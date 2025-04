De AI-gebruikskloof: waarom snelle persoonlijke adoptie geen onmiddellijke winst op de werkplek betekent

De AI-revolutie wacht niet op toestemming.

Recente ontwikkelingen laten zien dat mensen openstaan voor AI en het in een ongekend tempo toepassen.

Vanaf januari 2025 bedient ChatGPT 300 miljoen wekelijkse gebruikers terwijl Meta AI bijna 600 miljoen mensen bereikt maandelijks. Zelfs nieuwkomers als DeepSeek hebben bewezen dat ze meer dan 30 miljoen maandelijkse gebruikers kunnen aantrekken binnen enkele weken na hun lancering.

Deze explosieve adoptiecijfers op individueel niveau roepen een kritische vraag op: Gaan organisaties snel genoeg om te profiteren van deze transformatie? Of zal de toegenomen adoptie op persoonlijk niveau de weg vrijmaken voor een groter gebruik van AI op het werk?

In deze editie van ClickUp Insights delen 30.000 mensen hoe zij AI gebruiken in hun dagelijks leven, maar ook de meest voorkomende use cases en barrières voor de adoptie van AI op het werk. Hun antwoorden vertellen een boeiend verhaal!

60-seconden samenvatting

📮ClickUp Insight: Uit onze gegevens blijkt dat 88% van de mensen nu op de een of andere manier gebruik maakt van AI, waarbij een indrukwekkende 55% het meerdere keren per dag gebruikt. Maar als het gaat om het gebruik van AI op het werk, voelt meer dan 50% van onze respondenten zich niet zeker over het gebruik van AI.

AI wordt overal steeds sneller toegepast. Maar er zijn nog steeds kloven, vooral op het werk.

Een mogelijke reden: AI-integratie binnen werkplektools is niet naadloos genoeg.

In plaats van de motor van ons werk te worden, blijft AI een zijspan, vastgeschroefd maar losgekoppeld van de tools waar het werk echt gebeurt, zoals e-mail, chatten of project workflows.

Dit maakt AI veel minder krachtig dan het zou kunnen zijn.

Ondanks de wijdverspreide beschikbaarheid van AI binnen productiviteitstools, zoals Microsoft Copilot of Google's Workspace AI, zegt slechts 12% van onze respondenten dergelijke geïntegreerde AI-functies vaak te gebruiken, wat wijst op een gefragmenteerde toepassing en een onaangeboord potentieel.

Terwijl we de AI-gebruikspatronen onderzoeken, bespreken we hoe de huidige implementatietekorten kenniswerkers beïnvloeden. Onze gegevens onthullen drie centrale thema's:

1️⃣ Conversationele AI is aan de winnende hand: 62% van onze respondenten geeft de voorkeur aan standalone, op chatten gebaseerde AI-tools, terwijl slechts 12% primair gebruikmaakt van AI die is geïntegreerd in software op de werkplek

2️⃣ Barrières op het gebied van training en vertrouwen: 27% heeft meer training nodig om AI effectief te kunnen gebruiken, terwijl 22% zich zorgen maakt over privacy of vertrouwen

3️⃣ Een gefragmenteerd toollandschap leidt tot een 'schakeltaks': Gebruikers schakelen meerdere AI-toepassingen in voor verschillende taken, waardoor de kosten van het schakelen tussen verschillende platforms nog hoger worden

Onderzoeksmethode en demografie ClickUp inzichten ondervraagt elke maand duizenden kenniswerkers en liefhebbers van productiviteit om u de nieuwste trends op de wereldwijde werkplek te brengen.

Ons onderzoek gaat in op de manier waarop professionals hun tijd beheren, omgaan met de eisen van de werkplek en productiviteitsstrategieën implementeren. Door de antwoorden van deelnemers over de hele wereld te analyseren, proberen we universele uitdagingen en patronen op het gebied van productiviteit bloot te leggen, zodat organisaties en individuen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen in hun dagelijkse werk.

4 Sleuteltrends die vorm geven aan AI-gebruik op onze werkplekken

Antwoorden van meer dan 30.000 respondenten brachten vier sleutel trends aan het licht die niet alleen laten zien hoe ze AI vandaag de dag gebruiken, maar ook hoe ze willen dat AI morgen hun werk zal veranderen.

Laten we eens kijken waar AI al furore maakt en waar het nog wat in te halen heeft!

Alles overal: de groeiende voetafdruk van AI

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten gebruikt AI in een of ander formulier, waarbij meer dan de helft (55%) dagelijks meerdere keren met AI-tools werkt.

De verschuiving van "Wat is AI?" naar "Hoe gebruik ik AI voor X use case?" ging sneller dan iemand had voorspeld.

88% van onze respondenten zegt AI op de een of andere manier te gebruiken, wat een sterke indicator is van de alomtegenwoordigheid ervan. Deze snelle adoptie vertegenwoordigt ook een keerpunt voor kenniswerkers.

Technologieleiders als Satya Nadella hebben AI vergeleken met andere baanbrekende technologieën voor de werkplek, zoals PC's, e-mail en spreadsheets .

Het huidige kenniswerk kan waarschijnlijk worden geautomatiseerd. Wie zegt dat het doel van mijn leven het verwerken van mijn e-mail is? Laat een AI-agent mijn e-mail behandelen. Maar geef me na het triagen van mijn e-mail een cognitieve taak op een hoger niveau: 'Hé, dit zijn de drie concepten die ik echt wil dat je nakijkt Zie het dus eigenlijk zo: er is kenniswerk en er is een kenniswerker, toch? Het kenniswerk kan gedaan worden door vele, vele agenten, maar je hebt nog steeds een kenniswerker die te maken heeft met alle kenniswerkers. En dat is, denk ik, de interface die je moet bouwen.

Satya Nadella, voorzitter en Chief Executive Officer, Microsoft

Wat nog interessanter is, is de openheid van mensen voor deze baanbrekende technologie. Velen zijn klaar voor de upgrade. 55% van onze respondenten gebruikt AI meerdere keren per dag, met potentiële gebruikssituaties die variëren van het aanmaken van content tot brainstormen.

Een klein percentage van de respondenten (12%) maakt echter helemaal geen gebruik van AI. Dit zou kunnen wijzen op een groep die er nog niet klaar voor is om het te omarmen of die gewoon de noodzaak er nog niet van inziet.

Key bevindingen

55% van de respondenten gebruikt AI-tools meerdere keren per dag

14% gebruikt AI af en toe

12% is nog niet begonnen met het gebruik van AI-tools

11% gebruikt een paar keer per week AI-tools

8% vertrouwt minstens één keer per dag op AI-tools

Een verbonden AI, die toegang heeft tot de gegevens, werkstromen en noodzakelijke automatiseringsfuncties, is de ideale manier om aan al deze use-cases tegemoet te komen.

Om bijvoorbeeld de 18% van de mensen te helpen die willen dat AI hen helpt om georganiseerd te blijven door taken, herinneringen en planningen te beheren, heb je meestal verschillende apps nodig, waaronder een kalender app, een app voor taakbeheer en een AI-integratie. Eén multifunctionele AI-tool zou die kloof kunnen overbruggen.

Dit brengt ons terug bij de huidige staat van AI. Deze blijft gefragmenteerd ondanks aanwijzingen dat AI-tools diepgaand moeten worden geïntegreerd in projectmanagement, kennismanagement en communicatie om waarde te leveren op de werkplek.

Hier zien we het bewijs van nog een gapende kloof tussen bedrijven en gebruikers. 👇

❗️Pulse check: Volgens PwC's Pulse Survey van oktober 2024, 49% van de technologieleiders beweert dat AI volledig is geïntegreerd in hun kernstrategie, waarbij een derde zegt dat de technologie volledig is geïntegreerd in hun producten en diensten.

Waarom bijten gebruikers dan niet? Het antwoord kan liggen in een chronisch gebrek aan context.

Op dit moment missen de meeste AI-tools de gegevens/context/connectiviteit die ze nodig hebben om zich te integreren in het werk van gebruikers en echte verbeteringen te realiseren in meerdere onderling verbonden use cases.

Dit komt omdat bedrijven AI-functies vaak in producten bundelen in plaats van ze echt te integreren in werkstromen. Het resultaat? Verbonden ervaringen waarbij gebruikers handmatig contextuele gaten moeten overbruggen in plaats van gebruik te maken van AI die hun hele proces begrijpt.

Een voorbeeld: een AI-assistent voor vergaderingen die eenvoudigweg gesprekken transcribeert, maar geen verbinding heeft met tools voor projectmanagement, eerdere discussies of aankomende deadlines blijft eerder een functie dan een workflowoplossing

Dit is wat Jeff Dean, hoofdonderzoeker bij Google zegt over context:

"... het probleem daarmee is dat je deze nauw gedefinieerde systemen bouwt die één ding kunnen doen en het extreem goed doen, of die een handvol dingen kunnen doen. En wat we echt willen is een systeem dat honderdduizend dingen kan doen, en dan wanneer het honderdduizend-en-eerste ding langskomt dat het nog nooit eerder heeft gezien, willen we dat het leert van zijn ervaring om in staat te zijn de ervaring die het heeft opgedaan bij het oplossen van de eerste honderdduizend dingen toe te passen om in staat te zijn te leren hoe het ding honderdduizend-en-een snel moet doen."

Jeff Dean, fragment uit Voices in AI podcast, aflevering 4

De belangrijkste punten

gebruikers willen dat AI beter wordt geïntegreerd in hun professionele ontwikkeling en dagelijkse werkstromen, waarbij ongeveer 50% AI-hulp zoekt voor kernactiviteiten zoals vergaderingen en projectmanagement, evenals professionele ontwikkeling

de meeste AI-tools blinken uit in geïsoleerde Taken, maar missen het contextuele bewustzijn en de onderlinge verbondenheid die nodig zijn om echt waarde toe te voegen aan het werk. Deze gefragmenteerde aanpak belemmert hun vermogen om uitgebreide, holistische ondersteuning te bieden voor complexe use cases

bedrijven trappen vaak in de val om AI-functies in hun producten te bundelen zonder ze op een zinvolle manier te verbinden met bestaande werkstromen, waardoor er meer contextuele hiaten in het proces ontstaan

**Barrières ontcijferd: wat houdt mensen weg van AI?

📮ClickUp Insight: Van de 88% van de respondenten die AI gebruiken, vertrouwt slechts 34% van de gebruikers AI volledig, terwijl 27% meer training nodig heeft en 23% niet weet waar te beginnen.

Een rode draad door de antwoorden op onze AI-enquête? Tussen 8% en 18% van de respondenten zegt AI niet regelmatig te gebruiken of actief te vermijden.

Wat weerhoudt deze gebruikers ervan om AI te gebruiken, ondanks het feit dat het bijna alomtegenwoordig is?

Ten eerste weet een groot deel van de mensen -23%- niet waar ze moeten beginnen met AI. Gebruikers vinden het misschien overweldigend om door het enorme aantal AI-tools op de markt te navigeren of vragen zich af wat de waarde is van deze tools die worden toegevoegd aan de bestaande werkstromen.

Dan is er nog de 27% die zegt meer training nodig te hebben om AI effectief te gebruiken. In dit scenario zien mensen het potentieel, maar hebben ze het gevoel dat ze niet goed weten hoe ze AI optimaal moeten gebruiken.

Ke belangrijkste bevindingen

28% gebruikt AI al regelmatig

27% heeft meer training nodig voor geavanceerd gebruik

23% weet niet zeker waar te beginnen

11% maakt zich zorgen over privacy

11% vertrouwt AI niet volledig

En laten we vertrouwen niet vergeten - zowel op het gebied van veiligheid als nauwkeurigheid. 11% maakt zich zorgen over privacy en nog eens 11% vertrouwt AI nog niet helemaal.

Aan de andere kant staat 38% open voor het gebruik van AI, maar geeft er de voorkeur aan het werk dubbel te controleren. Het is duidelijk dat deze voorzichtigheid voor sommigen voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van AI.

Ke bevindingen

38% staat open voor AI, maar controleert het werk dubbel

34% vertrouwt op AI en gebruikt het met vertrouwen

15% onderzoekt nog wanneer AI het meest nuttig kan zijn

8% vermijdt zo mogelijk het gebruik van AI

5% wil de meeste Taken zelf uitvoeren

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-766.png Hoe denkt u over het gebruik van AI in uw werk? /$$$img/

❗️Pulse check: De Maak het eerlijk de campagne, die wordt aangestuurd door de creatieve industrie in het Verenigd Koninkrijk, benadrukt de noodzaak van dubbele controle van door AI gegenereerde output. Het initiatief is ontworpen om het probleem aan te pakken van generatieve AI-modellen die auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken zonder toestemming of eerlijke compensatie, en is gericht op het beschermen van de rechten van makers via verbeterde auteursrechtwetten en robuust beleid.

Dus voor de mensen die nog steeds aarzelen om AI volledig te omarmen, lijken veel van de barrières neer te komen op drie hoofdfactoren: onzekerheid over waar te beginnen, een gebrek aan training en zorgen over privacy en vertrouwen.

Deze bevindingen suggereren ook dat mensen niet fundamenteel tegen AI zijn - ze hebben alleen wat meer ondersteuning en geruststelling nodig voordat het een vast onderdeel van hun routine kan worden.

De belangrijkste conclusies

het hoge percentage gebruikers dat het werk van AI dubbel controleert (38%) suggereert dat er behoefte is aan betere tools voor nauwkeurigheidsvalidatie en transparantie in de manier waarop AI beslissingen neemt

er bestaat een aanzienlijke kenniskloof, aangezien bijna de helft van de gebruikers rapporteert dat ze AI-training nodig hebben (27%) of niet zeker weten hoe ze moeten beginnen (23%. Dit onderstreept de dringende behoefte aan gestructureerde AI-onboarding en leermiddelen

de bezorgdheid over privacy en vertrouwen in AI-tools (22%) kan worden weggenomen door betere veiligheidsmaatregelen en betrouwbaarheidsmetingen om het vertrouwen van gebruikers te vergroten

Onze 4 strategische aanbevelingen

Feitencheck: Uit ons onderzoek blijkt dat 12% van de respondenten nooit AI-tools gebruikt, 11% vertrouwt AI niet volledig, nog eens 11% maakt zich zorgen over privacy en 15% is nog aan het uitzoeken wanneer AI moet worden gebruikt. Ondertussen gebruikt slechts 12% AI die is geïntegreerd in software op de werkplek, wat wijst op een aanzienlijke kloof tussen persoonlijke en organisatorische adoptie.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van AI door mensen zelf, worden organisaties geconfronteerd met aanzienlijke barrières bij het effectief implementeren van AI, waardoor er een groeiende kloof ontstaat tussen persoonlijke adoptie en de mate waarin de organisatie er klaar voor is.

De sleuteluitdagingen die we uit de gegevens hebben gehaald, zijn onder andere fragmentarische adoptie van tools, onvoldoende training, vertrouwensbarrières en beperkte of ineffectieve integratie in de werkomgeving.

Om deze kloof te overbruggen, moeten organisaties de bereidheid van mensen om AI te omarmen koppelen aan een duidelijk abonnement op de werkplek. Hier zijn vier strategische aanbevelingen om de AI-transformatie van uw organisatie te versnellen:

✅ Uniformeer de AI-toolkit

Laat werknemers geen persoonlijke workarounds creëren, maar ontwikkel een geconsolideerde AI-infrastructuur die in bestaande workflows kan worden geïntegreerd. Zoek naar oplossingen die de conversationele interface waar gebruikers de voorkeur aan geven (62% voorkeur) combineren met een robuuste integratie van werkplektools. Vereenvoudig bijvoorbeeld kennisbeheer met een op chatten gebaseerde AI-interface die onmiddellijk informatie ophaalt van waar dan ook in uw werkruimte.

✅ Bouw een AI-ready personeelsbestand

Pak de trainingskloof aan, die door 27% van de mensen wordt benadrukt, via een uitgebreid AI-alfabetiseringsprogramma. Richt je op praktische gebruikssituaties, veiligheidsprotocollen en best practices voor AI-toolselectie. Creëer "AI-kampioenen" binnen teams om het leren van collega's en de acceptatie te versnellen.

✅ Vertrouwen scheppen door transparantie

Bestrijd het gebrek aan vertrouwen door duidelijke kaders voor AI-governance te ontwikkelen. Implementeer beleidsregels voor gegevensverwerking, stel gebruiksrichtlijnen op en creëer feedbacklussen voor voortdurende verbetering. Laat uw werknemers precies zien hoe AI-tools omgaan met gevoelige informatie en welke tools zijn goedgekeurd voor gebruik op het werk.

✅ Maak AI het fundament van uw werkstroom

Maak van AI een basiselement op het werk. Begin met je belangrijkste werkstromen en stel ze opnieuw voor met AI als kern. De sleutel is om AI minder als een aparte tool te laten voelen en meer als de onzichtbare kracht die het werk in beweging houdt. Het zou stilletjes op de achtergrond je projecten moeten uitvoeren, je tools met elkaar moeten verbinden en het werk 24/7 vooruit moeten helpen.

**Hoe kan ClickUp helpen?

De belofte van AI schiet vaak tekort op de werkplek.

Traditionele werktools laten AI-mogelijkheden als een bijzaak achterwege, waardoor ze als los zand aan elkaar hangen.

Het resultaat? Teams worstelen nu met gefragmenteerde AI-functies die de context van het werk niet begrijpen, wat leidt tot generieke output en verspilde tijd met het aanpassen van prompts.

Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp intelligente assistentie naar elke hoek van uw werkruimte met een contextueel bewuste AI. Hier zijn vier manieren waarop ClickUp AI uw werk transformeert:

doe meer met AI zonder ooit je werkruimte te verlaten_

"Bij ClickUp is het altijd onze missie geweest om mensen tijd te besparen. AI-tools zijn overal, maar geen enkele bespaart u tijd bij elke stap van uw werkdag. ClickUp Brain is diep verankerd in de plaats waar u werkt; het overbrugt de gaten en verbindt de punten in uw werk, uw communicatie en uw kennis. ClickUp Brain is er om u tijd te besparen en werk over werk te elimineren."

Zeb Evans, EO en oprichter, ClickUp

🏁 Een verenigde AI-ervaring

ClickUp elimineert gefragmenteerde AI-tools door intelligentie in uw hele werkstroom te integreren.

Of u nu schrijft aan ClickUp Documenten action items beheren op ClickUp-taak of chatten met uw collega's op ClickUp chatten hebt u consistente AI-hulp die uw hele werkruimte begrijpt. Stel AI-vragen vanaf uw startpagina, taken, documenten, chatten, whiteboards of elke andere ruimte die u maar kunt bedenken! Met ClickUp is AI overal, zelfs in uw aangepaste velden.

Ontgrendel de kracht van AI in uw chatten, documenten, taken, agenda en meer

🏁 AI-gestuurde zoekopdracht

ClickUp's AI-gestuurde Verbonden zoeken fungeert als het verbonden brein van uw organisatie. Voer simpelweg het trefwoord in om direct informatie te vinden in je hele werkruimte en verbonden apps, of voer krachtige commando's uit om actie te ondernemen.

De AI begrijpt zoekopdrachten en commando's in natuurlijke taal, waardoor het een krachtige hub wordt die het vinden van informatie verbindt met directe actie.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image.png

/$$$img/

transformeer je manier van werken met unified search en commando's in één AI-gestuurde interface_

🏁 AI gemaakt voor iedereen

ClickUp maakt de overstap naar AI natuurlijk en intuïtief.

Met AI die al is geïntegreerd in vertrouwde chatgebaseerde interfaces en veelgebruikte functies zoals Docs, kunnen teams klein beginnen en het gebruik uitbreiden naarmate ze zich meer op hun gemak voelen. Vraag ClickUp Brain om complexe automatisering van werkstromen uit te voeren in gewone taal en krijg sneller meer Klaar. ClickUp maakt het voor iedereen gemakkelijk om ClickUp AI effectief te gebruiken!

breid uw AI-gebruik uit in uw eigen tempo met behoud van productiviteit_

Volgende stappen

