Hitask a ClickUp: które narzędzie pasuje do Twojego zespołu?

Wybór narzędzia do zarządzania projektami sprowadza się do jednego pytania: czy potrzebujesz prostej listy zadań, aby przetrwać dzień, czy też platformy, która konsoliduje całą Twoją pracę?

Hitask to menedżer zadań stworzony dla zespołów, które muszą organizować zadania i wspólne kalendarze na jednym ekranie. ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Oznacza to, że łączy zadania, dokumenty, tablice i automatyzacje w jednym, dostosowywalnym obszarze roboczym, opartym na kontekstowej sztucznej inteligencji, która rozumie Twoją pracę.

Wybór między Hitask a ClickUp zależy od tego, czy Twój zespół potrzebuje uproszczonej listy kontrolnej, czy też skalowalnego systemu do złożonych operacji.

Oto jak wypadają w porównaniu.

Hitask a ClickUp w skrócie

Funkcja/kategoria ClickUp Hitask Wielkość zespołu Zespoły każdej wielkości, od osób indywidualnych po przedsiębiorstwa wymagające scentralizowanego hubu dla zadań, dokumentów i operacji opartych na AI Małe zespoły i osoby prywatne poszukujące minimalistycznej listy zadań wyświetlanej na jednym ekranie AI i automatyzacja ClickUp Brain zapewnia sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst w zadaniach, dokumentach i czacie, a także zautomatyzowane cykle pracy dzięki ClickUp Automations Ograniczone do podstawowych powtarzających się zadań; brak natywnej sztucznej inteligencji ani zaawansowanych wyzwalaczy opartych na logice Zarządzanie zadaniami Struktura hierarchiczna z przestrzeniami, folderami, listami i zadaniami oraz pola niestandardowe ClickUp do rejestrowania szczegółów dowolnego cyklu pracy Proste listy zadań z podstawowymi podzadaniami i kategoriami Widoki projektów Ponad 15 widoków projektów, w tym lista, Tablica, Wykres Gantt, Kalendarz, oś czasu i tabela Widok kalendarza, widok listy i podstawowe tablice Kanban Śledzenie czasu Wbudowane funkcje śledzenia czasu pracy z kartami czasu pracy, szacowanym czasem, statusem rozliczeniowym i automatycznym raportowaniem o obciążeniu — w aplikacji, na stronie internetowej i w rozszerzeniu Wbudowany timer rozpoczęcia/zakończenia zadań z podstawowymi podsumowaniami czasu poświęconego na realizację Współpraca Współpraca w czasie rzeczywistym w ClickUp Dokumentach, ClickUp Chat, komentarzach i @wzmiankach Komentarze do zadań, udostępnianie plików i kalendarz zespołu Integracje Ponad 1000 natywnych integracji i publiczny interfejs API do automatyzacji przepływu danych w całym Twoim środowisku technologicznym Niezbędna synchronizacja z Kalendarzem Google i Outlookiem; brak publicznego API do tworzenia niestandardowych rozwiązań

Przegląd ClickUp

Używaj ClickUp jako kompleksowego narzędzia do zarządzania cyklem pracy, które łączy czaty, dokumenty, zadania i automatyzacje w jednym miejscu

🔎 Czy wiesz, że? 53% liderów twierdzi, że wydajność musi wzrosnąć, a jednocześnie 80% pracowników na całym świecie dokonuje raportowania w zakresie braku czasu lub energii na wykonywanie swojej pracy. Dzieje się tak, ponieważ są zmęczeni ciągłymi przerwami spowodowanymi spotkaniami, e-mailami lub powiadomieniami co 2 minuty.

Ten ciągły strumień zakłóceń sprawia, że Twój zespół traci co tydzień wiele godzin na przełączanie się między niepowiązanymi aplikacjami. Zamiast pozwolić, by ta „rozproszona praca” spowalniała Ciebie lub Twój zespół, możesz przenieść wszystkie zadania i rozmowy do jednego, zunifikowanego obszaru roboczego, takiego jak ClickUp. Służy on jako centralne hub całej Twojej działalności, łącząc dane, komunikację i planowanie w jednym miejscu.

Dzięki przejrzystej hierarchii projektów zespoły różnej wielkości i z różnych funkcji mogą organizować projekty, korzystając z dedykowanych przestrzeni, folderów, list, zadań i podzadań.

Zalety:

ClickUp Brain : Uzyskuj odpowiedzi, twórz zawartość i podsumowuj informacje dzięki wbudowanemu, rozpoznającemu kontekst asystentowi AI, który jest zintegrowany z całym Twoim obszarem roboczym

Automatyzacje ClickUp : Wyeliminuj powtarzalne, ręczne czynności, tworząc niestandardowe cykle pracy typu „jeśli-to", które automatycznie przypisują zadania, aktualizują statusy lub wysyłają powiadomienia na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie wyzwalaczy

Superagenci ClickUp : Stwórz inteligentnych, autonomicznych członków zespołu opartych na AI, którzy zautomatyzują i wykonają za Ciebie złożone, wieloetapowe cykle pracy

Dokumenty ClickUp : Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami, które są bezpośrednio połączone z Twoimi zadaniami i projektami, dzięki czemu nigdy nie stracisz kontekstu

Wiele widoków w ClickUp : Zapewnij każdemu członkowi zespołu odpowiednią perspektywę, przełączając się między ponad 15 różnymi widokami, w tym listą, Tablicą, wykresem Gantt i kalendarzem

Czat ClickUp : Uporządkuj rozmowy i załącznikaj je do odpowiednich zadań, dzięki czemu nie będziesz już musiał szukać decyzji zagubionych w zewnętrznych wątkach czatu

Wady:

Ogromna liczba opcji dostosowywania może przytłaczać zespoły, które dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami

Chociaż aplikacja mobilna świetnie sprawdza się do sprawdzania powiadomień i zarządzania zadaniami w podróży, nie oferuje jeszcze pełnej funkcjonalności wersji na komputery stacjonarne

Przegląd Hitask

Niektóre zespoły uważają, że zaawansowane platformy do zarządzania projektami są zbyt skomplikowane w stosunku do ich potrzeb. Gubią się w funkcjach, z których nigdy nie skorzystają, a stroma krzywa uczenia się prowadzi do niskiego poziomu wykorzystania narzędzia i frustracji. Zespoły te bardziej cenią sobie prostotę niż narzędzia z bogatym zestawem funkcji.

Hitask to lekki menedżer zadań przeznaczony dla takich zespołów. Co go wyróżnia? Przejrzysty, minimalistyczny interfejs. Skupia się na pulpicie nawigacyjnym wyświetlanym na jednym ekranie, umożliwiającym proste zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu. Twój zespół może rozpocząć podstawową koordynację zadań w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez rozbudowany proces wdrażania.

Zalety:

Przejrzysty, minimalistyczny interfejs: Jego prosta konstrukcja jest łatwa do opanowania, dzięki czemu zespoły mogą niemal natychmiast rozpocząć zarządzanie zadaniami

Wbudowana funkcja śledzenia czasu: Rejestruj czas bezpośrednio przy zadaniach za pomocą prostego timera start/stop, co eliminuje potrzebę korzystania z oddzielnego narzędzia do śledzenia czasu

Wspólny kalendarz zespołu: Wizualizuj terminy i dostępność członków zespołu dzięki centralnemu kalendarzowi, który ułatwia planowanie

Załączniki do zadań: Dołączaj odpowiednie dokumenty i pliki bezpośrednio do zadań, aby uporządkować podstawowe informacje o projekcie

Wady:

Brakuje w nim AI i zaawansowanych funkcji automatyzacji, co oznacza, że wszystkie złożone cykle pracy trzeba zarządzać ręcznie

Wizualne zarządzanie projektami ogranicza się do podstawowej listy, kalendarza i tablicy Kanban, bez widoku osi czasu dla wielu projektów

Łączy się z głównymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google i Outlook, ale do większości połączeń z zewnętrznymi usługami SaaS wymaga Zapiera lub API

Ma trudności z projektami wielopoziomowymi, ponieważ jego struktura jest zoptymalizowana pod kątem prostego zarządzania projektami, a nie złożonego zagnieżdżania podzadań

Porównanie funkcji ClickUp i Hitask

Chociaż obie platformy pomagają zarządzać zadaniami, zostały stworzone z myślą o zasadniczo różnych rodzajach pracy. Hitask oferuje prostą listę rzeczy do zrobienia, podczas gdy ClickUp zapewnia kompleksową, skalowalną platformę, która skupia wszystkie Twoje zadania w jednym miejscu.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak wypadają w porównaniu pod względem najważniejszych funkcji.

AI i automatyzacja

Każdego dnia pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin spędzają średnio 8,7 godziny na nieproduktywnych czynnościach, takich jak zbędne spotkania lub powtarzalne zadania.

Zmniejsza to wydajność i stwarza okazję do popełnienia błędu ludzkiego, co prowadzi do pominięcia ważnych kroków. W podstawowym menedżerze zadań takie utrudnienia są na porządku dziennym. W Converged AI Obszarze Roboczym są one wbudowane w Twój dzień pracy.

Twój zespół tonie w powtarzalnych, ręcznych zadaniach. Każdego dnia marnujesz cenny czas na aktualizowanie statusów, przydzielanie zadań i informowanie interesariuszy o postępach. To nie tylko obniża wydajność, ale także stwarza okazję do popełnienia błędu ludzkiego, co może spowodować pominięcie ważnych kroków.

👉🏼 W prostym narzędziu do zarządzania zadaniami ta żmudna praca jest nieunikniona. W Converged AI Obszarze Roboczym jest ona zautomatyzowana.

ClickUp

ClickUp eliminuje ręczny wysiłek, łącząc zautomatyzowane działania ze zintegrowanym silnikiem AI. Zamiast samodzielnie wprowadzać każdą aktualizację, możesz skonfigurować automatyzacje ClickUp, które będą obsługiwać cykle pracy typu „jeśli-to”. W ten sposób możesz tworzyć cykle pracy, które natychmiast działają w Twoim imieniu — na przykład, gdy programista przeniesie zadanie do statusu „W trakcie przeglądu”, ClickUp może automatycznie przypisać je kierownikowi ds. kontroli jakości i opublikować powiadomienie na czacie projektu.

Ustaw swoje wyzwalacze i kieruj konkretnymi działaniami za pomocą ClickUp automatyzacji

Wykraczając poza reguły oparte na logice, ClickUp Brain działa jak inteligentny partner, który rozumie pełny kontekst Twojego obszaru roboczego. Ponieważ jest połączony z Twoimi zadaniami, dokumentami i wiadomościami, może wykonywać złożone zadania poznawcze, których nie są w stanie wykonać standardowe narzędzia do automatyzacji.

Możesz go używać do:

Podsumuj postępy projektu: błyskawicznie kompiluj notatki ze spotkań lub długie wątki komentarzy w streszczenia dla kadry kierowniczej

Generowanie danych projektowych: Automatyczne wypełnianie Automatyczne wypełnianie pól niestandardowych analizami generowanymi przez AI (priorytety, osoby przypisane, podsumowania postępów) lub ocenami nastrojów

Odpowiedzi na pierwszy rzut oka: Zadaj pytania typu „Jakie są obecnie przeszkody w uruchomieniu projektu w czwartym kwartale?” i otrzymaj odpowiedź opartą na danych projektowych w czasie rzeczywistym

Zautomatyzuj zarządzanie projektami: Wykorzystaj Wykorzystaj AI Super Agents do samodzielnego śledzenia postępów, sygnalizowania zagrożeń i zarządzania przekazywaniem zadań, jednocześnie zapewniając w razie potrzeby udział człowieka w procesie

Skorzystaj z ClickUp Brain jako asystenta AI na żądanie, aby zautomatyzować powtarzalne zadania

Hitask

Hitask nie posiada wbudowanej sztucznej inteligencji ani zaawansowanych funkcji automatyzacji cyklu pracy. Jego możliwości automatyzacji ograniczają się do powtarzających się zadań, które pozwalają zaplanować powtarzanie zadania codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Nie może wykonywać działań w oparciu o zmiany w cyklu pracy. Każda aktualizacja statusu, zmiana przydziału i powiadomienie zespołu musi być zarządzana ręcznie przez użytkownika.

🏆 Werdykt: Dla zespołów, które chcą ograniczyć pracę ręczną i wykorzystać AI do bardziej efektywnej pracy, ClickUp jest oczywistym wyborem. Hitask jest przeznaczony dla zespołów, które preferują całkowicie ręczne podejście do zarządzania zadaniami.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy obawy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie tworząc połączenie między czatem, zadaniami, dokumentami i wiedzą w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia jednym kliknięciem!

Zarządzanie zadaniami

Płaska lista zadań uniemożliwia dostrzeżenie, w jaki sposób duże inicjatywy dzielą się na mniejsze, możliwe do wykonania kroki. Nie widać też, jak każde pojedyncze działanie wpisuje się w szerszy kontekst. Bez sposobu na uporządkowanie tej złożoności projekty stają się chaotyczne i nie jest jasne, jak poszczególne zadania są ze sobą połączone ani kto jest za co odpowiedzialny.

Teams często potrzebują systemu, który odzwierciedla rzeczywistą złożoność projektów.

ClickUp

ClickUp organizuje pracę za pomocą wielopoziomowej hierarchii ClickUp, zaprojektowanej tak, aby zapewnić porządek nawet w największych organizacjach. Twoja praca znajduje się w obszarze roboczym (obszar roboczy ClickUp), który jest podzielony na przestrzenie (przestrzenie) dla różnych działów lub funkcji wysokiego szczebla.

W ramach tych przestrzeni możesz tworzyć foldery dla konkretnych projektów oraz listy zawierające poszczególne zadania. Zapewnia to przejrzystą ścieżkę od wspólnych, ogólnofirmowych celów aż po indywidualne, codzienne zadania do wykonania.

Dzięki hierarchii ClickUp możesz spojrzeć na całość bez utraty kontekstu

Aby zarządzać szczegółowymi aspektami Twojego cyklu pracy, ClickUp oferuje szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania:

Pola niestandardowe: Śledź dowolne dane istotne dla Twojego cyklu pracy, takie jak budżety, kody klientów czy etapy sprzedaży

Zależności zadań ClickUp : Łącz zadania, aby pokazać, które z nich blokują inne, zapewniając realizację pracy we właściwej kolejności

Podzadania w ClickUp : Podziel duże zadania na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części dzięki nawet siedmiu poziomom zagnieżdżonych podzadań

Wielu osób przypisanych w ClickUp : Przypisz jedno zadanie wielu osobom, aby jasno określić wspólną własność elementów wymagających współpracy

Lista kontrolna zadań w ClickUp : Twórz proste elementy do zrobienia w ramach zadania dla drobnych czynności, które nie wymagają pełnego zarządzania podzadaniami

Hitask

Hitask oferuje płaską strukturę zarządzania zadaniami. Opiera się ona na pulpicie nawigacyjnym wyświetlanym na jednym ekranie. Chociaż pozwala on grupować zadania w projekty i korzystać z kategorii oznaczonych kolorami, brakuje mu możliwości głębokiego zagnieżdżania, niezbędnych w przypadku złożonej architektury projektów.

🏆 Werdykt: ClickUp jest stworzony dla zespołów realizujących złożone, wielopoziomowe projekty, które wymagają głębokiej personalizacji i jasno określonych zależności. Hitask lepiej nadaje się dla osób indywidualnych lub małych zespołów o prostych cyklach pracy, które chcą mieć wszystko na jednym ekranie bez konieczności poruszania się po skomplikowanej hierarchii.

Widoki projektów i szablony

Kiedy narzędzie oferuje tylko jeden lub dwa sztywne widoki, zawsze ktoś musi iść na kompromis — lub, co gorsza, eksportować dane do innego narzędzia tylko po to, by je wizualizować, pracując w izolacji i generując dodatkową pracę. Twoja platforma do zarządzania projektami powinna dostosowywać się do Twojego zespołu, a nie na odwrót.

🧠 Ciekawostka: Badania firmy Gartner pokazują, że tylko 23% pracowników cyfrowych jest w pełni zadowolonych ze swoich aplikacji służbowych, jednak osoby zadowolone prawie trzykrotnie częściej określają się jako znacznie bardziej wydajne.

ClickUp

Zapewnij każdemu członkowi zespołu idealną perspektywę dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp. Ponieważ widoki te są wbudowane w ten sam obszar roboczy, możesz przełączać się między nimi jednym kliknięciem bez utraty danych lub kontekstu.

Wybierz spośród ponad 15 widoków ClickUp, aby uzyskać lepszy obraz swojej pracy

Oto, jak możesz z nich korzystać:

Widok listy w ClickUp: klasyczny widok przypominający arkusz kalkulacyjny, umożliwiający łatwe sortowanie i filtrowanie zadań

Widok tablicy w ClickUp : Tablica w stylu Kanban do zarządzania cyklem pracy na różnych etapach postępu

Widok kalendarza w ClickUp : Kalendarz typu „przeciągnij i upuść" do planowania zadań, wizualizacji zależności i lepszego zarządzania terminami

Widok wykresu Gantta w ClickUp : Oś czasu służąca do wizualizacji zależności w projekcie, czasu trwania i ścieżki krytycznej

Widok tabeli w ClickUp : Zaawansowany widok arkusza kalkulacyjnego do edycji zbiorczej

Widok obciążenia pracą: Widok zarządzania zasobami , który pozwala sprawdzić obciążenie zespołu i zaplanować alokację zasobów

Mapa myśli ClickUp : wizualne płótno do burzy mózgów, które pozwala na połączenie i rozwinięcie pomysłów

💡 Wskazówka: Aby zachować spójność w miarę rozwoju firmy, możesz zapisać dowolną strukturę projektu jako szablon ClickUp. Do wyboru masz ponad 1000 szablonów z zakresu zarządzania projektami, marketingu, sprzedaży, HR, inżynierii i innych obszarów, które pomogą Ci ujednolicić najlepsze procesy. Od wdrażania klientów po wprowadzanie produktów na rynek — szablony pomogą Ci szybko skonfigurować cykle pracy i natychmiast z nich skorzystać.

Hitask

Hitask oferuje trzy podstawowe widoki: widok listy do organizowania zadań, wspólny kalendarz zespołu do planowania oraz prostą tablicę w stylu Kanban. Dzięki temu możesz przeglądać swoje zadania, harmonogramy zespołu i postępy w projektach bez konieczności przechodzenia przez wiele poziomów aplikacji.

Brak zaawansowanych narzędzi wizualizacyjnych, takich jak wykresy Gantta czy mapy obciążenia pracą, rekompensują podstawowe szablony projektów i narzędzia do raportowania. Możesz łatwo powielać struktury projektów o udowodnionym sukcesie i śledzić wydajność w czasie.

🏆 Werdykt: Dla zespołów, które potrzebują wielu sposobów na wizualizację pracy i raportowanie postępów międzydziałowych, rozbudowane widoki i pulpity nawigacyjne ClickUp są niezbędne. Hitask lepiej nadaje się dla zespołów, które cenią sobie jeden, ujednolicony widok, w którym wszystkie zadania i harmonogramy znajdują się na jednej stronie.

Śledzenie czasu

🔎 Czy wiesz, że...? Amerykańscy specjaliści tracą około 59 milionów godzin każdego dnia roboczego na zadania, które nie są rejestrowane, takie jak e-maile, spotkania oraz ręczne, oparte na pamięci rejestrowanie zadań. W przypadku 15-osobowej firmy świadczącej usługi profesjonalne ta strata może kosztować 1,6 miliona dolarów rocznego przychodu.

Oprogramowanie do śledzenia czasu to świetny sposób na ograniczenie marnowania wysiłku. Rejestrując każdą minutę bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, zyskujesz dane niezbędne do wykrycia „niewidocznych punktów tarcia”.

Na przykład spotkania, które nieustannie się przedłużają, lub konkretne etapy projektów, które regularnie wykraczają poza założony zakres. Pozwala to udoskonalić procesy i zapobiegać przyszłym stratom czasu, zanim wpłyną one na wyniki finansowe.

ClickUp

Kontroluj, jak wykorzystujesz swój czas dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp traktuje czas jako podstawowy wskaźnik projektu, a nie jako dodatkowy rejestr. Dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp Ty i Twój zespół możecie uruchamiać i zatrzymywać timer bezpośrednio z poziomu zadania, dodawać czas ręcznie, a nawet śledzić czas, który nie jest powiązany z konkretnym zadaniem. Każda rozliczalna minuta jest rejestrowana w czasie rzeczywistym, co pozwala bezpośrednio zająć się powtarzalnymi lub nieistotnymi zadaniami.

Ponieważ obszar roboczy ClickUp synchronizuje się w czasie rzeczywistym, wszystkie dane dotyczące czasu pracy przepływają bezpośrednio do kart czasu pracy ClickUp i pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Zapewnia to przegląd w czasie rzeczywistym tego, na co poświęca się najwięcej czasu — oraz czy jest to element kosztowy, czy przychodowy. Możesz grupować i filtrować te dane według osoby, projektu lub dowolnego pola niestandardowego, aby uzyskać informacje potrzebne do poprawy wydajności pracowników i dokładnego rozliczania.

Hitask

Hitask ma wbudowany time tracker dla każdego zadania. Możesz uruchamiać i zatrzymywać timer, aby rejestrować przepracowane godziny i generować podstawowe raporty pokazujące czas poświęcony na każde zadanie lub każdego użytkownika. Jeśli masz mały zespół lub potrzebujesz sprawnego sposobu na rozliczanie godzin pracy jako freelancer, Hitask pozwala to zrobić bez konieczności korzystania ze skomplikowanego pakietu narzędzi do raportowania.

🏆 Werdykt: Oba narzędzia oferują wbudowaną funkcję śledzenia czasu, co jest ich zaletą. Jednak ClickUp może nawiązać połączenie między danymi dotyczącymi czasu a stawkami rozliczeniowymi, pulpitami nawigacyjnymi i widokami obciążenia pracą, zapewniając znacznie głębszy wgląd zespołom, które potrzebują informacji na temat alokacji zasobów i rentowności.

Współpraca zespołowa

Czy rozmowy Twojego zespołu są rozproszone między e-mailami, Slackiem i notatkami ze spotkań? Oznacza to po prostu, że gdy pojawia się pytanie związane z projektem, musisz przeszukiwać różne aplikacje, aby znaleźć odpowiedź. Jest to zarówno czasochłonne, jak i podatne na błędy.

Ten chaos komunikacyjny sprawia, że utrzymanie jednego wiarygodnego źródła informacji o projektach jest praktycznie niemożliwe.

Decyzje i dyskusje powinny być powiązane z pracą, której dotyczą.

🔎 Czy wiesz, że... Nie tylko Ty – przeciętny pracownik traci 2,5 godziny dziennie na szukanie informacji w rozproszonych systemach.

Które narzędzie najlepiej spełnia Twoje potrzeby?

ClickUp

ClickUp pełni rolę prawdziwego centrum współpracy, konsolidując wszystkie formy komunikacji zespołowej w jednym obszarze roboczym. Zamiast przełączać się między aplikacjami, możesz zarządzać całym cyklem życia projektu — od burzy mózgów po ostateczne zatwierdzenie — w jednej zakładce.

Oto przykład, jak to działa:

Czat ClickUp : Dzięki zintegrowanym kanałom czatu i wiadomościom bezpośrednim rozmowy pozostają połączone z konkretnymi projektami, co gwarantuje, że decyzje nigdy nie zagubią się w zewnętrznych wątkach

ClickUp Docs : Współtwórz briefy projektowe, notatki ze spotkań i strony wiki w czasie rzeczywistym dzięki zagnieżdżonym stronom i osadzonym zadaniom, które zamieniają Twoją dokumentację w konkretne działania

Komentarze w wątku : Utrzymuj uporządkowane dyskusje dotyczące każdego zadania dzięki @wzmiankom, aby włączyć interesariuszy, oraz przypisanym komentarzom, aby zapewnić, że zadania do wykonania są widoczne

Tablice ClickUp : Wizualnie burz mózgami na swobodnym obszarze roboczym i przekształcaj kształty lub notatki samoprzylepne bezpośrednio w zadania ClickUp, które można śledzić

ClickUp Clips : Ogranicz liczbę spotkań, nagrywając i udostępniając krótkie filmy z ekranu, aby wyjaśnić złożone procesy lub przekazać informacje zwrotne

Hitask

Współpraca zespołowa w Hitask opiera się na komentarzach do zadań i załącznikach. Chociaż aplikacja nie oferuje natywnego redaktora dokumentów ani wizualnej tablicy, zapewnia wbudowany czat zespołowy, który pozwala na wymianę wiadomości bez opuszczania obszaru roboczego.

Otrzymujesz również wspólny kalendarz zespołowy, który zapewnia zsynchronizowany widok zadań wszystkich członków zespołu, co pomaga małym zespołom koordynować terminy bez konieczności korzystania ze skomplikowanych narzędzi do komunikacji.

🏆 Werdykt: ClickUp jest przeznaczony dla zespołów, które chcą wyeliminować konieczność przełączania się między aplikacjami, skupiając dokumenty, czat i wizualne burze mózgów na jednej platformie. Hitask obsługuje podstawową koordynację na poziomie zadań oraz komunikację w czasie rzeczywistym, ale do bardziej zaawansowanego wspólnego pisania i planowania wizualnego prawdopodobnie będziesz potrzebować zewnętrznych narzędzi, takich jak Dokumenty Google lub Zoom.

Integracje

Twoja platforma do zarządzania projektami nie powinna funkcjonować w próżni. Gdy oprogramowanie nie synchronizuje się z systemem CRM, repozytorium kodu lub systemem przechowywania plików, Twój zespół jest zmuszony do ręcznego wprowadzania danych. Powoduje to fragmentację cyklu pracy, a informacje są często nieaktualne, co prowadzi do opóźnień administracyjnych i powstawania silosów danych, które spowalniają realizację projektów.

Aby ograniczyć rozrost narzędzi, Twoje rozdrobnione systemy muszą umożliwiać automatyczny przepływ informacji w całym stosie technologicznym.

ClickUp

ClickUp działa jako scentralizowane centrum operacyjne, oferując ponad 1000 natywnych integracji ClickUp, które konsolidują istniejące oprogramowanie w jednym obszarze roboczym. Połączone podstawowe narzędzia eliminują konieczność ciągłego przełączania się między zakładkami i ręcznego wprowadzania aktualizacji.

Możesz używać integracji ClickUp do:

Stwórz połączenie ClickUp ze swoimi istniejącymi narzędziami dzięki ponad 1000 opcji integracji

Rozwój i kontrola wersji: Stwórz połączenie między GitHubem, GitLabem a Bitbucketem, aby śledzić commity i pull requesty bezpośrednio w ramach zadań, zapewniając zespołowi widoczność w zakresie zmian w kodzie bez konieczności opuszczania widoku projektu

Integracja CRM i sprzedaży: Zintegruj Salesforce lub HubSpot, aby zsynchronizować dane klientów i etapy transakcji, zapewniając spójność realizacji projektów posprzedażowych z procesem sprzedaży

Komunikacja i wiadomości: Połącz Slacka lub Teams, aby przekształcać wiadomości w zadania i otrzymywać automatyczne powiadomienia dotyczące projektów bezpośrednio na kanałach czatu

Przechowywanie w chmurze i zarządzanie zasobami: Dołączaj i wyszukuj pliki z Google Drive, Dropbox lub OneDrive w ramach zadań ClickUp, aby zapewnić zespołowi stały dostęp do najnowszej wersji dokumentu

💡Wskazówka: Stwórz własne, niestandardowe połączenia między ClickUp a istniejącymi narzędziami, korzystając z API ClickUp. Możesz również zapewnić spójność danych dzięki dwukierunkowej synchronizacji kalendarza oraz osadzaniu zawartości z innych aplikacji bezpośrednio w zadaniach i dokumentach ClickUp.

Hitask

Hitask skupia się na mniejszym, starannie dobranym zestawie integracji przeznaczonych do podstawowych funkcji biznesowych. Tworzy połączenia głównie z narzędziami do planowania i obsługi e-maila, takimi jak Kalendarz Google do synchronizacji terminów oraz Outlook do przekształcania wiadomości e-mail w zadania do wykonania.

Chociaż oferuje integrację ze Slackiem w zakresie powiadomień o aktywności, brakuje mu publicznego API oraz natywnych połączeń ze specjalistycznym oprogramowaniem CRM lub programistycznym. To sprawia, że jest to realna opcja dla zespołów o ograniczonym zapotrzebowaniu na oprogramowanie, ale większe organizacje z złożonymi stosami technologicznymi mogą potrzebować ręcznych rozwiązań, aby zsynchronizować rozbieżne źródła danych.

🏆 Werdykt: Ogromna biblioteka integracji i otwarte API sprawiają, że ClickUp jest centralnym hubem, który może nawiązać połączenie z praktycznie każdym narzędziem w Twoim zestawie. Hitask obejmuje podstawowe funkcje, ale może wymagać ręcznych obejść w przypadku zespołów korzystających z bardziej specjalistycznego oprogramowania.

Czy dla swojego zespołu powinieneś wybrać ClickUp czy Hitask?

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, co najlepiej odpowiada Twoim aktualnym potrzebom. Hitask to prosty menedżer zadań, natomiast ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność firmy.

Wybierz ClickUp, jeśli Twój zespół zajmuje się wieloma złożonymi projektami, potrzebuje AI do automatyzacji pracy i uzyskiwania wglądu w dane lub chce skonsolidować dokumenty, czat i zarządzanie projektami w jednym miejscu. Aplikacja została stworzona, aby wyeliminować rozproszenie zadań i skalować się wraz z rozwojem Twojego zespołu.

Wybierz Hitask, jeśli Twój zespół ma proste listy zadań, ceni sobie przede wszystkim minimalistyczny interfejs i nie planuje wdrażać zaawansowanych cykli pracy ani automatyzacji.

Ostatecznie wybór sprowadza się do wyboru między narzędziem, z którego możesz wyrosnąć, a platformą, która rozwija się razem z Tobą.

Teams, które chcą przestać przełączać się między aplikacjami i zacząć pracować mądrzej, mogą już dziś bezpłatnie rozpocząć korzystanie z ClickUp.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak, możesz łatwo zaimportować swoje zadania z Hitask do ClickUp. Wystarczy wyeksportować zadania z Hitask jako plik CSV, a następnie użyć narzędzia do importu ClickUp, aby przypisać dane do odpowiednich pól.

ClickUp oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, których nie ma w Hitask, w tym między innymi asystenta AI rozpoznającego kontekst, konfigurowalną automatyzację, wiele widoków projektów, takich jak wykres Gantta i oś czasu, oraz natywną współpracę nad dokumentami.

ClickUp został zaprojektowany z myślą o skalowalności dla zespołów każdej wielkości. Małe zespoły i start-upy mogą od razu korzystać z rozbudowanych funkcji, podczas gdy duże przedsiębiorstwa mogą wykorzystać zaawansowane uprawnienia, SSO oraz potężne możliwości AI do zarządzania złożonymi cyklami pracy w całej firmie.