiger wird, versprechen Tools wie Evernote und Trello den Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum, ein höheres Engagement der Mitarbeiter und eine höhere Belastbarkeit des Geschäfts.

Dies entfacht auch die uralte Debatte zwischen Evernote und Trello, da beide unterschiedliche Features zu bieten haben.

Schauen wir uns die beiden Plattformen und ihre Features genauer an und vergleichen sie, um den überlegenen Konkurrenten zwischen Evernote und Trello zu entdecken!

Was ist Evernote?

Über Evernote Evernote ist eine Cloud-basierte Anwendung zum Erstellen, Organisieren und Speichern von Notizen und Mediendateien für Benutzer. Evernote begann als reine Textlösung. In den rund 20 Jahren seines Bestehens hat es sich weiterentwickelt und andere Dateiformate übernommen.

Evernote hat einen beeindruckenden Client-Stamm von über 250 Millionen Benutzern aufgrund der angebotenen Features!

Evernote Features

Evernote-Benutzer verwenden es nicht nur für einfache Notizen, sondern auch für folgende Zwecke aufgabenverwaltung . Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige der wichtigsten Features von Evernote:

Startseite

Die Startseite von Evernote bietet einen schnellen Überblick über alle relevanten Notizen und Aufgaben in einer einfachen und organisierten Weise. Verwenden Sie Widgets, um das Layout und den Hintergrund der Startseite zu personalisieren, Notizen anzuheften, Dinge auf Notizblöcken zu notieren und Ereignisse zu erstellen.

Aufgaben

Sie sind ein Repository für Ihre Zu erledigen-Liste und helfen Ihnen, Elemente zu überwachen, zu verfolgen und zu priorisieren.

Nutzen Sie sie, um eine übersichtliche Ansicht der Aufgaben zu erhalten oder in die Details zu zoomen. Filtern Sie Aufgaben nach Fälligkeitsdatum, weisen Sie sie anderen zu und erhalten Sie zeitgebundene Warnungen.

Außerdem können Sie Aufgaben für wiederkehrende Ereignisse wiederholen.

Suche

Evernote verfügt über eine leistungsstarke Suchmaschine, mit der Sie dank der optischen Zeichenerkennung (OCR) nach Stichwörtern in Dokumenten, handschriftlichen Notizen und Zeichnungen suchen können.

Sie können Evernote-Inhalte nach Titel, Tag, Datum oder Typ durchsuchen. Sie erhalten intelligente und relevante Vorschläge und können boolesche Operatoren für eine schnelle Suche verwenden.

Web Clipper

Web Clipper speichert und organisiert Artikel, Webseiten, Bildschirmfotos (vollständig oder selektiv) und PDFs direkt in Evernote - ohne Werbung.

Benutzerdefinieren Sie diese Web Clippings, indem Sie Teile hervorheben, Texte hinzufügen und das, was Sie für wichtig halten, mit Anmerkungen versehen.

Dokumentenscanner

Evernote ist eine großartige Möglichkeit, papierlos zu arbeiten. Mit der Android App können Sie physische Dokumente scannen, speichern und organisieren - auch handschriftliche Notizen.

Alle Ihre Daten werden über aktive Geräte synchronisiert und sind überall verfügbar!

Evernote-Preise und -Pläne

Free Version: $0

$0 Persönlich: $14.99 monatlich / $129.99 jährlich

$14.99 monatlich / $129.99 jährlich Professionell: $17.99 monatlich / $169.99 jährlich

Was ist Trello?

über Trello Trello ist eine Projektmanagement App, und ähnlich wie Evernote. Trello hilft Ihnen, Mediendateien in verschiedenen Formaten und Typen zu speichern. Allerdings hält es alle Informationen als eine Kanban Board ein visuelles Hilfsmittel zur Überwachung von Aufgaben.

Trello Features

Trello hat verschiedene Prioritäten, die über das Notieren von Notizen hinausgehen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige der wichtigsten Features:

Ansichten der Aufgaben

Trello unterstützt mehrere Ansichten von Aufgaben, da sich seine Kernkompetenz um Projektmanagement dreht. Es hilft Ihnen, Aufgaben wie Dashboards, Kanban-Boards, Listen, Tabellen, Karten und Zeitleisten zu visualisieren.

Trello Board

Das Trello Board ist eine Variante des Kanban Board . Es dient als Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie mehrere Personen hinzufügen, Fälligkeitsdaten zuweisen, Dateien an Aufgaben anhängen, Kommentare hinterlassen und Checklisten erstellen können, um den Überblick über Projekte zu behalten.

Trello Karten

Karten sind die kleinste Einheit eines Boards, die eine Aufgabe oder eine Idee darstellen. Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder in Ihren Trello Karten, um die Aufgabe auf einen bestimmten Anwendungsfall oder ein bestimmtes Geschäft zuzuschneiden. Drag-and-Drop-Karten helfen, den Fortschritt zu markieren.

Butler

Butler ist ein Automatisierungs-Tool ohne Code, das in jedes Trello Board integriert ist. Es nutzt anpassbare Auslöser und regelbasierte Algorithmen, um sich wiederholende Arbeitsabläufe zu automatisieren. Es schlägt Automatisierung vor, um die Arbeit zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern!

Trello-Preise und -Pläne

Free Version: $0

$0 Standard: $6 monatlich / $60 jährlich (pro Benutzer)

$6 monatlich / $60 jährlich (pro Benutzer) Premium: 12,50 $ monatlich / 120 $ jährlich (pro Benutzer)

12,50 $ monatlich / 120 $ jährlich (pro Benutzer) Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung (Höchstgrenze: 50 Benutzer)

Evernote vs. Trello: Ein Kopf-an-Kopf-Vergleich

Der Hauptunterschied zwischen Evernote und Trello liegt in den Kernfunktionen und den Werten, die sie bieten. Evernote ist eine App der nächsten Generation für die Organisation von Notizen und Dokumenten, während Trello über umfassendere Funktionen für das Projektmanagement verfügt.

Lassen Sie uns Evernote und Trello vergleichen. Wir werden uns auf die Funktionen für die Erstellung von Notizen, die Bearbeitung von Dokumenten und die Verwaltung von Aufgaben konzentrieren, um die Debatte zwischen Evernote und Trello zu klären.

Benutzeroberfläche

Die Einfachheit ist einer der USPs von Trello. Es verfügt über eine minimalistische, intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die den Bedienungskomfort erheblich verbessert.

Das Board befindet sich auf der linken Seite und alle Steuerelemente auf der rechten Seite, wobei das Ziehen und Ablegen die wichtigste Form der Interaktion ist.

Es bietet leistungsstarke Anpassungsmöglichkeiten, um Karten farblich zu codieren, Fälligkeitsdaten einzustellen und den Fortschritt durch grafische Leisten zu visualisieren.

Auch Evernote hat eine konzentrierte, übersichtliche Benutzeroberfläche mit einem dreiteiligen Design. Je nach Ihren Fähigkeiten und Ihrer Verwendung kann es jedoch leicht unübersichtlich werden.

Das Layout ist für jeden Benutzer einzigartig. Manche machen es optisch ansprechend, andere wiederum verkrampfen es.

🏆 Gewinner: Trello

Notizen machen

Notizen zu machen ist die Stärke von Evernote. Es verfügt über einen leistungsstarken Editor für Notizen, der mit Text und Rich Media wie Bildern und Audiodateien kompatibel ist. Sie erhalten ebenso leistungsstarke Markdown-Formatierungsfunktionen für das Einfügen von Dateien, die Bearbeitung von Typografie, die Erstellung von Tabellen, Checklisten, Rückverlinkungen, usw.

Nutzen Sie das Feature Sprache-zu-Text, die Handschrifteingabe und den Dokumentenscanner, um Ihre Notizen zu ergänzen.

Trello muss noch an seinen Fähigkeiten zur Erstellung von Notizen gefeilt werden, erledigt aber die Aufgabe. Verwenden Sie es für Rich Media, die Zuweisung von Beschreibungen und die Erstellung von Checklisten - aber das ist das Minimum.

Die Bearbeitung von Notizen ist ein Albtraum, wenn im Bearbeitungsmodus keine Formate oder Hyperlinks sichtbar sind. Ein falscher Klick führt dazu, dass Sie den Editor verlassen, ohne die Notiz zu speichern!

🏆 Gewinner: Evernote

Notizen organisieren

Neben der Erstellung von Notizen zeichnet sich Evernote auch durch die Organisation von Notizen aus. Es sammelt Informationen in Notizbüchern, die Sie weiter in verwandte Notizen unterteilen.

Ein Beispiel: Ein Notizbuch zur Reiseplanung enthält eine Notiz zur Reiseroute, eine Notiz zu den zu erledigenden Aufgaben, Essensempfehlungen usw. Fügen Sie Tags hinzu, hängen Sie Erinnerungen an, heften Sie wichtige Notizen an, erstellen Sie Verknüpfungen, duplizieren Sie Notizen und verschieben Sie sie bei der Neuorganisation.

Die leistungsstarke Suchfunktion durchforstet große Datenmengen und nutzt verschiedene Parameter, um die gewünschte Notiz zu finden!

Mit Trello können Sie Notizen organisieren, indem Sie für jede Notiz eine eigene Karte anlegen und Notizen zur Beschreibung einer Karte hinzufügen oder sie als Kommentare posten. Letzteres würde das Auffinden einer solchen Notiz vergleichsweise erleichtern.

Alles in allem verblasst jedoch im Vergleich zu den Möglichkeiten von Evernote.

🏆 Gewinner: Evernote

Kollaboration

Alle Evernote Pläne, einschließlich der kostenlosen Version, bieten Features für die Zusammenarbeit. Nutzen Sie diese Funktion, um Notizen und Notizbücher für andere freizugeben und den Zugriff auf die Ansicht und Bearbeitung zu steuern.

Verwenden Sie letztere, um gemeinsam an Notizen zu arbeiten, einen Versionsverlauf zu führen und nachzuverfolgen, wer die Ansichten der Notizen sieht.

Wenn es jedoch um die Bearbeitung von Inhalten wie PDFs, Skizzen und Bildern geht, kann immer nur eine Person gleichzeitig daran arbeiten.

Trello hinkt Evernote bei den Features für die Zusammenarbeit hinterher, obwohl es ein projektmanagement-Software . Sie ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Teams können gemeinsam Inhalte auf Karten und Boards erstellen, Checklisten erstellen, die mit dem Kalender des Mitarbeiters integriert werden, und in Echtzeit kommunizieren.

Die Tatsache, dass es Ihnen die Integration mit anderen kollaborativen tools und Plattformen ist seine Rettung.

🏆 Gewinner: Evernote

Aufgabenmanagement

Evernote-Aufgaben machen Notizen umsetzbar, indem sie mit Zu erledigen-Listen kombiniert werden. Diese Aufgaben befinden sich innerhalb von Notizen und verfügen über Markierungen, Beschreibungen von Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Warnungen, damit Sie mit Ihren Zeitleisten Schritt halten können.

Weisen Sie diese Aufgaben zu oder richten Sie wiederholende Aufgaben für Dinge ein, die in regelmäßigen Abständen anfallen.

Trello verfolgt einen modernen Ansatz für die Verwaltung von Aufgaben. Es bietet alles, was Evernote auch bietet: Aufgaben zuweisen, Kontext hinzufügen, Fristen verwalten und Prioritäten besser einstellen.

Für die Ansicht von Aufgaben gibt es mehrere Möglichkeiten, z. B. Karten, Zeitleisten, Kalender usw. Ziehen Sie eine Aufgabe per Drag & Drop, um ihren Status in Echtzeit zu aktualisieren, und filtern Sie sie, um Ihrem Zeitplan voraus zu sein.

🏆 Gewinner: Trello

Speicher

Wenn man über Notizen spricht, ist es ebenso wichtig, über Speicher zu sprechen. All Ihre brillanten Ideen oder Zu erledigen-Listen wären umsonst, wenn Sie sie nicht speichern können.

Mit Evernote erhalten Sie die folgenden Speicheroptionen für jeden Plan:

Free: 60 MB monatliche Uploads bei einer Größe der Notizen <25 MB

60 MB monatliche Uploads bei einer Größe der Notizen <25 MB Persönlich: 10 GB monatliche Uploads bei einer Größe der Notizen von <200 MB

10 GB monatliche Uploads bei einer Größe der Notizen von <200 MB Professionell: 20 GB monatlicher Upload bei einer Größe der Notizen von <200 MB

Im Vergleich dazu hat Trello folgendes zu bieten:

Free: Unlimited storage with file size <10 MB

Unlimited storage with file size <10 MB Standard: Unlimited Speicher mit Dateigröße <250 MB

Unlimited Speicher mit Dateigröße <250 MB Premium & Enterprise: Unbegrenzter Speicher

🏆 Gewinner: Trello

Vorlagen

Sowohl Trello als auch Evernote bieten Zugang zu verschiedenen vollständig anpassbaren und sofort einsetzbaren Vorlagen. Diese Vorlagen decken eine Vielzahl von Kategorien ab, ob persönlich ( tagebücher , Planer, etc.) oder beruflich (Projektmanagement, Business-Pläne, Kalender, etc.).

Während Evernote eine Bibliothek mit fast 75 Vorlagen enthält, bietet Trello über 250 Vorlagen, die von der Trello-Community kuratiert wurden.

Doch auch wenn Trello eine größere Vielfalt bietet, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es überragend ist Evernote-Vorlagen . Zu viele Optionen lenken manchmal ab und führen sogar zur Entscheidungslähmung!

🏆 Gewinner: Hängt von den Bedürfnissen Ihres Geschäfts ab

Integrationen

Trello verfügt über beeindruckende Fähigkeiten und lässt sich nahtlos mit fast 200 Tools und Plattformen verbinden.

Verwenden Sie Power-Ups, um die Möglichkeiten solcher Integrationen zu erweitern und mehr aus dem System herauszuholen.

Evernote verfügt über limitierte Integrationsmöglichkeiten. Verwenden Sie es mit Google Kalender, Google Drive, Slack, Microsoft Teams und Outlook.

Wenn Sie also nach einer End-to-End-Lösung für Team-Projekte suchen, wäre Trello eine weitaus skalierbarere, flexiblere und agilere Option.

Gewinner: Trello

Trello vs. Evernote auf Reddit

Um eine umfassendere und unvoreingenommene Meinung zu unserem Vergleich von Evernote und Trello zu erhalten, haben wir Reddit besucht. Auf der r/productivity sub ein wesentlicher Pluspunkt beider Apps ist, dass sie eine kostenlose Version anbieten.

Zu erledigen hat ein Benutzer eine hervorragende Arbeit, die den Vergleich zwischen Evernote und Trello zusammenfasst. Demnach ist Evernote ein digitaler Aktenschrank, mit dem man digitale Notizbücher erstellen und sie mit Notizen in allen Formaten füllen kann.

Trello hingegen eignet sich hervorragend für die Verwaltung und Organisation von Projekten für Teams jeder Form und Größe. Besonders beeindruckt waren sie von dem Drag-and-Drop Feature, das die Verwendung von Trello außergewöhnlich einfach macht!

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Evernote & Trello

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten

Evernote und Trello bieten bemerkenswerte Features, aber ClickUp übertrumpft sie in vielerlei Hinsicht. Es ist eine Anwendung für Projektmanagement aus einer Hand, die erstklassige Features bietet und gleichzeitig Reibungsverluste eliminiert.

Kurz gesagt, ClickUp ist eine leistungsstarke alternative zu Evernote und Trello!

ClickUp Features

Ob es um das Erstellen und Organisieren von Notizen oder das Verwalten von Aufgaben in einem Projekt geht, ClickUp macht alles so viel einfacher. Überzeugen Sie sich selbst von dieser beeindruckenden Reihe von Features:

ClickUp Dokumente

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern ClickUp Docs ist eine zentralisierte Bibliothek für alle Ihre digitalen Dateien. Nutzen Sie sie, um gut formatierte Dokumente, ausführliche, vernetzte Wikis oder Wissensdatenbanken zu erstellen. Es unterstützt zusammenarbeit in Echtzeit bei der gemeinsamen Erstellung von Dokumenten, bei der Zuweisung bestimmter Rollen, beim Taggen mit Kommentaren und vielem mehr.

Kategorisieren Sie diese Dokumente, damit sie leicht zugänglich und durchsuchbar sind, und geben Sie sie sicher und mit vollständiger Zugriffskontrolle für alle frei.

Das Verknüpfen von Dokumenten mit Workflows ist eine hervorragende Möglichkeit, eine Automatisierung einzurichten, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen!

ClickUp Aufgaben

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Prioritäten mit ClickUp Aufgabenmanagement einstellen ClickUp Aufgaben helfen Ihnen beim Planen, Organisieren und Zusammenarbeiten an umsetzbaren Elementen. Erstellen Sie eine Vorlage für eine Aufgabendatenbank und betten Sie sie in Projekte ein.

Legen Sie eine Frist fest, definieren Sie Prioritäten, fügen Sie einen Tag hinzu, weisen Sie die Aufgabe einer Person zu und skizzieren Sie Abhängigkeiten und Beziehungen mit einem einzigen Klick, um die Dinge in Bewegung zu halten und Aufgaben abzuschließen.

Wenn Sie Ihre Aufgaben in den verschiedenen Ansichten im Auge behalten, verbessern Sie Ihre Chancen auf Erfolg!

ClickUp Kanban Board

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrem Kanban Board nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in ClickUp's Board Ansicht ClickUp Kanban Board gruppiert Aufgaben und Elemente, die zu erledigen sind, in einer Matrix aus Zeilen und Spalten. Die Spalten geben in der Regel den Status, den Mitarbeiter, die Priorität oder eine verwandte Variable an.

Sie bietet eine übersichtliche Ansicht aller Aufgaben und ihres Status und bietet den Benutzern gleichzeitig die Möglichkeit, diese zu aktualisieren.

Zu erledigen ist lediglich das Verschieben der Aufgabe durch den Workflow, um den Status oder die Priorität zu ändern!

ClickUp Notepad

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit dem kostenlosen Online-Notepad von ClickUp. ClickUp Notepad ermöglicht es Benutzern, Notizen zu machen und ihre Gedanken oder Ideen in umsetzbare, nachvollziehbare Aufgaben umzuwandeln. Der ClickUp Notepad Editor hat die beste Bearbeitung von Inhalten und Formatierungs-Features, um Notizen ästhetischer zu gestalten.

ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr ClickUp AI ist das Herz und die Seele einer effektiven Notiz. Ob Sie nun Zusammenfassungen umfangreicher Dokumente erstellen, einen Brief vor einem Meeting generieren oder eine Liste mit Aufgaben automatisch ausfüllen möchten - ClickUp AI erledigt das in Sekundenschnelle! Es verbessert Ihren Schreibstil und die Art und Weise, wie Sie kommunizieren.

ClickUp Preise und Plan

Free Forever: $0 (100 MB Speicher und unbegrenzte Boards)

$0 (100 MB Speicher und unbegrenzte Boards) Unlimited: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat Business: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI (Add-On): $5 pro Benutzer pro Monat

Starten Sie noch heute mit ClickUp!

ClickUp bietet alle Features von Evernote, Trello und mehr. Sie erhalten das Beste an Notizen und Organisation, das Evernote bietet, und kombinieren es mit Trello's bahnbrechender Fähigkeit, Projekte zu verwalten. Ein Upgrade, wenn nicht sogar ein alternative zu Trello und Evernote!

Mit solch einer leistungsstarken Kombination sollten Sie sich jetzt für den Free Forever-Plan von ClickUp anmelden!