En İyi 12 Ücretsiz Emlak CRM Aracı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Gayrimenkul sektöründe zaman gerçekten paradır.

Ve her emlak profesyoneli, sonuçta başarısızlıkla sonuçlanan belirli bir anlaşmaya tonlarca saat harcamaktan daha kötü bir şey olmadığını bilir.

Bu gerçekten evime çarptı, değil mi?

Bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için emlakçılar, müşteri verilerini depolamak, müşteri tercihlerini belirlemek, iletişimi kolaylaştırmak ve daha fazlasını yapmak için en iyi emlak CRM sistemlerine güveniyor.

Ancak, tıpkı gayrimenkuller gibi, piyasada tonlarca ücretsiz emlak CRM aracı bulunmaktadır!

En iyi emlak CRM çözümünü bulmanıza yardımcı olmak için, emlak sektöründe CRM'nin ne olduğunu ele alacak ve 12 harika ücretsiz emlak CRM aracını, anahtar özellikleri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleriyle birlikte tanıtacağız.

Haydi eve gidelim!

Gayrimenkulde CRM nedir?

CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ), güçlü müşteri ilişkileri oluşturmak ve sürdürmek ile ilgilidir.

CRM emlak sektöründe neden önemlidir?

Bir emlakçı, anlaşmaları garantilemek için müşterilerle sağlam ilişkiler kurmalıdır. Emlak işinde bu tür ilişkiler kurmak çok zaman ve para gerektirir.

Ancak işte bu noktada müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı devreye girer.

CRM yazılımı, emlakçılara satış süreçlerini otomatikleştirme, en uygun anlaşmalara odaklanma ve yanıt sürelerini hızlandırma konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede, kendinizi küçümsemeden daha fazla mülk satabilirsiniz. 😉

Gayrimenkul CRM yazılımlarında bulunan bazı özellikler şunlardır:

Gayrimenkul pazarlama otomasyonu

Satış boru hattı yönetimi

İletişim yönetimi

E-posta şablonları

Raporlar ve gösterge panelleri

Gayrimenkul CRM incelemelerini incelerken, ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulmak için bu özelliklere dikkat etmelisiniz.

Emlakçılar için en iyi CRM'ye sahip olmak, emlak şirketinizin müşteri ilişkilerini geliştirmesine, görevleri otomatikleştirmesine ve satışları artırmasına yardımcı olacaktır.

Görev otomasyonunun nasıl işlediğinden emin değil misiniz? İşte görevleri otomatikleştirme hakkında bir kılavuz.

12 En İyi Ücretsiz Emlak CRM Yazılımı

İşte piyasadaki en iyi 12 emlak CRM yazılımı. Her aracı keşfettikten sonra, hayalinizdeki emlak CRM yazılımını kolayca belirleyebileceksiniz!

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki süper verimli takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı proje yönetimi ve ücretsiz emlak CRM araçlarından biridir.

Gayrimenkul sektörü anlaşma odaklı bir sektör olduğu için, size cazip bir teklifimiz var.

Hadi, dinleyelim.

ClickUp, tekrarlayan süreçleri sizin için halleden bir CRM çözümüdür, böylece siz ev sayılarına odaklanabilirsiniz.

ClickUp gibi bir emlak proje yönetimi yazılımı ile İlişkiler özelliğini kullanarak mükemmel bir müşteri veritabanı oluşturabilir ve potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve listeleri tanıtmanıza yardımcı olacak güzel bir Form görünümü elde edebilirsiniz.

ClickUp'ın emlak sektörü için en iyi ücretsiz CRM olmasının nedenleri:

ClickUp'ı CRM olarak kullanma hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? ClickUp'ta kendi CRM'inizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin .

Ve bu harika avantajlarla anlaşmayı daha da cazip hale getireceğiz:

ClickUp artıları

En son gelişmelerimizi görmek için ClickUp'ın halka açık yol haritasına göz atın. 🏘

Ve bu ücretsiz emlak CRM yazılımının sizin için hazırladığı tüm heyecan verici özellikleri görmeyi unutmayın.

ClickUp, ihtiyaçlarınızı karşılamak için aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda fiyatlandırma planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan :

Sınırsız Plan Üye başına aylık 7 ABD doları

İş Planı Üye başına aylık 12 $

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

Henüz karar vermediniz mi? İşte emlak acenteleri için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinize dair bir kılavuz.

2. LionDesk

LionDesk , planlanmış e-postalar ve metinler içeren bir emlak CRM aracıdır. Uygulama ayrıca potansiyel müşteri oluşturma özelliklerine ve entegre video e-postalar ile video mesajlaşma özelliğine sahiptir.

Böylece, karantina sırasında anlaşmaları garantileyebilirsiniz. 😉

LionDesk'in anahtar özellikleri

Satış sürecinizi ve kapalı anlaşmalarınızı takip edin

100 adet önceden hazırlanmış pazarlama kampanyasına erişim

Müşterilerinize etiketler ekleyin, böylece ticari gayrimenkul alıcı ve satıcılarını hızlıca tanımlayabilirsiniz

Performansa veya posta koduna göre potansiyel müşterileri atamanızı sağlayan potansiyel müşteri yönetimi özelliği

LionDesk fiyatlandırması

LionDesk'in fiyat planları aylık 25 dolardan başlıyor.

LionDesk müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)

Zoho CRM , müşterileriniz işinizle etkileşime girdiğinde size gerçek zamanlı bildirimler gönderen hepsi bir arada bir CRM platformudur. Ayrıca, gerçek zamanlı raporlarla satış KPI'larınızı (anahtar performans göstergeleri) takip edebilirsiniz.

Bu ücretsiz CRM'yi, müşterilerinize ulaşmak için en uygun zamanı ve kanalı bulmak için de kullanabilirsiniz. Böylece satış yapma olasılığınız artar.

Zoho CRM'nin anahtar özellikleri

Self servis portallar aracılığıyla potansiyel alıcıları ve satıcıları birbirine bağlayın

Çevrimiçi formlar, canlı sohbetler, sosyal medya ve daha fazlasından potansiyel müşteriler oluşturun

Özelleştirilebilir e-posta şablonlarıyla iletişimi hızlandırın

Müşterileri projelerde işbirliği yapmaya davet edin

Zoho CRM fiyatlandırması

Zoho CRM, üç kullanıcıya kadar ücretsiz bir emlak aracıdır. Ücretli planlar aylık 20 $/kullanıcıdan başlar.

Zoho CRM müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (4800+ yorum)

4. Wise Agent

Wise Agent , komisyon raporları oluşturmanıza ve zaman tahminleri ve öncelikler içeren görev listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir emlak CRM yazılımıdır.

Ancak bu emlak CRM aracını seçerek akıllıca bir karar vermiş olur musunuz?

Hadi öğrenelim..

Wise Agent'ın anahtar özellikleri

Müşteri işlemlerini, iletişim kayıtlarını ve diğer tüm belgeleri uygulamada saklayın

Önemli emlak bilgilerini saklamanıza olanak tanıyan emlak listesi özelliği

Alıcıların hassas bilgilere erişmeden işbirliği yapabilmesi için takım izinlerini ayarlayın

Günlük planlayıcı randevu hatırlatıcıları gönderir

Wise Agent fiyatlandırması

Bu emlak CRM aracının fiyat planları aylık 29 $'dan başlar.

Wise Agent müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

5. Follow Up Boss

Follow Up Boss, konuşma oranları, toplam anlaşma değeri ve toplam komisyon değeri gibi önemli metrikleri izlemek için yerleşik işlevselliğe sahip bir gayrimenkul proje yönetimi yazılımıdır.

Uygulama ayrıca not alma özelliğine sahiptir ve konuşmaları takım arkadaşlarınıza atayabilirsiniz. Bu şekilde, gerçekten bir takip patronu olabilirsiniz! 😎

Follow Up Boss'un anahtar özellikleri

Aktif listelerinizi ve alıcılarınızı görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olan sezgisel sürükle ve bırak anlaşma boru hattı

Google Takvim ve Office 365 Takvim ile iki yönlü senkronizasyon

Hatırlatıcılar ayarlayın, böylece hiçbir takip işlemini kaçırmayın

Görevleri önceliğe göre sıralayın

Follow Up Boss fiyatlandırması

Fiyatlandırma planları aylık 69 $/kullanıcıdan başlar.

Follow Up Boss müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

Danışmanlar için en iyi CRM'ler hakkında bilgi edinin!

6. En İyi Üretici

Top Producer dinamik müşteri iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bir CRM sistemidir.

Bir anlaşma başarısız olursa veya bir toplantı kaçırılırsa, otomasyon özelliği görevi otomatik olarak günceller. Uygulama ayrıca Gmail, iCloud, Outlook ve diğer yazılımlarla da entegre olur.

Peki bu araç, en iyi performansı gösteren acenteleri yetiştirmenize yardımcı olacak mı?

Bir bakalım..

Top Producer'ın anahtar özellikleri

Profesyonel emlak e-posta şablonları

Kişilere, iletişime ve programlara ortak erişim ile takımınızı bilgilendirin

Sosyal medya verileriyle müşteriler hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Ücretsiz MLS (çoklu listeleme hizmeti) bağlantısı ile müşterilerinizin faizine uygun mülkleri izleyin

Top Producer fiyatlandırması

Top Producer'ın fiyat planı, kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar.

Top Producer müşteri değerlendirmeleri

G2: 2,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (100+ yorum)

7. Freshworks

Freshworks, temsilcilerin Slack ve Zoom'da işbirliği yaparak anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasını sağlayan bir CRM yazılımıdır. Tahmin özelliğini kullanarak ortalama anlaşma boyutunu tahmin edebilirsiniz.

Bu uygulama, acentelerinizin emlak sektöründeki her türlü fırtınayı atlatmasına yardımcı olabilir mi?

Freshworks'ün anahtar özellikleri

Potansiyel müşterilerle e-posta ve sohbet konuşmaları ve telefon kayıtları

Yaklaşan randevuların ve tamamlanması gereken görevlerin listesini alın

AI Freddy'nin üzerinde çalışmanız gereken fırsatları belirleyip etiketlemesine izin vererek iş akışınızı daha iyi önceliklendirin

İlgili verileri depolamak ve bir mülkün ayrıntılarını kaydetmek için özel alanlar oluşturun

Freshworks fiyatlandırması

Freshworks'ün fiyat planları aylık 35 $/kullanıcıdan başlar.

Freshworks müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

Ixact Contact, müşterilerin doğum günlerini ve taşınma yıldönümlerini takip etmenize yardımcı olan ayrıntılı iletişim profilleri içeren bir CRM yazılımıdır. 💝

Bu araç ayrıca komisyon hedefleri belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmak için adımları haritalandırmanıza olanak tanır. Böylelikle takımlar ilerlemeyi izleyebilir ve kararlılıklarını koruyabilir.

İletişim verilerinizi tek bir, yönetimi kolay veritabanında düzenler

Komisyonlarınızı ve satış sürecinizi takip edin

Bileşenler ve gösterge panelleriyle satış süreciniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Önemli görevler ve randevular için e-posta hatırlatıcıları alın

Ixact Contact'ın fiyat planları aylık 39 $'dan başlar.

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

HubSpot, müşteri iletişimi kolaylaştıran en iyi emlak CRM'lerinden biridir. Tıkla ve ara işlevselliği ile, bir düğmeye tıklayarak müşterilerinizle bağlantı kurabilirsiniz.

Bu ücretsiz CRM'yi HubSpot pazarlama, satış, müşteri desteği ve içerik yönetimi araçlarına bağlayarak, temsilcileriniz için bir verimlilik merkez noktası oluşturabilirsiniz.

HubSpot Anahtar özellikler

Potansiyel bir müşteri e-postanızı açtığında bildirim alın

En iyi ve en sık kullandığınız satış e-postalarını şablonlara dönüştürün

Tüm satış süreçlerinizi görsel bir gösterge panelinde görünüm

Android ve Mac CRM uygulamalarıyla seyahat ederken potansiyel müşterilerle bağlantıda kalın

HubSpot fiyatlandırması

HubSpot ücretsiz bir plan sunar ve ücretli bir plan tercih etmek isterseniz, fiyatlar aylık 50 $'dan başlar.

HubSpot müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (7000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

10. RealtyJuggler

RealtyJuggler emlak CRM Yazılımı, emlakçılar ve diğer emlak profesyonelleri için bir yazılım düzenleyicisidir. Müşterileri takip edin, toplu e-postalar gönderin, e-posta ve basılı form kullanarak damla mesajlar gönderin.

RealtyJuggler'ın anahtar özellikleri

Görevlerinizi, randevularınızı ve özel günlerinizi takip edin

Yerleşik, özelleştirilebilir posta formlarıyla toplu, bireysel ve damla dizisi e-postaları planlayın

Yeni potansiyel müşteriden kapalı işleme kadar tam işlem izleme

Google G-Suite veya Gmail hesabıyla senkronizasyon

RealtyJuggler fiyatlandırması

RealtyJuggler 90 günlük deneme sürümü sunar ve ücretli planlar yıllık 179 ABD dolarıdır.

RealtyJuggler müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

Bazen emlakçılar çok bölgesel davranabilir ve bu da takımlar arasında çatışmalara yol açabilir.

Neyse ki, Salesforce harika bir bölge yönetimi özelliğine sahip bir emlak CRM yazılımıdır. Acenteleri belirli fırsatlara atayarak takım çatışmalarını önlemenize yardımcı olabilir.

Salesforce alternatiflerini inceleyin!

Salesforce'un anahtar özellikleri

LinkedIn, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya sitelerindeki etkinlikleri takip ederek müşterilerinizin hangi tür mülklere faiz duyduğunu öğrenin

Chatter feed özelliğini kullanarak takım üyeleriyle belgeleri ve içgörüleri paylaşın

Potansiyel müşterileri doğru emlak satış temsilcisine yönlendirin ve atayın

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle acentelerinizin performansını izleyin

Salesforce fiyatlandırması

Salesforce'un fiyat planları aylık 25 $/kullanıcıdan başlar.

Salesforce müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (11.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Farklı CRM kullanım örnekleri hakkında bilgi edinin!

12. Pipedrive

Pipedrive , internet bağlantısı olmadan kullanabileceğiniz, Android ve iOS için yerel uygulamaları olan bir emlak yatırım yazılımıdır. Bu sayede, seyahat ederken de anlaşmalarınızı takip edebilirsiniz. 🚘

Pipedrive'ın anahtar özellikleri

Sesli notlarınız otomatik olarak yazıya dönüştürülür

Kişiselleştirilmiş e-postaları otomatik olarak gönderme gibi iletişim otomasyonu özellikleri

Anlaşmalarınızı takip etmenizi sağlayan etkinlik hatırlatıcıları

Randevuları Google Takvim ile senkronize edin

Pipedrive fiyatlandırması

Pipedrive'ın fiyat planları aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.

Pipedrive müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000'den fazla yorum)

Bonus CRM Araçları: Microsoft Dynamics alternatiflerini inceleyin!

Son ama en önemlisi 😉

CRM yazılımı, emlak acentenizin bilinçli kararlar almasına, değerli müşterilerle iletişim halinde kalmasına ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olabilir.

Ancak, herhangi bir ev arayan kişi gibi, herhangi bir emlak yazılımıyla yetinemezsiniz.

Ve bazı iyi emlak CRM araçlarından bahsetmiş olsak da, hiçbiri ClickUp kadar kapsamlı değildir

En iyi ticari emlak CRM'sine sahip olabilecekken neden "idare eder" bir araçla yetinmek isteyesiniz ki?

ClickUp ile, temsilcileriniz satış hedeflerine yönelik ilerlemelerini ayarlayabilir ve izleyebilir, hızlı başvuru için liste belgelerini mevcut anlaşmalara bağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Acentelerinizin kendilerini gerçekten evlerinde hissedecekleri ücretsiz bir CRM aracını deneyimlemek için bugün ücretsiz ClickUp ile anlaşın. 🏠