Wie Sie Ihren Führungskalender effektiv verwalten können

Wenn es eine Sache gibt, die Unternehmen oft fehlt, dann ist es die Zeit der Führungskräfte. A Studie der Harvard Business School ergab, dass CEOs im Durchschnitt 62,5 Stunden pro Woche arbeiteten, wobei der Arbeitstag bis zu 9,7 Stunden dauerte. 79 % arbeiteten an Wochenenden und 70 % an Urlaubstagen.

Dennoch sind die Kalender der Führungskräfte immer voll, die Führungskräfte selbst scheinen nie genug Zeit zu haben, und die Arbeit dehnt sich aus, um die gesamte verfügbare Zeit zu füllen, wie es das Parkinsonsche Gesetz vorschreibt. Wie kann eine Führungskraft also ihre Zeit so einteilen, dass sie die Arbeit erledigt und gleichzeitig noch ein Leben hat?

Die Antwort liegt in einem strategischen Kalendermanagement auf Führungsebene. Schauen wir uns an, wie das aussehen kann.

Was ist Kalendermanagement auf Führungsebene?

Unter Kalendermanagement auf Führungsebene versteht man den Prozess der Identifizierung, Priorisierung und Organisation des Terminkalenders einer Führungskraft. Der Zeitplan der Führungskraft wird rationalisiert, indem berufliche Verpflichtungen, Reisen, Meetings, Urlaube und persönliche Verpflichtungen berücksichtigt werden.

Das Kalendermanagement für Führungskräfte hilft dabei:

Planen Sie Ihre Tage : Wenn Sie wissen, was Sie am Tag vorhaben, werden Ablenkungen minimiert, Ihre Zeit für strategische Arbeit geschützt und Ihre Produktivität insgesamt gesteigert

: Wenn Sie wissen, was Sie am Tag vorhaben, werden Ablenkungen minimiert, Ihre Zeit für strategische Arbeit geschützt und Ihre Produktivität insgesamt gesteigert Klarheit schaffen : Ein gut organisierter Kalender bietet eine eindeutige Sichtbarkeit Ihres Zeitplans und bewahrt Sie davor, sich zu sehr zu binden

: Ein gut organisierter Kalender bietet eine eindeutige Sichtbarkeit Ihres Zeitplans und bewahrt Sie davor, sich zu sehr zu binden Abgleich mit den Prioritäten : Sobald Sie wissen, wie viel Zeit in Meetings verbracht wird, können Sie die restliche Zeit für die Arbeit an Ihren Prioritäten einplanen

: Sobald Sie wissen, wie viel Zeit in Meetings verbracht wird, können Sie die restliche Zeit für die Arbeit an Ihren Prioritäten einplanen Zusammenarbeit: Dank einer effektiven Kalenderverwaltung wissen Ihre Kollegen, wann Sie verfügbar sind, und sparen so Ihre Energie für Koordinierungsaktivitäten

Zeitarmut, insbesondere auf Führungsebene, schmälert das Endergebnis und zwingt Sie zu Kompromissen, die Ihrer Arbeit und Ihrer Gesundheit schaden. Das Kalendermanagement verhindert dies, indem es der Zeit einen Sinn gibt.

Das Kalendermanagement für Führungskräfte hilft zu klären, was wichtig ist und wofür Sie sich Zeit nehmen können. Es hält Sie davon ab, reaktiv zu sein, und hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Zeit zurückzugewinnen.

Natürlich ist das Kalendermanagement heute viel einfacher als früher. Es gibt mehr digitale Kalender als Tage im Jahr, und die KI hat dem gesamten Prozess eine neue Effizienzstufe hinzugefügt.

Sehen wir uns an, wie Sie Ihren Kalender für Führungskräfte effektiv verwalten können.

Der ideale Ansatz für die Verwaltung des Kalenders von Führungskräften

Jeder Mensch verwaltet seine Zeit anders. Einige bevorzugen eine Pause zwischen den Meetings, andere haben nichts dagegen, sich mit anderen zu treffen. Manche stapeln ihre Arbeit gerne, während andere sie über den Tag verteilen möchten.

Während Sie Ihre Präferenzen abwägen, finden Sie hier einige allgemeine Best Practices für das Kalendermanagement von Führungskräften.

Priorisierung des Kalendermanagements: Eine Erklärung und taktische Strategie

Wenn Sie eine Führungskraft sind, sollten Sie die Bedeutung des Kalendermanagements nicht unterschätzen. Ein gutes Kalendermanagement ist so etwas wie ein konkreter Plan für Ihr Geschäft. Es ist Ihr Fahrplan durch die Zeit. Versuchen Sie beim Aufbau Ihres Kalendermanagements Folgendes.

Einen Kalender haben

Wenn Sie mehrere Kalender haben - einen für die Familie, einen für Ereignisse, einen für Projekttermine usw. - verpassen Sie wahrscheinlich etwas oder buchen sich doppelt ein. Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihr Kalender für die Geschäftsführung von einer anderen Person verwaltet wird, während Sie Ihren persönlichen Kalender verwalten.

Außerdem kann es vorkommen, dass Sie vor der Planung von Meetings zwischen zu vielen Kalendern hin- und herwechseln.

Wenn Sie einen persönlichen Terminplan haben, z. B. wenn Sie Ihre Kinder zur Schule bringen oder Arzttermine wahrnehmen müssen, die in Ihrem Kalender nicht sichtbar sind freigegebene Kalender Apps haben Sie vielleicht Leute bei der Arbeit, die versuchen, während dieser Zeit Anrufe zu planen.

Um all dies zu vermeiden, erstellen Sie einen Master online-Kalender .

Beliebte Apps wie Google Kalender oder ClickUp Kalender-Ansicht kann Daten aus verschiedenen Quellen für eine einheitliche Sichtbarkeit konsolidieren.

Erstellen einer Routine

Ein strukturierter Zeitplan steigert die Produktivität, reduziert Ängste und gibt Ihnen Planungssicherheit. Versuchen Sie, Ihren Kalender effektiv zu verwalten:

Nehmen Sie sich jede Woche Zeit, um Ihren Kalender aufzuräumen und Ereignisse zu bestätigen

Planen Sie nicht verfügbare persönliche Zeiten wie Mittagessen oder Fitnessstudio so ein, dass niemand sie überplanen kann

Legen Sie Start- und Endzeiten für jeden Arbeitstag fest

Learn to timebox

Unter Timeboxing versteht man die Einstellung eines bestimmten Zeitfensters für eine Aufgabe. Wenn Sie abschätzen, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen würde, und diese Zeit in Ihrem Kalender blockieren, können Sie Ihre Erwartungen an sich selbst vernünftig formulieren. Sie können jede Aufgabe in eine Timebox packen, z. B. die Beantwortung von E-Mails, die Freigabe von Pressemitteilungen, die Vorbereitung von Board Meetings usw.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Kalender

Passen Sie Ihren Kalender an Ihre speziellen Bedürfnisse an.

Farb-Code: Beschriften oder markieren Sie Kalender-Elemente in verschiedenen Farben, um sie besser zu visualisieren und zu unterscheiden. Die Dreizack-Kalender-System verwendet zum Beispiel ein farbcodiertes Datumssystem, bei dem Rot für dringende Aufgaben, Blau für Pausen usw. steht.

Aktualisieren: Fügen Sie Einträge hinzu, sobald Sie davon erfahren, auch wenn es sich um eine Notiz an Sie selbst handelt, wie z. B. eine Verabredung zum Mittagessen, Anrufe oder Aufgaben.

Passen Sie Ihre Ansicht an: Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten, um anstehende Prioritäten mit unmittelbaren Bedürfnissen abzugleichen.

Name des Ereignisses, Eingeladene und Tagesordnung hinzufügen: Namen für Ereignisse wie "CEO + Verkäufer" sind nicht sehr hilfreich. Versuchen Sie stattdessen etwas Spezifisches wie "Discovery with content agency: [Name]". Geben Sie außerdem eine Tagesordnung für das Meeting an und fügen Sie Notizen darüber hinzu, was Sie gerne von den Teilnehmern wissen möchten.

Dokumentieren Sie Ihre Meeting-Präferenzen: Eine Erklärung und taktische Strategie

Jede Person in der Organisation arbeitet anders und geht anders mit Meetings um. Außerdem gibt es viele arten von Meetings die an einem bestimmten Tag stattfinden. Es ist wichtig, Ihre Präferenzen zu kennen und zu dokumentieren.

Kriterien: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, "dieses Meeting hätte auch per E-Mail stattfinden können"? Vermeiden Sie das, indem Sie entscheiden, was persönliche Meetings erfordert. Ermitteln Sie Aufgaben wie die Überprüfung von Dokumenten, Genehmigungen, Entscheidungsfindung usw., die Sie asynchron erledigen können, und teilen Sie Ihrem Team mit, dass Sie dies bevorzugen.

Tageszeit: Machen Sie sich klar, zu welchen Zeiten Sie am besten an Meetings teilnehmen können. Wenn Sie ein Morgenmensch sind, sollten Sie in dieser Zeit konzentrierte Arbeit planen und Meetings am Nachmittag abhalten. Stellen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem digitalen Kalender entsprechend ein.

Dauer: Nicht jedes Meeting muss eine Stunde lang sein. Wenn Sie unnötigerweise eine Stunde in Ihrem Kalender blockieren, könnte dies Ihren Zeitplan durcheinander bringen.

Legen Sie die Dauer für jede Art von Meeting fest und halten Sie sich daran. Fügen Sie zwischen den Meetings Pufferzeiten ein, um den Kopf frei zu bekommen und den Kontext zu wechseln.

Speicherort: Was möchten Sie lieber persönlich besprechen, und was können Sie bei einem Zoom-Anruf besprechen? Machen Sie das im Voraus klar.

Grundregeln: Machen Sie deutlich, was Sie erwarten, wenn Sie zu einem Meeting eingeladen werden. Es ist gut, darauf zu bestehen:

Eine klare Tagesordnung

Erwartete Ergebnisse und erforderliche Vorarbeiten/Vorbereitungen

Pünktliches Erscheinen und Beenden von Meetings

Vermeidung von Doppelbelegungen: Tipps und Best Practices

Haben Sie schon einmal zwei sich überschneidende Meetings in Ihrem Kalender eingetragen, von denen Sie dann verzweifelt versuchen, einen Termin zu verschieben? Zu Doppelbelegungen kommt es in der Regel, wenn Ihr Kalender nicht rechtzeitig aktualisiert wird oder ein Kommunikationsfehler vorliegt.

Unkontrollierte Doppelbelegungen können zu unangenehmen Ergebnissen führen, z. B. wenn Sie mitten im Sporttag Ihres Kindes einen Anruf eines Clients entgegennehmen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie Doppelbuchungen vermeiden können.

Konsolidieren Sie alle Kalender: Wie bereits erwähnt, sollten Sie einen Kalender für alle Ihre Aktivitäten führen, damit Sie nicht ein Ereignis in der Arbeit doppelt buchen, während Sie eine private Besorgung machen.

Automatisch ablehnen: Richten Sie Ihren digitalen Kalender so ein, dass Meetings automatisch abgelehnt werden, wenn für diese Zeit bereits etwas anderes geplant ist.

Priorisieren Sie Ihre Präferenzen: Wenn Sie eine unklare Meeting-Anfrage erhalten oder etwas, das per E-Mail erledigt werden könnte, lehnen Sie das Meeting mit einer Notiz ab, die erklärt, warum. Verwenden Sie Platzhalter für vorläufige Meetings, damit Sie sie verschieben können, wenn etwas anderes dazwischenkommt.

Delegieren Sie: Wenn Sie bei dem Meeting nicht anwesend sein müssen, delegieren Sie es an die richtige Person in Ihrem Team.

Umplanen mit Bedacht: Manchmal müssen Sie ein Meeting verschieben, weil etwas Wichtigeres und Dringenderes dazwischen gekommen ist. In solchen Situationen, meetings neu ansetzen mit Bedacht. Respektieren Sie auch die Zeit der anderen Person und schicken Sie ihr, wenn möglich, eine Nachricht, um Ihre Abwesenheit zu erklären.

Achten Sie auf die Zukunft: Planen Sie Meetings nicht zu weit in die Zukunft. Planen Sie Meetings jeweils nur für 2-3 Monate im Voraus. Überprüfen Sie regelmäßig.

Bedeutung von Erinnerungen an Meetings und Bestätigungen

Erinnerungen an Meetings sind ein wichtiges Tool, um sicherzustellen, dass Sie dort erscheinen, wo Sie erwartet werden. Mit einem Tool wie ClickUp Reminders lassen sich zwei Dinge erreichen:

Es hält Sie über Ihre Verpflichtungen und Ihren Zeitplan auf dem Laufenden

Es entlastet Ihre geistige Bandbreite von der Notwendigkeit, sich an alle anstehenden Ereignisse zu erinnern oder den Kalender immer sichtbar zu halten

Die meisten Kalender-Verwaltungsplattformen ermöglichen es Ihnen, mehrere Erinnerungen an sich selbst zu senden. Sie können sich diese Erinnerungen auf Ihrem Telefon, als Textnachricht oder sogar per E-Mail schicken lassen.

Bedeutung der Planung von Zeiten außerhalb von Meetings

Die meisten Führungskräfte verbringen den größten Teil ihrer Zeit damit, anderen zuzuhören, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Konflikte zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Meetings das Einzige sind, was Führungskräfte zu erledigen haben.

Nachdenken, Planen, Abwägen von Optionen, Lesen über neue Technologien und Networking mit Kollegen sind wichtige Bestandteile der Arbeit. Und dann ist da noch das Privatleben, das ebenfalls Aufmerksamkeit erfordert.

Um all diese Dinge unter einen Hut zu bringen, ist es wichtig, Zeiten außerhalb von Meetings einzuplanen. Und so geht's.

Persönliche Zeit blockieren : Planen Sie Ihre Mittagspause, Pausen, E-Mail-Verwaltung und Fahrtzeiten in Ihrem Kalender ein

: Planen Sie Ihre Mittagspause, Pausen, E-Mail-Verwaltung und Fahrtzeiten in Ihrem Kalender ein Planen Sie intensive Arbeit : Legen Sie Ihre produktivsten Stunden beiseite, um Ihre wichtigste und anspruchsvollste Arbeit zu erledigen

: Legen Sie Ihre produktivsten Stunden beiseite, um Ihre wichtigste und anspruchsvollste Arbeit zu erledigen Verwenden Sie den Fokus-Modus: Sie können Benachrichtigungen und andere Ablenkungen blockieren, indem Sie einen Pomodoro Timer oder den Fokusmodus verwenden, damit Sie in Ruhe arbeiten können

Es hat viele Vorteile, kostenlose Blöcke ohne Meetings einzuplanen. Sie teilen allen in Ihrem Team mit, dass Sie nicht gestört werden möchten, damit alle auf derselben Seite stehen. Es erspart Ihnen den Horror, den ganzen Tag in Meetings zu sitzen und bis spät in die Nacht am Computer zu tippen.

Vor allem aber verschafft es Ihnen geistigen Freiraum. So können Sie durchatmen, einen Mittagsspaziergang machen oder in Ihr Tagebuch schreiben, um Ihre kreativen Energien aufzufrischen. Der Stress, von einem Meeting zum nächsten zu hetzen, Informationen nur unzureichend zu verarbeiten und zu häufig und zu früh den Kontext zu wechseln, entfällt.

Im Grunde genommen ist ein gutes Kalendermanagement für Mitglieder von Führungsteams entscheidend für eine gesunde Stressbewältigung.

Die Auswirkungen einer täglichen Überprüfung des Kalenders der Führungskraft

Unabhängig davon, wie energisch Sie Ihre Präferenzen und Kalenderprotokolle durchsetzen, schleichen sich immer wieder Ineffizienzen ein. Es kann sein, dass jemand für eine ungeplante dringende Unterhaltung in Ihr Büro kommt. Es könnte etwas an Ihrem Produkt kaputt gehen und Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Solche Ereignisse bringen den Kalender durcheinander. Überprüfen Sie also täglich Ihren Kalender und machen Sie Pläne.

Sehen Sie sich alle geplanten Ereignisse an und stellen Sie sicher, dass Sie nur an denjenigen teilnehmen, bei denen Sie anwesend sein müssen

Überprüfen Sie wiederkehrende Meetings, um sicherzustellen, dass die Tagesordnung aktualisiert ist und Ihre Aufmerksamkeit benötigt

Sehen Sie nach, welche Projekte und Aufgaben heute anstehen und ob Sie sich darum kümmern müssen. Gibt es Aufgaben, die die für den Tag geplanten Meetings überflüssig machen?

Vergewissern Sie sich, dass alle Ereignisse in Ihrem Kalender noch relevant und wichtig sind, vor allem, wenn sie schon vor längerer Zeit geplant wurden

Die tägliche Durchsicht Ihres Kalenders macht Ihren Kopf frei, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. So können Sie unnötige Meetings erkennen und streichen. Wenn Ihr Tag aus irgendeinem Grund aus dem Ruder läuft, haben Sie so die Möglichkeit, die Meetings, die Sie am Vortag ausgelassen haben, neu zu planen.

Auswirkung einer ordnungsgemäßen E-Mail-Verwaltung auf die Verwaltung des Kalenders

Der Posteingang fast jeder Führungskraft ist ein einziges Blutbad. Vertriebsmitarbeiter, die ein Angebot machen wollen, Business-Mitarbeiter, die zusammenarbeiten wollen, Teams, die Genehmigungen einholen wollen, Kunden, die Aufmerksamkeit verlangen - all das summiert sich zu Hunderten von E-Mails pro Tag.

Die Verwaltung dieser E-Mails ist eng mit der Kalenderverwaltung verbunden. Hier sind einige Ratschläge, wie Sie mit den Überschneidungen umgehen können.

Planen Sie Zeit für E-Mails ein: Wenn Sie auf jede E-Mail antworten, sobald Sie die Benachrichtigung sehen, werden Sie den ganzen Tag im Posteingang verbringen. Nehmen Sie sich morgens und abends feste Zeitfenster für das Lesen und Beantworten von E-Mails.

E-Mails abhaken: Wenn die Anfrage in einer E-Mail in zwei Minuten fertiggestellt werden kann, erledigen Sie sie sofort. Andernfalls tragen Sie die Aufgabe in Ihren Zeitplan ein und teilen Sie dem Absender mit, wann Sie sich darum kümmern können.

Rationalisierung von Meetings mit einer Assistentin der Geschäftsführung

Wenn Sie als Führungskraft jemals das Gefühl hatten, dass die Verwaltung Ihres Kalenders zu viel wird, sind Sie nicht allein. Die Verwaltung aller Mitteilungen und Meetings, das Anfertigen von Notizen, die Einstellung von Elementen und die Nachverfolgung von Teilnehmern kann sehr anstrengend sein.

Aus diesem Grund beschäftigen Führungskräfte regelmäßig Assistenten (Executive Assistants, EA), um diese Aufgaben zu bewältigen. Mit einem Assistenten der Geschäftsleitung kann das Kalendermanagement eine große Last von einer Führungskraft abnehmen. Unabhängig davon, ob Sie einen Vollzeitmitarbeiter in der Rolle des Assistenten der Geschäftsleitung oder einen virtuellen Assistenten in Teilzeit beschäftigen, können Sie Ihre Meetings mit den folgenden Tipps rationalisieren.

Erläutern Sie Ihre Vorlieben : Lassen Sie sie wissen, wie Sie Ihren Kalender am liebsten verwalten

: Lassen Sie sie wissen, wie Sie Ihren Kalender am liebsten verwalten Entscheidungsfindung lehren : Befähigen Sie sie, Entscheidungen so zu treffen, wie Sie es tun würden, indem Sie sie durch Ihren Prozess führen; dokumentieren Sie Ihre Prozesse, wenn Sie können

: Befähigen Sie sie, Entscheidungen so zu treffen, wie Sie es tun würden, indem Sie sie durch Ihren Prozess führen; dokumentieren Sie Ihre Prozesse, wenn Sie können Zugang gewähren : Erlauben Sie ihnen, Meetings in Ihrem gemeinsam genutzten digitalen Kalender zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu entfernen

: Erlauben Sie ihnen, Meetings in Ihrem gemeinsam genutzten digitalen Kalender zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu entfernen Betreuen Sie sie: Bringen Sie ihnen bei, Ihren Kalender nach Ihren Wünschen zu verwalten, indem Sie ihnen regelmäßig Feedback geben

Mit den richtigen Tools, die das Zeitmanagement von Assistenten unterstützen, können Sie all dies und noch viel mehr vereinfachen und effektiver gestalten. Schauen wir uns ein paar davon an.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man einen Planer in der Aktentasche trug, um seine Meetings zu verwalten. Heute verwendet jede Führungskraft eines der zahlreichen Tools für das Kalendermanagement, wobei die gängigsten der Google- oder Outlook-Kalender sind.

bonus_: Wenn Sie mit Google Workspace arbeiten, verwenden Sie diese Google Kalender Vorlagen zur Optimierung Ihrer zeitmanagement .

Bei der Verwaltung von Kalendern geht es jedoch nicht nur um die Planung von Meetings. Ein großes Manko bei der Verwendung von Google oder Outlook Kalendern ist, dass sie keine Fristen für Projekte/Aufgaben berücksichtigen. Das bedeutet, dass Sie bei der Planung eines Meetings Ihren Kalender und das Projektmanagement tool überprüfen müssen, bevor Sie sich festlegen können.

Wenn Sie gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten, sollten Sie den Einsatz einer umfassenden Produktivitätsplattform wie ClickUp in Betracht ziehen. Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp für das Projektmanagement mit individueller und Team-Kalenderverwaltung nutzen können.

ClickUp Kalender-Ansicht

nutzen Sie den visuellen Kalender von ClickUp, um Ihre Tage zu planen

Die Ansicht des ClickUp Kalenders ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Pläne auf einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Kalender zu visualisieren. Mit ClickUp können Sie:

Mehrere Kalender erstellen und kontrollieren, für wen Sie sie freigeben

Synchronisieren Sie Google- oder Outlook-Kalender, um Ihre Ereignisse anzuzeigen

Zeitschätzungen für Ihre Aufgaben und Blockieren von Zeitabschnitten

Ereignisse per Drag-and-Drop verschieben

ClickUp Meetings

Die Verwaltung von Kalendern ist nur ein Teil der effektiven Durchführung von Meetings. Sie müssen eine Agenda erstellen, Notizen machen, Ihre Notizen überprüfen, sie in Aktionspunkte umwandeln, Prioritäten/Fälligkeitsdaten einstellen usw. ClickUp Meetings erledigt all dies und mehr. Dokumentieren Sie Ihre Meetings transparent und geben Sie sie für das Team frei. Vergeben Sie Kommentare, fügen Sie wiederholende Aufgaben hinzu und verwenden Sie Checklisten, um die Qualität von Meetings zu verbessern.

ClickUp Vorlagen

ClickUp bietet einen großen Bereich von vorlagen für das Zeitmanagement für Sie, um Ihre Meetings effizienter zu gestalten.

ClickUp Kalender Planer Vorlage

ClickUp Kalender Planer Vorlage ClickUp Kalender Planer Vorlage ist eine der einfachsten Möglichkeiten, organisiert zu bleiben und den Überblick über Ihren Zeitplan zu behalten. Verwenden Sie diese anpassbare, einsteigerfreundliche Vorlage, um Ihre Aufgaben, Meetings und Ereignisse an einem Ort zusammenzufassen.

ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage

Viele Menschen sehen den Kalender als einen Ort für Ereignisse/Meetings und das Projektmanagement tool als eines für die Verwaltung von Aufgaben. Das Problem ist, dass beide dazu gedacht sind, Workloads zu verwalten und Aufgaben zu haben, die Zeit erfordern.

Ein Beispiel: Die Erstellung einer Investorenpräsentation ist ein Meeting mit Ihnen selbst, in dem Sie Brainstorming betreiben, diskutieren und erstellen. Es ist also hilfreich, wenn Sie Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben auch in Ihrem Kalender haben.

Eine einzige Ansicht für alle Ihre Aufgaben - täglich, wöchentlich und monatlich - mit ClickUp

Die ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage behält die Nachverfolgung der Arbeitszeiten bei und hilft Ihnen, Aufgaben entsprechend zu planen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Kapazität zum Abschließen der Aufgaben und Meetings, die Sie planen, zu visualisieren. Sie können einige Dinge verschieben, wenn Sie nicht genug Zeit haben.

ClickUp-Vorlage für die Tagesordnung

Erfinden Sie das Rad der Tagesordnung nicht für jedes Meeting neu. Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Tagesordnung um die Tagesordnung des Meetings zu dokumentieren, mit dem Team zusammenzuarbeiten, sich auf Handlungselemente zu einigen und die Ergebnisse zu beschleunigen.

ClickUp Vorlage für die Tagesordnung

ClickUp-Erinnerungen ClickUp-Erinnerungen helfen Ihnen, immer den Überblick über Ihre Aufgaben und Ereignisse zu behalten. Sie können Erinnerungen nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einrichten. Sie können auch Erinnerungen für Kommentare und Unterhaltungen einstellen, damit Sie keine Aktualisierung verpassen.

anpassbare Benachrichtigungen mit ClickUp Reminders_

ClickUp Brain

Ein benutzerdefiniertes neuronales Netzwerk für organisatorische Bedürfnisse kann auch Ihr persönliches sein KI-Kalender . Verwenden Sie ClickUp Gehirn zu:

Meetings transkribieren

Zusammenfassen von Meeting-Notizen

Erstellen von wöchentlichen Berichterstellungen oder Team-Updates für StandUps

Automatisierung der Dateneingabe bei wiederholenden Aufgaben/Agenden

intelligente Zusammenfassung der Notizen eines Meetings mit ClickUp Brain

Meistern Sie Ihre Zeit und Ihren Kalender mit ClickUp

Während der 62,5 Stunden, die Führungskräfte jede Woche verbringen, gehen sie zu 37 Meetings , das sind satte 72 % ihrer Arbeitszeit. Wenn Sie fast 3/4 Ihrer Woche in Meetings verbringen, sollten Sie dafür sorgen, dass diese effizient abgewickelt werden.

Um dies zu erledigen, brauchen Sie glücklicherweise keine Ninja-Fähigkeiten. Alles, was Sie brauchen, sind klare Präferenzen, einen Aktionsplan und ein solides meeting-Management-Software wie ClickUp mit diversen vorlagen für Zeitpläne . Bringen Sie Ihre persönlichen Verpflichtungen, Business Meetings und Zeitleisten für Projekte zusammen, um eine vollständige Sichtbarkeit in Ihrem Leben zu erreichen. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .