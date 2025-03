15 beste Software-Tools für die Projektplanung 2025

Remote-Arbeit ist heutzutage das Gebot der Stunde - und das wird sich nicht ändern.

Wir haben alle einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es ist, an Meetings bequem von unserer Pyjamahose aus teilzunehmen, und wir haben nie zurückgeblickt!

Aber wir sind hier nicht allein. Tatsächlich glauben drei Viertel der weltweiten Belegschaft, dass remote-Arbeit ist das neue Normal, und die Unternehmen haben sich in etwa 85 % der Geschäfte bieten jetzt flexible Arbeit an politik.

Mit der Zunahme verteilter Teams steigt auch der Bedarf an leistungsfähigen und kollaborativen software für das Projektmanagement um die Mitglieder auf die wichtigsten Ziele auszurichten und die täglichen Abläufe zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, im Büro oder ein wenig von beidem, projektplanung software ist ein unentbehrliches tool. Die Projektmanagement-Software wurde entwickelt, um Sie bei jedem Schritt Ihres Workflows zu unterstützen, und reduziert den Zeitaufwand für die Projektplanung mit Features für die Verwaltung von Aufgaben, Teams, Kommunikation und Produktivität von überall und zu jeder Zeit.

Das Problem, vor dem wir stehen, ist nicht, ob wir eine Projektmanagement-Software brauchen. Die Frage ist vielmehr, für welche wir uns entscheiden Unter den Hunderten von Tools auf dem Markt haben wir unsere Hausaufgaben erledigt, um Ihnen die Besten der Besten vorzustellen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über die beste Projektmanagement-Software wissen müssen, darunter die 15 besten Tools für Ihr Geschäft, die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preispläne, Kundenbewertungen und vieles mehr. 🙌🏼

What to Look for in a Project Planning Tool

Welches Projektplanungstool für Sie das richtige ist, hängt ganz von den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams ab. Dazu gehören die Größe Ihres Teams oder Unternehmens, das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten, ob Ihr Team in Echtzeit zusammenarbeitet , Budget und mehr.

Das ist aber noch nicht alles.

Es geht nicht nur darum, ein Tool zu finden, das alles erledigen kann, sondern auch darum, in eine Software zu investieren, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird_, weshalb Benutzeroberfläche, Benutzerfreundlichkeit und Komfort ein wichtiger Faktor sind.

Wie wirken sich diese Faktoren also langfristig auf Ihre Entscheidung aus, und worauf sollten Sie noch achten, bevor Sie sich für Ihre nächste Projektmanagement-Software entscheiden? Wir zeigen es Ihnen!

Benutzerfreundlichkeit: Eine effiziente Software für die Projektplanung sollte eine intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche bieten, ohne ihre Funktionen zu beeinträchtigen. Je zugänglicher und einfacher zu navigieren das Tool ist, desto attraktiver ist es für jedes Mitglied des Teams. Und: weniger Kopfschmerzen! Die richtige Software sollte zwar keine stundenlangen technischen Schulungen erfordern, aber dennoch sollten Sie darauf achten, dass es genügend Ressourcen zur Unterstützung des Kundensupports gibt, z. B webinare , Hilfedokumente und YouTube-Kanäle für schnelle Lösungen.

Features und Funktionen: Berücksichtigen Sie die Fähigkeit der Software, die wichtigsten Strategien der Projektplanung zu unterstützen und tools wie Gantt Diagramme , mehrere Ansichten des Projekts, workflow-Automatisierung , workload-Management und mehr.

Zusammenarbeit: Besonders wenn Ihr team asynchron arbeitet stellen Sie sicher, dass Ihre Projektmanagement-Software den In-App-Chat unterstützt und integriert ist mit Kommunikationstools wie Slack, und hat die Kapazität, Kommentare hinzuzufügen.

Mit der Ansicht "Chatten" in ClickUp können Sie ganz einfach Updates posten, Links freigeben, reagieren und wichtige Unterhaltungen zusammenfassen

Benutzerdefiniert: Projektmanagement-Software arbeitet für Sie - nicht umgekehrt. Wählen Sie ein Tool, das flexibel genug ist, um mit Ihnen zu skalieren und sich nahtlos an Ihre aktuellen Prozesse und projektpläne . Dies wird nicht nur dazu beitragen, dass das Team das Tool schneller annimmt, sondern Ihnen auch eine neue Perspektive auf Ihre Arbeitsabläufe geben.

Integrationen: Integrationen erweitern die Funktionen jeder Projektmanagement-Software und helfen Ihnen, Ihre Prozesse schneller zu gestalten. Sie führen die Leistungsfähigkeit von Projektmanagement-Software mit Tools zusammen, die Sie bereits zur Verwaltung von E-Mails, Terminen, Meetings, Daten und vielem mehr nutzen.

Preis: Bei so vielen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, gibt es keinen Grund, warum Sie für das Projektplanungstool Ihrer Träume die Bank sprengen sollten. Für eine Fülle von Features und ohne Kompromisse brauchen Sie kein Budget, das dem eines Unternehmens entspricht - glauben Sie uns.

Kundenzufriedenheit: Eine Software zu kaufen, ohne die Bewertungen der Benutzer zu lesen, ist so, als würden Sie in einem Restaurant in der Reihenfolge Fisch und Meeresfrüchte bestellen, bevor Sie auf Yelp nachgeschaut haben - das wird Ihnen auf die Füße fallen. Sicher, auf dem Papier mag ein Tool großartig klingen, aber was denken seine Top-Kunden? Schauen Sie auf offiziellen Bewertungsseiten wie G2 oder Capterra nach, wie gut die Produkte halten, was sie versprechen.

Das klingt vielleicht nach einer Menge, die man von einer einzigen Software verlangt, aber es ist durchaus machbar! Wir haben die 10 besten Projektmanagement tools für jedes Team herausgesucht.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die Teams und Arbeit zusammenbringt - alles an einem Ort. Von täglichen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten - die intuitive Oberfläche von ClickUp schafft eine nahtlose Verbindung für alle Beteiligten. Ganz gleich, ob Ihr Team asynchron oder in Echtzeit arbeitet, Sie verfügen über den Kontext und die Tools, die Sie benötigen, um Projekte voranzutreiben.

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie ClickUp in Ihre bevorzugten Apps und Softwareprogramme integrieren, so dass Sie immer über eine einzige Quelle der Wahrheit verfügen. Außerdem lässt sich ClickUp mit über 1.000 anderen Tools für die Arbeit integrieren, darunter Slack, HubSpot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams und viele mehr!

ClickUp Features

Benutzerrollen und Berechtigungen, die die Arbeit mit internen und externen Partnern erleichtern

Teilbare Bildschirmaufzeichnungen, die direkt in eine Aufgabe umgewandelt werden können

Automatisierungen, die Ihre Workflows vereinfachenVorlagen für die Projektplanung , nicht , oder sogar Schreiben eines Buches .

2. Bienenstock

über HiveHive ist eine Projektmanagement-Software, bei deren Entwicklung der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Team lag, was sich in einer Vielzahl von Kommunikations-Features zeigt. Projektteams können mit Hive Chat, Hive Mail, Kommentaren, Projektzugang und mehreren und freigegebenen Posteingängen zusammenarbeiten.

Mit Hive können Sie zwischen zahlreichen Möglichkeiten wählen, um Ihr Team durch Nachrichten, Prioritätskarten für dringende Aufgaben und Tags in den Kommentaren auf Ihre Arbeit aufmerksam zu machen.

Hive Features

Flexible Ansichten

Instant Messaging Funktion

Vorlagen für Zusammenfassungen

Portfolio-Verwaltung

Zeiterfassung

Hive-Profis

Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Tabellen und Kalender für eine einfache Planung

Ausgezeichnete Kommunikations-Features

Intuitive und angenehme Benutzeroberfläche

Einfache Integration mit verschiedenen Tools

Hive Nachteile

Steile Lernkurve aufgrund des großen Funktionsumfangs

Limitierte Funktionen für mobile Versionen

Limitierte Ansichten

Preise für Hive

Solo : Free

: Free Teams : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hive für Details

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (370+ Bewertungen)

4.6/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

3. Monday.com

über MondayMonday.com ist eine der beliebtesten Projektmanagement-Software, die Projektmanagern bei der Abwicklung einfacher und komplexer Projekte hilft. Die Plattform ermöglicht Benutzern eine einfache Zusammenarbeit, benutzerdefinierte Workflows, die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und die Analyse von Informationen.

Entwickelt für Transparenz und Zusammenarbeit, Monday bietet Features die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre Aufgaben zu erledigen. Teams können Daten über hoch visuelle Dashboards anzeigen und mehrere Projekte effizient verwalten.

Monday Features

Verwaltung von Ressourcen

Zusammenarbeit mit Drittanbietern

Dashboards zur Berichterstellung

Zahlreiche benutzerdefinierte Integrationen

Monday pros

Möglichkeit, benutzerdefinierte Integrationen mit Open API-Architektur hinzuzufügen

Sie können sowohl Freiberufler als auch Agenten von Drittanbietern hinzufügen

Ermöglicht detaillierte Berichterstellung

Monday Nachteile

Integration mit Shop inventar kann verwirrend sein Keine Schaltfläche zum Herunterladen oder Exportieren



Monday Preise

Free: Für bis zu 2 Plätze

Für bis zu 2 Plätze Basic: $12 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $36)

$12 pro Platz/Monat (monatliche Abrechnung: $36) Standard: $14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat)

$14 pro Platz/Monat ($42 pro Monat) Pro: $24 pro Platz/Monat ($72 monatlich)

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

4. nTask

über nTask Dies ist eine weitere führende, kostenlose App für Projektmanagement, die für Teams und Freiberufler in verschiedenen Branchen entwickelt wurde. nTask bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche in einer robusten Softwarelösung mit ausgefeilten und leistungsstarken Features zur Verwaltung von Projekten in allen Phasen.

nTask bietet zahlreiche Features, mit denen Sie mehrere Projekte gleichzeitig überwachen können. Mit dem transparenten und einfach zu bedienenden Kollaborationskanal schaffen Sie die Basis für ein effizientes Projektmanagement.

nTask Features

Mehrere Workspaces

Visuelles Projektmanagement nach projekte nachverfolgen Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen oder Kommentare in Aufgaben umzuwandeln

Gantt Diagramme zu projekt überwachen fortschritte

nAufgaben-Profis

Effiziente Nachverfolgung

Optimiert Aufgaben und Planung mit Ansichten auf dem Kanban Board

Benutzerdefinierte Status für einen personalisierten Workflow

nTask Nachteile

Fehlende erweiterte Features zur Berichterstellung

Nicht für große Teams konzipiert

nTask Preise

Free-Plan

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Business : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie nTask für Details

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

5. TeamGantt

über TeamGantt TeamGantt ist eine Projektplanungs- und Projektmanagement-Software, die Projektmanagern, Teams und Organisationen hilft, Projektpläne in einem einfach zu bedienenden Online-Gantt-Diagramm zu visualisieren.

Es unterstützt Teams bei der Einstellung von Meilensteinen, der Verwaltung von Projekten, der Erstellung von Abhängigkeiten und dem Erhalt von Echtzeit-Updates. Sie bietet außerdem Funktionen zum Freigeben von Projektplänen für Clients, Anbieter oder andere Beteiligte, damit alle informiert sind und sich an den Zielen des Projekts orientieren können.

TeamGantt Features

Leicht zugängliche Registerkarte für die Verfügbarkeit von ressourcenmanagement Portfolio-Ansichten und -Berichte

Geplante Zeitleiste vs. tatsächliche Zeitleiste

TeamGantt-Profis

Flexibles Setup für die Nachverfolgung von Projekten

Kein Empfänger-Login beim Freigeben von Diagrammen

Verfügbar auf Mac (Sehen Sie sich die beste Projektmanagement-Software für Mac )

TeamGantt Nachteile

Komplexe Funktionen für Abhängigkeiten

Keine In-App Benachrichtigungen

Ansichten hinken oft den Änderungen hinterher

TeamGantt Preise

Limited Free Plan

Lite: $19/Monat

$19/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Ab $99/Monat

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (800+ Bewertungen)

: 4.8/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (189+ Bewertungen)

Sieh dir das an TeamGantt Alternativen* !

6. MeisterAufgabe

über MeisterTask MeisterTask ist eine Projektmanagement-Software, die Teams aller Größen und Branchen dabei hilft, bei der Planung von Projekten, Aufgaben und Terminen zusammenzuarbeiten. Es ist eine Agiles Planungstool mit intuitiven Boards für die Planung und Nachverfolgung von Aufgaben in Projekten.

MeisterTask Features

Activity Stream auf jedem Board für die Zusammenarbeit im Team

Anpassbare Dashboards für Projekte mit Echtzeit-Updates

Kommentar-Tags helfen, alle auf dem Laufenden zu halten

Benutzerfreundlich

MeisterTask-Profis

Ermöglicht zahlreiche Integrationen mit Lösungen wie Slack, Microsoft Teams und GitHub

Möglichkeit, Projekt Boards benutzerdefiniert zu gestalten

Einfache Zusammenarbeit im Team

MeisterTask Nachteile

Mobile App ist nicht so leistungsfähig wie die Desktop-App (verzögerte Benachrichtigungen)

Kein spezielles Feature für die Prioritäten von Aufgaben

MeisterTask Preise

Free Plan

Pro Plan: $14.50/Monat pro Benutzer

$14.50/Monat pro Benutzer Business-Plan: $29/Monat pro Benutzer

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (850+ Bewertungen)

7. ProofHub

über Proofhub ProofHub ist eine Projektmanagement-Software, mit der Teams zeitgebundene Projekte abschließen können. Es handelt sich um eine hochgradig anpassbare Plattform, mit der Projektmanager Berichte, Workflows, Dashboards und Formulare für Anfragen personalisieren können.

Mit der visuellen Oberfläche von ProofHub können Sie schnell Prioritäten festlegen, indem Sie zwischen leistungsstarken Kanban-Boards, Tabellen-Ansichten und interaktiven Gantt-Diagrammen per Drag-and-Drop wechseln, um den Überblick zu behalten.

ProofHub Features

Gute Zusammenarbeit im Team

Ressourcenzuweisung

Kalender für die richtige Zeitplanung

Interaktive Gantt-Diagramme

Anpassbares Dashboard

ProofHub-Profis

Anpassungsfähige Features

Effektive Sicherheits-Features wie benutzerdefinierte Zugriffsrechte

Leistungsstarke mobile App für Android und iOS

ProofHub Nachteile

Keine zusätzlichen Funktionen wie Budgetierung

Nicht für kompliziertes Projektmanagement ausgelegt

ProofHub Preise

Essential: $45/Monat

$45/Monat Ultimate Control: $89/Monat

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

8. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit gehört aufgrund seiner Kernmodule, die sich auf das Projektmanagement und insbesondere auf die Planung von Projekten konzentrieren, zu den besten Projektmanagementsoftware. Die Gantt-Diagramme, das Feature der Meilensteine, der Desktop Timer für die Zeiterfassung und die übersichtliche Benutzeroberfläche machen diese Software zu einer guten Wahl.

Teamwork Features

Intuitive Aufgaben-Boards

E-Mail-Integration

Farbige Vorlagen und Themen für Projekte

Budgetverwaltung mit Fakturierungsfunktionen

Teamwork-Profis

Viele Anpassungsmöglichkeiten

Zahlreiche native Features, wie z.B. ein Fakturierungstool für Benutzer mit integrierten Timesheets

Funktionale mobile Apps

Teamwork Nachteile

Der kostenlose Plan ist auf kleine Teams limitiert, die an maximal zwei oder weniger Projekten arbeiten

Nicht für komplexes Projektmanagement geeignet

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/Benutzer pro Monat

$5.99/Benutzer pro Monat Ausliefern: $9.99/Benutzer pro Monat

$9.99/Benutzer pro Monat Erweitern: $19.99/Benutzer pro Monat

$19.99/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

9. Toggl

über TogglToggl ist ein Projektmanagement tool das Projektmanagern hilft, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Priorisierung ihres Workloads zu gewährleisten. Es verfügt über leistungsstarke Features für Projekt-, Aufgaben- und Zeitmanagement, die die Nachverfolgung von Projekten und die Zusammenarbeit vereinfachen.

Toggl Features

Einfache Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche für unbegrenzte Zeitleisten für Projektpläne

Backlog zum Speichern außerplanmäßige Aufgaben im Projekt Farblich codierte Meilensteine

Hochgradig visuell

Toggl Vorteile

Ermöglicht unbegrenzte Zeitleisten für Projekte

Ideal für die Zeiterfassung

Verwalten Sie Workloads visuell

Speichern ungeplanter Aufgaben für später

Toggl Nachteile

Es fehlen umfangreiche Features

Der kostenlose Plan ist auf Solo-Benutzer limitiert

Toggl Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Team Plan : $9/Benutzer pro Monat

: $9/Benutzer pro Monat Geschäft : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Unternehmen Plan: Kontaktieren Sie Toggl für Details

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

10. Trello

über Trello Ein weiteres einfaches, aber fantastisches Projektmanagement tool auf dieser Liste ist Trello . Diese Anwendung, die für ihre ikonischen Karten bekannt ist, hat die gleichen Funktionen wie überladene Haftnotizen. Es ist ein hervorragendes Tool für die Verwaltung von Projekten und verschiedenen Aufgaben und Features im Zusammenhang mit dem Projekt mit Trello Boards.

Die Trello Boards zeigen alle Informationen an, die der Projektleiter benötigt, um alle Aktivitäten zu organisieren, die die Mitglieder des Teams abschließen müssen.

Trello Features

Einfache Drag-and-Drop Funktion

Einfache Lösung zur Verwaltung von Aufgaben

Erlaubt Power-Ups für zusätzliche Funktionen

Erinnerungen an Abgabetermine

Benachrichtigungen per E-Mail

Trello Vorteile

Benutzerfreundliche, einfache Schnittstelle

Einfache Planung und Verwaltung von Aufgaben

Einfaches Hochladen von Dateien und Anhängen

Möglichkeit, Karten zu archivieren

Trello Nachteile

Keine anderen Ansichten als die Kanban-Ansichten

Fehlende Funktionen zur Berichterstellung

Es ist auf verschiedene externe Integrationen angewiesen

Keine erweiterten Features wie Gantt Diagramme, Mindmaps und Dokumente

Trello Preise

Free Plan

Standard : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Premium : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Enterprise: $17,50/Benutzer pro Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12,000+ Bewertungen)

4.4/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

11. Wrike

über Wrike Wrike ist ein leistungsstarkes Projektmanagement tool, das eine umfassende Lösung für die Planung, Nachverfolgung und das Management von Projekten jeder Größe bietet. Mit Features wie Gantt Diagrammen, Abhängigkeiten von Aufgaben und Echtzeit-Updates hilft Wrike Teams, organisiert und produktiv zu bleiben.

Wrike Features

Gantt Diagramme für visuelle Projektplanung und Zeitleisten-Management

Anpassbare Workflows zur Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen

Abhängigkeiten von Aufgaben, um eine effiziente Abfolge der Aufgaben zu gewährleisten

Zeiterfassung und Berichterstellung für ein besseres Projektmanagement

Wrike Vorteile

Robuste Projektmanagement-Features für die Planung und Nachverfolgung von Aufgaben

Collaboration tools für nahtlose Team-Kommunikation und Dateifreigabe

Automatisierungsfunktionen zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben

Integration mit beliebten Tools wie Google Workspace, Microsoft Teams und anderen

Wrike Nachteile

Steilere Lernkurve für neue Benutzer im Vergleich zu einfacheren Tools für das Projektmanagement

Der Preis kann für kleinere Teams oder Einzelpersonen etwas höher sein

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Berichte und Dashboards

Wrike Preise

Free

Team: $9,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$9,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $24,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$24,80/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wrike Alternativen !

12. Asana

Über Asana Asana ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, das für seine benutzerfreundliche Oberfläche und seine umfangreichen Features für das Projektmanagement, die Zusammenarbeit im Team und die Nachverfolgung von Projekten bekannt ist. Mit Optionen für einfache Listen und komplexe Projekt-Workflows eignet sich Asana für Teams aller Größen und Branchen.

Asana Features

Aufgabenzuweisung und Fälligkeitsdaten für effizientes Aufgabenmanagement

Zeitleisten und Kalenderansichten für Projekte zur besseren Planung

Anpassbare Projektvorlagen für wiederkehrende Workflows

Integration mit beliebten Tools wie Slack, Dropbox und anderen

Asana-Profis

Intuitive Oberfläche für einfaches Onboarding und schnelle Akzeptanz

Verschiedene Ansichten für Projekte, die den unterschiedlichen Arbeitsvorlieben entsprechen

Features für die Zusammenarbeit wie Kommentare und Anhänge für die nahtlose Kommunikation im Team

Asana Nachteile

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Projektansichten und Dashboards

Grundlegende Automatisierungsfunktionen im Vergleich zu anderen Tools für das Projektmanagement

Höhere Preisstufen für erweiterte Features wie benutzerdefinierte Felder und Funktionen für das Portfolio-Management

Asana Preise

Basis : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

:4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Asana Alternativen* !

13. Miro

Über Miro Miro ist ein vielseitiges Tool für die Planung von Projekten, mit dem Teams visuell und in Echtzeit zusammenarbeiten können. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem breiten Bereich an Vorlagen ist Miro ein ideales Tool für die Planung von Projekten, Brainstorming und agile Workflows.

Miro Features

Zusammenarbeit in Echtzeit für nahtlose Interaktion im Team

Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für verschiedene Anforderungen an die Projektplanung

Integration mit gängigen Tools wie Jira, Trello, Slack und anderen

Anpassbare Boards zum Organisieren von Aufgaben, Ideen und Workflows

Miro-Profis

Benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Übernahme durch Teams

Ideal für die Zusammenarbeit aus der Ferne und für Brainstorming-Sitzungen

Unterstützt agile Methodologien mit Features wie Kanban-Boards und Sprint-Planung

Bietet umfangreiche Integrationen zur Rationalisierung von Workflows

Miro Nachteile

Gelegentliche Verzögerungen und Leistungsprobleme bei der Arbeit an großen Boards

Der Preis kann für kleinere Teams oder Einzelpersonen etwas zu hoch sein

Lernkurve für die Nutzung fortgeschrittener Features wie Automatisierung und Integrationen

Preise für Miro

Free : $0

: $0 Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

Sieh dir das an Miro Alternativen* !

14. Jira

Über Jira Als eines der beliebtesten Projektmanagement-Tools ist Jira für seine robusten Features und seine Flexibilität bei der Bearbeitung komplexer Projekte bekannt. Mit seinen Funktionen für agiles Projektmanagement, anpassbaren Workflows und der Integration in gängige Entwicklungstools ist Jira ein Kraftpaket für Teams, die agile Methoden implementieren und den Projektfortschritt effektiv verfolgen möchten. Jira ist zwar für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig, aber dank seiner umfangreichen Features für die Berichterstellung und der aktiven Unterstützung durch die Community ist es für viele Unternehmen die erste Wahl.

Jira Features

Agile Projektmanagement-Funktionen für Scrum, Kanban und andere Methoden

Funktionen für die Nachverfolgung von Problemen und die Berichterstellung von Fehlern

Anpassbare Workflows und Boards für die Zusammenarbeit im Team

Integration mit Entwicklungstools wie GitHub und Bitbucket

Jira-Profis

Hochgradig anpassbar für eine Vielzahl von Projektmanagement-Anforderungen

Umfangreiche Features zur Berichterstellung und Analyse für tiefgehende Einblicke in Projekte

Skalierbar für kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen

Aktiver Community-Support und Ressourcen zur Unterstützung der Benutzer

Jira Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer, die mit agilen Methoden nicht vertraut sind

Höherer Preis im Vergleich zu einigen anderen Tools für die Projektplanung

Limitierte Optionen für die visuelle benutzerdefinierte Gestaltung von Projekt-Boards

Jira Preise

Free

Standard: $8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,600+ Bewertungen)

4.3/5 (5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,700+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Jira Alternativen !

15. Paymo

Über Paymo Paymo ist ein vielseitiges Tool für die Planung von Projekten, das eine Reihe von Features für einfaches Projektmanagement und Zusammenarbeit bietet. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen robusten Funktionen ermöglicht Paymo Teams die Nachverfolgung von Aufgaben, die effektive Verwaltung von Zeit und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Von anpassbaren Vorlagen für Projekte bis hin zu detaillierten Berichterstellungen und Analysen hilft Paymo Teams jeder Größe, organisiert und auf Kurs zu bleiben, um ihre Ziele zu erreichen projektziele .

Paymo Features

Aufgabenmanagement und Zeiterfassung

Tools für die Zusammenarbeit im Team, z. B. für das Freigeben von Dateien und für Messaging

Anpassbare Vorlagen für Projekte zur Rationalisierung des Workflows

Berichterstellung und Analysen zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten

Paymo-Profis

Benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Navigation

Integration mit gängigen Tools wie Slack, Google Apps und QuickBooks

Erschwingliche Pläne für Teams jeder Größe

Mobile App für Projektmanagement von unterwegs

Paymo Nachteile

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu einigen anderen Tools für die Planung von Projekten

Einige Benutzer finden die Features zur Berichterstellung und Analyse möglicherweise nicht sehr ausführlich

Erweiterte Features erfordern möglicherweise ein Upgrade auf eine höhere Preisstufe

Paymo Preise

Free

Starter: $5.9/Monat

$5.9/Monat Kleines Büro: $10.9/Monat

$10.9/Monat Geschäft: $16.9/Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Paymo Alternativen !

Das ultimative Tool zur Planung von Projekten? Suchen Sie nicht weiter

Die effektivste Lösung für das Projektmanagement in Ihrem Team zu finden, klingt einfach, aber bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen und der unterschiedlichen Funktionen gibt es noch viel mehr zu bedenken, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden.

Diese 15 Optionen geben Ihrer Suche den nötigen Anstoß, um Ihre Wunschsoftware so schnell wie möglich zu finden. Wenn Sie jedoch ein Tool suchen, das die Produktivität und Zusammenarbeit unabhängig von der Größe Ihres Teams, Ihrer Branche oder Ihres Budgets fördert, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse 🙂

Projekt-Updates überwachen , Aufgaben verwalten und mit dem Team arbeiten, alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus ClickUp ist die einzige Software auf dieser Liste, die so leistungsstark ist, dass sie Ihre Arbeit über mehrere Apps hinweg zusammenführt und Ihnen so Zeit und wichtige Ressourcen spart, die Sie andernfalls damit verbracht hätten, zwischen Registerkarten zu wechseln, in anderen Tools zu navigieren oder auf Updates zu warten.

Mit seinem reichhaltigen Palette an Features und umfangreiche Vorlage Bibliothek clickUp hilft Teams bei der Rationalisierung ihrer Planungsprozesse und versetzt sie in die Lage, so zu arbeiten, wie sie es möchten. Zu erledigen ist das alles zu einem Bruchteil der Kosten.

Sie erhalten Zugang zu zahlreichen dynamischen Features für die Projektplanung, unbegrenzten Aufgaben, unbegrenzten Mitgliedern, über 1.000 Integrationen und vielem mehr, wenn Sie sich für einen beliebigen Plan anmelden ClickUp Preisplan , einschließlich des Free Forever-Plans!

Profitieren Sie von den benutzerdefinierten Funktionen einer Projektplanungssoftware, ohne Kompromisse bei der Funktion einzugehen, wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden .