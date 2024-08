15 productiviteitsgegevens om de prestaties van je team te verbeteren

Productiviteitsmetingen zijn concepten die fungeren als datapunten om te meten, analyseren en presenteren hoe werknemers of afdelingen presteren. Met andere woorden, ze meten de productiviteit van werknemers en geven aan hoe elk team bijdraagt aan de bedrijfsdoelen.

Het bestuderen van productiviteitsgegevens zoals het gebruik van bedrijfsmiddelen, gewerkte uren of overuren zorgt voor transparantie in de productiviteit van je team. Het helpt om vast te stellen welke middelen uw projecten stagneren of juist bevorderen.

Het is een eenvoudige input-out relatie, die laat zien hoe de output van uw bedrijf wordt beïnvloed door de input.

We hebben een gids gemaakt die de impact van productiviteitsmetingen en Key Performance Indicators (KPI's) op uw interne en externe bedrijfsprocessen uitlegt. 👇

**Wat zijn productiviteitsindicatoren?

Productiviteitsindicatoren zijn kwantificeerbare metingen die de prestaties van werknemers op specifieke gebieden meten en hoe hun activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Deze statistieken bieden gemakkelijk verteerbare numerieke en visuele inzichten in gebieden die verbeterd of volledig herzien moeten worden.

Stel bijvoorbeeld dat team A 30 uur besteedt aan een driedaags project met 12 medewerkers. Team B voltooit hetzelfde project in twee dagen met twee medewerkers minder. Door de productiviteitsgegevens van werknemers uit te splitsen, krijgen bedrijfsleiders een andere kijk op hoe en waarom team B meer oplevert dan team A.

**Wat is het belang van productiviteitsmetingen?

U moet productiviteit meten om de voortgang van je team te vergelijken met je bedrijfsdoelen. Van geproduceerde eenheden en gegenereerde inkomsten tot inkoopgerichte taken, deze essentiële meetgegevens bieden nauwkeurige informatie om teams weg te sturen van mislukkingen en dichter bij kwaliteitsservice, klanttevredenheid en verbeterde winstmarges.

De relatie tussen productiviteitsgegevens en prestatie-indicatoren kan een reeks aan efficiëntie gerelateerde gegevenspunten opleveren. Ze kunnen kwantitatieve en kwalitatieve inzichten integreren en bijdragen aan de algemene metingen van de prestaties van een bedrijf.

Voortdurend monitoren en actie ondernemen om de productiviteit te verhogen helpt om de algehele teamoutput te verbeteren, wat de bedrijfsprestaties ten goede komt.

Bekijk nu enkele van de beste productiviteitsmetingen en key performance indicators die je helpen om de vooruitgang te meten.

15 Voorbeelden van productiviteitsmetingen en KPI's

Het lange spoor van productiviteitsmetingen en KPI's kan overweldigend zijn. Neem de tijd om te beslissen welke van deze algemene productiviteitsmaatstaven jouw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. 👇

1. Werknemersverloop (ETR)

Het personeelsverloop meet het percentage werknemers dat een organisatie binnen een bepaalde periode verlaat. Het wordt uitgedrukt als percentage van het personeelsbestand. Deze metriek meet ook de kwaliteit van uw wervingsbeleid en de tevredenheid van uw werknemers.

Rapporten suggereren dat het personeelsverloop 20% hoger is na de pandemie .

Een personeelsverloop van minder dan 10% wordt als redelijk beschouwd, maar een hoger verloop geeft een negatieve indruk van de bedrijfscultuur en kan wijzen op een gedemotiveerd en onproductief personeelsbestand.

👉 Zo kun je ETR berekenen:

omloopsnelheid werknemers = T /{(B+E)/2}] X100**_

Hier,

T het aantal beëindigingen tijdens een periode is

B is het aantal Werknemers aan het begin van de periode

E is het aantal werknemers aan het einde van de periode

2. Omzet per verkoopvertegenwoordiger

Deze productiviteitsmaatstaf berekent hoeveel omzet de leden van het verkoopteam binnenhalen per medewerker.

Verkoopteams zijn van nature competitief. Daarom kan het gebruik van statistieken voor verkoopproductiviteit helpen bij het bevorderen van een gezonde concurrentie onder je team.

Zorg echter wel voor ambitieuze, realistische verkoopdoelen om je team aan te moedigen extra inspanningen te leveren om inkomsten te genereren.

Door de prestaties van elke verkoper te vergelijken op basis van parameters zoals anciënniteit en behaalde targets, kom je op een goed geïnformeerde plek voor een eerlijke evaluatie.

👉 Hier is een snelle formule om deze metriek te berekenen:

Omzet per vertegenwoordiger = totale omzet / aantal verkopen door de vertegenwoordiger

3. Voorraadnauwkeurigheid

De voorraadnauwkeurigheid meet de mate van inconsistentie tussen de werkelijke en de geregistreerde voorraad. Het bijhouden en verbeteren van deze metriek versterkt uw indruk als een betrouwbare leverancier.

Een hogere voorraadnauwkeurigheid is het resultaat van een vlekkeloze boekhouding en efficiënt magazijnbeheer. Het geeft ook de effectiviteit aan van je on-field team dat verantwoordelijk is voor voorraadbeheer.

Je moet een hoge score houden in dergelijke kwaliteitsmetingen om een piek te brengen in je klanttevredenheid en verkoopcijfers.

👉 Hier is een formule om de voorraadnauwkeurigheid te berekenen:

Inventarisnauwkeurigheid = (Getelde items / Items in record) x 100

4. Gemiddelde verwerkingstijd (AHT)

De gemiddelde afhandelingstijd meet de gemiddelde tijd die nodig is om een klantvraag of ondersteuningskwestie op te lossen.

AHT wordt vaak gebruikt om de productiviteit van klantenservice- en ondersteuningsteams te meten. Het heeft vier hoofddoelen:

Top performers of proactieve leden van je team opsporen

Identificeer slecht presterende leden en help ze te verbeteren via trainingssessies

Fluctuaties in AHT begrijpen als signalen van teamstress of werkoverbelasting

Zorgen voor een hoge reactiesnelheid naar klanten om de klanttevredenheid te behouden

Simpel gezegd meet deze productiviteitsmeting hoe efficiënt je team vragen van klanten oplost zonder dat dit ten koste gaat van de Quality of Service (QoS).

bereken AHT met deze formule:

gemiddelde afhandelingstijd = (totale gesprekstijd + wachttijd + opvolgtijd) / totaal aantal oproepen**_

5. Taakvoltooiingspercentage

De taakvoltooiingsratio meet het percentage voltooide taken ten opzichte van de toegewezen taken binnen een bepaalde tijd.

Deze productiviteitsmeting is een lakmoesproef voor operationele efficiëntie. Het helpt bij het opsporen van verstoringen in werkstromen en hiaten in de teamcapaciteit.

Als je worstelt met opgestapelde taken, is het tijd om de werklast te herverdelen of dieper liggende problemen te onderzoeken, zoals onduidelijke taakprioritering, inefficiënt gebruik van medewerkers, werkoverbelasting of onvoldoende middelen.

👉 Zo bereken je het percentage voltooide taken:

Task Completion Rate = (Aantal voltooide taken) / (Totaal aantal taken) x 100

Een agile manier om om te gaan met een lager voltooiingspercentage van taken is om story points toe te kennen aan elke taak. Story points zijn gewichten die aan elke taak worden toegekend op basis van moeilijkheidsgraad en verwachte voltooiingstijd.

Met story points kun je van tevoren analyseren hoe lang elke taak gaat duren. Het belangrijkste is dat het je een overzicht geeft van de werklast en productiviteitsniveaus van individuele teamleden.

Gebruik ClickUp voor operationele teams om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van taakbeheer. Het maakt het eenvoudig om taken te beheren via aanpasbare weergaven en dashboards. Bovendien kun je AI gebruiken om subtaken automatisch toe te wijzen en samenvattingen te genereren voor communicatiethreads om de handmatige werklast van je team te verminderen.

Brainstorm ideeën met je team en lanceer succesvollere ideeën met ClickUp Whiteboards

Deze productiviteitsmeter wordt ook wel First Call Resolution genoemd en werkt het beste voor IT-ondersteuning en callcenterteams. Het analyseert de hoeveelheid vragen van klanten die door een klantenservicemedewerker worden opgelost tijdens de eerste interactie met de klant. De bedoeling is hier om de tijd die besteed wordt aan follow-ups te vermijden en in plaats daarvan te werken aan het oplossen van serieuzere vragen en problemen van klanten.

Het kan stressvol zijn om je team onnodige extra telefoontjes te zien afhandelen en te veel tickets te zien escaleren. Houd de productiviteit bij met deze metriek om het gebruik van werknemers en de bedrijfsprestaties in balans te brengen.

👉 Zo bereken je FCR:

First Contact Resolution = (Opgeloste incidenten bij eerste contact / Totaal aantal incidenten) x 100

Een hoge FCR geeft aan dat je klantenserviceteam vragen van klanten snel kan oplossen als ze binnenkomen. Dit gebeurt wanneer je de autoriteit of beslissingsbevoegdheid die aan individuele medewerkers in klantgerichte teams wordt gegeven, kunt vergroten.

10. Verhouding websiteverkeer-naar-lead

De website traffic-to-lead ratio houdt bij hoeveel bezoekers de gewenste actie ondernemen na een bezoek aan de website. Deze acties kunnen van alles zijn: inschrijvingen, aankopen, vragen, doorverwijzingen, enz. KPI's en statistieken zoals deze genereren inzicht in het online verkeer van je merk en de effectiviteit van je websitemarketingstrategieën.

Een stijging of daling in conversiepercentages over verschillende tijdsperioden verklaart ook wat werkt en wat hapert.

bereken de ratio websiteverkeer-naar-lead door het aantal websitebezoeken te delen door het aantal leads dat in een bepaalde periode is gegenereerd:

Website Traffic-to-Lead Ratio = (Aantal websitebezoeken) / (Aantal gegenereerde leads) x 100

11. Deeltijd- vs voltijdproductiviteit

Deze maatstaf meet het productiviteitsniveau van je parttimers ten opzichte van fulltimers.

Hoewel je parttimers kunt inhuren voor contractuele projecten of om gaten op te vullen, zijn ze misschien niet zo productief als fulltimers. Een gebrek aan de juiste tools of uitdagingen om in de cultuur van je merk te passen, kunnen hun onmiddellijke productiviteit in gevaar brengen. Na verloop van tijd wordt dit nog erger en kun je duizenden dollars aan potentiële inkomsten mislopen.

Door deze metriek te meten, kunt u de prestaties van werknemers onder ingedeelde groepen bijhouden en vaststellen welke teamleden bijdragen aan uw organisatiedoelen.

👉 Opmerking: Deze metriek heeft geen specifieke formule. Een nauw verwante metriek is echter Full-Time Equivalent (FTE).

fTE = totaal aantal gewerkte uren door parttimers en fulltimers / aantal beschikbare fulltimers in een jaar**_

12. Doelconversiesnelheid

De doelconversie meet het percentage van de gewenste projectdoelen dat volgens planning wordt gehaald.

Een hogere doelconversie geeft aan dat je projectplanningstools en methodologieën het goed doen. Omgekeerd wijzen lagere percentages op onrealistische projectdeadlines en scope creep.

Houd er rekening mee dat deze doelen aanzienlijk variëren in aard. En dat deze metriek iets heel anders is dan de 'Task Completion Rate' Desalniettemin bepaalt het vermogen van je team om aan deze vooraf gestelde doelen te voldoen hun arbeidsethos .

👉 Hier is een eenvoudige formule om de doelconversie te meten:

Goal Conversion Rate = (Aantal doelen gehaald op schema) / (Totaal aantal doelen) x 100

13. Lead-naar-MQL-verhouding

Marketing qualified leads (MQL) zijn prospects die door het marketingteam zijn doorgelicht om hun interesse in een product of service te bevestigen. Deze prospects worden vervolgens doorgestuurd naar het verkoopteam, dat ze door het kooptraject begeleidt.

Begin met het verzamelen van leads via accounts in sociale media, landingspagina's op websites, e-mailmarketing en betaalde advertenties. Zodra je marketingteam de persona's van de leads afstemt op je doelgroep, worden het MQL's.

Hogere MQL-ratio's zijn een groen licht voor je leadgeneratie-afdelingen!

👉 Bereken de Lead-to-MQL ratio met deze eenvoudige formule:

Lead to MQL Ratio = (aantal MQL's) / (totaal aantal gegenereerde leads) x 100

14. Wervingsconversie

Deze metriek definieert het percentage potentiële rekruten die werknemers van uw organisatie worden.

De wervingsconversie geeft een breder beeld van de reactie van uw talentenpool op de vacaturetekst. Het bewijst bijvoorbeeld of de investeringen in de uitrusting van je aanwervingsteam de inkomsten uit de kandidaten die ze aanwerven aanzienlijk overtreffen.

👉 Hier is een formule om de wervingsconversie van je wervingsteam te berekenen.

Recruiting Conversion Rate = (aantal succesvolle aanwervingen) / (aantal kandidaten die aan het wervingsproces hebben deelgenomen) x 100

💡Tip: U kunt een hogere wervingsconversie verwachten als de extraatjes die u aanbiedt beter zijn dan de gemiddelde vacatures op de markt. Een lagere wervingsconversie is daarentegen meestal te wijten aan slechte bedrijfsbeoordelingen of een onvermogen om aan de gemiddelde salarisverwachtingen te voldoen.

15. Gemiddelde investering in opleiding per werknemer

Deze metriek meet de gemiddelde kosten die uw organisatie maakt om nieuwe of bestaande werknemers op te leiden. Dit omvat de kosten voor het ontwikkelen en beheren van verschillende trainingsprogramma's, zoals workshops, seminars, certificeringen en andere initiatieven voor personeelsontwikkeling.

Met behulp van de metriek kunt u de efficiëntie en effectiviteit van de bijscholingsinitiatieven van uw werknemers beoordelen. En of ze na verloop van tijd al dan niet ten goede komen aan de productiviteit van uw werknemers.

👉 Gebruik deze formule om je gemiddelde investering in werknemersopleidingen te berekenen:

gemiddelde investering in de opleiding van elke werknemer = (Totale investering in opleiding / aantal opgeleide werknemers)**_

Hoe stelt u productiviteitsmaatstaven op en hoe meet u deze?

Meten productiviteitsdoelen heeft te maken met verschillende variabelen, zoals tijd, mensen in de hiërarchie van werknemers en de output van verschillende acties. Je moet beginnen met het kiezen van metrics die invloed hebben op het succes van je bedrijf.

1. Rekening houden met alle productiviteitsindicatoren

Begin met een holistische beoordeling van productiviteit. Bekijk de term vanuit het oogpunt van operationele efficiëntie. Enkele voorbeelden van deze indicatoren zijn voltooiingspercentages van projecten of output per week.

Gebruik vervolgens een oogpunt van klanten- en werknemersbetrokkenheid. Dit omvat indicatoren zoals retentiepercentages die het succes van je engagementstrategieën bepalen.

2. Afstemming op bedrijfsdoelen

Kies productiviteitsindicatoren die aansluiten bij de doelstellingen en missie van uw bedrijf. Dit stelt u in staat om zinvolle productiviteitsmaatstaven te identificeren die van belang zijn voor uw bedrijf.

Verder, kaartprocessen en metriek aan specifieke doelstellingen. Communiceer deze afstemming tijdens het proces naar alle teamleden om uit te leggen hoe hun werk de doelen van de organisatie moet ondersteunen.

ClickUp's Project Metrics Template is ontworpen om u te helpen de voortgang en het succes van uw projecten te volgen.

ClickUp Projectgegevens Sjabloon heeft een volledig aanpasbare indeling om uw projectdoelen te bewaken en de samenhang over de status van uw project tussen de teams te verbeteren. U kunt gepersonaliseerde statistieken instellen door aangepaste velden en aangepaste statussen te gebruiken, toegang krijgen tot categorieën van projectgegevens en resultaten analyseren om de productiviteit van uw team te testen.

De sjabloon wordt geleverd met vier weergaven in verschillende configuraties om je de flexibiliteit te geven om je gegevens op de gewenste manier te bekijken. Prioriteitlabels, tags en geneste subtaken maken het bijhouden van statistieken eenvoudiger.

3. Productiviteit definiëren in uw team of organisatie

De term kan verschillen voor verschillende afdelingen, teamleden en industrieën. U moet uw perspectief definiëren in een relevante context om geschikte en haalbare maatstaven vast te stellen.

De productiviteit van het performance marketingteam kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het aantal leads dat wordt gegenereerd. De productiviteit van het IT-team kan daarentegen worden berekend aan de hand van het aantal technische upgrades en nieuwe functies die in een bepaalde periode zijn toegevoegd.

Stel duidelijke definities op voor de verschillende teams om ervoor te zorgen dat hun focus synchroon loopt met de gewenste resultaten.

4. Een KPI-dashboard gebruiken om uw voortgang bij te houden

Gebruik een aanpasbaar KPI-dashboard om productiviteitsgegevens binnen enkele minuten te controleren en te visualiseren. Met KPI-dashboards kunt u de prestaties van uw team in specifieke perioden en op projectbasis bestuderen.

Bovendien is het een handig visualisatiehulpmiddel om on-demand gegevens in een verteerbaar formaat te presenteren aan relevante belanghebbenden. Vergeet niet om een mix van voorlopende en achterlopende indicatoren toe te voegen voor een uitgebreid beeld van toekomstige en historische prestatieparameters.

SaaS-producten zoals ClickUp voorzien u van een volledig aanpasbaar ClickUp Rapportagedashboard . U kunt alles volgen via dit intuïtieve dashboard, van de status van subtaken tot de voortgang van lopende taken.

Creëer een KPI Dashboard met ClickUp en krijg een overzicht op hoog niveau van al uw lopende taken

Productiviteitsmetingen en doelen stellen

Deze twee gaan hand in hand, omdat uw doelen realistisch en traceerbaar moeten zijn voor elke fase van de taak of het project.

Gebruik prestatiegegevens uit het verleden als benchmarks en gebruik het SMART-doelenkader (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) voor de specificiteit die nodig is in deze aanpak.

Maak er een gewoonte van om deze meetgegevens af en toe opnieuw te bekijken, omdat het stellen van doelen meestal een iteratief proces is. Begrijp ook hoe stimulansen van leiderschap en de werkomgeving essentieel zijn voor een betere productiviteit en het stellen van haalbare doelen.

Leiderschapsprikkels kunnen werknemers motiveren en de retentie verhogen, maar een goede werkomgeving voorkomt burn-out. Deze factoren zijn cruciaal voor hoog scorende productiviteitsmetingen als u uw team proactief gericht houdt op het verbeteren van hun output. ClickUp Doelen stelt u in staat om onderling verbonden taken toe te wijzen en te controleren. Het biedt 15+ aanpasbare weergaven en parameters om cruciale productiviteitsgegevens voor verschillende teams en projecten bij te houden.

stel traceerbare doelen voor je team met ClickUp Goals en bekijk je productiviteitsmetingen voor teams en projecten van al je lopende taken_

Productiviteitsmetingen optimaliseren uw toekomstige werkstromen

Het is duidelijk hoe het toewijzen van productiviteitsgegevens uw bedrijfsresultaten kan verpletteren of aanwakkeren.

Vergeet niet om deze statistieken opnieuw te bekijken en te verfijnen op basis van de veranderende dynamiek in de sector en interne groei.

Motiveer je werknemers om zich te bekwamen in analytics, zodat ze ook hun individuele prestaties analytisch kunnen gaan bekijken, wat het collectieve streven van het bedrijf naar groei van de organisatie bevordert.

Vooruitkijkend zal de toekomst van productiviteitsmeting gedomineerd worden door datagestuurde en AI-ondersteunde benaderingen. ClickUp, met zijn AI-ondersteunde projectbeheertools en intuïtieve dashboards, helpt je hierbij door je in één oogopslag toegang te geven tot al je gegevens. Probeer ClickUp gratis uit en begin vandaag nog met het meten van productiviteit.

FAQs

**1. Wat zijn productiviteitsmetingen?

Productiviteitsmetingen zijn getallen en datapunten die meten hoe goed uw organisatie input zoals arbeid, materialen en kapitaal omzet in output zoals producten of diensten. Productiviteitsgegevens zijn KPI's die de operationele efficiëntie van verschillende teams beoordelen.

**2. Wat zijn de 3 manieren om productiviteit te meten?

Om productiviteit te meten, moet je eerst de metrics identificeren die de productiviteit voor jou het beste beoordelen. Zorg ervoor dat het een beperkte lijst is die prioriteit geeft aan uw uiteindelijke bedrijfsdoelen. Ten tweede, kijk niet alleen naar maatregelen voor arbeidsproductiviteit. Ten derde, gebruik projectmanagement en productiviteitsmiddelen om primaire gegevens te verzamelen over financiën, werkuren, projectvoortgang, enz.

3. Wat is KPI voor werkproductiviteit?

De gemiddelde productiviteit is een uitstekende KPI of productiviteitsmetriek om te meten of de werkuren van werknemers recht doen aan hun output. Je kunt een projectmanagementtool gebruiken om numerieke en visuele gegevens te verzamelen voor verschillende werknemersactiviteiten.