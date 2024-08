So sieht ein Tag im Leben eines CEOs aus

Wie sieht ein Tag im Leben eines CEO aus? Die Antwort auf diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren wie der Größe des Unternehmens und der Branche ab.

Trotz dieser Unterschiede haben alle CEOs einige Dinge gemeinsam. Als Chief Executive Officer sind sie die ranghöchste Position innerhalb eines Unternehmens. Sie haben auch einige gemeinsame Aufgaben: Sie treiben Wachstum und Expansion voran, leiten den Gesamtbetrieb und - im Falle von gewinnorientierten Unternehmen - verbessern die Rentabilität.

Auf der täglichen Ebene bedeutet dies, dass der Job weitgehend strategisch ist. CEOs verbringen ihre Zeit in Meetings mit Stakeholdern, dem Management und anderen Mitgliedern der Führungsetage, um den Betrieb zu überwachen. Sie entwerfen auch die Vision und die Strategien, die das Unternehmen in seiner Reihenfolge verfolgen wird, um weiter zu wachsen.

Auch Reisen gehören oft zu ihrem Job. CEOs müssen damit rechnen, an Konferenzen teilzunehmen, sich mit neuen Kunden zu treffen und vieles mehr.

Dies ist eine vereinfachte Version des typischen Tagesablaufs eines CEOs. Lassen Sie uns einen tieferen Einblick in diese Rolle und die Arbeit mit dem gesamten Führungsteam gewinnen.

Verständnis der Rolle eines CEO

Was sind also einige der Dinge, die einen durchschnittlichen CEO an einem typischen Tag erwarten? Lassen Sie uns einige der häufigsten Aufgaben und Herausforderungen aufschlüsseln, denen Sie begegnen werden, und einen Überblick darüber geben, wie erfolgreiche CEOs ihre Zeit und das gesamte Unternehmen managen. ✨

Aufgaben und Erwartungen eines CEO

Auch wenn es von Unternehmen zu Unternehmen oder von Branche zu Branche Unterschiede geben mag, gibt es doch einige Aufgaben und Erwartungen, die die meisten CEOs erfüllen müssen. Werfen wir einen Blick darauf.

Überwachung und Vereinheitlichung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens

Während sich die Manager der unteren Ebenen oft um die Details der operativen Tätigkeiten kümmern, nutzen die erfolgreichsten CEOs ihre Ansicht von oben nach unten über die gesamte Organisation, um alle auf die strategische Ausrichtung auszurichten. ➡️

Erstellung und Umsetzung langfristiger Pläne

Die Aufgabe des CEO beinhaltet oft ein Element des Unternehmertums. Sie müssen in der Lage sein, mit anderen Mitgliedern der C-Suite zusammenzuarbeiten, um eine Vision für das Unternehmen zu entwickeln und nach neuen Geschäftsmöglichkeiten zu suchen.

Überwachung der finanziellen Leistung des Unternehmens

Es ist einfach, monetäre Werte zu Aufgaben hinzuzufügen, um die Nachverfolgung von Projektbudgets zu gewährleisten

Während die einzelnen Abteilungen und Projekte ihr eigenes Budget- und Managementteam haben, ist der CEO für die finanzielle Gesamtleistung des Unternehmens verantwortlich. Das bedeutet, dass er die finanzielle Gesundheit des Unternehmens überwachen und nachverfolgen muss, damit alles reibungslos läuft.

Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit und Medien

Die erfolgreichsten CEOs werden oft als das Gesicht des Unternehmens und der Unternehmensstrategie angesehen. Das bedeutet, dass sie unter Umständen mit Mitgliedern der Medien sprechen, an Interviews teilnehmen, sich an die Öffentlichkeit wenden, auf Konferenzen sprechen und an anderen Ereignissen der Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen müssen.

Schaffung und Aufrechterhaltung der Organisationskultur

Die Aufgabe des CEO umfasst nicht nur das Management, sondern auch die Führung. Ihr Führungsstil hat direkten Einfluss auf die Unternehmenskultur und das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter. Wenn Sie als Führungskraft ein positives Beispiel geben, können Sie die Unternehmenskultur verbessern, team-Dynamik und die allgemeine Produktivität.

Aufrechterhaltung der Rechenschaftspflicht gegenüber dem Board of Directors

Sowohl der CEO als auch das Board of Directors überwachen die Leistung der Organisation. Es liegt jedoch in der Verantwortung des CEO, dem Board Bericht zu erstatten und Feedback über die Ausrichtung der Organisation zu erhalten.

Herausforderungen für CEOs

Ein typischer Tag im Leben eines CEOs ist nicht nur mit Verantwortung, sondern auch mit Herausforderungen verbunden. Erfolgreiche CEOs lernen schnell Strategien zur Bewältigung einiger dieser Herausforderungen und setzen sie ein.

Was können Sie also erwarten? Hier sind einige der größten Herausforderungen. 👀

Persönliches Leben und Wohlbefinden mit der Arbeit in Einklang bringen

Die Rolle des CEO kann hektisch sein. Es ist wichtig, klare Grenzen zwischen Ihrem Arbeitsleben und Ihrem Privatleben zu ziehen, damit die Arbeit nicht die Zeit auffrisst, die Sie für Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihr Wohlbefinden eingeplant haben.

Begrenzte organisatorische Ressourcen

Sehen Sie die Workloads von Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu verstehen, wer unter- oder überlastet ist

Weder Startups noch Fortune-500-Unternehmen verfügen über unbegrenzte Ressourcen. Unabhängig davon, wie groß Ihre Vision für das Unternehmen ist, müssen Sie herausfinden, wie Sie sie mit den verfügbaren Ressourcen und Arbeitskräften umsetzen können.

Schlechte Kommunikation

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und teilen Sie Updates, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

In manchen Unternehmen sind die Kommunikationswege undurchsichtig. Es ist Aufgabe des CEO, eine Kultur der Transparenz und offenen Kommunikation zwischen Teams und Management zu schaffen.

Widerstand gegen Veränderungen

Veränderungen sind ein natürlicher Bestandteil des Geschäfts - aber Faktoren wie die Sicherheit des Arbeitsplatzes oder die Ungewissheit über neue Aufgaben oder Bedingungen bei der Arbeit können dazu führen, dass Mitarbeiter zögern, Veränderungen zu akzeptieren. Als CEO müssen Sie die Ursache des Widerstands ermitteln und ihn dann direkt angehen, um Ängste und Unsicherheiten zu lindern.

Schlechte Leistung der Belegschaft

Wenn Mitglieder eines Teams oder einer Abteilung nicht die erwarteten Leistungen erbringen, kann man leicht annehmen, dass das Problem in einer schlechten Arbeitsmoral liegt. CEOs müssen jedoch in der Lage sein, dieses Problem unvoreingenommen anzugehen. Wenn sich die Mitglieder eines Teams nicht voll und ganz für ihre Projekte engagieren, kann das an zu hohen Workloads oder an kulturellen Problemen liegen - und CEOs müssen in der Lage sein, diese Probleme zu erkennen und zu beheben.

Die Versuchung, Mikromanagement zu betreiben

Natürlich liegt CEOs ihr Unternehmen sehr am Herzen - und das kann dazu führen, dass sie sich Sorgen machen, wie es um die Leistung oder den Fortschritt der Projekte steht. Für manche Führungskräfte ist es verlockend, mit großem Aufwand alles zu kontrollieren, um alles auf Kurs zu halten. Dahinter mögen zwar gute Absichten stecken, mikromanagement führt zu demotivierten Mitarbeitern , hohem Stress für alle Beteiligten und geringerer Produktivität.

Wie CEOs ihre Zeit managen

Genaue Erfassung des Zeitaufwands für Aufgaben und Projekte in ClickUp

Eine Sache, die man in der Business-Schule vielleicht nicht lernt, ist, wie man einen vollgepackten Zeitplan effektiv verwaltet. Und als CEO kann man nicht einfach drauf los arbeiten. Um alles im Griff zu haben, müssen Sie sich auf ein paar bewährte Zeitmanagement-Strategien verlassen:

Verwenden Sie Zeiterfassung, Produktivität, oderprojektmanagement-Software zur Erstellung von Kalendern und detaillierten Zeitplänen 📆

Blockieren Sie Ihren Zeitplan, um gezielte Zeitabschnitte für Projekte, Meetings und Kommunikation zu schaffen

Trennen Sie Aufgaben in solche mit hohem Einfluss und solche mit geringem Wert - und delegieren Sie dann die Aufgaben mit geringem Wert an andere

Lernen Sie, nein zu sagen zu neuen Aufgaben oder Aktivitäten, die auftauchen, aber nicht auf Ihrer Agenda stehen

Ein Typischer Tag für einen CEO

Wie sieht der Tag eines CEOs eigentlich aus? Wir zeigen Ihnen einige Morgenroutinen erfolgreicher CEOs und geben Einblicke, wie die meisten ihren Tagesablauf bei der Arbeit und zu Hause strukturieren. 👀

Morgenroutinen von erfolgreichen CEOs : Beispiele für Fallstudien

Wie schaffen es erfolgreiche Führungskräfte im Business, alles zu erledigen? Für die meisten CEOs beginnt es mit einer Morgenroutine, die sich auf Gesundheit und Wellness konzentriert, um eine solide Grundlage für den Tag zu schaffen. Sehen wir uns ein paar Beispiele an.

Anna Wintour, Editor-in-Chief bei Vogue

Eine Gemeinsamkeit, die Sie bei erfolgreichen Führungskräften feststellen werden? Die meisten versuchen, ein morgendliches Workout einzubauen. Anna Wintour ist da nicht anders. Ihr Tag beginnt um 5:45 Uhr morgens. Nachdem sie aufgestanden ist, spielt sie eine Stunde Tennis. Dann gibt ihr Stylist ihrem Haar den letzten Schliff, und sie macht sich auf den Weg zur Arbeit.

Alexi Nazem, CEO von Nomad Health

Für Alexi Nazem beginnt der Tag um 7 Uhr morgens. Er liest online die Nachrichten und checkt dann schnell seine E-Mails. Danach duscht er, frühstückt und geht 20 Minuten zu Fuß ins Büro, wo er sich körperlich betätigt und Zeit zum Nachdenken und Planen des Tages hat.

Bill Gates, ehemaliger CEO von Microsoft

Bill Gates ist ein weiterer CEO, der fitness in seine Morgenroutine einbaut . Jeden Tag erledigt er ein einstündiges Ausdauertraining. Danach überfliegt er die neuesten Nachrichten der großen Zeitungen, um sich über aktuelle Ereignisse zu informieren - und er achtet besonders auf Themen rund um die Gesundheit.

Verständnis der Struktur der Arbeit: Planung, Meetings, Entscheidungsfindung

Auch wenn jeder ein wenig anders arbeitet, folgen die meisten CEOs täglich einer ähnlichen Routine. Es ist nichts Kompliziertes - halten Sie sich einfach an die nachstehende Gliederung für den Arbeitsweg, den Morgen bei der Arbeit und den Nachmittag. 🙌

Der Arbeitsweg

Für die durchschnittliche Führungskraft - nicht nur für den CEO, sondern auch für den COO, den CFO und andere Mitglieder des Teams - beginnt der Tag mit dem Arbeitsweg. Erfolgreiche Führungskräfte sehen diese Zeit als eine Chance zum Multitasking.

Das heißt aber nicht, dass Sie mit einer Hand fahren und mit der anderen tippen sollten! Sicherheit geht schließlich vor.

Aber es bedeutet, dass viele Führungskräfte diese Zeit nutzen, um Podcasts zu hören oder sich relevante Hörbücher anzuhören. In einem ansonsten vollgepackten Terminkalender kann dies eine wichtige Zeit sein, um an der persönlichen Entwicklung zu arbeiten. CEOs nutzen diese Zeit auch oft, um Nachrichten zu hören oder kostenlos zu telefonieren, damit sie einen Vorsprung bei der täglichen Kommunikation haben.

Für CEOs, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen können, erweitern sich die Möglichkeiten. Viele nutzen diese Zeit, um E-Mails zu lesen und zu beantworten oder um Recherchen für anstehende Projekte und Präsentationen zu erledigen.

Der Morgen

Für die meisten Menschen ist die Produktivität am Morgen am höchsten. Dann ist man am wachsten, aufmerksamsten und energiegeladensten - bevor das Nachmittagstief einsetzt und bevor die Willenskraft für den Tag nachlässt. Morgens gibt es auch weniger Ablenkungen, da E-Mails und Probleme, die erledigt werden müssen, erst im Laufe des Tages auftauchen.

Schnelle Einstellung der Priorität von Aufgaben innerhalb einer Aufgabe, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

Das ist der Grund, warum viele erfolgreiche Führungskräfte ihre Vormittage für Brainstorming, Planung, Entscheidungsfindung und Projektarbeit aufsparen, anstatt Meetings abzuhalten und E-Mails zu verwalten. Erledigen Sie die wichtigsten Arbeiten - nicht unbedingt die schwierigsten - zuerst, solange Sie noch die Energie und den Fokus haben, diese Dinge effizient zu erledigen. 🧠

Der Nachmittag

Meetings und Kommunikation sind ein wichtiger Teil des Tagesablaufs eines CEOs - und für viele ist der Nachmittag die beste Zeit, um diese Dinge zu erledigen. Theoretisch haben Sie den Vormittag damit verbracht, die wichtigsten Aufgaben des Tages abzuschließen, so dass Sie sich jetzt Zeit für alle anderen Aufgaben blocken können.

Einfaches Ziehen von Aufgaben in der Ansicht des Kalenders, um Fälligkeitsdaten zu bearbeiten, neue Aufgaben zu erstellen oder sie in ClickUp zu entfernen

Damit E-Mails, Texte und Sprachnachrichten nicht den ganzen Tag über ignoriert werden, sollten Sie Ihren Nachmittag in drei Blöcke einteilen: Zeit für Kommunikation direkt nach dem Mittagessen, Zeit für Meetings und am Ende des Tages einen weiteren Block für Kommunikation und die Planung der Aktivitäten des nächsten Tages.

Balance zwischen Privatleben und Wohlbefinden und beruflichen Pflichten

Die ideale Work-Life-Balance ist für jeden anders. Manche fühlen sich am wohlsten, wenn sie den ganzen Tag (und die ganze Nacht) auf die Arbeit konzentriert sind. Die meisten brauchen jedoch zumindest eine gewisse Auszeit von der Arbeit, um ein Burnout zu vermeiden und sich auf ihr Privatleben und ihr Wohlbefinden konzentrieren zu können.

Wie kann man also das richtige Gleichgewicht erreichen? Ganz gleich, ob Sie um 17 Uhr, 20 Uhr oder 22 Uhr mit der Arbeit aufhören, es kommt darauf an, strikte Grenzen zu setzen. Wenn Sie nicht mit der Arbeit beschäftigt sind, ist es an der Zeit, den arbeitsbezogenen Teil Ihres Gehirns abzuschalten und sich stattdessen auf die Familie, Freunde oder Ihre eigenen persönlichen Zinsen zu konzentrieren. Versuchen Sie, jeden Tag zumindest ein wenig Zeit für sich selbst zu haben, damit Sie sich entspannen und Stress abbauen können.

Für Geschäftsführer, die einen besonders vollen Terminkalender haben oder möglicherweise bis spät in die Nacht arbeiten müssen, besteht eine Möglichkeit darin, kleine Pausen während des Tages einzuplanen, um etwas Zeit für sich selbst zu haben. Anstatt beispielsweise ein Meeting zum Mittagessen zu planen, sollten Sie diese Zeit nutzen, um Ihr Essen privat zu genießen, mit Ihrem Partner zu chatten oder einige Gedanken in Ihr Tagebuch zu notieren. 🌻

CEOs in verschiedenen Business-Kontexten

Nicht alle CEO-Rollen sind gleich! Unternehmer, die CEOs ihrer Startups werden, haben einen anderen Workload als der CEO eines Unternehmens, der ein komplettes Führungsteam plus Assistenten hat, die ihm helfen, die Dinge zu erledigen. Es kommt auf den Kontext an - deshalb heben wir die Unterschiede zwischen CEOs von Start-ups, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen hervor.

Der Start-up CEO: Herausforderungen und Zeitpläne

Stellen Sie sich ein rauflustiges Start-up-Unternehmen vor, das auf einem Markt voller Unternehmensgiganten wettbewerbsfähig sein will, und Sie werden verstehen, was es bedeutet, CEO eines Start-ups zu sein. Diese CEOs sind meist ehemalige Unternehmer, die Risiken auf sich genommen und Ungewissheit überstanden haben, um ihr Unternehmen zu gründen. Sie arbeiten mit einem minimalen Vermögen - und das bedeutet, dass sie viel mehr Hand anlegen müssen, wenn es um die alltäglichen Arbeiten in ihrem Unternehmen geht.

Menschen in dieser Rolle müssen flexibel und anpassungsfähig sein und wissen, wie sie Innovationen einführen und gleichzeitig Risiken minimieren können. Da sich die Dinge in der Welt der Start-ups schnell ändern können, müssen diese CEOs auch agil sein und in der Lage sein, bei Bedarf die Richtung zu ändern, um ihr junges Unternehmen zu etwas Größerem zu machen.

Der Unternehmens-CEO: Verhandeln mit Stakeholdern , Sicherstellen der Einhaltung

Auf Unternehmensebene ist der Job des CEO vielleicht etwas weniger hektisch, aber dennoch anspruchsvoll. Die Hauptaufgaben verlagern sich vom praktischen Management auf die großen Dinge, wie Verhandlungen mit Interessengruppen und die Steuerung der Gesamtrichtung des Unternehmens. Darüber hinaus ist es wichtig, dass der CEO die Einhaltung von Vorschriften überwacht, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, sowohl in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften als auch auf interne Prozesse.

Dies kann auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Rolle sein. Denken Sie an die CEOs großer Unternehmen wie Apple oder einiger der größten Social-Media-Plattformen von heute. Diese Führungspersönlichkeiten verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Präsentationen zu halten, vor der Presse zu sprechen und sich an anderen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten zu beteiligen.

Der gemeinnützige CEO: Missionsorientierte Führung, Management von Freiwilligen

CEOs im Bereich gemeinnütziger Organisationen teilen einige der gleichen Aufgaben wie andere CEOs. Zum Beispiel sind sie für die Aufrechterhaltung und den Fortschritt der Vision, der Richtung und des Wachstums der gemeinnützigen Organisation verantwortlich. Häufig erledigen diese CEOs auch öffentliche Aufgaben und sprechen mit den Medien.

Auch die Finanzen sind ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit. Nonprofit-CEOs müssen die finanzielle Gesundheit der Organisation überwachen, um sicherzustellen, dass die begrenzten Mittel sinnvoll eingesetzt werden.

Allerdings erledigen diese CEOs einige Dinge, die Leiter von gewinnorientierten Geschäften nicht tun. Für einen CEO, der eine gemeinnützige Organisation leitet, dreht sich alles um die Mission - und das kann eine Reihe von Dingen bedeuten. Erstens müssen CEOs von gemeinnützigen Organisationen in der Lage sein, ihre Teams zu inspirieren und zu motivieren, um den Erfolg der Mission zu gewährleisten.

Zweitens ist es unabdingbar, die Gemeinschaft und potenzielle Spender zu erreichen, um Unterstützung für die gewählte Sache zu gewinnen. Nur so erhalten gemeinnützige Organisationen die Mittel und Freiwilligen, die sie zur Unterstützung ihrer Arbeit benötigen.

Schließlich ist auch das Freiwilligenmanagement ein Schlüssel zu dieser Rolle, insbesondere bei kleineren gemeinnützigen Organisationen, die nicht über genügend Mittel verfügen, um Mitarbeiter einzustellen, die die Freiwilligen direkt betreuen können.

Es gibt zwar keine Patentrezepte, mit denen Sie über Nacht ein erfolgreicher CEO werden können, aber es gibt eine ganze Reihe von Tools und Ressourcen, die Sie nutzen können, um Ihre Fähigkeiten auszubauen, Ihren Führungsstil zu verbessern und vieles mehr.

Einige davon sind:

Lesenbücher über Management die praktische, umsetzbare Ratschläge für Führungskräfte featured

Anhören von Podcasts, Webinaren und anderen Präsentationen, die von Branchenführern gehalten werden

Zusammenarbeit mit Mentoren, die Ihnen anhand ihrer eigenen Erfahrungen zeigen können, was es braucht, um ein erfolgreicher CEO zu sein

Teilnahme an Führungskonferenzen, bei denen Sie sich mit Gleichgesinnten vernetzen, von deren Erfahrungen lernen und an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können

Business-Know-how ist natürlich ein Muss, aber wie Sie sehen, dreht sich ein Großteil dessen, was Sie als CEO brauchen, um die persönliche Entwicklung. Es gibt jedoch noch ein weiteres Tool, das Ihnen bei der täglichen Arbeit helfen kann - und das verraten wir Ihnen im Folgenden. ✨

ClickUp für CEOs

Ein Tool, das für jeden CEO unverzichtbar ist, ist eine Plattform, die ihm bei der Organisation, Planung, Nachverfolgung von Aufgaben und der Verwaltung seines Unternehmens hilft. ClickUp ist diese Plattform.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine umfassende Lösung für jedes Team

ClickUp ist ein All-in-One Business betriebs-Software mit allen Tools, die Sie für das Wachstum und die effiziente Verwaltung einer Organisation benötigen. Es beginnt mit ClickUp's Lösungen für das Projektmanagement sind nicht nur für Projektmanager ideal, sondern auch für jeden CEO, der einen direkten Einblick in die täglichen Aktivitäten des Unternehmens benötigt.

Mit ClickUp können Sie eine Vielzahl von Projekt- und vorlagen für das Programm-Management zur Verwaltung von Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts bei Projekten, Initiativen und mehr.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Ein Teil der Rolle des CEO besteht darin, Aufgaben mit großer Tragweite festzulegen und zu verfolgen, wie z. B. die Verbesserung der Gesamtproduktivität oder die Steuerung der Erwartungen der Stakeholder - und ClickUp kann Ihnen dabei helfen, den Fortschritt zu skizzieren und zu verfolgen management Ziele wie diese. Sie können ClickUp auch für das Personalwesen, den Vertrieb, die Buchhaltung, das Marketing und das Management von Kundenbeziehungen verwenden.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Sie möchten bestimmte Metriken und KPIs nachverfolgen? ClickUp macht das leicht. Zu erledigen ist lediglich ein Executive Dashboard erstellen mit den Informationen, die Sie benötigen. Alles ist anpassbar, sodass Sie ein Dashboard erstellen können, das Ihnen nicht nur hilft, wichtige Informationen nachzuverfolgen, sondern auch die Planung, Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ihren Teams unterstützt.

Das Beste von allem? Diese Plattform ist so anpassbar, dass sie Ihnen eine unglaubliche Flexibilität bietet. Ob Sie eine top-down- oder Bottom-up-Verwaltungsansatz bevorzugen können Sie Dashboards erstellen oder umschalten zwischen aufgabenverwaltung ansichten. Auf diese Weise können Sie sowohl die allgemeine Ansicht der Organisation als Ganzes sehen als auch die einzelnen projekte und Aufgaben an denen Ihr Team arbeitet.

Make a Day in the Life of a CEO Easier With ClickUp

Es gibt einen Grund, warum wir sie "die eine App, die sie alle ersetzt" nennen Ein Tag im Leben eines Geschäftsführers ist eine Herausforderung, voll von kleinen und großen Aufgaben, die erledigt werden müssen. Darüber hinaus müssen Sie in der Lage sein, Zeit für Reisen, Konferenzen und eine Vielzahl anderer Dinge einzuplanen - ganz zu schweigen von Ihrem Privatleben und Ihrem Wohlbefinden neben allem anderen.

Deshalb bietet ClickUp Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um Ihre Organisation effektiv und effizient zu verwalten - und das alles in einem einzigen Space. Registrieren Sie sich noch heute und entdecken Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann zeit zu sparen und mehr zu erledigen.