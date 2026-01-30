Cách chúng tôi sử dụng ClickUp Chat để khắc phục tình trạng giao tiếp lộn xộn cho nhóm làm việc từ xa của mình

Hầu hết các nhóm không gặp vấn đề về giao tiếp.

Họ gặp phải vấn đề tình trạng phân tán thông tin.

Cập nhật thông tin ở Slack. Quyết định được thảo luận qua tin nhắn riêng tư (DMs). Tài liệu được gửi qua email. Trạng thái công việc nằm trong đầu ai đó. Và điều kỳ lạ là, thứ duy nhất bạn luôn không thể tìm thấy chính là tin nhắn mà bạn thực sự cần.

Các nhóm dành 60% thời gian cho "công việc về công việc "—kiểm tra trạng thái, tìm kiếm bối cảnh, chuyển đổi công cụ và theo dõi lặp lại. Tình trạng lộn xộn trong giao tiếp chính là cách số đó dần trở thành tiêu chuẩn của bạn.

Giới thiệu về tôi: Chuyên gia tư vấn ClickUp được chứng nhận và Chuyên gia kiến trúc giải pháp.

Tôi là Christopher Day, người sáng lập và kiến trúc sư trưởng của Upicent , một công ty kiến trúc giải pháp chuyên xây dựng Không gian Làm việc ClickUp cho các doanh nghiệp có kích thước khác nhau.

Trong một webinar cộng đồng ClickUp gần đây, tôi đã chia sẻ cách nhóm của tôi sử dụng ClickUp Chat để giải quyết tình trạng phân tán thông tin.

Góc nhìn này dựa trên nhiều năm kinh nghiệm xây dựng không gian làm việc và mẫu ClickUp cho các nhóm thực tế, không chỉ lý thuyết—vì vậy cách tiếp cận của chúng tôi đối với trò chuyện được xây dựng dựa trên thiết kế quy trình làm việc.

Giống như nhiều nhóm khác, công ty của chúng tôi ban đầu sử dụng Slack làm nền tảng chính. Các tin nhắn, cập nhật và quyết định được trao đổi qua lại giữa các chủ đề trò chuyện, trong khi công việc thực tế lại được thực hiện ở nơi khác.

Điều đó có nghĩa là:

Thông tin quan trọng được phân tán trên nhiều công cụ (và chúng tôi đang đối mặt với tình trạng phân tán công việc ).

Các cuộc hội thoại không được kết nối một cách đáng tin cậy với các công việc và mẫu mà chúng ảnh hưởng.

Các thành viên trong nhóm làm việc từ xa ở các múi giờ khác nhau gặp khó khăn trong việc xác định ai có mặt và vào thời điểm nào.

Phương pháp tiếp cận: Chuyển đổi sang nền tảng giao tiếp và hợp tác thống nhất cho nhóm.

Khi ClickUp Chat ra mắt, tôi đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và nhanh chóng nhận ra tiềm năng của việc đưa giao tiếp vào cùng một nền tảng với các công việc, tài liệu và mẫu. Chúng tôi đã chuyển sang ClickUp Chat từ Slack một cách chủ động—và chúng tôi không bao giờ hối hận về quyết định đó.

Nếu bạn tò mò, đây là cái nhìn nhanh về cách ClickUp Chat hoạt động:

Tuy nhiên, thành công thực sự của chúng tôi không chỉ đến từ việc có "trò chuyện bên trong ClickUp". Không, nó còn nhiều hơn thế.

ClickUp đã cung cấp cho chúng tôi một Không gian Làm việc AI tích hợp —nơi các cuộc hội thoại, công việc và bối cảnh đều được kết nối mặc định. Trong hệ thống như vậy, một tin nhắn không chỉ là một tin nhắn. Nó có thể trực tiếp liên kết đến một công việc, mở một tài liệu, kích hoạt tự động hóa hoặc trở thành điểm khởi đầu cho công việc thực tế. Không ai phải lãng phí thời gian sao chép liên kết giữa các công cụ hoặc lặp lại cùng một nội dung năm lần khác nhau.

Với sự bổ sung của Trí tuệ nhân tạo bối cảnh ClickUp ( ClickUp Brain), không gian làm việc của bạn không còn chỉ là nơi lưu trữ thông tin. Đó là nơi AI thực sự hiểu, tóm tắt và giúp nhóm của bạn hành động nhanh hơn dựa trên thông tin đó.

Tự động tạo công việc từ trò chuyện, tài liệu và nhiều nguồn khác thông qua ClickUp AI.

Đó là sự khác biệt giữa một ứng dụng để trò chuyện đơn giản và một ứng dụng được thiết kế để loại bỏ tình trạng phân tán thông tin ngay từ gốc rễ.

Làm đúng cách: Bắt đầu với kiến trúc Không gian Làm việc, không phải kênh trò chuyện.

Cấu trúc không gian làm việc chính là điểm khởi đầu và kết thúc của trải nghiệm ClickUp của bạn.

Cấu trúc không gian làm việc chính là điểm khởi đầu và kết thúc của trải nghiệm ClickUp của bạn.

Triết lý cốt lõi của tôi rất đơn giản: cấu trúc không gian làm việc của bạn nên định hướng chiến lược trò chuyện của bạn.

Nếu bạn chưa phải là người dùng thành thạo ClickUp, đây là cách đơn giản nhất để hiểu về kiến trúc của ClickUp (hoặc Phân cấp dự án ):

Một không gian tương tự như một bộ phận hoặc hàm chính (Marketing, Giao hàng, Sản phẩm, Công việc khách hàng)

Một Thư mục tương tự như một chương trình hoặc quy trình làm việc bên trong không gian đó (Chiến dịch, Sprint, Onboarding).

Một Danh sách công việc là nơi công việc thực tế được tổ chức (Backlog, Yêu cầu, Công việc, Lỗi).

Tạo hệ thống công việc và hợp tác có tổ chức với các thành viên trong nhóm của bạn thông qua Hệ thống Dự án Phân cấp của ClickUp.

Hầu hết các nhóm lại làm ngược lại. Họ bắt đầu với trò chuyện trước tiên. Họ tạo ra một danh sách dài các kênh như #announcements, #bugs, #ngẫu nhiên, #client-requests… và chỉ sau đó mới cố gắng kết nối các cuộc hội thoại đó trở lại với công việc.

Đó là cách tình trạng lộn xộn trong giao tiếp bắt đầu.

Kết hợp Phân cấp Dự án tích hợp sẵn của ClickUp với Trò chuyện

Trong ClickUp, Hệ thống phân cấp và ClickUp Trò chuyện được tích hợp chung trong một thanh bên.

Mỗi Không gian, Thư mục và Danh sách công việc đều có thể có kênh trò chuyện riêng biệt.

Nó "không hoạt động" theo mặc định — nó luôn sẵn sàng khi bạn cần. Nhưng ngay khi bạn nhấp vào Thêm kênh, địa điểm đó sẽ có một luồng cuộc hội thoại tập trung liên kết với công việc thực tế.

Đây là lý do tại sao điều đó quan trọng:

Các kênh tự động kế thừa quyền chia sẻ và quyền truy cập Nếu ai đó không có quyền truy cập vào công việc, họ sẽ không thấy kênh đó. Không cần mời riêng biệt. Không cần quản lý thủ công.

Những người phù hợp nhận được thông tin cập nhật phù hợp theo thiết kế Bạn theo dõi không gian/thư mục/Danh sách công việc mà bạn thực sự tham gia vào công việc, và thành viên kênh tự nhiên trùng khớp với những người có thể thực hiện hành động.

Trò chuyện cuối cùng đã phản ánh cách công việc được tổ chứcGiao tiếp trở thành một phần của Không gian Làm việc — không phải là một thế giới song song nơi các quyết định được đưa ra rồi bị lãng quên.

Khi xây dựng hệ thống trò chuyện dựa trên cấu trúc công việc, các nhóm sẽ dành ít thời gian hơn để phân loại tin nhắn và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy dự án tiến triển.

Chuyển các địa điểm quan trọng thành các kênh tập trung

Trong webinar, chúng tôi đã trình diễn điều này bằng cách sử dụng khu vực Sản phẩm số trong không gian làm việc của chúng tôi—nơi mà nhóm xây dựng và duy trì các mẫu ClickUp của chúng tôi.

Thông thường, các nhóm sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một kênh rộng #product-announcements trên Slack (hoặc bất kỳ công cụ trò chuyện nào họ sử dụng). Vấn đề là kênh này nằm xa khỏi công việc thực tế. Nó trở thành một luồng thông tin cập nhật mà mọi người lướt qua, bỏ lỡ hoặc quên kết nối lại với các công việc.

Chia sẻ các cập nhật toàn công ty thông qua Posts trên ClickUp Trò chuyện

Thay vào đó, chúng tôi đã thực hiện một giải pháp đơn giản hơn trong ClickUp:

Tạo một danh sách Thông báo chuyên dụng bên trong khu vực Sản phẩm Kỹ thuật số của chúng tôi.

Nhấp vào Thêm kênh trong danh sách đó để tạo ngay một kênh trò chuyện liên kết với nó.

Thêm đúng người vào danh sách theo dõi, để chỉ nhóm chịu trách nhiệm cho công việc đó mới có thể xem được.

Giờ đây, mọi thông báo về các sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi đều xuất hiện tại cùng một nơi mà công việc phát triển sản phẩm thực tế được tổ chức.

Đảm bảo thành viên kênh phù hợp với những người có thể xử lý tin nhắn.

Vì các kênh được liên kết với địa điểm, những người có thể xem và theo dõi một kênh đã được xác định bởi cài đặt chia sẻ của không gian làm việc. Chúng tôi sử dụng điều này để đảm bảo giao tiếp vừa định hướng vừa dễ dàng tìm kiếm:

Bất kỳ ai có quyền truy cập vào Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc đều có thể theo dõi kênh.

Sau khi được thêm vào danh sách theo dõi, họ có thể xem mọi cập nhật mà không cần phải tham gia một kênh Slack riêng biệt chỉ dành cho thành viên được mời.

Các thành viên mới trong nhóm có thể nhanh chóng nắm bắt bối cảnh lịch sử bằng cách duyệt qua kênh kết nối với địa điểm mà họ vừa được cấp quyền truy cập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi có thành viên mới tham gia kênh, đừng bắt họ phải cuộn qua hàng tuần tin nhắn để tìm hiểu thông tin. Sử dụng AI CatchUp trong ClickUp Trò chuyện để tóm tắt ngay lập tức những gì họ đã bỏ lỡ—các quyết định quan trọng, ưu tiên hiện tại và các chủ đề đang mở—giúp họ nhanh chóng nắm bắt bối cảnh và bắt đầu đóng góp mà không cần phải nhắn tin cho nhóm để tóm tắt lại. Theo dõi các cuộc hội thoại bị bỏ lỡ trong các kênh trò chuyện của bạn với ClickUp AI CatchUp

Cách giữ các cuộc hội thoại liên kết với công việc thông qua mối quan hệ tác vụ trong ClickUp

Chúng tôi dựa vào mối quan hệ giữa các công việc để đảm bảo trò chuyện luôn kết nối với công việc liên quan.

Nếu bạn mới sử dụng ClickUp, đây là phiên bản đơn giản: một mối quan hệ tác vụ chỉ là cách để liên kết hai phần công việc với nhau để bối cảnh vẫn được kết nối. Thay vì một cuộc hội thoại tồn tại độc lập trong công cụ trò chuyện, ClickUp cho phép bạn liên kết cuộc hội thoại đó trở lại công việc mà nó ảnh hưởng – để tin nhắn không bị mất đi ngay khi chủ đề im lặng.

Trong webinar này, bạn sẽ thấy tôi tham gia vào một không gian làm việc phiên bản alpha nơi nhóm của tôi đang xây dựng các mẫu nâng cao cho thị trường sắp ra mắt của chúng tôi – từ môi trường Scrum linh hoạt với lộ trình và các buổi họp định kỳ đến hệ thống vé nội bộ và trung tâm hỗ trợ.

Khi một thành viên trong nhóm ghi lại video cập nhật về một mẫu (ví dụ: hướng dẫn bắt đầu chi tiết cho mẫu dự án Scrum linh hoạt), chúng tôi:

Chia sẻ video cập nhật trong kênh trò chuyện liên quan.

Sử dụng Mối quan hệ để liên kết tin nhắn đó trực tiếp với công việc cụ thể (ví dụ: công việc Hướng dẫn Bắt đầu)

Hãy để ClickUp gom các tin nhắn đó vào dòng hoạt động của công việc.

Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai mở công việc sau này sẽ thấy:

Chi tiết công việc và trường thông tin

Các tin nhắn liên quan và cập nhật video được tập trung tại một nơi duy nhất.

Một bản ghi chép rõ ràng về những gì đã được thảo luận, những thay đổi đã được thực hiện và lý do tại sao.

Đây là một trong những cách đơn giản nhất để giảm thiểu tình trạng phân tán thông tin lâu dài. Nó biến cuộc trò chuyện từ một cuộc hội thoại tạm thời thành bối cảnh bền vững gắn liền với công việc.

📮ClickUp Insight: 75% người dùng cho biết việc mở trò chuyện mỗi sáng giúp họ dễ dàng bắt đầu ngày làm việc. Số còn lại mô tả điều đó như một công việc thứ hai! Paradox? Trò chuyện có vẻ có năng suất cho đến khi bạn nhận ra rằng nửa ngày của mình dành cho việc cuộn, tìm kiếm hoặc đọc lại những chủ đề dài dòng, lan man. Chúng ta đã làm cho cuộc trò chuyện trở nên quá nhanh để có bối cảnh và quá phân mảnh để theo dõi rõ ràng. ClickUp Chat mang lại sự tập trung trở lại. Nó gắn kết các cuộc hội thoại với công việc thực tế, nơi một tin nhắn có thể ngay lập tức trở thành một công việc, một việc cần theo dõi hoặc một điểm quyết định. ClickUp Brain cũng tóm tắt những điều đó vì công việc và cuộc trò chuyện của bạn cuối cùng đã được kết nối!

Cách sử dụng Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo để ngừng lặp lại công việc trong ClickUp Trò chuyện

⚡️ Đây là một trong những mẹo hay nhất (mặc dù có phần tinh quái!) của tôi: Hãy để các tính năng Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp xử lý việc tóm tắt, thông báo và trả lời trong các kênh trò chuyện của bạn khi có thể. Như vậy, nhóm của bạn có thể tập trung vào việc ra quyết định, thay vì phải tìm kiếm thông tin.

Hai mô hình nổi bật:

Tài liệu được hỗ trợ bởi AI từ các đề cập

Chúng ta có thể tạo ra các "nhóm AI" nhỏ hoặc quy tắc để theo dõi việc đề cập đến một tài liệu AI cụ thể trên một công việc. Khi điều đó xảy ra, ClickUp sẽ tạo ra một tài liệu tóm tắt cho công việc đó, tổng hợp các chi tiết chính và hoạt động đã diễn ra cho đến nay.

Điều này đặc biệt hữu ích khi một công việc có nhiều trao đổi qua lại. Thay vì phải cuộn qua các cập nhật và bình luận, bạn sẽ có một tài liệu gọn gàng ghi lại những thông tin quan trọng.

Các đại lý tự động trong các kênh

Trong một số kênh (ví dụ: kênh phát triển web), chúng ta có thể kích hoạt Trợ lý Tự động để khi có tin nhắn được đăng, trợ lý sẽ trả lời tự động.

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh ClickUp Trò chuyện bằng các Trợ lý Tự động ClickUp.

Phản hồi đó có thể:

Phát hiện những gì đang diễn ra trong các công việc liên quan

Trả lời các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn người khác đến tài liệu phù hợp hoặc bước tiếp theo.

Nhờ vậy, mọi người có thể nhận được sự trợ giúp ngay lập tức*, mà không cần ai trong nhóm phải dừng việc cần làm để trả lời.

Cách sử dụng ClickUp để khắc phục tình trạng giao tiếp lộn xộn cho các nhóm làm việc từ xa: Nghi thức Nhật ký hàng ngày

Công ty của chúng tôi hoạt động hoàn toàn từ xa, với các thành viên trong nhóm phân bố ở nhiều múi giờ khác nhau. Trong môi trường thiết lập phân tán, tình trạng giao tiếp lộn xộn xuất hiện rất nhanh. Để giảm thiểu các tin nhắn qua lại và câu hỏi "Bạn có ở đó không?", chúng tôi đã xây dựng hệ thống Daily Logs trong ClickUp.

Đây là cách thức hoạt động:

Trong không gian Nhân sự của chúng tôi, chúng tôi đã tạo danh sách Nhật ký hàng ngày bên trong thư mục Nhóm .

Mỗi thành viên trong nhóm đều có một công việc cụ thể mà họ chịu trách nhiệm cập nhật.

Trực tuyến, Làm việc tập trung, Đi công tác, Nghỉ phép và Nghỉ giải lao . Công việc đó bao gồm các trạng thái tùy chỉnh nhưvà

Các quy trình tự động hóa theo dõi sự thay đổi trạng thái và gửi tin nhắn đến kênh trò chuyện Daily Logs chuyên dụng.

Tự động hóa tất cả các quy trình thường xuyên của bạn với ClickUp Automations không cần mã.

Ví dụ, nếu tôi cài đặt trạng thái của mình là "Nghỉ ngơi" trong 30 phút, hệ thống tự động hóa sẽ đăng một cập nhật thân thiện vào kênh Daily Logs với tên công việc, trạng thái và thời lượng - về cơ bản là nói: "Tôi đang nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền."

📌 Kết quả: Tất cả thành viên trong nhóm có thể ngay lập tức xem ai sẵn sàng cho cuộc gọi nhanh, ai đang tập trung làm việc và ai đang offline — mà không cần phải tràn ngập các kênh ngẫu nhiên với các cập nhật trạng thái.

Tại sao phương pháp này lại hiệu quả đến vậy cho các nhóm làm việc từ xa

Mô hình này cung cấp cho các nhóm làm việc từ xa như chúng tôi một cách nhẹ nhàng để:

Tôn trọng thời gian tập trung và ranh giới cá nhân của nhau.

Tránh phải đoán xem ai đó có rảnh để gọi điện hay không.

Giữ các cập nhật trạng thái tại một nơi duy nhất và dễ dự đoán thay vì rải rác trong các tin nhắn riêng tư (DMs).

Chúng tôi thậm chí còn sử dụng các trạng thái này khi lên lịch các cuộc theo dõi trong các kênh khác. Nếu ai đó đang nghỉ ngơi hoặc vắng mặt, chúng tôi có thể lên lịch tin nhắn cho khi họ trở lại. Điều này giúp giao tiếp tập trung vào những điều cần thiết thay vì liên tục.

Từ tin nhắn phân tán đến hệ thống giao tiếp nội bộ có chủ đích: Hãy sao chép cách thiết lập ClickUp trò chuyện này.

Cách tiếp cận của chúng tôi với ClickUp Chat không chỉ là "một công cụ trò chuyện khác" mà là xây dựng một hệ thống giao tiếp có chủ đích phản ánh cách công việc của chúng tôi được tổ chức. Và bạn cũng có thể áp dụng nó!

Thiết kế một cấu trúc không gian làm việc rõ ràng trước tiên

Chuyển các địa điểm quan trọng thành các kênh tập trung

Sử dụng danh sách Daily Logs để theo dõi sự hiện diện từ xa.

Kết nối các thông điệp quan trọng với các công việc bằng tính năng Mối quan hệ

Chuyển các câu hỏi lặp đi lặp lại thành một quy trình wiki được hỗ trợ bởi AI

Hệ thống này đã giúp chúng tôi chuyển từ tình trạng lộn xộn kiểu Slack sang sự rõ ràng do ClickUp mang lại.

Nhưng đừng lo lắng, bạn không cần phải áp dụng tất cả các phương pháp cùng một lúc. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi:

Ở đâu chúng ta đã có một phân cấp vững chắc (Spaces, thư mục, Danh sách công việc) xứng đáng có kênh riêng?

Làm thế nào một danh sách Daily Logs có thể giúp nhóm làm việc từ xa của chúng ta tuân thủ thời gian tập trung và khả năng sẵn sàng?

Những kênh có lưu lượng truy cập cao nào sẽ được hưởng lợi từ các mối quan hệ công việc hoặc các tác nhân tự động hóa, để chúng ta không phải lặp lại thông tin liên tục?

Sau đó, tiếp tục phát triển từ đó.

Bắt đầu với tài khoản ClickUp miễn phí và bắt tay vào xây dựng!

Christopher là người sáng lập Upficient, một nhà cung cấp giải pháp ClickUp độc lập phục vụ các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn thế giới với các giải pháp ClickUp mạnh mẽ. Họ cũng có một thị trường cho các mẫu ClickUp—từ hệ thống vận hành OKR và EOS đến môi trường dự án linh hoạt và trung tâm hỗ trợ nội bộ—dành cho người dùng Business Plus và Enterprise.