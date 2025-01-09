Jakie korzyści sprawiają, że ClickUp jest wyjątkowy?

Czy przeskakujesz między kilkunastoma aplikacjami, aby wykonać swoją codzienną pracę? Narzędzie do zarządzania projektami tutaj, platforma czatu tam, dokumenty rozrzucone po różnych usługach przechowywania w chmurze i ponad 25 otwartych zakładek przeglądarki w dowolnym momencie?

Przeciętny pracownik umysłowy przełącza się między różnymi aplikacjami prawie 1200 razy dziennie. Ciągłe przełączanie się między zadaniami kosztuje organizacje nawet 9% czasu produktywności każdego pracownika rocznie.

Ta żonglerka pochłania nie tylko Twój czas. Podkopuje Twoją koncentrację, kreatywność i zdolność do wykonywania świetnej pracy.

Ale to rozwiązanie to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami. Potrzebujesz zunifikowanej platformy — miejsca, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do wykonania pracy: zarządzanie zadaniami, komunikację zespołową w czasie rzeczywistym, współpracę nad dokumentami, a nawet automatyzację cyklu pracy opartą na AI.

Coś w rodzaju "aplikacji do wszystkiego, do pracy". Coś w rodzaju ClickUp.

ClickUp bezpośrednio odpowiada na to wyzwanie, przenosząc cały cykl pracy na jedną spójną platformę. W tym poście na blogu pokażemy, co sprawia, że ClickUp jest wyjątkowy i dlaczego ma to znaczenie dla wydajności Twojego zespołu.

🎯 Najważniejsze zalety ClickUp w 60 sekund ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej

Czat ClickUp łączy rozmowy bezpośrednio z zadaniami dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, która utrzymuje kontekst wszystkich Twoich działań

ClickUp Brain to natywna sztuczna inteligencja ClickUp, która nie tylko automatyzuje, ale także uczy się. Sugeruje działania w oparciu o nawyki Twojego zespołu, ułatwia śledzenie postępów w pracy, a nawet odpowiada na pytania, korzystając z wiedzy zgromadzonej w obszarze roboczym

Każdy zespół pracuje inaczej. Rozumiemy to. W ClickUp możesz dostosować widoki, cykle pracy i reguły automatyzacji do swoich procesów, niezależnie od tego, czy zarządzasz sprintami Agile, czy koordynujesz kampanie marketingowe

ClickUp został stworzony z myślą o potrzebach firm z listy Fortune 500, ale jest elastyczny i szybko się rozwija, dzięki czemu idealnie nadaje się również dla start-upów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Dzięki pierwszym w branży funkcjom, takim jak czat oparty na sztucznej inteligencji i dynamiczne tablice, które wspierają generowanie obrazów AI i kontekstowe zarządzanie zadaniami, ClickUp został zaprojektowany, aby rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb

Dla zespołów zmęczonych rozłącznymi narzędziami i poszukujących inteligentniejszych sposobów pracy ClickUp oferuje zupełnie inne podejście do zarządzania projektami i współpracy zespołowej.

Zobacz, jak dokładnie ClickUp ogranicza "pracę nad pracą", dzięki czemu możesz skupić się na tym, co przynosi wyniki.

Unikalne funkcje, które wyróżniają ClickUp

Znasz to uczucie, kiedy odkrywasz narzędzie, które po prostu rozumie Twój sposób pracy?

To właśnie ClickUp. Oto krótkie podsumowanie 12 niesamowitych zalet, które sprawiają, że jest tak wyjątkowy:

1. Zarządzanie projektami, które ma sens

Pomyśl o swoim typowym dniu pracy. Żonglujesz wieloma projektami, z których każdy ma własną oś czasu, zależności i interesariuszy. Tradycyjne narzędzia do zarządzania projektami często zmuszają Cię do dostosowania cyklu pracy do swojej sztywnej struktury. ClickUp zmienia zasady gry.

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp pozwalają przypisywać zadania i zajmować się tym, co najważniejsze, dzięki niestandardowym poziomom priorytetów i inteligentnym opcjom sortowania.

Chcesz wizualizować swój projekt jako wykres Gantta podczas porannego spotkania, przełączyć się na tablicę Kanban dla zespołu programistów, a następnie wyświetlić widok kalendarza do planowania zasobów?

Wszystko to (i wiele więcej!) możesz zrobić dzięki ponad 15 niestandardowym widokom w ClickUp.

Śledź postępy zadań w dowolny sposób dzięki jednej z wielu dostępnych widoków ClickUp

Co więcej, cały zespół może korzystać jednocześnie z różnych widoków tego samego projektu, pracując w sposób, który jest dla niego sensowny i poprawia wydajność.

📌 Oto przykład z życia wzięty: jeden z naszych klientów korporacyjnych, Finastra, największa firma zajmująca się wyłącznie oprogramowaniem dla usług finansowych, borykała się z problemem niespójności realizacji kampanii z powodu braku scentralizowanych planów GTM. Fragmentaryczna struktura utrudniała kierownictwu wyższego szczebla uzyskanie widoczności działań GTM realizowanych w danym momencie i dla poszczególnych jednostek biznesowych. Wyobraź sobie 200 slajdów planów marketingowych, które stają się nieaktualne w momencie ich stworzenia. Fragmentaryczna struktura utrudniała kierownictwu wyższego szczebla uzyskanie widoczności działań GTM realizowanych w danym momencie i dla poszczególnych jednostek biznesowych. Wyobraź sobie 200 slajdów planów marketingowych, które stają się nieaktualne w momencie ich stworzenia. Po przejściu na ClickUp odnotowali 30% wzrost efektywności współpracy i 40% wzrost całkowitej wydajności GTM, po prostu dlatego, że zespoły regionalne mogły pracować z tymi samymi danymi w preferowanym widoku. Możemy pokazać, co się dzieje z naszymi inicjatywami marketingowymi w widoku regionalnym lub widoku kampanii. Obejmuje to przegląd rodzajów prowadzonych działań i etapów lejka, do których zostały przypisane. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo uzyskać aktualne informacje o statusie projektu. Możemy pokazać, co się dzieje z naszymi inicjatywami marketingowymi w widoku regionalnym lub widoku kampanii. Obejmuje to przegląd rodzajów prowadzonych działań i etapów lejka, do których zostały przypisane. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo uzyskać aktualne informacje o statusie projektu.

2. Współpraca, która zapewnia wszystkim dostęp do aktualnych informacji

83% pracowników umysłowych korzysta głównie z poczty elektronicznej i czatu do komunikacji zespołowej, rozpraszając ważne informacje w niepołączonych kanałach i ograniczając efektywną współpracę.

Pamiętasz, jak musiałeś przeglądać niekończące się wątki e-maili lub wiadomości czatu, aby znaleźć ten jeden kluczowy szczegół projektu? Te czasy już minęły.

Dzięki czatowi ClickUp rozmowy nie są tylko dodatkiem do pracy — stanowią jej integralną część.

Wyobraź sobie: omawiasz nową funkcję ze swoim zespołem na czacie. Ktoś wspomina o ważnym wymaganiu. Zamiast liczyć na to, że ktoś pamięta o utworzeniu zadania później, możesz to zrobić — ręcznie lub automatycznie, korzystając z AI — bezpośrednio z poziomu rozmowy.

Ale to nie wszystko. Zadania zachowują powiązania z oryginalną dyskusją, dzięki czemu nigdy nie stracisz cennego kontekstu.

Rozpocznij szybką synchronizację audio-wideo SyncUp bezpośrednio z okna czatu, gdy złożony temat wymaga bezpośredniej dyskusji

Skorzystaj z natywnej sztucznej inteligencji ClickUp, aby podsumować długie dyskusje i automatycznie nadrobić zaległości

Natychmiast znajdź powiązane zadania i dokumenty dla każdej rozmowy dzięki AI

Twórz i udostępniaj tablice w ClickUp , które są połączone z Twoimi zadaniami i dokumentami, a nawet generuj obrazy AI, idealne do sesji burzy mózgów

Generuj niestandardowe obrazy za pomocą AI w ramach tablic ClickUp

Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i gubieniem ważnych informacji. Cały cykl pracy, od nieformalnych czatów po formalne planowanie projektów, odbywa się w jednym miejscu, co upraszcza pracę asynchroniczną.

Vida Health, wirtualna firma zajmująca się opieką zdrowotną, wykorzystała zintegrowane funkcje współpracy ClickUp, aby zwiększyć wydajność operacji marketingowych o 50%. Zgłosili również oszczędność godziny tygodniowo na wyszukiwanie informacji i kontekstu oraz odzyskanie ośmiu godzin tygodniowo na spotkaniach dla wszystkich interesariuszy.

To mnóstwo cennego czasu, który możesz poświęcić na produktywne zadania zamiast na cyfrowe porządki.

3. AI, które naprawdę ułatwia pracę

Porozmawiajmy o AI. Nie o modnym hasle, ale o praktycznym, codziennym rozwiązaniu, które sprawia, że zastanawiasz się, jak kiedykolwiek mogłeś bez niego pracować.

ClickUp Brain ™ jest jak posiadanie niezwykle wydajnego członka zespołu, który nigdy nie śpi, nie robi przerw na kawę i w jakiś sposób pamięta wszystko, co kiedykolwiek wydarzyło się w Twoim obszarze roboczym.

A co z ChatGPT, Claude i Gemini, zapytasz? To wszystko to samo, prawda? Cóż, nie do końca.

Oto, co wyróżnia podejście ClickUp do AI: zamiast traktować AI jako oddzielne narzędzie, włączyliśmy ją w strukturę Twojej dotychczasowej pracy.

Wyobraź sobie, że jesteś na porannym spotkaniu i omawiasz cele kwartalne ze swoim zespołem. Gdy identyfikujesz elementy do działania i tworzysz zadania ClickUp w celu ich uporządkowania i śledzenia, Brain może automatycznie utworzyć idealnie sformatowane podzadania na podstawie nazw zadań.

Twórz podzadania z zadań w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

A co w sytuacji, gdy musisz znaleźć coś konkretnego ze spotkania, które odbyło się trzy miesiące temu? Brain pamięta nie tylko to, co zostało powiedziane, ale rozumie również kontekst.

Zapytaj: "Co zdecydowaliśmy w sprawie budżetu marketingowego na drugi kwartał?", a aplikacja pobierze informacje z odpowiednich czatów, dokumentów projektu i zadań, aby udzielić Ci wyczerpującej odpowiedzi.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Ponad 60% czasu zespołu poświęcone jest na wyszukiwanie kontekstu, informacji i elementów do działania. Dzięki Brain możesz łatwo zaoszczędzić 2-3 godziny tygodniowo, szybko wyszukując i podsumowując poprzednie decyzje.

Automatycznie generuje raporty AI StandUps na podstawie ostatnich działań i zakończonych zadań

Skorzystaj z funkcji AI StandUps w ClickUp Brain, aby uzyskać natychmiastowe podsumowania projektów i skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie

Analizuje dane projektu, aby przewidzieć potencjalne opóźnienia i zaproponować sposoby ograniczenia ryzyka

Możesz go używać do tworzenia wszelkiego rodzaju treści — od szybkich odpowiedzi na e-maile po pełnoprawne, autorytatywne posty na blogu

Jeśli ktoś zadaje w czacie pytanie, na które udzielono już odpowiedzi, Brain może natychmiast podać odpowiedź, oszczędzając czas Twojego zespołu

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI do zwiększenia wydajności

4. Wszystko w jednym miejscu (naprawdę wszystko)

Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej o "platformie typu wszystko w jednym". Oto jednak, dlaczego podejście ClickUp do konwergencji jest zasadniczo inne: Nie łączymy tylko różnych narzędzi — przede wszystkim na nowo wyobrażamy sobie, jak powinny one ze sobą współpracować.

Weźmy na przykład Sarah, menedżerkę produktu w start-upie technologicznym, która zaczyna dzień od czatu ClickUp, omawiając priorytety funkcji ze swoim zespołem. Podczas rozmowy otwiera nowy dokument ClickUp bezpośrednio z okna czatu, aby sporządzić szkic wymagań. ClickUp Brain pomaga jej, pobierając odpowiednie informacje z poprzednich dyskusji i istniejących zadań.

Kiedy wymagania są już gotowe, jednym kliknięciem przekształca kluczowe punkty w zadania, które zachowują połączenie zarówno z oryginalnym czatem, jak i dokumentem.

Dzięki temu programiści nie muszą przeszukiwać wielu platform, gdy pytają o kontekst konkretnego wymagania. Wszystko jest połączone: wstępna dyskusja, dokument z wymaganiami, szczegóły zadania i kolejne rozmowy.

W większości ustawień do wykonania tego cyklu pracy potrzebne są co najmniej cztery różne narzędzia. W ClickUp jest to jeden płynny cykl pracy, w którym każdy element naturalnie przechodzi do następnego.

Jeden z naszych klientów, RevPartners, podzielił się interesującym wskaźnikiem: po pełnym wdrożeniu podejścia konwergencji ClickUp, firma zmniejszyła koszty subskrypcji oprogramowania o 50%. Za połowę ceny otrzymała moc trzech narzędzi w jednej platformie. Jednak prawdziwa wartość nie polegała tylko na oszczędnościach — zespół klienta stwierdził, że: o 64% szybsze świadczenie usług dzięki szablonom ClickUp

83% skrócenie czasu planowania projektów (z 30 minut do 5 minut)

o 36% bardziej efektywne spotkania dotyczące statusu

5. Konfigurowalne cykle pracy, które dostosowują się do Twojego stylu

Czy kiedykolwiek czułeś, że walczysz z narzędziem do zarządzania projektami, zamiast wykorzystywać je do pracy? To częsta frustracja, którą rozwiązaliśmy dzięki konfigurowalnym cyklom pracy ClickUp.

Zamiast zmuszać Cię do pracy w ramach z góry określonych ograniczeń podczas zarządzania projektami, pola niestandardowe ClickUp pozwalają tworzyć cykle pracy odzwierciedlające działania Twojego zespołu.

Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby skutecznie kategoryzować i filtrować dane

Możesz ich używać do przechwytywania i wyświetlania dokładnych danych potrzebnych do każdego zadania w ClickUp, niezależnie od tego, czy są to terminy, budżety, etapy projektu czy preferencje klienta. Dzięki niestandardowym listom rozwijanym, polom wyboru, polom daty, numerom, a nawet paskom postępu, zapewniają one, że każde zadanie ma kontekst potrzebny Twojemu zespołowi do dalszej pracy.

Dodatkowym wsparciem są niestandardowe statusy zadań ClickUp. Na przykład zespół projektowy może potrzebować statusów takich jak "W projektowaniu", "W przeglądzie" i "Gotowe do rozwoju", podczas gdy zespół ds. treści potrzebuje statusów "Wersja robocza", "W trakcie edycji" i "Zaplanowane"

Dzięki ClickUp możesz tworzyć unikalne cykle pracy dla każdego zespołu, projektu, a nawet indywidualnej listy zadań. To, co sprawia, że jest to naprawdę potężne narzędzie, to możliwość tworzenia cykli pracy warunkowych w celu automatyzacji powtarzalnych zadań.

Twórz sekwencje automatyzacji typu "jeśli-to" w ClickUp, aby zautomatyzować powtarzalne zadania w projekcie

Możesz na przykład skonfigurować automatyzację ClickUp, gdzie:

Gdy status zadania zmienia się na "Gotowe do przeglądu", jest ono automatycznie przypisywane do zespołu kontroli jakości

Jeśli zadanie pozostaje w stanie "W trakcie" przez ponad 5 dni, wyzwalacz wysyła powiadomienie do kierowników projektu

Kiedy ktoś doda etykietę priorytetu "Pilne", w wyznaczonym kanale czatu pojawi się powiadomienie

6. Raportowanie w czasie rzeczywistym, które opowiada historię Twoich danych

Zapomnij o statycznych raportach, które stają się nieaktualne w momencie ich wygenerowania. Śledź postępy dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym w ClickUp. Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu, który aktualizuje się w miarę postępu prac, masz stały dostęp do informacji o swoich projektach.

Załóżmy, że zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek. Pulpity ClickUp mogą jednocześnie wyświetlać:

Postęp sprintów w różnych zespołach

Alokacja zasobów i obciążenie

Śledzenie budżetu z uwzględnieniem wykorzystanych i pozostałych godzin

Widoki osi czasu i wykresów Gantta w ClickUp z wskaźnikami ukończenia kamieni milowych

Wskaźniki ryzyka oparte na opóźnieniach zadań lub przeszkodach

Możesz przeanalizować dowolny wskaźnik za pomocą różnych kart pomiarowych i wykresów, aby zobaczyć dane bazowe.

Jeśli na przykład zauważysz spadek wydajności swojego zespołu, możesz kliknąć wykres liniowy, aby dokładnie sprawdzić, które zadania trwają dłużej niż przewidywano i dlaczego. Pomaga to lepiej zarządzać zasobami.

🧠 Ciekawostka: użytkownik ClickUp, Stanley Security, odnotował 50% spadek czasu poświęcanego na tworzenie i udostępnianie raportów od momentu przejścia na ClickUp. Liczby w ClickUp to coś więcej niż tylko suma — tworzą one historię!

7. Śledzenie czasu, które ma znaczenie (więcej niż godziny)

Czy uważasz, że śledzenie czasu jest ważne, aby wiedzieć, ile czasu zajmują zadania? Zastanów się jeszcze raz. Chodzi również o zrozumienie, w jaki sposób Twój zespół spędza czas, abyś mógł podejmować lepsze decyzje.

Natywne śledzenie czasu projektu w ClickUp pomaga Ci to osiągnąć.

Śledź czas powiązany z dowolnym zadaniem z dowolnego miejsca dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Ale to dopiero początek. Oto, co sprawia, że jest wyjątkowy:

Zacznij śledzić czas bezpośrednio z dowolnego zadania (na pulpicie i urządzeniach mobilnych)

Automatycznie kategoryzuj wpisy czasu na podstawie etykiet zadań i pól niestandardowych

Skorzystaj z wbudowanego timera Pomodoro, aby skupić się na sesjach pracy

Śledź godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe według niestandardowych stawek

🔑 Jaki jest rzeczywisty wpływ raportowania śledzenia czasu? Możesz zauważyć wzrost liczby rozliczalnych godzin po prostu dlatego, że zaczniesz dokładniej rejestrować wszystkie prace wykonywane dla klientów. Ponadto szacunki dotyczące projektów mogą ulec poprawie dzięki dostępowi do historycznych danych dotyczących czasu wykonania podobnych zadań.

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i uznaliśmy, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i kontrolować czas pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji i usług zewnętrznych. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

8. Szablony, które zmieniają najlepsze praktyki w standardy

Kto nie lubi skrótów? Jeśli istnieje inteligentniejszy i szybszy sposób pracy, ClickUp go znajdzie.

Właśnie dlatego użytkownicy uwielbiają nasze szablony do zarządzania projektami!

Szablony w ClickUp nie są podstawowymi, szablonowymi wzorami; są to dynamiczne plany, które odzwierciedlają najlepsze praktyki Twojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy konfigurujesz nowy projekt dla klienta, planujesz wprowadzenie produktu na rynek, zarządzasz wieloma dostawcami czy organizujesz kampanię marketingową, szablony pomogą Ci zachować spójność i zaoszczędzić cenny czas potrzebny na ustawienia.

Niektóre przykłady wykorzystania szablonów ClickUp: Dział HR korzysta z szablonu listy kontrolnej ClickUp , który koordynuje zadania w wielu działach, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte

Agencja marketingowa może polegać na szablonie zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp , który automatycznie konfiguruje cały cykl pracy, od wstępnego briefu po końcowe raportowanie, wraz ze wszystkimi niezbędnymi podzadaniami i zależnościami

Zespół programistów może regularnie korzystać z szablonów planowania sprintów ClickUp , które obejmują dostosowane widoki dla różnych członków zespołu, automatyczne aktualizacje statusu i wbudowane listy kontrolne kontroli jakości

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj zmiennych szablonów ClickUp, aby uczynić szablony jeszcze bardziej wydajnymi. Podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szablonu możesz automatycznie wypełnić pola niestandardowe, daty i osoby przypisane na podstawie wprowadzonych danych.

Jeden z naszych klientów poinformował, że dzięki tej funkcji skrócił czas ustawiania nowych projektów z kilku godzin do kilku minut. Posłuchaj jego historii poniżej!

9. Aplikacja mobilna i integracje: Twój kompletny obszar roboczy w kieszeni

Twoja praca nie kończy się wraz z odejściem od biurka, podobnie jak Twoja wydajność. Aplikacja mobilna ClickUp pozwala Ci:

Twórz i aktualizuj zadania z pełnymi możliwościami formatowania

Śledź czas jednym dotknięciem

Korzystaj z komunikacji błyskawicznej za pośrednictwem czatu ClickUp, aby szybko udostępniać aktualizacje

Uzyskaj dostęp do wszystkich dokumentów i plików w trybie offline

Porozmawiaj o w pełni funkcjonalnym obszarze roboczym, który zmieści się w Twojej kieszeni!

Co sprawia, że jest jeszcze bardziej wydajny? Głębokie, dwukierunkowe integracje ClickUp, które sprawiają, że istniejące narzędzia lepiej ze sobą współpracują. Potraktuj to jako dodanie warstwy inteligencji do swojego stosu technologicznego, a nie tylko stworzenie kolejnego punktu połączenia.

➡️ Weźmy na przykład naszą integrację z Zoom. Oprócz umożliwienia uruchamiania i dołączania do spotkań Zoom bezpośrednio z zadań ClickUp, zapewnia ona również automatyczne dołączanie nagrań i transkrypcji do odpowiedniego zadania, dzięki czemu cały kontekst pozostaje w jednym miejscu.

A to tylko jedna aplikacja. Wyobraź sobie, o ile bardziej wydajny możesz być dzięki ponad 1000 integracji ClickUp, w tym:

Narzędzia programistyczne: GitHub, GitLab, Bitbucket

Narzędzia do projektowania: Figma, Adobe Creative Cloud

Aplikacje do komunikacji: Slack, Microsoft Teams

Aplikacje do zarządzania plikami: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Synchronizacja kalendarza: Kalendarz Google, Outlook

I wiele więcej dzięki Zapier

10. ClickUp University: Rozwijaj się o 1% każdego dnia

👀 Czy wiesz, że... W ClickUp mamy 10 podstawowych wartości. Jedną z nich jest codzienny wzrost o 1%!

Nauka obsługi nowego narzędzia może być przytłaczająca, dlatego stworzyliśmy ClickUp University — kompleksową platformę edukacyjną, która rozwija się wraz z Tobą. W przeciwieństwie do tradycyjnych centrów pomocy, ClickUp University dostosowuje się do Twojej roli i poziomu doświadczenia, oferując spersonalizowane ścieżki nauki dostosowane do Twoich potrzeb.

Dzięki ClickUp University zyskasz:

Ukończ dostosowane do własnego tempa kursy poświęcone konkretnym rolom, aby jak najlepiej dostosować ClickUp do swojego cyklu pracy

Zdobądź certyfikaty potwierdzające Twoją wiedzę na temat platformy

Uzyskaj dostęp do sesji szkoleniowych na żywo z ekspertami ClickUp

Jeśli chcesz przyspieszyć tempo wdrażania i zmniejszyć liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej za pomocą naszej platformy, teraz wiesz, jak to zrobić!

ClickUp University jest bezpłatny, łatwy do zrozumienia i przeprowadzi Cię przez wszystko, czego możesz potrzebować, aby korzystać z oprogramowania lub stworzyć przestrzeń dla swojego zespołu.

11. Przystępna cena i skalowalność: moc Enterprise w cenie startupu

Wierzymy, że potężne narzędzia nie powinny być zarezerwowane dla budżetów przedsiębiorstw. Model cenowy ClickUp opiera się na zasadzie, że płacisz tylko za to, z czego korzystasz, z możliwością skalowania w miarę wzrostu potrzeb.

Na przykład nasz plan Free Forever wystarcza wielu małym zespołom jako podstawowe narzędzie do zarządzania projektami. W miarę rozwoju firmy nasze wielopoziomowe ceny gwarantują, że nie płacisz za funkcje, których nie potrzebujesz, mając jednocześnie dostęp do wszystkiego, co robisz.

👀 Czy wiesz, że... ClickUp Brain jest tańszy (i bardziej kontekstowy) niż ChatGPT. Możesz dodać go do dowolnego płatnego planu ClickUp za jedyne 7 USD miesięcznie od członka!

12. Obsługa klienta, która dba o klientów

Masz dość rozmów z pracownikami wsparcia, którzy nie rozumieją Twoich rzeczywistych wyzwań?

Kiedy zwracasz się o pomoc do ClickUp, łączysz się z ekspertami produktu, którzy naprawdę są najlepsi w tym, co robią. Są mistrzami platformy, ale mają też talent do niepoddawania się, dopóki Twoje problemy nie zostaną rozwiązane.

Wierzymy w ciężką pracę (to również jedna z naszych podstawowych wartości!), ale zdajemy sobie sprawę, że czasami nasza platforma może nie działać dokładnie tak, jak byś tego chciał.

Nasz zespół wsparcia jest dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pośrednictwem wielu kanałów:

Czat na żywo

Połączenia wideo do rozwiązywania złożonych problemów

Szczegółowe wsparcie przez e-mail z nagraniami ekranu

Fora społeczności moderowane przez zaawansowanych użytkowników

Priorytetowe wsparcie dla klientów Enterprise

Nasze wsparcie jest wyjątkowe, ponieważ traktujemy powodzenie klienta jako filozofię, a nie tylko zadanie działu.

Podsumowując? Rozproszenie uwagi, rozproszone narzędzia, sztywne cykle pracy — bez względu na to, co ogranicza Twoją wydajność, dzięki naszemu zestawowi zaawansowanych funkcji ClickUp jest rozwiązaniem.

Jak różne zespoły zmieniają swoją pracę dzięki ClickUp

Rozumiemy to. Jesteśmy ClickUp i mówimy o ClickUp. Praktycznie słyszymy, jak przewracacie oczami. Dlatego pozwolimy naszym klientom mówić za nas. 🤩

Oto najlepsze historie sukcesu naszych klientów, którzy przekształcili swoje cykle pracy dzięki ClickUp.

Zespoły technologiczne: od rozpoczęcia działalności do skalowania

Zespoły programistów stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z koordynacją złożonych projektów przy zachowaniu elastyczności.

⚠️ Sam Pavitt, dyrektor ds. produktów w Gatekeeper, stanął przed kluczowym momentem w swojej karierze, kiedy musiał stworzyć skalowalną architekturę, która rozwiązałaby problemy jego zespołu związane z nowoczesnym zarządzaniem projektami.

🔁 Sam, który wcześniej pełnił różne role w Jira, był zdeterminowany, aby powtórzyć ten sukces w Gatekeeper. Szybko jednak przekonał się, że dyrektor generalny ma silną awersję do Jira ze względu na jego restrykcyjny charakter, nieelastyczne cykle pracy i nieodłączną złożoność dla zespołów nietechnicznych. To skłoniło go do zapoznania się z ClickUp, platformą już używaną w całej firmie przez różne zespoły.

🏆 W ciągu zaledwie dwóch lat korzystania z ClickUp zespoły ds. zarządzania produktami i rozwoju w Gatekeeper osiągnęły sukces. Udało im się zmniejszyć liczbę wąskich gardeł związanych z administracją o 50% i usprawnić cykle pracy bez konieczności zatrudniania dedykowanego administratora. Elastyczność ClickUp pozwoliła im płynnie dostosować procesy cyklu życia oprogramowania (SDLC).

Sam podkreślił trzy kluczowe zalety, które sprawiły, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla jego zespołu: Dzięki niestandardowym funkcjom etykietowania właściciele produktów mogą bez wysiłku zarządzać sprintami i zaległościami bez konieczności stosowania zapytań podobnych do SQL, co usprawnia współpracę między różnymi zespołami W przeciwieństwie do Jira, gdzie pojedynczy administrator często ogranicza wydajność, ClickUp umożliwia wszystkim członkom zespołu niezależne zarządzanie konfiguracjami i cyklami pracy Brak sztywnych struktur w ClickUp pozwolił Gatekeeper na swobodne dostosowanie procesów SDLC, eliminując frustracje związane z restrykcyjnymi przejściami statusów w Jira

Dzięki ClickUp firma Gatekeeper poprawiła widoczność projektów i wsparła kulturę współpracy między zespołami technicznymi i nietechnicznymi.

Zespoły marketingowe: koordynowanie złożonych kampanii

Zespoły marketingowe muszą pogodzić wiele kampanii, terminów i zadań w różnych kanałach.

⚠️ Shopmonkey, platforma do zarządzania warsztatami samochodowymi w chmurze, stanęła przed prawdziwym wyzwaniem związanym z zatwierdzaniem działań marketingowych. Wraz z rozwojem zespołu i napływem zgłoszeń ze wszystkich stron — Notion, Dokumenty Google, Slack — trudno było śledzić projekty i przydzielone zadania.

🔁 Rachel Gilstrap, kierownik projektu marketingowego, zauważyła, że chaos ten prowadził do utraty informacji i opóźnień w zatwierdzaniu. Aby rozwiązać ten problem, Rachel przejęła inicjatywę we wdrażaniu ClickUp. Uzyskała certyfikat i dostosowała platformę do potrzeb swojego zespołu.

🏆 Wyniki były imponujące: udało się skrócić czas przeglądu i zatwierdzania o 50% oraz czas potrzebny na zakończenie zleceń projektowych o 33%.

Teraz, dzięki usprawnionym procesom, zautomatyzowanym cyklom pracy i konfigurowalnym widokom ClickUp, Shopmonkey jest nie tylko lepiej zorganizowany, ale także bardziej wydajny — w ciągu zaledwie pięciu miesięcy zrealizowano ponad 230 zadań! Obejmują one 404 nowe reklamy, 46 nowych kampanii e-mailowych i dziewięć wydarzeń. W ciągu niecałych trzech miesięcy firma wypuściła również trzy różne produkty.

Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

Zespoły Enterprise: Rozwój bez problemów

Duże przedsiębiorstwa często mają trudności z utrzymaniem widoczności i spójności procesów.

⚠️ VMware, duży gracz na rynku usług wielochmurowych, stanął przed prawdziwym wyzwaniem, próbując usprawnić swoje działania. Przy ponad 10 000 pracowników wnioski dotyczące projektów napływały z różnych źródeł — przez e-mail, Slack i podczas spotkań. Takie rozproszone podejście utrudniało zespołom koordynację działań i spowalniało raportowanie oraz śledzenie celów.

🔁 Aby rozwiązać te problemy, firma VMware zdecydowała się nawiązać współpracę z ClickUp. Teresa Sothcott, kierownik biura zarządzania projektami, wyjaśniła, że potrzebowali jednej platformy do efektywnego zarządzania wszystkim.

🏆 Dzięki ClickUp odnotowali niesamowitą 8-krotną poprawę w zakresie przyjmowania i priorytetyzacji projektów. Automatyzacja pomogła ograniczyć ilość pracy, pozwalając zespołom skupić się na tym, co naprawdę ważne. Teraz, dzięki zgromadzeniu wszystkich zadań w jednym miejscu, VMware ma przejrzysty widok projektów i może podejmować szybkie, świadome decyzje.

Zespół uwielbia to, że mamy jedno narzędzie. Teraz mamy spokój ducha, wiedząc, że dysponujemy odpowiednimi informacjami.

Wszystkie te przykłady mają wspólny wątek: Elastyczność ClickUp pozwala zespołom różnego typu i wielkości tworzyć cykle pracy dostosowane do ich unikalnych potrzeb, zachowując jednocześnie zalety zunifikowanego huba roboczego. Niezależnie od tego, czy jesteś dwuosobowym startupem marketingowym, czy globalnym przedsiębiorstwem technologicznym, skalowalność ClickUp zapewnia, że Twój obszar roboczy może rosnąć i ewoluować wraz z Tobą.

Porzuć pracę nad pracą — zrób więcej dzięki ClickUp

Rozpoczęliśmy tę dyskusję od omówienia wyzwań związanych z pracą w izolacji.

Około 92% pracowników wiedzy jest narażonych na ryzyko podjęcia błędnych decyzji z powodu rozproszonej dokumentacji, a tylko 8% korzysta z narzędzi do zarządzania projektami w celu śledzenia elementów wymagających działania.

Jednak dzięki każdej funkcji i przykładowi, które omówiliśmy, jedno staje się jasne: istnieje lepszy sposób pracy.

Do tworzenia i śledzenia treści używaliśmy dokumentów SharePoint, Excel i Word, co utrudniało uzyskanie widoczności i zachowanie dokładności. ClickUp rozwiązał wiele z tych problemów.

Do tworzenia i śledzenia treści używaliśmy dokumentów SharePoint, Excel i Word, co utrudniało uzyskanie widoczności i zachowanie dokładności. ClickUp rozwiązał wiele z tych problemów.

ClickUp to nie tylko kolejne oprogramowanie do zarządzania projektami, które można dodać do swojego zestawu narzędzi technologicznych. To okazja, aby zasadniczo przemyśleć sposób współpracy, komunikacji i wykonywania pracy przez zespół. Niezależnie od tego, czy zarządzasz złożonymi premierami produktów, koordynujesz kampanie marketingowe, czy kierujesz inicjatywami obejmującymi całe przedsiębiorstwo, ClickUp dostosowuje się do Twoich potrzeb, zachowując kontekst, który nadaje pracy sens.

