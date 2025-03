25 beste Produktivität Tools & Software Apps in 2025

Haben Sie Schwierigkeiten, alles zu erledigen? Zu wenig Zeit? Zu viele Ablenkungen? Entkoppelte Systeme?

Wir alle kennen das - verstrickt in einem Netz von Dingen, die mit begrenzter Zeit erledigt werden müssen, komplizierte oder unorganisierte Arbeitsabläufe, und obendrein noch Ablenkungen.

Und obwohl es unmöglich ist, sich selbst zu klonen und die Zeit anzuhalten, _kann man sich an Produktivitätstools wenden, um seine Zeit zu hacken und in kürzerer Zeit mehr zu erledigen! 👩‍💻⚡️

Aber ich verstehe schon. Bei der Fülle an Produktivitätstools kann es eine Herausforderung sein, das richtige Tool für Sie zu finden, um produktiv zu bleiben! Egal, ob Sie Aufgaben und Zeit effektiv verwalten oder mit entfernten Teams zusammenarbeiten möchten - es gibt definitiv eine App dafür.

Um Ihre kostbaren Minuten zu sparen (die sich durchaus summieren können), habe ich nachgeforscht und die 25 besten Tools für Produktivität herausgesucht, die heute verfügbar sind, damit Sie das nicht tun müssen. Von apps zur Aufgabenverwaltung bis hin zu Zeiterfassungen und mehr - wir sind sicher, dass Sie in dieser Zusammenstellung finden, wonach Sie suchen!

Aber zuerst wollen wir uns ansehen, worauf Sie bei Ihren nächsten Tools für die Produktivität achten sollten. 👀

Produktivitäts-Tools sind Plattformen, die Mitarbeitern und Teams helfen sollen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Produktivitätstools können Benutzern helfen, Aufgaben zu verwalten und organisiert zu bleiben, mit anderen zusammenzuarbeiten automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben und Rationalisierung von Workflows.

Es gibt so viele Tools für die Produktivität - einige sind auf Zeitmanagement, die Reduzierung von Ablenkungen, die Organisation von Aufgaben und Projektmanagement spezialisiert, während andere darauf abzielen, die Zusammenarbeit zu verbessern, Remote-Teams zu verbinden und die Kommunikation zwischen Abteilungen und Teams zu beschleunigen. (Und dann gibt es welche, die alles zu erledigen haben! 😉 )

Schauen Sie sich jedes einzelne Tool genau an, um herauszufinden, wie Sie mit diesen Tools Ihre Produktivität maximieren, Ihre Motivation aufrechterhalten und die Lücke zwischen dem, wo Sie sind, und dem, wo Sie sein müssen, schließen können!

1. ClickUp

Bestes All-in-One-Tool für Produktivität und Projektmanagement

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Der erste Punkt ist ClickUp -Ihr neuer Partner, ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und die ultimative App für Produktivität, mit der Sie alles erledigen können. Von der Verwaltung einfacher zu erledigen-Listen von komplexen Projekten über persönliche bis hin zu geschäftlichen Aufgaben und alles dazwischen - mit dieser App sind Sie bestens gerüstet.👏

ClickUp ist vor allem für seine fortschrittlichen Features für Projektmanagement in Kombination mit Tools für Produktivität und Zusammenarbeit bekannt und kann Sie dazu bringen, mehr zu erledigen, Ihren Workload zu bewältigen und Ihre Ziele zu erreichen.

Zugriff auf produktivitätssteigernde Features für zeiterfassung , aufgabenverwaltung und benutzerdefinierte Automatisierung um Ordnung in Ihren Workflow zu bringen, zusammen mit einer Reihe von tools, darunter ClickUp Mindmaps für Brainstorming, ClickUp Dokumente für die Dokumentation und die Workload-Ansicht, mit der Sie Ihre Kapazität im Auge behalten können.

Das Beste von allem ist, dass die Plattform vollständig anpassbar ist. Das bedeutet, dass Sie ClickUp so einrichten können, dass es Ihren Workflow, Ihre Projekte und Ihre Vorlieben am besten unterstützt, und es sogar an Ihre Bedürfnisse anpassen können - was dieses Tool zu einer der flexibelsten Apps für Produktivität und Funktionalität macht projektmanagement tools die es heute gibt.

Wir haben kaum an der Oberfläche dessen gekratzt, was dieses tool für Ihre berufliche und persönliche Produktivität zu erledigen vermag. Hier sind ein paar weitere wichtige produktivitätssteigernde Features, die Sie mit ClickUp erhalten - sehen Sie selbst!

Beste Features

Benutzerdefinierte ClickUp Ansichten : Wählen Sie aus 15+ benutzerdefinierten Ansichten für Ihre Arbeit (Liste, Tabelle, Gantt, Zeitleiste, Kalender, Workload-Ansicht und mehr)

: Wählen Sie aus 15+ benutzerdefinierten Ansichten für Ihre Arbeit (Liste, Tabelle, Gantt, Zeitleiste, Kalender, Workload-Ansicht und mehr) ClickUp AI : Verwenden Sie ClickUp AI, um zeit zu sparen bei der Erstellung von Notizen, Inhalten und mehr

Verwenden Sie ClickUp AI, um zeit zu sparen bei der Erstellung von Notizen, Inhalten und mehr Globale Zeiterfassung : Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit, Markierung der Zeit als abrechenbar und Notizen zu Ihren Einträgen

: Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Zeit, Markierung der Zeit als abrechenbar und Notizen zu Ihren Einträgen Benutzerdefinierte und vordefinierte Automatisierung : Stellen Sie Ihre Arbeit auf Autopilot - reduzieren Sie manuelle und sich wiederholende Aufgaben, beschleunigen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie konsistente und skalierbare Prozesse

: Stellen Sie Ihre Arbeit auf Autopilot - reduzieren Sie manuelle und sich wiederholende Aufgaben, beschleunigen Sie Ihren Workflow und schaffen Sie konsistente und skalierbare Prozesse Benutzerdefinierte Dashboards : Erstellen Sie eine ClickUp Dashboard um Ihnen einen Überblick über Ihre Arbeit auf einen Blick zu geben

: Erstellen Sie eine ClickUp Dashboard um Ihnen einen Überblick über Ihre Arbeit auf einen Blick zu geben Collaborative Whiteboards : Erstellen und visualisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, Strategien und mehr und geben Sie diese auf einfache Weise frei oder arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team und Ihren Kunden an Ideen

: Erstellen und visualisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, Strategien und mehr und geben Sie diese auf einfache Weise frei oder arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team und Ihren Kunden an Ideen ClickUp Dokumente : Erstellen Sie Wikis, SOPs, Blogs, Wissensdatenbanken und vieles mehr, und nutzen Sie das Focus Feature in Docs, um sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren

: Erstellen Sie Wikis, SOPs, Blogs, Wissensdatenbanken und vieles mehr, und nutzen Sie das Focus Feature in Docs, um sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren Erinnerungen : Bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was Sie zu erledigen haben, mit Erinnerungen, die Sie über Ihren Browser, Desktop oder mobile Geräte verwalten können

: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was Sie zu erledigen haben, mit Erinnerungen, die Sie über Ihren Browser, Desktop oder mobile Geräte verwalten können Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 work tools, um Ihren Workflow zu rationalisieren

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 work tools, um Ihren Workflow zu rationalisieren Mobile App : Greifen Sie unterwegs von jedem Gerät aus auf ClickUp zu, auch mobil

: Greifen Sie unterwegs von jedem Gerät aus auf ClickUp zu, auch mobil Benutzerdefinierte und vorgefertigte Vorlagen : Erstellen Sie Ihre eigenen oder verwenden Sie die von ClickUp vorlagen zur Produktivität , einschließlichClickUp's Vorlage für persönliche Produktivität damit Sie schneller loslegen können

Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp

Aktuelle Limits

Noch nicht alle ClickUp Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat/Benutzer

: $7 pro Monat/Benutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (5.720+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (5.720+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,553+ Bewertungen)

ClickUp kostenlos testen

2. Calendly

Am besten für planungssoftware

Planung von Meetings mit Calendly Calendly ist ein Produktivitätstool, das die Automatisierung der Planung von Terminen und Meetings mit Kunden, Clients und Teammitgliedern unterstützt.

Es lässt sich in Ihren Kalender integrieren, um Ihre Verfügbarkeit zu prüfen und anderen zu ermöglichen, Termine mit Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen eingestellten Verfügbarkeit zu planen. Auf diese Weise werden E-Mails oder Telefonanrufe zur Planung von Terminen überflüssig, wodurch mehr Zeit für andere Aufgaben bleibt und die Produktivität gesteigert wird.

Calendly lässt sich auch mit anderen Produktivitätstools auf dieser Liste integrieren, darunter ClickUp. Verbindung von ClickUp mit Calendly zur Rationalisierung produktivität planen nachverfolgung und Organisation von Meetings und Arbeiten in ClickUp.

Beste Features

Passen Sie Ihre Verfügbarkeit an und blockieren Sie ganz einfach Tage und Zeiten, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Kalender-Verbindungen ermöglichen Ihnen die Synchronisierung Ihrer Termine mit mehreren Kalendern in Echtzeit

Mit Formularen zur Weiterleitung können Sie und Ihre Meeting-Teilnehmer Informationen von Website-Besuchern oder Eingeladenen anfordern und sie an die richtige Person oder Ressource weiterleiten

Versenden Sie schnell Meeting-Umfragen, finden Sie die beliebtesten Zeiten und buchen Sie Ihr Meeting an einem Ort

Aktuelle Limits

Calendly ist nicht in der Lage, wiederkehrende Ereignisse mit unterschiedlichen Zeitplänen für verschiedene Wochen zu erledigen

Preisgestaltung

Basis : Free

: Free Essentials : $8 pro Platz/Monat

: $8 pro Platz/Monat Professional : $12 pro Platz/Monat

: $12 pro Platz/Monat Teams: $16 pro Platz/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (1.581+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (1.581+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (2,617+ Bewertungen)

Sieh dir das an Calendly Alternativen* !

3. Slack

Beste Software für die Kommunikation im Team

Senden Sie Sofortnachrichten, geben Sie Dateien frei und optimieren Sie die Kommunikation in Ihrem Team mit Slack Slack ist eine Plattform für Zusammenarbeit und Kommunikation, die für Teams entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Benutzern, Kanäle für verschiedene Projekte oder Themen zu erstellen und erleichtert Echtzeit-Nachrichten, das Freigeben von Dateien und vieles mehr.

Durch die Zusammenführung all dieser Tools an einem Ort, Slack hilft Einzelpersonen und Teams dabei, organisiert und verbunden zu bleiben, so dass sie produktiver arbeiten und in kürzerer Zeit mehr erledigen können.

Beste Features

Mit Instant Messaging können Teams Themen diskutieren und Probleme schneller lösen

Robuste Such- und Archivierungsfunktionen erleichtern das Wiederauffinden vergangener Unterhaltungen oder Informationen

Mit benutzerdefinierten Kanälen können Teams Unterhaltungen nach Themen organisieren und so den Fokus der Unterhaltungen aufrechterhalten

Integration mit anderen Tools kann die Arbeit Ihres Teams rationalisieren

Aktuelle Limits

Kostenlose Pläne haben ein Limit an Speicher für Dateien, das durch ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erhöht werden kann

Benachrichtigungen und Unterhaltungen in Slack können ablenkend wirken, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden

Preisgestaltung

Pro : $8,25 pro Person/Monat, monatliche Abrechnung

: $8,25 pro Person/Monat, monatliche Abrechnung Business+ : $15 pro Person/Monat, monatliche Abrechnung

: $15 pro Person/Monat, monatliche Abrechnung Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (30.927+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (30.927+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (22,828+ Bewertungen)

Vergleich Slack Vs Asana* !

4. Gehirn.fm

Beste App zur Verbesserung der Konzentration

Verbessern Sie Ihre Konzentration mit Brain.fm Gehirn.fm ist ein musik- und klangbasiertes Produktivitätstool zur Verbesserung der kognitiven Funktionen und der allgemeinen Produktivität.

Es verwendet eine Kombination aus Musik, Geräuschkulissen und rhythmischen Mustern, die speziell für die Beeinflussung der Gehirnströme entwickelt wurden und dem Benutzer helfen, aufmerksam, konzentriert und produktiv zu bleiben.

Brain.fm bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihr Klangerlebnis individuell zu gestalten und aus einer Vielzahl von Modi und Genres zu wählen konzentriert und produktiv zu bleiben den ganzen Tag über konzentriert und produktiv bleiben, unabhängig von der Aufgabe, an der sie gerade arbeiten.

Beste Features

Wissenschaftlich fundierte Musik und Soundscapes helfen dem Benutzer, sich zu konzentrieren

Durch die anpassbare Musikwiedergabezeit können Benutzer die Dauer der Musik entsprechend einstellen

Mit der mobilen App können Benutzer auch unterwegs auf Musik und Soundscapes zugreifen

Regelmäßig aktualisierte Musikbibliothek, um den Benutzern eine große Auswahl an Musik zu bieten

Aktuelle Limits

Effektivität hängt vom Benutzer ab

Preisgestaltung

Monatlich : $6,99 pro Monat

: $6,99 pro Monat Jährlich: $49,99 pro Jahr

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt: 5 von 5 (98+ Bewertungen)

5. HubSpot

Beste CRM-Software

Verwalten von Aufgaben mit HubSpot HubSpot ist eine All-in-One-Plattform für Inbound-Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die Unternehmen dabei unterstützt, Kunden zu gewinnen, zu binden und zu begeistern.

Hubspot bietet eine Reihe von Tools, mit denen Unternehmen ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstaktivitäten an einem Ort verwalten können, was die Organisation erleichtert und die Produktivität erhöht.

Durch die Zusammenführung all dieser Tools hilft HubSpot den Geschäften, ihre Prozesse zu rationalisieren, Zeit zu sparen und sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten erledigen - die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Kundenerfahrung.

Beste Features

Tools zur Automatisierung des Marketings helfen Teams bei der Rationalisierung und Skalierung ihres Aufwands für das Marketing

helfen Teams bei der Rationalisierung und Skalierung ihres Aufwands für das Marketing Anpassung und Personalisierung bieten Teams eine flexible Lösung, die sie bei der Anpassung an ihre individuellen Bedürfnisse unterstützt

bieten Teams eine flexible Lösung, die sie bei der Anpassung an ihre individuellen Bedürfnisse unterstützt Berichterstellung und Analysen ermöglichen es Geschäften, die Marketing- und Vertriebsleistung zu überwachen und nachzuverfolgen

ermöglichen es Geschäften, die Marketing- und Vertriebsleistung zu überwachen und nachzuverfolgen HubSpot lässt sich mit einer Vielzahl anderer Tools integrieren und Systemen, einschließlich ClickUp, Slack und Zapier

Aktuelle Limits

Zu viele Optionen können überwältigend sein und die Produktivität beeinträchtigen

Preisgestaltung

Marketing Professional beginnt bei $800 pro Monat Enterprise ab $3.600 pro Monat

Verkauf Professional beginnt bei $450 pro Monat Unternehmen ab 1.200 $ pro Monat

Kundenbetreuung Professional ab $450 pro Monat Unternehmen ab $1.200 pro Monat



Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (9.191+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (9.191+ Bewertungen) Capterra: 4,5 von 5 Punkten (5.360+ Bewertungen)

Sieh dir das an Hubspot Alternativen* !

6. Loom

Beste Software für Bildschirmaufnahmen

Aufzeichnung von Videobotschaften und Bildschirmaufzeichnungen Loom ist ein Video kommunikations-Tool das Einzelpersonen und Teams dabei hilft, effektiver zu kommunizieren und ihre Produktivität zu steigern.

Mit Loom können Benutzer Videonachrichten aufzeichnen, die ihre Webcam-Aufnahmen mit ihren Bildschirmaufzeichnungen kombinieren. Das macht es einfacher, Ideen zu kommunizieren, Feedback zu geben, Wissen zu teilen, visuell zu kommunizieren und langwierige E-Mail-Ketten oder persönliche Meetings zu reduzieren.

Beste Features

Zeichnen Sie Videobotschaften und Bildschirmaufzeichnungen auf und geben Sie sie problemlos für Ihre Teams oder andere Personen frei

Live-Untertitel bieten Untertitel in Echtzeit, was besonders für Menschen mit Hörbehinderungen hilfreich sein kann

Option zum Zuschneiden und Bearbeiten der Aufnahmen, bevor Sie sie für andere freigeben

Mit den Datenschutzeinstellungen können Benutzer Zugriffsebenen festlegen, um sicherzustellen, dass private Informationen geschützt und gesichert sind

Aktuelle Limits

Die kostenlose Version hat eine begrenzte Nummer von Videos

Preisgestaltung

Starter : Free

: Free Business : $12,50 pro Ersteller/Monat

: $12,50 pro Ersteller/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (987+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (987+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (338+ Bewertungen)

Sieh dir das an Loom-Alternativen* !

7. Verschiebung

Das Beste für die Organisation Ihres Browsers

verwalten Sie E-Mail- und Kalender-Konten von einem einzigen Ort aus Verschieben ist eine App zur E-Mail-Verwaltung, die Benutzern helfen soll, ihre Produktivität zu steigern, indem sie mehrere E-Mail-Konten von einem zentralen Speicherort aus verwalten.

Diese App hilft Benutzern, den Zeitaufwand für den Wechsel zwischen verschiedenen E-Mail-Konten, die Suche nach bestimmten E-Mails und die Verwaltung des Posteingangs zu reduzieren. Benutzer können auf alle ihre E-Mail-Konten an einem Ort zugreifen, schnell nach bestimmten E-Mails suchen und ihren Posteingang mit anpassbaren Beschreibungen, Ordnern und Filtern organisieren.

Beste Features

Die Verwaltung mehrerer Konten ermöglicht es Benutzern, E-Mail- und Kalender-Konten von einem Ort aus zu verwalten

Erweiterte E-Mail Features wie Zurückstellen, Erinnerungen und späteres Senden helfen den Benutzern, ihren Posteingang besser zu verwalten

Benutzerdefinierte Verknüpfungen helfen Teams, Prozesse zu beschleunigen und schneller auf Apps zuzugreifen

Dank der Integrationsfunktionen können Benutzer Shift mit anderen Tools verbinden, um ihren Workflow zu optimieren

Aktuelle Limits

Die App ist nicht auf Mobiltelefonen verfügbar

Preisgestaltung

Basic: Free

Free Erweitert : $149 pro Jahr

: $149 pro Jahr Teams: $149 pro Jahr (pro Benutzer)

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 3.6 von 5 (62+ Bewertungen)

: 3.6 von 5 (62+ Bewertungen) Capterra: 4.3 von 5 (296+ Bewertungen)

Sieh dir das an Schichtalternativen* !

8. Habitica

Beste App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten

Bessere Gewohnheiten bei der Arbeit mit Habitica Habitica ist eine App zur Nachverfolgung von Produktivität und Gewohnheiten, die Benutzern hilft, gute Gewohnheiten zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, ihre Ziele zu erreichen und ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern, indem sie alltägliche Aufgaben in Abenteuerspiele verwandelt.

Mit seinem unterhaltsamen und fesselnden Ansatz können Habitica-Benutzer Belohnungen verdienen, aufsteigen und neue Features freischalten, die sie motivieren und dabei helfen, sinnvolle Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, was zu einer erhöhten Produktivität und einem Gefühl der Erfüllung führt.

Beste Features

Spielt den Prozess der Bildung von Gewohnheiten und der Erledigung von Aufgaben, um die Benutzer zu motivieren und zu beschäftigen

Quests und Herausforderungen bieten eine unterhaltsame und motivierende Umgebung, um Ziele zu erreichen

Nachverfolgung von Gewohnheiten nachverfolgung, Feedback und Belohnungen bieten den Benutzern eine ansprechende Möglichkeit, ihre Fortschritte zu messen, sie auf Kurs zu halten und ihre Erfolge zu feiern

Features zur Zusammenarbeit ermöglichen es Benutzern, die Plattform gemeinsam mit anderen Benutzern zu nutzen, z. B. mit ihren Teams, Freunden und Familienmitgliedern

Aktuelle Limits

Kein kostenloser Plan

Da es im Spiel Bestrafungen gibt, kann es sein, dass die Benutzer Angst vor dem Scheitern haben und zum Schummeln zurückkehren

Preisgestaltung

Allgemeines Abonnement : $5 pro Monat

: $5 pro Monat Gruppen Plan: $9 pro Monat und $3 pro Mitglied

Kundenbewertungen und -rezensionen

App Store : 4.1 von 5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.1 von 5 (1.000+ Bewertungen) Google Play 4,2 von 5 (19.000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Habitica Alternativen* !

9. Zapier

Das Beste für die Verbindung Ihres Tech-Stacks

Verbinden Sie Webdienste und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Zapier Zapier ist ein Online-Automatisierungstool, mit dem Benutzer ihre bevorzugten Webdienste verbinden und sich wiederholende Aufgaben automatisieren können, was Zeit spart und die Produktivität erhöht.

Mit Zapier können Benutzer Tausende von Apps miteinander verbinden und "Zaps" erstellen, die automatisierte Workflows zwischen verschiedenen Apps sind, um einfache bis komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Von verbindung zwischen Ihren Tools und Zapier und die Automatisierung manueller und sich wiederholender Aufgaben können sich Zapier-Benutzer auf Arbeiten mit höherem Wert konzentrieren, wodurch Zeit und Energie für kreativere und strategischere Arbeiten freigesetzt werden und die Produktivität von Einzelpersonen und Teams erhalten bleibt.

Beste Features

Die Automatisierung von Workflows ermöglicht es Benutzern, Routineaufgaben zu automatisieren

Erstellung von Workflows mit mehreren Schritten zur Ausführung komplexerer Aufgaben

Erleichtert Datenübertragungen zwischen verschiedenen Apps

Integriert mit 5.000 coolen Apps einschließlich ClickUp, Gmail, Slack und mehr

Aktuelle Limits

Einige Benutzer könnten die Preisstruktur von Zapier als zu teuer für ihre Bedürfnisse empfinden

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $19,99 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $19,99 pro Monat, jährliche Abrechnung Professionell : $49 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $49 pro Monat, jährliche Abrechnung Team : 399 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

: 399 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: 799 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (1.044+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (1.044+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (2,481+ Bewertungen)

Sieh dir das an Zapier Alternativen* !

10. Weekdone

Am besten für die OKR-Nachverfolgung

Nachverfolgung von Zielen und Messung von Fortschritten mit Weekdone Weekdone ist eine OKR-Software und team-Management tool, das Teams dabei helfen soll, ihre Produktivität zu steigern, indem sie sich an ihren Zielen orientieren, Fortschritte nachverfolgen und regelmäßig Feedback geben.

Teams können Aufgaben erstellen und zuweisen, Ziele einstellen und ihren Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen. Die App bietet außerdem regelmäßige Check-Ins, bei denen die Mitglieder des Teams über ihre Fortschritte berichten und Updates für ihre Kollegen freigeben können. Diese regelmäßige Feedbackschleife hilft Teams, informiert und abgestimmt zu bleiben, und kann zu einer besseren Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität führen.

Beste Features

Tools zur Einstellung und Nachverfolgung von Zielen, um Fortschritte zu messen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

Anpassbare Vorlagen ermöglichen Teams die Erstellung von Fortschrittsberichten, die sich an ihren Zielen orientieren

Tools für die Zusammenarbeit wie Kommentare und Team-Updates halten alle Beteiligten auf dem Laufenden

Die Analyse der Teamleistung bietet Führungskräften und Teams die Möglichkeit, ihre Ansichten über ein einfaches Dashboard darzustellen

Aktuelle Limits

Unterstützt nur bis zu drei Personen im kostenlosen Plan

Die Einstellung der App und das Erstellen von Teams kann für neue Benutzer eine Herausforderung sein

Es gibt keine monatlichen Fortschrittsberichte (nur wöchentliche Berichte)

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung hängt von der Nummer der Benutzer ab

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.1 von 5 (24+ Bewertungen)

: 4.1 von 5 (24+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (57+ Bewertungen)

11. Tasche

Beste App zum Setzen von Lesezeichen

Speichern Sie Artikel, Videos und andere Webinhalte, um sie später mit Pocket zu lesen oder zu sehen Pocket ist eine App zum Speichern und Entdecken von Inhalten, die es Benutzern ermöglicht, Artikel, Videos und andere Webinhalte zu speichern, um sie später zu lesen oder zu betrachten, wodurch der Wechsel zwischen verschiedenen Apps und Ablenkungen während der Arbeit verringert wird.

Die App bietet außerdem eine Reihe von Tools zum Organisieren und Kategorisieren von Inhalten, darunter Tags, Ordner und eine Suchfunktion, die es den Benutzern erleichtert, die gewünschten Inhalte zu finden, wenn sie sie brauchen.

Beste Features

Mit dem Feature "Für später speichern" können Benutzer Artikel, Videos und andere Inhalte zur späteren Ansicht speichern

Einfaches Kategorisieren und Taggen der gespeicherten Inhalte, um die Suche zu erleichtern

Verfügbar für eine Vielzahl von Plattformen, einschließlich iOS, Android und Webbrowser

Nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Inhalte zu empfehlen, die für Benutzer interessant sein könnten

Aktuelle Limits

Schnittstelle und Suche könnten für eine bessere Benutzerfreundlichkeit verbessert werden

Preisgestaltung

Premium monatlich : 4,99 $ pro Monat

: 4,99 $ pro Monat Premium jährlich: $44,99 pro Jahr

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (26+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (26+ Bewertungen) Capterra: N/A

12. Toggl

Beste Software zur Zeiterfassung

Nachverfolgung der Zeit und Einblicke in die Arbeitsgewohnheiten mit Toggl Toggl ist ein Tool zur Zeiterfassung, das Teams und Einzelpersonen dabei hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem es die für Aufgaben aufgewendete Zeit nachverfolgt, Projekte organisiert und wertvolle Einblicke in ihre Arbeitsgewohnheiten und ihre Leistung gewährt.

Durch eine genaue Zeiterfassung und wertvolle Einblicke in die Arbeitsgewohnheiten kann Toggl den Benutzern helfen, ihre Produktivität zu steigern, indem es den Zeitaufwand für die manuelle Zeiterfassung reduziert, Arbeitsabläufe optimiert und die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessert.

Darüber hinaus ist Toggl mit vielen anderen Produktivitätstools integriert, darunter projektmanagement Apps , Tools für die Rechnungsstellung und vieles mehr.

Beste Features

Nachverfolgung des Zeitaufwands für verschiedene Aufgaben und Projekte und benutzerdefinierte Anpassung des Timers an die jeweiligen Projektanforderungen

Erhalten Sie einen Bereich von Berichten wie wöchentliche und monatliche Zusammenfassungen, um zu zeigen, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet wird

Toggl lässt sich mit anderen Tools für die Arbeit wie ClickUp, Zapier, Evernote, Slack und anderen verbinden

Erhalten Sie Erinnerungen, wann der Timer gestartet oder gestoppt werden soll

Aktuelle Limits

Separate Pläne für Zeiterfassung, Projektmanagement und Personalbeschaffung machen es im Vergleich zu anderen teuer Toggl Alternativen Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $9 pro Benutzer/Monat

: $9 pro Benutzer/Monat Premium : $18 pro Benutzer/Monat

: $18 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (1.514+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (1.514+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (2,137+ Rezensionen)

13. 1Passwort

Bester Passwort-Tresor

Erstellen Sie sichere Passwörter und melden Sie sich einfach bei Anwendungen an mit 1Password 1Passwort ist ein password management tool das Einzelpersonen und Teams hilft, sichere Passwörter zu erstellen, sich einfach bei Anwendungen anzumelden, ohne sich mehrere Passwörter merken zu müssen, und Passwörter sicher freizugeben.

Diese App reduziert das Risiko von Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit Passwörtern und vereinfacht die Passwortverwaltung.

Beste Features

Sichere Speicherung von Benutzernamen, Kennwörtern und anderen vertraulichen Informationen

Automatisches Ausfüllen von Anmeldeinformationen für eine schnellere und einfachere Anmeldung

Generieren Sie starke und einzigartige Passwörter, um Ihre Anmeldedaten zu stärken

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen, um Sie zu warnen, wenn Passwörter kompromittiert oder verwendet wurden

Aktuelle Limits

Benutzer haben Probleme zwischen einer Browser-Erweiterung und einer integrierten Desktop-Client-App festgestellt

Preisgestaltung

Personal : $2,99 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $2,99 pro Monat, jährliche Abrechnung Familie : $4,99 pro Monat für fünf Familienmitglieder, jährliche Abrechnung

: $4,99 pro Monat für fünf Familienmitglieder, jährliche Abrechnung Business : 7,99 $ pro Benutzer/Monat

: 7,99 $ pro Benutzer/Monat Starterpaket für Teams: 19,95 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (1.217+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (1.217+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (1,904+ Bewertungen)

14. Jaspis KI

Bester KI-Schreibassistent

KI-generierte Kopie mit Jasper abrufen Jaspis ist eine Plattform, die Unternehmen und Teams mit einem KI-gestützter virtueller Assistent der Routineaufgaben automatisieren kann und die Produktivität verbessern .

Die Plattform nutzt fortschrittliche Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und zum maschinellen Lernen, um Benutzeranfragen zu verstehen und zu beantworten und so Zeit für strategischere und kreativere Arbeiten zu gewinnen.

Beste Features

Erstellen Sie fesselnde Absätze mit dem Absatzgenerator

Mit dem Problem-Agitat-Lösungs-Framework (PAS) erhalten Sie einen wertvollen Rahmen für die Erstellung neuer Ideen für Marketingtexte

Überarbeiten Sie Inhalte und verbessern Sie die Schreibqualität mit dem Content Improver Feature

Erhalten Sie Antworten auf schwierige Fragen mit dem Quora Answers Feature

Aktuelle Limits

Das Preismodell kann für einige Benutzer zu teuer sein

Preisgestaltung

Boss-Modus : $99 pro Monat geschätzt

: $99 pro Monat geschätzt Business: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (761+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (761+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (1.589+ Bewertungen)

Sieh dir das an Jasper Alternativen* !

15. Pomofocus

Beste App für Zeiterfassung und Pomodoro

Nachverfolgung der Zeit, Reduzierung von Ablenkungen und Steigerung der Konzentration mit der PomoFocus App Pomofocus ist eine time management tool das auf der Pomodoro-Technik basiert, einer beliebten Methode zur Steigerung der Produktivität.

Produktivitäts-Apps wie Pomofocus können die Produktivität steigern, indem sie die Arbeit in überschaubare Abschnitte unterteilen und regelmäßig Pausen einlegen, um sich wieder aufzuladen und neu zu konzentrieren. Diese pomodoro-Software hilft, Ablenkungen zu reduzieren, die Fähigkeiten zum Zeitmanagement zu verbessern und erhöhen die Konzentration, was zu einer verbesserten Qualität und einem besseren Abschluss der Arbeit führt.

Beste Features

Bietet einen Timer, der den Benutzern hilft, sich 25 Minuten lang zu konzentrieren, mit einer 5-minütigen Pause dazwischen

Option zur benutzerdefinierten Anpassung der Konzentrationszeit sowie kurzer und langer Pausen an die jeweiligen Bedürfnisse

Nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Arbeitstools wie Apps zur Aufgabenverwaltung, Kalendern, Produktivitätstools und mehr

Bietet detaillierte Statistiken darüber, wie viel Zeit für verschiedene Aufgaben aufgewendet wird, um den Benutzern zu helfen, Muster und verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen

Aktuelle Limits

Keine erweiterten Features für die Aufgabenverwaltung

Eingeschränkte Möglichkeiten der Zeiterfassung im Vergleich zu anderen hoch bewerteten Pomodoro-Apps

Preisgestaltung

Pomofocus bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an. Erkundigen Sie sich bei Pomofocus nach den Preisen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

16. Strides

Beste App für die Nachverfolgung von Zielen

Ziele nachverfolgen und bessere Arbeitsgewohnheiten mit Strides bilden Strides ist eine App zur Bildung von Gewohnheiten und zur Nachverfolgung von Zielen, die Einzelpersonen und Teams helfen soll, ihre Produktivität zu steigern und ihre Ziele zu erreichen. Die App bietet eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen sowie Erinnerungen und eine Nachverfolgung des Fortschritts, damit die Benutzer auf Kurs bleiben.

Benutzer können ihre Produktivität durch Einstellung und Nachverfolgung von Zielen in Bezug auf ihre Arbeit und ihr Privatleben steigern. Die App bietet eine klare Ansicht des Fortschritts und macht es einfach, zu sehen, was funktioniert und was nicht, und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Beste Features

Umfasst einen Bereich von Analysen und Berichterstellungen, um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen und zu erkennen, welche Gewohnheiten und Routinen gut funktionieren

Ermöglicht es Teams, ihre Ziele und Fortschritte gegenseitig freizugeben, was die Verantwortlichkeit und Motivation erhöht

Bietet ein flexibles System zur Verwaltung von Aufgaben, mit dem Benutzer Aufgaben erstellen, organisieren und verwalten können ihre Aufgaben und Zu erledigen-Listen nach Prioritäten zu ordnen Integriert sich mit anderen Arbeitstools für eine effizientere und nahtlose Erfahrung



Aktuelle Limits

Das Format einer Zu erledigen-Liste könnte für andere Benutzer mit komplexen Zielen zu einfach sein

Preisgestaltung

Als kostenlose App verfügbar

Unterstützt durch In-App-Käufe im Bereich von $4,99 bis $79,99 für eine lebenslange Mitgliedschaft

Kundenbewertungen und -rezensionen

Apple Store: 4.8 von 5 (194+ Bewertungen)

17. 15fünf

Beste Leistungsmanagement-Software

Ausrichtung auf Ziele und Nachverfolgung der Leistung mit 15Five 15Fünf ist eine Plattform für das Leistungsmanagement, die Teams dabei hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem sie die Ziele der Mitarbeiter aufeinander abstimmt, Fortschritte nachverfolgt und regelmäßig Feedback gibt.

Darüber hinaus hilft die App dabei, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen und die Optimierung der Leistung zu treffen.

Beste Features

Bietet einen Bereich von analyse- und Berichterstellungstools um Managern zu helfen, die Leistung ihres Teams zu verstehen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und den Fortschritt im Laufe der Zeit nachzuverfolgen

Wöchentlicher Check-in-Prozess, der es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fortschritte und Ziele freizugeben

Aktuelle Limits

Obwohl die Software im Allgemeinen einfach zu bedienen ist, können die verschiedenen Arten von Feedback und Zielen, die eingestellt werden können, etwas verwirrend sein

Preisgestaltung

Engage*: $4 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Leistung : $8 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $8 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Focus : $8 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $8 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Gesamtplattform: $14 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (1.736+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (1.736+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (870+ Bewertungen)

18. Hootsuite

Beste Software für die Planung sozialer Netzwerke

Behalten Sie den Überblick über Unterhaltungen zu wichtigen Schlüsselthemen, verfolgen Sie die Leistung Ihrer Beiträge und Markenerwähnungen, und überwachen Sie die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber mit Hootsuite Hootsuite ist eine Plattform zur Verwaltung sozialer Medien, die Teams dabei hilft, ihre Präsenz in den sozialen Medien zu rationalisieren und ihre Produktivität zu verbessern.

Mit dieser App kann die Produktivität gesteigert werden, indem der Zeit- und Kostenaufwand für die Verwaltung mehrerer Social-Media-Konten reduziert wird. Planen und veröffentlichen Sie Beiträge im Voraus, überwachen Sie Erwähnungen und Nachrichten, verfolgen Sie Social-Media-Analysen und arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen - alles von einem zentralen Speicherort aus.

Beste Features

Verwalten Sie eingehende Nachrichten von mehreren sozialen Kanälen

Überwachen Sie Aktivitäten und bleiben Sie über Markttrends und Wettbewerber informiert

Organische Inhalte fördern und bezahlte Anzeigen verwalten

Analysieren und Messen der Ergebnisse in allen sozialen Netzwerken

Aktuelle Limits

Teures Preismodell

Preisgestaltung

Professionell : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Team : $249 pro Monat (drei Benutzer)

: $249 pro Monat (drei Benutzer) Business : 739 $ pro Monat (fünf Benutzer)

: 739 $ pro Monat (fünf Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.1 von 5 (3.786+ Bewertungen)

: 4.1 von 5 (3.786+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (3,371+ Bewertungen)

Sieh dir das an Hootsuite Alternativen* !

19. Evernote

Beste App zum Aufnehmen von Notizen

Organisieren und speichern Sie Notizen an einem zentralen Ort mit Evernote Evernote ist ein Programm zum Aufnehmen von Notizen und app zur Organisation die Teams dabei hilft, ihre Produktivität zu verbessern, indem sie einen zentralen Speicherort für die Speicherung und Organisation von Informationen bietet.

Erstellen Sie Notizen, einschließlich Text, Bilder, Audioaufnahmen und mehr, und organisieren Sie diese Notizen in Notizbüchern. Es bietet auch einen Bereich von Tools zum Suchen und Organisieren von Notizen, so dass Sie die benötigten Informationen leicht finden können, wenn Sie sie brauchen.

Beste Features

Synchronisieren und organisieren Sie Ihre Notizen

Erstellen Sie Aufgaben in Ihren Notizen und verwandeln Sie diese in Aufgaben

Verwenden Sie den Dokumentenscanner, um wichtige Dokumente zu scannen und sie in Ihren Notizen zu speichern

Speichern Sie Artikel, Webseiten und Bildschirmfotos direkt in der App

Aktuelle Limits

Unterstützt eine begrenzte Anzahl von Dateitypen

Mangelnde Produktivität im Vergleich zu anderen Features Alternativen zu Evernote Preisgestaltung

Professional : $10,99 pro Monat

: $10,99 pro Monat Teams: $14.99 pro Benutzer/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (1978+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (1978+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (7.735+ Bewertungen)

20. Zoom

Beste Software für Webkonferenzen

Zusammenarbeit mit Teams und Clients in Echtzeit mit Zoom Zoom ist eine Plattform für Videokonferenzen und Zusammenarbeit, die es Teams ermöglicht, ihre Produktivität zu steigern, indem sie von überall aus Audio- und Videoanrufe durchführen können.

Darüber hinaus bietet diese App verschiedene Tools für das Freigeben von Bildschirmen, Aufzeichnungen und Anmerkungen, die es Teams leicht machen, Dokumente, Präsentationen und andere Materialien zu präsentieren und gemeinsam zu bearbeiten.

Beste Features

Aktivieren Sie das Freigeben des Bildschirms während Meetings, damit die Teilnehmer Ihren Bildschirm sehen können, während Sie präsentieren

Übersetzte Untertitel, um Sprachbarrieren zu beseitigen

Vereinen Sie Ihre Systeme mit Zoom-Integrationen Optimieren und organisieren Sie die Kommunikation mit den Tools der Zoom Chat Seitenleiste



Aktuelle Limits

Der kostenlose Plan limitiert die Zeit pro Meeting

Preisgestaltung

Basis : Free

: Free Pro : $149,90 pro Benutzer/Jahr

: $149,90 pro Benutzer/Jahr Business: $199,90 pro Benutzer/Jahr

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (52.532+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (52.532+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (13.455+ Bewertungen)

Sieh dir das an Zoom Alternativen* !

21. Übermenschliches

Beste Software zur Optimierung von E-Mails

Rationalisierung der E-Mail-Kommunikation mit Superhuman Übermenschlich ist eine Produktivität und e-Mail management tool das Teams hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem es Tools für die Planung und Nachverfolgung von E-Mails bereitstellt.

Die Plattform ermöglicht eine schnellere und effizientere Verwaltung von E-Mails und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand, der erforderlich ist, um große Mengen von E-Mails zu sortieren und die benötigten Informationen zu finden.

Darüber hinaus hilft sie den Benutzern, den Überblick über wichtige Aufgaben und Follow-up-Elemente zu behalten, wodurch das Risiko verpasster Fristen oder vergessener Aufgaben verringert wird.

Beste Features

Tastatur-Verknüpfungen zur Beschleunigung der E-Mail-Verwaltung

Aufgeteilte Posteingänge, um sich jeweils auf ein E-Mail-Konto zu konzentrieren

Geplante Wiedervorlagen halten die Benutzer auf dem Laufenden

Aktuelle Limits

Fehlende generische Suchfunktion; Benutzer müssen zwischen E-Mail-Konten wechseln, um Nachrichten zur Ansicht zu bekommen

Preisgestaltung

Wachstum : $30-45 pro Benutzer/Monat

: $30-45 pro Benutzer/Monat Starter : $30 pro Benutzer/Monat

: $30 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (61+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (61+ Bewertungen) Capterra: 4.9 von 5 (15+ Bewertungen)

22. Todoist

Beste einfache App für Zu erledigen-Listen

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und Zu erledigen-Listen mit Todoist Todoist ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben und Zu erledigen-Listen, die Benutzern hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem sie einen zentralen Speicherort für das Organisieren und nachverfolgung von Aufgaben und Projekte. Es hilft auch, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Nachverfolgung mehrerer Listen und Elemente zu erledigen, zu reduzieren.

Außerdem erleichtern Tools für die Zusammenarbeit und Delegation die Arbeit von Teams, arbeit nach Prioritäten ordnen und stellen sicher, dass die Aufgaben fristgerecht und auf hohem Niveau abgeschlossen werden.

Beste Features

Mit Quick Add können Sie Aufgaben im Handumdrehen erfassen und organisieren

Wiederkehrende Fälligkeitsdaten helfen Ihnen, sich an wichtige Fristen zu erinnern und bessere Arbeitsgewohnheiten zu entwickeln

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und Projekte nach Abschnitten und Unteraufgaben

Fügen Sie Prioritätsstufen hinzu, um zu notieren, welche Aufgaben wichtig oder dringend sind

Aktuelle Limits

Obwohl die Benutzeroberfläche einfach und leicht zu bedienen ist, kann sie sich manchmal etwas limitiert anfühlen

Preisgestaltung

Free : Bis zu fünf aktive Projekte

: Bis zu fünf aktive Projekte Pro : $4 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $4 pro Monat, jährliche Abrechnung Business: $6 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (743+)

: 4.4 von 5 (743+) Capterra: 4.6 von 5 (2.081+ Bewertungen)

Sieh dir das an Todoist-Alternativen* !

23. OpenPhone

Beste Business-Telefon-Software

Optimieren Sie Ihre Business-Kommunikation mit OpenPhone OpenPhone ist ein business communication tool das Geschäften und Teams hilft, die Kommunikation zu rationalisieren.

Die Plattform bietet eine virtuelle Business-Telefonnummer, die Teams für ihre gesamte berufliche Kommunikation nutzen können, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Verwaltung mehrerer Nummern und Geräte reduziert wird.

Beste Features

Erhalten Sie virtuelle Nummern, ohne dass Sie eine neue Telefonanlage benötigen

Benutzerdefinierte Voicemail-Ansagen für jede Nummer im Geschäft

Senden und Empfangen von Textnachrichten über virtuelle Telefonnummern

Integration mit Zapier für den Zugriff auf über 4.000 andere Apps

Aktuelle Limits

Einige Benutzer haben schlechte Anrufqualität festgestellt

Preisgestaltung

Standard : $17 pro Benutzer/Monat

: $17 pro Benutzer/Monat Premium : $25 pro Benutzer/Monat

: $25 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.8 von 5 (1.274+ Bewertungen)

: 4.8 von 5 (1.274+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (46+ Bewertungen)

24. Benutzerführung

Beste Onboarding-Software

Rationalisierung der Einführungs- und Schulungsprozesse für Benutzer mit UserGuiding UserGuiding ist eine Plattform für das Onboarding von Benutzern und die Produktakzeptanz, die Teams dabei hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem sie eine einfache und effiziente Methode zur Schulung und Weiterbildung von Benutzern bietet und den Zeit- und Kostenaufwand für persönliche Schulungen oder schriftliche Dokumentationen reduziert.

Darüber hinaus können die In-App-Produkttouren und interaktiven Leitfäden von UserGuiding den Benutzern helfen, neue Produkte und Features schnell und effektiv zu übernehmen und den Aufwand für die Lösung von Problemen und die Beantwortung von Fragen zu reduzieren.

Beste Features

Detaillierte Analysen zur Erstellung effektiver Produkttouren

Erstellen Sie personalisierte Onboarding-Erlebnisse mit dem Segmentation Feature

Erfassen wichtiger Erkenntnisse über Benutzer mit Net Promoter Surveys (NPS)

Aktuelle Limits

Steile Lernkurve für einige Benutzer

Preisgestaltung

Basis : $69 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $69 pro Monat, jährliche Abrechnung Professionell : $299 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $299 pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: $499+ pro Monat, jährliche Abrechnung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (112+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (112+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (51+ Bewertungen)

25. Canva

Beste Grafikdesign-Software

Einfaches Erstellen von Designs, Marketingmaterialien und mehr mit Canva Canva ist ein Grafikdesign-Tool, das Teams dabei hilft, ihre Produktivität zu steigern, indem es eine einfach zu bedienende Plattform für die Erstellung einer Vielzahl visueller Inhalte bietet, darunter Präsentationen, Posts für soziale Medien, Flyer und vieles mehr, ohne dass spezielle Designkenntnisse oder die Verwendung mehrerer Design-Tools erforderlich sind.

Die App bietet außerdem Vorlagen und Designelemente, mit denen sichergestellt werden kann, dass die Entwürfe visuell konsistent sind und mit den Markenrichtlinien übereinstimmen, wodurch das Risiko von Fehlern und Nacharbeit verringert wird.

Beste Features

Einfaches Bearbeiten und Konvertieren von PDFs in Online-Designs

Drag-and-Drop-Editor ermöglicht allen Benutzern die bequeme Erstellung und Bearbeitung von Designs

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit Vorlagen, Bildern und anderen Assets

Designs herunterladen und über einen Link freigeben

Aktuelle Limits

Erweiterte Features und Assets sind nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar

Preisgestaltung

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $12.99 pro Monat für eine Person

: $12.99 pro Monat für eine Person Teams: $14.99 pro Monat für die ersten fünf Personen

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (3.844+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (3.844+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (10,973+ Bewertungen)

Sieh dir das an Canva Alternativen* !

Es ist gut, genau zu wissen, worauf man achten muss, um sicherzustellen, dass man eine langfristige Lösung findet. ☝️

Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Kriterien, die Sie bei der Prüfung dieser Tools im Auge behalten sollten:

✅ Funktional und einfach zu bedienen

Ist es einfach zu bedienen und können Sie es ohne technische Kenntnisse nutzen?

Wenn ein Tool mehr Zeit, Energie und sogar Geld kostet, als es Ihnen an Wert bringt, dann ist es ein No-Go.

Die Tools, die Sie auswählen, sollten intuitiv und einfach zu bedienen sein. Vor allem aber müssen sie funktional sein. Diese Tools müssen Ihnen einen Mehrwert bieten, indem sie Ihnen helfen, Lücken zu schließen, Arbeitsabläufe zu verbinden und Ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen.

✅ Flexibel und skalierbar

Jeder Mensch hat seine eigenen Arbeitsabläufe und Lernvorlieben. Die Produktivitätstools, für die Sie sich entscheiden, sollten flexibel sein, um sich an Ihre arbeitsstile und muss es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeit optimal zu gestalten.

Darüber hinaus sollte eine gute Übereinstimmung mit Ihren derzeitigen Bedürfnissen kompatibel und flexibel genug sein, um sich an Ihre sich entwickelnden Bedürfnisse anzupassen, wenn Sie in Ihrer Rolle Fortschritte machen.

✅ Sicher, zuverlässig und erreichbar

Können Sie Ihre Arbeit jederzeit und einfach speichern, bearbeiten und darauf zugreifen? Und sind sie sicher - sind Ihre Dateien, Unterhaltungen und persönlichen Daten geschützt?

Wenn es Ihr Ziel ist, Ihre Produktivität zu steigern, dann müssen Ihre Tools zuverlässig und zugänglich sein, und vor allem müssen sie sicher sein und Ihren Datenschutz schützen.

✅ Verbesserte Zusammenarbeit

Unabhängig davon, ob Sie allein oder mit entfernten Teams und Clients arbeiten, sind Apps zur Steigerung der Produktivität, die Ihnen eine einfache Kommunikation und zusammenarbeit in Echtzeit sind der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Arbeitseffizienz.

Wählen Sie Tools mit integrierten Kommunikations- und Kollaborationsfeatures, um Zeitverluste durch hin- und hergehende Unterhaltungen zu vermeiden, die Feedbackschleife zu beschleunigen, Probleme schneller zu lösen und sofort Klarheit zu erhalten.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Apps zur Steigerung der Produktivität

Ob im Büro oder bei der Arbeit von zu Hause aus, die richtigen Tools und produktivität Hacks können Ihnen dabei helfen, organisiert, motiviert und auf Kurs zu bleiben, um mehr zu erledigen.

Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Ihnen helfen können, das zu finden, was Sie brauchen. Es kommt nur darauf an, dass Sie sich die Zeit nehmen, zu recherchieren und zu bewerten, welche Tools am besten zu Ihren spezifischen Bedürfnissen, Ihrem Workflow, Ihrem Lernstil und Ihren Zielen passen.

Einige Tools zur Steigerung der Produktivität können Ihnen helfen, sich zu konzentrieren, andere können Sie bei der Verfolgung Ihrer Ziele unterstützen und wieder andere können Ihren Workflow rationalisieren - mit ClickUp können Sie alles zu erledigen 😉

Mit Hunderten von anpassbaren Features und leistungsstarken Integrationen versetzt ClickUp Sie in die Lage, auf Ihre Weise zu arbeiten und Ihren Workflow zu meistern.

Es ist an der Zeit, den Produktivitätsguru in Ihnen freizusetzen. Bringen Sie alle Ihre Projekte und Arbeiten an einen Ort mit ClickUp. 👌