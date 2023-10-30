Do czego służy ClickUp i jak działa?

Kiedy znajomy pyta, co robisz w swojej pracy, czy potrafisz odpowiedzieć bez bocznych stycznych, diagramów na serwetkach i machania rękami?

Jeśli Twój cykl pracy przypomina labirynt, a Twój stos technologiczny listę zakupów, nadszedł czas, aby ulepszyć codzienne procesy.

Nawet w obliczu najnowszych trendów związanych z powrotem do biura, praca zdalna nigdzie się nie wybiera. Osobiście lub z domu, Teams zawsze będą dążyć do połączenia, oszczędności czasu, usprawnienia i promowania widoczności w całej organizacji.

Chociaż w dzisiejszych czasach istnieje narzędzie do wszystkiego, nie oznacza to, że musisz inwestować w każde z nich. Zwłaszcza, gdy istnieje jedno oprogramowanie, które może to wszystko zrobić - ClickUp. 🏆

Skorzystaj z tego artykułu jako osobistego kursu szybkiego reagowania na wszystko, co dotyczy ClickUp. Dowiedz się, czym jest ClickUp i jak go używać, aby niestandardowo dostosować obszar roboczy w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Niezależnie od tego, czy zarządzasz klientami, projektami, kampaniami, czy śledzisz błędy w oprogramowaniu, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby odświeżyć swój cykl pracy od początku do końca.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która działa jako idealne miejsce dla teamów do spotkań, burzy mózgów, planowania i współpracy nad wszystkim, od dokumentów procesowych po projekty produktów. Chociaż poleganie na jednym narzędziu w tak wielu przypadkach może wydawać się naciągane, ClickUp został stworzony właśnie w tym celu.

ClickUp został założony z misją zaoszczędzenia światu więcej czasu i od tego czasu konsekwentnie pozostaje w czołówce pod względem wydajności. Jego bogate funkcje zarządzania pracą są w pełni konfigurowalne, a wraz z uruchomieniem własnego narzędzia AI, niewiele jest rzeczy, których ClickUp nie może zrobić.

Od planowania kampanii po zwinne cykle pracy - istnieje nieskończenie wiele sposobów na dostosowanie obszaru roboczego do własnych potrzeb. Piękno tego rozwiązania tkwi w zdolności ClickUp do dostosowania się do potrzeb praktycznie każdego projektu, działu lub branży i skalowania się z Tobą w miarę rozwoju Twojego biznesu.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Współpraca jest podstawą każdej funkcji, umożliwiając połączenie ze współpracownikami z dowolnego miejsca na platformie w celu uzyskania najwyższej wydajności - niezależnie od tego, czy pracujesz z pięcioma, czy 500 innymi członkami.

Co więcej, nie musisz wchodzić na platformę z jasno określoną strategią, aby w pełni wykorzystać możliwości ClickUp. Dzięki kursom online, rozszerzonemu Centrum Pomocy, webinarom i nie tylko, ClickUp jest gotowy do wsparcia na każdym etapie podróży w kierunku wydajności.

Nie wspominając już o obszernej bibliotece szablonów, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki tysiącom gotowych struktur, które pomogą Ci uruchomić procesy, już nigdy nie będziesz musiał zaczynać od zera. ✅

Wybierz jeden z wielu gotowych szablonów stworzonych przez ClickUp, aby rozpocząć dowolny proces

ClickUp integruje się również z ponad 1000 innych narzędzi roboczych, aby scentralizować dane z całego stosu technologicznego w jednym bezpiecznym obszarze roboczym. To, w połączeniu z wbudowanym edytorem dokumentów, oprogramowaniem tablicy, elastycznym śledzeniem celów, czatem w aplikacji i nie tylko, pomaga ClickUp usprawnić każdy proces, eliminując potrzebę otwierania kolejnej zakładki.

Jak najlepsze Teamsy korzystają z ClickUp

Od planu przebudowy kuchni po wdrożenie całej firmy, z całego serca wierzymy, że każdy mógłby skorzystać z nieco większej ilości ClickUp w swoim życiu. To powiedziawszy, niektóre Teams naturalnie przenoszą funkcje, funkcjonalność i elastyczność ClickUp na wyższy poziom.

Zagłębiając się w szczegóły tego, w jaki sposób zespoły z różnych dyscyplin w pełni wykorzystują swoje Obszary robocze, należy pamiętać, że to wciąż tylko zarysowanie powierzchni. Zakończone możliwości niestandardowe ClickUp pozwalają zespołom dostosować swoją platformę na naprawdę nieskończone sposoby.

A jeśli poniższe przykłady przypadków użycia zainspirują Twój zespół do znalezienia nowych sposobów na zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności - dobrze! Ten artykuł to dopiero początek.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tego, jak zespoły zajmujące się oprogramowaniem, usługami, marketingiem i zarządzaniem projektami odnoszą powodzenie dzięki ClickUp.

Jak zespoły programistów korzystają z ClickUp

ClickUp to ratunek dla zespołów programistycznych poszukujących elastycznego rozwiązania, które wzmocni ich strategie, uprości cykl rozwoju i wesprze wielofunkcyjną pracę zespołową.

Teams codziennie żonglują potrzebami menedżerów produktu, inżynierów i projektantów - jednocześnie przełączając się między wieloma aplikacjami, aby dotrzymać terminów przed kolejnym spotkaniem sprintu. Potrzebują bogatego w funkcje oprogramowania, które ujednolici ich stos technologiczny i członków zespołu, z możliwością dostępu do tablic Kanban, analiz w czasie rzeczywistym, map drogowych, śledzenia problemów i nie tylko.

Zasadniczo wszystkie funkcje, z których ClickUp jest najbardziej znany.

Przykład struktury podziału pracy w widoku Tablicy w ClickUp

Istnieje ponad 15 konfigurowalnych sposobów wizualizacji obciążenia pracą pod każdym kątem, w tym widok listy, Gantt, oś czasu i tablica podobna do Kanban. Aby uzyskać widok z lotu ptaka na ogólny postęp, Agile Dashboards w ClickUp mogą zapewnić głębszy wgląd w projekty w czasie rzeczywistym.

Pulpity w ClickUp są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu Teams mogą skupić się na metrykach i wskaźnikach KPI, które są najbardziej istotne dla ich powodzenia. Od wykresów burnup i burndown po śledzenie leadów i czasu cyklu, istnieje ponad 100 sposobów na trzymanie ręki na pulsie swoich projektów w Dashboards.

Kolejny doskonały przypadek użycia pulpitów?

Szybkie śledzenie problemów i błędów. Dzięki funkcjom takim jak drążenie kart wykresów liniowych, słupkowych, kołowych i wykresów baterii, możesz klikać w dane, aby zidentyfikować konkretne zadania i szybko uzyskać odpowiedzi.

Zagłębianie się w szczegółowe dane dzięki możliwościom drążenia w pulpitach

Formularze w ClickUp są niezbędne do przechowywania wszystkich raportów o błędach. Udostępniaj klientom link do ankiety, przechwytuj ich odpowiedzi i automatycznie przekształcaj ich prośby w zadania, które można natychmiast rozwiązać.

Podczas gdy widoczność i raportowanie w czasie rzeczywistym są kluczem do powodzenia zespołów programistycznych, nie są to jedyne priorytety na ich talerzu. Znaczącą rolę w codziennej pracy zespołu odgrywają również możliwości planowania produktu, automatyzacja przepływu pracy i liczne integracje.

Korzystając z ClickUp Whiteboards, Teams mogą współpracować przy tworzeniu map drogowych produktów od podstaw lub z pomocą gotowego szablonu, aby przyspieszyć proces i szybciej przejść do pracy. Sugerujemy zacząć od szablonu Product Roadmap Tablica Template w ClickUp.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp pomaga zespołom programistycznym poprawić widoczność, zachować zwinność i dostosować się do strategii? Przeczytaj, jak Talent Plus zwiększył obciążenie zespołu o 10% dzięki ClickUp.

Jak zespoły marketingowe korzystają z ClickUp

Wbudowana funkcja celów, redaktor dokumentów, narzędzia do współpracy i łatwość obsługi sprawiają, że ClickUp jest istotną częścią różnych działań marketingowych. Jego wysoce wizualne funkcje przynoszą korzyści zarówno kreatywnym, jak i opartym na danych aspektom solidnej strategii marketingowej, wprowadzając pomysły w życie jeszcze szybciej, z jednego centralnego huba kampanii.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatyzacji śledzenia postępów

Gdy będziesz gotowy do ustawienia swoich pomysłów w ruchu, ClickUp stanie się najlepszym źródłem skutecznego zarządzania kampaniami i ich śledzenia. Poza wglądem na wysokim poziomie z pulpitów, ClickUp ułatwia śledzenie OKR-ów marketingowych dzięki funkcji celów w aplikacji połączonej z kluczowymi zadaniami lub większymi celami.

Na poziomie zadań ClickUp wspiera codzienne wysiłki związane z zarządzaniem kampaniami, oferując wiele sposobów na połączenie z zespołem, interesariuszami, klientami, dostawcami i nie tylko. Dzięki wzmiankom w wątkach, aby utrzymać rozmowy razem i @mentions, aby oddelegować elementy działań, łatwo jest przeprowadzać odprawy, udostępniać aktualizacje i współpracować w ramach dowolnego zadania.

Podczas gdy zespoły ds. generowania popytu i marketingu efektywnościowego mogą spędzać większość czasu na wykonywaniu zadań, zespół ds. marketingu zawartości będzie pochylony nad ClickUp Docs lub widokiem dokumentu, aby nadążyć za strategiami redakcyjnymi. Ponadto Twój zespół marketingowy będzie zachwycony najnowszą rewolucyjną funkcją ClickUp w zakresie wydajności - ClickUp AI.

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

ClickUp AI to jedyne oprogramowanie oparte na roli, wykorzystujące sztuczną inteligencję, z podpowiedziami opartymi na badaniach, zaprojektowanymi specjalnie dla konkretnego przypadku użycia. Błyskawicznie podsumowuje zadania, wątki komentarzy i długie dokumenty lub generuje nowe zadania i dostosowane kopie w ciągu kilku sekund.

ClickUp może jednak zrobić o wiele więcej dla teamów marketingowych takich jak Finastra. Stawiając na ClickUp, Finastra skonsolidowała i skalowała swoje wysiłki marketingowe, aby znacznie zwiększyć wydajność i skuteczność we wszystkich obszarach.

Jak firmy usługowe korzystają z ClickUp

Firmy i agencje oparte na usługach potrzebują elastycznego narzędzia z listą funkcji tak różnorodną, jak oferowane przez nie usługi. Na szczęście ClickUp spełnia te wymagania.

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się Teams, jest utrzymanie połączenia. Nie tylko z zespołem, ale także z klientami i innymi interesariuszami. Ze względu na rosnącą presję na skrócenie czasu trwania projektów bez poświęcania jakości, agencje świadczące kompleksowe usługi zawsze poszukują rozwiązań upraszczających procesy klienta od przyjęcia do zamknięcia.

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

Bonus: Dowiedz się, jak Hawke Media zmniejszyło opóźnienia w projektach i stworzyło widoczność w całej firmie dzięki ClickUp.

To kolejna instancja, w której przydają się formularze ClickUp. Przekierowując wszystkie odpowiedzi na formularze do wyznaczonej listy nowych klientów lub CRM, agencje mogą rozpocząć usprawnianie procesu wdrażania nowego klienta od pierwszego kontaktu. Od tego momentu łatwo jest utrzymać wszystkich kluczowych graczy w pętli dzięki niestandardowym uprawnieniom i obszarom roboczym w ClickUp.

Współpracujące tablice w ClickUp sprawiają, że burza mózgów, ustalanie zakresu projektu i definiowanie zasobów jest bardziej wydajne - i śmiemy twierdzić, że zabawne. Osadzając multimedia, dokumenty ClickUp, strony internetowe na żywo i elementy działań na swojej tablicy, szybko staje się ona kreatywnym epicentrum najnowszych aktualizacji dla klientów i najlepszych nowych pomysłów Twojego zespołu.

Co najlepsze, Whiteboards w ClickUp to jedyne oprogramowanie do tablic cyfrowych z możliwością przekształcenia dowolnego obiektu bezpośrednio w zadanie ClickUp, które można wykonać. Oznacza to, że możesz działać w oparciu o swoją kreatywność w momencie, gdy tylko się pojawi. 🎨

Osadzanie dokumentów ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania Tablicy

Aby utrzymać zaangażowanie klientów w całym procesie rozwoju, foldery, listy i widoki klientów mogą być prywatne i udostępniane tylko niezbędnym członkom. Pozwala to określonym graczom uczestniczyć w komentowaniu zadań, uzyskiwać dostęp do aktualizacji projektu i sugerować zmiany w miarę zbliżania się cykli przeglądu.

Przeniesienie klientów na platformę, na której znajduje się ich projekt, promuje przejrzystość w całym procesie projektowym i daje klientowi pewność, że produkt końcowy zostanie dostarczony na czas.

Jeśli chodzi o potrzeby wewnętrzne, natywne śledzenie czasu i rozliczane godziny w ClickUp zapewniają, że kreatywni są dokładnie wynagradzani za swoją pracę. Aby uniknąć wypalenia, unikalny widok obciążenia pracą w ClickUp pomaga liderom zespołów zarządzać ich obciążeniem i równomiernie oddelegować zadania.

Znajdź koszt całych kampanii, rozliczalnych godzin i nie tylko dzięki zaawansowanym formułom w polach niestandardowych ClickUp

PRO WSKAZÓWKAWzmocnij swoje systemy operacyjne wydajności agencji dzięki The Big Book for Agency Project Management. Pobierz ten darmowy zasób, aby uzyskać dostęp do sprawdzonych strategii skutecznego wdrażania klientów, określania zakresu projektów, ich realizacji i nie tylko.

Jak PMO i zespoły operacyjne korzystają z ClickUp

Zarządzanie projektami to chleb powszedni ClickUp - to także wspólna linia łącząca praktycznie każdy zespół, niezależnie od wielkości i branży.

Pójdź o krok dalej w zarządzaniu czasem dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp i zobacz, jak szacowany czas na zadanie ma się do całkowitego czasu w tygodniu.

Liderzy PMO, często stojący na czele działów IT i operacyjnych, mają za zadanie ciągłe zwiększanie wydajności w całej organizacji. Będą oni korzystać z każdej funkcji omówionej w tym artykule, w tym:

Pulpity pozwalające na szybki wgląd w procesy i porównanie postępu prac z przydzielonymi zasobami

Docs , aby współpracować z zespołem nad strategiami uruchamiania projektów i przechwytywać dokumentację procesów w dostępnej bazie wiedzy

Tablice do rozbijania złożonych cykli pracy i usprawniania procesów

Cele do ustawienia, osiągnięcia i świętowania wszelkiego rodzaju zwycięstw

I wiele, wiele innych. Dla PMO i zespołów operacyjnych, widoki projektów i zadania są spoiwem trzymającym wszystko razem.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu do przechwytywania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe gubią się w cyfrowym szumie. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Konfigurowalne widoki w ClickUp pomagają zespołom organizować całe projekty w formie dynamicznej listy, tabeli, mapy myśli, tablicy lub osi czasu. Widoki te można zawęzić do najbardziej precyzyjnych szczegółów za pomocą filtrów i grupowania w celu odzwierciedlenia dowolnego procesu.

Widoki można również dostosować do preferencji pracy każdego członka zespołu, aby zapewnić bardziej integracyjne doświadczenie pracy w całym zespole.

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp dla prostej organizacji

TL;DR: ClickUp umożliwia pracę w sposób, w jaki chcesz.

Aby uzyskać najdokładniejszy odczyt ogólnego statusu, wszystkie zadania, listy i priorytety muszą być aktualizowane codziennie. Samo to wymaga dużego nadzoru, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych projektów. W takich sytuacjach niestandardowe statusy zadań są bardzo przydatne.

W ciągu kilku kliknięć członkowie mogą wizualnie przekazać, gdzie są z określonymi elementami działań i obserwować, jak te aktualizacje natychmiast odzwierciedlają się w ich pulpitach w czasie rzeczywistym. Tak jak istnieje nieskończona liczba sposobów na dostosowanie obszaru roboczego, tak istnieje nieskończona liczba przypadków użycia ClickUp.

Te cztery przypadki użycia to kropla w morzu w porównaniu do stale rosnącej liczby Teams rewolucjonizujących swoje cykle pracy i oszczędzających czas dzięki wykorzystaniu ClickUp.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ClickUp?

Nie widziałeś swojego działu w naszych przykładach? Nie ma problemu - praktycznie każdy zespół może skorzystać z rozszerzonej listy funkcji ClickUp.

Poznaj wiele sposobów na dostosowanie ClickUp do swojego zespołu, bez względu na typ firmy, dział lub potrzeby. Aby zobaczyć ClickUp w akcji, zapraszamy na samodzielną wycieczkę po platformie.

Niezależnie od wielkości zespołu, budżetu lub okoliczności, ClickUp jest gotowy, aby wesprzeć Cię opłacalnym i konfigurowalnym rozwiązaniem.