En İyi 12 Ücretsiz Emlak CRM Aracı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Gayrimenkul sektöründe zaman gerçekten paradır.
Ve her emlak profesyoneli, sonuçta başarısızlıkla sonuçlanan belirli bir anlaşmaya tonlarca saat harcamaktan daha kötü bir şey olmadığını bilir.
Bu gerçekten evime çarptı, değil mi?
Bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için emlakçılar, müşteri verilerini depolamak, müşteri tercihlerini belirlemek, iletişimi kolaylaştırmak ve daha fazlasını yapmak için en iyi emlak CRM sistemlerine güveniyor.
Ancak, tıpkı gayrimenkuller gibi, piyasada tonlarca ücretsiz emlak CRM aracı bulunmaktadır!
En iyi emlak CRM çözümünü bulmanıza yardımcı olmak için, emlak sektöründe CRM'nin ne olduğunu ele alacak ve 12 harika ücretsiz emlak CRM aracını, anahtar özellikleri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleriyle birlikte tanıtacağız.
Haydi eve gidelim!
Gayrimenkulde CRM nedir?
CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ), güçlü müşteri ilişkileri oluşturmak ve sürdürmek ile ilgilidir.
CRM emlak sektöründe neden önemlidir?
Bir emlakçı, anlaşmaları garantilemek için müşterilerle sağlam ilişkiler kurmalıdır. Emlak işinde bu tür ilişkiler kurmak çok zaman ve para gerektirir.
Ancak işte bu noktada müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı devreye girer.
CRM yazılımı, emlakçılara satış süreçlerini otomatikleştirme, en uygun anlaşmalara odaklanma ve yanıt sürelerini hızlandırma konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede, kendinizi küçümsemeden daha fazla mülk satabilirsiniz. 😉
Gayrimenkul CRM yazılımlarında bulunan bazı özellikler şunlardır:
- Gayrimenkul pazarlama otomasyonu
- Satış boru hattı yönetimi
- İletişim yönetimi
- E-posta şablonları
- Raporlar ve gösterge panelleri
Gayrimenkul CRM incelemelerini incelerken, ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak için bu özelliklere dikkat etmelisiniz.
Emlakçılar için en iyi CRM'ye sahip olmak, emlak şirketinizin müşteri ilişkilerini geliştirmesine, görevleri otomatikleştirmesine ve satışları artırmasına yardımcı olacaktır.
Görev otomasyonunun nasıl işlediğinden emin değil misiniz? İşte görevleri otomatikleştirme hakkında bir kılavuz.
12 En İyi Ücretsiz Emlak CRM Yazılımı
İşte piyasadaki en iyi 12 emlak CRM yazılımı. Her aracı keşfettikten sonra, hayalinizdeki emlak CRM yazılımını kolayca belirleyebileceksiniz!
1. ClickUp
ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı proje yönetimi ve ücretsiz emlak CRM araçlarından biridir.
Gayrimenkul sektörü anlaşma odaklı bir sektör olduğu için, size cazip bir teklifimiz var.
Hadi, dinleyelim.
ClickUp, tekrarlayan süreçleri sizin için halleden bir CRM çözümüdür, böylece siz ev sayılarına odaklanabilirsiniz.
ClickUp gibi bir emlak proje yönetimi yazılımı ile İlişkiler özelliğini kullanarak mükemmel bir müşteri veritabanı oluşturabilir ve potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve listeleri tanıtmanıza yardımcı olacak güzel bir Form görünümü elde edebilirsiniz.
ClickUp'ın emlak sektörü için en iyi ücretsiz CRM olmasının nedenleri:
- Gösterge panelleri : anlaşmalarınızın ilerleyişini gökdelen görünümünde izleyin 🏢
- Özel Alanlar: liste bağlantıları, iletişim bilgileri, sözleşme durumu, ödemeler ve daha fazlası dahil olmak üzere önemli ayrıntıları izleyin
- Özel Durumlar:"sözleşme gönderildi", "sözleşme imzalandı" veya "pazarlık devam ediyor" gibi benzersiz durumlar ekleyin, böylece herkes bir anlaşmanın durumunu bilir
- Form görünümü: güzel Formlar ile müşterilerinizin aradıklarını keşfedin. Burada, müşteri taleplerini mevcut listelerle eşleştirmek için gönderiyi Özel Alanlara göre filtreleyebilirsiniz
- Belgeler : çevrimiçi yayınlamadan önce emlak listelerini taslak olarak hazırlayın ve pazarlama stratejileri üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Hiyerarşi Yapısı: projeleri ve belgeleri Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler ve daha fazlasına düzenleyerek acentelerinizin işlerini kolaylaştırın
- Gantt Grafikleri: müşteri programlarını görselleştirin ve süreçlerin "satılık" durumundan "satıldı" durumuna geçişini izleyin 💰
- Takvim görünümü: müşteri randevularını kolaylıkla planlayın ve yönetin
- ClickUp'ta e-posta : ClickUp'ta doğrudan sorulara yanıt vererek e-posta yanıt sürelerini hızlandırın
- Kontrol Listesi Şablonları: alıcılarınız ve çalışanlarınız için Kontrol Listeleri oluşturun ve bunları Şablon olarak kaydederek zaman kazanın
- Proofing: potansiyel evlerin resimlerini müşterilerle paylaşın, böylece istediklerini hayal edebilsinler
ClickUp'ı CRM olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? ClickUp'ta kendi CRM'inizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin .
Ve bu harika avantajlarla anlaşmayı daha da cazip hale getireceğiz:
ClickUp artıları
- Sınırsız kullanıcıya sahip olmanızı sağlayan ücretsiz bir emlak CRM
- Hazır CRM şablonları
- Çevrimiçi ve Çevrimdışı Mod ile kullanıcı dostu arayüz
- Sütun Hesaplamaları ile toplam sözleşme değerlerini hesaplayın, kapanış için toplam maliyeti belirleyin ve daha fazlasını yapın
- Müşteri toplantıları veya gösterimler için hatırlatıcılar ayarlayın ve hatırlatıcıya liste ek dosyasını ekleyin
- Yinelenen Görevler ile tekrarlanacak rutin görevler ayarlayın
- Otomasyonu kullanarak size uygun otomatik bir iş akışı oluşturun
- Görev Öncelikleri ile bir mülkü satın alma, satma veya listeye ekleme olasılığı en yüksek alıcılara odaklanın
- Harita görünümü ile müşterilerinizin ve mülklerinin konumlarını coğrafi olarak görün
- Küçük bir işletme veya kurumsal bir şirket olmanız fark etmez, kuruluşunuzun yapısına uygun izinleri ayarlayabilirsiniz
- İşbirliğini artırmak için misafirleri evinize (Çalışma Alanı) davet edin
- Güçlü uygulama Google Takvim, Zoom, TimeCamp ve daha fazlasıyla entegrasyon
- Güçlü iOS ve Android Mobil Uygulamalarımızı kullanarak görevler, notlar ve belgeler oluşturun
En son gelişmelerimizi görmek için ClickUp'ın halka açık yol haritasına göz atın. 🏘
Ve bu ücretsiz emlak CRM yazılımının sizin için hazırladığı tüm heyecan verici özellikleri görmeyi unutmayın.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda fiyatlandırma planı sunar:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan:
- Sınırsız Plan Üye başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı Üye başına aylık 12 $
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
Henüz karar vermediniz mi? İşte emlak acenteleri için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinize dair bir kılavuz.
2. LionDesk
LionDesk , planlanmış e-postalar ve metinler içeren bir emlak CRM aracıdır. Uygulama ayrıca potansiyel müşteri oluşturma özelliklerine ve entegre video e-postalar ile video mesajlaşma özelliğine sahiptir.
Böylece, karantina sırasında anlaşmaları garantileyebilirsiniz. 😉
LionDesk'in anahtar özellikleri
- Satış sürecinizi ve kapalı anlaşmalarınızı takip edin
- 100 adet önceden hazırlanmış pazarlama kampanyasına erişim
- Müşterilerinize etiketler ekleyin, böylece ticari gayrimenkul alıcı ve satıcılarını hızlıca tanımlayabilirsiniz
- Performansa veya posta koduna göre potansiyel müşterileri atamanızı sağlayan potansiyel müşteri yönetimi özelliği
LionDesk fiyatlandırması
LionDesk'in fiyat planları aylık 25 dolardan başlıyor.
LionDesk müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,8/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)
3. Zoho
Zoho CRM , müşterileriniz işinizle etkileşime girdiğinde size gerçek zamanlı bildirimler gönderen hepsi bir arada bir CRM platformudur. Ayrıca, gerçek zamanlı raporlarla satış KPI'larınızı (anahtar performans göstergeleri) takip edebilirsiniz.
Bu ücretsiz CRM'yi, müşterilerinize ulaşmak için en uygun zamanı ve kanalı bulmak için de kullanabilirsiniz. Böylece satış yapma olasılığınız artar.
Zoho CRM'nin anahtar özellikleri
- Self servis portallar aracılığıyla potansiyel alıcıları ve satıcıları birbirine bağlayın
- Çevrimiçi formlar, canlı sohbetler, sosyal medya ve daha fazlasından potansiyel müşteriler oluşturun
- Özelleştirilebilir e-posta şablonlarıyla iletişimi hızlandırın
- Müşterileri projelerde işbirliği yapmaya davet edin
Zoho CRM fiyatlandırması
Zoho CRM, üç kullanıcıya kadar ücretsiz bir emlak aracıdır. Ücretli planlar aylık 20 $/kullanıcıdan başlar.
Zoho CRM müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (4800+ yorum)
4. Wise Agent
Wise Agent , komisyon raporları oluşturmanıza ve zaman tahminleri ve öncelikler içeren görev listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir emlak CRM yazılımıdır.
Ancak bu emlak CRM aracını seçerek akıllıca bir karar vermiş olur musunuz?
Hadi öğrenelim..
Wise Agent'ın anahtar özellikleri
- Müşteri işlemlerini, iletişim kayıtlarını ve diğer tüm belgeleri uygulamada saklayın
- Önemli emlak bilgilerini saklamanıza olanak tanıyan emlak listesi özelliği
- Alıcıların hassas bilgilere erişmeden işbirliği yapabilmesi için takım izinlerini ayarlayın
- Günlük planlayıcı randevu hatırlatıcıları gönderir
Wise Agent fiyatlandırması
Bu emlak CRM aracının fiyat planları aylık 29 $'dan başlar.
Wise Agent müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,7/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
5. Follow Up Boss
Follow Up Boss, konuşma oranları, toplam anlaşma değeri ve toplam komisyon değeri gibi önemli metrikleri izlemek için yerleşik işlevselliğe sahip bir gayrimenkul proje yönetimi yazılımıdır.
Uygulama ayrıca not alma özelliğine sahiptir ve konuşmaları takım arkadaşlarınıza atayabilirsiniz. Bu şekilde, gerçekten bir takip patronu olabilirsiniz! 😎
Follow Up Boss'un anahtar özellikleri
- Aktif listelerinizi ve alıcılarınızı görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olan sezgisel sürükle ve bırak anlaşma boru hattı
- Google Takvim ve Office 365 Takvim ile iki yönlü senkronizasyon
- Hatırlatıcılar ayarlayın, böylece hiçbir takip işlemini kaçırmayın
- Görevleri önceliğe göre sıralayın
Follow Up Boss fiyatlandırması
Fiyatlandırma planları aylık 69 $/kullanıcıdan başlar.
Follow Up Boss müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)
Danışmanlar için en iyi CRM'ler hakkında bilgi edinin!
6. En İyi Üretici
Top Producer dinamik müşteri iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bir CRM sistemidir.
Bir anlaşma başarısız olursa veya bir toplantı kaçırılırsa, otomasyon özelliği görevi otomatik olarak günceller. Uygulama ayrıca Gmail, iCloud, Outlook ve diğer yazılımlarla da entegre olur.
Peki bu araç, en iyi performansı gösteren acenteleri yetiştirmenize yardımcı olacak mı?
Bir bakalım..
Top Producer'ın anahtar özellikleri
- Profesyonel emlak e-posta şablonları
- Kişilere, iletişime ve programlara ortak erişim ile takımınızı bilgilendirin
- Sosyal medya verileriyle müşteriler hakkında ayrıntılı bilgiler edinin
- Ücretsiz MLS (çoklu listeleme hizmeti) bağlantısı ile müşterilerinizin faizine uygun mülkleri izleyin
Top Producer fiyatlandırması
Top Producer'ın fiyat planı, kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar.
Top Producer müşteri değerlendirmeleri
- G2: 2,9/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 3,8/5 (100+ yorum)
7. Freshworks
Freshworks, temsilcilerin Slack ve Zoom'da işbirliği yaparak anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasını sağlayan bir CRM yazılımıdır. Tahmin özelliğini kullanarak ortalama anlaşma boyutunu tahmin edebilirsiniz.
Bu uygulama, acentelerinizin emlak sektöründeki her türlü fırtınayı atlatmasına yardımcı olabilir mi?
Freshworks'ün anahtar özellikleri
- Potansiyel müşterilerle e-posta ve sohbet konuşmaları ve telefon kayıtları
- Yaklaşan randevuların ve tamamlanması gereken görevlerin listesini alın
- AI Freddy'nin üzerinde çalışmanız gereken fırsatları belirleyip etiketlemesine izin vererek iş akışınızı daha iyi önceliklendirin
- İlgili verileri depolamak ve bir mülkün ayrıntılarını kaydetmek için özel alanlar oluşturun
Freshworks fiyatlandırması
Freshworks'ün fiyat planları aylık 35 $/kullanıcıdan başlar.
Freshworks müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)
8. Ixact Contact
Ixact Contact, müşterilerin doğum günlerini ve taşınma yıldönümlerini takip etmenize yardımcı olan ayrıntılı iletişim profilleri içeren bir CRM yazılımıdır. 💝
Bu araç ayrıca komisyon hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmak için adımları haritalandırmanıza olanak tanır. Böylelikle takımlar ilerlemeyi izleyebilir ve kararlılıklarını koruyabilir.
Ixact Contact anahtar özellikleri
- İletişim verilerinizi tek bir, yönetimi kolay veritabanında düzenler
- Komisyonlarınızı ve satış sürecinizi takip edin
- Bileşenler ve gösterge panelleriyle satış süreciniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin
- Önemli görevler ve randevular için e-posta hatırlatıcıları alın
Ixact Contact fiyatlandırması
Ixact Contact'ın fiyat planları aylık 39 $'dan başlar.
Ixact Contact müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)
9. HubSpot
HubSpot, müşteri iletişimi kolaylaştıran en iyi emlak CRM'lerinden biridir. Tıkla ve ara işlevselliği ile, bir düğmeye tıklayarak müşterilerinizle bağlantı kurabilirsiniz.
Bu ücretsiz CRM'yi HubSpot pazarlama, satış, müşteri desteği ve içerik yönetimi araçlarına bağlayarak, temsilcileriniz için bir verimlilik merkez noktası oluşturabilirsiniz.
HubSpot Anahtar özellikler
- Potansiyel bir müşteri e-postanızı açtığında bildirim alın
- En iyi ve en sık kullandığınız satış e-postalarını şablonlara dönüştürün
- Tüm satış süreçlerinizi görsel bir gösterge panelinde görünüm
- Android ve Mac CRM uygulamalarıyla seyahat ederken potansiyel müşterilerle bağlantıda kalın
HubSpot fiyatlandırması
HubSpot ücretsiz bir plan sunar ve ücretli bir plan tercih etmek isterseniz, fiyatlar aylık 50 $'dan başlar.
HubSpot müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (7000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)
10. RealtyJuggler
RealtyJuggler emlak CRM Yazılımı, emlakçılar ve diğer emlak profesyonelleri için bir yazılım düzenleyicisidir. Müşterileri takip edin, toplu e-postalar gönderin, e-posta ve basılı form kullanarak damla mesajlar gönderin.
RealtyJuggler'ın anahtar özellikleri
- Görevlerinizi, randevularınızı ve özel günlerinizi takip edin
- Yerleşik, özelleştirilebilir posta formlarıyla toplu, bireysel ve damla dizisi e-postaları planlayın
- Yeni potansiyel müşteriden kapalı işleme kadar tam işlem izleme
- Google G-Suite veya Gmail hesabıyla senkronizasyon
RealtyJuggler fiyatlandırması
RealtyJuggler 90 günlük deneme sürümü sunar ve ücretli planlar yıllık 179 ABD dolarıdır.
RealtyJuggler müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
11. Salesforce
Bazen emlakçılar çok bölgesel davranabilir ve bu da takımlar arasında çatışmalara yol açabilir.
Neyse ki, Salesforce harika bir bölge yönetimi özelliğine sahip bir emlak CRM yazılımıdır. Acenteleri belirli fırsatlara atayarak takım çatışmalarını önlemenize yardımcı olabilir.
Salesforce alternatiflerini inceleyin!
Salesforce'un anahtar özellikleri
- LinkedIn, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya sitelerindeki etkinlikleri takip ederek müşterilerinizin hangi tür mülklere faiz duyduğunu öğrenin
- Chatter feed özelliğini kullanarak takım üyeleriyle belgeleri ve içgörüleri paylaşın
- Potansiyel müşterileri doğru emlak satış temsilcisine yönlendirin ve atayın
- Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle acentelerinizin performansını izleyin
Salesforce fiyatlandırması
Salesforce'un fiyat planları aylık 25 $/kullanıcıdan başlar.
Salesforce müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (11.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
Farklı CRM kullanım örnekleri hakkında bilgi edinin!
12. Pipedrive
Pipedrive , internet bağlantısı olmadan kullanabileceğiniz, Android ve iOS için yerel uygulamaları olan bir emlak yatırım yazılımıdır. Bu sayede, seyahat ederken de anlaşmalarınızı takip edebilirsiniz. 🚘
Pipedrive'ın anahtar özellikleri
- Sesli notlarınız otomatik olarak yazıya dönüştürülür
- Kişiselleştirilmiş e-postaları otomatik olarak gönderme gibi iletişim otomasyonu özellikleri
- Anlaşmalarınızı takip etmenizi sağlayan etkinlik hatırlatıcıları
- Randevuları Google Takvim ile senkronize edin
Pipedrive fiyatlandırması
Pipedrive'ın fiyat planları aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.
Pipedrive müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2000'den fazla yorum)
Bonus CRM Araçları: Microsoft Dynamics alternatiflerini inceleyin!
Son ama en önemlisi 😉
CRM yazılımı, emlak acentenizin bilinçli kararlar almasına, değerli müşterilerle iletişim halinde kalmasına ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olabilir.
Ancak, herhangi bir ev arayan kişi gibi, herhangi bir emlak yazılımıyla yetinemezsiniz.
Ve bazı iyi emlak CRM araçlarından bahsetmiş olsak da, hiçbiri ClickUp kadar kapsamlı değildir
En iyi ticari emlak CRM'sine sahip olabilecekken neden "idare eder" bir araçla yetinmek isteyesiniz ki?
ClickUp ile, temsilcileriniz satış hedeflerine yönelik ilerlemelerini ayarlayabilir ve izleyebilir, hızlı başvuru için liste belgelerini mevcut anlaşmalara bağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilir.
Acentelerinizin kendilerini gerçekten evlerinde hissedecekleri ücretsiz bir CRM aracını deneyimlemek için bugün ücretsiz ClickUp ile anlaşın. 🏠