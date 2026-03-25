Hitask versus ClickUp: welke tool past bij jouw team?

Bij het kiezen van een tool voor projectmanagement komt het neer op één vraag: heb je een eenvoudige lijst met taken nodig om je dag door te komen, of een platform dat al je werk samenbrengt?

Hitask is een taakbeheerder die is ontworpen voor teams die opdrachten en gedeelde kalenders op één scherm moeten organiseren. ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. Dat betekent dat het je taken, documenten, Whiteboards en automatiseringen integreert in één aanpasbare werkruimte, aangedreven door Contextual AI die je werk kent.

De juiste keuze tussen Hitask en ClickUp hangt af van de vraag of uw team een gestroomlijnde checklist nodig heeft of een schaalbaar systeem voor complexe activiteiten.

Hier is een vergelijking.

Hitask versus ClickUp in een oogopslag

Functie/categorie ClickUp Hitask Teamgrootte Teams van elke grootte, van individuen tot grote ondernemingen die behoefte hebben aan een centrale hub voor taken, documenten en AI-gestuurde activiteiten Kleine teams en individuen die op zoek zijn naar een minimalistische lijst met taken op één scherm AI en automatisering ClickUp Brain biedt contextbewuste AI voor taken, documenten en chat, met geautomatiseerde werkstroomen via ClickUp-automatiseringen Beperkt tot eenvoudige terugkerende taken; geen ingebouwde AI of geavanceerde, op logica gebaseerde triggers Taakbeheer Hiërarchische structuur met ruimtes, mappen, lijsten en taken, plus aangepaste velden van ClickUp om details voor elke werkstroom vast te leggen Vlakke takenlijsten met eenvoudige subtaaken en categorieën Projectweergaven Meer dan 15 projectweergaven, waaronder lijst, bord, gantt, kalender, tijdlijn en tabel Kalenderweergave, lijstweergave en eenvoudige Kanban-borden Tijdsregistratie Ingebouwde tijdsregistratie met Urenregistratie, tijdsinschattingen, factureerbare status en geautomatiseerde capaciteitsrapportage – in de app, op het web en via de extensie Ingebouwde timer voor start en stop voor taken met overzicht van de totale bestede tijd Samenwerking Realtime samenwerken in ClickUp Documenten, ClickUp Chatten, reacties en @vermeldingen Opmerkingen bij taken, bestanden delen en teamkalender Integraties Meer dan 1.000 native integraties en een openbare API voor automatisering van de gegevensstroom binnen uw volledige tech stack Essentiële synchronisatie voor Google Agenda en Outlook; mist een openbare API voor aangepaste builds

Overzicht van ClickUp

Gebruik ClickUp als een alles-in-één tool voor werkstroombeheer met chats, documenten, taken en automatiseringen op één plek

🔎 Wist je dat? 53% van de leidinggevenden zegt dat de productiviteit moet stijgen, maar 80% van de werknemers wereldwijd geeft aan te weinig tijd of energie te hebben om hun werk te doen. Dit komt doordat ze het beu zijn om elke 2 minuten gestoord te worden door vergaderingen, e-mails of meldingen.

Door deze constante stroom van onderbrekingen verliest je team elke week uren met het schakelen tussen losstaande apps. In plaats van je door deze 'Work Sprawl' te laten vertragen, kun je alle taken en gesprekken samenbrengen in één geïntegreerde werkruimte zoals ClickUp. Dit fungeert als een centraal knooppunt voor je hele bedrijfsvoering, waarbij je gegevens, communicatie en planning op één plek worden samengebracht.

Dankzij de duidelijke projecthierarchie kunnen teams van elke grootte en uit verschillende functies projecten organiseren met behulp van speciale ruimtes, mappen, lijsten, taken en subtaaken.

Voordelen:

ClickUp Brain : Krijg antwoorden, genereer content en vat informatie samen met een ingebouwde, contextbewuste AI-assistent die in je hele werkruimte is geïntegreerd

ClickUp-automatiseringen : Maak een einde aan repetitief handmatig werk door aangepaste if-then-werkstroomen te bouwen die automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken of notificaties versturen op basis van door u gedefinieerde triggers

ClickUp Super Agents : Creëer intelligente, autonome AI-teamgenoten die complexe, meerstapswerkstroomen voor je automatiseren en uitvoeren

ClickUp Docs : Maak, voer bewerkingen uit en werk samen aan documenten die direct gekoppeld zijn aan je taken en projecten, zodat de context nooit verloren gaat

Meerdere ClickUp-weergaven : Geef elk teamlid het perspectief dat hij of zij nodig heeft door te schakelen tussen meer dan 15 verschillende weergaven, waaronder lijstweergaven, borden, gantt-weergaven en kalenders

ClickUp Chat : Houd gesprekken overzichtelijk en gekoppeld aan het relevante werk, zodat je niet langer hoeft te zoeken naar beslissingen die verborgen zitten in externe chatthreads als bijlagen

Nadelen:

Het enorme aantal aanpassingsmogelijkheden kan overweldigend aanvoelen voor teams die nog helemaal nieuw zijn met projectmanagementsoftware

Hoewel de mobiele app ideaal is om onderweg notificaties te bekijken en taken te beheren, beschikt deze nog niet over alle functies van de desktopversie

Overzicht van Hitask

via Hitask

Sommige teams vinden dat krachtige platformen voor projectmanagement te complex zijn voor hun behoeften. Ze raken verstrikt in functies die ze nooit zullen gebruiken, en de steile leercurve leidt tot een lage acceptatie en frustratie. Deze teams verlangen meer naar eenvoud dan naar tools met een overvloed aan functies.

Hitask is een lichtgewicht taakbeheerder voor dergelijke teams. Zijn USP? Een strakke, minimalistische interface. Het richt zich op een dashboard met één scherm voor eenvoudig taakbeheer en tijdsregistratie. Uw team kan binnen enkele minuten aan de slag met basiscoördinatie van taken, zonder dat er uitgebreide training nodig is.

Voordelen:

Overzichtelijke, minimalistische interface: Het eenvoudige ontwerp is gemakkelijk te leren, waardoor teams vrijwel direct aan de slag kunnen met het beheren van taken

Ingebouwde tijdsregistratie: Registreer de tijd direct bij taken met een eenvoudige start/stop-timer, waardoor een aparte tool voor tijdsregistratie overbodig wordt

Gedeelde teamkalender: Bekijk deadlines en de beschikbaarheid van teamleden in één centrale kalender, zodat je makkelijk kunt plannen

Bijlagen bij taken: Voeg relevante documenten en bestanden rechtstreeks toe aan taken om basisinformatie over het project overzichtelijk te houden

Nadelen:

Er zijn geen AI- of geavanceerde automatiseringsmogelijkheden, wat betekent dat alle complexe werkstroomen handmatig moeten worden beheerd

Visueel projectmanagement is beperkt tot een eenvoudige lijst, kalender en Kanban-bord, zonder tijdlijnweergaven voor meerdere projecten

Kan worden gekoppeld aan belangrijke tools zoals Google Agenda en Outlook, maar vereist Zapier of een API voor de meeste SaaS-verbindingen van derden

Heeft moeite met meerlaagse projecten, aangezien de structuur is geoptimaliseerd voor eenvoudig projectmanagement in plaats van complexe nesting van subtaken

Vergelijking van functies tussen ClickUp en Hitask

Hoewel beide platforms je helpen bij het beheren van taken, zijn ze ontworpen voor fundamenteel verschillende soorten werk. Hitask biedt een eenvoudige takenlijst, terwijl ClickUp een uitgebreid, schaalbaar platform biedt dat al je werk op één plek samenbrengt.

Laten we eens nader bekijken hoe ze zich tot elkaar verhouden op het gebied van de functies die er het meest toe doen.

AI en automatisering

Elke dag besteden fulltime werknemers gemiddeld 8,7 uur aan onproductieve activiteiten, zoals onnodige vergaderingen of repetitieve taken.

Dit vermindert de productiviteit en maakt de weg vrij voor menselijke fouten, waardoor belangrijke stappen over het hoofd worden gezien. In een standaard taakbeheerder is deze wrijving een constante factor. In een Converged AI-werkruimte is het geïntegreerd in uw werkdag.

Uw team gaat ten onder aan repetitieve, handmatige taken. Elke dag verspilt u kostbare tijd met het bijwerken van statussen, het herverdelen van werk en het informeren van belanghebbenden over de voortgang. Dit ondermijnt niet alleen de productiviteit, maar maakt ook de weg vrij voor menselijke fouten, waardoor belangrijke stappen over het hoofd worden gezien.

👉🏼 In een eenvoudige tool voor taakbeheer is dit soort routinewerk onvermijdelijk. In een Converged AI-werkruimte is het geautomatiseerd.

ClickUp

ClickUp elimineert handmatig werk door geautomatiseerde acties te combineren met een geïntegreerde AI-engine. In plaats van elke update zelf uit te voeren, kunt u ClickUp automatiseringen instellen om de 'als-dan'-werkstroom af te handelen. Op deze manier kunt u werkstroomen creëren die direct voor u in actie komen. Wanneer een ontwikkelaar bijvoorbeeld een taak verplaatst naar 'In Review', kan ClickUp deze automatisch toewijzen aan een QA-lead en een notificatie plaatsen in de projectchat.

Stel je triggers in en stuur specifieke acties aan via ClickUp automatiseringen

ClickUp Brain gaat verder dan op logica gebaseerde regels en fungeert als een intelligente partner die de volledige context van je werkruimte begrijpt. Omdat het is gekoppeld aan je taken, documenten en berichten, kan het complexe cognitieve taken uitvoeren die standaardautomatisering niet aankan.

Je kunt het gebruiken om:

Vat de voortgang van het project samen: Stel direct samenvattingen op basis van aantekeningen van vergaderingen of lange commentaren

Projectgegevens genereren: Vul aangepaste velden automatisch in met door AI gegenereerde analyses (prioriteiten, toegewezen personen, voortgangsoverzichten) of sentiment scores

Surface-antwoorden: Stel vragen zoals ‘Wat zijn de huidige belemmeringen voor de lancering in het vierde kwartaal?’ en ontvang een antwoord op basis van realtime projectgegevens

Automatiseer projectmanagement: Gebruik AI Super Agents om zelfstandig de voortgang bij te houden, risico's te signaleren en overdrachten te beheren, terwijl je waar nodig een mens op de hoogte houdt

Gebruik ClickUp Brain als je AI-assistent op aanvraag om repetitief werk te automatiseren

Hitask

Hitask beschikt niet over ingebouwde AI of geavanceerde functies voor workflowautomatisering. De automatiseringsmogelijkheden zijn beperkt tot terugkerende taken, waarmee je een taak kunt instellen om dagelijks, wekelijks of maandelijks te herhalen. Het kan geen acties uitvoeren op basis van wijzigingen in je werkstroom. Elke statusupdate, wijziging in toewijzing en notificatie voor teamleden moet handmatig worden beheerd door een menselijke gebruiker.

🏆 Het oordeel: Voor teams die handmatig werk willen verminderen en AI willen inzetten om slimmer te werken, is ClickUp de duidelijke keuze. Hitask is ontworpen voor teams die de voorkeur geven aan een volledig handmatige aanpak van taakbeheer.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en creëert tegelijkertijd een verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis binnen de hele werkruimte. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

Taakbeheer

Een platte takenlijst maakt het onmogelijk om te zien hoe grote initiatieven worden opgesplitst in kleinere, uitvoerbare stappen. En hoe elke afzonderlijke actie bijdraagt aan het grotere geheel. Zonder een manier om deze complexiteit te structureren, raken projecten ongeorganiseerd en is het onduidelijk hoe de verbinding tussen het werk bestaat of wie waarvoor verantwoordelijk is.

Teams hebben vaak behoefte aan een systeem dat de complexiteit van hun projecten in de praktijk kan weerspiegelen.

ClickUp

ClickUp organiseert werk via een meerlaagse ClickUp-hiërarchie die is ontworpen om zelfs de grootste organisaties gestructureerd te houden. Je werk bevindt zich in een werkruimte, die is onderverdeeld in Ruimtes voor verschillende afdelingen of functies op hoog niveau.

Binnen deze Ruimtes kunt u mappen aanmaken voor specifieke projecten en lijsten voor individuele taken. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van gedeelde, bedrijfsbrede doelen tot individuele, dagelijkse taken.

Krijg een totaalbeeld zonder de context uit het oog te verliezen met ClickUp hiërarchie

Om de kleinste details van je werkstroom te regelen, biedt ClickUp uitgebreide aangepaste mogelijkheden:

Aangepaste velden: Houd alle gegevens bij die relevant zijn voor uw werkstroom, zoals budgetten, clientcodes of verkoopfasen

ClickUp-taakafhankelijkheden : Koppel taken aan elkaar om te laten zien welke taken andere blokkeren, zodat het werk in de juiste volgorde wordt uitgevoerd

ClickUp-subtaaken : Splits grote taken op in kleinere, beheersbare delen met maximaal zeven niveaus van geneste subtaaken

ClickUp Meerdere toegewezen personen : Wijs één taak toe aan meerdere personen om de gedeelde eigendom van samenwerkingsitems te verduidelijken

ClickUp-checklists : Maak eenvoudige taken binnen een taak voor kleine actiepunten die geen volledig subtaakbeheer vereisen

Hitask

Hitask biedt een platte structuur voor taakbeheer. Het draait om een dashboard met één scherm. Hoewel je taken in projecten kunt groeperen en gebruik kunt maken van categorieën met kleurcodes, ontbreken de mogelijkheden voor diepe nesting die nodig zijn voor complexe projectarchitectuur.

🏆 Het oordeel: ClickUp is gemaakt voor teams met complexe, meerlaagse projecten die uitgebreide aanpassingen en duidelijke afhankelijkheden vereisen. Hitask is beter geschikt voor individuen of kleine teams met eenvoudige werkstroomen die alles op één scherm willen zien zonder door een complexe hiërarchie te hoeven navigeren.

Projectweergaven en sjablonen

Wanneer een tool slechts één of twee starre weergaven biedt, moet er altijd een compromis worden gesloten – of erger nog, gegevens worden geëxporteerd naar een andere tool om ze te visualiseren, waardoor er in silo's wordt gewerkt en er extra werk ontstaat. Uw projectmanagementplatform moet zich aanpassen aan uw team, niet andersom.

🧠 Leuk weetje: Uit onderzoek van Gartner blijkt dat slechts 23% van de digitale werknemers volledig tevreden is met hun werkapplicaties, maar dat degenen die tevreden zijn bijna drie keer zo vaak aangeven dat ze veel meer productiever zijn.

ClickUp

Geef elk teamlid het perfecte overzicht met meer dan 15 aanpasbare ClickUp-weergaven. Omdat deze weergaven in dezelfde werkruimte zijn ingebouwd, kun je met één klik tussen ze schakelen zonder gegevens of context te verliezen.

Kies uit meer dan 15 ClickUp-weergaven om een beter beeld te krijgen van je werk

Zo kunt u ze gebruiken:

ClickUp-lijstweergave: Een klassieke, spreadsheetachtige weergave om taken eenvoudig te sorteren en te filteren

ClickUp-bordweergave : Een bord in Kanban-stijl voor het beheren van werkstroomstroomen in verschillende fases van voortgang

ClickUp-kalenderweergave : Een kalender met slepen en neerzetten om taken in te plannen, afhankelijkheden te visualiseren en deadlines beter te beheren

ClickUp Gantt-grafiekweergave : Een tijdlijn voor het visualiseren van projectafhankelijkheden, duur en het kritieke pad

ClickUp-tabelweergave : Een krachtige spreadsheetweergave voor de bulkbewerking van gegevens

Werklastweergave: Een weergave voor resourcebeheer om de capaciteit van het team te bekijken en de toewijzing van resources te plannen

ClickUp Mind Map : Een visueel brainstormcanvas om verbinding te maken met ideeën en ze verder uit te werken

💡 Pro-tip: Om consistentie te behouden terwijl je opschaalt, kun je elke projectstructuur opslaan als een ClickUp-sjabloon. Je kunt kiezen uit meer dan 1000 sjablonen voor projectmanagement, marketing, sales, HR, engineering en andere toepassingen om je beste processen te standaardiseren. Van het onboarden van klanten tot productlanceringen: met sjablonen kun je snel werkstroomstelsels opzetten en deze direct hergebruiken.

Hitask

Hitask biedt drie basisweergaven: een lijstweergave voor het organiseren van taken, een gedeelde teamkalender voor planning en een eenvoudig bord in Kanban-stijl. Je kunt het gebruiken om je opdrachten, teamplanningen en projectvoortgang te bekijken zonder door meerdere lagen van de app te hoeven navigeren.

Wat het mist aan geavanceerde visualisatietools zoals Gantt-diagrammen of heatmaps voor de werklast, compenseert het met basissjablonen voor projecten en tools voor rapportage. U kunt succesvolle projectstructuren eenvoudig dupliceren en de productiviteit op basis van tijd bijhouden.

🏆 Het oordeel: Voor teams die meerdere manieren nodig hebben om werk te visualiseren en rapportage uit te brengen over de voortgang tussen afdelingen, zijn de uitgebreide weergaven en dashboards van ClickUp essentieel. Hitask is beter geschikt voor teams die waarde hechten aan één enkel, uniform overzicht waarin alle taken en planningen op één pagina staan.

Tijdsregistratie

🔎 Wist u dat? Amerikaanse professionals verliezen elke werkdag ongeveer 59 miljoen uur aan niet-geregistreerde taken, zoals e-mails, vergaderingen en handmatig, op het geheugen gebaseerd bijhouden. Voor een professioneel dienstverleningsbedrijf met 15 medewerkers kan dit verlies 1,6 miljoen dollar aan jaarlijkse omzet kosten.

Software voor tijdsregistratie is een geweldige manier om verspilde inspanningen tegen te gaan. Wanneer u elke minuut direct binnen uw werkruimte vastlegt, krijgt u de gegevens die nodig zijn om 'onzichtbare knelpunten' op te sporen.

Bijvoorbeeld vergaderingen die steevast uitlopen of specifieke projectfasen die regelmatig hun scope overschrijden. Zo kunt u uw processen verfijnen en toekomstige tijdverspilling voorkomen voordat deze uw bedrijfsresultaten beïnvloeden.

ClickUp

Houd bij hoe je je tijd besteedt met ClickUp tijdsregistratie

ClickUp beschouwt tijd als een kernstatistiek van het project in plaats van een secundaire logboek. Met ClickUp-tijdsregistratie kunnen jij en je team een timer direct vanuit een taak starten en stoppen, handmatig tijd toevoegen of zelfs tijd bijhouden die niet aan een specifieke taak is gekoppeld. Elke factureerbare minuut wordt in realtime geregistreerd, waardoor repetitieve of onbelangrijke taken direct worden aangepakt.

Omdat de werkruimte in realtime synchroniseert, worden al je tijdgegevens direct doorgegeven aan ClickUp Urenregistratie en ClickUp Dashboards. Dit biedt een realtime overzicht van waar de meeste tijd wordt besteed – en of dat een kosten- of inkomstenpost is. Je kunt deze gegevens groeperen en filteren op persoon, project of elk willekeurig aangepast veld om de inzichten te krijgen die je nodig hebt voor het verbeteren van de productiviteit van je personeel en nauwkeurige facturering.

Hitask

Hitask heeft een ingebouwde stopwatch voor elke taak. Je kunt een timer starten en stoppen om je uren bij te houden en eenvoudige rapporten genereren die laten zien hoeveel tijd er per taak of per gebruiker is besteed. Als je een klein team hebt of als freelancer een soepele manier nodig hebt om factureerbare uren te verantwoorden, kun je dat met Hitask doen zonder de rompslomp van een complex rapportagesysteem.

🏆 Het oordeel: Beide tools bieden ingebouwde tijdsregistratie, wat een pluspunt is. ClickUp kan tijdgegevens echter koppelen aan factureerbare tarieven, dashboards en werklastweergaven, waardoor teams die behoefte hebben aan resource-allocatie en winstgevendheid veel diepgaander inzicht krijgen.

Samenwerking in teamverband

Zijn de gesprekken van je team versnipperd over e-mail, Slack en aantekeningen van vergaderingen? Dit betekent in feite dat wanneer er een projectgerelateerde vraag opduikt, je door verschillende apps moet spitten om het antwoord te vinden. Dat is zowel tijdrovend als foutgevoelig.

Door deze communicatieversnippering is het bijna onmogelijk om één enkele bron van waarheid voor je projecten te behouden.

Beslissingen en discussies moeten plaatsvinden in de context van het werk waarop ze betrekking hebben.

🔎 Wist je dat? Je bent niet de enige: een gemiddelde werknemer verspilt 2,5 uur per dag aan het zoeken naar informatie in versnipperde systemen.

Dus, welke tool biedt de oplossing?

ClickUp

ClickUp fungeert als een echte samenwerkingshub door alle vormen van teamcommunicatie samen te brengen in één werkruimte. In plaats van tussen apps te schakelen, kunt u de volledige levenscyclus van een project – van brainstormen tot definitieve goedkeuring – in één tabblad beheren.

Zo werkt het bijvoorbeeld als voorbeeld:

ClickUp Chat : Houd gesprekken gekoppeld aan specifieke projecten met geïntegreerde chatkanalen en directe berichten, zodat beslissingen nooit verloren gaan in externe threads

ClickUp Docs : Werk in realtime samen aan projectbriefings, aantekeningen over vergaderingen en wiki's met geneste pagina's en ingebedde taken die uw documentatie omzetten in concreet werk

Reacties in threads : Houd discussies over elke taak overzichtelijk met @vermeldingen om belanghebbenden erbij te betrekken en toegewezen reacties om ervoor te zorgen dat actiepunten worden gezien

ClickUp Whiteboards : Brainstorm visueel over ideeën op een vrij vormbaar canvas en zet vormen of plaknotities direct om in traceerbare ClickUp-taken

ClickUp Clips : Verminder de noodzaak van vergaderingen door korte schermopnames te maken en te delen om complexe processen uit te leggen of feedback te geven

Hitask

Teamsamenwerking op de werkplek draait bij Hitask om taakcommentaar en bestandsbijlagen. Hoewel het geen eigen documenteditor of visueel Whiteboard biedt, beschikt het wel over een ingebouwde Team Chat waarmee je berichten kunt uitwisselen zonder je werkruimte te verlaten.

Je krijgt ook een gedeelde teamkalender die een gesynchroniseerd overzicht biedt van ieders taken. Dit helpt kleine teams om op één lijn te blijven wat betreft deadlines, zonder de overhead van complexe communicatietools voor teams.

🏆 Het oordeel: ClickUp is ontworpen voor teams die contextwisselingen willen elimineren door documenten, chat en visuele brainstormen op één platform te huisvesten. Hitask zorgt voor basiscoördinatie op taakniveau en realtime berichtenuitwisseling, maar je zult waarschijnlijk externe tools zoals Google Documenten of Zoom nodig hebben voor meer diepgaande gezamenlijke schrijfwerkzaamheden en visuele planning.

Integraties

Uw projectmanagementplatform mag niet op zichzelf staan. Wanneer uw software niet synchroniseert met uw CRM, codepslagplaats of bestandsopslagruimte, wordt uw team gedwongen om gegevens handmatig in te voeren. Dit leidt tot een gefragmenteerde werkstroom, waarbij informatie vaak verouderd is, wat resulteert in administratieve vertragingen en datasilo's die de oplevering van projecten vertragen.

Om toolversnippering tegen te gaan, moeten uw gefragmenteerde systemen een geautomatiseerde informatiestroom mogelijk maken over uw gehele technische stack.

ClickUp

ClickUp fungeert als een centrale hub voor uw activiteiten en biedt meer dan 1.000 native ClickUp-integraties die uw bestaande software samenbrengen in één werkruimte. Door uw belangrijkste tools te koppelen, hoeft u niet meer voortdurend tussen tabbladen te schakelen en handmatig updates door te voeren.

U kunt ClickUp-integraties gebruiken voor:

Maak een verbinding tussen ClickUp en je bestaande tech-stack met meer dan 1000 integratiemogelijkheden

Ontwikkeling en versiebeheer: Koppel GitHub, GitLab of Bitbucket om commits en pull-aanvragen rechtstreeks binnen taken bij te houden, zodat het team inzicht heeft in code-wijzigingen zonder de teamweergave te verlaten

CRM en afstemming met de verkoopafdeling: Integreer Salesforce of HubSpot om klantgegevens en dealfasen te synchroniseren, zodat de uitvoering van projecten na de verkoop afgestemd blijft op de verkooppijplijn

Communicatie en berichten: Koppel Slack of Microsoft Teams om berichten om te zetten in taken en automatische notificaties voor projecten rechtstreeks in je chatkanalen te ontvangen

Cloudopslag en assetbeheer: Voeg bestanden toe en zoek ze op vanuit Google Drive, Dropbox of OneDrive binnen ClickUp-taaken, zodat het team altijd toegang heeft tot de meest recente versie van een document

💡Pro-tip: Bouw je eigen aangepaste verbindingen tussen ClickUp en je bestaande tech-stack met behulp van de ClickUp API. Je kunt ook één enkele bron van waarheid handhaven door agenda's tweerichtingssynchronisatie toe te passen en door content uit andere apps rechtstreeks in je taken en ClickUp-documenten in te sluiten.

Hitask

Hitask richt zich op een kleinere, zorgvuldig samengestelde selectie van integraties die zijn ontworpen voor basisfuncties binnen een bedrijf. Het maakt voornamelijk verbinding met planning- en e-mailtools, zoals Google Agenda voor het synchroniseren van deadlines en Outlook voor het omzetten van e-mails in uitvoerbare taken.

Hoewel het een Slack-integratie voor notificaties bevat, ontbreekt het aan een openbare API en native verbindingen voor gespecialiseerde CRM- of ontwikkelingssoftware. Dit maakt het een haalbare optie voor teams met een beperkte softwareomgeving, maar grotere organisaties met complexe stacks hebben mogelijk handmatige workarounds nodig om uiteenlopende databronnen synchroniseerd te houden.

🏆 Het oordeel: Dankzij de uitgebreide integratiebibliotheek en open API is ClickUp een centrale hub die verbinding kan maken met vrijwel elke tool in je stack. Hitask biedt de basis, maar vereist mogelijk handmatige workarounds voor teams met meer gespecialiseerde software.

Moet je ClickUp of Hitask kiezen voor je team?

Welke tool het beste bij u past, hangt af van uw huidige behoeften. Hitask is een eenvoudige taakbeheerder, terwijl ClickUp fungeert als een compleet platform voor de productiviteit van bedrijven.

Kies voor ClickUp als je team meerdere complexe projecten tegelijkertijd uitvoert, AI nodig heeft voor automatisering van werk en inzichten, of als je je documenten, chat en projectmanagement op één plek wilt samenbrengen. Het is ontworpen om werkversnippering tegen te gaan en mee te groeien met je team.

Kies voor Hitask als je team eenvoudige takenlijsten heeft, een minimalistische interface boven alles waardeert en geen plannen heeft om geavanceerde werkstroom- of automatiseringsoplossingen in te voeren.

Uiteindelijk is het een keuze tussen een tool waar je misschien uitgroeit en een platform dat met je meegroeit.

Teams die klaar zijn om te stoppen met het wisselen tussen apps en slimmer aan de slag te gaan, kunnen vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Ja, je kunt je werk eenvoudig vanuit Hitask importeren in ClickUp. Exporteer je taken vanuit Hitask als een CSV-bestand en gebruik vervolgens de importtool van ClickUp om je gegevens aan de juiste velden in kaart te brengen.

ClickUp biedt een breed scala aan geavanceerde functies die Hitask niet heeft, waaronder, maar niet beperkt tot, een contextbewuste AI-assistent, aanpasbare automatisering, meerdere projectweergaven zoals gantt-diagrammen en tijdlijnen, en native samenwerking aan documenten.

ClickUp is ontworpen om mee te groeien met teams van elke grootte. Kleine teams en startups hebben direct toegang tot robuuste functies, terwijl grote ondernemingen gebruik kunnen maken van geavanceerde toestemmingen, SSO en krachtige AI-mogelijkheden om complexe werkstroomstroomen binnen het hele bedrijf te beheren.