12 korzyści, które sprawiają, że ClickUp jest wyjątkowy

Wszyscy wiemy, że istnieje wiele narzędzi do zarządzania projektami ale może być trudno znaleźć takie, które idealnie pasuje do Twoich potrzeb. Wiele z tych firm oferuje funkcje, które są słabe lub nie do końca pasują do tego, czego szukasz, a czasami utkniesz z programem, który po prostu nie działa dobrze dla twojego zespołu.

Nadszedł czas, aby zacząć szukać narzędzie do zarządzania projektami które pomoże Ci skalować Twój Business. Na szczęście jeden program w szczególności wyróżnia się jako wszechstronna platforma: ClickUp! 😊

Oto 12 rzeczy, które sprawiają, że ClickUp wyróżnia się z tłumu SaaS i dlaczego jest to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami dla Twojego Businessu! 💼 🚀

Czym jest ClickUp? ClickUp jest wszechstronnym

narzędzie wydajności stworzone dla Teams wszystkich typów w każdej branży.

Dzięki tej aplikacji możesz nie tylko zebrać całą swoją pracę w jednym miejscu, ale także może pochwalić się skalowalną architekturą, atrakcyjnym interfejsem użytkownika i setkami w pełni konfigurowalnych funkcji, dzięki czemu jest to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami na rynku. 🤯

Możesz planować, śledzić i współpracować nad dowolnym projektem, budować idealny przepływ pracy dla siebie i swojego zespołu, tworzyć kampanie marketingowe, zarządzać sprintami rozwojowymi i nie tylko - wszystko na jednej platformie!

Nie trzeba dodawać, że ClickUp posiada wszystkie funkcje, których potrzebujesz, aby uprościć cykl pracy, zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność pracy i zoptymalizować potencjał rozwoju swojego biznesu.

Korzystanie z ClickUp do zarządzania zadaniami i współpracy z członkami zespołu

Teams wybierają ClickUp: 12 powodów dlaczego

1. Wiele widoków

ClickUp oferuje nie jeden, nie dwa, ale ponad 15 różnych widoków do wyboru!

Tak, dobrze przeczytałeś... 15+ widoków. 👀 🙌 🤓

Dzięki ClickUp będziesz mógł zobaczyć swoją pracę na swój sposób. Oto opcje:

Widok mojej pracy, na swój sposób, dzięki ClickUp

Każdy widok dostarcza unikalną perspektywę Twojej pracy. Wizualizuj swoje zadania na widoku Listy, Tablicy lub Kalendarza i zobacz ich wzajemne powiązania na widoku Gantt. Aby zobaczyć, jak praca jest dystrybuowana między członkami zespołu, wystarczy przejść do widoku Box lub widoku obciążenia pracą, aby pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami.

Użytkownicy doceniają ten poziom elastyczności, ponieważ pozwala im on odpowiednio zarządzać każdym rodzajem pracy i wybrać rodzaj widoku, który ma dla nich największy sens. 😌 🤌

2. Niestandardowe możliwości

Możemy rozmawiać na ten temat przez cały dzień... to znaczy, poważnie; istnieje nieskończenie wiele sposobów na niestandardowe dostosowanie ClickUp, więc lista wszystkich możliwości może zająć trochę czasu!

Zamiast tego zajmiemy się tym, dlaczego ta funkcja wciąż podbija serca użytkowników ClickUp. 💜

Nie projekt rozwojowy jest taki sam, więc po co stosować uniwersalne podejście? ClickUp zapewnia w pełni konfigurowalne rozwiązanie oprogramowania online, co oznacza, że każda część platformy może być dostosowana i spersonalizowana zgodnie z cyklem pracy i osobistymi preferencjami, modelu biznesowego, i tak dalej!

Ten poziom elastyczności daje każdemu zespołowi z różnych branż swobodę i strukturę, której potrzebują, aby ClickUp działał tak, jak tego potrzebują!

Sprawdź niektóre z funkcji, które nasi użytkownicy uwielbiają wykorzystywać w ClickUp:

Pola niestandardowe : dają zadaniom ClickUp nieograniczoną elastyczność i pozwalają dodać mnóstwo bogatych informacji do widoków

: dają zadaniom ClickUp nieograniczoną elastyczność i pozwalają dodać mnóstwo bogatych informacji do widoków Niestandardowe statusy zadań : dodawaj różne sceny do swoich zadań, aby Twój zespół był na bieżąco informowany o postępach w realizacji zadania

: dodawaj różne sceny do swoich zadań, aby Twój zespół był na bieżąco informowany o postępach w realizacji zadania Niestandardowe pulpity : wybierz spośród ponad 50 wariantów widżetów i zbuduj pulpit dla dowolnego scenariusza biznesowego, aby uzyskać raportowanie na wysokim poziomie i przegląd swojej pracy

Typy pól niestandardowych dostępne w ClickUp

Nie pozwól, aby inne narzędzia do pracy sprawiały, że czujesz się uwięziony i uwięziony w limitach ich aplikacji. 🙅‍♂️

W końcu narzędzia do zarządzania projektami powinny zachęcać Ciebie i Twój zespół do rozwoju, zwłaszcza gdy skalujesz swój biznes. 🌱

3. Współpraca i komunikacja w Teams

Nie jest tajemnicą, że współpraca i komunikacja w zespole są kluczem do powodzenia projektu. Jest to jednak coś, z czym zmaga się wiele firm, tym bardziej teraz, gdy coraz więcej pracowników pracuje z domu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom ClickUp do współpracy zespołowej i komunikacji, małe i duże Teams są w stanie usprawnić całą komunikację na jednej platformie, współpracować z każdym w czasie rzeczywistym, jednocześnie promując przejrzystość zespołu. 🧑‍💻. 🤜. 🤛 👩‍💻

Wykorzystaj te funkcje ClickUp, aby usprawnić komunikację między działami i klientami:

Pojedyncze i wielokrotne osoby przypisane : Przydziel jednego lub wielu członków zespołu do zadania, aby zmniejszyć ilość pracy i promować pracę zespołową

: Przydziel jednego lub wielu członków zespołu do zadania, aby zmniejszyć ilość pracy i promować pracę zespołową Osoby obserwujące : Dodaj osoby obserwujące do zadań, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach i zmniejszyć liczbę spotkań aktualizacyjnych

: Dodaj osoby obserwujące do zadań, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach i zmniejszyć liczbę spotkań aktualizacyjnych Widok czatu : Przechowuj rozmowy ze współpracownikami obok swojej pracy

: Przechowuj rozmowy ze współpracownikami obok swojej pracy Email w ClickUp : Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio z zadań ClickUp, aby zachować wszystkie rozmowy w jednym miejscu

: Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio z zadań ClickUp, aby zachować wszystkie rozmowy w jednym miejscu Przypisane komentarze i wzmianki : Przypisz komentarz lub element działania do konkretnego członka zespołu i wzmiankuj (lub oznaczaj) swoich współpracowników, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu

: Przypisz komentarz lub element działania do konkretnego członka zespołu i wzmiankuj (lub oznaczaj) swoich współpracowników, aby zwrócić ich uwagę na elementy w ramach zadań lub widoku czatu Proofing : Przypisuj komentarze bezpośrednio do załączników zadań, takich jak makiety projektowe, umowy prawne i inne

: Przypisuj komentarze bezpośrednio do załączników zadań, takich jak makiety projektowe, umowy prawne i inne Docs : Użyj go do wszelkiego rodzaju przypadków użycia, w tym wiki, notatek ze spotkań, portali firmowych i oczywiście każdego rodzaju dokumentu, o którym możesz pomyśleć

: Użyj go do wszelkiego rodzaju przypadków użycia, w tym wiki, notatek ze spotkań, portali firmowych i oczywiście każdego rodzaju dokumentu, o którym możesz pomyśleć Wykrywanie współpracy : Edytuj dokumenty z innymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zobacz, kiedy inni wpisują zadanie, aby wszyscy byli na tej samej stronie (dosłownie!)

: Edytuj dokumenty z innymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zobacz, kiedy inni wpisują zadanie, aby wszyscy byli na tej samej stronie (dosłownie!) Prywatność i udostępnianie : Zapewnia zakończoną kontrolę nad tym, kto co widzi i jakie ma uprawnienia

: Zapewnia zakończoną kontrolę nad tym, kto co widzi i jakie ma uprawnienia Tablice : Burza mózgów i mapa pomysłów/projektów oraz współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym

Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy zdalnie, ClickUp może pomóc Ci pozostać w połączeniu i być na bieżąco z dowolnego miejsca, eliminując silosy organizacyjne, wąskie gardła, częste spotkania aktualizacyjne i tak dalej!

Używanie Tablic w ClickUp do burzy mózgów, udostępniania pomysłów i realizacji projektu plan projektu wszystko w jednym miejscu

4. Raportowanie w czasie rzeczywistym

ClickUp sprawia, że tworzenie, pobieranie i widok raportów jest niezwykle wygodne. raportowanie w ClickUp daje wgląd w wydajność zespołu; widok tego, nad czym pracuje każdy członek zespołu, kto ma zaległości, a kto wyprzedza swoje obciążenie pracą. Pozwala również na wybór spośród ponad 50 widżet wariacje w celu utworzenia niestandardowy pulpit swoich marzeń. Otrzymasz wysokopoziomowy przegląd swojej pracy i będziesz mieć odpowiedni narzędzia do raportowania potrzebne do śledzenia postępów konkretnych projektów.

Więcej funkcji ClickUp pomocnych w raportowaniu:

Widok obciążenia pracą i Box

Cele

Kamienie milowePuls ### 5. Możliwości śledzenia czasu pracy

Potrzebujesz lepszego zarządzania swoim czasem w pracy? (Czy nie wszyscy? 😬 )

ClickUp może w tym pomóc! Oferuje elastyczne funkcje śledzenia czasu, aby poprawić zarządzanie czasem pomoże Ci skupić się na pracy i poczuć większą kontrolę nad swoimi dniami roboczymi. Śledzenie czasu, ustawienie szacowanych czasów, dodawanie notatek do śledzonego czasu i widok raportowania czasu z praktycznie dowolnego miejsca dzięki globalnemu timerowi w ClickUp! ⏳ 🌎

Notatki : dodawaj notatki do swoich wpisów czasu, aby dokładnie odnieść się do tego, na co poświęciłeś czas

: dodawaj notatki do swoich wpisów czasu, aby dokładnie odnieść się do tego, na co poświęciłeś czas Etykiety : twórz i stosuj etykiety, aby łatwo kategoryzować i filtrować czas spędzony na zadaniach

: twórz i stosuj etykiety, aby łatwo kategoryzować i filtrować czas spędzony na zadaniach Czas podlegający rozliczeniu : oznaczaj czas jako podlegający rozliczeniu, aby zobaczyć, jaki czas powinien być wydatkowany na fakturach

: oznaczaj czas jako podlegający rozliczeniu, aby zobaczyć, jaki czas powinien być wydatkowany na fakturach Sortowanie : sortowanie zadań według spędzonego czasu, aby zobaczyć potencjalne wąskie gardła lub miejsca, w których potrzebna jest większa pomoc

: sortowanie zadań według spędzonego czasu, aby zobaczyć potencjalne wąskie gardła lub miejsca, w których potrzebna jest większa pomoc Filtrowanie : filtrowanie czasu według daty, statusów, priorytetów, etykiet i nie tylko

: filtrowanie czasu według daty, statusów, priorytetów, etykiet i nie tylko Podsumowanie : zobacz łączną sumę czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach

: zobacz łączną sumę czasu spędzonego na zadaniach i podzadaniach Edycja czasu: dodawanie lub odejmowanie czasu ze śledzonego czasu

Globalne śledzenie czasu dostępne w ClickUp desktop i mobile

6. Szablony

Nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się, ClickUp Ci pomoże!

Wybieraj spośród szerokiej gamy szablonów do różnych zastosowań. Najlepsze w szablonach jest to, że są one w pełni konfigurowalne; dostosuj je do swoich preferencji i potrzeb biznesowych. Możesz nawet tworzyć własne szablony w ClickUp, aby zaoszczędzić czas i zachowaj spójność procesów!

Weź Jakub Grajcar na przykład Marketing Manager w STX NEXT. Pomógł rozwiązać problem wyrównania zespołu, powszechny punkt bólu, którego doświadcza wiele zespołów, tworząc szablon Marketing Sprint w ClickUp. Szablon Marketing Sprint Jakuba został zaprojektowany w celu łatwej wizualizacji i identyfikacji scen projektu, a także stworzenia spójnego i powtarzalnego formatu, który dostosowałby się do potrzeb projektu w przyszłości.

Nie trzeba dodawać, że jego szablon skrócił czas realizacji projektów, zmniejszył liczbę spotkań kontrolnych i umożliwił jego zespołowi większą wydajność i efektywność w pracy!

Rozumiemy to. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to przykład, który sprawi, że przejdziesz od utknięcia do całkowitego zmiażdżenia w pracy! Przejdź do naszej strony centrum szablonów i odkryj wszystkie rodzaje dostępnych szablonów - tak, za darmo!

Znajdź różne rodzaje szablonów z możliwością dostosowania w Centrum szablonów ClickUp

7. Moc integracji

Podczas gdy ClickUp sam w sobie jest wystarczająco potężny, aby zastąpić wiele innych narzędzi pracy, integracja z innymi aplikacjami może pomóc usprawnić cykl pracy w jednym miejscu. W rzeczywistości ClickUp można połączyć z ponad 1000 narzędzi - za darmo! 🤯

Zintegruj ClickUp ze swoimi obecnymi aplikacjami do pracy, takimi jak Slack , Kalendarz Google , Zapier , Front i nie tylko! Połącz swoje najczęściej używane i ulubione aplikacje z ClickUp, aby zwiększyć wydajność pracy, zachować spójność procesów i zaoszczędzić czas, unikając konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami. Moc integracji ClickUp pozwala pracować mądrzej, a nie ciężej (ponieważ już wiemy, że ciężko pracujesz; nie ma potrzeby, aby było to trudniejsze niż musi być 😉 )

Tworzenie zadania ClickUp z aplikacji Slack

8. Aplikacja mobilna

Większość Business używa oprogramowanie do zarządzania projektami do zarządzania projektami, ale problem polega na tym, że nie wszyscy z nich mają do nich dostęp na urządzeniach mobilnych. Może to być absolutnie uciążliwe, gdy pracujesz z dala od biura i potrzebujesz dostępu do narzędzi do zarządzania projektami, aby zrobić swoje, sprawdzić ważne aktualizacje itp.

Z pomocą przychodzi aplikacja mobilna ClickUp. 👋📱✨

Dzięki aplikacji mobilnej ClickUp już nigdy nie będziesz mieć tego problemu!

Intuicyjny interfejs i łatwe w użyciu funkcje w aplikacji mobilnej ClickUp sprawiają, że jest ona niezwykle przydatna i wygodna dla tych, którzy są w ruchu. Twórz nowe zadania, aktualizuj współpracowników i zarządzaj projektami w dowolnym miejscu i czasie!

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej ClickUp

9. Konkurencyjne i przystępne ceny

ClickUp wyróżnia się z tłumu dzięki swoim przystępnym planom cenowym.

Wiele firm oferuje plany cenowe, ale może być trudno znaleźć taki, który pasuje do twojego budżetu i zapewnia wszystkie funkcje, których potrzebuje twój zespół. A co najlepsze? Możesz zacząć korzystać z ClickUp za darmo!

Dzięki ClickUp Free Forever Plan użytkownicy mogą korzystać z setek funkcji, które można dostosowywać, dodawać nieograniczoną liczbę licencji, tworzyć nieograniczoną liczbę zadań i nie tylko - tak, zgadłeś... za darmo!

Co więcej, płatne plany cenowe zaczynają się już od 5 USD za użytkownika miesięcznie, co sprawia, że ClickUp jest doskonałym wyborem zarówno dla rozwijających się firm, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wybierz swój plan cenowy w oparciu o to, czego potrzebujesz teraz lub czego spodziewasz się potrzebować w przyszłości!

Wybierz plan, który odpowiada Twoim potrzebom biznesowym

10. Światowej klasy obsługa klienta 24/7

Żyjemy w świecie zorientowanym na klienta, w którym obsługa klienta jest najważniejsza. Mimo że obsługa klienta stała się ważniejsza niż kiedykolwiek, wiele firm wciąż ma trudności z jej zapewnieniem. Chociaż istnieje wiele firm zajmujących się oprogramowaniem do zarządzania projektami, żadna z nich nie oferuje tego samego poziomu obsługi klienta niestandardowej obsługi klienta tak jak ClickUp.

ClickUp zapewnia najlepszą obsługę klienta w branży, ponieważ nasz zespół obsługi klienta robi więcej niż tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych - zapewnia również edukację i szkolenia dla klientów, dzięki czemu wszyscy klienci mogą w pełni wykorzystać nasz produkt.

Co najlepsze, obsługa klienta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (w tym w święta), co stanowi ogromną różnicę dla firm, które mają pracowników pracujących zdalnie lub klientów, którzy potrzebują pomocy o dziwnych porach dnia i nocy. 🌙 👩‍💻☀️

Cześć od naszej załogi ClickUp!

11. ClickUp University

Uruchomiony w grudniu 2021 roku, ClickUp University został stworzony, aby pomóc Ci w szybkim śledzeniu nauki, opanowaniu tajników platformy i zostaniu Ekspertem ClickUp. Dostępne są podstawowe i zaawansowane kursy, wideo na żądanie, ćwiczenia, quizy i profesjonalne wskazówki, które pomogą Ci wykorzystać ClickUp i niestandardowo dostosować go do swojej roli i biznesu.

Wybierz jedną z trzech ścieżek nauki w ClickUp University (więcej już wkrótce!)

Dowiedz się, jak zoptymalizować ClickUp pod kątem swoich konkretnych potrzeb zawodowych, wybierając ścieżkę edukacyjną, która najlepiej pasuje do Twojej roli w ClickUp:

⭐️ Członek : Nowy w ClickUp? Dowiedz się, jak korzystać z ClickUp, aby zwiększyć swoją wydajność

⭐️ Admin : Nowi administratorzy zaczynają tutaj! Naucz się podstaw oczami administratora

⭐️ Gość : Zaproszony do ClickUp jako gość? Dowiedz się więcej o podstawowych funkcjach ClickUp, aby zwiększyć swoją wydajność

Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w ClickUp, czy jesteś z nami od lat, ClickUp University pomoże Ci zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie potrzebne do stworzenia idealnego cyklu pracy i zwiększenia wydajności!

12. ClickUp Crew

Kiedy szukasz narzędzia do zarządzania projektami, które pomoże Ci rozwinąć Twój biznes, ważne jest, aby znaleźć takie, które nie tylko ma funkcje funkcjonalne, ale także ma za sobą wspaniałych ludzi, którzy są tak samo pasjonatami produktu.

Mając to na uwadze, nasze funkcje nie są jedyną rzeczą, z której jesteśmy niezwykle dumni. Najlepszą i najważniejszą częścią ClickUp są ludzie, którzy pomagają w prowadzeniu programu - ClickUp Crew. 🚀

W ClickUp nasz zespół utalentowanych i kreatywnych osób pracuje niestrudzenie każdego dnia, aby stworzyć niesamowite doświadczenie dla wszystkich naszych użytkowników. Od działu wydajności, inżynierii, marketingu, obsługi klienta, Doskonała jakość zespoły i nie tylko - to ludzie w ClickUp sprawiają, że jesteśmy wyjątkową firmą, która nie jest tylko narzędziem SaaS. 💜

ClickUp: Jedyna w swoim rodzaju platforma 💎-Dla każdego

Oto 12 rzeczy, które sprawiają, że ClickUp wyróżnia się z tłumu! 🦄

ClickUp nieustannie udowadnia, że jest wszechstronnym i niezawodnym narzędziem do zarządzania projektami. W ciągu nieco ponad trzech lat zdołał podbić serca wielu Business i stał się rozpoznawalny i zaufany przez ludzi z całego świata. (Sprawdź nasze opinie użytkowników na nasza strona i G2 !)

Od niestandardowych funkcji, przez obsługę klienta, przystępne plany cenowe, po ludzi w ClickUp i nie tylko - to oni sprawiają, że jesteśmy najlepsi w branży. Wypróbuj ClickUp za darmo aby przekonać się samemu i odkryć wszystkie sposoby, w jakie może pomóc zaoszczędzić czas, skalować biznes i pracować wydajniej. ⚡️