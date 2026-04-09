10 modelli di governance dei prompt LLM in ClickUp

In questo momento, i prompt di IA più preziosi del tuo team sono probabilmente sparsi tra le conversazioni di Slack e note disordinate. Quando tutti "improvvisano", rischi di ottenere risultati incoerenti, fughe di dati e un enorme spreco di tempo.

Questa guida ti offre i migliori modelli ClickUp da utilizzare come sala di controllo per l'IA. Dalla gestione delle versioni e dai controlli di parzialità ai flussi di lavoro di approvazione, questi modelli di governance dei prompt ti aiutano a trasformare gli LLM da un esperimento rischioso a una risorsa aziendale sicura, scalabile e ad alte prestazioni. 🙌

Panoramica dei modelli di governance dei prompt LLM

Ecco una rapida panoramica dei modelli di governance dei prompt LLM trattati in questa guida e della fase del ciclo di vita dei prompt che ciascuno di essi ti aiuta a controllare.

Che cos'è la governance dei prompt LLM?

La governance dei prompt LLM è l'insieme di politiche, flussi di lavoro e controlli che determinano come i prompt di IA vengono creati, revisionati, sottoposti a controllo delle versioni e ritirati all'interno della tua organizzazione. Ciò significa che ogni modello di prompt utilizzato dal tuo team segue un ciclo di vita strutturato, anziché vagare in documenti e thread di chat casuali.

📌 Alcuni esempi di caos nei prompt: Un bot di supporto clienti utilizza un prompt obsoleto dopo l'aggiornamento del modello → fornisce informazioni errate sulla politica di rimborso

Un prompt di un' app sanitaria divulga informazioni sul contesto del paziente al modello → violazione dell'HIPAA

Un team commerciale utilizza 12 prompt diversi per lo stesso caso d'uso → valutazione dei lead incoerente

Uno sviluppatore distribuisce inconsapevolmente un prompt vulnerabile all'iniezione → l'autore dell'attacco manipola l'output

Perché i modelli di governance dei prompt LLM sono importanti

La maggior parte dei team trascura la governance finché non si verifica un problema. Magari il prompt del chatbot del marketing contraddice quello del bot di supporto, oppure un nuovo assunto invia in produzione un prompt non testato.

A quel punto, ti ritroverai a limitare i danni invece che a prevenirli.

I modelli risolvono questo problema fornendoti una struttura già pronta per ogni fase del ciclo di vita dei prompt. Ecco come ti aiutano:

Coerenza tra i team: marketing, ingegneria e assistenza attingono tutti dalla stessa libreria di prompt regolamentata, in modo che i risultati siano in linea con marketing, ingegneria e assistenza attingono tutti dalla stessa libreria di prompt regolamentata, in modo che i risultati siano in linea con la voce del marchio e i requisiti di conformità

Onboarding più rapido: i nuovi membri del team prendono un modello di prompt approvato e lo adattano, invece di scriverlo da zero

Verificabilità: i settori regolamentati sono in grado di dimostrare quale prompt ha prodotto quale output e chi lo ha approvato

Riduzione della proliferazione dell'IA: senza un sistema centralizzato, i team creano documenti relativi ai prompt su Documenti Google, Notion e kanvas casuali di Slack. I modelli in un senza un sistema centralizzato, i team creano documenti relativi ai prompt su Documenti Google, Notion e kanvas casuali di Slack. I modelli in un 'area di lavoro convergente eliminano questa frammentazione

Miglioramento continuo: quando riesci a vedere quali prompt funzionano bene e quali vengono rivisti ripetutamente, migliori l'intera libreria

📮ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare l'IA regolarmente sul lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler effettuare la condivisione di dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nell'area di lavoro protetta. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutta l'area di lavoro.

📮ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare l'IA regolarmente nel lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler effettuare la condivisione di dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nell'area di lavoro protetta. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutta l'area di lavoro.

👀 Lo sapevate? Gartner ha rilevato che le organizzazioni che effettuano audit regolari sull'IA hanno una probabilità oltre 3 volte maggiore di ottenere un elevato valore dalla GenAI, e i modelli con campi di metadati integrati rendono tutto questo tracciabile.

10 modelli di governance dei prompt LLM in ClickUp

Ciascun modello riportato di seguito copre una fase diversa del ciclo di vita della governance dei prompt. Sono tutti integrati in ClickUp, quindi puoi personalizzare i campi, allegare automazioni e effettuare connessioni con documenti correlati senza uscire dall'area di lavoro. 🛠️

1. Modello ClickUp per la richiesta e l'approvazione di progetti

Scarica il modello gratis Standardizza le approvazioni dei prompt prima della distribuzione con il modello di richiesta e approvazione del progetto di ClickUp

State inserendo prompt non verificati direttamente in produzione? Senza un gatekeeper formale, la logica sperimentale può facilmente infiltrarsi nel vostro prodotto, triggerando problemi di conformità o sicurezza.

Il modello ClickUp per la richiesta e l'approvazione dei progetti istituisce un sistema di acquisizione centralizzato per standardizzare le modalità di valutazione dei prompt. Ogni interazione del modello viene sottoposta a un processo di verifica ripetibile in cui le parti interessate approvano le specifiche tecniche e i livelli di rischio prima della distribuzione.

✨ Perché adorerai questo modello:

Standardizza l'inserimento dei prompt: acquisisci dati critici come i livelli di rischio e gli LLM di traguardo tramite acquisisci dati critici come i livelli di rischio e gli LLM di traguardo tramite i moduli di ClickUp per fornire ai revisori il contesto completo fin dall'inizio

Automatizza l'inoltro delle revisioni: attiva attiva le automazioni di ClickUp per avvisare i team legali o di sicurezza nel momento in cui una richiesta con alta priorità entra in coda

Visualizza la pipeline: gestisci il percorso dalla bozza iniziale all'approvazione finale con gestisci il percorso dalla bozza iniziale all'approvazione finale con gli stati personalizzati di ClickUp , che creano una chiara traccia di audit

✅ Ideale per: responsabili della governance dell'IA, architetti della sicurezza e ingegneri dei prompt che gestiscono cicli di approvazione complessi in più ambienti LLM, pipeline di produzione e casi d'uso di dati sensibili.

👀 Lo sapevate? Il mercato globale dell'IA agentica è destinato a crescere vertiginosamente, passando da 10,86 miliardi di dollari nel 2025 a quasi 199,05 miliardi di dollari entro il 2034. Si tratta di un aumento di circa 18 volte in soli 9 anni, alimentato da un incredibile CAGR del 43,84%.

2. Modello di linee guida per la scrittura in ClickUp

Scarica il modello gratis Allinea i contenuti generati dall'IA alla voce del marchio utilizzando il modello di linee guida di scrittura di ClickUp

I risultati dell'IA possono rapidamente andare fuori controllo senza una definizione di condivisione di come dovrebbe suonare il tuo marchio. Spesso ci si ritrova con un mix disordinato di rigido linguaggio aziendale e discorsi da bot eccessivamente entusiasti che confondono il pubblico e indeboliscono il messaggio.

Il modello "Linee guida di scrittura" di ClickUp risolve questo problema raccogliendo le regole relative a voce, tono e grammatica in un documento collaborativo di ClickUp. Colma il divario tra prompt grezzi e contenuti rifiniti, fornendo a ogni membro del team un manuale chiaro su formattazione, stile e termini vietati.

✨ Perché adorerai questo modello:

Centralizza gli standard del marchio: conserva i descrittori di tono e le regole di citazione in un documento ClickUp dedicato, in modo che tutti lavorino seguendo le stesse linee guida

Visualizza immediatamente le linee guida: usa usa ClickUp Brain per integrare regole specifiche nel tuo flusso di lavoro senza dover cercare tra le cartelle o abbandonare l'attività corrente

Collegamento alla produzione: collega la tua guida di stile direttamente alle attività collega la tua guida di stile direttamente alle attività di ingegneria dei prompt per garantire che gli autori mantengano lo stesso tono in ogni esecuzione

✅ Ideale per: Brand manager e lead prompt engineer che standardizzano i contenuti generati dall'IA in pipeline di pubblicazione ad alto volume, agenzie esterne o flussi di lavoro LLM multimodali.

🔮 Perché revisionare manualmente il tono e le risorse del marchio quando ClickUp Brain può farlo insieme a te? Chiedi a Brain di riscrivere una bozza in linea con lo stile del tuo marchio, di segnalare dove il messaggio sembra incoerente o di spiegare perché un paragrafo non funziona. Brain estrae il contesto dall’area di lavoro e dalle tue app, in modo che i suggerimenti riflettano il lavoro effettivo del tuo team. Perfeziona il tono delle bozze e la coerenza del marchio con ClickUp Brain Per ottenere i migliori risultati, sii specifico nel tuo prompt. Indica il tono da seguire, le frasi da evitare, la struttura che desideri e il risultato che intendi ottenere. Più chiaro è il tuo input, più utile sarà l'output.

3. Modello di politica di controllo di ClickUp

Scarica il modello gratis Definisci i criteri di revisione dei prompt e i cicli di governance con il modello di politica di audit di ClickUp

Un approccio del tipo "imposta e dimentica" ai prompt è una ricetta per la deriva del modello e per i grattacapi legati alla conformità. Man mano che gli LLM si aggiornano e le regole aziendali cambiano, un prompt che funzionava perfettamente sei mesi fa potrebbe iniziare a restituire oggi risultati distorti o obsoleti.

Il modello di politica di controllo di ClickUp trasforma la supervisione manuale in una routine prevedibile e documentata. Ancorate la vostra governance in un documento centralizzato in cui potete definire i criteri di superamento/fallimento per accuratezza e sicurezza. Ciò consente all'intera libreria di prompt di rimanere in un ciclo continuo di valutazione.

✨ Perché adorerai questo modello:

Revisioni generate automaticamente: imposta le attività in modo che si ripetano a intervalli regolari con imposta le attività in modo che si ripetano a intervalli regolari con le attività ricorrenti di ClickUp , così gli incarichi di verifica appariranno senza che nessuno debba ricordarsi di crearli

Monitoraggio visivo: individua a colpo d'occhio le revisioni in ritardo e i tassi di completamento con individua a colpo d'occhio le revisioni in ritardo e i tassi di completamento con i dashboard di ClickUp , che trasformano i dati dell'area di lavoro in rappresentazioni visive

Criteri chiari: definisci quali sono i requisiti di superamento e fallimento in termini di accuratezza, screening dei pregiudizi, conformità normativa e coerenza dei risultati

✅ Ideale per: Responsabili della conformità, ingegneri della sicurezza dell'IA e team legali incaricati di garantire l'affidabilità a lungo termine dei modelli e la conformità normativa nelle librerie di prompt delle aziende.

4. Modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp

Scarica il modello gratis Verifica la sicurezza dei prompt e i controlli di implementazione con il modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp

Saltare un controllo finale di qualità prima che un prompt venga pubblicato è un invito a nozze per errori nella gestione dei dati o sviste in materia di sicurezza. Senza un processo di approvazione dedicato, dettagli critici come i piani di rollback o i controlli di bias spesso vanno persi nella fretta di implementare.

Il modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp fornisce una rete di sicurezza dettagliata per ogni prompt nella tua pipeline. Scompone i complessi requisiti di governance in attività secondarie e elementi concreti, rendendo impossibile trascurare "accidentalmente" una revisione di sicurezza o un passaggio di convalida dell'output.

✨ Perché adorerai questo modello:

Assegnate approvazioni dettagliate: suddividete le politiche di alto livello in specifiche suddividete le politiche di alto livello in specifiche liste di controllo di ClickUp in cui i singoli membri del team sono responsabili di ogni elemento

Monitorare lo stato di controllo: usa usa gli stati personalizzati di ClickUp per taggare ogni requisito come Superato, Fallito o Da rivedere, per avere una visibilità immediata sulla tua preparazione alla verifica

Verifica i controlli specializzati: standardizza il tuo processo di verifica utilizzando campioni predefiniti per la conformità nella gestione dei dati, i controlli di parzialità e i piani tecnici di rollback

✅ Ideale per: Responsabili del controllo qualità e revisori della conformità IA che gestiscono rigorosi controlli pre-implementazione in applicazioni di prompt ad alto rischio nei settori finanziario, medico o legale.

💡 Suggerimento da esperto: un'implementazione fallita dei prompt può compromettere l'integrità dei dati o la fiducia degli utenti in pochi secondi. Anche con una lista di controllo rigorosa, è necessario un piano per quando le cose vanno male. Utilizza il nostro Playbook sulla strategia di rollback per definire trigger specifici per il ripristino delle versioni precedenti e stabilire protocolli di comunicazione chiari per i tuoi team di ingegneri e di conformità.

5. Modello ClickUp per la gestione delle versioni

Scarica il modello gratis Tieni traccia delle modifiche alle versioni dei prompt e dei piani di rollback con il modello di gestione delle versioni di ClickUp

Considerare l'aggiornamento di un prompt come una modifica al testo minore è un modo rapido per interrompere un flusso di lavoro di produzione. Senza una disciplina di rilascio a livello di software, si perde traccia di quale versione del modello sia attiva e di cosa sia cambiato nella logica.

Il modello di gestione delle versioni di ClickUp funge da registro delle versioni in tempo reale per l'intera libreria di prompt. Puoi documentare i log delle modifiche, gli ambienti di gestione temporanea e i protocolli di rollback in un unico posto, fornendo al tuo team un percorso chiaro e documentato per ogni migrazione.

✨ Perché adorerai questo modello:

Centralizza i metadati delle versioni: registra i numeri di versione, le date di distribuzione e i tag dell'ambiente utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per ottenere immediatamente il contesto tecnico

Automatizza gli aggiornamenti per gli stakeholder: attiva le automazioni di ClickUp per avvisare i responsabili dell'ingegneria o del prodotto nel momento in cui un prompt passa dalla fase di staging a quella di produzione

Mantenete una traccia di controllo: consultate la cronologia delle attività di ClickUp per vedere esattamente quando sono state apportate le modifiche o per ripristinare la logica precedente senza dover cercare nei documenti esterni consultate la cronologia delle attività di ClickUp per vedere esattamente quando sono state apportate le modifiche o per ripristinare la logica precedente senza dover cercare nei documenti esterni

✅ Ideale per: Responsabili del rilascio e ingegneri IA che coordinano l'implementazione dei prompt in ambienti di gestione temporanea e produzione complessi.

6. Prompt e guida ClickUp AI per i post del blog

Scarica il modello gratis Standardizza gli input dei post del blog e i parametri di qualità con il prompt e la guida ClickUp AI per i post del blog

Quando ogni autore utilizza una logica diversa per le proprie bozze, la voce del tuo brand scompare in un mix di toni contrastanti e strutture SEO incoerenti.

Il prompt e la guida ClickUp AI per i post del blog forniscono un framework standardizzato per tutto il tuo team creativo. Utilizzano un documento strutturato per acquisire dettagli fondamentali, come le parole chiave di destinazione e l'intento del pubblico. Ciò garantisce che ogni bozza generata dall'IA soddisfi i tuoi standard di qualità fin dalla prima versione.

✨ Perché adorerai questo modello:

Standardizza gli input dei prompt: utilizza un utilizza un modello di attività dedicato per definire l'argomento, il pubblico e i requisiti relativi al numero di parole prima di iniziare a scrivere

Sfrutta il contesto dell'area di lavoro: genera schemi direttamente in ClickUp Docs, dove ClickUp Brain può estrarre dati rilevanti dalle genera schemi direttamente in ClickUp Docs, dove ClickUp Brain può estrarre dati rilevanti dalle attività di ClickUp collegate per arricchire la bozza

Collega le risorse del marchio: usa usa le relazioni tra le attività di ClickUp per collegare i prompt del tuo blog direttamente alle guide di stile e alle linee guida SEO, in modo da poterli consultare facilmente

✅ Ideale per: Responsabili del content marketing e specialisti SEO che supervisionano programmi di pubblicazione ad alto volume tra team interni e reti di freelance.

⚙️ Automatizza il tuo controllo qualità Una guida ai prompt standardizza i tuoi input, ma hai comunque bisogno di un modo per verificare i risultati. Usa l'agente ClickUp Brand Audit Analyst per scansionare automaticamente le tue bozze alla ricerca di scostamenti di tono e linguaggio non in linea con il brand. Segnala i problemi di coerenza in tempo reale, così il tuo team può correggere gli errori prima che il contenuto passi alla fase successiva di revisione. Segnalate eventuali variazioni di tono prima della revisione con ClickUp Brand Audit Analyst Agent

7. Modello ClickUp di prompt ChatGPT per l'ingegneria

Scarica il modello gratis Proteggi i prompt di ingegneria e applica la revisione tra pari con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

Gli ingegneri spesso considerano l'IA come una scorciatoia per il codice standard o il debug, ma un singolo prompt non verificato può inavvertitamente divulgare codice proprietario o introdurre vulnerabilità di sicurezza. Senza un sistema di protezione strutturato, si rischia di distribuire una logica errata o di esporre la proprietà intellettuale a modelli pubblici.

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering introduce una disciplina rigorosa nell'ingegneria dei prompt tecnici. Funge da repository sicuro per oltre 200 prompt pre-vettati, applicando al contempo un rigoroso flusso di lavoro di revisione tra pari per ogni nuovo snippet sviluppato dal tuo team.

✨ Perché adorerai questo modello:

Tieni traccia dei metadati tecnici: registra i linguaggi di programmazione, i framework specifici e lo stato della revisione di sicurezza utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per ogni prompt di ingegneria

Mappa le tempistiche di implementazione: usa usa la vista Gantt di ClickUp per visualizzare come i cicli di sviluppo e test dei prompt si allineano con le attività cardine dei tuoi sprint di ingegneria più ampi

Applica misure di sicurezza: standardizza un controllo obbligatorio "no codice proprietario" e un passaggio di revisione tra pari all'interno della descrizione dell'attività prima di qualsiasi esecuzione LLM

✅ Ideale per: Responsabili DevOps e ingegneri software senior che implementano un'assistenza IA sicura in contesti quali migrazioni di codebase complesse, flussi di lavoro di debug e sviluppo di funzionalità/funzioni.

8. Modello ClickUp di prompt ChatGPT per la gestione dei prodotti

Scarica il modello gratis Proteggi i prompt strategici relativi ai prodotti con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

I prompt relativi ai prodotti spesso gestiscono i "gioielli della corona" della tua strategia, dalle funzionalità/funzioni della roadmap non ancora rilasciate alle informazioni sensibili sulla concorrenza. Se l'accesso a questi input non è controllato, rischi di esporre dati di alto livello a stakeholder non autorizzati o di divulgare accidentalmente modelli di prezzo prima che siano stati finalizzati.

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management offre un archivio sicuro con oltre 130 prompt predefiniti che coprono ogni aspetto, dalla stesura del PRD alla definizione delle priorità delle funzionalità/funzioni. Trasferisce la scoperta del prodotto dalle finestre di chat sparse in un ambiente controllato, dove il contesto strategico è protetto e condiviso solo con i membri del team autorizzati.

✨ Perché adorerai questo modello:

Applica un accesso granulare: utilizza utilizza le autorizzazioni di ClickUp per limitare la visibilità sui prompt sensibili, in modo che solo specifici responsabili di prodotto possano visualizzare o modificare la logica della roadmap strategica

Bozza con contesto dell'area di lavoro: Genera user story e PRD direttamente in ClickUp Docs, dove ClickUp Brain può estrarre le specifiche tecniche dal tuo backlog esistente

Standardizza i flussi di lavoro di discovery: classifica la tua libreria di prompt in categorie chiare, come classifica la tua libreria di prompt in categorie chiare, come analisi della concorrenza e valutazione delle funzionalità/funzioni, per mantenere il team allineato sulla metodologia

✅ Ideale per: Responsabili delle operazioni di prodotto e PM senior che coordinano attività di analisi e documentazione di grande importanza tra team interfunzionali di ingegneria e progettazione.

📚 Per saperne di più: Gemini vs. ChatGPT per la programmazione del codice

9. Modello ClickUp di prompt ChatGPT per la project management

Scarica il modello gratis Genera aggiornamenti di progetto più precisi dalle attività dell'area di lavoro con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management

La creazione manuale della reportistica sullo stato è notoriamente dispendiosa in termini di tempo e spesso porta ad aggiornamenti superficiali. Quando i PM copiano e incollano da note disparate, il risultato finale di solito perde le sfumature.

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management fornisce una struttura tecnica per queste attività quotidiane di supervisione. Avrai a disposizione una libreria di oltre 190 prompt verificati che funzionano con ClickUp Brain per trasformare l'attività in tempo reale dell'area di lavoro in riepiloghi chiari e fruibili per i tuoi stakeholder.

✨ Perché adorerai questo modello:

Contesto in tempo reale: genera riepiloghi basati sui dati effettivi dell'area di lavoro: ClickUp Brain estrae le informazioni da ClickUp Tasks, ClickUp Dashboards e genera riepiloghi basati sui dati effettivi dell'area di lavoro: ClickUp Brain estrae le informazioni da ClickUp Tasks, ClickUp Dashboards e ClickUp Monitoraggio del tempo

Feedback documentato: allega i commenti dei revisori direttamente all'attività del prompt utilizzando allega i commenti dei revisori direttamente all'attività del prompt utilizzando i commenti di ClickUp , in modo che i miglioramenti vengano monitorati insieme all'originale

Implementa categorie specializzate: accedi a prompt già vagliati per valutazioni dei rischi, panoramiche sulle risorse e briefing per gli stakeholder, al fine di mantenere una comunicazione professionale e coerente

✅ Ideale per: Responsabili PMO e project manager senior che coordinano deliverable ad alta velocità tra flussi di lavoro interfunzionali di ingegneria e marketing.

🎥 Ecco una guida visiva su come funzionano nella pratica i modelli di pianificazione dei progetti di ClickUp.

10. Prompt ChatGPT di ClickUp per il modello di scrittura

Scarica il modello gratis Mantieni una voce unificata del marchio in tutti i contenuti con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Writing

I flussi di lavoro che comportano un elevato volume di scrittura sono spesso il primo ambito in cui la coerenza del marchio inizia a vacillare. Se una proposta formale suona rigida mentre l'email di follow-up appare eccessivamente vivace, la tua comunicazione risulterà disarticolata e rischia di confondere il tuo pubblico.

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Writing funge da libreria definitiva per i risultati creativi del tuo team. Centralizza oltre 200 prompt verificati in una struttura di cartelle gestita, consentendoti di mantenere una voce unificata tra promemoria interni, testi per i social e proposte per clienti di alto profilo.

✨ Perché adorerai questo modello:

Centralizza le risorse creative: archivia ogni prompt in un sistema di cartelle strutturato per mantenere organizzate in un unico posto le sottocategorie come le email e i testi per i social

Aggiornare i prompt obsoleti: imposta imposta i promemoria di ClickUp per avvisare gli editori quando è il momento di effettuare una revisione della qualità o un aggiornamento della logica

Accedete a una logica collaudata: implementate un repository predefinito con oltre 200 prompt di scrittura che coprono ogni canale, da LinkedIn ai briefing interni per gli stakeholder

✅ Ideale per: Responsabili dei contenuti e responsabili della comunicazione che gestiscono cicli di pubblicazione ad alto volume all'interno dei reparti marketing interni o con agenzie partner esterne.

🎥 Scopri come i prompt negativi per l'IA migliorano la qualità dei contenuti, la chiarezza della scrittura, la generazione di immagini e i risultati di codifica, mantenendo al contempo i flussi di lavoro organizzati all'interno di ClickUp.

Come creare un framework di governance dei prompt con ClickUp

Disporre di modelli è il primo passaggio. È collegandoli in un sistema funzionante che la governance prende davvero piede. 👀

Definisci l'ambito della governance: Decidi quali team, casi d'uso e LLM rientrano nella governance. Ottieni feedback asincroni dagli stakeholder redigendo la politica in un documento ClickUp e effettuando la condivisione

Crea il tuo inventario dei prompt: Crea un repository centrale dei prompt in una cartella ClickUp dedicata. Tieni traccia dei metadati completi per ogni prompt (titolare, modello, versione, stato, livello di rischio, data dell'ultimo controllo) utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Tieni traccia, ordina e filtra il lavoro senza sforzo, trasformando i dati in informazioni utili con i campi personalizzati di ClickUp

Crea flussi di lavoro per l'acquisizione e l'approvazione: indirizza automaticamente i nuovi invii al revisore corretto in base al livello di rischio o al reparto, tramite la connessione del modello di richiesta e approvazione del progetto ClickUp alle Automazioni di ClickUp

Implementa il controllo delle versioni: Tieni traccia di ogni modifica ai prompt con il modello di gestione delle versioni di ClickUp. Mantieni una traccia di audit integrata tramite la cronologia delle attività e la cronologia delle revisioni di ClickUp Docs

Conserva le tracce di audit dei tuoi prompt con la Cronologia della pagina di ClickUp Documento

Pianifica verifiche ricorrenti: applica il modello di politica di verifica di ClickUp e utilizza le attività ricorrenti di ClickUp. Visualizza lo stato delle verifiche su tutti i prompt attivi a colpo d'occhio abbinandolo alle dashboard di ClickUp

Forma il tuo team: ottieni risposte alle domande sulle politiche di governance in tempo reale senza dover contattare il team di conformità: ClickUp Brain cerca per te nei documenti e nelle attività collegate

AICamp ha scoperto che i team che utilizzano librerie di prompt condivise hanno una produttività maggiore del 40% perché smettono di reinventare la ruota. E c'è di meglio: registrano un'adozione dell'IA più rapida del 60% in tutta l'azienda.

Smettete di gestire i prompt. Iniziate a migliorare le prestazioni.

La governance dei prompt è passata da concetto tecnico a realtà operativa. Per qualsiasi team il cui flusso di lavoro dipende dagli LLM, offre maggiore coerenza, maggiore sicurezza e meno costose sorprese.

La rivoluzione, tuttavia, non consiste solo nella creazione di una libreria di prompt migliore, ma nella capacità di gestire, controllare e migliorare tali prompt nello stesso luogo in cui il tuo team lavora effettivamente.

Colmando il divario tra l'intelligenza artificiale e l'esecuzione operativa, puoi abbattere i silos tra i dati dei prompt, gli standard del marchio e i piani di progetto. Ed è proprio questo che ti offre lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp, conservando tutte le tue informazioni, attività e discussioni del team in un unico posto.

Sei pronto a creare un flusso di lavoro che non si limiti a memorizzare i prompt, ma li esegua?

Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti sui modelli di governance dei prompt LLM

Qual è la differenza tra un modello di prompt e un modello di governance dei prompt?

Un modello di prompt è una struttura riutilizzabile per scrivere prompt LLM efficaci, con istruzioni da compilare. Un modello di governance dei prompt è il livello di policy e flusso di lavoro che controlla come tali modelli di prompt vengono creati, approvati, sottoposti a versioni e verificati all'interno del tuo team.

Come adattare i modelli di governance LLM per i prompt utilizzati su più modelli?

Aggiungi un campo "modello di destinazione" a ciascun modello in modo che i revisori possano valutare i rischi specifici del modello, come i limiti della finestra di contesto o le politiche di conservazione dei dati. Il flusso di lavoro di governance rimane lo stesso: cambiano solo i metadati e i criteri di valutazione a seconda del modello.

I team di piccole dimensioni possono trarre vantaggio dalla governance dei prompt LLM?

Sì, i team di piccole dimensioni risentono più rapidamente dell'incoerenza dei prompt perché hanno meno margine per assorbire gli errori. Anche una configurazione essenziale con una libreria di prompt condivisa, un titolare e una revisione trimestrale previene la deriva prima che si aggravi.

In che modo la governance dei prompt si collega alle pratiche esistenti di governance dei dati?

La governance dei prompt è un sottoinsieme della vostra strategia più ampia di governance dei dati. Applica gli stessi principi — controllo degli accessi, audit trail, classificazione e gestione del ciclo di vita — specificamente ai prompt e agli output che fanno parte del flusso dei vostri LLM.