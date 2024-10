Jak uniknąć pracy w silosach i wspierać pracę zespołową?

Termin "silos" był pierwotnie używany w odniesieniu do hermetycznie zamkniętych dołów na kukurydzę. Ziarno w środku jest izolowane, szczelnie zamknięte, z dala od możliwych zanieczyszczeń.

Praca w silosach - czy to w małym startupie, czy w dużej korporacji - ma taki sam wpływ na ludzi. Odgradza ich od ludzi w innych silosach organizacyjnych. Niestety, może to prowadzić do izolacji w miejscu pracy i utracone możliwości współpracy i innowacji.

Przełamywanie silosów to nie tylko wzniosły cel; jest to niezbędne do budowania kultury współpracy. Kluczem do zrobienia tego jest promocja przejrzystości, zachęcanie do otwartej komunikacji i dostosowanie wszystkich do wspólnych celów.

Przeanalizujmy praktyczne strategie, aby uniknąć pracy w silosach, od wykorzystania technologii po przedefiniowanie ról przywódczych.

Czym jest mentalność silosowa?

Mentalność silosowa to sposób myślenia, który rozwija się w organizacjach, gdy działy lub zespoły pracują w izolacji od siebie, często przedkładając własne cele nad ogólne cele organizacji. Może to prowadzić do braku komunikacji, współpracy i udostępniania wiedzy, tworząc bariery między różnymi częściami organizacji.

Według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company, business traci szacunkowo 3,1 biliona dolarów każdego roku z powodu nieefektywności i utraty wydajności spowodowanych przez silosy danych.

Kiedy dominuje mentalność silosu, pracownicy mogą stać się bardziej skoncentrowani na swoich zadaniach i mniej świadomi tego, jak ich praca wpływa na inne zespoły lub firmę jako całość. Wynikiem tego są powielane wysiłki, niewykorzystane szanse i nieefektywność, a także fragmentaryczna kultura firmy.

Jaki jest problem z pracą w silosach?

Kiedy Teams działają w silosach, komunikacja załamuje się, a cenne informacje utkną w jednym zakątku organizacji.

Wyobraź sobie, że masz kluczowe spostrzeżenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, ale nikt o nich nie wie, ponieważ są schowane w innym dziale.

Kończy się to marnowaniem czasu i zasobów oraz utratą szans na innowacje. Co więcej, może to prowadzić do poczucia rozłączenia wśród pracowników, powodując brak spójności w miejscu pracy.

Raportowanie przez Harvard Business Review stwierdza, że współpraca między teamami w ramach silosów, w szczególności działanie jako pośrednik między osobami w organizacji, może prowadzić do zwiększonego poziomu wypalenia zawodowego i negatywnych zachowań społecznych.

Praca w silosach a współpraca

Oto kilka kluczowych różnic między pracą w silosach a współpracą.

Funkcja Praca w silosach Współpraca Definicja Odizolowana praca, w której teamy lub jednostki działają niezależnie, z minimalną komunikacją lub udostępnianiem informacji. Proces, w którym osoby lub teamy współpracują, aby osiągnąć wspólny cel, udostępniając wiedzę, zasoby i pomysły. Korzyści Może być wydajny w przypadku wysoce wyspecjalizowanych zadań i ograniczać rozpraszanie uwagi w przypadku skoncentrowanej pracy. Prowadzi do zwiększenia innowacyjności, rozwiązywania problemów i udostępniania wiedzy. Buduje silną kulturę "zespołu" Wady Prowadzi do powielania wysiłków, niewykorzystanych szans i zmniejszonej wydajności. Wymaga umiejętności komunikacji effective communication matrix templates i rozwiązywania konfliktów i może być czasochłonne. Przykłady Firma, w której działy pracują oddzielnie bez udostępniania informacji lub zasobów. Zespół projektowy, w którym członkowie z różnych działów współpracują ze sobą w celu opracowania nowego produktu.

Załóżmy na przykład, że firma próbuje wprowadzić na rynek nowy produkt. Nieumyślnie stworzyła silosy organizacyjne, które utrudniają jej wysiłki.

Tak więc, zespół marketingowy może pracować nad kampanią, nie wiedząc, że zespół inżynierów boryka się z opóźnieniami w wydajności. W międzyczasie zespół sprzedaży nie otrzymał żadnych aktualizacji i boryka się z pytaniami od potencjalnych klientów.

Może to prowadzić do niedopasowania osi czasu, zamieszania i frustracji niestandardowych klientów.

Aby promować współpracę, kierownictwo firmy powinno aktywnie zachęcać do współpracy między zespołami i przełamać mentalność silosu.

Na poziomie zespołu, liderzy zespołów muszą upewnić się, że wszyscy są zgodni co do celów i oś czasu oraz usprawnić komunikację.

Współpracując ze sobą i korzystając z narzędzi do współpracy, różne teamy mogą wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy i znaleźć rozwiązania, które przyniosą korzyści całej organizacji.

Oznaki pracy w silosach

Skąd wiesz, że utknąłeś w silosie? Przyjrzyjmy się kilku oznakom, na które należy uważać:

Brak dzielenia się wiedzą: Kiedy Teams pracują bez udostępniania informacji z różnych działów, jest to przepis na nieefektywność. Taki sposób pracy w silosach sprawia, że cenne spostrzeżenia pozostają zamknięte, uniemożliwiając organizacji wspólny rozwój

Kiedy Teams pracują bez udostępniania informacji z różnych działów, jest to przepis na nieefektywność. Taki sposób pracy w silosach sprawia, że cenne spostrzeżenia pozostają zamknięte, uniemożliwiając organizacji wspólny rozwój Zduplikowane wysiłki: Czy twój zespół nieświadomie pracuje nad projektem, którym zajął się już inny zespół? Dzieje się tak często, gdy komunikacja między różnymi działami załamuje się. Wynikiem tego jest marnowanie zasobów i rozbieżne wyniki

Czy twój zespół nieświadomie pracuje nad projektem, którym zajął się już inny zespół? Dzieje się tak często, gdy komunikacja między różnymi działami załamuje się. Wynikiem tego jest marnowanie zasobów i rozbieżne wyniki Nieefektywna alokacja zasobów: Praca w silosie oznacza, że każdy zespół koncentruje się na własnych potrzebach, pozostawiając innych w walce o zasoby. Może to hamować postęp i innowacje

Praca w silosie oznacza, że każdy zespół koncentruje się na własnych potrzebach, pozostawiając innych w walce o zasoby. Może to hamować postęp i innowacje Rozdrobnione doświadczenie klienta: Czy klienci otrzymują niespójne wiadomości lub usługi z różnych działów? Jest to wyraźna oznaka silosowej pracy, w której każdy zespół robi swoje, nie dostosowując się do siebie

Czy klienci otrzymują niespójne wiadomości lub usługi z różnych działów? Jest to wyraźna oznaka silosowej pracy, w której każdy zespół robi swoje, nie dostosowując się do siebie Brak innowacji: Silosy tłumią kreatywność, sprawiając, że trudno jest usłyszeć nowe pomysły. Aby się od nich uwolnić, musimy zachęcać Teams do dzielenia się i współpracy

Jak uniknąć pracy w silosach

Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę silosów, konieczne jest zachęcanie do współpracy w środowisku pracy. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby przełamać silosy w pracy i promować ducha zespołu:

1. Sięgaj i komunikuj się

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na przełamanie silosów jest po prostu wyciągnięcie ręki i otwarcie się komunikację w zespole .

Kiedy Teams komunikują się otwarcie, dzielą się czymś więcej niż tylko aktualizacjami statusu - dzielą się cennymi spostrzeżeniami, które mogą przynieść korzyści całej organizacji. ClickUp , oprogramowanie do zarządzania pracą i projektami, może pomóc w rozbiciu silosów i zapewnieniu współpracy zespołowej. Instancja, ClickUp Chat pomaga ułatwić natychmiastową informację zwrotną, niezależnie od tego, czy chodzi o przypisanie nowego zadania, dodanie komentarza, czy prośbę o wkład.

Połącz zadania, AI i czaty, aby móc współpracować i komunikować się w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Dzięki szybkiej wzmiance ClickUp @ na czacie, możesz zaprosić odpowiednie osoby do natychmiastowej odpowiedzi. W ten sposób wszyscy są na tej samej stronie, pracując nad tym samym celem.

Nawet jeśli Twój zespół jest rozproszony w różnych lokalizacjach lub strefach czasowych, asynchroniczna komunikacja za pośrednictwem ClickUp zapewnia wszystkim połączenie. Zastosowanie Przypisane komentarze ClickUp w wątkach, aby przypisywać zadania w czasie rzeczywistym i śledzić je wszystkie w jednym miejscu, aby upewnić się, że nic nie umknie uwadze.

Nie chodzi tylko o oddelegowane zadania; chodzi o spójność zespołu .

Skorzystaj z szablonu strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp, aby zaplanować strategię komunikacji wewnętrznej i zapobiec pracy zespołów w silosach

Możesz użyć szablonu Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp aby opracować i wdrożyć skuteczną strategię komunikacji wewnętrznej dla swojej organizacji.

Szablon ten zapewnia, że komunikaty są dostarczane w sposób jasny, spójny i skuteczny do wszystkich pracowników.

Skorzystaj z niego, aby określić cele komunikacji, zbudować plan komunikacji i zdecydować, jak zmierzyć powodzenie, podzielić każdy krok na konkretne zadania i śledzić postępy.

Oto kilka funkcji tego szablonu:

Przegląd widoku: Uzyskaj widok z lotu ptaka na aktualny status każdego zadania

Uzyskaj widok z lotu ptaka na aktualny status każdego zadania Organizacja zadań: Organizowanie i przypisywanie zadań do statusów "Otwarte" i "Zakończone" w celu śledzenia postępów

Organizowanie i przypisywanie zadań do statusów "Otwarte" i "Zakończone" w celu śledzenia postępów Aktualizacje statusów: Informuj interesariuszy na bieżąco, aktualizując statusy zadań w trakcie postępu prac

Informuj interesariuszy na bieżąco, aktualizując statusy zadań w trakcie postępu prac Automatyzacja: UżywajAutomatyzacja ClickUp aby zautomatyzować powiadomienia i być na bieżąco

UżywajAutomatyzacja ClickUp aby zautomatyzować powiadomienia i być na bieżąco Przewodnik dla początkujących: Postępuj zgodnie z przewodnikiem krok po kroku, aby ustawić strategię komunikacji wewnętrznej

Przeczytaj również: 25 pomysłów na kanały Slack, które usprawnią współpracę

2. Zachęcanie do komunikacji między różnymi funkcjami

Zachęcanie do współpracy między działami pomaga zintegrować wysiłki, dzielić się spostrzeżeniami i zapewnia, że cele organizacyjne są jednolicie rozumiane i realizowane

Jednym ze sposobów na ułatwienie takiej komunikacji jest wykorzystanie interaktywnych, wizualnych narzędzi, takich jak Tablice ClickUp . Tablice zapewniają dynamiczną, wizualną platformę, na której Teams mogą współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich funkcji lub lokalizacji.

Wizualizuj, przeprowadzaj burze mózgów i twórz jednolitą wizję dzięki ClickUp Tablica

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami, które opierają się na aktualizacjach opartych na tekście lub fragmentarycznej komunikacji, dzięki Tablicom, każdy członek zespołu może wnieść swój wkład wizualnie - używając notatek, diagramów lub odręcznych rysunków - zapewniając, że każda perspektywa zostanie uchwycona i uwzględniona.

To współdzielone środowisko jest kluczem do zapobiegania powstawaniu silosów, ponieważ zachęca do otwartej komunikacji i przejrzystości między działami.

Dodatkowo, jeśli chcesz łatwiejszego sposobu na monitorowanie i zarządzanie różnymi zespołami pracującymi razem, możesz sprawdzić ClickUp Cross-Functional Project by Departments Szablon .

Zapewnij skuteczną komunikację i współpracę między zespołami, które wcześniej pracowały w silosach, dzięki szablonowi ClickUp Cross-Functional Project by Departments

3. Spłaszczanie hierarchii organizacyjnych

Gdy Teams działają w izolacji, umykają im ważne informacje, tworzą nadmiarową pracę i mają trudności z utrzymaniem zgodności z szerszym obrazem.

Rozbijając te silosy i spłaszczając strukturę, pozwalasz wszystkim podejmować decyzje bez konieczności przebijania się przez warstwy zarządzania.

Jedyną hierarchią, jakiej potrzebujesz, jest ta w ClickUp! Z Hierarchia w ClickUp możesz zachować wszystko uporządkowane, dostępne i widoczne - bez wąskich gardeł, które mogą tworzyć tradycyjne hierarchie

W połączeniu z ClickUp dla zdalnych teamów zapewnia intuicyjny, skalowalny sposób organizowania zadań i projektów, zapewniając widoczność pracy dla każdego, kto jej potrzebuje. Niezależnie od tego, czy Twój Teams jest mały, czy szybko się rozrasta, ta hierarchia dostosowuje się do Twoich potrzeb bez zwiększania złożoności.

W miarę rozwoju organizacji można rozszerzać hierarchię, aby dopasować ją do swoich potrzeb - bez tworzenia kolejnych warstw nadzoru. Oznacza to, że Teams mogą swobodnie zarządzać swoją pracą i współpracować bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie.

Jako użytkownik ClickUp, Christian Gonzalez , koordynator administracyjny w Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara mówi,

"Upraszczamy wszystkie procesy naszych działów poprzez integrację platform analityki biznesowej, narzędzi mailingowych z automatyzacją oraz przechowywanie KPI, formularzy, dokumentów procesowych i zależności w jednej aplikacji (ClickUp). Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania i monitorowania różnych projektów za pomocą pulpitów i pracy z klientami, zapraszając ich jako gości."

Christian Gonzalez, koordynator administracyjny w Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

4. Przełamywanie barier dzięki technologii

Teams zbyt często skupiają się wyłącznie na swoich priorytetach, tracąc z oczu szerszą perspektywę. Może to obniżyć morale pracowników, ponieważ komunikacja słabnie, współpraca utknęła w martwym punkcie, a każdy ma wrażenie, że pracuje niezależnie.

Ustaw poziomy priorytetów, osoby przypisane, terminy, etykiety i statusy w zadaniach ClickUp, aby Teams mogli przestać pracować w silosach Zadania ClickUp to najlepszy sposób na zatrzymanie wszystkich w tym samym projekcie i pracę nad celami zespołu bez utraty rytmu. Zamiast pracować w odizolowanych kieszeniach, w których informacje giną, odkryj przejrzystość i współpraca w miejscu pracy .

Dzięki zadaniom wszyscy są na bieżąco informowani o tym, co się dzieje i co jest ważne.

Możesz zobaczyć, kto co robi, kiedy jest to do zrobienia i jak to pasuje do większego celu. Otwiera to kanały komunikacji, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zamknięte, umożliwiając wszystkim udostępnianie pomysłów, dostarczanie aktualizacji i przekazywanie opinii w czasie rzeczywistym

Ożyw swoje idealne cykle pracy, przydzielaj zadania w czasie rzeczywistym i wspieraj odpowiedzialność w zespole dzięki mapom myśli ClickUp

Podczas gdy zadania pozwalają uporządkować codzienną pracę, czasami trzeba zrobić krok do tyłu i spojrzeć z szerszej perspektywy. W tym miejscu Mapy myśli ClickUp pomagają podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania części, jednocześnie utrzymując wyraźną linię wzroku do ogólnych celów zespołu.

Połącz kropki (dosłownie) za pomocą mapy myśli, a następnie zreorganizuj ją w razie potrzeby za pomocą "Re-Layout", zachowując hierarchię mapy i poprawiając jej czytelność.

Przeczytaj również: Jak poprawić umiejętności współpracy w miejscu pracy?

5. Radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z pracą zdalną

Praca zdalna stała się normą dla wielu Businessów, oferując elastyczność i wygodę. Może jednak również prowadzić do izolacji i utrudniać współpracę.

Aby uniknąć pracy w silosach i zapewnić udaną pracę zdalną, konieczne jest skupienie się na rozwoju umiejętności, wspólnym powodzeniu i osobistej odpowiedzialności

Rozwój umiejętności: Inwestuj w szkolenia i rozwój, aby wyposażyć pracowników w niezbędne narzędzia i umiejętności do skutecznej komunikacji zdalnej i współpracy. Obejmuje to poprawę komunikacji pisemnej, etykiety wirtualnych spotkań i umiejętności zarządzania projektami

Inwestuj w szkolenia i rozwój, aby wyposażyć pracowników w niezbędne narzędzia i umiejętności do skutecznej komunikacji zdalnej i współpracy. Obejmuje to poprawę komunikacji pisemnej, etykiety wirtualnych spotkań i umiejętności zarządzania projektami Wspólne powodzenie: Zachęcanie pracowników do poszukiwania różnorodnych perspektyw i współpracy przy projektach ze swoimi rówieśnikami w celu promowaniawspółpracę zespołową. Pomoże to rozbić silosy i zwiększy poczucie wspólnego powodzenia

Zachęcanie pracowników do poszukiwania różnorodnych perspektyw i współpracy przy projektach ze swoimi rówieśnikami w celu promowaniawspółpracę zespołową. Pomoże to rozbić silosy i zwiększy poczucie wspólnego powodzenia Odpowiedzialność osobista: Podkreśl znaczenie osobistej odpowiedzialności w pracy zdalnej. Zachęcaj pracowników do przejmowania własności swoich zadań, dotrzymywania terminów i skutecznej komunikacji z członkami zespołu. Pomoże to zapobiec nieporozumieniom i zapewni, że projekty pozostaną na właściwym torze

Organizacje mogą stworzyć pozytywne i wydajne środowisko pracy zdalnej, które promuje innowacje i poprawia zdolność organizacji do osiągania swoich celów.

Pro Tip: Promocja odpowiedzialności w miejscu pracy poprzez przydzielanie zadań członkom zespołu i używanie Widoki ClickUp do śledzenia aktualizacji statusu i procentu zakończonych projektów

6. Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami Teams

Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma dokumentami i próbami utrzymania wszystkich na tej samej stronie, Dokumenty ClickUp może pomóc.

Dzięki Docs możesz tworzyć i współpracować nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami w czasie rzeczywistym w ramach swojej ulubionej platformy do zarządzania projektami.

Przekształć swoje dokumenty robocze lub komentarze w wykonalne zadania za pomocą ClickUp Docs, aby współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

ClickUp Docs to coś więcej niż tylko edytor tekstu. To obszar roboczy do współpracy, który pomaga:

Budować ustrukturyzowane dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji i szablonami. Osadzać zakładki, dodawać tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po wiki i bazy wiedzy

z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji i szablonami. Osadzać zakładki, dodawać tabele i nie tylko, aby formatować dokumenty do dowolnych potrzeb, od map drogowych po wiki i bazy wiedzy Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem. Etykietuj innych komentarzami, przypisuj im elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

razem ze swoim zespołem. Etykietuj innych komentarzami, przypisuj im elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami Połącz dokumenty z cyklami pracy, aby mieć dostęp do wszystkiego w jednym miejscu. Dodawaj widżety, aby aktualizować przepływy pracy, zmieniać statusy projektów, przydzielać zadania i nie tylko - wszystko w obrębie redaktora

7. Wspieraj ducha zespołu

Duch zespołu to coś więcej niż tylko miły dodatek do miejsca pracy - to klej, który trzyma wszystko razem, zwłaszcza jeśli chodzi o unikanie pracy w odosobnieniu.

Chodzi o kultywowanie poczucia wspólnoty, wspólnej misji i otwartych narzędzi komunikacji, niezależnie od tego, czy ludzie siedzą obok siebie, czy pracują zdalnie.

W przypadku teamów pracujących w biurze, można to zacząć od pozornie drobnych rzeczy: spontanicznych rozmów w pokoju socjalnym, improwizowanych sesji burzy mózgów, a nawet prostej polityki otwartych drzwi, w której każdy czuje się komfortowo podchodząc do siebie, aby zadawać pytania lub dzielić się pomysłami.

Ta dynamika jest również kształtowana przez hybrydowa komunikacja w miejscu pracy struktury, w których zarówno pracownicy na miejscu, jak i pracownicy zdalni czują się w równym stopniu zaangażowani

W zdalnych miejscach pracy nie można polegać na swobodnych pogawędkach na korytarzu lub energii grupy w tej samej przestrzeni fizycznej. To, co można zrobić, to myślenie o budowaniu połączeń. Zaczyna się to od zapewnienia jasnego, otwartego przepływu informacji poprzez narzędzia do pracy zdalnej .

Regularne odprawy wideo, nawet jeśli mają na celu tylko kontakt i sprawdzenie, jak ludzie radzą sobie osobiście, znacznie przyczyniają się do stworzenia poczucia wspólnoty.

Przeczytaj również: 15 najlepszych narzędzi do współpracy zespołowej

8. Szybkie zarządzanie konfliktami w zespole

W środowisku biurowym konflikty często wynikają z błędnej komunikacji lub odmiennych celów. Aby promować zdrową kulturę pracy, teams muszą być przygotowani do dobrego radzenia sobie z takimi konfliktami.

Rozwiązywanie problemów od razu, z empatią i otwartym dialogiem, utrzymuje zespoły w zgodzie i współpracy. Zachęcanie do otwartych dyskusji i ustawienie jasnych oczekiwań może rozładować napięcia, zanim staną się podziałami.

W zdalnych ustawieniach, gdzie niewerbalne sygnały są nieobecne w rozmowach, błędne interpretacje mogą szybko eskalować. Korzystanie z narzędzi takich jak Spotkania ClickUp **Regularne spotkania i sesje rozwiązywania problemów pomagają utrzymać konflikty w ryzach

Promocja współpracy za pośrednictwem tych narzędzi zapobiega również izolowaniu się, na przykład, zespołów marketingowych od zespołów produktowych lub sprzedażowych.

Konflikt, jeśli jest dobrze rozwiązywany, może wzmocnić więzi i przyczynić się do dalszych innowacji. Umożliwiają one zespołom spojrzenie na sprawy z różnych perspektyw, co usprawnia rozwiązywanie problemów i pracę zespołową. Kiedy konflikty są rozwiązywane konstruktywnie, przełamuje to silosy i wzmacnia kulturę firmy jako całości.

9. Wyznaczanie jasnych celów dla wspólnych projektów

Kiedy Teams pracują w oddzielnych bańkach, każdy z własnymi celami i zadaniami, mogą cierpieć z powodu braku ogólnego kierunku

W takich sytuacjach, Cele ClickUp pomaga ustalić jasne, wymierne cele dla wspólnych projektów, rozbijając silosy i ułatwiając współpracę międzyfunkcyjną .

Połącz swoje zadania z ClickUp Goals, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat postępów Twoich i Twojego zespołu

**Zaczynasz od ustawienia Celu - wysokopoziomowego celu, który chcesz osiągnąć. Na przykład, Twoim celem może być zwiększenie zadowolenia klientów o 20%

Po zdefiniowaniu Celu, dzielisz go na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu Cele. Celami tymi mogą być:

Liczbowe (np. zwiększenie miesięcznej sprzedaży o 10%)

Pieniężne (np. osiągnięcie celu 1 miliona $ przychodu)

Prawda/Fałsz (np. wprowadzenie nowego produktu do IV kwartału)

Zadaniowe (np. zakończenie określonej kampanii marketingowej)

Następnie można połączyć zadania z różnych zespołów w jeden cel. Oznacza to, że wszyscy dążą do osiągnięcia wspólnego celu bez nieporozumień co do tego, kto jest za co odpowiedzialny.

Zorganizuj swoje cele w foldery, dodaj opisy dla przejrzystości, a nawet ustaw uprawnienia do widoku i edycji, aby kontrolować, kto ma do nich dostęp. Dzięki temu wszyscy w zespole mogą być na bieżąco i dostosowywać się do siebie, nie czując się przytłoczeni.

Możesz planować i realizować skuteczną strategię komunikacji w zespole na temat tych celów za pomocą Szablon planu komunikacji ClickUp .

Stwórz kompleksowy plan komunikacji w projekcie, korzystając z szablonu planu komunikacji ClickUp

10. Zwiększenie różnorodności, równości i inicjatyw integracyjnych (DEI)

Zacznijmy od rekrutacji. ClickUp może pomóc w tworzeniu i zarządzaniu zróżnicowaną rekrutacją. Od przechwytywania danych kandydatów po śledzenie postępów na różnych scenach, ClickUp może pomóc w monitorowaniu różnorodności w całym procesie.

Ustaw pulpit ClickUp Dashboard, aby monitorować cele rekrutacyjne DEI w czasie rzeczywistym

Możesz użyć Tablic ClickUp do tworzenia schematów blokowych w celu zdefiniowania i udokumentowania procesu rekrutacji, upewniając się, że wszyscy są na tej samej stronie. ClickUp Brain , zintegrowany asystent AI, może pomóc wyeliminować ludzkie uprzedzenia, pisząc inkluzywne opisy stanowisk i prześwietlając CV.

Z kolei ClickUp Docs pomoże ci opracować ustandaryzowane rubryki do rozmów kwalifikacyjnych, aby zapewnić sprawiedliwą i spójną ocenę.

Wreszcie, Pulpity ClickUp pomagają śledzić każdą scenę procesu rekrutacji wraz z odpowiednimi wskaźnikami.

11. Stwórz połączone środowisko pracy

Z ClickUp Brain , możesz zadawać pytania dotyczące dowolnej pracy w ClickUp lub z nim połączonej i uzyskać dokładne, kontekstowe odpowiedzi w ciągu kilku sekund.

Połącz się z zadaniami, czatami i osobami, z którymi chcesz się komunikować za pomocą ClickUp Brain

Oto jak to może pomóc:

AI Project Manager: Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak aktualizacje postępów, stand-upy i raportowanie statusu. Skraca to czas poświęcany na ręczne aktualizacje i usprawnia współpracę w zespole

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak aktualizacje postępów, stand-upy i raportowanie statusu. Skraca to czas poświęcany na ręczne aktualizacje i usprawnia współpracę w zespole AI Writer for Work: Twórz zawartość szybko i dokładnie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przygotowywać projekty e-maili, tworzyć plany projektów, czy generować notatki ze spotkań, AI Writer for Work dostosowuje swoje wyniki do konkretnych potrzeb, zapewniając spójność i przejrzystość całej komunikacji

Twórz zawartość szybko i dokładnie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przygotowywać projekty e-maili, tworzyć plany projektów, czy generować notatki ze spotkań, AI Writer for Work dostosowuje swoje wyniki do konkretnych potrzeb, zapewniając spójność i przejrzystość całej komunikacji Bezproblemowa integracja: Ciesz się wydajnym i połączonym środowiskiem pracy bez zakłóceń, ponieważ AI jest zintegrowana z platformą, zapewniając płynne działanie

Ciesz się wydajnym i połączonym środowiskiem pracy bez zakłóceń, ponieważ AI jest zintegrowana z platformą, zapewniając płynne działanie Usprawniona współpraca: Zapewnij wszystkim członkom Teams dostęp do tych samych informacji i aktualizacji. Ta przejrzystość i udostępnianie kontekstu usprawniają współpracę, ponieważ każdy wnosi bardziej efektywny wkład i jest na bieżąco informowany o postępach w projekcie

Zapewnij wszystkim członkom Teams dostęp do tych samych informacji i aktualizacji. Ta przejrzystość i udostępnianie kontekstu usprawniają współpracę, ponieważ każdy wnosi bardziej efektywny wkład i jest na bieżąco informowany o postępach w projekcie Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Informuj wszystkich bez ciągłych spotkań lub ręcznych odpraw. Funkcja ta pomaga Teams skupić się na swoich zadaniach, pozostając w zgodzie z ogólnymi celami projektu

Wzmocnij ducha Teams i przełam silosy dzięki ClickUp

Silosy mogą okazać się jedną z największych przeszkód na drodze do postępu w każdej organizacji. Kiedy Teams działają w izolacji, tworzy to bariery komunikacyjne, które prowadzą do nieefektywności, niewykorzystanych szans i powielania pracy.

Brak widoczności tego, co robią inne działy, utrudnia odpowiednim interesariuszom utrzymanie zgodności i tłumi innowacje.

ClickUp, kompleksowa platforma do zarządzania projektami, może pomóc w przezwyciężeniu pracy w silosach. Wspomaga ona wielofunkcyjną pracę zespołową, wspierając współpracę i przejrzystość.

W ClickUp pracownicy z różnych zespołów mogą śledzić zadania, ustawiać cele i udostępniać aktualizacje. Dzięki funkcjom takim jak zintegrowane narzędzia do wideokonferencji i wbudowany czat, spotkania przebiegają bez zakłóceń niezależnie od lokalizacji zespołu.

Więc zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozbij te silosy!