10 digitale Journal-Apps für Bullet Journaling im Jahr 2024

Das Führen von Tagebüchern ist oft ein guter Weg, um Ihre Beobachtungen festzuhalten, Ihre Stärken zu verstehen und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu messen. Mit Hilfe digitaler Tagebuch-Apps ist es einfacher denn je, Ihr digitales Bullet-Journaling (oder Bujo) zu erstellen und vollständig an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Es gibt unendlich viele Journaling-Apps und Tagebuch-Apps für alles, was Sie brauchen. Aber woher wissen Sie bei so viel Auswahl, welche die richtige für Sie ist?

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die Besten der Besten vor, wenn es darum geht, von einem Papierjournal auf eine digitale Journaling-App umzusteigen.

Lassen Sie uns die perfekte digitale Bullet-Journaling-App für Ihre Bedürfnisse finden. 🖊️

Worauf sollten Sie bei einer digitalen Journaling-App achten?

Es ist einfach, mit einer beliebigen App ein Tagebuch zu beginnen - Sie brauchen nur eine leere Seite. Journaling-Apps bieten jedoch Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, zeitliche Verfolgung und Anpassbarkeit.

Achten Sie beim Vergleich der besten Tagebuch-Apps auf Folgendes:

Stil: Spricht mich der Stil der App an?

Spricht mich der Stil der App an? Benutzerfreundlichkeit: Verfügt die Software über eine einfach zu bedienende Oberfläche, um ein Tagebuch oder andere Inhalte über mehrere Geräte hinweg zu führen?

Verfügt die Software über eine einfach zu bedienende Oberfläche, um ein Tagebuch oder andere Inhalte über mehrere Geräte hinweg zu führen? Funktionen: Verfügt die App für das digitale Tagebuch über alle kostenlosen oder Premium-Funktionen, die ich brauche?

Verfügt die App für das digitale Tagebuch über alle kostenlosen oder Premium-Funktionen, die ich brauche? Preisgestaltung: Gibt es eine kostenlose Version und bietet sie alles, was ich brauche?

Gibt es eine kostenlose Version und bietet sie alles, was ich brauche? Anpassung: Kann ich das Design meines Journals individuell gestalten? Kann ich Farben, GIFs oder Sticker verwenden, um das Erlebnis zu verschönern?

Kann ich das Design meines Journals individuell gestalten? Kann ich Farben, GIFs oder Sticker verwenden, um das Erlebnis zu verschönern? Kompatibilität: Ist es eine Mac-App oder kompatibel mit einem Android-Gerät? Kann man die iOS-App auf allen mobilen Geräten (iPhone oder iPad) verwenden? Ist sie nur im Apple App Store oder im Google Play Store erhältlich? Gibt es auch eine Web- oder Desktop-Version?

Ist es eine Mac-App oder kompatibel mit einem Android-Gerät? Kann man die iOS-App auf allen mobilen Geräten (iPhone oder iPad) verwenden? Ist sie nur im Apple App Store oder im Google Play Store erhältlich? Gibt es auch eine Web- oder Desktop-Version? Datenschutz: Bietet die App Touch ID oder Passwortschutz?

Jeder sucht nach etwas anderem in seiner digitalen Tagebuch-App. Sie wünschen sich vielleicht eine übersichtliche Oberfläche ohne Ablenkungen. Andere Benutzer bevorzugen Anpassungsoptionen, Farben, digitale Aufkleber und

haftnotizen

.

Welchen Ansatz Sie auch immer bevorzugen, es gibt eine passende App für Ihre Notizen.

Die 10 besten digitalen Tagebuch-Apps für 2024

Sind Sie bereit, Ihr digitales Tagebuch zu verbessern? Hier ist unsere Liste der besten Apps, die heute verfügbar sind.

Jede App bietet Ihnen einen sicheren Ort für Ihre täglichen Notizen, also suchen Sie nach den Funktionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

1.

ClickUp

Am besten für kollaboratives Journaling

Verwenden Sie Slash-Befehle und Rich-Text-Editing, um Ihre Notizen in ClickUp Docs schnell zu organisieren

ClickUp ist ein unglaublich nützliches Tool für Produktivität, Projektmanagement und Aufzeichnung

projektdokumentation

. Und es ist auch ein ideales Zuhause für Ihr digitales Tagebuch. Mit Funktionen, die das Erstellen von Dokumenten und das Nachverfolgen von Fortschritten erleichtern, eignet sich die App hervorragend als digitaler Planer.

Verwenden Sie

ClickUp-Dokumente

funktionen wie Rich-Text-Formatierung, Bildeinbettungen, verschachtelte Seiten und Lesezeichen, um ein digitales Planungssystem zu erstellen, das die Art und Weise, wie Sie schreiben, ergänzt und Ihnen ermöglicht, jeden Moment Ihres Tages festzuhalten.

Verwenden Sie

ClickUp AI

in Docs als

schreibassistent

zum Erstellen oder Zusammenfassen von Notizen in Ihrem digitalen Tagebuch. Über das Schreiben hinaus kann ClickUp AI verwendet werden, um im Handumdrehen

aktionspunkte

und Unteraufgaben basierend auf dem Kontext Ihrer Aufgaben und Dokumente.

Organisieren Sie einzelne Journaleinträge, verwenden Sie Tags, um sie zu kategorisieren, und erstellen Sie eine Bibliothek mit täglichen oder wöchentlichen Einträgen im Laufe der Zeit. Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Einträge mit anderen teilen oder private Journale führen möchten, mit seitenweisen Datenschutz- und Freigabeoptionen.

Vermeiden Sie Ablenkungen, während Sie protokollieren, indem Sie den integrierten Fokusmodus einschalten, oder verwenden Sie den Time Tracker, um zu überwachen, wie lange Sie protokollieren

zeitmanagement-Technik

.

Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Tagebuch eine kurze Notiz, eine Aufgabenliste oder eine Checkliste erstellen möchten, verwenden Sie

ClickUp Notizen

. Auf Ihre Notizen können Sie von überall aus zugreifen, sodass Sie nie wieder einen Zettel oder einen Eintrag im Notizbuch verlieren.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit umfangreicher Formatierung und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall in ClickUp Notepad zugreifen können

Notizblockeinträge lassen sich im Handumdrehen in verfolgbare Aufgaben mit Fälligkeitsdatum umwandeln - ideal, wenn Sie den Fortschritt Ihrer Ziele verfolgen, sich selbst zum Handeln motivieren oder

ihre Prioritäten verwalten

.

ClickUp ist nicht nur ideal für persönliche Journale, sondern auch für berufliche Zwecke. Sie können es verwenden als Ihr

software zur Prozessdokumentation

um SOPs und Anleitungen zu dokumentieren.

Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, mit ClickUp können Sie dies tun 🙌

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie ein Tages- oder Wochenjournal in ClickUp Docs

Passen Sie Ihre Journaleinträge mit Rich Media und Textformatierung an

Organisieren Sie Ihre Gedanken mit Überschriften, Lesezeichen und Tags

Durchsuchen Sie Tags, um frühere Tagebucheinträge zu finden

Ergänzen Sie Ihr Tagebuch von unterwegs mit der ClickUp Mobile App

Integrieren Sie andere Funktionen wie ClickUp-Ziele und ClickUp-Aufgaben um Ihr digitales Tagebuch in ein vollwertiges Produktivitätssystem zu verwandeln

ClickUp Einschränkungen

Bei so vielen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten brauchen manche Benutzer eine Weile, bis sie ihr Tagebuch ganz nach ihren Wünschen gestaltet haben

ClickUp ist eine gute Wahl für Benutzer, die ihr Tagebuch individuell gestalten wollen, aber es ist vielleicht nicht die ideale Lösung für jemanden, der ein fertiges Tagebuch führen möchte

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Tag Eins

Am besten für tägliche Reflexionen

über

Tag eins

Day One bezeichnet sich selbst als "die Nummer 1 unter den Tagebuch-Apps" Die App ist stolz auf ihr preisgekröntes modernes und minimalistisches Design. Die Benutzer werden ermutigt, jeden Tag ein Tagebuch zu führen und die App als werkzeug für die Retrospektive auf das Sie zurückgreifen können, um die vergangenen Tage zu reflektieren. ✏️

Die besten Eigenschaften des ersten Tages

Hinzufügen von Fotos, Zeichnungen, Audio und Video zu Tagebucheinträgen

Erstellen Sie innerhalb der App mehrere Journale für verschiedene Bereiche Ihres Lebens

Fokus auf Sicherheit mit Passcodes, biometrischer Sicherheit und End-to-End-Verschlüsselung

Automatisches Backup mit der Möglichkeit, die Daten jederzeit zu exportieren

Day One Einschränkungen

Die App ist für das Führen von Tagesprotokollen konzipiert, sodass Nutzer, die Ziele oder Gewohnheiten verfolgen möchten, sich anderweitig umsehen müssen

Day One ist in erster Linie eine iOS- und Android-App, die Webversion befindet sich noch im Beta-Stadium

Preise für Day One

Kostenlos

Premium: $2,92/Monat

Day One Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

3. Diaro

über

Diaro

Diaro ist eine einfache digitale Tagebuch-App, die dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche das Führen von Tagebüchern fördert. Benutzer können Tagebucheinträge hinzufügen, Notizen organisieren, frühere Einträge durchsuchen und mit der Zeit eine Bibliothek von Seiten aufbauen. 📚

Diaro beste Eigenschaften

Organisieren Sie Journal- oder Tagebucheinträge mit Ordnern und Tags

Hinzufügen von Bildern und Orten zu Tagebucheinträgen

Kompatibel mit über 30 Sprachen

Synchronisierung zwischen der Diaro iOS- oder Android-App und der Webversion mit Dropbox

Diaro Einschränkungen

Textformatierung ist in Diaro nicht verfügbar, d.h. Sie können keine Fett-, Kursiv- oder Unterstreichungszeichen verwenden, um Ihre Notizen zu personalisieren oder zu betonen

Benutzer berichten, dass Sie nicht mehr als ein Journal in der App haben können

Preise für Diaro

Kostenlos

Diaro Pro : Ab $8.99/Monat

Diaro Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Reflectly

Am besten für Stimmungsaufzeichnung

über

Nachdenklich

Reflectly bezeichnet sich selbst als "das erste intelligente Tagebuch der Welt", da der Schwerpunkt auf Achtsamkeit, geistiger Gesundheit und Stimmungserfassung liegt. Die Nutzer erhalten Zugang zu täglichen Tagebuchaufforderungen, Fortschrittsverfolgung, Motivationszitaten und täglichen Herausforderungen.

Und wenn Sie planen, eine digitale Tagebuch-App am Arbeitsplatz einzuführen, ist Reflectly for Work in Kürze erhältlich. 💭

Die besten Funktionen von Reflectly

Beantworten Sie täglich Fragen zu Ihrer Stimmung und Ihrem Wohlbefinden

Lassen Sie sich durch tägliche Tagebuchanregungen zum Schreiben inspirieren

Lesen und reflektieren Sie frühere Tagebucheinträge

Verfolgen Sie Ihre Stimmung und Gewohnheiten im Laufe der Zeit

Reflectly Einschränkungen

Die App ist stark auf Achtsamkeit fokussiert, daher ist sie möglicherweise nicht die beste Option für eine traditionelle digitale Tagebuch-App

Reflectly ist nur im App Store und im Google Play Store erhältlich, es gibt keine Web- oder Desktop-Version

Preise für Reflectly

Kostenlos

Reflectly Premium: Ab $9,99/Monat

Reflectly Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Fünf-Minuten-Journal

Am besten für schnelles Journaling

über

Fünf-Minuten-Tagebuch

Die App Five Minute Journal bietet eine digitale Version des beliebten gedruckten Journals. Die Idee ist, dass Sie nur fünf Minuten damit verbringen, ein Tagebuch zu führen und Ihre Gedanken für den Tag festzuhalten.

Die App erleichtert diese mundgerechten Einträge mit geführten Tagebuchaufforderungen, täglichen Erinnerungen, inspirierenden Zitaten und wöchentlichen Herausforderungen, um Sie zu motivieren. 🎉

Five Minute Journal beste Eigenschaften

Nutzen Sie den geführten Prozess, um das Tagebuchschreiben zu vereinfachen

Navigieren Sie mit der Zeitleiste oder der Kalenderansicht

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und Ihre Muster

Five Minute Journal ist eine private Tagebuch-App mit einem sicheren Passcode, Touch ID oder Face ID

Five Minute Journal Einschränkungen

Die Five Minute Journal-App verfügt nicht über eine Web- oder Desktop-Version, so dass die Nutzer ein iOS- oder Android-Gerät verwenden müssen, um Tagebuch zu führen

Es gibt zwar eine kostenlose Version, aber die Nutzer benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um Bilder oder Videos zu den täglichen Tagebuchaufforderungen hinzuzufügen

Preise für Five Minute Journal

Kostenlos

Premium: Ab $9.99/Monat

Five Minute Journal Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

6. Notion

Best for Customizable Journal Templates

über

Begriff

Begriff

ist ein digitaler Arbeitsbereich und

planer-App

mit mehreren verfügbaren Vorlagen für Tagebücher und Gewohnheiten, mit denen Sie ganz einfach ein individuelles Tagebuch erstellen können. Egal, ob Sie Gedanken und Gefühle oder wichtige Ideen sammeln, diese großartige Tagebuch-App verwendet ein einfaches textbasiertes System, sodass Sie etwas Umfassenderes mit Datenbanken erstellen können, um den Fortschritt Ihrer Einträge oder Aufgaben im Laufe der Zeit zu verfolgen. 📈

Notion beste Eigenschaften

Beginnen Sie mit einer leeren Seite oder verwenden Sie eine Bullet-Journal-Vorlage, um Ihr Tagebuch einzurichten

Passen Sie Ihr Tagebuch mit Farben, Bildern, Überschriften, Datenbanken und eingebetteten Funktionen an

Organisieren Sie Fotos, Videos und andere Erinnerungen aus Ihrem Alltag und Urlaub

Erstellen Sie mehrere Journale in einem Arbeitsbereich

KI-Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Tagebucheinträge zusammenzufassen, Aufforderungen zu geben und vieles mehr

Einschränkungen von Notion

Notion sieht eher wie ein Textverarbeitungsprogramm aus und fühlt sich auch so an, was für Tagebuchschreiber nicht unbedingt ansprechend ist

Einige Benutzer könnten die Vielfalt der Funktionen in Notion zunächst als überwältigend empfinden

Notion Preise

Gratis

Plus: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,700+ Bewertungen)

4.7/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

7. Momento

Das Beste für die Integration sozialer Medien

über

Momento

Momento ist eine digitale Tagebuch-App nur für iOS, die zum täglichen Schreiben von Tagebüchern anregt und automatisch Inhalte aus Ihren Social-Media-Apps sammelt. Momento nutzt Feeds, um Inhalte von Apps wie Instagram, Spotify oder Goodreads zu sammeln, damit Sie ein Bild Ihres Lebens in Momenten zeichnen können. 🖼️

Die besten Funktionen von Momento

Organisieren Sie alle Ihre Tagebucheinträge und Erinnerungen an einem Ort

Verschaffen Sie sich einen umfassenderen Überblick über jeden Tag mit Feed-Integrationen von sozialen Netzwerken und Unterhaltungs-Apps

Sie können bestimmte Momente mit anderen teilen

Durchsuchen und reflektieren Sie frühere Tagebucheinträge

Einschränkungen von Momento

Momento ist nur auf iOS verfügbar, also nicht auf Android, Web oder Desktop

Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Passcodes oder Touch ID sind kostenpflichtige Extras bei Momento

Momento Preise

Kostenlos

Premium: Ab $14.99/Monat

Momento Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

8. Daylio

Am besten für Stimmungs- und Aktivitätsaufzeichnung

über

Daylio

Daylio wirbt für sich selbst als digitale Bullet-Journal-App zur Selbstfürsorge, mit dem Schwerpunkt auf Stimmung, Glück und Zielverfolgung. Die Nutzer werden aufgefordert, ihre Stimmung auszuwählen, ihren Tag zu beschreiben und

ziele oder Vorgaben setzen

die sie im Laufe der Zeit messen können. 🌻

Daylio beste Eigenschaften

Selbstfürsorge und Achtsamkeit während des Tagebuchschreibens mit einem integrierten Stimmungsaufzeichner

Visualisieren Sie Ihre Stimmung und Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit mit einer ansprechenden Kalenderansicht

Erhalten Sie erweiterte Statistiken und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele im Laufe der Zeit

Passen Sie das Erlebnis mit verschiedenen Farbthemen an

Daylio Einschränkungen

Die Tagebuch-App dient in erster Linie der Achtsamkeit und Selbstfürsorge und ist daher nicht für Nutzer geeignet, die nach Standard-Apps für digitale Bullet-Journale suchen

Daylio ist nicht als Desktop- oder Browser-App verfügbar, Sie müssen also ein iOS- oder Android-Gerät verwenden

Daylio Preise

Kostenlos

Premium: Ab 4,99 $/Monat

Daylio Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

9. Diarium

Am besten für Multimedia Journaling

über

Diarium

Diarium ist eine eher traditionell ausgerichtete digitale Tagebuch-App. Sie ist plattformübergreifend, d. h. Sie können Ihr Tagebuch ganz einfach von überall aus beginnen und fortsetzen. Fügen Sie Fotos, Videos und Audionotizen ein und nutzen Sie die Rich-Text-Formatierung, um Ihre Einträge zu personalisieren. 🙌

Diarium beste Eigenschaften

Schreiben Sie ein tägliches oder wöchentliches Tagebuch und blättern Sie durch frühere Einträge

Fügen Sie Orte und Tags hinzu, um auf einer Karte zu sehen, wo Sie gewesen sind

Erhalten Sie Benachrichtigungen darüber, was Sie an diesem Tag in einem früheren Jahr gemacht haben

Passen Sie Ihr Tagebuch mit Farben, Schriftarten, Markierungen und intelligenten Integrationen an

Einschränkungen von Diarium

Diarium fühlt sich mehr wie ein traditionelles Tagebuch an als andere moderne, schlanke Optionen

Es gibt keine eingebaute Gewohnheits- oder Zielverfolgung, so dass Sie vielleicht eine andere App dafür bevorzugen

Preise für Diarium

Gratis

LLebenslang Pro : $7.99

Diarium Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

10. Gitternetz-Tagebuch

Am besten für Visual Journaling

über

Gitternetz-Tagebuch

Grid Diary ist eine moderne, rationalisierte Art, mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen. Die App verwendet reflektierende Aufforderungen und Tagebuchvorlagen, um

den Prozess effizienter zu gestalten

. Das einzigartige Rasterformat regt Sie dazu an, verschiedene Aspekte Ihres Lebens zu betrachten. 📝

Die besten Eigenschaften des Grid Diary

Überwinden Sie Ihre Schreibblockade mit einem geführten Schreibprozess

Starten Sie mehrere Tagebücher in einer App

Verwenden Sie integrierte Aufforderungen, um Dankbarkeit, Reflexion und Fortschritt zu fördern

Personalisieren Sie Ihr digitales Tagebuch mit Aufklebern, Inline-Bildern und Textformatierung

Grid Diary's Einschränkungen

Einige Nutzer bevorzugen vielleicht einen traditionelleren Ansatz für das Tagebuch als dieses einzigartige System

Es gibt keine Webversion, Sie benötigen also ein Android- oder iOS-Gerät oder einen Mac, um die App zu nutzen

Preise von Grid Diary

Gratis

Bezahlt: $2.99/Monat

Grid Diary's Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

Organisieren Sie sich mit den besten Apps für digitale Tagebücher

Digitales Tagebuchschreiben ist einfacher denn je, und es gibt eine Vielzahl von Apps, die Sie motivieren und ermutigen, Ihren Alltag festzuhalten. Ganz gleich, ob Sie sich auf Achtsamkeit, das Schreiben eines Tagebuchs oder das Aufzeichnen von Gewohnheiten konzentrieren, in dieser Liste finden Sie eine App, die Ihren Zielen entspricht.

Bringen Sie Ihr Online-Tagebuch auf die nächste Stufe mit Ihrem eigenen personalisierten digitalen Produktivitätssystem, wenn Sie clickUp kostenlos ausprobieren .

Sie erhalten einen ablenkungsfreien und voll ausgestatteten Raum, in dem Sie Ihre täglichen Gedanken und Gefühle aufzeichnen können, und die Möglichkeit, diese Gedanken in die Tat umzusetzen. ✨