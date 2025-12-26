20 beste tools voor contentaudits om uw SEO en prestaties te verbeteren

Tien jaar geleden werkte de 'publiceer alles'-strategie van een marketingblog, totdat dat niet meer het geval was. Nadat ze 155.000 maandelijkse bezoekers hadden bereikt, werd hun enorme bibliotheek met 1000 berichten een last.

Het verkeer daalde tot 47.000 per maand, de inkomsten daalden en de eens zo krachtige bibliotheek begon de site te vertragen. 📉

Een content audit bracht honderden dunne, verouderde en overlappende posts aan het licht die backlinks misten en de autoriteit van de site verzwakten. Met duidelijke gegevens in handen kon het team corrigerende maatregelen nemen. In de maanden daarna steeg het organische verkeer met 76%.

Als je het gevoel hebt dat je content je succes in de weg staat, zijn hier de beste tools voor contentaudits die je helpen om orde op zaken te stellen en vergelijkbare resultaten te behalen. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 📊

Hieronder vindt u een overzicht van de beste tools voor contentauditanalyse en wat ze te bieden hebben. 👇

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Gecentraliseerde content auditing, aanmaak en samenwerking voor SEO-teams in kleine bureaus, middelgrote merken en grote ondernemingen. ClickUp-taak voor het bijhouden van werkstroomen, Views voor kalender- en lijstaudits, Docs en ClickUp Brain voor het aanmaken van content, AI Agents, dashboards met AI Cards, chatten, Talk to Text en BrainGPT om AI-modellen zoals ChatGPT, Claude, DeepSeek en Gemini te ondersteunen. Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Ahrefs Live backlinkprofilering en linkvervalmonitoring voor digitale marketeers, SEO-consultants en internationale bureaus. Site Explorer voor het filteren van linkkwaliteit, waarschuwingen voor verloren/verkregen backlinks, CSV-export van linkende domeinen, rapport over verloren backlinks, analyse van ankertekstpatronen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand Semrush SEO- en PPC-zoekwoordinformatie voor freelance contentmarketeers, contentstrategen en marketingafdelingen Domeinvergelijking, Keyword Magic Tool met gegevens over volume en moeilijkheidsgraad, positievolging, inzichten in PPC-advertenties en landingspagina's, AI SEO-audit en optimalisatietoolsets Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 60 per maand. Sitebulb Technische SEO en structuuranalyse voor webontwikkelaars, contentleads en externe SEO-teams Crawlplanning, URL-mappingvisualisaties, hulp via het hintsysteem, cloud-/desktopmodi, rapportage op directieniveau in meerdere formaten Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand. Lumar Grootschalige crawling en signalering van technische problemen voor grote e-commerce websites, multinationale domeinen en contentplatforms voor ondernemingen. Aangepaste regels voor gegevensextractie, automatiserde QA-werkstroom, GEO-tools voor AI-zoekopdrachten, diagnostiek voor sitesnelheid en crawlprestaties. Aangepaste prijzen SEOptimer Gepersonaliseerde SEO-audits voor freelancers, kleine bureaus en webconsultants White-label PDF-rapporten, Bulk Reportage-engine, SEO Crawler voor diepgaande analyse, Backlink Monitoring-tool, vergelijking tussen mobiele en desktop-audits Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand. SE Ranking Lokale en wereldwijde rangschikking om SEO-specialisten, interne teams en rapportagebureaus bij te houden Local Pack-bijhouden, AI-schrijven voor contentverzichten, API-export voor rankings, realtime backlink-waarschuwingen, vergelijking van concurrentieprestaties Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 65 per maand. Yoast SEO On-page content scoring en meta-optimalisatie voor WordPress-bloggers, solopreneurs en editors Optimalisatie van sleutelzinnen, genereren van XML-sitemaps, controle van sociale previews, schema-integratie, ingebouwde redirectmanager Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 118,80 per jaar. WooRank Concurrentieanalyse en wekelijkse SEO-monitoring voor digitale teams, bureaus en kleine en middelgrote bedrijven. Marketingchecklistgenerator, Social Media Tracker, monitoringwaarschuwingen voor SEO-statistieken, Chrome-extensie voor live audits Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Google Analytics Conversiegerichte gedragsanalyse voor productteams, contentstrategen en e-commerce managers Aangepaste conversiegebeurtenissen, doelgroepsegmentatie, BigQuery-exports, attributiepadrapporten, verbeterde e-commercetracking Gratis; aangepaste prijzen Google Search Console Zoekprestatiediagnostiek en indexzichtbaarheid voor SEO-analisten, content schrijvers en marketingactiviteiten. URL-inspectie, prestatierapport met trefwoordgegevens, Core Web Vitals-tracking, dekkingsdiagnostiek, waarschuwingssysteem voor indexeringsproblemen Free Amplitude Gedragstraject bijhouden en cohortanalyse voor productmanagers, groeiteams en B2B SaaS-platforms Trechteranalyse, Pathfinder-trajecten, retentiecurves, het aanmaken van gedragscohorten, inzichten in de consumptie van content bij meerdere gebeurtenissen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 61 per maand Hotjar Visuele controle van gebruikersinteractie via heatmaps voor UX-schrijvers, contentleads en conversieteams Scrollkaarten, klik-heatmaps, tool voor inkomende feedback, realtime sessie-opnames, triggers voor polls op de pagina Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand Screaming Frog Lokale desktop crawling en technische inventarisatie voor SEO-technici, consultants en onafhankelijke webmasters Interne linkmapping, semantische dubbele analyse, AI-contentclustervisualisaties, XML-sitemapgenerator, woordentelfilters Gratis; betaalde versie vanaf $ 279/jaar Grammarly Consistente kwaliteit in alle platforms voor redactiechefs, gedistribueerde contentteams en freelancers AI-schrijfassistenten, feedback over toon, realtime grammaticacontroles, teamwijde stijlenhandhaving, tools voor citaten en parafraseren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 30 per maand Hemingway Editor Vereenvoudiging van de leesbaarheid en duidelijkheid van teksten voor individuele makers, bloggers en onderwijsteams Beoordeling van de leesbaarheid, markering van complexe zinnen, detectie van passieve zinnen, markering van de dichtheid van bijwoorden Free; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand Surfer SEO SERP-gebaseerde contentbeoordeling en optimalisatie-inzichten voor SEO-copywriters, strategen en bureaus. SERP Analyzer, audittool voor slecht presterende pagina's, contenteditor met optimalisatiescore, Outline Builder, concurrentieanalyse Betaalde abonnementen beginnen bij $ 99 per maand. BuzzSumo Onderzoek naar contentonderwerpen en sociale betrokkenheid voor PR-teams, marketeers en outreach-specialisten Trending content discovery, influenceronderzoek, analyse van contentformaten, het bijhouden van shares, waarschuwingen voor merkmonitoring Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 199 per maand. Clearscope Semantische contentafstemming en beoordeling van onderwerpdekking voor SEO-teams van ondernemingen, bureaus en interne schrijvers. Contentrapport met inzichten in gerelateerde termen, het bijhouden van contentverval, generator voor semantische briefings, realtime dekkingsscores Betaalde abonnementen beginnen bij $ 189 per maand. MarketMuse Strategische content gap-modellering en thematische autoriteitsmapping voor contentteams van ondernemingen, redactionele leiders en contentops. Genereren van topicmodellen, planner voor pijler- en clusterstrategieën, inventarisatiescores voor dekkingsdiepte, semantische volledigheidsaudit, aanmaken van contentbriefs met topicoverzichten Gratis; aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is een content audittool?

Een content audittool is software die teams helpt bij het evalueren van de prestaties en kwaliteit van hun digitale content.

Het biedt inzicht in statistieken zoals verkeer, betrokkenheid en SEO-gezondheid, terwijl het verouderde, dubbele of slecht presterende pagina's identificeert. Met deze inzichten kunnen teams op gegevens gebaseerde beslissingen nemen om hun contentmarketingroadmap te verfijnen en hun website af te stemmen op de doelen van Business.

🔍 Wist u dat? Het idee om content te auditen is niet ontstaan in de digitale marketing. In de jaren 70 voerden bibliotheken al collectie-audits uit, waarbij werd gekeken welke boeken werden uitgeleend en welke stof lagen te verzamelen.

Content audit tools bieden duidelijkheid en richting voor het beheer van contentmarketing. Ze bieden vele voordelen, waardoor u:

Identificeer hiaten in uw content: vind ontbrekende onderwerpen of ondermaats presterende gebieden die groeikansen beperken.

Optimaliseer uw SEO-prestaties: detecteer gebroken links, ontbrekende metadata, slechte interne links en zwakke punten in uw zoekwoorden.

Gids voor contentupdates: benadruk welke assets moeten worden vernieuwd, samengevoegd of verwijderd om het benadruk welke assets moeten worden vernieuwd, samengevoegd of verwijderd om het contentproductieproces te verbeteren.

Versterk de betrokkenheid: Identificeer pagina's met weinig interactie en adviseer updates om de leesbaarheid en relevantie te verbeteren.

Vereenvoudig rapportage: lever gestructureerde rapporten met bruikbare conclusies voor lever gestructureerde rapporten met bruikbare conclusies voor marketingmanagement.

Volg de voortgang consequent: meet verbeteringen, signaleer pagina's die aan populariteit inboeten en evalueer de algehele effectiviteit in de loop van de tijd.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw ClickUp-werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele ClickUp-werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

Een goede tool voor contentaudits moet u de juiste inzichten bieden om uw werkstroom voor contentcreatie soepel te laten verlopen. Let op het volgende:

Uitgebreide analyses: krijg een volledige weergave van verkeer, betrokkenheid, SEO-prestaties en conversies op één plek.

Geautomatiseerd scannen: vind gebroken links, verouderde pagina's, dubbele content en technische problemen zonder handmatig werk.

Aanpasbare rapportage: deel rapporten die precies laten zien wat verschillende teams of belanghebbenden belangrijk vinden.

Contentorganisatie: tag, sorteer en groepeer content, zodat u snel kunt beslissen wat u wilt bijwerken, hergebruiken of verwijderen.

Samenwerkingstools: Wijs taken toe, voeg opmerkingen toe en houd de voortgang bij terwijl uw team werkt aan contentupdates.

Slimme integraties: Maak verbinding met uw CMS, SEO-platforms, analysetools en Maak verbinding met uw CMS, SEO-platforms, analysetools en projectmanagement-apps om extra stappen te verminderen.

🧠 Leuk weetje: Bijna 500 voedingswebsites werden beoordeeld op leesbaarheid, inhoudskwaliteit en bruikbaarheid. De websites die via populaire zoekmachines werden gerangschikt, hadden vaak een lagere content-nauwkeurigheid, een hoger leesniveau en een slechtere algehele bruikbaarheid. Minder zichtbaar = minder betrouwbaar.

Dit zijn onze keuzes voor de beste tools voor contentaudits, gerangschikt per categorie, zodat u kunt zien welke tools geschikt zijn voor samenwerking, SEO, analyse of optimalisatie. 💪🏼

1. ClickUp (het meest geschikt voor het beheren van het volledige content auditproces op grote schaal)

Ontvang een gratis sjabloon Houd bij waar elk onderdeel zich bevindt in uw contentlevenscyclus met het ClickUp Content Management sjabloon.

De marketingprojectmanagementsoftware van ClickUp biedt u een gestructureerde manier om contentaudits op grote schaal uit te voeren.

U kunt aan de slag met het ClickUp Content Management-sjabloon. Catalogiseer al uw contentassets en ga verder met:

Maak taken aan voor elk stukje content (bijv. blogposts, landingspagina's, video's)

Link , Primary Marketing Doel en Channel . Gebruik ClickUp aangepaste velden , zoalsen

Visualiseer en bouw uw contentdatabase met gantt-, kalender-, bord- en lijstweergaven.

Zet pagina's om in bruikbaar werk

Zodra u uw raamwerk hebt, moet u voor elk onderdeel een duidelijke volgende stap hebben. Met ClickUp-taaken kunt u precies dat doen.

Beheer elke creatieve beoordeling en contentupdate met ClickUp-taaken

Stel dat u 50 veelbezochte landingspagina's beoordeelt. Elke pagina wordt een taak in ClickUp, met een eigenaar en een deadline. Binnen de taak worden subtaaken onderverdeeld in het vernieuwen van trefwoorden, het herschrijven van CTA's, het bijwerken van metagegevens en het vervangen van schermafbeeldingen.

ClickUp-taak-afhankelijkheid houdt alles op orde, zodat ontwerpwijzigingen pas van start gaan nadat de tekstbewerkingen zijn goedgekeurd.

Houd de voortgang van uw audit zichtbaar

Houd prestatieverlies en verouderde content bij met AI Cards in ClickUp dashboards

Naarmate het aantal assets toeneemt, hebt u zichtbaarheid nodig voor patronen. ClickUp dashboards geven u een live weergave van de voortgang van de audit, terwijl AI-kaarten automatisch inzichten naar boven halen.

Stel dat 30 landingspagina's het afgelopen kwartaal minder verkeer hebben gegenereerd, of dat 100 berichten al 18 maanden niet zijn aangeraakt. Uw dashboard markeert ze onmiddellijk, zodat u taken opnieuw kunt prioriteren zonder de hele audit te vertragen.

Dashboards worden vooral krachtig wanneer u het volgende bijhoudt: Contentclusters met dalend verkeer die dringend moeten worden bijgewerkt

Gemiddelde doorlooptijd voor pagina's die vastzitten in beoordeling

Percentage bijgewerkte pagina's ten opzichte van het totale aantal pagina's in de auditcyclus

Eigenaren die achterlopen op deadlines voor meerdere assets

Ga verder met herschrijven met AI

Vernieuw metadata en vat feedback samen tijdens contentaudits met ClickUp Brain

Wanneer uw audit slecht presterende pagina's signaleert, wilt u dat de oplossingen worden doorgevoerd op dezelfde plek waar u ze bijhoudt. In een gekoppeld ClickUp document kan uw team updates opstellen, reviewers taggen en vervolgens ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, inschakelen om de moeilijke delen te versnellen.

Hier leest u hoe u AI in ClickUp kunt gebruiken tijdens contentaudits:

Genereer SEO-assets zoals metabeschrijvingen en titeltags voor pagina's die nieuwere metadata nodig hebben.

Vat lange documenten of discussiethreads samen in Taaken, zodat u snel de belangrijkste punten kunt zien.

Maak nieuwe contentverzichten op basis van uw ruwe ideeën en maak er een volwaardige blogpost of landingspagina van.

Als uw audit bijvoorbeeld 25 productpagina's met verouderde metadata laat zien, kunt u elk gekoppeld document openen, het concept vernieuwen en ClickUp Brain gebruiken om nieuwe metabeschrijvingen te maken die aansluiten bij uw contentdoelen. Of als een contentstrateeg een thread met 20 opmerkingen over verbeteringen achterlaat, vat de AI-assistent de discussie samen, zodat uw schrijver weet wat er moet worden gewijzigd.

✅ Probeer deze prompt: Bekijk dit concept en genereer drie metabeschrijvingen die zijn geoptimaliseerd voor doorklikken op zoekopdrachten van ondernemingen.

Begrijp hoe contentproductie werkt in ClickUp:

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Het enorme nummer aan functies, weergaven en instellingen kan overweldigend zijn voor contentteams die net beginnen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Als oprichter van een digitaal marketingbureau heb ik alle tools voor projectmanagement geprobeerd die er zijn, maar geen enkele bood mij de flexibiliteit, automatisering en structuur die ik nodig had, zoals ClickUp. Ik manage een team op afstand dat aan tientallen klantaccounts tegelijk werkt. ClickUp hielp me om contentkalenders te centraliseren, onboarding te automatiseren met formulieren, revisies bij te houden, taken toe te wijzen en zelfs een client-dashboard op te zetten. De aangepaste weergaven, automatiseringen, sjablonen en integraties hebben me ontelbare uren bespaard. Bovendien heb ik mijn systemen kunnen omzetten in verkoopbare digitale producten – ik leer klanten zelfs hoe ze ClickUp kunnen gebruiken om hun eigen bedrijf te schalen.

Als oprichter van een digitaal marketingbureau heb ik alle tools voor projectmanagement geprobeerd die er zijn, maar geen enkele bood mij de flexibiliteit, automatisering en structuur die ik nodig had, zoals ClickUp. Ik manage een team op afstand dat aan tientallen klantaccounts tegelijk werkt. ClickUp hielp me om contentkalenders te centraliseren, onboarding te automatiseren met formulieren, revisies bij te houden, taken toe te wijzen en zelfs een client-dashboard op te zetten. De aangepaste weergaven, automatiseringen, sjablonen en integraties hebben me ontelbare uren bespaard. Bovendien heb ik mijn systemen kunnen omzetten in verkoopbare digitale producten – ik leer klanten zelfs hoe ze ClickUp kunnen gebruiken om hun eigen bedrijf te schalen.

🌟 Bonus: Super Agents in ClickUp kunnen uw partners zijn in het content audit- en vernieuwingsproces. Ze kunnen meerstapsredeneringen uitvoeren, hebben een evoluerend geheugen en leren van fouten en feedback. Voor uw content audit-processen kan een Super Agent: Geautomatiseerde auditrapporten: de agent beoordeelt alle contentitems, vat hun status samen en plaatst een rapport in een daarvoor bestemde lijst of chat.

Contentmarkering: De agent markeert verouderde of slecht presterende content en wijst vervolgtaaken toe aan editors.

Checklistgeneratie: De agent maakt checklists voor elke auditcyclus en houdt bij wanneer deze zijn voltooid. Maak een nieuwe Super Agent met behulp van natuurlijke taal met de Super Agent Builder.

2. Ahrefs (het beste voor backlink-analyse)

via Ahrefs

Met Ahrefs kunt u precies zien hoe websites hun autoriteit online opbouwen. Het platform bevat gegevens over 295 miljard pagina's en werkt zijn backlink-index elke 15 minuten bij, waardoor u een live weergave krijgt van linkbuilding-activiteiten op het internet.

Ze hebben Web Analytics geïntegreerd als alternatief voor Google Analytics en AI-aangedreven contenttools toegevoegd die rechtstreeks binnen hun platform werken. Bovendien helpt Ahrefs u de patronen te begrijpen die bepaalde content in uw branche van nature linkwaardig maken.

De beste functies van Ahrefs

Filter backlinks op domeinrating in Site Explorer om uw outreach te richten op websites met een hoge autoriteit.

Stel Ahrefs Alerts in om een melding te krijgen wanneer concurrenten belangrijke backlinks winnen of verliezen.

Exporteer gegevens over gekoppelde domeinen naar CSV-bestanden voor offline prospecting en het voorbereiden van e-mailcampagnes.

Controleer welke pagina's op uw site backlinks hebben verloren met behulp van het rapport Verloren backlinks .

Bekijk de verdeling van ankertekst in het Ankersrapport om uw linkbuildingstrategie te optimaliseren.

Beperkingen van Ahrefs

De moeilijkheidsgraad van zoekwoorden die door de provider van deze AI-zoekwoordonderzoekstool wordt gegeven, kan inconsistent zijn.

Sommige gebruikers melden dat ze bij lagere abonnementen snel door hun kredieten heen zijn, waardoor het aantal analyses en rapporten dat ze kunnen genereren beperkt kan worden.

De gegevens van Ahrefs kunnen minder nauwkeurig zijn voor regio's buiten de grote markten.

Prijzen van Ahrefs

Webmastertools: Free

Starter: $29/maand

Lite: $129/maand

Standaard: $ 249/maand

Geavanceerd: $ 449/maand

Enterprise: $ 1.499/maand (jaarlijks gefactureerd)

Ahrefs-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (595 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (580 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Ahrefs?

Uit een Reddit-thread:

Voor mij komt de grootste waarde voort uit concurrentieanalyse. Door te zien wat het verkeer voor anderen in dezelfde ruimte stimuleert, kan ik een duidelijk stappenplan opstellen met kansen die ik kan benutten. De backlinktools van Ahrefs zijn echt heel goed. We gebruiken ze zowel om onze eigen links bij te houden als om concurrenten te analyseren, zodat we nieuwe kansen kunnen ontdekken.

Voor mij komt de grootste waarde voort uit concurrentieanalyse. Door te zien wat het verkeer voor anderen in dezelfde ruimte stimuleert, kan ik een duidelijk stappenplan opstellen met kansen die ik kan benutten. De backlinktools van Ahrefs zijn echt heel goed. We gebruiken ze zowel om onze eigen links bij te houden als om concurrenten te analyseren, zodat we nieuwe kansen kunnen ontdekken.

💡 Pro-tip: Analyseer SERP-functies. Een blog staat misschien niet op nummer 1, maar als het een featured snippet, een AI-Overzicht-vermelding of een FAQ-sectie heeft, kan het waardevoller zijn dan pagina's die technisch gezien hoger scoren. Uw audit moet deze nuance weergeven.

3. Semrush (het beste voor zoekwoordonderzoek)

via Semrush

Semrush zet zoekwoordonderzoek om in concurrentie-informatie door u te laten zien welke zoektermen verkeer naar de meest succesvolle pagina's van uw concurrenten leiden. In plaats van u alleen maar zoekwoordsuggesties te geven, onthult het de volledige zoekresultaten voor elk onderwerp.

De content audittool integreert AI voor SEO en monitort de prestaties op conversationele AI-interfaces zoals ChatGPT.

Semrush maakt een verbinding tussen organische en betaalde zoekgegevens om inzicht te geven in welke zoekwoorden waardevol genoeg zijn voor concurrenten om op te bieden in hun PPC-campagnes, terwijl ze ook organisch worden getarget.

De beste functies van Semrush

Downloaden van trefwoordenlijsten uit de Keyword Magic Tool met zoekvolume en moeilijkheidsgraad.

Vergelijk organisch zoekverkeer tussen meerdere domeinen met behulp van de functie Domain vs. Domain .

Blijf dagelijks op de hoogte van veranderingen in de posities voor specifieke zoekwoorden via Position Tracking -campagnes.

Analyseer advertentieteksten en landingspagina's van concurrenten in het gedeelte Advertentieonderzoek.

Limieten van Semrush

De rapportage-interface kan rommelig en moeilijk te navigeren zijn in vergelijking met alternatieven voor Semrush.

Sommige schattingen van het zoekwoordvolume lijken opgeblazen in vergelijking met de werkelijke zoekgegevens.

De prijzen van Semrush zijn hoog, vooral voor freelancers en kleine bedrijven die een SEO-contentaudit uitvoeren.

Prijzen van Semrush

Semrush One

Gratis proefversie

Starterspakket: $ 199/maand

Pro+: $299/maand

Geavanceerd: $ 599/maand

SEO Classic

Pro: $ 139,95/maand

Guru: $ 249,95/maand

Business: $499,95/maand

AI SEO

Basis: $ 99/maand per domein

Content

Basis: $ 60/maand

Semrush-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Semrush?

Een Reddit-gebruiker deelt:

SEMrush voert een site health audit uit van elke website of submap die u opgeeft. Het kan een groot aantal technische/inhoudelijke problemen identificeren, dus dat is een goed begin. Daarna hangt het echt af van het type audit dat u wilt uitvoeren.

SEMrush voert een site health audit uit van elke website of submap die u opgeeft. Het kan een groot aantal technische/inhoudelijke problemen identificeren, dus dat is een goed begin. Daarna hangt het echt af van het type audit dat u wilt uitvoeren.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor merkaudits voor strategische merkverbetering

4. Sitebulb (het beste voor technische audits)

via Sitebulb

Sitebulb onderzoekt de technische gezondheid van uw website grondig en controleert alles, van hoe snel uw pagina's laden tot of zoekmachines uw content goed kunnen vinden en crawlen. U krijgt visuele rapporten die complexe gegevens begrijpelijk maken en u laten zien waarom elk probleem van belang is voor uw zoekresultaten, met duidelijke stappen om problemen op te lossen.

De content audittool werkt zowel op desktop als in de cloud, zodat u kunt kiezen tussen de verwerkingskracht van uw computer en online teamsamenwerking.

Sitebulb is ook goed in het vinden van pagina's die volledig los staan van uw site en structurele problemen die zoekmachines in verwarring brengen over uw content.

De beste functies van Sitebulb

Genereer interactieve sitearchitectuurkaarten via URL Mapping om de structuur van uw site in kaart te brengen.

Bekijk gedetailleerde uitleg over het hintsysteem die duidelijk maakt waarom technische problemen van invloed zijn op SEO-prestaties en hoe u deze kunt oplossen.

Plan geautomatiseerde crawls in tijdens daluren, zonder dat u handmatig hoeft in te grijpen.

Exporteer uitgebreide auditrapporten in meerdere formaten, waaronder samenvattingen en technische diepgaande analyses.

Limieten van Sitebulb

De software kan tijdens grote crawls aanzienlijke computerbronnen verbruiken.

Sommige geavanceerde functies kunnen verschillen tussen desktop- en cloudversies.

Het werkt goed met Google-tools, maar biedt minder directe integraties met niet-Google-platforms en API's.

Prijzen van Sitebulb

desktop

Lite: $18/maand (voor één gebruiker)

Pro: $ 42/maand (voor één gebruiker, voeg meer toe voor $ 11/maand per gebruiker)

Cloudserver

Mini: $ 125/maand voor twee gebruikers

Klein: $ 245/maand voor vijf gebruikers

Gemiddeld: $ 495/maand voor 10 gebruikers

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sitebulb

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

5. Lumar (voorheen DeepCrawl) (het meest geschikt voor het crawlen van grote websites)

via Lumar

Lumar is handig als uw website simpelweg te groot is voor reguliere crawlingtools. Denk aan enorme e-commercesites met duizenden productpagina's, uitgebreide bedrijfswebsites of platforms met veel content.

Bovendien kunt u het leren om tijdens het crawlen specifieke stukjes informatie te verzamelen, zoals productprijzen ophalen of contentpatronen op uw hele site controleren.

Het platform wordt nog krachtiger wanneer u een verbinding maakt met Google Analytics en Search Console, omdat u dan technische SEO-problemen kunt identificeren die uw verkeer daadwerkelijk schaden.

De beste functies van Lumar

Optimaliseer de zichtbaarheid van content voor AI-zoekmachines en generatieve ervaringen met GEO-tools .

Stel aangepaste regels voor gegevensextractie in om specifieke informatie uit gecrawlde pagina's op uw hele website te halen.

Configureer de crawlplanning zodat deze automatisch wordt uitgevoerd tijdens periodes met weinig verkeer.

Automatiseer het onderhoud van uw website en QA-processen met aangepaste werkstroomen die u kunt maken met de Workflow Builder .

Identificeer prestatieknelpunten op miljoenen pagina's tegelijk met de Site Speed-applicatie.

Limieten van Lumar

Sommige gebruikers melden inconsistenties in de weergave van JavaScript-resultaten.

Het crawlproces van Lumar is batchgericht, wat betekent dat het niet geschikt is voor snelle controles van één pagina.

Er is een gebrek aan duidelijkheid over productverbindingen en inzichten in key performance indicators (KPI's), wat beslissingen over contentoptimalisatie kan bemoeilijken.

Prijzen van Lumar

Aangepaste prijzen

Lumar-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lumar?

Volgens een beoordeling van G2:

Lumar is een waardevolle SEO-tool voor ons team. Omdat het een cloudgebaseerde oplossing is, kunnen we crawls plannen op momenten die voor ons het beste uitkomen, zonder lokale middelen te hoeven inzetten. De mogelijkheid om precies de gegevens te extraheren die we nodig hebben, is ongelooflijk nuttig, vooral dankzij de krachtige aangepaste rapportage- en filterfuncties. Het geeft ons de flexibiliteit om onze site te analyseren op de manier die het meest zinvol is voor onze doelen. Het is alsof we een gepersonaliseerde tool hebben.

Lumar is een waardevolle SEO-tool voor ons team. Omdat het een cloudgebaseerde oplossing is, kunnen we crawls plannen op momenten die voor ons het beste uitkomen, zonder lokale middelen te hoeven inzetten. De mogelijkheid om precies de gegevens te extraheren die we nodig hebben, is ongelooflijk nuttig, vooral dankzij de krachtige aangepaste rapportage- en filterfuncties. Het geeft ons de flexibiliteit om onze site te analyseren op de manier die het meest zinvol is voor onze doelen. Het is alsof we een gepersonaliseerde tool hebben.

💡 Pro-tip: Bij het beoordelen van SEO-prestaties kunt u het verkeer uitsplitsen naar trefwoordclusters en SERP-posities. Een blog die op positie 11 staat, kan een sterkere kandidaat voor optimalisatie zijn dan een blog die al op positie 3 staat, zelfs als het verkeer lager is.

6. SEOptimer (het beste voor snelle SEO-audits)

via SEOptimer

SEOptimer doet wat het belooft: snelle website-audits waar je niet lang op hoeft te wachten. Het platform voert in ongeveer 20 seconden meer dan 100 SEO-controles uit, van on-page optimalisatie tot backlinkprofielen.

Wat deze tool onderscheidt, is de white label-rapportagefunctie en de mogelijkheid om de tool rechtstreeks in uw website te integreren. Dit maakt het handig voor bureaus die SEO-audits willen aanbieden aan potentiële klanten zonder hen naar een website van een derde partij te sturen.

Het platform bevat ook tools voor zoekwoordonderzoek, backlinkmonitoring en een websitecrawler. Maar eerlijk gezegd blijven de meeste gebruikers vanwege de snelheid en eenvoud waarmee ze direct rapportage over de gezondheid van hun website kunnen krijgen.

De beste functies van SEOptimer

Genereer PDF-rapporten met uw bedrijfslogo en huisstijlkleuren met behulp van de White Label -functie.

Analyseer meerdere sites en webpagina's tegelijkertijd met de functie Bulk Rapportage .

Monitor vergelijkingen tussen mobiele en desktopprestaties en scores van concurrenten via geautomatiseerde wekelijkse e-mailnotificaties.

Voer een diepgaandere site-analyse uit dan de standaard snelle audit met de SEO Crawler .

Gebruik de Backlink Monitoring-tool om linkwijzigingen en nieuwe backlink-acquisities in de loop van de tijd bij te houden.

Limieten van SEOptimer

Sommige geavanceerde SEO- en conversieratio-statistieken zijn niet opgenomen in de standaard audit.

De functies voor het bijhouden van zoekwoorden blijven achter bij gespecialiseerde tools voor het bijhouden van posities.

Sommige gebruikers vinden de navigatie en menu's rommelig.

Prijzen van SEOptimer

Gratis proefversie

DIY SEO: $29/maand

White label: $39/maand

White label en embedding: $59/maand

SEOptimer-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (295 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over SEOptimer?

Dit is wat een G2-recensent deelde:

Een van de dingen die ik het leukst vind aan SEOptimer is hoe duidelijk en objectief het SEO-rapporten presenteert. Het maakt het gemakkelijk om gebieden te identificeren die verbetering behoeven, zowel technisch als in termen van content. Bovendien biedt het praktische optimalisatiesuggesties, wat erg handig is, of u nu zelf SEO beheert of taken uitbesteedt aan een technisch team.

Een van de dingen die ik het leukst vind aan SEOptimer is hoe duidelijk en objectief het SEO-rapporten presenteert. Het maakt het gemakkelijk om gebieden te identificeren die verbetering behoeven, zowel technisch als in termen van content. Bovendien biedt het praktische optimalisatiesuggesties, wat erg handig is, of u nu zelf SEO beheert of taken uitbesteedt aan een technisch team.

7. SE Ranking (het beste voor het bijhouden van websiteposities)

via SE Ranking

SE Ranking laat u zien waar uw website in de loop van de tijd in de zoekresultaten staat. Het platform ondersteunt het vergelijken van historische gegevens, zodat u rangschikkingstrends kunt observeren en SEO-prestatiepatronen kunt evalueren.

Bovendien houdt SE Ranking de rankings op lokaal niveau bij, zodat u kunt zien hoe u presteert in specifieke steden of regio's, wat belangrijk is als u lokale klanten wilt targeten.

Met de content audittool kunt u ook uw prestaties vergelijken met die van concurrenten. De tool omvat uitgebreide backlinkmonitoring met realtime waarschuwingen voor nieuwe of verloren links, plus geavanceerde website-audits die technische problemen identificeren.

De beste functies van SE Ranking

Blijf bij de positie van zoekwoorden op stads- en regionaal niveau met behulp van Local Pack Tracking voor locatiespecifieke SEO-campagnes.

Maak contentverzichten en optimaliseer bestaande content voor target-zoekwoorden met de AI-schrijftool

Exporteer rankinggegevens via API-aanroepen om te integreren met uw bestaande rapportagesystemen.

Monitor tot vijf concurrerende websites naast uw eigen prestaties met de tool Competitor Comparison.

Limieten van SE Ranking

Het ontwerp van de interface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere SEO-platforms.

Sommige gebruikers ondervinden vertragingen bij het bijwerken van rankinggegevens tijdens drukke periodes.

Hoewel de backlink-database van SE Ranking steeds beter wordt, is deze nog steeds niet zo uitgebreid als sommige andere AI SEO-tools.

Bureaus hebben opgemerkt dat de functies voor aangepaste rapportage robuuster zouden kunnen zijn om meerdere klanten beter van dienst te kunnen zijn.

Prijzen van SE Ranking

Gratis proefversie

Essentieel: $ 65/maand

Pro: $ 119/maand

Business: $ 259/maand

API: $149/maand

AI Search add-on: vanaf $ 89 per maand

SE Ranking beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (1.395 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (285+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SE Ranking?

Een G2-recensent deelde deze feedback:

De verbeterde Site Audit is erg handig bij het analyseren van websites van prospects en klanten. Naast deze updates is de nieuwe AI-zoekrangschikking een nieuwe functie die ik heb uitgeprobeerd en erg verhelderend vind. Ze hebben ook geïnvesteerd in geweldige educatieve content in de vorm van webinars en conferenties. Dit is erg nuttig om te blijven leren en mijn vaardigheden te verbeteren.

De verbeterde Site Audit is erg handig bij het analyseren van websites van prospects en klanten. Naast deze updates is de nieuwe AI-zoekrangschikking een nieuwe functie die ik heb uitgeprobeerd en erg verhelderend vind. Ze hebben ook geïnvesteerd in geweldige educatieve content in de vorm van webinars en conferenties. Dit is erg nuttig om te blijven leren en mijn vaardigheden te verbeteren.

🔍 Wist u dat? Het Pew Research Center ontdekte dat van ongeveer een miljoen webpagina's die tussen 2013 en 2023 werden betrokken bij een steekproef, 38% van de pagina's niet langer toegankelijk is. Dat betekent dat veel verouderde links, ontbrekende pagina's of content zijn verwijderd zonder omleidingen.

8. Yoast SEO (het beste voor SEO-controles op pagina's)

via Yoast SEO

WordPress wordt gebruikt door meer dan 40% van alle websites en Yoast SEO is praktisch synoniem geworden met WordPress-optimalisatie.

De plug-in zit in uw contenteditor en analyseert berichten terwijl u ze schrijft en doet suggesties voor verbeteringen voordat u ze publiceert. U ziet rode, oranje of groene indicatoren die u direct laten zien hoe goed uw content is geoptimaliseerd.

Naast schrijfsuggesties regelt Yoast ook de technische zaken waarvoor je anders de hulp van een ontwikkelaar nodig zou hebben: XML-sitemaps, canonieke tags en schema-markup gebeuren allemaal automatisch. De plug-in plaatst in feite een SEO-consultant in je contentmanagementsysteem, die je beslissingen in realtime begeleidt.

De beste functies van Yoast SEO

Optimaliseer berichten voor meerdere focuszoekwoorden tegelijk met behulp van sleutelwoordoptimalisatie in de Premium-versie.

Genereer en beheer XML-sitemaps automatisch zonder ook maar één regel code aan te raken.

Beheer previews voor sociale media voor Facebook en Twitter via het tabblad Social in elke editor.

Voeg gestructureerde gegevensmarkeringen toe via schemablokken om de weergave op de resultatenpagina van zoekmachines te verbeteren.

Stel rechtstreeks in WordPress omleidingen in met behulp van de Redirect Manager wanneer u URL's wijzigt of content verwijdert.

Limieten van Yoast SEO

Sommige optimalisatiesuggesties kunnen te rigide zijn en houden geen rekening met de context.

De gratis versie mist geavanceerde functies zoals optimalisatie voor meerdere zoekwoorden.

Plugin-conflicten kunnen soms problemen met de prestaties van websites veroorzaken.

Prijzen van Yoast SEO

Free

Yoast premium: $ 118,8 per jaar (jaarlijks gefactureerd)

Yoast SEO-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 125 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Yoast SEO?

Volgens een beoordeling van G2:

Wat ik het leukste vind aan Yoast SEO is de gebruiksvriendelijke interface en realtime contentanalyse. Het biedt eenvoudig te volgen SEO- en leesbaarheidssuggesties, waardoor optimalisatie eenvoudig is voor zowel beginners als experts. De mogelijkheid om metabeschrijvingen, titels en sitemaps rechtstreeks in de plug-in aan te passen, bespaart enorm veel tijd. Al met al is het een krachtige tool die SEO vereenvoudigt voor iedereen die de prestaties van zijn site wil verbeteren.

Wat ik het leukste vind aan Yoast SEO is de gebruiksvriendelijke interface en realtime contentanalyse. Het biedt eenvoudig te volgen SEO- en leesbaarheidssuggesties, waardoor optimalisatie eenvoudig is voor zowel beginners als experts. De mogelijkheid om metabeschrijvingen, titels en sitemaps rechtstreeks in de plug-in aan te passen, bespaart enorm veel tijd. Al met al is het een krachtige tool die SEO vereenvoudigt voor iedereen die de prestaties van zijn site wil verbeteren.

9. WooRank (het beste voor benchmarking van concurrenten)

via WooRank

De meeste SEO-tools analyseren uw website afzonderlijk, maar WooRank plaatst uw prestaties in context door ze rechtstreeks te vergelijken met die van uw belangrijkste concurrenten. U kunt precies zien waar u scoort en waar u achterblijft op verschillende SEO-factoren.

De wekelijkse monitoringrapporten houden uw voortgang bij en waarschuwen u wanneer concurrenten belangrijke wijzigingen of verbeteringen doorvoeren. Deze competitieve intelligence-aanpak helpt u bij het prioriteren van de problemen die u als eerste moet aanpakken.

De beste functies van WooRank

Krijg toegang tot social media-analyses en SEO-gegevens via de geïntegreerde Social Media Tracker .

Gebruik de marketingchecklist om prioritaire actiepunten te krijgen op basis van concurrentievoordelen in uw strategie.

Configureer wekelijkse monitoringwaarschuwingen voor specifieke statistieken en blogdoelen die belangrijk zijn voor uw Business.

Controleer elke webpagina terwijl u door de sites van concurrenten bladert met de Chrome-extensie van WooRank.

Limieten van WooRank

De diepgang van de technische analyse schiet tekort in vergelijking met andere tools.

De selectie van concurrenten is gebaseerd op handmatige invoer in plaats van automatische detectie.

Sommige metrische berekeningen lijken inconsistent te zijn tussen verschillende rapportagesecties.

Prijzen van WooRank

Gratis proefversie

Lite: $19,99/maand

Pro: $89,99/maand

Premium: $199,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

WooRank-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (65+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WooRank?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik heb de software gebruikt om mijn site te beoordelen en heb ook een meer diepgaande audit gekregen van een lid van het WooRank-team. De tool zelf is geweldig in het gebruik en levert een rapport op dat niet alleen inzichtelijk is, maar vooral ook bruikbaar. Er lijken voortdurend nieuwe functies te worden toegevoegd en er is ook een extensie voor Chrome.

Ik heb de software gebruikt om mijn site te beoordelen en heb ook een meer diepgaande audit gekregen van een lid van het WooRank-team. De tool zelf is geweldig in het gebruik en levert een rapport op dat niet alleen inzichtelijk is, maar vooral ook bruikbaar. Er lijken voortdurend nieuwe functies te worden toegevoegd en er is ook een extensie voor Chrome.

🚀 Voordeel van ClickUp: Mis nooit meer een content audit. Met ClickUp terugkerende taken kunt u routinematige werkstroomautomatisering toepassen, zodat taken automatisch opnieuw verschijnen op een dagelijks, wekelijks, maandelijks of aangepast schema. Houd contentaudits op schema met ClickUp terugkerende taken

10. Google Analytics (het beste voor verkeersinzichten over meerdere gegevenspunten)

via Google Analytics

Google Analytics heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt met GA4, waarbij de focus is verschoven van sessiegebaseerd bijhouden naar gebeurtenisgestuurde metingen die gebruikers volgen op verschillende apparaten en platforms.

De AI-aangedreven Generated Insights in rapporten geven gebruikers een veel duidelijker weergave van wat er in hun data gebeurt. Bovendien helpen de voorspellende analyses u om het gedrag van gebruikers nauwkeurig te voorspellen, inclusief de aankoopkans en het verloop.

Het platform houdt zowel reizen van gebruikers als weergaven van pagina's bij, zodat u inzicht krijgt in hoe content presteert op verschillende touchpoints. Het legt ook verbindingen tussen uw websitecontent en bedrijfsresultaten, zodat u kunt zien welke pagina's bijdragen aan conversies.

De beste functies van Google Analytics

Maak aangepaste conversie- gebeurtenissen om specifieke engagementacties bij te houden voor een uitgebreide contentaudit.

Bouw doelgroepsegmenten in de Audience Builder aan de hand van gedrags- en demografische criteria voor contenttargeting.

Exporteer ruwe gegevens naar BigQuery voor geavanceerde analyse van contentprestaties en aangepaste rapportage.

Meet de impact van uw content op de productverkoop en omzet met Enhanced E-commerce om de gegevens te bijhouden.

Begrijp hoe verschillende stukken content samenwerken in conversiepaden met attributierapporten.

Beperkingen van Google Analytics

De leercurve van Universal Analytics naar GA4 kan voor bestaande gebruikers steil zijn.

Bij het analyseren van grote datasets vindt er bij gratis accounts een gegevenssteekproef plaats.

Gebruikers melden problemen met de nauwkeurigheid van gegevens, met name na de invoering van tools voor cookietoestemming, gedragsmodellering en privacywijzigingen; organische versus sessie-/verkeersdiscrepanties.

Prijzen van Google Analytics

Free

Onderneming: Aangepaste prijzen

Google Analytics-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (8.145+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Analytics?

Volgens een beoordeling van G2:

De directe waarde die u krijgt door het gewoon aan te sluiten, is opmerkelijk. Binnen enkele uren na de installatie had ik uitgebreide statistieken die verkeerspatronen onthulden waarvan ik het bestaan niet kende. De kant-en-klare rapporten bieden precies wat de meeste bedrijven nodig hebben: demografische gegevens van het publiek, acquisitiekanalen, gedragspatronen en conversietracking werken allemaal naadloos vanaf dag één.

De directe waarde die u krijgt door gewoon een verbinding aan te maken, is opmerkelijk. Binnen enkele uren na de installatie had ik uitgebreide statistieken die verkeerspatronen onthulden waarvan ik het bestaan niet kende. De kant-en-klare rapporten bieden precies wat de meeste bedrijven nodig hebben: demografische gegevens van het publiek, acquisitiekanalen, werkstroom en conversietracking werken allemaal naadloos vanaf dag één.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met ClickUp Brain kunt u inzichten uit uw contentinventaris halen zonder lijsten te doorzoeken. Ontvang direct updates van uw contentinventaris met ClickUp Brain Door bijvoorbeeld te vragen 'Welke blogs zijn al zes maanden niet bijgewerkt?', worden direct relevante taken weergegeven die uw aandacht nodig hebben. Of 'Kunt u mij helpen analyseren welk artikel het meeste verkeer en de meeste betrokkenheid genereert?', helpt u de best presterende content te identificeren, zodat u het succes ervan kunt repliceren.

11. Google Search Console (het beste voor zoekprestaties)

via Google Search Console

Google Search Console geeft u rechtstreeks toegang tot hoe de algoritmen van Google uw content waarnemen, rechtstreeks vanuit de zoekmachine zelf. De content audittool laat u precies zien welke queries mensen naar uw pagina's leiden, hoe vaak uw content in de zoekresultaten verschijnt en waar u scoort voor verschillende termen.

De verificatie van de gegevens van Search Console maakt het uniek, omdat het gebruikmaakt van daadwerkelijke zoekprestatiestatistieken van de servers van Google. Het waarschuwt u ook voor technische problemen die kunnen verhinderen dat uw content wordt gevonden, waardoor het essentieel is voor het behoud van de zichtbaarheid in zoekresultaten.

De beste functies van Google Search Console

Downloaden van zoekopdrachtgegevens uit het prestatierapport om te analyseren welke zoekwoorden verkeer naar specifieke contentstukken genereren.

Dien individuele URL's in via de URL Inspection tool om onmiddellijke indexering van nieuwe content aan te vragen.

Controleer Core Web Vitals in het Page Experience-rapport om contentpagina's met laadproblemen te identificeren.

Stel e-mailmeldingen in in het Berichtencentrum om op de hoogte te worden gehouden van kritieke indexerings- of strafproblemen.

Zoek en repareer pagina's die niet goed worden geïndexeerd door de crawlers van Google met het Coverage-rapport.

Limieten van Google Search Console

Er is een limiet van 16 maanden geschiedenis, waardoor het moeilijk is om langetermijntrends te analyseren.

Query-gegevens worden vaak gefilterd om privacyredenen, waardoor onvolledige trefwoordinformatie wordt weergegeven.

De interface kan traag zijn bij het updaten, waardoor het soms dagen duurt voordat recente wijzigingen worden weergegeven.

Beperkte integratiemogelijkheden met andere analyseplatforms in vergelijking met tools van derden

Prijzen van Google Search Console

Free

Beoordelingen en recensies in Google Search Console

G2: 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (205+ beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 45% van de werknemers heeft wel eens nagedacht over het gebruik van automatisering, maar heeft de sprong nog niet gewaagd. Factoren zoals een limiet aan tijd, onzekerheid over de beste tools en een overweldigend aanbod kunnen mensen ervan weerhouden om de eerste stap naar automatisering te zetten. ⚒️ Met zijn eenvoudig te bouwen AI-agents en op natuurlijke taal gebaseerde commando's maakt ClickUp het gemakkelijk om aan de slag te gaan met automatisering. Van het automatisch toewijzen van taken tot door AI gegenereerde projectsamenvattingen: u kunt krachtige automatisering ontgrendelen en zelfs binnen enkele minuten aangepaste AI-agents bouwen, zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen. 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

12. Amplitude (het beste voor contentanalyse vanuit een productperspectief)

via Amplitude

Amplitude benadert contentanalyse vanuit een productperspectief en behandelt elk stukje content als een functie waarmee gebruikers interactie hebben.

Het legt de nadruk op kwantitatieve analyses en richt zich op diepgaande gedragsinzichten en analyse van het gebruikerspad. Dit maakt het bijzonder waardevol voor marketingteams die inzicht willen krijgen in de voortgang van gebruikers door contentfunnels.

De content audittool blinkt uit in cohortanalyse, waardoor u kunt zien hoe verschillende gebruikersgroepen in de loop van de tijd met content omgaan. Amplitude toont niet alleen het aantal paginaweergaven, maar onthult ook patronen in hoe gebruikers contentsequenties consumeren en waar ze afhaken in contenttrajecten.

De beste functies van Amplitude

Bouw aangepaste trechters in de Funnel Analysis-tool om bij te houden hoe gebruikers door contentsequenties navigeren.

Maak cohortrapporten om te analyseren hoe de betrokkenheid bij content in de loop van de tijd verandert voor verschillende gebruikersgroepen.

Controleer hoe vaak gebruikers terugkeren om soortgelijke content te consumeren met de ingebouwde retentieanalyse.

Ontdek onverwachte reizen van gebruikers door uw contentecosysteem met de Pathfinder om waardevolle inzichten te verkrijgen.

Segmenteer gebruikers op basis van specifieke contentinteractiepatronen met gedragscohorten.

Limieten van Amplitude

Als gebeurtenissen/gegevens vanaf het begin niet correct zijn geïnstrumenteerd, is het moeilijk om gegevens uit het verleden achteraf te corrigeren of te reconstrueren.

Gebruikers hebben melding gemaakt van problemen met overtelling in bepaalde tracking-scenario's, zoals service workers/herstarts in browserextensies, wat leidt tot opgeblazen 'gebruikersaantallen'.

De prijzen lopen snel op in vergelijking met alternatieven voor Amplitude , vooral naarmate het aantal gebeurtenissen of het aantal gebruikers toeneemt.

Prijzen van Amplitude

Free

Plus: Vanaf $ 61 per maand

Groei: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Amplitude-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 2480 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (65+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Amplitude?

Op G2 schreef een gebruiker:

De trechterprogressieweergave in Amplitude biedt een duidelijk, stapsgewijs inzicht in hoe gebruikers zich door elke fase bewegen, en biedt diepgaande zichtbaarheid op prestatiestatistieken. Met een dergelijke gedetailleerde analyse kunnen marketeers gemakkelijk vaststellen wat werkt en wat verbetering behoeft. Bovendien brengt de segmentatiegrafiek hiaten en zwakke punten aan het licht, waardoor marketeers hun strategieën kunnen verfijnen en hun inspanningen kunnen richten op gebieden waar ze sterkere, winstgevendere resultaten kunnen behalen.

De trechterprogressieweergave in Amplitude biedt een duidelijk, stapsgewijs inzicht in hoe gebruikers zich door elke fase bewegen, en biedt diepgaand zichtbaarheid op prestatiestatistieken. Met een dergelijke gedetailleerde analyse kunnen marketeers gemakkelijk vaststellen wat werkt en wat verbetering behoeft. Bovendien brengt de segmentatiegrafiek hiaten en zwakke punten aan het licht, waardoor marketeers hun strategieën kunnen verfijnen en hun inspanningen kunnen richten op gebieden waar ze sterkere, winstgevendere resultaten kunnen behalen.

💡 Pro-tip: Voer een actualiteitscontrole uit die verder gaat dan de publicatiedatum. Als een blog over trends in 2023 niet is bijgewerkt, is dat duidelijk, maar controleer ook gegevens, schermafbeeldingen en productvermeldingen om verborgen veroudering op te sporen.

13. Hotjar (het beste voor heatmaps en opnames van sessies)

via Hotjar

Hotjar zet abstracte analytische gegevens om in visuele verhalen door u precies te laten zien hoe gebruikers omgaan met uw contentpagina's. Het richt zich voornamelijk op kwalitatief onderzoek met visuele inzichten door middel van heatmaps en sessie-opnames.

U kunt opnames van daadwerkelijke sessies van gebruikers bekijken om te zien waar gebruikers scrollen, klikken en uw content verlaten. De heatmap-software laat zien welke delen van uw artikelen de meeste aandacht krijgen en welke secties gebruikers volledig overslaan.

Bovendien overbrugt het de kloof tussen wat uw analytics zeggen dat mensen doen en wat ze daadwerkelijk doen op uw website.

De beste functies van Hotjar

Genereer klikheatmaps die laten zien welke elementen op uw contentpagina's de meeste aandacht van gebruikers krijgen.

Verzamel directe meningen van gebruikers over de kwaliteit van content met feedbackenquêtes die op specifieke pagina's verschijnen.

Ontdek hoe ver gebruikers door lange contentstukken lezen met scroll-heatmaps.

Gebruik de Incoming Feedback-tool om ongevraagde opmerkingen van gebruikers over problemen met de contentervaring te verzamelen.

Limieten van Hotjar

Vanwege de AVG en privacyredenen worden veel invoervelden of gegevens van gebruikers gemaskeerd of gecensureerd, wat de gedetailleerdheid of bruikbaarheid van sommige sessie-opnames kan beperken.

De tool kan de laadsnelheid van websites beïnvloeden bij het registreren van hoge volumes aan sessies.

Het gratis abonnement heeft een limiet aan opnames en heatmapgegevens in vergelijking met betaalde Hotjar-alternatieven.

Sommige abonnementen hebben een limiet voor hoe lang u opnames of enquêtes kunt bewaren; voor langere bewaring is een upgrade nodig.

Prijzen van Hotjar

Free

Groei: $49/maand

Pro: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Hotjar-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 315 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (535+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hotjar?

Een Reddit-gebruiker schrijft:

Hotjar is een geweldige tool. Het helpt u om in realtime en anoniem te begrijpen hoe gebruikers door de site navigeren, waardoor uw ontwikkelingsteam de gebruikerservaring kan optimaliseren en wijzigingen kan aanbrengen op basis van de bevindingen van uw teams.

Hotjar is een geweldige tool. Het helpt u om in realtime en anoniem te begrijpen hoe gebruikers door de site navigeren, waardoor uw ontwikkelingsteam de gebruikerservaring kan optimaliseren en wijzigingen kan aanbrengen op basis van de bevindingen van uw teams.

🔍 Wist u dat? Content audits werden belangrijk na de Panda-update van Google in 2011. Dat algoritme begon 'dunne' of repetitieve content te bestraffen, waardoor merken gedwongen werden hun blogs en websites op te schonen. Veel bedrijven die audits negeerden, verloren van de ene op de andere dag belangrijke rankings.

14. Screaming Frog (het beste voor het in kaart brengen van uw website-inventaris)

via Screaming Frog

Screaming Frog crawlt uw website zoals een zoekmachinebot dat zou doen en brengt elke pagina, afbeelding, link en technisch element in kaart. De desktopsoftware draait lokaal op uw computer, waardoor u volledige controle hebt over hoe diep en snel de crawl gaat.

U krijgt ook semantische similariteitsanalyses met LLM-embeddings, waarmee u dubbele of vergelijkbare content kunt identificeren die verder gaat dan alleen tekstvergelijking.

Het omvat AI-integratie met meerdere providers zoals OpenAI, Gemini en Anthropic's Claude, plus visualisaties van contentclusters die semantische relaties tussen pagina's weergeven.

De beste functies van Screaming Frog

Exporteer uitgebreide site-inventarissen naar CSV-bestanden met aangepaste kolomconfiguraties voor werkstroom-analyse van content.

Breng interne linkstructuren in kaart met behulp van het tabblad Intern om verweesde content en ontbrekende links te identificeren.

Genereer automatisch XML-sitemaps op basis van uw crawlgegevens met behulp van de functie Sitemaps .

Filter content op woordenaantal, responscodes of dubbele problemen met behulp van de geavanceerde filteropties.

Beperkingen van Screaming Frog

De gratis versie heeft een limiet van 500 URL's voor het crawlen, wat de analyse van grotere websites beperkt.

Het geheugengebruik kan intensief worden tijdens grote crawls op oudere computers.

Sommige gebruikers vinden de navigatie of gegevenspresentatie minder intuïtief.

Gebruikers melden situaties waarin Screaming Frog bepaalde problemen over het hoofd ziet, bijvoorbeeld interne gebroken links, het weergeven van JavaScript, pagina's die worden geblokkeerd door robots.txt of standaardinstellingen die niet alles registreren.

Prijzen van Screaming Frog

Free

Betaald: $ 279/jaar (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Screaming Frog

G2: 4,7/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Screaming Frog?

Op Reddit zei een gebruiker:

Screaming Frog is naar mijn mening het beste programma dat ooit is gemaakt voor een snelle/eenvoudige analyse van uw URL's Ik gebruik het sinds het begin. En het is de enige tool die precies doet wat hij moet doen, zonder andere functies. Zolang ik me kan herinneren, zijn ze trouw gebleven aan de kern van de tool.

Screaming Frog is naar mijn mening het beste programma dat ooit is gemaakt voor een snelle/eenvoudige analyse van uw URL's

Ik gebruik het sinds het begin.

En het is de enige tool die precies doet wat hij moet doen, zonder andere functies.

Zolang ik me kan herinneren, zijn ze trouw gebleven aan de kern van de tool.

🧠 Leuk weetje: Onderzoekers hebben 88.000 drukbezochte websites onderzocht en ontdekten dat meer dan een derde ( 35,2% ) minstens één defecte externe link op de startpagina had staan.

15. Grammarly (het beste voor grammaticale correctie)

via Grammarly

Grammarly spoort grammaticale fouten en inconsistenties op de handmatig in honderden pagina's nooit zouden worden gevonden. Het pakt specifieke audituitdagingen aan, zoals het controleren op plagiaat, het verifiëren van de geloofwaardigheid van bronnen en het waarborgen van de consistentie van de merkstem.

U kunt Grammarly op verschillende platforms gebruiken, dus of uw content nu in Google Documenten, WordPress of uw CMS staat, de tool zorgt voor consistente kwaliteitscontroles.

Het echte voordeel komt naar voren wanneer u te maken hebt met grote contentbibliotheken. Grammarly leert uw schrijfstijl kennen en waarschuwt u wanneer stukken niet overeenkomen met uw vastgestelde toonrichtlijnen. Het is ideaal voor contentteams die meerdere schrijvers beheren of content uit verschillende bronnen hebben geërfd.

De beste functies van Grammarly

Krijg gerichte hulp bij citaten, parafraseren en publieksanalyse met AI-agenten in het gedeelte met gespecialiseerde tools.

Installeer de browserextensie om realtime suggesties voor grammatica en stijl te ontvangen op alle webplatforms.

Stel schrijfdoelen in de assistentvoorkeuren in om suggesties te krijgen die zijn afgestemd op uw publiek en toon.

Ontdek patronen in problemen met de kwaliteit van content door de prestatiestatistieken voor schrijven bij te houden via het Analytics-dashboard.

Limieten van Grammarly

AI-suggesties missen soms contextbewustzijn en kunnen de bedoelde betekenis veranderen.

Het kan te agressief zijn met correcties in creatief of informeel schrijven.

De gratis versie heeft beperkte functies in vergelijking met betaalde alternatieven voor Grammarly.

Prijzen van Grammarly

Free

Pro: $30/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammarly-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 11.925 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7.210 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Grammarly?

Capterra-feedback zegt:

De directe feedback op taalgebruik, accentuering en stijl helpt u om fouten snel te corrigeren en aan uw compositie te werken, waardoor u kostbare tijd bespaart. Het verbetert de kwaliteit van Business-documenten door aanbevelingen te doen die uw compositie duidelijker, compacter en professioneler maken. : De algemene stijlgidsen en expliciete compositienormen van de groep zijn ongetwijfeld nuttig om de consistentie in de communicatie binnen uw groep te waarborgen.

De directe feedback op taalgebruik, accentuering en stijl helpt u om fouten snel te corrigeren en aan uw compositie te werken, waardoor u kostbare tijd bespaart. Het verbetert de kwaliteit van Business-documenten door aanbevelingen te doen die uw compositie duidelijker, compacter en professioneler maken. : De algemene stijlgidsen en expliciete compositienormen van de groep zijn ongetwijfeld nuttig om de consistentie in de communicatie binnen uw groep te waarborgen.

🧠 Leuk weetje: In broncodopslagplaatsen zoals GitHub hebben onderzoekers ontdekt dat ongeveer 10% van de links in codecommentaar al dood is. Voor ontwikkelaars betekent dit dat waardevolle context na verloop van tijd kan verdwijnen, waardoor cryptische aantekeningen achterblijven zonder spoor om te volgen.

16. Hemingway Editor (het beste voor verbeteringen op het gebied van leesbaarheid)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor hanteert een no-nonsense aanpak om uw teksten duidelijker en begrijpelijker te maken. De tool markeert complexe zinnen, passieve zinsconstructies en overbodige bijwoorden in verschillende kleuren, zodat u direct visueel feedback krijgt over waar uw tekst lezers zou kunnen verliezen.

In tegenstelling tot andere schrijftools concentreert Hemingway zich uitsluitend op leesbaarheidsstatistieken en zinsstructuur. De desktop-app werkt offline, zodat u uw content kunt bijschaven zonder afgeleid te worden door internet.

Bovendien wijst het leesniveaus toe aan uw tekst, zodat u de complexiteit van uw schrijfstijl kunt afstemmen op de leesvoorkeuren van uw targetgroep.

De beste functies van Hemingway Editor

Identificeer passieve zinsconstructies met behulp van het paarse markeringssysteem voor directer schrijven.

Zoek complexe zinnen die rood zijn gemarkeerd en die moeten worden vereenvoudigd of opgesplitst in kortere zinnen.

Tel de blauw gemarkeerde bijwoorden om onnodige kwalificaties te verminderen die uw proza verzwakken.

Exporteer gepolijste content rechtstreeks naar WordPress of Medium via de publicatie-integraties van de content audittool.

Beperkingen van Hemingway Editor

De limiet voor AI-integratie betekent dat er geen contextuele suggesties worden gedaan buiten de basisstatistieken voor leesbaarheid.

Geen functies voor gezamenlijke bewerking voor werkstroomen voor het aanmaken van teamcontent

In vergelijking met alternatieven voor Hemingway Editor is de prescriptieve stijlgids van deze tool mogelijk niet geschikt voor gespecialiseerd, technisch, academisch of creatief schrijven.

Prijzen van Hemingway Editor

Hemingway Editor: Gratis

Hemingway Editor Plus (individueel 5K-abonnement): $ 10/maand

Hemingway Editor Plus (individueel 10K-abonnement): $ 15/maand

Hemingway Editor Plus (Team 5K-abonnement): $ 15 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: De beste sjablonen voor het schrijven van content om het proces te stroomlijnen

17. Surfer SEO (het beste voor contentoptimalisatie)

via Surfer SEO

Surfer SEO onthult wat voor uw concurrenten werkt door de best gerangschikte pagina's voor uw target-zoekwoorden te analyseren. Het ontleedt hun formule en toont u alles, van het aantal woorden en de zoekwoorddichtheid tot specifieke koppen en gerelateerde termen die ze bevatten.

Tijdens content audits identificeert Surfer SEO welke bestaande stukken achterblijven in de huidige zoekresultaten. U kunt volledige contentbibliotheken controleren om optimalisatiehiaten, verouderde zoekwoordstrategieën en content die zijn concurrentievoordeel heeft verloren, op te sporen.

Het laat ook zien waarom bepaalde pagina's in de ranglijst zijn gedaald. Dit maakt content audits strategischer, omdat u begrijpt wat er moet veranderen om verloren verkeer terug te winnen.

De beste functies van Surfer SEO

Gebruik de Content Editor om tijdens het schrijven realtime optimalisatiescores te krijgen op basis van een analyse van de best presterende concurrenten.

Onderzoek de contentstructuren van concurrenten en identificeer hiaten in de content in uw niche met de SERP Analyzer .

Genereer automatisch contentverzichten op basis van succesvolle rankingpatronen met behulp van de Outline Builder .

Volg de prestaties van uw content in de loop van de tijd via de auditfunctie om te bepalen welke onderdelen moeten worden geoptimaliseerd.

Limieten van Surfer SEO

De prijzen zijn hoog, vooral voor kleine teams, freelancers of gebruikers die slechts enkele functies nodig hebben.

Suggesties voor zoekwoorden missen soms nuance en context voor specifieke sectoren of niches.

Het nastreven van hoge content scores kan leiden tot keyword stuffing, onhandig schrijven of content die onleesbaar of te technisch aanvoelt.

Prijzen van Surfer SEO

Essentieel: $99/maand

Schaal: $ 219/maand

Enterprise: vanaf $ 999 per maand

AI Tracker-add-on: vanaf $ 95 per maand

Surfer SEO-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (535+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (415+ beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Tijdens een content audit kunt u een blogpost tegenkomen zoals '10 tips voor effectief tijdmanagement' die waardevolle inzichten bevat, maar die moeilijk te lezen is. Met ClickUp Brain kunt u de content rechtstreeks in Docs analyseren. Verbeter uw content en maak uw posts duidelijker tijdens audits met ClickUp Brain De AI maakt de tekst gemakkelijker te begrijpen voor lezers en controleert de toon, zodat de post past bij de stem van uw merk.

18. BuzzSumo (het beste voor contentmarketing)

via BuzzSumo

BuzzSumo laat zien welke content aanslaat bij het publiek door de meest gedeelde en boeiende stukken binnen elk onderwerp te vinden. Het platform houdt sociale shares, backlinks en engagementstatistieken bij voor miljoenen artikelen, waardoor u datagestuurde inzichten krijgt in de prestatiepatronen van content.

U kunt trending topics ontdekken voordat ze hun hoogtepunt bereiken, belangrijke influencers in uw ruimte identificeren en analyseren welke soorten contentformaten voor verschillende doelgroepen werken.

De monitoringfuncties van BuzzSumo waarschuwen u bij elke online melding van uw merk of concurrenten, zodat u op de hoogte blijft van gesprekken binnen de branche. De functies voor contentcreatie en contentpromotie vertellen u wat u moet schrijven en hoe u uw boodschap kunt versterken.

De beste functies van BuzzSumo

Ontdek trending content in uw branche met behulp van de Content Discovery-tool met filters voor recentheid en engagementniveaus.

Monitor merkvermeldingen en de contentprestaties van concurrenten via het monitoringdashboard met realtime waarschuwingen.

Influencer Search met Identificeer sleutelinfluencers en contentmakers in uw niche met behulp van demet contentbetrokkenheidsstatistieken

Analyseer contentprestatiepatronen op basis van format, lengte en onderwerp met behulp van contentanalyserapporten.

Beperkingen van BuzzSumo

Socialemediadata kunnen onvolledig zijn, omdat platforms de API-toegang tot engagementstatistieken beperken.

De interface richt zich sterk op het delen via sociale media, wat mogelijk niet alle prestatie-indicatoren voor content weergeeft.

Meerdere recensenten vinden de kosten moeilijk te rechtvaardigen voor incidenteel of licht gebruik.

Contentsuggesties neigen naar virale content in plaats van evergreen of technische onderwerpen.

Prijzen van BuzzSumo

Gratis proefversie

Contentaanmaak: $ 199/maand

PR en communicatie: $ 299/maand voor vijf gebruikers

Suite: $ 499/maand voor 10 gebruikers

Enterprise: $ 999/maand voor 30 gebruikers

API: Aangepaste prijzen

BuzzSumo-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (105 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 145 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Controleer op verweesde content. Als een pagina geen interne links heeft die ernaar verwijzen, is deze vrijwel onzichtbaar voor zowel gebruikers als zoekmachines. Elke audit moet een controle op verweesde content en een plan voor strategische links omvatten.

19. Clearscope (het beste voor semantische analyse)

via Clearscope

Clearscope is gespecialiseerd in het begrijpen van de semantische relaties tussen woorden en concepten die zoekmachines gebruiken om de relevantie van content te evalueren.

De content audittool analyseert toonaangevende content om primaire zoekwoorden en gerelateerde termen en concepten te identificeren die zoekalgoritmen wijzen op thematische autoriteit. De intuïtieve interface is gericht op leesbaarheid en termengebruik dat goed werkt voor contentteams van ondernemingen.

Clearscope kan worden geïntegreerd met Google Documenten, WordPress en Microsoft Word, zodat u overal kunt werken en tegelijkertijd toegang hebt tot optimalisatie-inzichten.

De beste functies van Clearscope

Optimaliseer de semantische dekking van uw content met behulp van het Content Report , dat gerelateerde termen en concepten weergeeft die u kunt opnemen.

Volg de achteruitgang van contentprestaties met behulp van de functie Content Decay om stukken te identificeren die semantische vernieuwingen nodig hebben.

Genereer automatisch contentbriefs op basis van semantische analyse van concurrenten om nieuwe content aan te maken.

Controleer tijdens het schrijven in realtime de scores voor zoekwoorddekking om ervoor te zorgen dat het onderwerp volledig wordt behandeld.

Stel wekelijkse prestatiebewakingswaarschuwingen in die u op de hoogte brengen wanneer de content scores onder de target-waarden dalen.

Beperkingen van Clearscope

Beperkte functies voor het aanmaken van content die vooral gericht zijn op optimalisatie in plaats van hulp bij het schrijven.

Semantische suggesties bevatten soms irrelevante termen die niet op natuurlijke wijze in uw content passen.

Veel gebruikers zeggen dat Clearscope niet dezelfde diepgang en variatie biedt op het gebied van zoekwoordonderzoek als tools als Ahrefs of Semrush, vooral voor nicheonderwerpen of minder gangbare onderwerpen.

Prijzen van Clearscope

Essentials: $129/maand

Business: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Clearscope-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clearscope?

Een recensie op G2 stelt:

Ik vind het geweldig hoe Clearscope veel aspecten van het schrijven van goede SEO-content automatiseert. Het voegt ook een gamification-element toe – ik vind het leuk om te schrijven en zo hoog mogelijke scores te halen, terwijl de content zelf goed leesbaar en van hoge kwaliteit blijft!

Ik vind het geweldig hoe Clearscope veel aspecten van het schrijven van goede SEO-content automatiseert. Het voegt ook een gamification-element toe – ik vind het leuk om te schrijven en zo hoog mogelijke scores te halen, terwijl de content zelf goed leesbaar en van hoge kwaliteit blijft!

🚀 Voordeel van ClickUp: Naarmate uw contentbibliotheek groeit, wordt het steeds moeilijker om het juiste document, de juiste Taak of update te vinden. Vind snel alle marketingmiddelen met ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search maakt het eenvoudig: u kunt direct zoeken in taken, documenten en bijlagen, en filteren op project, status of toegewezen persoon. U kunt bijvoorbeeld snel alle taken vinden die aan een specifieke blogpost zijn gekoppeld, zien welke updates nog moeten worden uitgevoerd of recente auditnotities opvragen zonder dat dit extra werk kost.

20. MarketMuse (het beste voor contentstrategie)

via MarketMuse

MarketMuse analyseert uw volledige contentbibliotheek en identificeert mogelijkheden om uw autoriteit op bepaalde onderwerpen te vergroten. Het maakt gebruik van AI om te simuleren hoe zoekmachines de volledigheid van content beoordelen en doet suggesties voor verbeteringen op basis van semantische volledigheid.

Het platform creëert gedetailleerde contentmodellen die u precies laten zien welke onderwerpen u moet behandelen, hoe diep u daarop moet ingaan en welke hiaten er in uw huidige strategie bestaan.

Bovendien blinkt MarketMuse uit in contentplanning op niveau van de onderneming, waarbij u moet begrijpen hoe individuele stukken passen in grotere content-ecosystemen.

De beste functies van MarketMuse

Ontwikkel uitgebreide contentstrategieën met behulp van de Compete-applicatie , die uw content in kaart brengt ten opzichte van die van concurrenten.

Analyseer contentlacunes op uw hele website met behulp van de Research-applicatie om strategische kansen te identificeren.

Blijf bij de ontwikkeling van uw autoriteit op bepaalde onderwerpen via de inventarisatieanalyse die de diepgang van uw contentdekking laat zien.

Creëer contentclusters en pijlerpagina-strategieën met behulp van de Connect-functie voor interne linkoptimalisatie.

Beperkingen van MarketMuse

Het platform vereist een aanzienlijke tijdsinvestering om strategische aanbevelingen op te stellen en te interpreteren.

De complexiteit van de interface kan gebruikers die alleen basisoptimalisatie van content nodig hebben, overweldigen.

Content suggestions are focused on completeness, which can lead to unnecessary long articles.

MarketMuse richt zich sterk op contentstrategie, briefings en optimalisatie; functies zoals linkbuilding, socialemediatools of sterke integraties met schrijfomgevingen zijn zwakker of ontbreken.

Prijzen van MarketMuse

Free

Optimaliseren: Aangepaste prijzen

Onderzoek: Aangepaste prijzen

Strategie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MarketMuse

G2: 4,6/5 (meer dan 215 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MarketMuse?

Zoals gedeeld op G2:

MarketMuse is een zeer nuttige tool om bestaande content te optimaliseren of geoptimaliseerde content te schrijven en een hogere positie in SERP's te behalen. SERP X-Ray en Heatmap zijn voor mij de meest aantrekkelijke functies, omdat ze het voor mij gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar concurrenten met mijn targette zoekwoord. Uiteindelijk helpt het me om betere content te produceren dan mijn concurrenten.

MarketMuse is een zeer nuttige tool om bestaande content te optimaliseren of geoptimaliseerde content te schrijven en een hogere positie in SERP's te behalen. SERP X-Ray en Heatmap zijn voor mij de meest aantrekkelijke functies, omdat ze mijn taak gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar concurrenten met mijn target primaire zoekwoord. Uiteindelijk helpt het me om betere content te produceren dan mijn concurrenten.

Hoe u de juiste content audittool voor uw behoeften kiest

Hier leest u hoe u een tool voor website-contentcontrole kiest die uw contentactiviteiten echt zal verbeteren.

Begin met uw grootste knelpunten in de werkstroom

Voordat u enthousiast wordt over geavanceerde functies, moet u eerst achterhalen wat uw contentproces belemmert.

Zorgen gebroken links al maandenlang voor slechte SEO-prestaties zonder dat iemand het opmerkt? Blijven belanghebbenden vragen welke posts leads genereren terwijl u koortsachtig door analytics graaft? Is de structuur van uw internationale site zo complex dat de meeste tools het gewoon opgeven?

Schrijf uw drie grootste contentproblemen op; deze zullen bepalend zijn voor uw selectie van tools. Als u niet duidelijk kunt uitleggen welk probleem een functie oplost, heeft u deze waarschijnlijk niet nodig.

🧠 Leuk weetje: UX- en contentonderzoek tonen aan dat het gebruik van het ROT-raamwerk (redundant, outdated, trivial) helpt bij het markeren van pagina's die herschreven, samengevoegd of verwijderd moeten worden. Dit verhoogt de duidelijkheid van de site en verbetert vaak de SEO, aangezien lezers (en bots) de voorkeur geven aan duidelijke, relevante content.

Kies de tool die past bij de vaardigheden van uw team

Een platform boordevol technische SEO-functies helpt niet als uw team zich richt op het opschalen van de contentproductie.

Aan de andere kant is een lichtgewicht tool voor snelle controles niet voldoende als u meerdere internationale domeinen beheert. Kijk hoe aanbevelingen worden gepresenteerd: zijn ze praktisch genoeg voor contentmanagers om ermee aan de slag te gaan, of moeten ze door een SEO-specialist worden vertaald?

Zelfs het meest geavanceerde platform is nutteloos als uw team niet begrijpt wat het hen vertelt nog te doen.

Test met uw meest rommelige content

Demo's tonen altijd perfecte websites met een overzichtelijke structuur. Uw site heeft waarschijnlijk vreemde URL's van die platformmigratie in 2019, gemengde contenttypen en pagina's waar niemand aan durft te komen.

Tijdens proefversies kunt u uw meest problematische content aan de tool voorleggen. Kan deze uw aangepaste berichttypes verwerken? Begrijpt deze uw complexe site-architectuur? Alleen de tools die met uw rommel kunnen omgaan, zijn de moeite waard om aan te schaffen.

Denk na over echte werkstroomintegratie

Tegenwoordig kan elke auditbeheersoftware worden gekoppeld aan Google Analytics. De vraag is of dit past bij de werkwijze van uw team. Stel uzelf de volgende vragen:

Creëert het taken die aansluiten bij uw redactionele kalender?

Kan het nuttige waarschuwingen naar de juiste personen sturen?

Zal het rapportage-werk genereren dat verschillende afdelingen daadwerkelijk kunnen gebruiken?

Zoek naar automatisering die tijd bespaart zonder extra stappen te creëren. De beste tools helpen u om inzichten om te zetten in acties als onderdeel van uw bestaande proces.

Plan voor groei zonder uw budget te overschrijden

Controleer de prijzen zorgvuldig, want de kosten kunnen explosief stijgen naarmate u opschaalt. Sommige tools rekenen per pagina, andere per gebruiker, en dan loopt de rekening snel op. Een platform dat $ 50 per maand kost voor 500 pagina's, kan oplopen tot $ 500 voor 5.000 pagina's.

Houd ook rekening met hoe de behoeften van uw team zullen veranderen.

Basiscontent-audittools die nu prima werken, kunnen beperkend worden naarmate uw strategie geavanceerder wordt. Kies iets met ruimte om te groeien, zonder dat u later een volledige platformmigratie hoeft voltooien.

Bekijk deze video om te zien hoe AI marketeers kan helpen:

Hoe voer je efficiënt een contentaudit uit?

Hier is een uitgebreide checklist voor contentaudits om u op weg te helpen: Verzamel alle content op één plek, inclusief blogs, landingspagina's, video's, pdf's en verouderde pagina's.

Haal prestatiegegevens op voor elk onderdeel: verkeer, betrokkenheid, conversies, SEO-ranking en herhaalde bezoeken.

Markeer dubbele of overlappende content en beslis welke stukken u wilt samenvoegen of verwijderen.

Controleer elke pagina op nauwkeurigheid, duidelijkheid en verouderde informatie; werk afbeeldingen of media indien nodig bij.

Controleer SEO-elementen: titels, metabeschrijvingen, kopteksten, trefwoorden en interne links.

Breng content in kaart aan de hand van de verschillende fasen van het koopproces om te zien welke hiaten er bestaan op het gebied van bekendheid, overweging of conversie.

Identificeer ontbrekende onderwerpen of dunne content en maak een plan om assets uit te breiden of te hergebruiken.

Volg deze stappen om eenvoudig een contentaudit uit te voeren.

Stap 1: Verzamel uw volledige contentinventaris

Een betrouwbare audit begint met zichtbaarheid.

Haal alle assets binnen het bereik: webpagina's, blogposts, gated content, ondersteuningsartikelen en alles wat verborgen zit in subdomeinen.

Het gebruik van een crawler versnelt het proces, maar controleer uw contentmanagementsysteem nogmaals om verborgen of verouderde stukken op te sporen. Met een volledige inventarisatie ziet u geen kansen voor updates of consolidatie over het hoofd.

🚀 Voordeel van ClickUp: Het ClickUp Audit-sjabloon biedt een gestructureerd kader om content audits efficiënt te beheren en uit te voeren. Ontvang een gratis sjabloon Bereid u voor op een meer gericht content auditproces met het ClickUp Audit-sjabloon. In het gedeelte Achtergrond kunt u ruimte geven om aan te geven waarom de audit belangrijk is. Vervolgens kunt u in Auditdoelstellingen specifiek aangeven wat u wilt bereiken, zoals het opsporen van hiaten in de onderwerpdekking of het markeren van ondermaats presterende assets. Begin vervolgens met de daadwerkelijke planning in het gedeelte Strategisch overzicht van het sjabloon voor het auditplan. Geef een overzicht van hoe u de audit stap voor stap gaat aanpakken, of dat nu betekent dat u moet beslissen welke contentformaten prioriteit krijgen, evaluatiecriteria moet vaststellen of een tijdlijn moet opstellen. De SWOT-analyse helpt u vervolgens vooruit te denken door in kaart te brengen wat al werkt, waar verbeteringen nodig zijn en welke risico's u kunnen vertragen.

Stap 2: Bepaal successtatistieken voordat u aan de slag gaat

Metrics geven je een lens waardoor je de prestaties kunt beoordelen. Verkeer en rankings zijn nuttig, maar ze vertellen niet het hele verhaal.

Uit het Content Attribution Report van Superpath blijkt dat de meeste teams toegeven dat hun rapportage 'slechts een deel van de waarde weergeeft'. Om dezelfde valkuil te vermijden, kunt u bij het bepalen van wat als succes geldt, lagen toevoegen zoals herhaalde bezoeken, betrokkenheidsdiepte of langdurige invloed.

💡 Pro-tip: Controleer op keyword cannibalization. Als twee blogs concurreren om hetzelfde keyword, zullen beide slecht presteren. Gebruik uw audit om overlappingen te signaleren en content waar mogelijk samen te voegen tot één gezaghebbend stuk.

Stap 3: Evalueer de prestaties en zoek naar hiaten

Zodra de gegevens op uw inventaris worden gelegd, beginnen patronen zich af te tekenen.

Sommige evergreen content levert nog steeds stabiele resultaten op, terwijl andere de algehele prestaties naar beneden halen. Landingspagina's kunnen weliswaar hoog scoren, maar geen conversies opleveren, of meerdere artikelen kunnen concurreren om hetzelfde zoekwoord.

Deze inzichten laten zien welke assets moeten worden vernieuwd, welke moeten worden samengevoegd en welke helemaal kunnen worden verwijderd.

Stap 4: Breng inzichten in kaart en zet ze om in actie

De audit wordt pas zinvol wanneer de bevindingen direct worden meegenomen in uw werkstroom.

Zet observaties om in taken in een SEO-projectmanagementapp zoals ClickUp:

Samenvoeg overlappende artikelen tot één sterkere bron.

Vernieuw metatitels, kopteksten en trefwoorden voor SEO

Voeg interne links toe van pagina's met veel verkeer naar pagina's die minder goed presteren.

Werk afbeeldingen, grafieken en visuals bij voor meer betrokkenheid

Duidelijke vervolgstappen zorgen ervoor dat de audit niet verwordt tot weer een statisch rapport, maar een motor wordt voor resultaten op de lange termijn.

💡 Pro-tip: Auditeer uw CTA's als een aparte laag. Houd bij welke CTA's converteren, welke verouderd zijn (bijvoorbeeld omdat ze verwijzen naar aanbiedingen die niet meer gelden) en welke formaten het beste werken (tekstlinks versus knoppen versus banners). Vaak kan het bijwerken van CTA's alleen al de conversies verhogen zonder dat u de content hoeft te herschrijven.

Haal uw contentbibliotheek uit de kast met ClickUp

Elke audit vertelt een verhaal: verouderde blogs die het verkeer naar beneden halen, gebroken links die autoriteit lekken en dubbele pagina's die zowel lezers als zoekmachines in verwarring brengen. Het opsporen van deze problemen is de eerste stap, maar wat het verschil maakt, is hoe snel u hierop kunt reageren.

ClickUp biedt u de structuur om van audit naar actie over te gaan. Bouw taken rechtstreeks vanuit uw bevindingen, volg elke oplossing op dashboards, herschrijf in Docs en gebruik ClickUp Brain en BrainGPT om inzichten naar boven te halen die u in een spreadsheet zou missen. Alles blijft met elkaar verbonden, zodat uw team de voortgang kan volgen terwijl deze plaatsvindt.

Dus als uw contentbibliotheek toe is aan een opruimbeurt, zorg er dan voor dat u deze ook daadwerkelijk afmaakt. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een content audit is het proces waarbij alle content op uw website wordt bekeken om te zien wat goed presteert, wat moet worden bijgewerkt en wat kan worden verwijderd. Het helpt bij het verbeteren van SEO, gebruikerservaring en de algehele contentstrategie.

Dat hangt af van uw contentvolume en doelstellingen. Voor de meeste websites volstaat een grondige audit één of twee keer per jaar. Grote websites of blogs met een hoge frequentie kunnen baat hebben bij driemaandelijkse audits om verouderde content en SEO-problemen vroegtijdig op te sporen.

Enkele populaire gratis tools voor contentaudits zijn Google Analytics, Google Search Console en SEOptimer. U kunt ClickUp naast deze tools gebruiken om bevindingen te ordenen en updates binnen uw team bij te houden.

AI kan bepaalde onderdelen van een contentaudit versnellen, zoals het scannen op dubbele content, dunne pagina's of gebroken links, maar het kan het menselijk oordeel niet vervangen. Teams moeten nog steeds beslissen wat er moet worden bijgewerkt, samengevoegd of verwijderd.

Tools zoals SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog en ClickUp (voor het organiseren van audits en het bijhouden van taken) bieden functies voor contentaudits tegen lagere kosten.

Screaming Frog, Sitebulb en Ahrefs zijn de beste tools voor contentaudits om gebroken links op uw site te identificeren. Ze kunnen duizenden pagina's crawlen en rapporten genereren, zodat u precies weet wat u moet repareren.

Focus op verkeer, conversies, betrokkenheid (zoals tijd op de pagina), zoekmachineposities, backlinks, AI-citaten en zichtbaarheid, en de actualiteit van content. Door deze zaken bij te houden, krijgt u een duidelijk beeld van wat werkt, wat moet worden bijgewerkt en wat uw site tegenhoudt.

Screaming Frog is een desktoptool, ideaal voor kleinere sites of gedetailleerde technische audits, en biedt gedetailleerde controle over crawlregels. Lumar (voorheen DeepCrawl) is cloudgebaseerd, beter geschikt voor zeer grote websites, met geautomatiseerde rapportage en schaalbare monitoring.