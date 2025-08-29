Free Asana-sjablonen voor video-productie om uw video-projecten te stroomlijnen

46% van de teams heeft de meeste moeite met het beheren van feedback tussen creatieve en ontwikkelingsteams. Bovendien vertragen limiet in tijdlijnen en het gebrek aan gedeelde best practices vaak de levering van video.

Asana-sjablonen voor video-productie helpen je om scripts, assets en productietaken georganiseerd te houden. Ze centraliseren echter niet volledig de communicatie en bieden geen realtime bijhouden voor elke productiefase.

In deze blogpost bespreken we de video-sjablonen van Asana en introduceren we ClickUp als een krachtiger alternatief dat taken, bestanden, deadlines en communicatie op één plek samenbrengt.

Laten we aan de slag gaan! 🎬

Wat zijn Asana-sjablonen voor video-productie?

Asana-sjablonen voor video-productie zijn vooraf opgestelde projectlayouts die zijn ontworpen om Teams te helpen bij het plannen en beheren van het video-aanmaakproces. Ze bieden een gestructureerd kader voor het in kaart brengen van stappen zoals het schrijven van scripts, het verzamelen van assets, het filmen, de bewerking en de eindbeoordeling.

Elke taak kan met deadlines aan teamleden worden toegewezen, zodat iedereen weet waarvoor hij verantwoordelijk is en wanneer het werk af moet zijn. Deze sjablonen standaardiseren de productiestappen, verbeteren de teamcoördinatie en zorgen ervoor dat geen enkele fase over het hoofd wordt gezien.

Teams kunnen sjablonen ook aangepast aan specifieke video-types, zoals marketingcampagnes, uitlegvideo's of content voor sociale media.

Top video productie sjablonen van Asana & ClickUp

Wat maakt een goede Asana-sjabloon voor video-productieprocessen?

Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten in een Asana-sjabloon voor video-productie:

Definieert werkstroomfasen: Verdeelt het project in duidelijke fasen, zoals preproductie, productie en postproductie

bevat gestructureerde subtaaken:* geeft een overzicht van lijst gedetailleerde acties zoals scriptontwerp, filmen, bewerking en goedkeuringen om te voorkomen dat stappen worden overgeslagen

*gebruikt aangepaste velden: voegt details toe zoals materiaalformat, prioriteit, goedkeuringsfase of verdelingskanaal voor een betere organisatie

automatiseert repetitieve handelingen: *Verplaatst taken, wijst werk toe of stelt reviewers automatisch op de hoogte om handmatige follow-up te verminderen

biedt flexibiliteit: *Omvat de meeste standaardwerkstroom voor video-projectmanagement, terwijl er ruimte blijft om aanpassingen te doen voor unieke projecten

💡 Pro-tip: gebruik software voor content samenwerking om een 'levend storyboard' te maken waarin scripts, assets en feedback in realtime evolueren, waardoor je video-productiechaos verandert in een creatieve speeltuin.

Free Asana-sjablonen voor video-productie

Hier zijn enkele van de beste gratis Asana-sjablonen voor video-productie die je team kant-en-klare frameworks bieden om opnames te abonneren, taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden zonder helemaal opnieuw te beginnen.

1. Asana Discovery Creative Production Sjabloon

via Asana

Het beheren van video-projecten kan rommelig zijn. Meerdere belanghebbenden, overlappende tijdlijnen en talloze assets leiden vaak tot vertragingen en verwarring.

De Creative Production Template van Discovery in Asana maakt deze complexiteit overzichtelijk en biedt je één hub om video content efficiënt te abonneren, bij te houden en te leveren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd scripts, bewerkingen, afbeeldingen en definitieve versies bij zonder te hoeven zoeken in e-mails of mappen

Standaardiseer video-productieprocessen met een duidelijk stappenplan voor elk type materiaal, van preproductie tot publicatie

Gebruik aangepaste velden om video's te sorteren op type, kanaal of status, zodat u eenvoudig prioriteiten kunt stellen en kunt filteren

📌 Ideaal voor: Video-productie teams, content managers en creatieve studio's die hun werkstroom willen stroomlijnen en consistentie willen behouden in alle video-projecten.

2. Asana-sjabloon voor creatieve verzoeken

De sjabloon voor creatieve verzoeken in Asana is een provider van een gestructureerd systeem om alle binnenkomende verzoeken voor video-producties te beheren en te prioriteren.

Zo weet je zeker dat elk verzoek, van sociale clips tot instructievideo's, de nodige details bevat, soepel door je werkstroom loopt en op tijd wordt voltooid.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verzamel vooraf creatieve specificaties, zoals format, resolutie, platform en deadlines

Categoriseer verzoeken op type, zoals sociale video's, promotionele content of interne updates, voor een nauwkeurigere abonnement

Verplaats verzoeken door ingebouwde fases zoals Nieuw, In uitvoering, In beoordeling, Ter goedkeuring en Voltooien

📌 Ideaal voor: Producenten, contentcoördinatoren en marketingteams die meerdere creatieve verzoeken voor het aanmaken van storyboards beheren.

🔍 Wist je dat? De langste film ooit gemaakt is een Zweedse experimentele film genaamd Logistics (2012). De film duurt 857 uur (dat is 35 dagen achter elkaar!) en documenteert het productieproces van een stappenteller, van de fabriek tot in het winkelschap.

3. Asana-sjabloon voor redactionele kalender

De sjabloon voor de redactionele kalender in Asana biedt video- en contentteams een duidelijk visueel overzicht van alle aankomende assets.

Van blogposts en nieuwsbrieven tot video scripts en sociale clips, deze sjabloon omvat het organiseren, bijhouden en samenwerken in elke fase van het aanmaken van content.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer deadlines in de kalender om terugwerkplanningen te maken en te anticiperen op aankomende lanceringen

Wijs taken toe aan teamleden voor elke fase van de productie om verantwoordelijkheid te garanderen

Pas deadlines en prioriteiten eenvoudig aan naarmate schema's en campagnes zich dagelijks ontwikkelen

📌 Ideaal voor: Videoteams, marketingafdelingen en contentmanagers die een gestructureerde kalender nodig hebben om bedrijfsvideo's en andere content te abonneren, bij te houden en te publiceren.

4. Asana Feedback en goedkeuring van creatieve assets

Het bijhouden van feedback voor video-projecten kan al snel chaotisch worden met meerdere beoordelingsrondes, verspreide aantekeningen en tegenstrijdige input, wat de productie kan vertragen.

De sjabloon voor feedback en goedkeuring van creatieve assets in Asana centraliseert alle feedback naast je video-assets, waardoor teams content efficiënt kunnen beoordelen, herzien en afronden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de beoordelingscyclus van elke video bij met duidelijke fasen, zoals Concept, In beoordeling, Herzieningen nodig en Goedgekeurd

Voeg referentiemateriaal, storyboards of scripts rechtstreeks toe aan taken om beoordelaars context te geven

Stel automatische notificaties in voor ontvangen feedback of goedkeuringen

Gebruik een visuele Kanban- of bordlayout om te zien welke video's nog moeten worden ingevoerd en welke klaar zijn voor productie

📌 Ideaal voor: Video editors die een duidelijk, georganiseerd systeem nodig hebben om feedback te verzamelen en video content zonder vertragingen af te ronden.

🔍 Wist je dat? Zelfs sportuitzendingen maken gebruik van filmachtige video-trucs. De gloeiende hockeypuck die in de jaren negentig in NHL-uitzendingen te zien was, was een vroege poging tot augmented video-productie, maar de meningen van de fans waren zo verdeeld dat het effect na een paar seizoenen werd geschrapt.

5. Asana-tijdlijn-sjabloon

Abonnement en voer video-projecten nauwkeurig uit met behulp van Asana's tijdlijn-sjabloon.

Van preproductieplanning en opnameschema's tot postproductiebewerkingen en definitieve publicatie: deze sjabloon brengt elke stap in kaart, zodat Teams hun werklast kunnen visualiseren, middelen kunnen coördineren en deadlines zonder verrassingen kunnen halen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer uw volledige video-project, inclusief scripting, filmen, bewerking en publiceren, in een chronologische tijdlijn

Stel mijlpalen vast voor belangrijke fases, zoals goedkeuring van het storyboard, eerste montage of beoordeling door de client, en houd de voortgang bij

Voeg Taak-afhankelijkheid toe om te laten zien hoe elke stap met elkaar in verbinding staat, zodat editors en producenten weten wat hun prioriteiten zijn

Identificeer potentiële knelpunten vroegtijdig door overlappende taken en beperkte middelen in weergave te bekijken

📌 Ideaal voor video- en multifunctionele teams die meerdere video-projecten coördineren en een overzicht op hoog niveau van de tijdlijnen nodig hebben.

6. Asana-sjabloon voor ontwerpprojectabonnement

Voor het beheer van creatieve video-projecten is een systeem nodig dat de voortgang bijhoudt, bijdragers coördineert en deadlines zichtbaar houdt.

De sjabloon voor het ontwerpen van projectabonnementen in Asana biedt een gestructureerd kader voor video-teams om objecten te definiëren, verantwoordelijkheden toe te wijzen en alle assets te beheren, zodat de productie soepel en voorspelbaar verloopt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel gestandaardiseerde werkstroom in voor elk type video, zoals sociale clips, promo's, tutorials of campagne-assets

Voeg assets, referenties en ontwerpbestanden rechtstreeks toe aan taken, zodat alle relevante materialen gemakkelijk toegankelijk zijn

Categoriseer projecten op client, campagne of content voor een georganiseerd abonnement

Volg de voortgang met dashboards om te zien wat op schema ligt, in beoordeling is of op goedkeuring wacht

📌 Ideaal voor: Videodesigners, motion graphics-teams en productiemanagers die een gestructureerd, herhaalbaar systeem nodig hebben om hoogwaardige video-projecten efficiënt uit te voeren.

7. Asana-sjabloon voor contentstrategie

Succesvolle video-campagnes beginnen met een duidelijke content-strategie die ideeën, productie en verdeling afstemt op de doelstellingen van Business.

Met de sjabloon voor content strategy van Asana kunnen video teams abonnement nemen op wat ze gaan maken, verantwoordelijkheden toewijzen en prestaties bijhouden op verschillende kanalen, zodat elke video je marketingdoelstellingen ondersteunt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Documenteer inzichten over het publiek, KPI's voor contentmarketing en platformvoorkeuren om video af te stemmen op de juiste kijkers

Controleer bestaande video-assets om goed presterende content te identificeren voor hergebruik en hiaten in de dekking te benadrukken

Abonnement content-thema's en -formaten en groepeer video's op campagne, trechterfase of platform

Houd de voortgang bij met statusvelden zoals Concept, In productie, Bewerking of Klaar voor publicatie

📌 Ideaal voor: Videomarketingteams, contentstrategen en productiemanagers die een strategische aanpak nodig hebben om video-contentcampagnes af te nemen.

🧠 Leuk weetje: Het eerste 'speciale effect' in de video-geschiedenis vond plaats in 1896, toen filmmaker Georges Méliès per ongeluk zijn camera stopte tijdens het filmen van een straatscène in Parijs. Toen hij hem weer startte, was een lijkwagen in de plaats gekomen van een paardenkoets.

8. Asana Brain Dump-sjabloon

Wanneer je een video-project beheert, komen ideeën zelden in de juiste bestelling. Een concept voor een scène kan ontstaan tijdens het beoordelen van scripts, of een idee voor een shot kan opkomen tijdens de bewerking. Zonder een plek om ze vast te leggen, verdwijnen die vonken of dragen ze bij aan de chaos.

Met de Brain Dump-sjabloon van Asana kunnen video-teams al hun ideeën, groot of klein, in één ruimte verzamelen, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden gesorteerd, geprioriteerd en omgezet in uitvoerbare stappen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Sorteer invoeren in categorieën zoals preproductie, opnames en postproductie voor een snelle organisatie

Geef taken prioriteit met urgentietags, zodat u zich kunt concentreren op wat aandacht nodig heeft vóór deadlines

Zet losse ideeën om in toewijsbare actiepunten met deadlines en bijlagen

Werk in realtime samen, zodat regisseurs, editors en producenten kunnen brainstormen zonder het bijhouden te verliezen

📌 Ideaal voor: Video-teams die verspreide ideeën beheren met potentiële risico's en uitdagingen in alle productiefasen.

9. Asana-sjabloon voor visiebord

Grote video-projecten beginnen vaak in de 'lege pagina'-fase. De Vision Board Sjabloon in Asana biedt productieteams een digitale ruimte om de creatieve richting in kaart te brengen, referenties te verzamelen en afspraken te maken over de look en feel voordat de camera's gaan draaien.

Het fungeert als een storyboard-sjabloon en helpt je om een visie op hoog niveau op te splitsen in uitvoerbare creatieve taken en deadlines.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Leg creatieve inspiratie vast en upload scripts, moodboards of storyboards rechtstreeks naar je bord

Organiseer ideeën op thema's zoals verhaal, cinematografie, geluid en visuele stijl met behulp van Kanban-borden

Voeg citaten, stijlreferenties of voorbeelden van concurrenten toe om uw team op één lijn te houden wat betreft toon en richting

Stel herinneringen in voor conceptbeoordelingen en blijf de visie verder ontwikkelen naarmate de productie vordert

📌 Ideaal voor: Creatieve leiders en video-teams die een gedeelde ruimte nodig hebben om te brainstormen, referenties te verzamelen en overeenstemming te bereiken over stijl en toon voordat de productie begint.

10. Asana-sjabloon voor samenwerking tussen bureaus

via Asana

Het coördineren van video-projecten met een extern bureau betekent vaak scripts, budgetten, bewerkingen en eindeloze e-mailketens.

Met de sjabloon voor samenwerking tussen bureaus van Asana blijft alles op één plek, zodat zowel je interne team als je bureaupartners op één lijn blijven vanaf het eerste voorstel tot de definitieve versie.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Stel deadlines en prioriteiten in voor scripts, opnameschema's, ruwe montages en definitieve leveringen met een tijdlijnweergave

Vervang lange e-mailthreads door taakopmerkingen, bestandsbijlagen en feedback die rechtstreeks aan elk deliverable zijn gekoppeld

Houd de kosten bij, samen met assets zoals advertentievarianten, bewegende beelden en video-formaten voor verschillende kanalen

📌 Ideaal voor: marketingteams, creatieve directeuren of producenten die samenwerken met externe bureaus om advertentiecampagnes en merkvideo's te leveren.

Asana-limieten

Hoewel Asana een populaire keuze is voor projectmanagement, heeft het ook nadelen.

Voordat je deze sjablonen voor video-werkstroom gaat gebruiken, is het belangrijk om te weten wat de limieten zijn en waar ze tekort kunnen schieten.

externe tools voor tijdsregistratie vereist: *Asana heeft geen ingebouwde tijdsregistratie, wat betekent dat teams moeten vertrouwen op apps van derden voor nauwkeurige facturering of toewijzing van middelen

Slechts één toegewezen persoon per taak toegestaan: Taken kunnen niet aan meerdere teamleden worden toegewezen, wat de samenwerking bemoeilijkt en mogelijk omwegen vereist, zoals het dupliceren van taken

beperkte rapportage en analytische aangepaste mogelijkheden: *Ingebouwde dashboards en rapporten hebben een limiet, waardoor vaak externe tools nodig zijn voor diepgaande data-inzichten en monitoring

overvolle inbox en te veel notificaties:* Gebruikers rapporteren dat hun inbox overspoeld wordt met updates, waardoor ze worden afgeleid van taken met hoge prioriteit en hun concentratie vermindert

🔍 Wist je dat? Muziekvideo's hebben de vorm gegeven aan de videobewerkingscultuur. MTV ging in 1981 van start met de allereerste muziekvideo-uitzending: Video Killed the Radio Star van The Buggles. Het was een toepasselijke voorspelling van de opkomst van video ten opzichte van audioformaten.

Alternatieven voor Asana-sjablonen voor het abonnement en produceren van video-content

Als de limieten van Asana te restrictief zijn, biedt de marketingprojectmanagementsoftware van ClickUp een flexibeler alternatief.

Als de alles-app voor werk centraliseert ClickUp taken, documenten, assets en goedkeuringen op één plek, waardoor het voor marketing- en creatieve teams gemakkelijker wordt om campagnes te plannen, samen te werken en op te leveren. Met geavanceerde aangepaste automatisering, ingebouwde automatisering en AI-ondersteuning brengt ClickUp al uw marketingtools samen op één platform.

Hier zijn de beste gratis ClickUp-sjablonen om elke fase van uw marketingvideo-productieprojecten gemakkelijk te plannen, uit te voeren en te beheren. 🎥

1. ClickUp-sjabloon voor video-productie

Gratis sjabloon downloaden Standaardiseer video-werkstroom met de ClickUp-sjabloon voor video-productie

Video-projecten doorlopen meerdere fasen, zoals het maken van storyboards, het plannen van apparatuur, het filmen, de bewerking en de uiteindelijke levering.

De ClickUp-sjabloon voor video-productie biedt u een duidelijk, herhaalbaar kader om uw team van concept tot voltooiing te begeleiden. Met aanpasbare werkstroom, op maat gemaakte velden en flexibele weergaven beschikt u over een uniforme ruimte om video-projecten te abonneren, bij te houden en op te leveren met minder vertragingen en miscommunicatie.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd elke fase van de productie bij met ClickUp aangepaste taak-status , zoals Concept, Bewerking, Definitieve bewerking en Publicatie

Leg projectspecifieke details vast met behulp van ClickUp aangepaste velden , zoals locatieadres, personeelsbehoefte en partnerbureau

Visualiseer tijdlijnen en verantwoordelijkheden met weergaven zoals Video Productieproces, Premièredatum en Projectenlijst

Houd de postproductie op schema met behulp van afhankelijkheden, tijdsregistratie en herinneringen

📌 Ideaal voor: Video-productie teams, creatieve bureaus en interne marketing teams die alles beheren, van eenmalige corporate video's tot volledige video campagnes.

📮 ClickUp Insight: Last van de maandagblues? Monday blijkt een zwakke schakel te zijn in de wekelijkse productiviteit (woordspeling niet bedoeld), aangezien 35% van de werknemers deze dag als hun minst productieve dag beschouwt. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten. Een alles-in-één app voor werk, zoals ClickUp, kan je hierbij helpen. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan je Instance binnen enkele seconden op de hoogte brengen van alle belangrijke updates en prioriteiten. En alles wat je nodig hebt voor je werk, inclusief geïntegreerde apps, is doorzoekbaar met ClickUp's Connected Search. Met ClickUp's Knowledge Management is het eenvoudig om een gedeeld referentiepunt voor je organisatie op te bouwen! 💁

2. ClickUp-sjabloon voor video-tijdlijn

Gratis sjabloon downloaden Voorkom knelpunten met de ClickUp-sjabloon voor video-tijdlijnen

De ClickUp-sjabloon voor videoproductietijdlijnen biedt u een glashelder schema voor elke fase van het aanmaken van video's. In plaats van te jongleren met data in spreadsheets of chats, kunt u het hele proces in kaart brengen op één dynamische tijdlijn.

Elke taak is gekoppeld aan een deadline en logisch geordend, zodat je altijd weet wat er daarna komt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze sjabloon zorgt ervoor dat je productiekalender overzichtelijk, nauwkeurig en flexibel genoeg blijft om direct aan veranderingen te kunnen worden aangepast.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Maak en pas schema's eenvoudig aan met de drag-and-drop ClickUp Gantt grafiek weergave

Houd sleutel-mijlpalen bij, zoals einddata voor opnames, controlepunten voor bewerking of deadlines voor releases, voor een betere zichtbaarheid

Beheer overlappende werkstroom, zoals het schrijven van scripts terwijl storyboards worden afgerond, met parallelle taak bijhouden

Zoom in om een enkele opnamedag te abonnementen of zoom uit voor een weergave van uw volledige productiecyclus

📌 Ideaal voor: Productiemanagers, creatieve directeuren en video-teams die een nauwkeurige planning van middelen nodig hebben om meerdere opnames, bewerkingen en deadlines op schema te houden.

3. ClickUp YouTube video-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf consistent met je YouTube-publicaties met de ClickUp YouTube-video-sjabloon

De ClickUp YouTube-videoproductiesjabloon is een kant-en-klare taak die is ontwikkeld voor makers die consistent willen blijven met hun kanaal. Van het bedenken van video-ideeën tot het publiceren op YouTube: elke stap van de werkstroom wordt op één plek georganiseerd.

Het helpt je om je publicatieschema op schema te houden en zorgt ervoor dat elke video live gaat met de juiste assets, titels en metadata.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Definieer elke productiefase met ingebouwde statussen zoals Preproductie, Filmen, Bewerking, Publiceren

Sla alle creatieve assets, zoals scriptontwerpen, thumbnails, storyboards en video-overzichten, op in één enkele Taak

Voeg aangepaste velden toe, zoals video titel, trefwoorden, tags en banner voor YouTube-specifieke optimalisatie

📌 Ideaal voor: YouTube-gebruikers, creatieve teams en marketeers die op zoek zijn naar een herhaalbare manier om video's consistent te abonneren en uit te brengen.

🚀 Voordeel van ClickUp: Heb je ooit geprobeerd om een video-bewerking via e-mail uit te leggen? Dat is lastig. ClickUp Clips maakt dat proces veel soepeler voor makers. Met Clips kun je je scherm opnemen, context toevoegen met je stem en je team precies laten zien wat je bedoelt, of je nu een aanpassing aan een thumbnail aanwijst, een scriptontwerp beoordeelt of een ruwe montage doorneemt. Op deze manier voelt feedback duidelijk en met verbinding aan, in plaats van verborgen in lange e-mailthreads. Vastmaak feedback met ClickUp Clips en voeg opmerkingen toe op het exacte tijdstip

4. ClickUp YouTube-sjabloon voor planning en productie

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw contentaanmaakproces met de ClickUp YouTube-abonnement- en productiesjabloon

In tegenstelling tot de YouTube-video-productiesjabloon helpt de YouTube-abonnement- en productiesjabloon van ClickUp je om je volledige contentpijplijn te organiseren voor langetermijngroei van je kanaal.

Deze contentkalender sjabloon fungeert als uw commandocentrum: brainstorm en prioriteer video-concepten, in kaart brengen ze tegen deadlines, wijs taken toe en integreer analyses om het succes te meten. Het helpt u een herhaalbaar systeem te creëren om uw YouTube-content soepel te laten verlopen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik aangepaste velden om trefwoorden, uw target en ideeën voor video-titel voor elk concept bij te houden

Wijs taken toe aan uw team en houd bijdragen bij voor een soepelere samenwerking

Ontwikkel promotiecampagnes naast video-abonnementen om het bereik en de betrokkenheid te maximaliseren

📌 Ideaal voor: YouTube-makers en productieteams die een framework willen om meerdere video's tegelijk te beheren.

🧠 Leuk weetje: Bullet time, het slowmotion-effect met ronddraaiende camera's dat bekend werd door The Matrix (1999), werd gefilmd met een cirkel van fotocamera's die tegelijkertijd werden triggerd. De frames werden vervolgens aan elkaar geplakt, waardoor de illusie van bevroren tijd ontstond.

5. ClickUp YouTube thumbnail sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een consistente visuele identiteit op je kanaal met de ClickUp YouTube thumbnail sjabloon

Thumbnails bepalen of uw video wordt aangeklikt of genegeerd. De ClickUp YouTube-thumbnail-sjabloon biedt u een speciaal systeem voor het ontwerpen, beoordelen en goedkeuren van thumbnails zonder dat u het overzicht over concepten of feedback kwijtraakt.

Deze richt zich op het creatieve proces achter thumbnails en zorgt ervoor dat elke video overeenkomt met uw merkpakket voor een verfijnde, merkgebonden uitstraling voordat deze live gaat.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Blijf elk concept bij met aangepaste statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooien

Sla belangrijke sleutel details op met 8 aangepaste velden, waaronder goedkeuring van thumbnail, thumbnail steekproef, ontwerper, voortgang van het ontwerp en goedgekeurde titel

Beheer uw werkstroom in één oogopslag met overzichtelijke weergaven zoals thumbnailoverzicht, thumbnaillijst en productiebord

Word een meester in het spotten van trends , werk eenvoudig samen met ontwerpers, voeg bijlagen toe, deel feedback en rond goedgekeurde versies af op één plek

📌 Ideaal voor: YouTube-makers en -editors om de creatieve levenscyclus van video thumbnails te beheren.

6. ClickUp YouTube-contentplansjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een gestage stroom van content met de ClickUp YouTube-contentabonnementsjabloon

Met de ClickUp YouTube Content Plan sjabloon kun je ideeën in kaart brengen, uploads plannen en prestaties bijhouden, zodat je nooit een deadline mist of een idee herhaalt.

Met deze sjabloon kun je titels, beschrijvingen, tags, thumbnails en publicatiedata op één hub organiseren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de contentplanning gedetailleerd en georganiseerd met aangepaste velden, waaronder notities, gerelateerde bestanden, publicatiedatum, contentpijler, video en bewerking

Repliceer abonnementsstructuren voor terugkerende series of formats zonder helemaal opnieuw te beginnen

Beheer de werklast met ingebouwde tijdsregistratie, tags en afhankelijkheidswaarschuwingen

📌 Ideaal voor: makers of teams die willen overstappen van last-minute uploads naar een goed gestructureerde contentroadmap.

7. ClickUp YouTube-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Structureer uw video-contentproductieproces met de ClickUp YouTube-sjabloon

De ClickUp YouTube-sjabloon is ontworpen als een alles-in-één map-sjabloon waarmee je je hele kanaal op één plek kunt beheren.

Deze sjabloon voor sociale media gaat verder dan productie en planning en biedt speciale ruimtes om afspeellijsten te organiseren, uploadschema's bij te houden, video's te categoriseren en zelfs hun status te controleren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Vereenvoudig het projectmanagement van video-projecten met kant-en-klare taken en tijdlijnen voor elke fase van content-aanmaken

Gebruik aangepaste statussen zoals Open, In bespreking, Definitief en Afgewezen om de voortgang van elke video te volgen, van idee tot publicatie

Organiseer belangrijke sleutels met aangepaste velden zoals afspeellijst, gefilmd, publicatiestatus, categorie en URL

Blijf bij activiteiten in meerdere weergaven, waaronder ClickTip-afspeellijst, 20 video's, uploadschema en lijstweergave

📌 Ideaal voor: Makers en teams die een kanaalbreed beheersysteem nodig hebben om toezicht te houden op de video-productie en de algehele groei en organisatie van hun aanwezigheid op YouTube.

🧠 Leuk weetje: De beroemde Wilhelm-schreeuw, een geluidseffect dat in 1951 werd opgenomen, is in meer dan 400 films en tv-programma's hergebruikt. Video-editors verwerken het nog steeds stiekem in moderne producties als een inside joke.

8. ClickUp-sjabloon voor video-productiefacturen

Gratis sjabloon downloaden Krijg een georganiseerd kader voor het factureren van clients met de ClickUp-sjabloon voor video-facturen

Het voltooien van een video-project is slechts het halve werk; ervoor zorgen dat je correct en op tijd wordt betaald, is net zo belangrijk. De ClickUp-sjabloon voor video-productiefacturen (gebouwd in ClickUp Document ) biedt je een kant-en-klare structuur voor professionele facturen die zijn afgestemd op de video-industrie.

Maak professionele facturen met een overzicht van diensten, uren en tarieven, en maak zelfs in enkele seconden dubbele facturen voor terugkerende clients of herhalingsprojecten.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Maak een nauwkeurige specificatie van items zoals scripting, filmen, bewerking, grafische vormgeving en reiskosten

Bereken automatisch de totalen voor opnamedagen, huur van apparatuur en bewerkingen na de productie

Integreer met ClickUp Formulier om de factuurgegevens van clients rechtstreeks in uw factuur op te nemen

📌 Ideaal voor: Freelancers, studio's en productieteams die de facturering willen vereenvoudigen en financiële duidelijkheid willen garanderen zonder aan professionaliteit in te boeten.

9. ClickUp-sjabloon voor de productie van video-/audiopodcasts

Gratis sjabloon downloaden Versnel de productie met een standaardraamwerk met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de productie van video-/audiopodcasts

De ClickUp-sjabloon voor video-/audiopodcastproductie biedt je een werkstroom voor elke aflevering, zodat je je kunt concentreren op het creëren van boeiende content in plaats van achter losse eindjes aan te jagen. Je kunt elke aflevering bijhouden, van het boeken van gasten tot de postproductie, met duidelijke statussen en deadlines.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Centraliseer scripts, aantekeningen, illustraties en publicatiechecklists voor gemakkelijke toegang

Abonneer uw publicatiekalender met ingebouwde weergaven zoals Lijst, Kalender en Bord

Automatiseer repetitieve taken zoals herinneringen voor gasten, bestandsverzoeken of statusupdates

Gebruik aangepaste velden (zoals goedkeuring door gasten, datum van live-uitzending, Transistor-link, YouTube-link, enz. ) om alle details op één plek vast te leggen

📌 Ideaal voor: Podcasters die alleen audio- of video-first shows produceren en een betrouwbaar systeem nodig hebben om afleveringen op schema en consistent bij te houden.

10. ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerp

Gratis sjabloon downloaden Vind en open direct alle ontwerpbestanden met de ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerp

Rommelige mapjes en onduidelijke tijdlijnen kunnen uw creatieve werkstroom vertragen. Met de ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerp kunt u bestanden organiseren, de voortgang bijhouden en ontwerpdata beheren, zodat u meer tijd kunt besteden aan creëren en minder tijd aan het openen van elke 'final_final.jpg'

Met deze sjabloon kunt u ontwerpbestanden direct vinden en openen dankzij een gestructureerde taak-organisatie, tijdsinschattingen toewijzen en ontwerpverzoeken in uw pijplijn prioriteren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer elke fase van uw proces met lijst-, gantt- en embedweergaven

Centraliseer ontwerpmiddelen door links van tools zoals Figma, Illustrator of cloudopslagruimte in te sluiten

Houd creatieve details georganiseerd met aangepaste velden (ontwerpfases, link naar briefing, link naar ontwerp, link naar tekst, goedkeuring)

📌 Ideaal voor: Freelancers, bureaus of interne ontwerpers die een flexibel systeem willen voor het bijhouden van creatieve verzoeken, van concept tot goedkeuring.

11. ClickUp Storyboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zet ideeën om in beelden voordat je op 'opnemen' drukt met de ClickUp Storyboard-sjabloon

Met de ClickUp Storyboard-sjabloon, gebouwd in ClickUp Whiteboard, kun je scènes schetsen, camerahoeken in kaart brengen en dialogen vastleggen, zodat je team een duidelijk visueel abonnement heeft voordat de productie begint.

Met het interactieve Whiteboard kun je korte films, sociale video's of tussenfilmpjes in games shot voor shot abonneren, waardoor je creatieve proces overzichtelijker en visueler wordt.

Voor elke scène kunt u ook details toevoegen, zoals acties, dialogen, audio-aanwijzingen en FX-prompts, zodat uw storyboard een voltooide creatieve blauwdruk wordt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Sleep frames naar de gewenste plek en herschik ze om je visuele volgorde snel aan te passen

Pas het aangepast met een Unlimited aantal Boxen en secties, zodat het aansluit bij de omvang van uw project

Houd creatieve en productieteams op één lijn door aantekeningen en feedback op één plek te centraliseren

Werk in realtime samen met regisseurs, schrijvers, editors en clients, die rechtstreeks op het storyboard kunnen reageren

📌 Ideaal voor: Filmmakers, video-marketeers, bureaus en gameontwerpers die een visuele manier nodig hebben om creatieve aanwijzingen te communiceren.

12. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Plan en houd uw content bij met de ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Abonnement al uw blogs, campagnes en posts op sociale media met de ClickUp-sjabloon voor de contentkalender.

Het helpt je om content over meerdere marketingkanalen heen in kaart te brengen, te plannen en bij te houden, zodat je team van brainstorm tot publicatie op één lijn blijft.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visualiseer uw jaarlijkse content met ClickUp kalender, lijstweergave en board weergave

Houd belangrijke sleutels bij met aangepaste velden voor middelen, categorie, kanaal, links en publicatiedatum

Centraliseer bijlagen, briefings en opmerkingen, zodat feedback naast elk stukje content staat

📌 Ideaal voor: Marketingteams, contentmakers en bureaus die een centrale hub willen om content voor meerdere platforms te abonneren, te beoordelen en te lanceren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Heb je een idee voor een video, maar geen tijd om alles in kaart te brengen? Laat ClickUp Brain het zware werk doen. Voer gewoon een korte opdracht in en zie hoe het binnen enkele seconden een videoscript, een overzicht of zelfs een volledige creatieve briefing schrijft. En wanneer uw project te groot lijkt om aan te kunnen, verdeelt ClickUp Brain het in duidelijke subtaaken, waardoor uw werkstroom beter beheersbaar wordt. Automatiseer contentplanning met ClickUp Brain door scripts om te zetten in een kant-en-klaar publicatieschema ✅ Probeer deze prompt: “Stel een script van 60 seconden op voor een video over [uw onderwerp/product/dienst]. Verdeel het script vervolgens in een content-schema met uitvoerbare stappen, waaronder het schrijven van het script, het filmen, de bewerking, het aanmaken van thumbnails en het publiceren, zodat het aan onze content-kalender kan worden toegevoegd. *“

13. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Gratis sjabloon downloaden Krijg gedetailleerde zichtbaarheid in uw content met de ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Het beheren van blogs, nieuwsbrieven, podcasts en campagnes voor verschillende belanghebbenden kan al snel rommelig worden. De ClickUp-sjabloon voor contentbeheer biedt een gestructureerd en aanpasbaar systeem om alles te regelen, van eerste verzoeken tot definitieve goedkeuringen, zonder dat je de zichtbaarheid kwijtraakt.

Deze sjabloon is ontwikkeld voor multi-channel contentactiviteiten, zodat je assets in je hele marketingecosysteem kunt maken, bijhouden en optimaliseren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Schakel tussen algemene kalenders en kanaalspecifieke kalenders (bijv. blog, social media, e-mail, web) om naar behoefte in of uit te zoomen

Houd het werk bij met gedetailleerde voortgangsfases zoals Concept, In ontwikkeling, In beoordeling, In wachtstand en Gepubliceerd voor een nauwkeurig inzicht in de productie

Voeg sleutel details toe, zoals budget, kanaal, link, type marketing Taak en inspiratie voor mock-ups, om elk stukje content meer context te geven

Schakel naadloos tussen de bordweergave voor Kanban-planning, de lijstweergave voor het prioriteren van taken, de tijdlijnweergave voor het toewijzen van middelen en het gantt-diagram voor het plannen van campagnes

📌 Ideaal voor: contentteams die complexe, multichannelactiviteiten beheren en flexibiliteit en zichtbaarheid nodig hebben in elke fase.

Luister naar een ClickUp-gebruiker:

ClickUp heeft de manier waarop ons team werkt veranderd door één bron van informatie te bieden die ons team op één lijn brengt en ervoor zorgt dat we gefocust blijven op onze doelen. Het gebruik van sjablonen, automatiseringen en de goede installatie van onze werkstroom heeft een enorme verandering teweeggebracht op het gebied van efficiëntie en communicatie.

ClickUp heeft de manier waarop ons team werkt veranderd door één bron van informatie te bieden die ons team op één lijn brengt en ervoor zorgt dat we gefocust blijven op onze doelen. Het gebruik van sjablonen, automatiseringen en het goed installeren van onze werkstroom heeft een enorme verandering teweeggebracht op het gebied van efficiëntie en communicatie.

14. ClickUp-sjabloon voor creatieve projectabonnementen

Gratis sjabloon downloaden Beheer creatieve werkstroom efficiënt met de ClickUp Creative Project Plan sjabloon

De ClickUp Creative Project Abonnement Sjabloon is opgebouwd als een lijst sjabloon die creatieve teams helpt om elke stap van een project duidelijk op te splitsen, toe te wijzen en bij te houden. In plaats van te vertrouwen op verspreide aantekeningen of e-mails, krijg je gestructureerde velden, statussen en weergaven die expliciet zijn ontworpen voor creatieve werkstroom.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd elke fase van uw creatieve proces in de gaten met statussen als Geblokkeerd, Ter goedkeuring, In uitvoering, In revisie en Voltooid

Voeg belangrijke details toe met attributen zoals goedkeuringstype, projectfase, eindresultaat, toegewezen team en concept om precies vast te leggen wat er voor elk deliverable nodig is

Schakel tussen Creative Project List, Tijdlijn en Voortgang om uw werk te beheren

📌 Ideaal voor: Creatieve teams die meerfasige projecten beheren, zoals advertentiecampagnes, video-producties of het herontwerpen van websites.

15. ClickUp-sjabloon voor creatief werk en ontwerp

Gratis sjabloon downloaden Sla creatieve assets op, houd ze bij en onderhoud ze met het ClickUp Creative and Design sjabloon

De ClickUp Creative & Design Template is een map-sjabloon die is ontwikkeld om binnenkomende creatieve verzoeken, campagnes en ontwerpmiddelen te beheren, van ontvangst tot levering.

Het centraliseert alle ideeën, briefings en assetbestanden, zodat ontwerpteams zich kunnen concentreren op de uitvoering in plaats van op het bijhouden van updates.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Blijf verzoeken en creatief werk bij in alle fasen met statussen zoals Open, Concept, Verzoek beoordeeld en Gesloten voor volledige zichtbaarheid in de voortgang van het project

Voeg projectspecifieke details toe met kenmerken zoals kanaal, type marketingtaak, inspiratie voor mock-ups, object en primair marketingdoel, zodat elke aanvraag duidelijk gedefinieerd is

Krijg toegang tot uw werk via notulen van vergaderingen, welkomstberichten, lijst, creatieve processen en andere weergaven die het gemakkelijker maken om zowel verzoeken als de uitvoering ervan te beheren

Leid alle creatieve verzoeken systematisch door met het Creative Request Formulier

📌 Ideaal voor: Ontwerpteams en interne creatieve bureaus die een groot aantal verzoeken verwerken (social graphics, merkmiddelen, productmockups) en behoefte hebben aan een gecentraliseerd systeem.

16. ClickUp-stijlgids-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat iedereen dezelfde richtlijnen volgt voor merkconsistentie met de ClickUp-stijlgids-sjabloon

De ClickUp Style Guide Template is een document-sjabloon die is ontworpen om al uw merkelementen op één plek te centraliseren. Deze sjabloon dient als uw enige bron van waarheid voor merkconsistentie en zorgt ervoor dat elke kleur, elk lettertype en elk logo volgens dezelfde normen wordt toegepast.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verzamel alle bepalende merkelementen, zoals kleuren, lettertypes, logospecificaties en gebruiksregels, in één centraal document

Voeg gestructureerde attributen toe voor merkelementen, zodat teams deze gemakkelijk kunnen categoriseren en raadplegen in verschillende projecten

Ga verder dan documenten en gebruik lijst-, kalender-, gantt- of werklastweergaven om stijlstandaarden af te stemmen op projectwerkstroom

Gebruik de Board Weergave van ClickUp om echte voorbeelden van merkapplicaties te laten zien en abstracte concepten om te zetten in bruikbare richtlijnen

📌 Ideaal voor: Marketing-, ontwerp- en merkteams die een centrale, interactieve merkgids nodig hebben om consistentie te garanderen.

Maak video-magie met ClickUp

Asana-sjablonen voor video-productie zijn een solide manier om taken te organiseren en projecten op gang te houden, waardoor Teams script, bewerkingen en schema's goed kunnen bijhouden.

Wanneer projecten echter groter worden of meerdere belanghebbenden omvatten, kunnen hiaten in communicatie en zichtbaarheid het proces vertragen.

Dat is waar ClickUp uitblinkt. Met zijn uniforme werkruimte, realtime bijhouden, ingebouwde samenwerking en aanpasbare sjablonen biedt ClickUp uw team alles wat het nodig heeft om de productie van begin tot eind soepel te beheren.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en zie hoe uw creatieve werkstroom tot leven komt! 🎨