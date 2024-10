Hoe de productiviteit van werknemers verbeteren: Technieken & tools

De productiviteit van werknemers bepaalt hoe efficiënt je team Taken kan voltooien en doelen kan bereiken binnen de verwachte tijd.

Technologie verandert deze definitie echter langzaam door het zware werk over te nemen en werknemers te helpen nog zinvoller werk te doen.

A 2023 onderzoek door Salesforce heeft uitgewezen dat 89% van de IT-leiders van mening is dat automatisering en AI-tools de productiviteit van werknemers hebben verbeterd .

Lees verder om de beproefde methoden te ontdekken, krachtige hacks voor productiviteit en geavanceerde hulpmiddelen voor productiviteit die uw productiviteit een turbo kunnen geven.

Of je nu een startende oprichter bent die tot diep in de nacht doorwerkt of een bedrijfsmanager die met meerdere teams jongleert, wij hebben de inzichten die je nodig hebt. Laten we je productiviteit in de hoogste versnelling zetten!

Het concept productiviteit van werknemers begrijpen

Productiviteit van werknemers gaat niet echt over harder of sneller werken, maar over meer bereiken met dezelfde of zelfs minder middelen.

De vraag is, hoe meet je dit? Met prestatie-indicatoren!

Prestatie-indicatoren zijn het dashboard voor productiviteit in uw business. Ze laten u zien hoe goed uw team presteert, waar ze uitblinken en waar ruimte is voor verbetering.

Deze inzichten kunnen ook helpen om je processen te verfijnen, gerichte ondersteuning te bieden en je team gemotiveerd te houden. De sleutelgegevens zijn onder andere:

Bruikbaarheidsgraad, dit is het percentage van de tijd die werknemers besteden aan productieve Taken in vergelijking met niet-productieve activiteiten

dit is het percentage van de tijd die werknemers besteden aan productieve Taken in vergelijking met niet-productieve activiteiten Taak voltooiingspercentage , dat het percentage toegewezen taken bijhoudt dat binnen een bepaalde tijd voltooid is

, dat het percentage toegewezen taken bijhoudt dat binnen een bepaalde tijd voltooid is Kwaliteit van het werk, dat kan worden beoordeeld op basis van statistieken zoals foutpercentages of feedback van klanten

Door deze indicatoren regelmatig te bekijken en uw strategieën aan te passen, kunt u de productiviteit op peil houden.

Productiviteit draait niet alleen om het afstrepen van taken op een lijst, maar ook om ze efficiënt te doen zodat uw bedrijf bloeit.

Eenvoudig gezegd:

Hogere productiviteit = Meer waarde bijdragen = Hogere winst

Omgekeerd:

Lagere productiviteit = Hogere operationele kosten = Lagere winst

Deze correlaties kunnen het duidelijkst worden waargenomen in de productiesector.

Laten we zeggen dat een fabrikant van auto-onderdelen er op de een of andere manier in slaagt om de productiecapaciteit met 30% te verhogen zonder een evenredige stijging van de arbeidskosten. Met andere woorden, hetzelfde aantal werknemers kan aanzienlijk meer goederen produceren.

Automatisch dalen de kosten per productie-eenheid, wat leidt tot hogere winstmarges. Hierdoor kan het bedrijf op zijn beurt zijn prijzen verlagen, waardoor het competitiever wordt op de markt.

Het domino-effect van verbeterde productiviteit leidt uiteindelijk tot hogere inkomsten (een combinatie van hogere output en lagere prijzen) en mogelijk ook hogere lonen voor werknemers. Met andere woorden, iedereen in de keten - consumenten, werknemers en het bedrijf - profiteert.

Technieken voor productiviteitsverbetering

Volgens een studie van McKinsey "verbetert de productiviteit van de VS een kans van $10 biljoen ._" Dit potentieel kan alleen worden gerealiseerd door een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleiders om een gemotiveerd, energiek en superproductief personeelsbestand vorm te geven.

Het gebruik van de juiste technieken kan een wereld van verschil maken, of je nu een team leidt of je eigen taken beheert.

Om te beginnen is het organiseren en prioriteren van taken de sleutel om je teamleden meer te laten bereiken in een kortere periode. Gelukkig zijn er strategieën die kunnen helpen bij het verbeteren van je tijdmanagement en hulpmiddelen die kunnen helpen bij het implementeren van deze strategieën. Laten we er eens een paar doornemen.

1. De kracht van planning

Plannen gaat over het strategisch toewijzen van je meest waardevolle bron - tijd. Het is de eerste stap in effectief tijdbeheer. Effectief plannen:

Taken prioriteren op basis van belang en urgentie Wijst de juiste tijd toe aan elke Taak Verdeelt de werklast over de leden van het team

Elk van deze planningsactiviteiten kan het gemakkelijkst worden uitgevoerd met behulp van een productiviteitstool, zoals ClickUp . Het zit vol met functies die u kunnen helpen activiteiten te plannen op de manier die het beste bij uw werkstroom past. Laten we er een paar bekijken. ClickUp's kalender weergave is een game-changer voor planning. U kunt uw taken plannen met behulp van slepen en neerzetten, ze opnieuw plannen, uw werklast voor de dag/week/maand/jaar weergeven en terugkerende taken automatisch aanmaken.

Voeg werk toe en maak een nieuwe planning door taken naar de ClickUp-taak te slepen in de weergave van de kalender

Om uw planning in de ClickUp kalenderweergave te optimaliseren:

Taken prioriteren: Met ClickUp-taak kunt u prioriteiten (Dringend, Hoog, Normaal, Laag) toekennen aan elke taak. Eenmaal ingeschakeld, kunt u taken sorteren en filteren op prioriteit en taken met een hoge prioriteit in één oogopslag weergeven

Met ClickUp-taak kunt u prioriteiten (Dringend, Hoog, Normaal, Laag) toekennen aan elke taak. Eenmaal ingeschakeld, kunt u taken sorteren en filteren op prioriteit en taken met een hoge prioriteit in één oogopslag weergeven Tijd toewijzen per taak: Stel het veld tijdsinschatting in voor een taak en sleep het naar de weergave in de kalender. Als u de duur moet aanpassen, versleept u gewoon de randen van het blok met taken (u kunt later de functie Tijdregistratie gebruiken om de werkelijk bestede tijd vast te leggen)

Stel het veld tijdsinschatting in voor een taak en sleep het naar de weergave in de kalender. Als u de duur moet aanpassen, versleept u gewoon de randen van het blok met taken (u kunt later de functie Tijdregistratie gebruiken om de werkelijk bestede tijd vast te leggen) Werklast verdelen over je team: Je kunt het inspanningsniveau van een taak bijhouden in termen van tijd, taken of aangepaste velden. Stel vervolgens de capaciteit van je teamleden in. Met behulp van deze informatie moet het in evenwicht brengen van de werklast van je team een peulenschil zijn

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om de werklast van uw team eerlijk te verdelen

Zodra u uw planning hebt ingesteld, vallen uw werkdag en die van uw team op hun plaats.

2. Grafieken voor visueel tijdbeheer

Regelkaarten, oorspronkelijk ontwikkeld voor kwaliteitscontrole in de productie, hebben een plaats gevonden in projectmanagement en productiviteitsverbetering. Deze grafieken helpen u de voortgang van projecten in de loop van de tijd te visualiseren, trends en patronen in productiviteit te identificeren en knelpunten op te sporen. U kunt ze gebruiken om potentiële vertragingen te voorspellen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen over de toewijzing van middelen.

Maak controlediagrammen in ClickUp met behulp van ClickUp Gantt grafieken . Hoewel deze Gantt-diagrammen in de eerste plaats bedoeld zijn voor projectmanagement, kunnen ze worden aangepast om een basiscontrolegrafiek te maken. Door gegevenspunten voor te stellen als individuele taken met hun startdata en duur die overeenkomen met de tijd en waarde van het gegevenspunt, kunt u trends visualiseren en afwijkingen identificeren.

Bovendien kunt u met de functie Afhankelijkheid van ClickUp relaties tussen gegevenspunten weergeven als ze opeenvolgend zijn of afhankelijkheden hebben.

Visualiseer trends en identificeer afwijkingen met de weergave van ClickUp's Gantt Grafiek

ClickUp gebruiken voor naadloze tijdsregistratie

Met aangepaste velden voor tijdsinschattingen en varianties, automatisering voor het aanpassen van deadlines en dashboards voor uitgebreide projectweergaven biedt ClickUp een holistische benadering van projectmanagement. ClickUp's tijdsregistratie voor projecten functie gaat verder dan eenvoudige tijdregistratie en stelt u in staat om:

De tijd controleren die aan elke Taak wordt besteed

Inzicht krijgen inproductiviteit van teams* Gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn

Automatisch tijd bijhouden op basis van veranderingen in de status van Taken

Vergelijk tijdsinschattingen vs. werkelijk bestede tijd

Gedetailleerde tijdrapportages genereren

Gebruik de ClickUp functie voor tijdsregistratie om de tijd vanaf elk apparaat weer te geven en bij te houden

Ook lezen: Hoe productiviteit op de werkplek meten? Neem vervolgens een kijkje in de Sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport . Dit kant-en-klare sjabloon biedt een krachtig hulpmiddel voor het bijhouden van individuele productiviteit.

ClickUp's Persoonlijk Productiviteitsrapport helpt u de output van uw team vast te leggen en te controleren

Dit sjabloon helpt mensen hun persoonlijke en professionele leven in balans te brengen. Het is een kant-en-klare, volledig aanpasbare werkruimte die je helpt je te concentreren op je belangrijkste Taken en ervoor zorgt dat niets achterblijft.

7. Kennisbeheer en probleemoplossing

Het sleutelverschil tussen het verhogen van de werklast en het verhogen van de productiviteit? **Weten waar je aan moet werken

Een goed georganiseerde kennisbank kan werknemers helpen slimmer in plaats van harder te werken. Efficiënt kennisbeheer kan ook het oplossen van problemen en de besluitvorming verbeteren, wat leidt tot een betere productiviteit.

U kunt gebruik maken van ClickUp Documenten om wiki's te maken en te organiseren om kennis op te slaan en te delen binnen uw team, zodat u gemakkelijk de informatie vindt die u nodig hebt wanneer u die nodig hebt. Of het nu gaat om projectdetails, aantekeningen van vergaderingen of best practices, alles is slechts één klik verwijderd.

Kennisbanken maken en beheren met ClickUp Docs

9. Strategische besluitvorming

Goede besluitvorming is de hoeksteen van productiviteit. Of het nu gaat om het kiezen van de juiste tool voor projectmanagement of het beslissen over de toewijzing van middelen, strategische beslissingen kunnen uw productiviteit maken of breken. ClickUp Dashboards bieden realtime inzicht in uw projecten, zodat u snel weloverwogen strategische beslissingen kunt nemen. Met functies zoals aanpasbare kaarten en rapportages kunt u uw werkruimte aanpassen om de gegevens te verzamelen die voor u het belangrijkst zijn, zodat uw strategie altijd is afgestemd op uw doelen voor productiviteit.

Visualiseer de productiviteit van je team via ClickUp Dashboards

10. Technieken voor projectmanagement Strategieën voor projectmanagement en technieken zijn ontworpen om de productiviteit over de hele linie te verhogen. Effectief projectmanagement kan de productiviteit aanzienlijk verhogen door werkstromen te stroomlijnen, duidelijke doelen te stellen en iedereen op één lijn te houden.

Voorbeeld, Agile methodologieën, zoals Scrum en Kanban, bevorderen flexibiliteit en samenwerking. Ze laten teams werken in iteratieve cycli, waardoor snelle aanpassingen aan veranderingen mogelijk zijn en beter kan worden ingespeeld op de behoeften van het project. Deze aanpak is vooral gunstig voor projecten die constante feedback en aanpassingsvermogen vereisen.

Andere projectmanagementtechnieken richten zich op andere aspecten. De Kritische Pad Methode helpt bij het identificeren van de meest cruciale taken die op tijd Voltooid moeten zijn om ervoor te zorgen dat de deadlines van het project gehaald worden.

Tegelijkertijd kan de Techniek voor programma-evaluatie en -evaluatie (PERT) schat de tijd in die nodig is om elke Taak te voltooien. Prioriteringsmethoden zoals de Eisenhower Matrix helpen teams zich te concentreren op taken met een hoge impact op basis van urgentie en belang.

ClickUp kan u helpen bij de instelling en het beheer van elk van deze (en vele andere) technieken. De ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon is bijvoorbeeld speciaal ontworpen voor niet-softwareteams die de kracht van agile methodologieën willen benutten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-141.png Beheer eenvoudig productroutekaarten, backlogs, Sprints en UX-ontwerp met het sjabloon voor agile projectmanagement van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon krijgt u:

Agile dashboards en Sprint rapportage

Aanpasbare weergaven

Werkstromen voor Scrum, Kanban en meer

Bekijk ClickUp's enorme bibliotheek met sjablonen voor nog meer. U vindt waarschijnlijk een sjabloon voor projectmanagement dat precies goed is om de productiviteit van u en uw team te optimaliseren. En dat is nog niet alles: u kunt er ook voor kiezen om een werkruimte op maat te maken volgens uw wensen en deze aan te passen met alleen de elementen die u nodig hebt.

Laten we eens kijken hoe Pontica oplossingen , een snelgroeiende BPO- en ITO-dienstverlener, heeft zijn productiviteit aanzienlijk verhoogd door ClickUp te gebruiken om zijn projectmanagementprocessen te stroomlijnen.

Met Projectmanagement van ClickUp mogelijkheden van ClickUp, was Pontica in staat om zijn taken te centraliseren, tijdlijnen effectiever te beheren en de samenwerking tussen teams te verbeteren, wat leidde tot een verbeterde efficiëntie over de hele linie. Dankzij de aanpasbare functies van het platform konden ze hun workflows aanpassen aan hun unieke behoeften en ervoor zorgen dat elk project nauwkeurig en duidelijk werd beheerd.

Zoals Dayana Mileva, Account Director van Pontica Solutions, deelt:

Ons team kan nu samen aan hetzelfde project werken en onmiddellijk communiceren met alle belanghebbenden, waar ze ook zijn. ClickUp bevat al onze projecten - vorige, huidige en toekomstige Dayana Mileva account Director bij Pontica Solutions

Andere technieken: onderwijstechnologie benutten

Onderwijstechnologie (EdTech) kan een krachtige motor zijn voor productiviteit op de werkplek. EdTech-platforms maken continu leren mogelijk door gepersonaliseerde content in hapklare grootte on-demand aan te bieden voor eenvoudige training van werknemers. Dit zorgt ervoor dat teams op de hoogte blijven van de nieuwste vaardigheden en kennis, wat een directe invloed heeft op hun efficiëntie en de productiviteit verhoogt.

ClickUp kan een alles-in-één productiviteitskrachtcentrale zijn die beide elementen integreert in zijn productiviteitsecosysteem.

💡 Pro Tip: Door het combineren van ClickUp Documenten met ClickUp Goals kunt u een robuuste kennisbank of leermanagementsysteem creëren dat uw cursusmateriaal bevat, terwijl aangepaste velden en doelen de voortgang van het leren van uw werknemers kunnen bijhouden.

De kracht van AI benutten

Laten we het eens hebben over het gebruik van AI-tools om de productiviteit te verbeteren. AI-tools blinken uit in het automatiseren van alledaagse taken zoals het sorteren van e-mails, het plannen van vergaderingen en het invoeren van gegevens, zodat u zich kunt richten op meer strategische activiteiten. ClickUp Brein , een AI-assistent die zowel leren als automatisering verbetert, is een game-changer. Het kan samenvattingen van complexe documenten genereren, target leermateriaal creëren en zelfs het aanmaken van taken automatiseren op basis van content analyse.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-142-1400x652.png ClickUp Brein /%img/

ClickUp Brain kan u en uw team onmiddellijke informatie geven

Op het gebied van automatisering biedt ClickUp aanpasbare workflows, ClickUp-taakbeheer en integraties met andere tools en leerplatforms. Van het automatisch toewijzen van taken tot het genereren van rapportages, deze functies elimineren handmatig werk en zorgen voor consistentie.

Een ander aspect waar ClickUp Brain in uitblinkt is informatiebeheer. Het stelt gebruikers in staat om snel antwoorden te vinden op hun vragen door relevante informatie op te halen uit Taken, documenten en andere bronnen, wat tijd bespaart die besteed wordt aan het doorspitten van bestanden. Het helpt zelfs informatie effectiever te organiseren door u toe te staan content te taggen en documenten als Wiki's te markeren.

Tot slot kunt u ClickUp Brain gebruiken voor automatisering op basis van AI. Het kan workflows automatiseren als u in gewoon Engels beschrijft wat u wilt automatiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een ClickUp-taak aanmaken telkens wanneer een nieuwe e-mail met een bepaald trefwoord in de onderwerpregel binnenkomt.

Met andere woorden, de ClickUp-taakassistent is klaar om alle knelpunten op uw pad weg te nemen - alledaagse, repetitieve taken, problemen om te vinden wat u nodig hebt wanneer u het nodig hebt, het maken van lange rapporten van nog langere gegevenssets - en u energie te geven om uw productiviteit te laten stijgen.

💡Pro Tip: Neem deze 5-minuten productiviteit quiz om erachter te komen hoe uw organisatie presteert op het gebied van productiviteit.

Factoren die de productiviteit van werknemers beïnvloeden

Het verhogen van de productiviteit van uw personeel is als het bereiden van een geweldige maaltijd - u hebt de juiste ingrediënten nodig en u moet weten hoe u ze in balans brengt. Factoren die productiviteit beïnvloeden kunnen de efficiëntie van je team maken of breken. Laten we er hier een aantal onderzoeken.

Samenwerking en teamwerk

Als eerste, samenwerking en teamwerk. Als de leden van je team goed samenwerken, gebeurt er iets magisch. Ideeën werken vrijer, problemen worden sneller opgelost en iedereen voelt zich meer betrokken. Zie het als een symfonie - elk instrument speelt zijn rol en samen creëren ze muziek.

Invloed van werken op afstand

Hoewel werken op afstand flexibiliteit biedt, brengt het ook zijn eigen uitdagingen met zich mee, zoals communicatiebarrières en gevoelens van isolatie waarmee werknemers op afstand te maken krijgen. Maar maak je geen zorgen - deze kunnen worden beheerst! Het creëren van een sterke virtuele teamcultuur kan helpen de kloof te overbruggen, zodat iedereen verbinding houdt en productief blijft, ongeacht waar ze werken.

Gezondheid, geestelijke gezondheid en burn-out

De productiviteit van werknemers gaat hand in hand met hun algemene gezondheid en welzijn. Als je team een burn-out heeft of worstelt met problemen met de geestelijke gezondheid, zal de productiviteit onvermijdelijk een klap krijgen. Daarom is het cruciaal om een werkomgeving te creëren die niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook het mentale welzijn bevordert.

Regelmatige pauzes aanmoedigen, hulpbronnen voor de geestelijke gezondheid aanbieden en rekening houden met werklasten kunnen een groot verschil maken.

Rol van stimulansen in het verhogen van productiviteit

Stimulansen zijn een ander krachtig instrument. Als mensen zich erkend en beloond voelen voor hun harde werk, zijn ze gemotiveerd om door te gaan.

Of het nu gaat om een bonus, een attentie tijdens een vergadering of een eenvoudig bedankbriefje, het tonen van waardering kan het moreel en de productiviteit een flinke boost geven.

Lees meer: 100 Werknemer Waardering Berichten om Betrokkenheid en Retentie te Verhogen

Impact van uitstelgedrag en manieren om het te verminderen

Uitstelgedrag - de stiekeme dief van de tijd. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, taken op de lijst Nog te doen uitstellen tot het laatste moment. Maar uitstelgedrag vertraagt niet alleen projecten; het kan ook onnodige stress veroorzaken en de kwaliteit van het werk verlagen.

Bestrijd dit met methoden als time boxing Taken opdelen in kleinere, beheersbare stukken, duidelijke deadlines instellen en ClickUp gebruiken om de voortgang bij te houden.

Belang van discipline voor meer productiviteit

Laten we het tot slot hebben over discipline - de ruggengraat van productiviteit. Zonder discipline kunnen zelfs de beste abonnementen in duigen vallen.

Door een gedisciplineerde aanpak van werk aan te moedigen, of het nu gaat om het volgen van schema's, het behouden van focus of het bijhouden van deadlines, kan uw team op koers blijven en hun doelen bereiken.

Maak de productiviteit van uw werknemers toekomstbestendig met ClickUp

Laten we het even samenvatten. We hebben een bereik van technieken ter verbetering van de productiviteit verkend, van het inzetten van de kracht van technologie met ClickUp tot het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers en het verfijnen van managementstrategieën.

Elk van deze elementen speelt een cruciale rol in het verhogen van de productiviteit van uw team, of het nu is door een betere tijdmanagement effectieve communicatie of het creëren van een ondersteunende werkomgeving.

We kunnen ook verwachten dat AI en automatisering een nog grotere rol gaan spelen door routinetaken over te nemen en je team vrij te maken om zich te richten op creatief en strategisch werk.

Met de juiste strategieën en een vooruitdenkende aanpak bereid je niet alleen je team voor op succes, maar leg je ook de basis voor een productievere, innovatievere en veerkrachtigere toekomst. ClickUp uitproberen is een goed begin. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis ClickUp account!