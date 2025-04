Un contenuto coinvolgente può promuovere i vostri prodotti/servizi, invogliare i lettori all'acquisto e farvi diventare il loro marchio di riferimento. Ma creare contenuti è così divertente come sembrano i risultati? SÌ!

La tecnologia è qui per aiutarvi e ChatGPT è il vostro nuovo migliore amico. Se state lottando contro il blocco dello scrittore, se state facendo un brainstorming di idee o se state lucidando un paragrafo difficile, abbiamo i migliori suggerimenti e trucchi per aiutarvi a impostare il vostro processo di creazione di contenuti utilizzando l'intelligenza artificiale.

Scoprite come utilizzare ChatGPT per la creazione di contenuti, scoprite il suo potenziale e lasciate che vi presentiamo un altro strumento più potente Generatore di contenuti IA .

⏰60 secondi di riepilogo/riassunto

ChatGPT è un chatbot basato su un modello di elaborazione del linguaggio naturale creato da OpenAI

Risponde alle query degli utenti sulla base dei dati forniti dagli esseri umani

Volete che ChatGPT crei contenuti? Scrivete prompt dettagliati e pieni di contesto e definite tutti i requisiti per il tipo di contenuto necessario come input

ClickUp è un'alternativa a ChatGPT che utilizza l'IA sotto forma di ClickUp Brain per automatizzare la generazione dei contenuti

ClickUp si integra con l'area di lavoro per comprendere il processo e non ha bisogno di inserire tutto da zero nei prompt per generare il testo

ClickUp Brain non solo è in grado di scrivere contenuti da zero per voi, ma agisce anche come project manager e knowledge manager con funzionalità quali Q&A in linguaggio naturale, riepilogare/riassumere e aggiornare in modo automatizzato lo stato di avanzamento

Come funziona ChatGPT?

ChatGPT, creato da OpenAI, è un chatbot di conversazione con un modello linguistico di grandi dimensioni che risponde alle query dell'utente rispondendo a prompt di scrittura . Lo strumento apprende da enormi quantità di dati di addestramento e utilizza le capacità di elaborazione del linguaggio naturale per generare risposte contestuali.

via ChatGPT Ecco le ultime versioni di ChatGPT per aiutarvi nelle vostre esigenze di creazione di contenuti:

GPT-4o mini e GPT-4o per generare testo e comprendere immagini

e per generare testo e comprendere immagini o1-mini e o1-preview per rispondere a prompt o domande che richiedono capacità di ragionamento avanzate

e per rispondere a prompt o domande che richiedono capacità di ragionamento avanzate DALL-E 3 per creare immagini

per creare immagini Un modello vocale (utilizzando GPT-4o) per rispondere a query audio in tempo reale

(utilizzando GPT-4o) per rispondere a query audio in tempo reale Un modello di ricerca per cercare nel web, riepilogare/riassumere e citare informazioni importanti

🧠 Fatto divertente: A partire dal 2023, le aziende americane risparmieranno fino a 50.000-70.000 dollari utilizzando ChatGPT.

Prezzi di ChatGPT

Sapere quanto si spenderà per il modello di elaborazione del linguaggio naturale è l'ideale prima di decidere come utilizzare ChatGPT per i contenuti. La maggior parte delle vostre esigenze può essere soddisfatta da una versione gratuita, ma le versioni a pagamento possono dare risultati migliori per contenuti specializzati.

ChatGPT 3.5: versione Free

versione Free ChatGPT Plus: $20/mese

$20/mese ChatGPT Team: $25/utente al mese (requisito minimo di 2 postazioni utente)

$25/utente al mese (requisito minimo di 2 postazioni utente) ChatGPT Enterprise: Prezzo personalizzato

Da fare? L'amministratore delegato di KPMG India, Yezdi Nagporewalla, ha messo in discussione la famosa teoria secondo la quale Gli strumenti di IA sostituiranno gli esseri umani . Ha invece incoraggiato un approccio ibrido uomo-IA per aumentare la produttività e ha condiviso il fatto che i CEO continueranno ad assumere anno dopo anno.

Come usare ChatGPT per la creazione di contenuti

Dalla scrittura creativa all'ottimizzazione delle risorse esistenti, ecco sei modi per utilizzare ChatGPT per la creazione di contenuti:

1. Redigere un post sul blog

ChatGPT può prendere le vostre idee e creare bozze strutturate di blog o descrizioni di prodotti, evitandovi di fissare una pagina vuota all'infinito.

Sia che dobbiate sviluppare un'introduzione unica, generare spiegazioni dettagliate per i concetti o scrivere conclusioni sensate, adattate lo strumento alle vostre esigenze e redigete un contenuto a lungo termine in pochi secondi.

Esempio: Se siete un esperto di marketing e state scrivendo un post su un blog sulle tendenze del packaging ecologico, potete chiedere a ChatGPT di redigere un pezzo informativo e accattivante.

Prompt: " Scrivi un [limite di parole] blog post su [argomento] per [definire il tuo traguardo]"

Scrivi un [limite di parole] blog post su [argomento] per [definire il tuo traguardo]" Risposta:

via ChatGPT 👀 Lo sapevi? ChatGPT ha accumulato 57 milioni di utenti attivi nel suo primo mese. Google Translate ha impiegato sei anni e mezzo per raggiungere questa attività cardine.

2. Generare titoli e meta-descrizioni

I titoli e le meta-descrizioni sono necessari per posizionarsi nei motori di ricerca. A volte sono anche i più difficili da scrivere.

ChatGPT può aiutarvi a essere creativi suggerendovi idee di titoli e meta descrizioni SEO-friendly. Raggiungere il perfetto equilibrio tra creatività e ottimizzazione può essere difficile, ma lo strumento di IA lo rende più facile.

Da fare, tuttavia, è aggiungere un limite di parole nei prompt.

Esempio: Nel generare un titolo e una meta descrizione per un post sui benefici dell'ingegneria prompt, ricordate di includere quanti suggerimenti desiderate per ciascuno e il relativo limite di caratteri.

Prompt per il titolo: " Scrivi [numero di titoli] per un post del blog su [argomento del blog]. Il contenuto ha come traguardo [il vostro pubblico]. Mantenete i titoli entro [il limite di caratteri]"

Scrivi [numero di titoli] per un post del blog su [argomento del blog]. Il contenuto ha come traguardo [il vostro pubblico]. Mantenete i titoli entro [il limite di caratteri]" Risposta:

Pro Tip: Volete scoprire le lacune di un contenuto esistente sui motori di ricerca per poterle colmare con un vostro pezzo? Incollate il contenuto esistente e incompleto in ChatGPT e suggeritegli di porre domande, identificare lacune e suggerire modi per aggiungere valore.

Ripetete il processo simile per le meta-descrizioni utilizzando il seguente prompt:

Prompt per la meta descrizione: _Scrivi [numero di descrizioni] per un post sul [argomento del blog]. Il contenuto è rivolto a [pubblico di riferimento]. Mantenere le meta-descrizioni entro [il limite di caratteri]

_Scrivi [numero di descrizioni] per un post sul [argomento del blog]. Il contenuto è rivolto a [pubblico di riferimento]. Mantenere le meta-descrizioni entro [il limite di caratteri] Risposta:

3. Ottimizzazione del contenuto

ChatGPT può anche occuparsi dell'ottimizzazione dei contenuti. Utilizzatelo per inserire parole chiave pertinenti senza sembrare forzato per aumentare le classifiche e la leggibilità. Semplifica le frasi complesse senza perdere profondità o riscrive le sezioni per coinvolgere diversi segmenti di pubblico. Inoltre, è in grado di generare CTA convincenti e di identificare le opportunità di collegamento interno ed esterno per migliorare ulteriormente la SEO.

Esempio: Quando scrivete un post sul blog sulle strategie di marketing dei contenuti, chiedete a ChatGPT di suggerirvi come includere naturalmente parole chiave correlate come "strategie di contenuto SEO".

È un modo semplice per garantire che il contenuto venga notato senza perdere qualità.

Prompt: " Riscrivi questo paragrafo per includere le parole chiave ´[keyword ideas´] in modo naturale"_

Riscrivi questo paragrafo per includere le parole chiave ´[keyword ideas´] in modo naturale"_ Risposta:

Leggi anche: Guida all'utilizzo dell'IA nel marketing dei contenuti

4. Scrivere post sui social media

I post sui social media sono stravaganti, di conversazione, informativi e memorabili, tutto insieme. È un'attività cardine da raggiungere quando si inizia a scrivere o si ha un programma super-specifico con contenuti brevi. Strumenti di IA per la scrittura possono creare testi pubblicitari (come gli annunci di Google), redigere un intero post e persino scrivere didascalie per i social media, sperimentando diversi stili di scrittura.

Ricordate: I prompt devono essere specifici e descrittivi per evitare che ChatGPT produca risultati generici.

Esempio: Volete iniziare un thread su Twitter (o su X) per discutere le sfide della creazione di contenuti. Potete usare ChatGPT per generare contenuti sullo stesso argomento dandogli un prompt pertinente, istruzioni per la tonalità e un limite di parole.

Prompt: " Scrivi un post relazionabile su [specificare la piattaforma di social media] su [argomento]. Concentratevi su [definite le vostre preoccupazioni principali/punti di discussione]. Offrire suggerimenti praticabili a ´[requisiti dell'argomento]. Suddividere i tweet in [numero di tweet desiderati per il thread]. I tweet devono rientrare nel [limite di parole] e mantenere un tono amichevole e colloquiale. Strutturate il thread con un forte aggancio, punti dettagliati e un invito all'azione alla fine. Ricordate che il thread è destinato al ´[pubblico di traguardo´]"

Scrivi un post relazionabile su [specificare la piattaforma di social media] su [argomento]. Concentratevi su [definite le vostre preoccupazioni principali/punti di discussione]. Offrire suggerimenti praticabili a ´[requisiti dell'argomento]. Suddividere i tweet in [numero di tweet desiderati per il thread]. I tweet devono rientrare nel [limite di parole] e mantenere un tono amichevole e colloquiale. Strutturate il thread con un forte aggancio, punti dettagliati e un invito all'azione alla fine. Ricordate che il thread è destinato al ´[pubblico di traguardo´]" Risposta:

5. Generare script per i video

La scrittura di sceneggiature è una scuola diversa di creazione di contenuti. Scrivere sceneggiature di video può sembrare di fare i salti mortali, bilanciando creatività e tempismo e mantenendo il pubblico sveglio (e divertito).

Entrare Strumenti di IA per la creazione di contenuti i vostri aiutanti sceneggiatori! Se avete bisogno di un'introduzione veloce, di un cliffhanger per la parte centrale o di un'outro da far cadere il microfono, loro vi coprono le spalle.

Possono lavorare anche con un prompt del tipo: "Scrivi un video divertente di 2 minuti per un marchio che promuove una scatola di caffè in sottoscrizione"

📌 Esempio:

Prompt: " Agire come uno sceneggiatore creativo. Scrivete una sceneggiatura video divertente e coinvolgente per [argomento della sceneggiatura video]. Il tono deve essere spiritoso e colloquiale, in grado di attrarre [definire il pubblico]. Includere una frase di apertura accattivante, una sezione centrale umoristica che metta in evidenza il problema e la soluzione, e una call-to-action finale memorabile che incoraggi gli spettatori a [la vostra CTA]"

Agire come uno sceneggiatore creativo. Scrivete una sceneggiatura video divertente e coinvolgente per [argomento della sceneggiatura video]. Il tono deve essere spiritoso e colloquiale, in grado di attrarre [definire il pubblico]. Includere una frase di apertura accattivante, una sezione centrale umoristica che metta in evidenza il problema e la soluzione, e una call-to-action finale memorabile che incoraggi gli spettatori a [la vostra CTA]" **Risposta: "Non è un'idea

Suggerimento: È possibile controllare la condivisione dei dati in ChatGPT. Aprire lo strumento di IA e fare clic sull'icona del proprio profilo nell'angolo in alto a destra. Andare su Impostazioni e selezionare Controlli dati nel menu. Toggl la prima impostazione, "Migliora il modello per tutti", su Off. Questo impedirà al modello di utilizzare i vostri input come dati di allenamento.

6. Brainstorming di idee per gli argomenti

Fate un brainstorming di argomenti per il blog, create una strategia di contenuti o scoprite il tema di una campagna lanciando un suggerimento, e ChatGPT lo farà.

È il brainstorming senza gli sguardi vuoti e i silenzi imbarazzanti: perfetto per quando avete bisogno di idee, in modo veloce e divertente!

Esempio: Se dite: "Suggerisci 10 idee di blog sulla finanza personale per i millennial", ChatGPT creerà argomenti come "Come distruggere i prestiti degli studenti senza piangere" o "Attività collaterali che pagano davvero le bollette"

Prompt: " Agire come stratega dei contenuti creativi. Ho bisogno di [numero di idee] su [argomento] specificamente per [TA]. Concentratevi su temi pratici, coinvolgenti e relazionabili, che affrontino sfide comuni come [concetti fondamentali del contenuto]. Il tono deve essere informale, spiritoso e accessibile"

Agire come stratega dei contenuti creativi. Ho bisogno di [numero di idee] su [argomento] specificamente per [TA]. Concentratevi su temi pratici, coinvolgenti e relazionabili, che affrontino sfide comuni come [concetti fondamentali del contenuto]. Il tono deve essere informale, spiritoso e accessibile" Risposta:

👀Da fare? Mentre ChatGPT è attivo in 161 paesi alcuni paesi del mondo non hanno ancora adottato il modello di elaborazione del linguaggio naturale. Alcuni di essi sono Cina, Russia, Venezuela e Afghanistan.

Limiti dell'uso di ChatGPT per la creazione di contenuti

Sebbene ChatGPT abbia il potenziale per diventare lo strumento ideale per la creazione di contenuti di alta qualità, senza informazioni dettagliate nei prompt potrebbe essere difficile lavorare con esso.

Maggiore è il contesto che si può fornire a ChatGPT, migliore sarà il contenuto che potrà offrire. Ma c'è un altro ostacolo: ChatGPT ripete i suoi schemi di scrittura per argomenti diversi, prompt per imparare a scrivere come modificare il contenuto dell'IA .

Pertanto, utilizzare ChatGPT senza conoscerne i limiti può portare a contenuti generati dall'IA di qualità inferiore. Se non volete questo, tenete a mente questi limiti:

La versione gratuita di ChatGPT ha un limite di 2048 caratteri per prompt, quindi è necessario suddividere un prompt lungo in sezioni più piccole

ChatGPT genera contenuti basati su dati forniti dagli esseri umani. Per questo motivo, è incline a commettere errori, come la fuorvianza di informazioni fattuali e la citazione di fonti sbagliate

Copyleaks ha rivelato che quasi il 60% di ChatGPT è plagiato. Questa pratica può mettere la vostra azienda in un dilemma morale. Per questo motivo, anche gli utenti devono impararecome umanizzare i contenuti dell'IA Se la modifica costante del testo dell'IA o il limite di caratteri della versione gratuita del modello linguistico di grandi dimensioni vi infastidiscono, potete cercare Alternative a ChatGPT , come ad esempio ClickUp .

Leggi anche: ChatGPT vs. ClickUp: Quale strumento di IA generativa è il migliore?

Utilizzo di ClickUp Brain per la creazione e la scalabilità dei contenuti

Sebbene ChatGPT sia ottimo per il brainstorming, a volte ha bisogno di troppe informazioni per rispondere. Poiché non è a conoscenza del vostro contesto di lavoro, dovete inserire ogni dettaglio nel prompt, il che rende l'esercizio molto lungo. ClickUp è invece il vostro compagno di lavoro. È l'app ideale per il lavoro, che centralizza tutti i dati dei progetti e dell'area di lavoro e migliora le azioni con l'IA, in modo da essere sempre al top della produttività!

Prendiamo ad esempio una giornata nella vita di un esperto di marketing dei contenuti.

La mattina inizia con un brainstorming di idee per il blog con l'assistente ClickUp AI, ClickUp Brain . Poi, si creano dei file separati Attività di ClickUp per ogni post del blog e assegnarlo agli autori giusti. Utilizzano Documenti di ClickUp per rivedere le bozze dei post e collaborare senza problemi al feedback con commenti in linea, menzioni e modifiche in tempo reale.

Entro il pomeriggio, monitorano le sequenze di campagna in Visualizzazione del calendario di ClickUp e prima di staccare la spina, rivedono gli aggiornamenti automatici delle attività per rimanere allineati senza muovere un dito.

ClickUp può facilmente diventare il vostro software per il flusso di lavoro dei contenuti soprattutto con le sue funzionalità di IA e automazione che lavorano al vostro fianco.

Un assistente interno di IA

ClickUp Brain è stato progettato per essere il vostro compagno di connessione tra attività, documenti, persone e la base di conoscenze della vostra azienda. È come avere un collega super-organizzato e ultra-intelligente che non va mai in vacanza!

L'AI Writer for Work di Brain è la soluzione ideale per creare contenuti rapidi e di qualità all'interno dello strumento. Raccoglie informazioni da tutte le vostre app in connessione, quindi non vi suggerirà di scrivere di cani quando la vostra azienda vende cibo per gatti.

ClickUp Brain

Ha alcuni trucchi interessanti nella manica:

Assistenza ininterrotta alla scrittura: Redigere post di blog e descrizioni di prodotti o creare contenuti per i social media utilizzando IA Writer. Si integrerà senza problemi nel vostro flusso di lavoro e vi offrirà suggerimenti che corrispondono al vostro stile

ClickUp Brain

Controllo ortografico, editor e strumento di riepilogazione integrati: Controlla l'ortografia nei documenti e nelle attività, modifica con l'IA e riepiloga il contenuto in pochi minuti senza intervento manuale. Niente più errori di battitura o grammaticali imbarazzanti!

ClickUp Brain

**Chiedete all'IA di creare contenuti per email di sensibilizzazione, risposte calde, avvisi di una riga, ecc. Con ClickUp Brain, Da fare non è necessario seguire corsi di perfezionamento insull'utilizzo dell'IA per il copywritingsì, è così intuitivo

ClickUp Brain

Generazione di modelli: Generazione istantanea di modelli per attività, documenti e progetti, adatti a qualsiasi caso d'uso

ClickUp Brain

Dimenticate i prompt lunghi come pagine: Dimenticatevi di preoccuparvi dei prompt dettagliati con lo strumento di scrittura ClickUp AI. Capisce il linguaggio semplice e crea contenuti di alta qualità in base alla capacità di comprendere la vostra organizzazione, senza che dobbiate spiegare minuziosamente ogni dettaglio

ClickUp Brain

Tradurre senza conoscere la lingua: Utilizzare lo strumento per tradurre contenuti generati dall'IA o testi scritti dall'uomo all'interno dell'ecosistema ClickUp

ClickUp Brain

Gestione efficiente dei documenti

ClickUp Docs è una funzionalità/funzione versatile che consente di creare, modificare e condividere documenti all'interno del flusso di lavoro. Il vostro taccuino digitale è sempre organizzato e integrato con i vostri progetti.

In che modo ClickUp Docs migliora la creazione dei contenuti?

Immaginate di redigere un post per il blog in collaborazione con il vostro team, di collegarlo al calendario dei contenuti, di assegnare attività grafiche e di ottimizzazione SEO e di monitorare lo stato di avanzamento, il tutto all'interno della stessa piattaforma. ClickUp Docs lo rende possibile, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro e tenendo tutto insieme.

ClickUp Docs offre diversi vantaggi:

Documentazione centralizzata : Conserva tutti i contenuti, dalle bozze del blog alle strategie di marketing, in un unico posto per non dover più cercare in cartelle o app infinite

: Conserva tutti i contenuti, dalle bozze del blog alle strategie di marketing, in un unico posto per non dover più cercare in cartelle o app infinite Collaborazione in tempo reale: Lavorate contemporaneamente con il vostro team sui documenti, modificando e condividendo istantaneamente i feedback per una migliore creazione dei contenuti

Collaborazione per la modifica dal vivo in ClickUp Documenti con la collaborazione istantanea e dal vivo di ClickUp

Integrazione con i flussi di lavoro: Collegate i vostri documenti direttamente alle attività, ai progetti e ad altri flussi di lavoro all'interno di ClickUp e assicuratevi che la creazione di contenuti sia collegata al project management generale

Connessione di ClickUp Docs ai vostri flussi di lavoro per rendere efficiente la gestione dei documenti

Personalizzazione e formattazione : Utilizzate ricche opzioni di formattazione, modelli e stili per rendere i vostri documenti informativi e visivamente accattivanti

: Utilizzate ricche opzioni di formattazione, modelli e stili per rendere i vostri documenti informativi e visivamente accattivanti Condivisione sicura: Controllare chi può visualizzare o modificare i documenti con le impostazioni di privacy

Condivisione di ClickUp Docs con un link pubblico o privato

Software di marketing

ClickUp è anche una piattaforma di produttività all-in-one per i team di marketing per il brainstorming, il piano e l'esecuzione dei loro programmi. Dalle campagne multicanale agli eventi globali, ClickUp Marketing Project Management Software offre un'area di lavoro flessibile che si adatta alle esigenze del team.

Ecco come ClickUp Marketing può aiutarvi:

Piano ed esecuzione delle campagne: Accelerate le vostre campagne di marketing e la creazione di contenuti con ClickUp Brain. Generate idee per le campagne, briefing sui contenuti, blog, case study, email e altro ancora

Scrivere un caso di studio di marketing con ClickUp Brain

Collaborazione tra più team: Mantenete il vostro team sulla stessa pagina utilizzando i documenti, le lavagne online e gli strumenti di Correzione di bozze di ClickUp per la collaborazione nel marketing, assicurando che ogni membro del team sia in sincronizzazione in ogni passaggio

Utilizzare le lavagne online di ClickUp per l'assegnazione di utenti e attività di ClickUp

Visual project management: Visualizzate lo stato di avanzamento degli obiettivi con la trasparenza di tutto il team con l'aiuto di Grafici Gantt di ClickUp , sequenze temporali e calendari per aiutarvi a vedere le tempistiche e ad eseguire con sicurezza, migliorando la produttività ed eliminando i colli di bottiglia

Usare la Vista Gantt di ClickUp per visualizzare le attività e le dipendenze

Analisi dei dati e reportistica: Tracciate e analizzate in dettaglio lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi di marketing con ClickUp dashboard che contestualizzano le attività in connessione con la vostra roadmap e con i piani di go-to-market

Monitoraggio dello stato dei progetti con ClickUp Dashboard

Integrazione con gli strumenti preferiti: Migliorate le prestazioni del vostro team di marketing grazie alla connessione di ClickUp con oltre 1000 integrazioni native bidirezionali, tra cui HubSpot, Zoom, G Suite, Slack e altri ancora

Oltre a questi strumenti, potete anche utilizzare modelli di calendario dei contenuti di ClickUp per eliminare la seccatura di partire da zero. Esploriamo alcuni di essi!

Il Modello di calendario dei contenuti di ClickUp è un modello pronto all'uso e completamente personalizzabile che vi aiuta a pianificare, organizzare e monitorare i contenuti durante l'anno. Utilizzatelo per mantenere un programma di pubblicazione coerente e per collaborare con il vostro team.

Scaricare questo modello /%cta/

Questo modello vi permette di:

Visualizzare il piano dei contenuti a modo vostro: vedere le scadenze sul calendario, gestire i flussi di lavoro con un pannello in stile Kanban o monitorare lo stato di avanzamento attraverso una sequenza temporale dettagliata per individuare rapidamente le lacune o i colli di bottiglia nel vostro programma

Monitoraggio della posizione di ogni contenuto nella pipeline di produttività per sapere se è bloccato in fase di approvazione o se è pronto per essere messo in onda

Assegnare attività al team, ricevere un feedback direttamente sull'attività e assicurarsi che tutti siano allineati senza interminabili thread di email

Automazioni di promemoria per far sì che tutto si svolga in modo puntuale

Monitorate le metriche chiave, come le sequenze di pubblicazione e le percentuali di coinvolgimento, in un unico posto.

Un altro fantastico planner è il Modello di scalatura della produzione di contenuti di ClickUp . Offre un flusso di lavoro strutturato che rispecchia il processo interno di scalatura dei contenuti di ClickUp, consentendo di aumentare la produzione di contenuti senza compromettere la qualità.

L'implementazione di questo modello può migliorare la produttività dei contenuti, ridurre i tempi di pubblicazione e mantenere standard di alta qualità, elementi cruciali per strategie di content marketing efficaci.

Scaricare questo modello /%cta/

Le funzionalità/funzione chiave di questo modello sono:

Organizzare la pipeline dei contenuti, assicurando un flusso costante di idee pronte per lo sviluppo

Offre visibilità al flusso di lavoro, aiutandovi a identificare i colli di bottiglia e a gestire le scadenze

Consente di creare flussi di lavoro personalizzati che si allineano ai processi specifici del team, contribuendo alla produttività e alla chiarezza

Migliorare la comunicazione del team e garantire che tutte le parti interessate siano allineate durante il processo di creazione dei contenuti

Consentire al team di ampliare il lavoro richiesto sui contenuti, favorendo la crescita del traffico organico e dell'engagement

Inoltre, i seguenti modelli facilitano il processo di creazione dei contenuti.

Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Create piani settimanali per i contenuti e la distribuzione dei chiodi con Modello di calendario dei contenuti di ClickUp . È l'ideale per determinare esattamente dove, quando e come i contenuti saranno mostrati al pubblico di riferimento. E la parte migliore? Permette di centralizzare le approvazioni dei client e le risorse di contenuto in un unico luogo per ridurre al minimo il tira e molla e far uscire i contenuti più velocemente.

Il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Elevate la vostra strategia dei contenuti con Modello di piano dei contenuti di ClickUp che offre un approccio strutturato all'organizzazione delle iniziative sui contenuti. Include stati personalizzati per monitorare gli stati di avanzamento nelle varie fasi, campi personalizzati per acquisire informazioni vitali (come il tipo di contenuto, lo scopo e altro ancora) e visualizzazioni dinamiche (Bacheca, Calendario) per una supervisione completa. Questo modello promuove la collaborazione tra i membri del team, assicurando che tutte le attività siano chiaramente assegnate e che le scadenze siano rispettate in modo efficiente.

Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Semplificate le operazioni sui contenuti con Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp è stato pensato per i team che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro. Questo modello presenta funzionalità/funzioni personalizzate per tracciare i contenuti dall'inizio alla pubblicazione. Sono inoltre disponibili funzionalità di project management come il monitoraggio del tempo e le dipendenze delle attività per gestire facilmente grandi quantità di contenuti.

Cliente di ClickUp, SidBabla , coordinatore del programma di benessere presso il Dartmouth College - Student Wellness Center, ha condiviso le sue idee sull'uso di ClickUp per creare contenuti:

Usiamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) e chi è il principale designer. Inoltre, elimina tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare i compiti e i passaggi successivi (al servizio della necessità di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti)_

Sid Babla, coordinatore del programma di benessere presso il Dartmouth College - Centro benessere studenti

Leggi anche: 7 modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più veloce

Creare contenuti senza sforzo con ClickUp

ChatGPT è veloce, creativo e può aiutarvi a fare brainstorming.

Ma siamo realisti: non è perfetto.

La versione gratuita ha un limite di caratteri, per cui si devono scrivere continuamente prompt di dimensioni ridotte che non sono il massimo per ottenere un risultato corretto. Inoltre, può inciampare nei fatti e presentare potenziali insidie per il plagio. Bisogna fare molta attenzione quando lo si usa e verificare ogni cosa. Inoltre, scrivere prompt dettagliati per fornire un contesto richiede molto tempo.

ClickUp Brain risolve questi problemi grazie alla comprensione contestuale del ruolo, del progetto e dei requisiti del team. Non ha bisogno di lunghi prompt perché è in grado di recuperare i dettagli giusti dall'area di lavoro di ClickUp e di adattare il suo stile di scrittura al vostro senza sforzo.

Il tutto è completato da modelli, automazioni e gestione dei documenti che consentono di gestire l'intera pipeline di produzione dei contenuti e il flusso di lavoro in un unico luogo.

Che abbiate bisogno di aiuto per monitorare le scadenze, collaborare con il vostro team o assicurarvi che la vostra strategia di contenuto sia a punto, ClickUp vi aiuta a produrre con sicurezza un lavoro di cui potete essere orgogliosi. Iscriviti a ClickUp gratis e sperimentate voi stessi!