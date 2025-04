10 Beste Tijdregistratie Software 2025 (functies en prijzen van apps)

Zoals de iconische April Ludgate ooit zei, "tijd is geld, geld is macht, macht is pizza en pizza is kennis"

Of ze het nu wist of niet, April vatte precies het belang samen van timemanagement en software voor bijhouden in die paar woorden. Soort van. 🍕💜

Software voor tijdsregistratie is een must voor elk team, bureau of freelancer die zijn productiviteit wil verhogen, een project snel bijhouden , blok tijd hun dag, en meer. Deze tools kunnen door leden van een team worden gebruikt om in en uit te klokken, hun werklast te organiseren en de tijd die ze aan afzonderlijke taken hebben besteed bij te houden om hun werkdagen te optimaliseren en doordeweeks alert te blijven.

Pluspunten, tijdsregistratie van projecten is een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Door je tijd op het werk optimaal te benutten, heb je terug meer tijd om je te richten op je gezin, passieprojecten, relaties en hobby's. 🏆

De grootste uitdaging is om te investeren in de juiste software voor tijdsregistratie.

...en met het aantal software die je tot je beschikking hebt, kan dat proces van proefversies en fouten je veel hoofdpijn bezorgen. 😳

Maar u bent op de juiste plek! Wij hebben deze gedetailleerde lijst van de 10 beste apps voor tijdsregistratie samengesteld om je te helpen bij het zoeken en vergelijken van de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Wat is een app voor tijdsregistratie?

Een tijdsregistratie app is een online of mobiel-vriendelijke tool die bijhoudt hoeveel tijd je op je werk, aan bepaalde taken of aan verschillende projecten besteedt gedurende een dag, week, maand of zelfs jaar! De inzichten van deze apps kunnen worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in je productiviteit of kunnen worden gebruikt om je loonlijst of factureerbare tijd nauwkeurig te berekenen. Door te begrijpen waar uw tijd in de dag naartoe gaat en hoeveel uw tijd u echt kost, kunnen werknemers en bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen over hoe ze processen stroomlijnen en de algehele winstgevendheid verhogen.

Vooral voor werknemers op uurbasis en aannemers wordt software voor tijdsregistratie gebruikt om diensten, lunchpauzes, PTO, ziektedagen en nog veel meer bij te houden! Bovendien vertrouwen sommige teams erop om te voldoen aan vergaderingen van de overheid, vakbonden of andere organisaties projectvereisten .

Klinkt al als veel, maar er is nog meer dat tijdsregistratie software kan doen! De echte vraag is: welke functies heb je eigenlijk nodig?

Wat moet je zoeken in software voor tijdsregistratie?

Het mooie van software voor tijdsregistratie is dat het heel veel verschillende functies kan combineren tijdmanagementtechnieken in een handige en intuïtieve app - ideaal.

Vind direct exacte nummers met behulp van eenvoudige of geavanceerde formules in ClickUp Aangepaste velden

Niet alle tijdsregistratie of apps die tijd blokkeren hebben dezelfde functionaliteit, hetzelfde gebruiksgemak en dezelfde kostenefficiëntie als de volgende. Daarom is het sleutel om te weten wat je zoekt voordat je koopt. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je zoekt voordat je tot aanschaf overgaat. Hier is onze top vijf van functies die je moet hebben in hoogwaardige en bruikbare software voor tijdsregistratie:

Wereldwijde tijdsregistratie : Het starten en stoppen van uw digitale klok telkens wanneer u wisselt tussen browservensters, taken of vergaderingen is niet het beste gebruik van uw tijd. Zoek naar software die de tijd die je besteedt aan all _ je werk kan registreren, beheren en optellen.

: Het starten en stoppen van uw digitale klok telkens wanneer u wisselt tussen browservensters, taken of vergaderingen is niet het beste gebruik van uw tijd. Zoek naar software die de tijd die je besteedt aan _ je werk kan registreren, beheren en optellen. Tijdrapportage : Een overzicht op hoog niveau krijgen van uw invoer van tijd, tijdsinschattingen, tijdlijnen, en mijlpalen voor projecten zal u helpen strategische beslissingen te nemen met betrekking tot uw processen.

: Een overzicht op hoog niveau krijgen van uw invoer van tijd, tijdsinschattingen, tijdlijnen, en mijlpalen voor projecten zal u helpen strategische beslissingen te nemen met betrekking tot uw processen. Formules : Met formules kunt u eenvoudig automatisch sleutel nummers berekenen, zoals gewerkte tijd, uurkosten, budgetten en meer.

: Met formules kunt u eenvoudig automatisch sleutel nummers berekenen, zoals gewerkte tijd, uurkosten, budgetten en meer. Sorteren en filteren : Aantekeningen, labels of tags helpen u bij het organiseren en openen van uw invoergegevens.

: Aantekeningen, labels of tags helpen u bij het organiseren en openen van uw invoergegevens. Integraties: Als je een software voor tijdsregistratie vindt met veel integraties, kun je de tijd die je in verschillende apps besteedt gemakkelijk weergeven en beheren.

Het goede nieuws is: Er zijn een heleboel software die aan deze criteria voldoen - en een aantal die nog een stapje verder gaan!

Je dacht toch niet dat we je zelf zouden laten zoeken naar software voor tijdsregistratie?

Stel je pas verworven kennis over tijdbeheer op de proef om de tijdregistratie tool van je dromen te vinden met deze gedetailleerde lijst als gids. Vergelijk de sleutel functies, voor- en nadelen, prijs en beoordelingen van de 10 beste tijdregistratie software om de beste tijdregistratie software voor jou te vinden!

1. ClickUp

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef uw tijd overal weer met de Global Timer van ClickUp

ClickUp is de enige alles-in-één productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om uw werk in verschillende apps in één platform te consolideren - inclusief de tijd die u aan andere tabbladen, apps en Taken hebt besteed! Het is de ideale tijdsregistratie app voor individuen en managers die hun productiviteit voor willen blijven met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten functies, een gratis Extensie voor Chrome om tijd tussen vensters bij te houden, en meer!

Bovendien is ClickUp de enige software voor tijdsregistratie die het volgende biedt Werklastweergave voor een blik op hoog niveau op de hoeveelheid werk die elk team lid is gepland op een wekelijkse of maandelijkse basis.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep taken eenvoudig om middelen opnieuw toe te wijzen

ClickUp beste functies

Flexibele tijdsregistratie vanaf elk apparaat, venster, app of taak met de globale timer

Aangepaste urenstaten, rapporten en inzichten maken met widgets voor tijdsregistratie Plan je week vooruit met tijdsinschattingen per taak of werklast

Voeg context toe aan elke invoer van tijd met aantekeningen over hoe je je tijd hebt gebruikt

Bereken automatisch factureerbare tijd voor nauwkeurigheid op alle facturen

Filter, sorteer en categoriseer je invoergegevens met labels

ClickUp limieten

Het kan een beetje moeilijk zijn om te wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app!

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5 per gebruiker, per maand

: $5 per gebruiker, per maand Business : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Business Plus : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Enterprise: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.510+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.510+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.510+ beoordelingen)

2. Tijdig

via Tijdig Het doel van Timely is om het proces van het plannen van Taken eenvoudiger en efficiënter te maken door gebruikers toegang te geven tot automatische planningstechnologie. Dit zorgt ervoor dat taken altijd op tijd Voltooid worden zonder dat er handmatige invoer van gebruikers nodig is. De tool voor tijdsregistratie heeft ook krachtige analyses waarmee gebruikers kunnen bepalen welke activiteiten de meeste tijd en moeite kosten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hoe ze hun middelen het beste kunnen gebruiken.

Dankzij de functies van Timely kunnen gebruikers samenwerken met anderen, herinneringen instellen, de voortgang bijhouden en taken bijhouden. De drag-and-drop interface maakt het beheren van meerdere projecten en het prioriteren van taken een fluitje van een cent.

Over het algemeen vereenvoudigt Timely taakbeheer voor teams en individuen door een intuïtieve interface te bieden met krachtige functies waarmee gebruikers eenvoudig georganiseerd kunnen blijven en productiever kunnen zijn in hun dagelijkse werkzaamheden!

Tijdig beste functies

Inheemse integraties en open API's om gegevens te verbinden met uw hele technologieplatform

Lijsten met tags om de manier waarop u rapporteert over gelogde uren te standaardiseren

Apps voor Mac, Windows, iOS en Android

Automatische tijdsregistratie

Tijdlimieten

Problemen met AI-prestaties zorgen voor meer werk voor gebruikers om problemen op te lossen

Tijdnauwkeurigheid kan een probleem zijn als je van tijdzone verandert

Tijdige prijzen

Starter : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $22/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Tijdige beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

3. Toggl bijhouden

via Toggl TrackToggl bijhouden is een tool voor tijdsregistratie waarmee gebruikers eenvoudig de tijd kunnen bijhouden die aan verschillende taken en projecten wordt besteed. Het biedt gedetailleerde rapportages en analyses waarmee teams kunnen vaststellen waar ze hun efficiëntie en productiviteit kunnen verbeteren.

Dit is flexibele bijhoudsoftware die kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van teamworkflows. Om te zien welke activiteiten inkomsten genereren, kun je factureerbare tarieven toewijzen aan werkruimten, teamleden, projecten of projectleden!

Het kan ook worden geïntegreerd met andere tools zoals GitLab, Notion, Adobe XD en meer. Dit maakt het toegankelijk om Toggl Track te gebruiken in combinatie met andere tools en platformen die je team al gebruikt.

Manage your team's time with the Toggl Track en ClickUp integratie !

Toggl Track beste functies

100+ integraties met Chrome en Firefox extensies voor browsers

Loonberekeningen voor aannemers en werknemers

Web-, mobiele en desktop-apps

Real-time of offline bijhouden

Toggl Track limieten

Leden van het Free abonnement kunnen de meest gebruikte invoer niet vastmaken voor gemakkelijke toegang

Op zichzelf niet geschikt als hulpmiddel voor Taakbeheer

Toggl Track prijzen

Teams : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business: $15/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4. RescueTime

via RescueTime RescueTime is volledig geautomatiseerde software voor tijdsregistratie die op de achtergrond draait op computers en mobiele apparaten, de gebruikte platforms en websites bijhoudt en gedetailleerde rapportages geeft over de tijd die aan verschillende activiteiten is besteed. Een van de belangrijkste voordelen van RescueTime is dat het gebruikers helpt inzicht te krijgen in hun tijdgebruik en afleidingen en tijdverspillers te identificeren, die vervolgens kunnen worden aangepakt om de productiviteit te verbeteren.

Deze tijdsregistratie app biedt ook een handige functie genaamd Focus Work Goal, die je werkstijl en vergadering schema beoordeelt om je een dagelijks focus doel te geven. Gebruikers kunnen het volgende instellen doelen voor productiviteit instellen en waarschuwingen ontvangen wanneer ze te veel tijd besteden aan niet-productieve activiteiten, zoals sociale media of entertainmentwebsites.

RescueTime beste functies

Integraties met agendasoftware zoals Google Agenda en Outlook

Slimme coaching gedurende de dag om je bij je taken te houden

Focus Sessies blokkeren sites die onproductief en afleidend zijn

Windows- en Mac-apps om desktop-activiteiten bij te houden

RescueTime limieten

Schiet tekort op het gebied van project- en taakmanagement

Geen functies voor samenwerking

RescueTime prijzen

Neem contact op met RescueTime voor meer informatie

RescueTime beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

4.6/5 (120+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

5. Klokify

via KlokweergaveKlokify is een applicatie voor tijdsregistratie die kan worden gebruikt om de hoeveelheid tijd bij te houden die aan projecten en taken is besteed. Gebruikers kunnen nauwkeurige urenregistraties maken, factureerbare tarieven instellen voor hun werk en gedetailleerde rapportages genereren over de voortgang van hun werk. Om Clockify te gebruiken, moeten gebruikers een account aanmaken op de app en vervolgens inloggen om te beginnen met het bijhouden van tijd vanaf het dashboard van Clockify.

Een unieke functie die Clockify biedt is het veranderen van de starttijd van de lopende timer. Als je bijvoorbeeld vergeet om de timer aan het begin van de dag te starten, kun je de timer handmatig aanpassen zodat deze aangeeft wanneer je bent begonnen met werken. Deze functie is vooral handig voor mensen die hun tijd niet regelmatig bijhouden. Dit voorkomt dat je clients te veel in rekening brengt of dat je meer werkt dan nodig is!

Clockify beste functies

Snel je tijd blokken in je kalender

Grafieken van tijdsactiviteiten op een dashboard

Detectie van inactieve apps

80+ integraties

Clockify beperkingen

Teams hebben mogelijk training nodig om alle functies te leren kennen

Minder intuïtieve interface

Clockify prijzen

Basic : $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $11,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Klokify beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. Zweef

via Float De tool voor resourcebeheer Float is ontworpen om organisaties te helpen hun resourcebeheerprocessen te stroomlijnen. Het biedt geavanceerde analyses en algoritmen voor gedetailleerde informatie over resources zoals werknemers, financiën en processen.

Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om de efficiëntie te optimaliseren, kosten te verlagen, de winstgevendheid te verhogen en weloverwogen beslissingen te nemen. Real-time resource planning en bijhouden met Float stelt organisaties in staat om snel te reageren op veranderingen.

Met behulp van de analytische functie kunnen organisaties trends en kansen zien en zo hun concurrenten voorblijven. Dit helpt teams om sneller betere beslissingen te nemen en productiever te zijn!

Float beste functies

Financiële tools leggen de geregistreerde factureerbare uren van het team vast om facturen te genereren

Geautomatiseerde herinneringen via Slack, e-mail en mobiel

Vooraf ingevulde urenstaten gebaseerd op geplande Taken

Vergelijking tussen geschatte en werkelijke uren

Float limieten

Steile leercurve om een stabiele werkstroom op te bouwen binnen het platform

Ontbreekt aan geavanceerde mogelijkheden voor het exporteren van gegevens

Prijzen van Float

Resource Planning : $6/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

: $6/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd Resource Planning en tijdsregistratie: $10/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

$10/persoon per maand, jaarlijks gefactureerd Plus Pack add-on: $6/persoon per maand

Float beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

7. HourStack

via HourStack HourStack is een project en tijdmanagement tool helpt gebruikers zich te organiseren, hun productiviteit te verhogen en hun doelen te bereiken. Gebruikers kunnen taken indelen in blokken van tijd, taken prioriteren en hun dagelijkse activiteiten beheren vanuit één weergave.

Met de moderne, intuïtieve interface van HourStack kunnen gebruikers de voortgang in de tijd visualiseren met balken, snel gegevenspunten vastleggen met aantekeningen en tags en gemakkelijk schakelen tussen dagen en weken. Met deze tijdsregistratie app kun je bovenop je projecten blijven zitten met functies zoals herinneringen voor taken, geavanceerd filteren en ondersteuning van collaboratieve werkruimtes.

HourStack beste functies

Kalenderweergaven voor individuen en teams om planningen te optimaliseren

Aanpasbare rapportages met filters, groepering en sortering

Exporteren naar Excel, Google Spreadsheets en CSV-bestanden

Timers voor kalenders met één klik

HourStack limieten

Tijdnauwkeurigheid is afhankelijk van consistent inchecken en onderhoud door gebruiker

Korte gratis proefversie om echte impact op productiviteit te ervaren

Prijzen HourStack

Persoonlijk : $9/maand voor 1 lid, jaarlijks gefactureerd

: $9/maand voor 1 lid, jaarlijks gefactureerd Teams: $12/maand per lid, jaarlijks gefactureerd

HourStack beoordelingen en recensies

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (5 beoordelingen)

8. Paymo

via PaymoPaymo's tool voor tijdsregistratie kunnen bedrijven bijhouden hoeveel tijd hun werknemers besteden aan verschillende dingen. Het helpt teams hun facturerings- en factureringsprocessen te verbeteren door nauwkeurige, gedetailleerde gegevens over tijdsregistratie te verstrekken - een van de belangrijkste voordelen.

Met deze gegevens kunnen gebruikers nauwkeurige en transparante facturen genereren, wat de relatie met de client verbetert. Naast het bijhouden van factureerbare en niet-factureerbare tijd, kan de Paymo tool voor tijdsregistratie ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kosten om prijsmodellen te verbeteren.

Projectmanagers kunnen de tool ook gebruiken voor het instellen van tijdlijnen voor projecten in te stellen en deadlines. De projectmanager stelt bijvoorbeeld mijlpalen vast waaraan elk lid van het team moet werken en houdt vervolgens de voortgang bij met regelmatige check-ins.

Paymo beste functies

Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergave van timesheets

Instellingen voor persoonlijke urenregistratie

Rapporten met cirkeldiagrammen en staafdiagrammen

Beheer van resources

Paymo limieten

Geen geavanceerd Taakbeheer op het gratis abonnement

Integraties zijn alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

Paymo prijzen

Gratis

Starter : $4.95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $4.95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Klein Bureau : $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business: $20,79/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Paymo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

9. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor is software voor tijdsregistratie waarmee bedrijven en particulieren beter begrijpen hoe ze hun tijd besteden. Het draait op de achtergrond op computers en mobiele apparaten, houdt bij welke applicaties en websites worden gebruikt en geeft gedetailleerde rapportages over de tijd die aan verschillende activiteiten wordt besteed.

Een van de belangrijkste voordelen van Time Doctor is dat het gebruikers helpt inzicht te krijgen in hun afleidingen en tijdverspillers, die vervolgens kunnen worden aangepakt om de productiviteit te verbeteren. De software biedt ook een bereik van software voor werknemerscontrole functies om gebruikers te helpen op het juiste spoor te blijven.

Bekijk de_ ClickUp en Time Doctor integratie !

Time Doctor beste functies

Automatische verificatie van aanwezigheid en urenstaten van werknemers

Work-life Balance widget om werklasten van werknemers te controleren

Aangepaste gebruikersrollen en instellingen voor toestemming

Real-time dashboards en aangepaste rapporten

Time Doctor limieten

Schermbewaking kan persoonlijke informatie vastleggen wanneer willekeurig schermafbeeldingen worden gemaakt

Gebrek aan eigen software voor projectmanagement Time Doctor prijzen

Basis : $70/gebruiker per jaar

: $70/gebruiker per jaar Standaard : $100/gebruiker per jaar

: $100/gebruiker per jaar Premium: $200/gebruiker per jaar

Time Doctor beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

10. TickTick

via Tik Tik Het belangrijkste kenmerk van TickTick is dat het een duidelijke en gestructureerde manier biedt voor iedereen om hun takenlijst te beheren. In TickTick kunnen gebruikers lijsten met taken maken, herinneringen instellen en prioriteiten toekennen aan hun taken.

TickTick is ook een handige app voor tijdsregistratie voor teams op afstand en samenwerking. Gebruikers kunnen taken en lijsten delen, taken toewijzen aan leden van het team en de voortgang van teamprojecten bijhouden. Dit kan teams helpen om effectief te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit. Dit leidt tot een productievere en efficiëntere werkomgeving.

In plaats van taken over te typen, kunnen gebruikers hun stem gebruiken om ze toe te voegen aan hun takenlijst! De TickTick app zet je gesproken woorden om in tekst en voegt ze toe aan je lijst met behulp van spraakherkenning.

TickTick beste functies

Eenvoudige organisatie hiërarchie (mappen, lijsten, taken en check items)

Verschillende weergaven van kalenders en abonnementen op kalenders

Herinneringen aan locaties

Pomodoro timer

TickTick beperkingen

Op zichzelf niet geschikt als hulpmiddel voor Taakbeheer

Beperkte functie voor het bijhouden van voortgang

TickTick prijzen

Neem contact op met TickTick voor prijsinformatie

TickTick beoordelingen en reviews

Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Tijd om op het juiste spoor te komen-met ClickUp

Over op schema blijven gesproken... het is tijd om uw software voor tijdsregistratie te kiezen! Gebruik deze gedetailleerde lijst als leidraad bij uw zoektocht en zorg ervoor dat u het beste van het beste uit uw software voor tijdsregistratie haalt. En als u extra efficiënt wilt zijn met uw beslissing, kies dan de software met de hoogste beoordeling in deze lijst - ClickUp!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views_Animation_1.gif Meer dan 15 weergaven in ClickUp /$$img/

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief lijst, bord en kalender

Toegang tot talloze tijdbesparende functies, meer dan 15 aanpasbare weergaven van projecten, honderden sjablonen en nog veel meer, allemaal vanaf één platform! Bovendien is ClickUp even krachtig als kosteneffectief, dus u hoeft nooit in te leveren op uw favoriete functies. 🙂

Verhoog uw productiviteit en zie uw winst stijgen wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp ! 🏆