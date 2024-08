Wie Sie Ihre Business-Kommunikation verbessern können: Arten, tools und Strategien

Kommunikation ist so viel mehr als nur die Übermittlung von Informationen. Ob es sich um zwischenmenschliche Beziehungen oder berufliche Partnerschaften handelt, wirksame Kommunikation erhält alles aufrecht.

Apropos letzteres: Die Kommunikation im Business nimmt in verschiedenen Einstellungen unterschiedliche Formulare an. Es gibt die externe Kommunikation mit Kunden, die interne Kommunikation zwischen Teams, die schriftliche Kommunikation, um Ideen zu Papier zu bringen, und die mündliche Kommunikation, um Ideen auszutauschen.

Sich in diesem Labyrinth der verschiedenen Arten von Business-Kommunikation zurechtzufinden, kann schwierig sein. Ein Fehler und die Dinge können wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

Na gut, nicht immer. Aber Kommunikationspannen können weitreichende Auswirkungen haben!

Wir möchten Ihnen helfen, die verschiedenen Arten der Business-Kommunikation zu erkunden und herauszufinden, wie Sie sie nutzen können, um organisatorische Spitzenleistungen zu erzielen.

Entschlüsselung der Business-Kommunikation: Was, Warum und Wie?

Business-Kommunikation ist der Austausch von Ideen, Informationen oder Anweisungen innerhalb oder außerhalb eines Unternehmens. Sie fördert die Zusammenarbeit, pflegt Beziehungen und dient der Erreichung organisatorischer Ziele. Richtig erledigt, fördert effektive Business-Kommunikation die Entscheidungsfindung, die Problemlösung und die Produktivität am Arbeitsplatz.

Eine gute Business-Kommunikation verspricht folgende Vorteile:

Klare und rechtzeitige Informationen versetzen Mitarbeiter und Entscheidungsträger in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen

versetzen Mitarbeiter und Entscheidungsträger in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen Transparente, wechselseitige Kommunikation stärkt die Arbeitskultur, entfacht den Teamgeist und fördert positive Beziehungen

stärkt die Arbeitskultur, entfacht den Teamgeist und fördert positive Beziehungen Zweckgerichtete Kommunikation bringt Teams auf die gleiche Seite und verbessert die Chancen des Unternehmenserfolgs

bringt Teams auf die gleiche Seite und verbessert die Chancen des Unternehmenserfolgs Effiziente Nachrichtenübermittlung und Kommunikation rationalisieren Prozesse und reduzieren Fehler, um die Produktivität und die Arbeitsmoral zu steigern

rationalisieren Prozesse und reduzieren Fehler, um die Produktivität und die Arbeitsmoral zu steigern Meinungen und Ideen freizugeben und das Gefühl zu haben, von anderen gehört und wertgeschätzt zu werden, verbessert das Engagement der Mitarbeiter

und das Gefühl zu haben, von anderen gehört und wertgeschätzt zu werden, verbessert das Engagement der Mitarbeiter Offene Dialoge fördern das Freigeben von Wissen und Innovation, insbesondere bei komplexen Problemen oder Herausforderungen

und Innovation, insbesondere bei komplexen Problemen oder Herausforderungen Klare, proaktive und wertschöpfende externe Business-Kommunikation fördert die Kundenzufriedenheit und stärkt die Loyalität

Nun fragen Sie sich vielleicht, wie Ihr Geschäft in den Genuss der oben genannten Vorteile kommen kann. Nun, um Ihr Geschäft zu erreichen kommunikationsziele zu erreichen, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Grundsätze der 7Cs einhalten:

7Cs der Business Kommunikation

Klarheit: Seien Sie so klar, dass der Empfänger die Nachricht versteht Prägnanz: Halten Sie die Nachricht kurz und auf den Punkt Konkretheit: Stellen Sie sicher, dass die Botschaft konkret ist und durch Fakten unterstützt wird Korrektheit: Beseitigung von Fehlern in Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung oder Sachinformationen Kohärenz: Strukturieren Sie die Nachricht logisch und übersichtlich Vollständigkeit: Erfassen Sie alle notwendigen Informationen in der Nachricht Höflichkeit: Behalten Sie einen höflichen Ton gegenüber dem Empfänger bei und kontaktieren Sie ihn zu einem angemessenen Zeitpunkt

Die verschiedenen Arten der Business-Kommunikation

Lassen Sie uns die verschiedenen Arten der Business-Kommunikation auf der Grundlage der Kommunikationsmethoden untersuchen. Für jede Art von Business-Kommunikation werden wir uns ein paar typische Kanäle oder Stile ansehen:

Mündliche Kommunikation

Mündliche Kommunikation beruht auf dem gesprochenen Wort, um die Botschaft zu übermitteln. Es handelt sich um ein dynamisches Formular der Kommunikation, das oft in Echtzeit stattfindet und sofortiges Feedback oder Reaktionen hervorruft. Einige gängige Arten der verbalen Kommunikation sind:

Face-to-face-Meeting

Unterhaltungen von Angesicht zu Angesicht sind die direktesten Formulare der internen und externen Kommunikation, die verbal erledigt werden und die physische Anwesenheit des Senders und des Empfängers erfordern.

Sie sind entscheidend für die Pflege von Beziehungen, die Lösung von Konflikten und die Vermittlung komplexer Informationen. Persönliche Unterhaltungen eignen sich auch hervorragend für die informelle Kommunikation - man denke nur an das Chatten am Wasserspender oder den Austausch am Fotokopierer.

Wann zu verwenden : Besprechung sensibler Themen, Förderung des Teamgeistes und Feedback

: Besprechung sensibler Themen, Förderung des Teamgeistes und Feedback Beispiel : Ein Vorgesetzter hält ein persönliches Meeting mit einem Mitarbeiter ab, um über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen

: Ein Vorgesetzter hält ein persönliches Meeting mit einem Mitarbeiter ab, um über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen Limits: Kann zeitaufwändig und unpraktisch für große und/oder geografisch verteilte Teams sein

Telefonanrufe

Telefonanrufe sind ein praktisches Formular für die Kommunikation im Business, wenn ein persönliches Gespräch nicht möglich ist. Sie erleichtern Unterhaltungen in Echtzeit, bei denen man schnell Ideen oder Informationen austauschen kann.

Wann zu verwenden : Für schnelle Diskussionen, zur Nachbereitung von Maßnahmen und um auf dem Laufenden zu bleiben

: Für schnelle Diskussionen, zur Nachbereitung von Maßnahmen und um auf dem Laufenden zu bleiben Beispiel : Ein Vertriebsmitarbeiter telefoniert mit einem potenziellen Kunden, um sich einen Überblick über den Status des Leads zu verschaffen

: Ein Vertriebsmitarbeiter telefoniert mit einem potenziellen Kunden, um sich einen Überblick über den Status des Leads zu verschaffen Limits: Im Zeitalter des Spam-Marketings zunehmend lästig geworden, und der Mangel an nonverbalen Hinweisen kann zu Missverständnissen führen

Präsentationen

Präsentationen zielen darauf ab, einem Publikum Informationen in einem strukturierten Format zu vermitteln. Sie verwenden eine Kombination verschiedener Medien, um komplexe Ideen zu vermitteln, das Publikum zu überzeugen, zu informieren oder zu inspirieren.

Wann zu verwenden : Durchführung von Sitzungen, Freigeben von Projekt-Updates, Verkaufspräsentationen und Einführung neuer Produkte/Dienstleistungen

: Durchführung von Sitzungen, Freigeben von Projekt-Updates, Verkaufspräsentationen und Einführung neuer Produkte/Dienstleistungen Beispiel : Ein Marketing-Manager schult das Vertriebsteam in Bezug auf ein neues Produkt und die damit verbundenen Strategien

: Ein Marketing-Manager schult das Vertriebsteam in Bezug auf ein neues Produkt und die damit verbundenen Strategien Limits: Vorbereitung und Durchführung sind zeitaufwändig, und es gibt nur begrenzte Möglichkeiten für die Zuhörer, frei zu interagieren

Stehende Meetings

Stand-up-Meetings sind kurze, tägliche Meetings, in denen die Mitglieder des Teams den aktuellen Stand ihrer Arbeit freigeben und eventuelle Hindernisse besprechen. Solche team-Kommunikation dienen in erster Linie der Koordination und der horizontalen Kommunikation.

Wann zu verwenden : Aufrechterhaltung der Projektdynamik, Identifizierung von Abhängigkeiten und zeitnahe Behandlung von Problemen

: Aufrechterhaltung der Projektdynamik, Identifizierung von Abhängigkeiten und zeitnahe Behandlung von Problemen Beispiel : Ein tägliches Stand-up Meeting für ein agiles Entwicklungsteam, das eine Plattform erstellt

: Ein tägliches Stand-up Meeting für ein agiles Entwicklungsteam, das eine Plattform erstellt Limits: Kann sich überstürzt oder oberflächlich anfühlen, wenn es nicht effektiv gehandhabt wird

Schriftliche Kommunikation

Bei der schriftlichen Kommunikation geht es um die Übermittlung von Informationen oder Ideen durch das geschriebene Wort. Es handelt sich dabei um ein formelles und präzises Formular der Geschäftskommunikation, das sorgfältige Planung, kohärente Gedanken und Bearbeitung erfordert. Während sie früher starke, leistungsstarke Fähigkeiten erforderte, machen Tools wie Generative KI die schriftliche Kommunikation zugänglicher und müheloser.

E-Mail

E-Mail ist das beliebteste Formular für die schriftliche Kommunikation im Geschäft. Sie ist äußerst vielseitig und kann für alle Arten von Business-Kommunikation verwendet werden - intern und extern, nach unten und nach oben, horizontal und lateral.

Wann zu verwenden : Informationen bereitstellen, Anfragen stellen, Details bestätigen und Aktualisierungen freigeben

: Informationen bereitstellen, Anfragen stellen, Details bestätigen und Aktualisierungen freigeben Beispiel : Ein Teamleiter schickt eine E-Mail mit aktuellen Informationen zum Projekt an die Geschäftsleitung

: Ein Teamleiter schickt eine E-Mail mit aktuellen Informationen zum Projekt an die Geschäftsleitung Limits: Kann mühsam zu verfassen sein. Erfordert einen durchdachten Ansatz, um Informationen ohne Zweideutigkeit zu formulieren

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn um im Handumdrehen effektive und maßgeschneiderte E-Mails zu erstellen oder Vorlagen für bestimmte Kommunikationsarten zu erstellen.

generieren Sie mit ClickUp Brain maßgeschneiderte E-Mails für bestimmte Kommunikationsarten

Berichte

Berichte sind formale Dokumente, die Ergebnisse und andere relevante Informationen in einem strukturierten Format enthalten. Direkte Berichterstellungen werden häufig für die Aufwärts- und Querschnittskommunikation verwendet.

Neben dem geschriebenen Wort können in Berichten auch visuelle Kommunikationsmittel wie Diagramme, Infografiken usw. verwendet werden, die den Text auflockern können. Solche Rich-Media-Inhalte machen die Informationen auch zugänglich und leicht verdaulich und erhöhen das Engagement der Mitarbeiter.

Wann zu verwenden : Freigeben von Projektfortschritten, Forschungsergebnissen, Finanzergebnissen und Berichten zur Mitarbeiterleistung

: Freigeben von Projektfortschritten, Forschungsergebnissen, Finanzergebnissen und Berichten zur Mitarbeiterleistung Beispiel : Eine Finanzabteilung präsentiert ihren vierteljährlichen Finanzbericht

: Eine Finanzabteilung präsentiert ihren vierteljährlichen Finanzbericht Limits: Die Erstellung von Berichten ist zeitaufwändig und kann im heutigen Zeitalter interaktiver Dashboards übertrieben und unnötig erscheinen

Briefe

Briefe sind formelle schriftliche Dokumente. Sie werden in der Regel für die offizielle Korrespondenz mit externen Parteien verwendet und sind somit ein Formular der externen Kommunikation.

Wann zu verwenden : Förmliche Kommunikation mit Clients, Kunden oder externen Interessengruppen

: Förmliche Kommunikation mit Clients, Kunden oder externen Interessengruppen Beispiel : Ein Unternehmen schickt einen Beschwerdebrief an einen seiner Zulieferer

: Ein Unternehmen schickt einen Beschwerdebrief an einen seiner Zulieferer Limits: Ist nicht so effektiv und zeitnah wie eine E-Mail und kann sehr zeitaufwendig sein, um sie zu verfassen

Presseerklärungen

Pressemitteilungen werden verwendet, um Massenankündigungen zu machen oder ein wichtiges Ereignis oder einen Meilenstein ins Rampenlicht zu rücken. Diese Art der externen Kommunikation trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und die Marke zu stärken. Pressemitteilungen richten sich jedoch eher an ein breiteres Publikum als an eine zielgerichtete Kommunikation im Geschäft.

Wann zu verwenden : Zur Information externer Stakeholder, zur Hervorhebung von Erfolgen und zum Freigeben von Informationen mit Nachrichtenwert

: Zur Information externer Stakeholder, zur Hervorhebung von Erfolgen und zum Freigeben von Informationen mit Nachrichtenwert Beispiel : Ein Unternehmen kann eine Pressemitteilung veröffentlichen, wenn es eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen ankündigt

: Ein Unternehmen kann eine Pressemitteilung veröffentlichen, wenn es eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen ankündigt Limits: Wendet sich an ein breiteres Publikum, das möglicherweise nicht für den Zweck der Business-Kommunikation relevant ist. Erfordert gute schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

Nonverbale Kommunikation

Die nonverbale Kommunikation wird in der Business-Kommunikation oft übersehen. Sie spielt jedoch eine ergänzende Rolle bei der effektiven verbalen Kommunikation. Tatsächlich verlassen sich Fachleute in Marketing und Vertrieb weitgehend auf nonverbale Kommunikationsstile, um die Situation einzuschätzen und ihre Strategien anzupassen.

Körpersprache

Die Körpersprache umfasst somatische Ausdrücke, die durch Körperhaltung, Gestik und Blickkontakt zum Ausdruck kommen. Sie hilft dabei, Informationen über die Gefühle, Einstellungen und Absichten des Senders oder Empfängers zu vermitteln.

Wann zu verwenden : Aufbau von Beziehungen und Förderung des Engagements bei persönlichen Interaktionen

: Aufbau von Beziehungen und Förderung des Engagements bei persönlichen Interaktionen Beispiel : Verschränkte Arme können Ärger, Abwehrhaltung oder Uneinigkeit während einer Unterhaltung ausdrücken

: Verschränkte Arme können Ärger, Abwehrhaltung oder Uneinigkeit während einer Unterhaltung ausdrücken Limits: Leicht fehlinterpretierbar, vor allem wenn es nicht mit dem gesprochenen Wort übereinstimmt

Gesichtsausdrücke

Die Mimik ist ein weiteres Medium, um Emotionen und Einstellungen auszudrücken oder zu beurteilen. Sie bietet eine bessere Perspektive und zeigt den Grad des Engagements oder der Beteiligung der Mitarbeiter an der Unterhaltung.

Wann zu verwenden : Persönliche Meetings oder virtuelle Meetings

: Persönliche Meetings oder virtuelle Meetings Beispiel : Lächeln während eines Vorstellungsgesprächs, um freundlich und ansprechbar zu wirken

: Lächeln während eines Vorstellungsgesprächs, um freundlich und ansprechbar zu wirken Limits: Hat kulturelle Konnotationen und kann maskiert oder vorgetäuscht werden

Tonfall und Stimme

In der Business-Kommunikation bestimmt der Tonfall, wie eine Botschaft wahrgenommen werden kann. Ob es sich um einen Vortrag oder eine schriftliche Mitteilung handelt, Tonalität und Stimme tragen zur Effektivität der "effektiven" Business-Kommunikation bei.

Wann zu verwenden : In der mündlichen oder schriftlichen Kommunikation

: In der mündlichen oder schriftlichen Kommunikation Beispiel : Ein selbstbewusster und durchsetzungsfähiger Ton bei einer Präsentation

: Ein selbstbewusster und durchsetzungsfähiger Ton bei einer Präsentation Limits: Kann je nach Situation variieren und schwierig zu kontrollieren sein (erfordert, dass Sender und Empfänger auf derselben Seite stehen)

Digitale Kommunikation

Die digitale Kommunikation ist das heute am weitesten verbreitete Formular für die Kommunikation im Business. Sie beinhaltet die Verwendung elektronischer Geräte zum Austausch von Informationen. Da wir bereits einige Arten oder Varianten der digitalen Kommunikation (E-Mail, Brief usw.) behandelt haben, lassen wir sie hier außen vor.

Online-Chat

Der Online-Chat ist ein Grundnahrungsmittel in hybride Kommunikation am Arbeitsplatz . Es erleichtert die textbasierte Kommunikation in Echtzeit und wird daher für die formelle und informelle Kommunikation verwendet.

Wann zu verwenden : Schnelle Problemlösung, Brainstorming und Zusammenarbeit mit dem Team

: Schnelle Problemlösung, Brainstorming und Zusammenarbeit mit dem Team Beispiel : Mitglieder eines Teams, die über eine Instant-Messaging-Plattform miteinander kommunizieren

: Mitglieder eines Teams, die über eine Instant-Messaging-Plattform miteinander kommunizieren Limitierungen: Hat eine informelle Konnotation und ist möglicherweise nicht für sensible oder vertrauliche Informationen geeignet

Videokonferenzen

Videokonferenzen sind das virtuelle Äquivalent zur Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Durch die Kombination von audiovisueller Kommunikation entfällt die Notwendigkeit der physischen Anwesenheit beim Austausch von Ideen und Meinungen.

In einigen Fällen können diese Videokonferenzen aufgezeichnet und an diejenigen weitergegeben werden, die nicht teilnehmen konnten. Solche asynchrone Video-Kommunikation informiert auch diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht an der Live-Video-Konferenz teilnehmen konnten.

Wann zu verwenden : Fernmeetings, Team-Briefings, Einzelgespräche, StandUps, Präsentationen und mehr

: Fernmeetings, Team-Briefings, Einzelgespräche, StandUps, Präsentationen und mehr Beispiel : Ein Projektmanager informiert die Mitglieder eines Teams über ein Projekt, bevor es anläuft

: Ein Projektmanager informiert die Mitglieder eines Teams über ein Projekt, bevor es anläuft Limitierungen: Erfordert eine stabile Internetverbindung und kann durch technische Probleme gefährdet werden. Sie benötigen außerdem eine geeignete Ausrüstung

Rathaus

Bei einem Town Hall Meeting handelt es sich um eine groß angelegte Versammlung, bei der Führungskräfte oder das Management Informationen für die Mitarbeiter freigeben. Es ist ein Formular für die interne Kommunikation im Geschäft.

Townhalls sind zwar in erster Linie eine Kommunikation nach unten, können aber auch Elemente der horizontalen und aufwärts gerichteten Kommunikation enthalten. Zum Beispiel schließen sich an Town Hall Meetings oft Sitzungen mit Fragen und Antworten an, in denen die Teilnehmer um Klärung der besprochenen Probleme bitten können.

Wann zu verwenden : Zur Ankündigung größerer Veränderungen im Unternehmen, zum Ansprechen von Bedenken, zum Einholen von Feedback und zur Stärkung der Mitarbeitermoral

: Zur Ankündigung größerer Veränderungen im Unternehmen, zum Ansprechen von Bedenken, zum Einholen von Feedback und zur Stärkung der Mitarbeitermoral Beispiel : Ein unternehmensweites Meeting zur Ankündigung von Änderungen in der Unternehmenspolitik

: Ein unternehmensweites Meeting zur Ankündigung von Änderungen in der Unternehmenspolitik Limits: Ist weniger interaktiv als Meetings in kleineren Gruppen. Es kann auch schwierig sein, auf alle Fragen und Bedenken einzugehen

Kommentare und Notizen

Die meisten tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz enthalten Features zum Hinzufügen von Kommentaren und Notizen. Diese schriftlichen Formulare für die Kommunikation im Business dienen dem schnellen, prägnanten und kontextbezogenen Freigeben von Informationen. Abgesehen von digitalen Notizen können Mitarbeiter diese auch handschriftlich dokumentieren.

Wann zu verwenden : Austausch von schnellem Feedback oder Vorschlägen, Dokumentieren von Elementen oder Entscheidungen, Freigeben von kurzen Anweisungen und Zusammenarbeit bei Projekten

: Austausch von schnellem Feedback oder Vorschlägen, Dokumentieren von Elementen oder Entscheidungen, Freigeben von kurzen Anweisungen und Zusammenarbeit bei Projekten Beispiel : Das Marketing-Team fügt einer Aufgabe einen Kommentar hinzu, um die Vertriebsabteilung für eine anstehende Aktion zu taggen

: Das Marketing-Team fügt einer Aufgabe einen Kommentar hinzu, um die Vertriebsabteilung für eine anstehende Aktion zu taggen Limits: Schwierige Nachverfolgung oder Referenz in der Zukunft, möglicherweise fehlt ein formeller Ton, und physische Notizen können verlegt werden

Tipps & Tricks für effektive Business-Kommunikation

Hier sind ein paar effektive Business kommunikationsstrategien einen Versuch wert:

Nutzen Sie die Technologie in Form vontools für die Kommunikation am Arbeitsplatz zur Erleichterung der Business-Kommunikation in synchronen und asynchronen Kommunikationsmethoden

in Form vontools für die Kommunikation am Arbeitsplatz zur Erleichterung der Business-Kommunikation in synchronen und asynchronen Kommunikationsmethoden Anpassen der Nachricht an den Kenntnisstand, die Rolle und den bevorzugten Kommunikationsstil des Empfängers, insbesondere bei externer Kommunikation

an den Kenntnisstand, die Rolle und den bevorzugten Kommunikationsstil des Empfängers, insbesondere bei externer Kommunikation Auswahl des geeigneten Kommunikationskanals je nach Dringlichkeit, Sensibilität und Interaktionsbedürfnis der Nachricht

je nach Dringlichkeit, Sensibilität und Interaktionsbedürfnis der Nachricht Front-loaden Sie den Wert für jede Nachricht und eliminieren Sie Fluff oder unnötige Details

für jede Nachricht und eliminieren Sie Fluff oder unnötige Details Üben Sie aktives Zuhören , indem Sie dem Sprecher volle Aufmerksamkeit schenken, seine Ideen wiedergeben, klärende Fragen stellen und Feedback freigeben

, indem Sie dem Sprecher volle Aufmerksamkeit schenken, seine Ideen wiedergeben, klärende Fragen stellen und Feedback freigeben Schaffen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit durchzentralisierung der Kommunikation. Dies vermeidet Verwirrung und Missverständnisse in der Business-Kommunikation

durchzentralisierung der Kommunikation. Dies vermeidet Verwirrung und Missverständnisse in der Business-Kommunikation Sammeln und geben Sie Feedback zum bestehenden Kommunikations Setup, um stärkere Beziehungen aufzubauen

zum bestehenden Kommunikations Setup, um stärkere Beziehungen aufzubauen Regelmäßige Sitzungen zu verschiedenen Kommunikationsfähigkeiten durchführen, z. B. aktives Zuhören, Schriftsprache, Körpersprache usw.

zu verschiedenen Kommunikationsfähigkeiten durchführen, z. B. aktives Zuhören, Schriftsprache, Körpersprache usw. Sammeln Sie Inputs zu den vorherrschendenHerausforderungen der Kommunikation am Arbeitsplatz durch Feedback und Umfragen und gehen sie proaktiv an

Kommunizieren Sie klar mit ClickUp

Wenn Sie es leid sind, mit mehreren Kommunikationstools zu jonglieren, E-Mail-Verläufe nachzuverfolgen und Informationen über verschiedene Plattformen hinweg aufzuspüren, dann ist es an der Zeit, alles in einem einzigen Tool zusammenzufassen business-Kommunikationssoftware .

Sie brauchen eine einheitliche Lösung, die Ihre Business-Kommunikation rationalisiert. Mit anderen Worten: Sie brauchen ClickUp.

ClickUp ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Bedürfnisse in der Geschäftskommunikation. Nutzen Sie es, um Chats, Projekte, Aufgaben, Dokumente und Notizen über eine zentrale Plattform zu konsolidieren. Genießen Sie die nahtlose Zusammenarbeit im Team, beseitigen Sie Informationssilos und erschließen Sie das Potenzial einer effektiven Kommunikation.

Um solche Ergebnisse zu erzielen, bietet ClickUp die folgenden Features:

nutzen Sie die Möglichkeiten des Instant Messaging mit ClickUp Chat View

ClickUp Chat-Ansicht erleichtert Unterhaltungen in Echtzeit über organisierte Kanäle hinweg und sorgt dafür, dass die Diskussionen fokussiert und themenbezogen bleiben. Weisen Sie Aufgaben zu, erwähnen Sie Teammitglieder und verfolgen Sie den Fortschritt direkt im Chat, um Unterhaltungen in umsetzbare Elemente zu verwandeln

mit ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team live an Dokumenten zusammenarbeiten

ClickUp Docs ermöglicht es Teams, Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, freizugeben und gemeinsam zu bearbeiten, ohne sich um die Versionskontrolle kümmern zu müssen. Erstellen Sie verschiedene Dokumenttypen, darunter Artikel, Leitfäden und Wikis, und verwenden Sie Rich-Text-Formatierungen, Bilder, Tabellen und andere Elemente, um Ihren Inhalt zu verbessern

erfassen Sie Bildschirmaufnahmen und Screenshots mit ClickUp Clips und geben Sie sie für Ihr Team frei

ClickUp Clips hilft bei der Weitergabe von Video-Updates und Bildschirmaufzeichnungen und bietet klare Anweisungen und visuelle Hilfen aus ClickUp heraus. Fördern Sie eine bessere Teamarbeit durch das Freigeben von detaillierten Einblicken, Updates und Feedback durch Bildschirmaufzeichnungen

Kommentare für gezielte Diskussionen innerhalb von ClickUp Aufgaben und Docs

ClickUp Kommentare zuweisen ermöglicht die Einstellung von Thread-Kommentaren zu Aufgaben, Dokumenten und Chats, um Aufgaben zuzuweisen, Feedback zu erfassen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

zeichnen Sie, tippen Sie oder verwenden Sie Haftnotizen, um Ihre Ideen auf ClickUp Whiteboards zu kommunizieren

ClickUp Whiteboards eignen sich perfekt für die Erfassung von Ideen, die Erstellung von Karten und die Moderation von Gruppendiskussionen. Die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig Beiträge zu leisten, und fördert so Kreativität und Innovation

Pro-Tipp: Starten Sie mit ClickUp Tasks ganz einfach Aufgaben aus Ihren Whiteboard-Ideen.

ClickUp bietet ein Array von Vorlagen, um die Kommunikationstools noch zu toppen. Einige Beispiele für ClickUp Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern, sind:

Diese Vorlage herunterladen ClickUp's Kommunikationsplan ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan hilft Ihnen, klare, standardisierte Kommunikationsrichtlinien für den Wissenstransfer und Informationsaustausch zu erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Überzeugende Botschaften zu formulieren und die optimalen Kanäle auszuwählen, um sie zu erreichen

Ihren Aufwand für die Kommunikation effektiv zu strukturieren

Die Gesamtwirkung Ihrer Kommunikationsstrategie zu messen

Diese Vorlage herunterladen

Diese Vorlage herunterladen ClickUp Vorlage für interne Kommunikation

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für interne Kommunikation um strategische Pläne für die interne Kommunikation zu erstellen, die das Engagement der Mitarbeiter verbessern, die Arbeitsmoral steigern und einen reibungsloseren Flow von Informationen ermöglichen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Zentralisierung der Kommunikation: Organisieren Sie Unterhaltungen, Ankündigungen und Dokumente an einem einzigen Speicherort

Organisieren Sie Unterhaltungen, Ankündigungen und Dokumente an einem einzigen Speicherort Erleichterung der Kommunikation im Team: Rationalisierung der Kommunikation mit Ihrem gesamten Team

Rationalisierung der Kommunikation mit Ihrem gesamten Team Verbesserung der Transparenz: Sichtbarkeit von Prozessen und Initiativen im Team

Business-Kommunikation ohne Hektik

Um in der Business-Kommunikation zu glänzen, sollten Sie sich darauf konzentrieren, klare Botschaften zu formulieren, sie effektiv zu übermitteln und die Limits Ihrer aktuellen Kommunikations-Tools zu verstehen. Zu erledigen bedeutet, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, das Engagement der Mitarbeiter zu steigern und die Beziehungen zu den Stakeholdern zu stärken.

ClickUp bietet eine optimierte Lösung zur Verbesserung der internen und externen Kommunikation. Mit den zahlreichen Features der Plattform, wie E-Mail, Chats, Clips, Whiteboards und Kommentaren, ist die Zusammenarbeit nur einen Klick entfernt! Jetzt anmelden um den Unterschied zu erleben.

FAQs

Welche sind die vier Arten der Kommunikation im Business?

Die vier wichtigsten Kommunikationsarten im Business sind verbale, schriftliche, nonverbale und digitale Kommunikation.

Darüber hinaus können die Kommunikationsarten im Business auch in folgende Kategorien eingeteilt werden: