Khoảng cách trong việc sử dụng AI: Tại sao việc áp dụng cá nhân nhanh chóng không đồng nghĩa với thành công ngay lập tức tại nơi làm việc

Cuộc cách mạng AI không chờ đợi quyền truy cập.

Các xu hướng gần đây cho thấy mọi người không chỉ cởi mở mà còn đang áp dụng AI với tốc độ chưa từng có.

Tính đến tháng 1 năm 2025, ChatGPT phục vụ 300 triệu người dùng hàng tuần, trong khi Meta AI đạt gần 600 triệu người dùng hàng tháng. Ngay cả những người mới tham gia như DeepSeek cũng đã chứng minh rằng họ có thể thu hút hơn 30 triệu người dùng hàng tháng chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt.

Tỷ lệ áp dụng bùng nổ ở cấp độ cá nhân đặt ra một câu hỏi quan trọng: Các tổ chức có đang hành động đủ nhanh để tận dụng sự chuyển đổi này không? Hay sự gia tăng áp dụng ở cấp độ cá nhân sẽ mở đường cho việc sử dụng AI nhiều hơn trong công việc?

Trong ấn bản ClickUp Insights lần này, 30.000 người chia sẻ cách họ sử dụng AI trong cuộc sống hàng ngày, cũng như các trường hợp sử dụng phổ biến nhất và những rào cản đối với việc áp dụng AI trong công việc. Câu trả lời của họ kể một câu chuyện hấp dẫn!

Việc áp dụng AI đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách, đặc biệt là trong công việc.

Một trong những lý do có thể là: Việc tích hợp AI vào các công cụ làm việc chưa đủ mượt mà.

Thay vì trở thành động cơ thúc đẩy công việc của chúng ta, AI vẫn chỉ là một công cụ phụ trợ, gắn liền nhưng không kết nối với các công cụ thực sự phục vụ công việc, như email, trò chuyện hoặc quy trình dự án.

Điều này khiến AI trở nên kém hiệu quả hơn nhiều so với tiềm năng thực sự của nó.

Mặc dù AI đã được sử dụng rộng rãi trong các công cụ năng suất, chẳng hạn như Microsoft Copilot hoặc Google Workspace AI, chỉ 12% số người được hỏi cho biết họ thường xuyên sử dụng các tính năng AI tích hợp này, cho thấy sự áp dụng còn rời rạc và tiềm năng chưa được khai thác.

Khi nghiên cứu các mô hình sử dụng AI, chúng tôi sẽ thảo luận về cách các khoảng trống trong triển khai hiện tại ảnh hưởng đến nhân viên trí thức. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy ba chủ đề chính:

1️⃣ AI hội thoại đang chiếm ưu thế: 62% người tham gia khảo sát của chúng tôi thích các công cụ AI độc lập, dựa trên trò chuyện, trong khi chỉ 12% chủ yếu sử dụng AI tích hợp vào phần mềm tại nơi làm việc

2️⃣ Rào cản về đào tạo và niềm tin: 27% cần được đào tạo thêm để sử dụng AI hiệu quả, trong khi 22% lo ngại về bảo mật hoặc niềm tin

3️⃣ Môi trường công cụ phân mảnh gây ra "phí chuyển đổi": Người dùng phải sử dụng nhiều ứng dụng AI cho các công việc khác nhau, làm tăng chi phí chuyển đổi bối cảnh khi làm việc trên nhiều nền tảng

Câu trả lời từ hơn 30.000 người tham gia khảo sát đã tiết lộ bốn xu hướng chính, không chỉ cho thấy cách họ sử dụng AI hiện nay mà còn cho thấy họ muốn AI thay đổi công việc của họ như thế nào trong tương lai.

Hãy cùng khám phá những lĩnh vực mà AI đã tạo ra sự thay đổi lớn và những lĩnh vực mà AI vẫn còn cần phải nỗ lực hơn nữa!

Sự chuyển đổi từ "AI là gì?" sang "Làm thế nào để sử dụng AI cho trường hợp sử dụng X?" diễn ra nhanh hơn bất kỳ ai có thể dự đoán.

88% số người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng AI dưới một hình thức nào đó, đây là một chỉ số mạnh mẽ cho thấy sự phổ biến của AI. Sự chấp nhận nhanh chóng này cũng thể hiện một bước ngoặt cho những người làm công việc tri thức.

Các nhà lãnh đạo công nghệ như Satya Nadella đã so sánh AI với các công nghệ đột phá khác tại nơi làm việc, chẳng hạn như PC, email và bảng tính

"Tại ClickUp, sứ mệnh của chúng tôi luôn là tiết kiệm thời gian cho mọi người. Công cụ AI có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không có công cụ nào giúp bạn tiết kiệm thời gian trong từng bước công việc hàng ngày. ClickUp Brain được tích hợp sâu vào nơi bạn làm việc; nó thu hẹp khoảng cách và kết nối các điểm trong công việc, giao tiếp và kiến thức của bạn. ClickUp Brain ra đời để tiết kiệm thời gian và loại bỏ công việc liên quan đến công việc. "

Điều thú vị hơn nữa là sự cởi mở của mọi người đối với công nghệ đột phá này. Nhiều người đã sẵn sàng cho sự nâng cấp. 55% số người được hỏi sử dụng AI nhiều lần trong ngày, với các trường hợp sử dụng tiềm năng trong phạm vi từ tạo/lập nội dung đến động não.

Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ người tham gia khảo sát (12%) không sử dụng AI hoàn toàn. Điều này có thể cho thấy một nhóm người hoặc chưa sẵn sàng chấp nhận công nghệ này, hoặc đơn giản là chưa nhận thấy nhu cầu sử dụng nó.

❗️ Cập nhật nhanh: Theo báo cáo "State of AI" của McKinsey , việc áp dụng AI tại nơi làm việc đã đạt đến một bước ngoặt vào năm 2024. Sau khi duy trì ở mức 50% trong hơn sáu năm, tỷ lệ áp dụng AI đột ngột tăng vọt lên 72% vào đầu năm 2024, cho thấy các doanh nghiệp đang tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI của mình.

Nhìn chung, AI hiện đã trở thành xu hướng chủ đạo không thể chối cãi. Nhưng tốc độ áp dụng công nghệ này nhanh đến mức nào? Để hiểu rõ hơn, hãy xem dòng thời gian ra mắt DeepSeek.

Kể từ khi ra mắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, DeepSeek đã vượt qua ChatGPT vào ngày 27 tháng 1 để trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store của iOS tại Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 1 năm 2025, DeepSeek đã đạt 33,7 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và 22,15 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn thế giới.

Tiềm năng so với việc áp dụng: Trí tuệ nhân tạo trong môi trường làm việc

AI tiếp tục tạo nên làn sóng trong môi trường làm việc, dù không phải lúc nào cũng theo cách chúng ta mong đợi.

Theo Báo cáo Tương lai của việc làm năm 2025, 41% công ty trên toàn thế giới có kế hoạch giảm lực lượng lao động vào năm 2030 với sự trợ giúp của quy trình làm việc hỗ trợ AI, và 62% đang tìm kiếm thêm nhân viên có kỹ năng làm việc hiệu quả hơn với AI.

Một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm Mark Zuckerberg, đã tuyên bố rằng họ sẽ tích hợp AI vào kế hoạch nhân sự trong tương lai.

Nhưng còn người lao động bình thường thì sao? Đây là những gì chúng tôi đã tìm hiểu!

62% số người được hỏi cho biết họ thích sử dụng các công cụ AI hội thoại như ChatGPT và Claude nhất trong công việc.

Giao diện giống chatbot quen thuộc, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tính tương tác của các công cụ này có thể cho thấy rào cản tham gia thấp. Người dùng cũng có thể đánh giá cao sự trao đổi qua lại và khả năng sử dụng chuỗi nhắc nhở, giúp họ hoàn thành nhiều công việc và thách thức khác nhau trong thời gian thực.

Mặt khác, các tính năng AI được tích hợp trong các công cụ năng suất dường như không tạo ra tác động tương tự. Mặc dù được tích hợp trong các nền tảng quen thuộc như Microsoft Copilot và Google Workspace AI, chỉ 12% số người được hỏi cho biết họ sử dụng các tính năng này thường xuyên.

Điều này cho thấy hai nguyên nhân có thể:

➡️ Người dùng chưa hoàn toàn nhận thức được cách AI có thể nâng cao quy trình làm việc hiện tại của họ➡️ Các tích hợp hiện tại chưa đủ mượt mà hoặc toàn diện để trở thành phần cốt lõi trong thói quen làm việc của họ

Khoảng cách trong việc áp dụng này cũng có thể giải thích lý do tại sao 16% người không sử dụng AI thường xuyên trong công việc của họ. Nếu họ bị kẹt giữa việc chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau—AI và nền tảng công việc thông thường của họ—việc áp dụng công cụ này có thể cảm thấy rắc rối hơn là giá trị mà nó mang lại. Chưa kể đến những lo ngại về bảo mật đối với dữ liệu nhạy cảm tại nơi làm việc.

Khoảng cách giữa ứng dụng thực tế và mong muốn: Cách chúng ta đang sử dụng AI so với những gì chúng ta thực sự mong muốn

Thực sự hơi ngạc nhiên khi AI có thể làm được nhiều việc như vậy, nhưng không phải lúc nào cũng được yêu cầu làm.

Dựa trên kết quả khảo sát, 37% số người được hỏi sử dụng AI để tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. 30% số người được hỏi sử dụng AI để nghiên cứu và thu thập thông tin.

Đây là những trường hợp sử dụng tuyệt vời, nhưng khi chúng tôi xem xét những việc mà mọi người muốn AI làm, rõ ràng là họ mong đợi nhiều hơn thế.

Ví dụ, 33% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn AI giúp họ phát triển kỹ năng, và 21% muốn AI giúp họ trong các cuộc họp, email và dự án. Những nhu cầu này rõ ràng chưa được đáp ứng.

A AI kết nối, có quyền truy cập vào dữ liệu, quy trình làm việc và các tính năng tự động hóa cần thiết, là cách lý tưởng để đáp ứng tất cả các trường hợp sử dụng này.

Ví dụ, để đáp ứng nhu cầu của 18% số người mong muốn AI giúp họ sắp xếp công việc, nhắc nhở và lên lịch, bạn thường cần nhiều ứng dụng, bao gồm ứng dụng lịch, ứng dụng quản lý công việc và tích hợp AI. Một công cụ AI đa năng duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống đó.

Điều này đưa chúng ta trở lại tình trạng hiện tại của AI. Nó vẫn còn phân mảnh mặc dù có bằng chứng cho thấy các công cụ AI phải được tích hợp sâu vào quản lý dự án, quản lý kiến thức và giao tiếp để mang lại giá trị tại nơi làm việc.

Ở đây, chúng ta thấy bằng chứng về một khoảng cách lớn khác giữa các doanh nghiệp và người dùng. 👇

Vậy tại sao người dùng lại không hào hứng? Câu trả lời có thể nằm ở sự thiếu bối cảnh mãn tính

Hiện tại, hầu hết các công cụ AI thiếu dữ liệu/bối cảnh/kết nối cần thiết để tích hợp vào cuộc sống công việc của người dùng và thúc đẩy những cải tiến thực sự trong nhiều trường hợp sử dụng liên kết với nhau.

Điều này xảy ra vì các công ty thường gói các tính năng AI vào sản phẩm thay vì thực sự tích hợp chúng vào quy trình làm việc. Kết quả là gì? Những trải nghiệm rời rạc khiến người dùng phải tự mình lấp đầy khoảng trống về ngữ cảnh thay vì tận dụng AI để hiểu toàn bộ quy trình của họ.

Ví dụ, một trợ lý cuộc họp AI chỉ ghi chép lại các cuộc hội thoại mà không kết nối với các công cụ quản lý dự án, các cuộc thảo luận trước đó hoặc các thời hạn sắp tới vẫn chỉ là một tính năng chứ không phải là một giải pháp quy trình làm việc.

Dưới đây là ý kiến của Jeff Dean, Giám đốc khoa học của Google, về bối cảnh:

"… vấn đề ở đây là bạn đang xây dựng những hệ thống được định nghĩa hẹp, chỉ có thể làm một việc và làm rất tốt, hoặc làm một số việc. Và điều chúng ta thực sự muốn là một hệ thống có thể làm hàng trăm nghìn việc, và khi việc thứ 100.001 xuất hiện mà hệ thống chưa từng gặp trước đó, chúng ta muốn hệ thống học hỏi từ kinh nghiệm của mình để có thể áp dụng kinh nghiệm đã có trong việc giải quyết 100.000 việc đầu tiên để có thể nhanh chóng học cách làm việc thứ 100.001. "

Chủ đề chung trong các câu trả lời khảo sát về AI của chúng tôi? Khoảng 8% đến 18% số người được hỏi cho biết họ không sử dụng AI thường xuyên hoặc chủ động tránh sử dụng AI.

Vậy, điều gì khiến những người dùng này tránh xa AI mặc dù nó gần như có mặt ở khắp mọi nơi?

Đầu tiên, một phần lớn người được hỏi — 23% — không biết bắt đầu từ đâu với AI. Người dùng có thể cảm thấy choáng ngợp khi phải tìm hiểu số lượng lớn các công cụ hỗ trợ AI hiện có trên thị trường hoặc băn khoăn về giá trị mà những công cụ này mang lại cho quy trình làm việc hiện tại.

Sau đó, có 27% người cho biết họ cần thêm đào tạo để sử dụng AI một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, mọi người nhận thấy tiềm năng của AI, nhưng họ cảm thấy chưa thực sự biết cách tận dụng AI một cách tối ưu.

Và đừng quên về sự tin tưởng — cả về bảo mật và độ chính xác. 11% lo lắng về bảo mật và 11% khác chưa hoàn toàn tin tưởng AI.

Mặt khác, 38% người được hỏi sẵn sàng sử dụng AI nhưng thích kiểm tra lại công việc của AI. Rõ ràng, đối với một số người, sự thận trọng này xuất phát từ việc họ không tin tưởng vào độ chính xác hoặc độ tin cậy của AI.

❗️Kiểm tra nhịp đập: Chiến dịch Make it Fair , do các ngành công nghiệp sáng tạo của Anh thúc đẩy, nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết phải kiểm tra lại kết quả do AI tạo ra. Được thiết kế để giải quyết vấn đề các mô hình AI tạo ra nội dung sử dụng tài liệu có bản quyền mà không có quyền truy cập hoặc bồi thường công bằng, sáng kiến này nhằm bảo vệ quyền của người tạo ra nội dung thông qua luật bản quyền được cải thiện và các chính sách mạnh mẽ.