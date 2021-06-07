Wrike Proje Yönetimi Kılavuzu (Gösterge Paneli, Gantt Grafiği, Zaman Takibi)

Proje yönetimi yazılımı, her proje yöneticisi için vazgeçilmezdir.

İkisini birbirinden ayırmak neredeyse imkansız!

Neredeyse sarımsaklı ekmek ve pizza gibi. 🍕

Wrike, bu tür bir proje yönetimi çözümüdür.

Peki, Wrike proje yönetimi sizin için uygun mu? 🤔

Endişelenmeyin. Size yardımcı olacağız.

Bu makalede, Wrike'ın ne olduğunu, anahtar özelliklerini, avantajlarını ve sınırlamalarını ele alacağız. Ayrıca, Wrike proje yönetiminin tüm dezavantajlarına cevap olacak bir alternatif de önereceğiz.

Hazır mısınız? Başlıyoruz!

Wrike nedir?

Wrike, bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Kullanıcılarının aşağıdakileri yönetmesine ve izlemesine olanak tanır:

Projeler

Son tarihler

Programlar

Ve diğer ş Akışı süreçleri

Yazılım, verimli görev yönetimi için tasarlanmıştır ve proje takımının temel görevlere odaklanarak bunları hızlı bir şekilde tamamlamasına olanak tanır.

Wrike ayrıca, gerçek zamanlı raporlarla tüm sanal takımlarınızın projelerinin durumunu görüntülemenizi sağlar. Böylece, gerçekleri ve istatistikleri toplamak kolaylaşır.

Bonus: daha fazla ayrıntı için kapsamlı Wrike incelememize göz atın!

wrike'ın 6 Anahtar Özelliği

Wrike, etkileşimli Gantt grafiği, iş yükü görünümü, paylaşılabilir gösterge paneli vb. dahil olmak üzere etkileyici proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle doludur.

Ancak, bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz beş anahtar özelliği burada bulabilirsiniz.

1. Takım işbirliği

Wrike'ın işbirliği özellikleri, takım konuşmalarına, varlık oluşturmaya ve karar vermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Gelen kutusu : kullanıcıya tüm bahsetmelerini, atanan görevlerini vb. gösterir.

@Bahsetmeler : belirli bir kişiyi konuşmaya davet etmek için kullanın

Tarayıcı bildirimleri : Bekleyen görevlere hızlı bir genel bakış için kullanıcıları ekip arkadaşlarından ve gösterge panellerinden gelen güncellemeler hakkında uyarır

Yorumlar : görevler, klasörler ve projeler hakkında notlar bırakın, sorular sorun vb

Etkinlik akışı: belirli bir görevle ilgili etkinlikleri ve güncellemeleri gösterir ve proje, görev veya klasörün bilgi panelinde bulunur

Wrike, takım işbirliğini ciddiye alıyor.

2. Wrike zaman takibi

Wrike proje yönetimi yazılımı, kullanışlı bir zaman takibi sistemine sahiptir; görevler ve projeler için harcanan saatleri izlemek için mükemmeldir.

Wrike zaman takibi özelliğini kullanarak projelerde gecikmeleri önleyebilir ve faturalandırmayı basitleştirebilirsiniz.

Tüm zaman girdilerinizi kolayca başlatabilir, durdurabilir, duraklatabilir ve hatta gerekli verileri veya yorumları ekleyebilirsiniz.

Zaman girdileri ise, çalışanlarınızın verimliliğini değerlendirmenize yardımcı olacak bir veri hazinesidir.

Wrike zaman takibi ile artık terfiler vermek zor olmayacak! 🏆

3. Wrike gösterge paneli

Takımınız ücretli bir plana sahipse, misafir işbirlikçiler hariç herkes Wrike gösterge panelleri oluşturabilir.

Bu proje gösterge panelini kullanarak takımınız genel görünürlük elde edecek ve siloları ortadan kaldıracaksınız.

Ayrıca gerçek zamanlı analizleri görüntüleyebilir ve görevleri özel durumlara göre düzenleyebilirsiniz.

Wrike gösterge panelleriyle, en önemli projeleri sabitleyin ve tek bir tıklamayla Gantt grafikleri oluşturun.

Ne yazık ki Wrike, ücretli kullanıcılar için bile oluşturabileceğiniz gösterge paneli sayısını sınırlıyor.

4. Takım çözümleri

Küçük bir takımınız mı var? Büyük bir takımınız mı var? Ya da ikisinin arasında bir şey mi?

Wrike, her boyuttaki takım için uygundur.

Dağıtılmış, uzaktan veya sanal takımları olan kuruluşlar için idealdir.

Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı.

Wrike ayrıca yaratıcı, ürün yönetimi, pazarlama, proje yönetimi, iş operasyonları ve profesyonel hizmet takımları için özel çözümler sunar.

5. Mobil uygulamalar

İnsanların hareket halindeyken sosyal medyada sabah kahvelerini ☕ paylaştığı bir dünyada, mobil tabanlı bir çözüm şarttır.

Wrike'ın masaüstü uygulamasında yapabileceğiniz çoğu şey, mobil uygulamasında da yapılabilir, örneğin:

Görevleri planlayın ve atayın

Klasörlere ve projelere erişin

Wrike hesabınıza erişin

Kişisel ve paylaşılan gösterge panellerinizi görün

Ve daha fazlası!

6. Entegrasyonlar

Daha iyi iş akışı yönetimi için Wrike, aşağıdakiler gibi çeşitli işyeri araçlarıyla entegre olur:

Favori uygulamanızla doğrudan entegrasyon bulamıyor musunuz? Zapier'i kullanın.

Wrike'ı Zoho Projects, Basecamp vb. görev yönetimi yazılımlarıyla entegre etmenize yardımcı olabilir.

Geliştiriciyseniz, API ile kendi entegrasyonlarınızı doğrudan oluşturabilirsiniz.

Bağımlılık yok.

Şimdi Wrike proje yönetimi yazılımını kullanmanın avantajlarına göz atalım.

wrike Proje Yönetiminin 3 Avantajı

Sizi en çok etkileyeceğini düşündüğümüz üç önemli avantajı aşağıda bulabilirsiniz:

1. Kişiselleştirme için özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Görevlerin " yapılacaklar" listesinden "tamamlandı" listesine geçmesini izlemeyi seviyor musunuz?

Ya da bir Gantt grafiğinin bağımlılıkları nasıl yönettiğini görmek ister misiniz?

Her iki durumda da, Wrike hizmetinizdedir.

Ve bu, proje yönetimi yazılımının kullanıcı arayüzünü ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıması sayesinde mümkündür. Örneğin, Agile takımınız işlerini Wrike kanban panosu ile görselleştirebilir.

Wrike'ın Gantt grafiği, dinamik zaman çizelgeleriyle görünürlük sağlar ve birden fazla projeyi yönetme olanağı sunar. Microsoft Project'ten Wrike Gantt grafiğinize bilgi aktarabilir, verilerinizin görünümünü ve hissini anında iyileştirebilirsiniz.

Gantt grafiği özelliği içinde, Wrike'ın bağımlılıkları görevleri dört farklı şekilde birbirine bağlamanıza ve bağımlılık çizgileri hangi görevlerin birbirine bağlı olduğunu görmenize olanak tanır.

Wrike bağımlılıklarını kullanarak, aşağıdaki kurallardan birini seçebilirsiniz:

Görev B'nin başlaması için önce A'nın tamamlanması gerekir.

Görev B başlamadan önce Görev A başlamalıdır.

Görev B tamamlanmadan önce A'nın tamamlanması gerekir.

Görev A, Görev B başlamadan tamamlanamaz.

Oldukça mantıklı, değil mi?

Bu özelliklerin yanı sıra, işlerinizi istediğiniz şekilde görmek için Wrike'ın tablo, liste, pano, akış, analiz vb. dahil olmak üzere birçok görünüm seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

2. Harika düzeltme özellikleri

Wrike Proof adlı ücretli bir eklenti kullanarak, takımınız resimlere, PDF'lere ve hatta videolara doğrudan yorum ekleyebilecek.

Tüm iletişim yorumlar aracılığıyla gerçekleşebilir ve dosyalarındaki hataları asla gözden kaçırmazsınız. En önemlisi, onay ve geri bildirim süreçleriniz tam hızda ilerler. 🏎️

Bonus: En iyi düzeltme araçları hakkında bilgi edinin

3. İşbirliği yapan müşteriler

İşbirlikçi Wrike'da ücretli kullanıcı koltuğu gerektirmeyen, ancak çalışma alanınıza erişim sağlayan bir kullanıcı türüdür. Bu, paydaşları proje durumları hakkında güncel tutmak için idealdir.

Ancak iki önemli husus vardır:

Haklarında bir sınır vardır

Hesabınıza davet edebileceğiniz işbirlikçi sayısında bir sınır vardır

Böylece, genellikle çalışanlarınızdan daha az sayıda olan müşterileri işbirlikçi olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca, müşterilerinizin tüm çalışma alanına erişmesine gerek kalmaz. Kazan-kazan.

İşbirliği yapanlar olarak müşterileriniz şunları yapabilir:

Bir projenin nasıl, ne ve neden olduğu hakkında bilgi edinin

Proje sırasında ortaya çıkan soruları yanıtlamak için yorum yapın

Görev durumlarını değiştirin

Proje ilerlemesini izleyin ve iyi işlerin devam etmesi için onaylar verin

Ama hangi dünyada her şey güzel ve mükemmeldir ki?

Narnia bile..

Wrike proje yönetimi, ideal olmasını engelleyen birkaç dezavantaja sahip olabilir.

wrike Proje Yönetiminin 5 Sınırı (Çözümleriyle)

Wrike proje yönetimini yeniden düşünmenize neden olabilecek bazı önemli dezavantajlar şunlardır:

1. Zihin haritası fonksiyonu yok

Wrike çok popüler olduğu için, takımınızla proje planları üzerinde beyin fırtınası yapabilmeniz için bir zihin haritası özelliği olacağını düşünürsünüz.

Yanlış 🙅! Maalesef, yok.

Peki, takımınızla beyin fırtınası nerede yapacaksınız?

Click Up'ta!

Evet, cevaba hızlıca ulaştık çünkü bu , tüm takım boyutları ve hatta serbest çalışanlar tarafından sevilen , en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir .

Ve Zihin Haritası de var. 😎

ClickUp'ın Wrike'ın tüm dezavantajlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek için okumaya devam edin:

Zihin haritamız, olasılıklarla dolu bir tuval gibidir.

Proje planınızı veya düşünce zincirinizi boş modda taslak olarak çizebilirsiniz.

Ancak boş bir tuval sizi korkutuyorsa endişelenmeyin.

Ayrıca, proje planlamanızın görevlerle ilişkili olduğu görev modunu kullanarak ClickUp'ta zaten oluşturduklarınızı geliştirebilirsiniz. Özel iş akışları ve görevler oluşturabilir, hatta Çalışma Alanınızı mantıklı yollara göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

2. Birçok temel işlev eklenti olarak sunulmaktadır

Bir proje yönetimi yazılımı planı için ödeme yaptığınızda ne bekliyorsunuz?

İhtiyacınız olan özellikleri elde etmek için.

Wrike ile tanışana kadar biz de öyle düşünüyorduk.

Birkaç temel iş yönetimi özelliği dahili olarak sunulmamaktadır.

Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Wrike analyze : performansı artırmak için özel analiz : performansı artırmak için özel analiz gösterge panelleri oluşturun

Wrike kaynağı : takımın : takımın iş yükünü görselleştirin ve kaynak kullanımı hakkında içgörüler edinin

Wrike kanıtı: görsel geri bildirimler ekleyin ve onaylayıcılar atayın

Bu özellikleri kilidini açmak ve Wrike hesabınıza eklemek için ek ücret ödemeye hazır değilseniz, bu özelliklerden mahrum kalırsınız.

ClickUp çözümü #1: ücretsiz Gösterge Panelleri

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, sprintler, epikler, görev durumları, kaynaklar vb. dahil olmak üzere bilmek istediğiniz her şey hakkında size bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda özelleştirilebilir.

Özel Gösterge Paneli bileşenleri ekleyerek ihtiyacınız olan bilgileri görebilirsiniz, örneğin:

Çizgi grafik

Hesaplama

Pasta grafik

Pil grafiği ve daha fazlası

Ve tahmin edin ne oldu?

Birden fazla proje için birden fazla Gösterge Paneli oluşturabilirsiniz ve bunun için sizden tek kuruş bile almayacağız. Çünkü Gösterge Panellerini ücretsiz planımızda sunuyoruz.

İş yükü görünümü de ücretsizdir.

Bu yazılımı, kimin çok fazla veya çok az işi olduğunu izlemek gibi kolay kaynak yönetimi için kullanabilir ve görevleri buna göre dağıtabilirsiniz.

ClickUp çözümü #3: Ücretsiz Proofing özellikleri

Son olarak, ClickUp ile herhangi bir düzeltme eklentisi için ödeme yapmanız gerekmez.

ClickUp, yaratıcı takımlarınızı kollarını açarak bekliyor!

Bu nedenle hem görüntü hem de PDF açıklama özelliklerine sahibiz.

Burada tasarım maketlerine yorum ekleyip atayabilir, yasal sözleşmelerdeki işaretlemeleri vurgulayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

3. Diğer web sitelerini gömeme

Bu çok kötü. Wrike'a web sitelerini gömebilseydiniz, sekmeler arasında geçiş yapmak yerine zaman kazanırdınız.

Örneğin, bu ayın bütçesini içeren bir Google E-Tablolar dosyanız olduğunu varsayalım. Bu dosyayı, proje yönetimi aracınızda bütçe görevinin yanına ekleyebilirsiniz.

Böylece, başka bir sekmede tekrar tekrar aramak zorunda kalmazsınız.

Gömme özelliği olmadığı için ihtiyaçlarınızı tek bir yerde merkezileştiremezsiniz ve bu da zaman ve para kaybına neden olabilir.

Güçlü Gömülü görünüm özelliğimizle, HTML veya URL kullanarak Twitter, Google E-Tablolar, Loom, Vidyard vb. diğer web sitelerini ve uygulamaları ClickUp platformuna kolayca aktarabilirsiniz.

4. Ekran görüntüsü özelliği yok

İlginç tasarımları tartışmak veya indiremediğiniz bir memi kaydetmek için olsun, çeşitli nedenlerle ekran görüntüsü alırız.

Bu kadar çok kullanıma rağmen, Wrike sizi bu özellikten mahrum bırakıyor.

Ne yazık.

ClickUp'ın kullanışlı Chrome uzantısı çok amaçlıdır. Tarayıcının tamamının veya belirli bir alanın ekran görüntüsünü alıp görevlere ekleyebilir veya indirebilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil!

Uzantıyı şu amaçlarla da kullanabilirsiniz:

Görevler oluşturun

Siteleri yer imlerine ekleyin

Zamanı izleyin

Not Defterine erişin

Ekran görüntülerini işaretleyin

Size söylemiştik.

Çok amaçlı uzantının bir nedeni var. 😎

5. Wrike pahalıdır

Wrike, tüm takım boyutları için tasarlandığını iddia ediyor, peki ya tüm takım bütçeleri için?

Ücretsiz bir planı var, ancak oldukça sınırlı. Wrike fiyatlandırma ayrıntılarına baktığınızda, ücretli planları aylık 9,80 $ / kullanıcı ile başlıyor, bu da küçük takımlar ve işletmeler için pahalı olabilir.

ClickUp çözümü: Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Bunun yerine ClickUp'ı deneyin.

Yararlı ve gelişmiş özelliklerle dolu Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımız sayesinde eklenti kullanmanıza gerek kalmaz. 😛

Ancak yine de gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, ücretli planlarımız çok uygun fiyatlarla başlar. Böylece, rahat bir bütçeyle şirketinizi büyütebilirsiniz.

Fiyatlandırma planımızı inceleyin:

Sınırsız depolama

Özel alanlar

Sınırsız özel görünüm

Ve daha fazlası

Tüm bu çözümler ClickUp'ı en iyi Wrike alternatifi yapar, ancak sunabileceğimiz çok daha fazlası var.

İşte seveceğiniz diğer bazı ClickUp özellikleri:

Wrike (Sizin İçin) Doğru Değil

Wrike'ın iyi bir proje yönetimi aracı olduğu şüphe götürmez.

Ancak en önemlisi, sizin için doğru olup olmadığıdır.

Tüm bütçeleri kapsıyor mu? Hayır.

Özellikler için eklenti adı altında ücret alıyor mu? Evet.

Tüm artıları ve sınırlamaları değerlendirdiğinizde, küçük şeylerin büyük fark yarattığını göreceksiniz.

ClickUp varken neden bu kadar stres yaşayasınız?

Proje yöneticiniz, görev dağıtıcınız, belge oluşturucunuz, not alıcınız... ne isterseniz o olabilir.

Ne dersiniz?

Proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirmek ve her gün böyle hissetmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin: