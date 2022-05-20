ClickUp'ta Kendi CRM'inizi Oluşturma

Merak ediyorum, neden kendi CRM'inizi oluşturuyorsunuz?

Masanızın köşesindeki dev dosyayı değiştirmek mi istiyorsunuz? Yoksa çok sayıda pahalı dijital araçla uğraşmak zorunda mı kalıyorsunuz?

Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslıyız, çünkü ClickUp yarım yamalak süreçlere veya para canavarlarına tahammül göstermez. 👹 💰

Hangi departmanda veya posta kodunda olursanız olun, beyninizin çalışma şekline göre işleyen bir platform hayal edin. Kendi CRM sisteminizi oluşturmak için bilmeniz gereken her şey ClickUp'ta mevcut, böylece işinizde bugün harekete geçebilirsiniz.

Sadece bir CRM platformuna sahip olmak, otomatik olarak başarı anlamına gelmez. Peki, ClickUp'taki bir CRM'nin sizin için doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız? Her şeyi tek bir sanal çatı altında insanları ve yazılımları entegre etme esnekliğine indirgeyebiliriz. Bunu isteyeceksiniz.

CRM nedir?

CRM veya Müşteri İlişkileri Yönetimi, potansiyel müşteriler, kişiler ve mevcut müşterilerden gelen günlük iletişim ve verileri yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Modern bir CRM , sıkıcı elektronik tabloların ve e-postaların yerini alan şablonlar, otomatik izleme ve raporlama özelliklerine sahip canlı bir müşteri veritabanıdır. Temelinde, bir CRM, işleri daha az işlem odaklı ve daha müşteri odaklı hale getirir.

Sorun şu ki, kişiler Linkedin ve ani telefon görüşmeleri gibi sayısız kaynaktan geliyor. İyi bir potansiyel müşteri veya değerli bir müşterinin gelen kutusunda cevapsız kalması büyük sorunlara yol açabilir. İşletmelerin enerjisini yönetim, hatırlama ve tahminlere harcaması durumunda büyümesi ve ölçeklenmesi zordur.

Doğru süreçlere ve araçlara sahipseniz, CRM daha fazla gelir elde etmenize, destekleyici ilişkiler kurmanıza ve potansiyel müşteri ve kampanyaların kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir. İşte burada ClickUp devreye giriyor! ⚡️🌐

ClickUp'ta CRM nasıl oluşturulur?

Zaten ücretsiz bir ClickUp hesabınız varsa, bu adım adım kılavuza katılın! Kısa sürede işlevsel bir CRM'ye sahip olacaksınız. ⏳

Adım 1: ClickUp'ın CRM şablonunu indirin

ClickUp'ın CRM şablonunu indirerek başlayalım!

ClickUp şablonuyla özel CRM'inizi oluştururken zaman kazanın

CRM Klasörünü depolamak için bir Alan oluşturmak veya hesabınızdaki mevcut bir Alanı kullanmak arasında seçim yapabileceğiniz bir pencere açılacaktır. Seçim sizin! ♠️

ClickUp'ta tek bir alandan diğer takımlarla işbirliği yapın

Önceden yüklenmiş müşteri örnek görevlerini görüyor musunuz? Gerçek verilerinizi eklemeden önce, CRM'nizi yapılandırmak için tercih ettiğiniz farklı görünümleri test etmek için bu görevleri kullanacağız. Bu şekilde hassas verilerle oynamayacağız ve kum havuzunda havalı şeyler inşa eden çocuklar gibi özgürce oynayabileceğiz. 🏖

Görev bilgilerini ve etkinlikleri tek bir ekranda görünüm

Şu anda baktığınız görünüm, CRM şablonunun ön tanımlı görünümü olan Liste görünümüdür. Görevlerinizi yönetmek için görsel bir yaklaşımı tercih ettiğinizi varsayalım. Bu durumda, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı görünümler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz:

ClickUp Pano görünümü. Görevler ön tanımlı olarak duruma göre sütunlar halinde gruplandırılır ve sol tarafta erken aşamadaki potansiyel müşteriler, sağ tarafta ise kapalı ve kazanılmış hesaplar gösterilir

ClickUp Takvim görünümü. Müşteri toplantılarını izlerken tüm planlamalarınızı yapabileceğiniz ve potansiyel müşterilerinizle bağlantı kurmak için her zaman hazır olmanızı sağlayan tek adres

ClickUp Tablo görünümü. Hesaplarınızla ilgili tüm bilgiler, temiz ve gezinmesi kolay bir tablo halinde görüntülenir

ClickUp'ı yeni kullanmaya başladıysanız, ClickUp'taki görevler ve görünümler hakkında bu hızlı tanıtım videosunu izleyin! ⬇️

Adım 3: Her iş akışını özelleştirmek için özel durumlar oluşturun

Kurulumun yarısına geldik! Gerçek özelleştirmenin tam olarak devreye girdiği alana geçelim: ClickUp'ta özel durumlar!

Şablonun önceden mevcut CRM iş akışı durumlarını kullanın veya kendi durumlarınızı düzenleyin/oluşturun. Bu adımı atlamayın.

Bu durumların, bir görevin bulunduğu aşamaya hızlı ve net bir bağlam sağlaması önemlidir. Ayrıca, süreçteki darboğazlar, kaynak tahsisi ve boru hattındaki her aşamanın döngü süresi hakkında bilgi vermek için raporlamada da büyük rol oynarlar.

Özel durumlar nasıl eklenir ve düzenlenir?

1. Durum adının üzerine gelin ve üç nokta düğmesine tıklayın > Durumları Yönet

Özel bir iş akışı ile anlaşmaları boru hattında ilerletin

2. Yeni durumunuz için bir ad yazın veya bir durumu düzenleyin (emoji eklemeyi unutmayın, neden olmasın?) Renk seçiciyi kullanarak ön tanımlı rengi değiştirebilir veya damlalık simgesine tıklayarak daha fazla renk seçeneği görebilirsiniz! CRM durumlarınızla memnun olduğunuzda Kaydet'e tıklayın

Her şeyin ilerlemesini görmek için farklı aşamalara özel durumlar ekleyin

Sıradaki adım: Özel Alanlar!

Adım 4: Özel Alanlar ile en önemli bilgileri görünümlerinizde gösterin

ClickUp'taki Özel Alanlar ile verimliliğinizi 10 katına çıkarabilirsiniz. Bu özellik, görünümlerinizde herhangi bir görev bilgisini ekleme olanağı sağlar! Bir bilgiyi bulmak için tek tek görevleri açıp kapatmanıza gerek kalmaz — bir sonraki adım tarihi, e-posta, hesap boyutu vb.

İletişim bilgilerini ve dahili notları bir göreve yerleştirin, böylece herkes erişebilir

CRM şablonunuzda önceden yüklenmiş Özel Alanların yanı sıra, CRM için şu diğer popüler alanları da deneyin:

Potansiyel müşteriler için açılır menü (sıcak, ılık, soğuk) kullanımı Açılır menü alan

Şirket/Potansiyel Müşteri Konumu kullanımı Konum alanı

LTV (Yaşam boyu değer) kullanımı Sayı alanı

Şirket kullanım boyutu Sayı alanı

Telefon numarası kullanımı Telefon alanı

Bütçe kullanımı Para birimi alanı

E-posta kullanımı E-posta alanı

Ad kullanımı Metin alanı

CRM şablonu zaten temel CRM ile ilgili Özel Alanlar ile birlikte geldiğinden, bunları Liste görünümünde gösterelim!

Liste görünümünde Özel Alanları Gösterme/Gizleme

1. + simgesine tıklayın

Özel Alanlar'ı bir görünüme ekleyerek ihtiyacınız olan önemli bilgileri önceden alın

2. Göster/Gizle'yi seçin

Görevlerden ve görünümleri kullanarak Özel Alanlarda bulunan verileri görüntüleyin ve keşfedin

3. Menüde aşağı kaydırın ve Klasördeki Alanlar bölümünden herhangi bir Özel Alan seçin. Tıkladığınız Özel Alanlar, üstteki Alanları Göster kategorisine atlayacaktır! Öte yandan, belirli bir Özel Alanı görmek istemiyorsanız, Alanları Göster kategorisinde adını tıklayın ve görünümden kaldırılacaktır

Temiz bir arayüz için bir görevle ilgili tüm kayıtları gösterin veya gizleyin

Bu noktada, CRM temelini oluşturduk: görünümler ve Özel Alanlar! 🙌

Adım 5: Verilerinizle görevler oluşturun

Son düzlüğe girdik! Görevler oluşturarak gerçek verilerinizi CRM'ye ekleyelim. Üç şekilde yeni görev oluşturabilirsiniz:

Durum grubunun altındaki + Yeni görev seçeneğine tıklayın

Sağ alt köşedeki + Görev seçeneğine tıklayın

Klavyenizdeki t harfine basın

Saniyeler içinde yeni bir görev oluşturun veya tamamlanmamış bir görev taslağını daha sonra kullanmak üzere kaydedin

Verilerinizi bir dosyadan veya diğer proje yönetimi uygulamalarından içe aktarmak istiyorsanız, ClickUp'a İçe Aktarma kılavuzumuza göz atın!

Verilerinizi hazırlayın ve içe aktarın, işlerinizi ClickUp'a taşıyın

Görevlerinizi tamamlamak için kendinize yeterli zaman ayırın. Gözden geçirmeniz gereken çok fazla veri varsa, masanızdan uzaklaşın ve yaklaşık 10 dakika dans molası verin. 🕺

Adım 6: CRM'deki ilişkisel veritabanlarıyla tek bir takım olarak bağlantı kurun

Burada durup ClickUp'ta yeni kurulan CRM'nizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ya da bir adım daha ileri gidip ClickUp İlişkileri özelliğini kullanabilirsiniz.

Kaçırılmayacak bir fırsat. Burada, Çalışma Alanınızdaki ilgili görevler arasında basit bağlantılar oluşturabilir veya farklı Listeler (Hesaplar, Kişiler, Fırsatlar vb.) arasındaki İlişkiler'i kullanarak gelişmiş bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Bunu isteyeceksiniz.

ClickUp'taki ilişkisel veritabanları ve bunların her seferinde elektronik tablolardan daha üstün olmasının nedenleri şunlardır: İlişkiler, tarayıcınızda ek bir sekme açmadan ilgili görevler ve belgeler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Şirket (görev) ⇔ Kişi A (görev) ⇔ Kişi B (görev) ⇔ Teklifler Belgeler (Belge)

Görev görünümünden bir ilişki ekleme

1. Aşağı kaydırın ve İlişki bölümüne gidin

2. +İlişki Ekle düğmesine tıklayın

3. Açılır menüden herhangi bir görevi seçin veya arama çubuğunu kullanarak bir görev bulun

Görevler, belgeler ve daha fazlası arasında ilişkiler ekleyerek bilgilerle daha hızlı etkileşim kurun

Bu CRM alternatiflerine göz atın!

clickUp'ta CRM'inizden en iyi şekilde yararlanmak için 5 ipucu

Bu noktaya kadar öğrendiğiniz her şey, ClickUp'ta bir CRM oluşturmak için gerekli adımları size vermektedir. Ancak sizi tanıdığım kadarıyla, ClickUp'ı kullanmanın daha fazla yolunu öğrenmek istiyorsunuz ve ben bunu saygıyla karşılıyorum. Bu ipuçları, ClickUp'taki CRM'inizi "iyi"den "mükemmel"e taşıyacaktır.

İpucu 1: ClickUp'ı favori uygulamalarınızla entegre ederek daha kısa sürede daha fazlasını yapın

Şu anda, masaüstünüzü dağınık hale getiren birden fazla kanal arasında geçiş yapıyorsunuz. Bu, en değerli saatlerinizi veya beyin gücünüzü harcamak için en verimli yol değildir. ClickUp entegrasyonları, görev yöneticisi ve iletişim aracı olarak ikiye katlanarak kişisel ve takım iş akışlarınıza değer katar! İşte en sevdiğiniz uygulamalardan bazılarıyla ClickUp entegrasyonları:

Loom: Bir Loom ekran kaydının bağlantısını görev açıklamasına veya yeni bir yoruma yapıştırarak videoyu doğrudan ClickUp'a gömün

Google Takvim: ClickUp'ı Google Takvim ile senkronize ederek değişiklikleri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yapın

Front: Gelen kutusu yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp'taki görevler ile Front'taki biletler arasında hızlı bağlantı kurun, oluşturun ve geçiş yapın

Slack: yayınladığınız her ClickUp bağlantısını zengin bilgiler ve eylemlerle otomatik olarak açın

Calendly: tüm toplantı bilgilerini içeren bir görevi ClickUp'ta otomatik olarak oluşturun

Zoom: ClickUp görevi içinden dünyanın her yerinden toplantılar düzenleyin

front aracılığıyla

İpucu 2: İşlerinize her yerden erişin

Beş kiloluk bir dizüstü bilgisayarı taşımak, "Olmasa da olur" listemin ilk on sırasında yer alıyor. Aynı şeyi düşünen başka kimse var mı?

Uzak bir dünyada mobil cihazlara öncelik veren çözümler, yetenekleri çekmek ve elde tutmak için değil, aynı zamanda takım üyelerinin işlerini tamamlamalarını ve her yerden bilgi sahibi olmalarını sağlamak için her zamankinden daha önemli ve beklenen hale gelmiştir. ClickUp Mobil Uygulaması ile görevlerinize, takvimlerinize, belgelerinize, gösterge panellerinize (bununla ilgili daha fazla bilgi 5. ipucunda!) ve bir dizi başka özelliğe erişebilir, böylece hareket halindeyken de her zaman bağlantıda kalabilirsiniz. 🌎

Hatırlatıcılar ayarlayın, müşteri görüşmesinden sonra eylem öğelerini not alın veya görevleri parmaklarınızın ucuyla iş akışında taşıyın. Ayrıca ClickUp'ın uçtan uca güvenliği sayesinde verilerinizin korunduğunu bilerek içiniz rahat eder!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

3. İpucu: İdari işleri otomatikleştirerek müşteri etkileşimleri için zaman kazanın

Bir organizasyona, bilgisayar ekranına bağlı kalıp tüm gün veri girmek için katılmadınız! CRM otomasyonu, iş akışının bir gerekliliğidir ve ClickUp, stratejik görevlere odaklanmanıza yardımcı olacak tüm araçlara sahiptir. Şimdi, yeni oluşturduğunuz CRM'ye ekleyerek zamandan tasarruf etmeye başlayabileceğiniz üç ClickUp otomasyonuna göz atalım:

Muhasebe ortağınıza bir müşteri ödemesinin hemen alındığını bildirmek standart prosedürünüzse, ClickUp bir @bahsetme yorumu göndererek güncellemeyi bildirir. Muhasebe ortağınız görevi açabilir ve onay için bir emoji ile tepki verebilir veya yanıt verebilir. En iyi yanı ne mi? Artık konu başlıklı e-postalar yok!

Takımınızın paylaşımlı sürücüsünde "Satış_Süreci_v28" adlı bir Word belgesi var mı? Bağımsız bir belge olarak, bu belge takım üyeleri için fazladan bir adım (ve tarayıcı sekmesi) anlamına gelir. Bu tek doğru kaynak CRM'nizden erişilebilen, canlı bir belge olmalıdır.

ClickUp Belgeleri'ne girin. Bu yerel özellik ile yapabileceklerinize bir göz atın:

İzinleri ayarlayın ve içeriğinizi kuruluşunuzla (veya tüm dünyayla!) paylaşın

Loom, YouTube, Google Slides ve daha fazlası gibi uygulamalardan içerik içe aktarın

Etiketleri uygulayarak aradığınız belgeleri daha hızlı filtreleyin ve bulun

Sorular sorun ve yanıtlayın, geri bildirim ve onay sağlayın veya zengin metin biçimlendirme, gömme ve ek dosya ile içerik önerin

Bir şey daha... Kılavuzumuzun önceki bölümlerinde bahsettiğimiz İlişkiler özelliğini hatırlıyor musunuz? Görevleri ve Belgeleri, referans bilgileri ve eylem öğelerine atıfta bulunmak için bahsedebilir ve bağlayabilirsiniz. Bunu isteyeceksiniz. 💜

İpucu 5: Sezgisel raporlama ile verileri ve süreçleri analiz edin

ClickUp'taki CRM Gösterge Paneli, bir takım üyesi veya paydaşın herhangi bir anda ihtiyaç duyduğu en önemli metriklerin mükemmel bir özetidir.

Satış hedeflerine yönelik bireysel takım üyelerinin ilerlemesini kontrol etmeniz mi gerekiyor? Program yöneticisi, süreç iyileştirmelerini ölçmek için haftalık bir rapora mı ihtiyaç duyuyor? Hikayenizi anında anlatmak için belirli bir kitleye özel çeşitli Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri, iletişim ve bilgi grafiklerini bir araya getirerek gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğini vurgular. Özelleştirme ve gizlilik seviyesi tamamen size kalmış!

Gösterge paneli kurmak için ClickUp'ta Gösterge Panelleri Başlangıç Kılavuzu makalesine göz atın. (Ayrıca, görsel bir hiyerarşi ve denge oluşturmak için bileşenlerinizi düzenlemeye yönelik ipuçları da paylaşıyoruz. Bunu yapmak için tasarımcı olmanıza gerek yok!

Bileşenler ekleyerek belirli bir dönem, süreçler, satış hedefleri ve daha fazlası hakkında üst düzey bilgileri alın

İlgili: CRM Raporlama: Satış Ekibiniz için CRM Raporları Oluşturma

ClickUp ile günü kazanın

Arkadaşım, CRM oluşturma maceramızdan çok keyif aldım ve umarım hedeflerinize ulaşmak için heyecan ve ekstra destek hissediyorsunuzdur!

Önümüzdeki birkaç hafta ve ay içinde, işinizin büyümesini ve ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde ClickUp'ta CRM'nizi eklemeye ve düzenlemeye devam edin. ClickUp, CRM'nizin ilk versiyonu için değil, ikinci, üçüncü ve sonraki tüm versiyonları için tasarlanmıştır!

ClickUp'ın özel ihtiyaçlarınıza nasıl uyarlanabileceğini görmek istiyorsanız, daha fazla bilgi için uzman ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin!