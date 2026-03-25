Hitask vs. ClickUp: Công cụ nào phù hợp với nhóm của bạn?

Việc lựa chọn một công cụ quản lý dự án phụ thuộc vào một câu hỏi: Bạn cần một danh sách công việc đơn giản để hoàn thành công việc hàng ngày hay một nền tảng tổng hợp tất cả công việc của bạn?

Hitask là một công cụ quản lý công việc được thiết kế dành cho các nhóm cần tổ chức các công việc và lịch làm việc chung trên cùng một màn hình. ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Điều đó có nghĩa là nó tích hợp các công việc, tài liệu, Bảng trắng và quy trình tự động hóa của bạn vào một không gian làm việc có thể tùy chỉnh, được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh (Contextual AI) hiểu rõ công việc của bạn.

Lựa chọn phù hợp giữa Hitask và ClickUp phụ thuộc vào việc nhóm của bạn cần một danh sách kiểm tra đơn giản hay một hệ thống có khả năng mở rộng cho các hoạt động phức tạp.

Dưới đây là so sánh giữa hai nền tảng này.

So sánh nhanh giữa Hitask và ClickUp

Tính năng/danh mục ClickUp Hitask Kích thước nhóm Các nhóm với mọi kích thước, từ cá nhân đến doanh nghiệp, đều cần một trung tâm tập trung để quản lý công việc, tài liệu và các hoạt động được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo Các nhóm nhỏ và cá nhân đang tìm kiếm một danh sách công việc tối giản, hiển thị trên một màn hình duy nhất Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa ClickUp Brain cung cấp AI nhận biết ngữ cảnh trên các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện với các quy trình tự động hóa thông qua ClickUp Automations Giới hạn ở các công việc định kỳ cơ bản; không có AI tích hợp sẵn hoặc các điều kiện kích hoạt dựa trên logic nâng cao Quản lý công việc Cấu trúc phân cấp với Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Công việc cùng với các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để ghi lại chi tiết cho bất kỳ quy trình làm việc nào Danh sách công việc dạng phẳng với các công việc con và danh mục cơ bản Các chế độ xem dự án Hơn 15 chế độ xem dự án, bao gồm Xem dạng danh sách công việc, Bảng, Biểu đồ Gantt, Lịch, Dòng thời gian và Bảng Chế độ xem lịch, chế độ xem dạng danh sách công việc và bảng Kanban cơ bản Theo dõi thời gian Tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn với Bảng chấm công, ước lượng thời gian, trạng thái có thể tính phí và báo cáo sức chứa tự động hóa — trên ứng dụng, web và phần mở rộng Tích hợp bộ đếm thời gian bắt đầu/dừng trên các công việc kèm theo tóm tắt thời gian đã dành Hợp tác Cộng tác thời gian thực trong ClickUp Tài liệu, ClickUp Trò chuyện, bình luận và đề cập (@mentions) Bình luận về công việc, chia sẻ tệp và lịch làm việc của nhóm Tích hợp Hơn 1.000 tích hợp sẵn và API công khai để tự động hóa luồng dữ liệu trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn Tính năng đồng bộ cần thiết cho Lịch Google và Outlook; thiếu API công khai để phát triển các ứng dụng tùy chỉnh

Tổng quan về ClickUp

Sử dụng ClickUp như một công cụ quản lý quy trình làm việc tích hợp, với các tính năng trò chuyện, tài liệu, công việc và tự động hóa tất cả trong một nơi

🔎 Bạn có biết? 53% các nhà lãnh đạo cho rằng năng suất phải được nâng cao, nhưng 80% lực lượng lao động toàn cầu cho biết họ thiếu thời gian hoặc năng lượng để thực hiện các việc cần làm. Điều này là do họ cảm thấy mệt mỏi vì bị gián đoạn bởi các cuộc họp, email hoặc thông báo cứ sau 2 phút.

Dòng gián đoạn liên tục này buộc nhóm của bạn phải mất hàng giờ mỗi tuần để chuyển đổi giữa các ứng dụng không liên kết với nhau. Thay vì để tình trạng "Work Sprawl" này làm chậm tiến độ của bạn hoặc nhóm, bạn có thể tập trung mọi công việc và cuộc hội thoại vào một không gian làm việc thống nhất như ClickUp. Nó đóng vai trò là trung tâm điều hành cho toàn bộ hoạt động của bạn, tập hợp dữ liệu, giao tiếp và kế hoạch lại với nhau tại một nơi duy nhất.

Với Phân cấp dự án rõ ràng, các nhóm thuộc mọi kích thước và chức năng có thể tổ chức dự án bằng cách sử dụng các Không gian, Thư mục, Danh sách công việc, Công việc và Công việc con chuyên dụng.

Ưu điểm:

ClickUp Brain : Nhận câu trả lời, tạo nội dung và tóm tắt thông tin với trợ lý AI tích hợp sẵn, có khả năng nhận diện ngữ cảnh, được tích hợp trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

Tự động hóa ClickUp : Loại bỏ công việc thủ công lặp đi lặp lại bằng cách tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh theo kiểu "nếu-thì", tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái hoặc gửi thông báo dựa trên các điều kiện kích hoạt mà bạn định nghĩa

ClickUp Super Agents : Tạo ra những đồng đội AI thông minh và tự chủ, giúp tự động hóa và thực thi các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước cho bạn

ClickUp Docs : Tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên các tài liệu được kết nối trực tiếp với các công việc và dự án của bạn, đảm bảo thông tin bối cảnh không bao giờ bị mất

Nhiều chế độ xem trong ClickUp : Cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm góc nhìn phù hợp bằng cách chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem khác nhau, bao gồm Xem dạng danh sách, Bảng, Gantt và Lịch

ClickUp Chat : Giữ cho các cuộc hội thoại được sắp xếp gọn gàng và gắn liền với công việc liên quan, chấm dứt việc phải tìm kiếm các quyết định bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện bên ngoài

Nhược điểm:

Số lượng tùy chọn tùy chỉnh khổng lồ có thể khiến các nhóm mới làm quen với phần mềm quản lý dự án cảm thấy choáng ngợp

Mặc dù ứng dụng di động rất tiện lợi để kiểm tra thông báo và quản lý công việc khi đang di chuyển, nhưng nó vẫn chưa có đầy đủ các tính năng như phiên bản trên máy tính để bàn

Tổng quan về Hitask

Một số nhóm cảm thấy rằng các nền tảng quản lý dự án mạnh mẽ quá phức tạp so với nhu cầu của họ. Họ bị vướng vào những tính năng mà họ sẽ không bao giờ sử dụng, và quá trình học hỏi phức tạp dẫn đến tỷ lệ áp dụng thấp và sự thất vọng. Những nhóm này mong muốn sự đơn giản hơn là các công cụ giàu tính năng.

Hitask là một công cụ quản lý công việc nhẹ nhàng dành cho các nhóm như vậy. Điểm nổi bật của nó là gì? Giao diện gọn gàng, tối giản. Ứng dụng tập trung vào bảng điều khiển một màn hình để quản lý công việc và theo dõi thời gian một cách đơn giản. Nhóm của bạn có thể bắt đầu phối hợp các công việc cơ bản chỉ trong vài phút mà không cần quá trình hướng dẫn sử dụng phức tạp.

Ưu điểm:

Giao diện gọn gàng, tối giản: Thiết kế đơn giản và trực quan giúp người dùng dễ dàng làm quen, cho phép các nhóm bắt đầu quản lý công việc gần như ngay lập tức

Tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn: Ghi lại thời gian trực tiếp trên các công việc bằng bộ đếm thời gian khởi động/dừng đơn giản, giúp bạn không cần phải sử dụng công cụ theo dõi thời gian riêng biệt

Lịch làm việc chia sẻ của nhóm: Hiển thị các hạn chót và thời gian rảnh của thành viên nhóm trên một lịch chung để dễ dàng lên lịch

Tệp đính kèm trong công việc: Đính kèm các tài liệu và tệp liên quan trực tiếp vào công việc để sắp xếp thông tin cơ bản của dự án một cách có tổ chức

Nhược điểm:

Thiếu các tính năng AI hoặc tự động hóa nâng cao, nghĩa là tất cả các quy trình làm việc phức tạp đều phải được quản lý thủ công

Quản lý dự án trực quan chỉ giới hạn ở danh sách công việc cơ bản, lịch và Bảng Kanban, không có chế độ xem dòng thời gian đa dự án

Kết nối với các công cụ chính như Lịch Google và Outlook, nhưng cần Zapier hoặc API để kết nối với hầu hết các dịch vụ SaaS của bên thứ ba

Gặp khó khăn với các dự án nhiều tầng do cấu trúc của nó được tối ưu hóa cho việc quản lý công việc đơn giản thay vì việc lồng ghép các công việc con phức tạp

So sánh tính năng giữa ClickUp và Hitask

Mặc dù cả hai nền tảng đều giúp bạn quản lý công việc, nhưng chúng được thiết kế cho các loại công việc hoàn toàn khác nhau. Hitask cung cấp một danh sách việc cần làm đơn giản, trong khi ClickUp mang đến một nền tảng toàn diện và có khả năng mở rộng, giúp tập trung tất cả công việc của bạn vào một nơi duy nhất.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn sự so sánh giữa hai nền tảng này về những tính năng quan trọng nhất.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa

Mỗi ngày, nhân viên toàn thời gian dành trung bình 8,7 giờ cho các hoạt động không hiệu quả như các cuộc họp không cần thiết hoặc các công việc lặp đi lặp lại.

Điều này làm giảm năng suất và tạo điều kiện cho lỗi của con người, dẫn đến việc bỏ sót các bước quan trọng. Trong một trình quản lý công việc cơ bản, sự cản trở này là điều thường xuyên xảy ra. Trong Không gian Làm việc AI hội tụ, nó được tích hợp sẵn vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Nhóm của bạn đang chìm ngập trong những công việc thủ công, lặp đi lặp lại. Mỗi ngày, bạn lãng phí thời gian quý báu để cập nhật trạng thái, phân công lại công việc và thông báo tiến độ cho các bên liên quan. Điều này không chỉ làm giảm năng suất mà còn tạo cơ hội cho lỗi do con người gây ra, dẫn đến việc bỏ sót các bước quan trọng.

👉🏼 Trong một công cụ quản lý công việc đơn giản, những công việc lặt vặt này là không thể tránh khỏi. Trong Không gian Làm việc AI tích hợp, chúng được tự động hóa.

ClickUp

ClickUp giúp loại bỏ nỗ lực thủ công bằng cách kết hợp các hành động tự động với công cụ AI tích hợp. Thay vì tự thực hiện mọi cập nhật, bạn có thể cài đặt ClickUp tự động hóa để xử lý các quy trình làm việc theo kiểu "nếu-thì". Bằng cách này, bạn có thể tạo các quy trình làm việc tự động thực hiện thay cho bạn — ví dụ: khi một nhà phát triển chuyển một công việc sang trạng thái "Đang xem xét", ClickUp có thể tự động giao lại công việc đó cho trưởng nhóm kiểm tra chất lượng và đăng thông báo trong phòng trò chuyện của dự án.

Cài đặt các điều kiện kích hoạt và thực hiện các hành động cụ thể thông qua ClickUp tự động hóa

Ngoài các quy tắc dựa trên logic, ClickUp Brain hoạt động như một đối tác thông minh, hiểu rõ toàn bộ bối cảnh của không gian làm việc của bạn. Vì được kết nối với các công việc, tài liệu và tin nhắn của bạn, nó có thể thực hiện các công việc nhận thức phức tạp mà tự động hóa tiêu chuẩn không thể làm được.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Tổng hợp tiến độ dự án: Tự động tổng hợp ghi chú cuộc họp hoặc các chủ đề bình luận dài thành bản tóm tắt cho lãnh đạo

Tạo dữ liệu dự án: Tự động điền vào Tự động điền vào các Trường Tùy chỉnh bằng phân tích do AI tạo ra (mức độ ưu tiên, người được giao nhiệm vụ, tóm tắt tiến độ) hoặc điểm đánh giá cảm xúc

Câu trả lời tức thì: Đặt câu hỏi như ‘Những rào cản hiện tại cho đợt ra mắt quý 4 là gì?’ và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu dự án theo thời gian thực

Tự động hóa quản lý dự án: Sử dụng Sử dụng AI Super Agents để tự động theo dõi tiến độ, cảnh báo rủi ro và quản lý việc bàn giao công việc, đồng thời vẫn đảm bảo con người được cập nhật thông tin khi cần thiết

Sử dụng ClickUp Brain làm trợ lý AI theo yêu cầu để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Hitask

Hitask không có bất kỳ tính năng AI gốc hay tự động hóa quy trình làm việc nâng cao nào. Khả năng tự động hóa của nó chỉ giới hạn ở các Công việc Lặp lại, cho phép bạn lên lịch để một công việc lặp lại hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Nó không thể thực hiện các hành động dựa trên những thay đổi trong quy trình làm việc của bạn. Mọi cập nhật trạng thái, thay đổi phân công và thông báo nhóm đều phải được người dùng quản lý thủ công.

🏆 Kết luận: Đối với các nhóm muốn giảm bớt công việc thủ công và tận dụng AI để làm việc hiệu quả hơn, ClickUp là lựa chọn rõ ràng. Hitask được thiết kế dành cho các nhóm ưa chuộng phương pháp quản lý công việc hoàn toàn thủ công.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó tại công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba mối lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Quản lý công việc

Một danh sách việc cần làm đơn thuần khiến bạn không thể thấy được các dự án lớn được chia nhỏ thành các bước nhỏ hơn, có thể thực hiện được như thế nào. Và mỗi hành động riêng lẻ đóng góp vào bức tranh tổng thể ra sao. Nếu không có cách nào để cấu trúc sự phức tạp này, các dự án sẽ trở nên lộn xộn, và không rõ công việc được kết nối với nhau như thế nào hay ai chịu trách nhiệm về phần nào.

Các nhóm thường cần một hệ thống có thể phản ánh đúng mức độ phức tạp thực tế của các dự án.

ClickUp

ClickUp tổ chức công việc thông qua một hệ thống phân cấp ClickUp nhiều tầng, được thiết kế để duy trì cấu trúc ngay cả trong những tổ chức quy mô lớn nhất. Công việc của bạn được lưu trữ trong một Không gian Làm việc, được chia thành các không gian dành cho các bộ phận khác nhau hoặc các chức năng cấp cao.

Trong các Không gian này, bạn có thể tạo Thư mục cho các dự án cụ thể và Danh sách công việc để lưu trữ các công việc riêng lẻ. Điều này giúp xác định rõ lộ trình từ các mục tiêu chung của toàn công ty cho đến các công việc hàng ngày của từng cá nhân.

Hình dung bức tranh tổng thể mà không mất đi bối cảnh với ClickUp phân cấp

Để quản lý các chi tiết cụ thể trong quy trình làm việc của bạn, ClickUp cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh sâu rộng:

Trường Tùy chỉnh: Theo dõi bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến quy trình làm việc của bạn, chẳng hạn như ngân sách, mã khách hàng hoặc các giai đoạn bán hàng

Tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp : Kết nối các công việc với nhau để hiển thị những công việc nào đang cản trở các công việc khác, đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng thứ tự

Công việc con trong ClickUp : Chia các công việc lớn thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn với tối đa bảy cấp độ việc con lồng nhau

ClickUp - Nhiều người được giao nhiệm vụ : Giao một công việc cho nhiều người để làm rõ quyền sở hữu chung đối với các mục hợp tác

Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp : Tạo các mục việc cần làm đơn giản trong một nhiệm vụ dành cho các công việc nhỏ không yêu cầu quản lý công việc con đầy đủ

Hitask

Hitask cung cấp một cấu trúc đơn giản cho việc quản lý công việc. Ứng dụng này tập trung vào một bảng điều khiển "một màn hình". Mặc dù cho phép bạn nhóm các công việc thành các dự án và sử dụng các danh mục được phân loại bằng màu sắc, nhưng ứng dụng này lại thiếu khả năng phân cấp sâu cần thiết cho cấu trúc dự án phức tạp.

🏆 Kết luận: ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm có các dự án phức tạp, nhiều tầng lớp, đòi hỏi tùy chỉnh sâu và các mối quan hệ phụ thuộc rõ ràng. Hitask phù hợp hơn với cá nhân hoặc các nhóm nhỏ có quy trình làm việc đơn giản, muốn xem toàn bộ thông tin trên một màn hình mà không cần phải điều hướng qua hệ thống phân cấp phức tạp.

Các chế độ xem dự án và mẫu

Khi một công cụ chỉ cung cấp một hoặc hai chế độ xem cứng nhắc, người dùng luôn phải chấp nhận thỏa hiệp — hoặc tệ hơn, họ phải xuất dữ liệu sang một công cụ khác chỉ để hiển thị, dẫn đến làm việc trong các silo và phải quản lý thêm công việc. Nền tảng quản lý dự án của bạn nên thích ứng với nhóm của bạn, chứ không phải ngược lại.

🧠 Thông tin thú vị: Nghiên cứu của Gartner cho thấy chỉ 23% nhân viên làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật số hoàn toàn hài lòng với các ứng dụng công việc của họ, nhưng những người hài lòng lại có khả năng tự nhận mình có năng suất cao hơn gấp gần ba lần.

ClickUp

Cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm góc nhìn hoàn hảo với hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh. Vì các chế độ xem này được tích hợp trong cùng một không gian làm việc, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không mất dữ liệu hay bối cảnh.

Chọn từ hơn 15 chế độ xem của ClickUp để có cái nhìn rõ ràng hơn về công việc của bạn

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng chúng:

Chế độ xem dạng danh sách của ClickUp: Một chế độ xem cổ điển, giống như bảng tính, giúp sắp xếp và lọc công việc một cách dễ dàng

Chế độ xem Bảng ClickUp : Một bảng theo phong cách Kanban để quản lý quy trình công việc qua các giai đoạn tiến độ khác nhau

Chế độ xem Lịch của ClickUp : Một lịch kéo và thả để lên lịch công việc, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và quản lý thời hạn hiệu quả hơn

Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp : Một dòng thời gian để trực quan hóa các mối quan hệ phụ thuộc, thời lượng thực hiện và đường dẫn quan trọng của dự án

Chế độ xem bảng của ClickUp : Chế độ xem bảng tính mạnh mẽ để chỉnh sửa hàng loạt

Chế độ xem Khối lượng công việc: Chế độ xem quản lý nguồn lực để theo dõi sức chứa của nhóm và lập kế hoạch phân bổ nguồn lực

Bản đồ Tư duy ClickUp : Một không gian brainstorming trực quan để kết nối và phát triển ý tưởng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để duy trì tính nhất quán khi mở rộng quy mô, bạn có thể lưu bất kỳ cấu trúc dự án nào dưới dạng Mẫu ClickUp. Bạn có thể chọn từ hơn 1000 mẫu trong các lĩnh vực quản lý dự án, tiếp thị, bán hàng, nhân sự, kỹ thuật và các trường hợp sử dụng khác để chuẩn hóa các quy trình tốt nhất của mình. Từ quá trình tiếp nhận khách hàng mới đến ra mắt sản phẩm, các mẫu giúp bạn thiết lập quy trình làm việc nhanh chóng và tái sử dụng chúng ngay lập tức.

Hitask

Hitask cung cấp ba chế độ xem cơ bản: xem dạng danh sách để sắp xếp công việc, lịch làm việc chung của nhóm để lên lịch và bảng theo phong cách Kanban đơn giản. Bạn có thể sử dụng nó để xem các công việc được giao, lịch làm việc của nhóm và tiến độ dự án mà không cần phải chuyển qua nhiều lớp trong ứng dụng.

Mặc dù thiếu các công cụ trực quan hóa nâng cao như biểu đồ Gantt hay bản đồ nhiệt khối lượng công việc, nhưng nó bù đắp bằng các mẫu dự án cơ bản và công cụ báo cáo. Bạn có thể dễ dàng sao chép các cấu trúc dự án thành công và theo dõi năng suất theo thời gian.

🏆 Kết luận: Đối với các nhóm cần nhiều cách để trực quan hóa công việc và báo cáo tiến độ liên bộ phận, các chế độ xem và bảng điều khiển đa dạng của ClickUp là không thể thiếu. Hitask phù hợp hơn với các nhóm ưa chuộng một giao diện duy nhất, thống nhất, nơi tất cả công việc và lịch trình được hiển thị trên cùng một trang.

Theo dõi thời gian

🔎 Bạn có biết? Các chuyên gia tại Mỹ mất khoảng 59 triệu giờ mỗi ngày làm việc do các công việc không được ghi chép như email, cuộc họp và việc ghi chép thủ công dựa trên trí nhớ. Đối với một công ty dịch vụ chuyên nghiệp có 15 nhân viên, sự lãng phí này có thể khiến công ty mất $1,6 triệu doanh thu hàng năm.

Các công cụ phần mềm theo dõi thời gian là một cách tuyệt vời để hạn chế sự lãng phí nỗ lực. Khi bạn ghi lại từng phút ngay trong không gian làm việc của mình, bạn sẽ có được dữ liệu cần thiết để phát hiện ra những “điểm ma sát vô hình”.

Ví dụ như các cuộc họp thường xuyên kéo dài quá giờ hoặc các giai đoạn dự án cụ thể thường xuyên vượt quá phạm vi dự kiến. Điều này giúp bạn tối ưu hóa quy trình và ngăn chặn tình trạng lãng phí thời gian trong tương lai trước khi chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

ClickUp

Theo dõi cách bạn sử dụng thời gian với tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp

ClickUp coi thời gian là một chỉ số cốt lõi của dự án thay vì chỉ là một bản ghi phụ. Với tính năng Theo dõi Thời gian của ClickUp, bạn và nhóm có thể bắt đầu hoặc dừng đồng hồ bấm giờ trực tiếp từ một công việc, thêm thời gian thủ công, hoặc thậm chí theo dõi thời gian không liên quan đến một công việc cụ thể. Mọi phút tính phí đều được ghi lại theo thời gian thực, giúp giải quyết trực tiếp các công việc lặp đi lặp lại hoặc không quan trọng.

Vì không gian làm việc được đồng bộ hóa theo thời gian thực, tất cả dữ liệu thời gian của bạn sẽ được chuyển trực tiếp vào Bảng chấm công ClickUp và Bảng điều khiển ClickUp. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về nơi bạn dành nhiều thời gian nhất — và liệu đó là khoản chi phí hay doanh thu. Bạn có thể nhóm và lọc dữ liệu này theo người, dự án hoặc bất kỳ Trường Tùy chỉnh nào để có được những thông tin chi tiết cần thiết nhằm cải thiện năng suất lao động và lập hóa đơn chính xác.

Hitask

Hitask tích hợp công cụ theo dõi thời gian vào mỗi công việc. Bạn có thể bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ để ghi lại số giờ làm việc và tạo các báo cáo cơ bản hiển thị thời gian dành cho từng công việc hoặc từng người dùng. Nếu bạn có một nhóm nhỏ hoặc cần một cách thuận tiện để chứng minh số giờ làm việc có thể tính phí với tư cách là một freelancer, Hitask cho phép bạn làm điều đó mà không cần phải sử dụng một bộ công cụ báo cáo phức tạp.

🏆 Kết luận: Cả hai công cụ đều cung cấp tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn, đây là một điểm cộng. Tuy nhiên, ClickUp có thể kết nối dữ liệu thời gian với mức phí tính giờ, Bảng điều khiển và Chế độ xem Khối lượng công việc, mang lại mức độ phân tích sâu hơn nhiều cho các nhóm cần phân bổ nguồn lực và đánh giá lợi nhuận.

Hợp tác nhóm

Các cuộc hội thoại của nhóm bạn có bị phân tán trên email, Slack và ghi chú cuộc họp không? Điều này có nghĩa là khi có câu hỏi liên quan đến dự án, bạn phải lục lọi qua nhiều ứng dụng khác nhau để tìm câu trả lời. Điều này vừa tốn thời gian vừa dễ dẫn đến lỗi.

Sự lan tràn thông tin này khiến việc duy trì một nguồn thông tin duy nhất cho các dự án của bạn trở nên gần như bất khả thi.

Các quyết định và thảo luận nên gắn liền với công việc mà chúng liên quan đến.

🔎 Bạn có biết? Không chỉ riêng bạn đâu — trung bình mỗi nhân viên lãng phí 2,5 giờ mỗi ngày để tìm kiếm thông tin trên các hệ thống rời rạc.

Vậy, công cụ nào sẽ giải quyết vấn đề này?

ClickUp

ClickUp đóng vai trò như một trung tâm hợp tác thực sự bằng cách tập hợp tất cả các hình thức giao tiếp của nhóm vào một không gian làm việc duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, bạn có thể quản lý toàn bộ vòng đời của một dự án — từ giai đoạn brainstorming đến phê duyệt cuối cùng — chỉ trong một tab duy nhất.

Ví dụ, đây là cách nó hoạt động:

ClickUp Chat : Giữ các cuộc hội thoại kết nối với các dự án cụ thể thông qua các kênh trò chuyện tích hợp và tin nhắn trực tiếp, đảm bảo các quyết định không bị lạc trong các chủ đề bên ngoài

ClickUp Docs : Cộng tác trên bản tóm tắt dự án, ghi chú cuộc họp và wiki theo thời gian thực với các trang lồng nhau và công việc nhúng, biến tài liệu của bạn thành công việc có thể thực hiện được

Bình luận theo chủ đề : Giữ cho các cuộc thảo luận về từng công việc luôn có tổ chức bằng cách đề cập đến các bên liên quan và gắn bình luận vào công việc để đảm bảo các mục cần thực hiện được theo dõi

Bảng trắng ClickUp : Lên ý tưởng một cách trực quan trên khung vẽ tự do và chuyển đổi các hình dạng hoặc ghi chú dán trực tiếp thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

ClickUp Clips : Giảm bớt nhu cầu cuộc họp bằng cách ghi lại và chia sẻ các video quay màn hình ngắn để giải thích các quy trình phức tạp hoặc đưa ra phản hồi

Hitask

Hợp tác nhóm trong môi trường làm việc của Hitask tập trung vào các bình luận công việc và tệp đính kèm. Mặc dù không cung cấp trình chỉnh sửa tài liệu tích hợp sẵn hay Bảng trắng trực quan, nhưng Hitask cung cấp tính năng Trò chuyện nhóm tích hợp sẵn, cho phép bạn trao đổi tin nhắn mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Bạn còn có một lịch làm việc chung cho nhóm, cung cấp chế độ xem đồng bộ về các nhiệm vụ của mọi người, giúp các nhóm nhỏ duy trì sự đồng bộ về thời hạn mà không cần phải sử dụng các công cụ giao tiếp phức tạp.

🏆 Kết luận: ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm muốn loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách tích hợp tài liệu, trò chuyện và brainstorming trực quan trên cùng một nền tảng. Hitask hỗ trợ điều phối công việc cơ bản và nhắn tin thời gian thực, nhưng bạn có thể cần sử dụng các công cụ bên ngoài như Tài liệu Google hoặc Zoom để thực hiện việc viết chung và lập kế hoạch trực quan chi tiết hơn.

Tích hợp

Nền tảng quản lý dự án của bạn không nên hoạt động độc lập. Khi phần mềm của bạn không đồng bộ với hệ thống CRM, kho lưu trữ mã nguồn hoặc hệ thống lưu trữ tệp, nhóm của bạn sẽ buộc phải thực hiện việc nhập liệu thủ công. Điều này tạo ra quy trình làm việc rời rạc, với thông tin thường xuyên lỗi thời, dẫn đến chậm trễ trong công tác hành chính và sự phân mảnh dữ liệu, làm chậm tiến độ triển khai dự án.

Để giảm thiểu tình trạng " Tool Sprawl", các hệ thống phân mảnh của bạn cần phải cho phép luồng thông tin tự động hóa xuyên suốt toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

ClickUp

ClickUp hoạt động như một trung tâm điều hành tập trung cho các hoạt động của bạn, cung cấp hơn 1.000 tích hợp gốc của ClickUp giúp hợp nhất các phần mềm hiện có của bạn vào một không gian làm việc duy nhất. Bằng cách kết nối các công cụ chính của bạn, bạn sẽ không còn phải chuyển đổi tab liên tục hay cập nhật thủ công nữa.

Bạn có thể sử dụng các tích hợp của ClickUp cho:

Kết nối ClickUp với hệ thống công nghệ hiện có của bạn thông qua hơn 1.000 tùy chọn tích hợp

Phát triển và kiểm soát phiên bản: Kết nối GitHub, GitLab hoặc Bitbucket để theo dõi các commit và yêu cầu Hợp nhất trực tiếp trong các công việc, giúp nhóm có cái nhìn tổng quan về các thay đổi mã nguồn mà không cần rời khỏi chế độ xem của dự án

Tích hợp CRM và quy trình bán hàng: Tích hợp Salesforce hoặc HubSpot để đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng và các giai đoạn giao dịch, đảm bảo việc thực hiện dự án sau bán hàng luôn đồng bộ với quy trình bán hàng

Giao tiếp và nhắn tin: Kết nối Slack hoặc Microsoft Teams để chuyển đổi tin nhắn thành công việc và nhận thông báo dự án tự động hóa trực tiếp trong các kênh trò chuyện của bạn

Lưu trữ đám mây và quản lý tài nguyên: Tệp đính kèm và tìm kiếm tệp từ Google Drive, Dropbox hoặc OneDrive ngay trong các nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo nhóm luôn truy cập vào phiên bản mới nhất của tài liệu

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tạo kết nối tùy chỉnh giữa ClickUp và hệ thống công nghệ hiện có của bạn bằng cách sử dụng API ClickUp. Bạn cũng có thể duy trì một nguồn thông tin duy nhất nhờ tính năng đồng bộ lịch hai chiều và nhúng nội dung từ các ứng dụng khác trực tiếp vào các công việc và ClickUp Docs của bạn.

Hitask

Hitask tập trung vào một lựa chọn nhỏ gọn và được chọn lọc kỹ lưỡng các tích hợp dành cho các chức năng kinh doanh cơ bản. Ứng dụng này chủ yếu kết nối với các công cụ quản lý lịch trình và email, chẳng hạn như Lịch Google để đồng bộ hóa thời hạn và Outlook để chuyển đổi email thành các công việc có thể thực hiện được.

Mặc dù có tích hợp Slack để thông báo hoạt động, nhưng nó thiếu API công khai và các kết nối gốc với phần mềm CRM chuyên dụng hoặc phần mềm phát triển. Điều này khiến nó trở thành một lựa chọn khả thi cho các nhóm có số lượng phần mềm giới hạn, nhưng các tổ chức lớn hơn với hệ thống phần mềm phức tạp có thể cần các giải pháp thay thế thủ công để đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu khác nhau.

🏆 Kết luận: Thư viện tích hợp phong phú và API mở của ClickUp giúp nó trở thành một trung tâm kết nối với hầu hết mọi công cụ trong hệ thống của bạn. Hitask đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhưng có thể yêu cầu các giải pháp thủ công đối với các nhóm sử dụng phần mềm chuyên biệt hơn.

Bạn nên chọn ClickUp hay Hitask cho nhóm của mình?

Công cụ phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu hiện tại của bạn. Hitask là một trình quản lý công việc đơn giản, trong khi ClickUp là một nền tảng năng suất toàn diện dành cho doanh nghiệp.

Hãy chọn ClickUp nếu nhóm của bạn đang phải xử lý nhiều dự án phức tạp, cần AI để tự động hóa công việc và cung cấp thông tin chi tiết, hoặc muốn hợp nhất tài liệu, trò chuyện và quản lý dự án vào một nơi duy nhất. Ứng dụng này được thiết kế để loại bỏ tình trạng công việc lan tràn và mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của nhóm bạn.

Hãy chọn Hitask nếu nhóm của bạn có danh sách việc cần làm đơn giản, đặt giá trị vào giao diện tối giản hơn hết và không có kế hoạch áp dụng các quy trình làm việc nâng cao hoặc tự động hóa.

Cuối cùng, sự lựa chọn nằm giữa một công cụ mà bạn có thể sẽ vượt qua giới hạn và một nền tảng phát triển cùng bạn.

Các nhóm sẵn sàng ngừng chuyển đổi giữa các ứng dụng và bắt đầu làm việc hiệu quả hơn có thể bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Có, bạn có thể dễ dàng nhập công việc từ Hitask vào ClickUp. Chỉ cần xuất các công việc từ Hitask dưới dạng tệp CSV, sau đó sử dụng công cụ nhập của ClickUp để ánh xạ dữ liệu vào các trường tương ứng.

ClickUp cung cấp một phạm vi rộng của các tính năng nâng cao mà Hitask không có, bao gồm nhưng không giới hạn ở trợ lý AI nhận biết ngữ cảnh, tự động hóa có thể tùy chỉnh, nhiều chế độ xem dự án như Biểu đồ Gantt và Dòng thời gian, cùng khả năng cộng tác tài liệu tích hợp sẵn.

ClickUp được thiết kế để mở rộng quy mô phù hợp với các nhóm ở mọi kích thước. Các nhóm nhỏ và startup có thể truy cập ngay vào các tính năng mạnh mẽ, trong khi các tổ chức doanh nghiệp có thể tận dụng các quyền truy cập nâng cao, SSO và khả năng AI mạnh mẽ để quản lý các quy trình làm việc phức tạp trên toàn công ty.