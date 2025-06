il 2022 è stato un anno significativo per l'intelligenza artificiale. È esplosa nella coscienza pubblica con il lancio di ChatGPT di OpenAI. Oggi, l'IA è senza dubbio l'argomento più caldo del pianeta, che fa discutere tutti.

Ma vi siete mai chiesti chi sono i veri MVP (most valuable player) dietro assistenti IA intelligenti e conversazionali come Claude, ChatGPT e Google Gemini?

Ingegneri prompt.

Scrivono prompt che insegnano ai modelli linguistici come ChatGPT a comprendere e rispondere agli input umani. E sono molto richiesti.

Si tratta di un potenziale di crescita davvero notevole.

Allora, come si fa a entrare nel mondo del prompt engineering?

Di seguito, abbiamo fornito una roadmap passo dopo passo su come diventare un ingegnere di prompt. Che tu sia un appassionato di IA o un professionista con un background in scienza dei dati o intelligenza artificiale, abbiamo consigli pratici e spunti pronti per te.

E se sei uno studente o uno sviluppatore curioso di conoscere il mondo dell'IA e gli incredibili strumenti di IA generativa che spingono gli ingegneri a contribuire alla sua creazione, assicurati di dare un'occhiata alle nostre risorse gratuite qui sotto.

Da leggere assolutamente 10 strumenti di IA per l'istruzione degli studenti nel 2024 i 10 migliori strumenti di IA per sviluppatori nel 2024

Chi è un ingegnere di prompt?

Un ingegnere di prompt è specializzato nella creazione di richieste chiare ed efficaci, chiamate prompt, per modelli linguistici come ChatGPT o Claude. Sebbene chiunque possa digitare i prompt, le organizzazioni assumono ingegneri di prompt per le loro competenze uniche che possono produrre risultati più accurati e approfonditi.

Per esempio, immaginate di creare una pagina di login utilizzando Python attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT o Perplexity.

Un utente normale potrebbe fornire un semplice prompt come "Come creare una pagina di login utilizzando Python" per ottenere una risposta generica con informazioni di base.

D'altra parte, un ingegnere di prompt con la conoscenza delle interazioni LLM e dei prompt specifici potrebbe dire qualcosa del genere: "Fornisci una guida passo passo per creare una pagina di login sicura in Python utilizzando Flask e SQLAlchemy, comprese le tecniche di autenticazione e hashing delle password. "

Naturalmente, il prompt dettagliato dell'ingegnere di prompt produrrà risultati su misura, molto più approfonditi e strutturati.

Perché? Perché il prompt engineer ha guidato l'assistente IA a concentrarsi su aspetti specifici dell'attività.

Gli ingegneri di prompt sanno anche come utilizzare il contesto e condurre conversazioni per sfruttare appieno le capacità dell'IA. Inoltre, sono consapevoli di: Quando e dove utilizzare parole chiave specifiche nei prompt

Come progettare prompt ideali per la massima comprensibilità

Quando fornire ulteriori contestualizzazioni o limitazioni

L'abilità di un ingegnere di prompt nel scrivere istruzioni chiare sfrutta tutto il potenziale dell'IA per attività come la correzione di bozze di documenti legali o la scrittura di risposte al servizio clienti, tra le altre cose.

In quanto tali, gli ingegneri prompt studiano il comportamento dell'intelligenza artificiale, cercando modi per migliorare le prestazioni e ridurre i pregiudizi perfezionando i prompt utilizzati per interagire con questi sistemi.

Il ruolo di un ingegnere di prompt

Il ruolo di un ingegnere di prompt è semplice: creare e perfezionare prompt che aiutino i modelli linguistici di grandi dimensioni a svolgere le attività in modo accurato e coerente.

Alcune delle responsabilità di ingegneria dei prompt e delle attività quotidiane includono:

Creare prompt chiari, concisi e specifici che guidino i modelli di IA a produrre i risultati o i comportamenti desiderati

Utilizzo di metodi avanzati come l'apprendimento con pochi esempi, il prompting a catena di pensieri e l'IA costituzionale per migliorare gli LLM

Lavorando a stretto contatto con team interfunzionali come data scientist e designer UX/UI per integrare e implementare il modello di IA su diverse piattaforme

Perfezionamento e miglioramento costanti dei prompt , adattandoli per mantenerne l'accuratezza

Valutazione delle prestazioni dei prompt tramite impostazione di metriche e benchmark

Collaborazione con esperti in materia in campi specifici (come diritto, finanza, sanità) per creare prompt specializzati

Creazione e gestione di librerie di modelli di prompt riutilizzabili per accelerare lo sviluppo di varie applicazioni

Partecipazione a discussioni di team, revisioni di codici e sessioni di condivisione delle conoscenze

Rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nelle tecnologie IA, NLP (Natural Language Programming) e NLU (Natural Language Understanding)

Competenze necessarie per diventare un ingegnere di prompt

Se sei interessato al ruolo di ingegnere prompt, devi sviluppare le seguenti competenze:

Analisi dei dati

Gli ingegneri di prompt devono possedere eccellenti capacità analitiche per interpretare i dati, valutare le prestazioni dei prompt e prendere decisioni informate.

Per ottimizzare l'efficacia dei prompt, devono analizzare informazioni complesse, identificare modelli e ricavare informazioni significative dai dati della piattaforma IA.

In questo caso, avere una conoscenza preliminare delle tecniche e degli strumenti di analisi dei dati è un vantaggio importante.

Pensiero strategico

Per avere successo come ingegnere di prompt IA, è necessario avere una mentalità strategica per allineare lo sviluppo dei prompt con gli obiettivi organizzativi e le esigenze degli utenti.

Il pensiero strategico consente di pianificare e realizzare iniziative di prompt engineering che migliorano le prestazioni dei sistemi di IA e il coinvolgimento degli utenti.

Se avete già creato e testato prompt IA, in particolare con modelli importanti come GPT e piattaforme come ChatGPT, questo vi aiuterà a sviluppare rapidamente queste competenze.

Problem solving e conoscenza dell'IA

Per superare le sfide nello sviluppo di prompt e nella formazione di modelli di IA, avrete bisogno di forti capacità di problem solving e di una buona conoscenza delle tecnologie di IA come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'apprendimento automatico (ML) e l'apprendimento profondo (DL).

I concetti di NLP come la tokenizzazione, l'analisi del sentiment e il riconoscimento delle entità denominate forniscono informazioni dettagliate su come funzionano modelli come ChatGPT. Nel frattempo, i principi e gli algoritmi di machine learning, comprese le reti neurali utilizzate nel NLP, aiutano a comprendere il comportamento dei modelli di IA.

Inoltre, se conosci framework di deep learning come TensorFlow e PyTorch, sarai in grado di progettare prompt che completano i punti di forza del modello e producono risposte di alta qualità.

Con le competenze di problem solving, sarai in grado di identificare i problemi, proporre soluzioni e migliorare i prompt generati dall'IA senza alcuna difficoltà.

Creatività

La competenza tecnica da sola non basta per essere un ingegnere prompt; bisogna anche essere creativi.

Gli ingegneri prompt semplificano problemi complessi del mondo reale in formati che i modelli linguistici di grandi dimensioni possono gestire, utilizzando prompt ben strutturati. Sono inoltre necessarie capacità creative per analizzare i risultati dei modelli, trovare nuovi modi per migliorare le prestazioni e ridurre i pregiudizi in questi modelli.

In campi specializzati come quello legale o sanitario, la creatività è importante per adattare i prompt in modo accurato. Aiuta anche a scomporre idee complesse per un pubblico eterogeneo utilizzando la narrazione e un linguaggio semplice.

Negoziazione con team interfunzionali

Gli ingegneri esperti di prompt collaborano spesso con team diversi, tra cui product manager, esperti in materia e data scientist, per comprendere i requisiti e creare prompt efficaci.

Quindi, è necessario negoziare priorità, sequenze e risorse con i vari stakeholder per garantire che lo sviluppo avvenga senza intoppi.

È inoltre fondamentale che gli ingegneri prompt discutano le linee guida etiche con la leadership per ridurre al minimo rischi quali pregiudizi o risultati dannosi.

Capacità di leadership

Poiché il prompt engineering sta diventando sempre più importante nello sviluppo di prodotti IA, i prompt engineer potrebbero dover guidare team o iniziative in questo settore.

Questa leadership implica fornire una visione, una direzione e una pianificazione strategica per il lavoro richiesto all'interno di un'organizzazione.

Un ingegnere esperto di prompt deve dimostrare leadership di pensiero rimanendo al passo con le ultime tecniche, condividendo le conoscenze e promuovendo l'innovazione nei metodi di sviluppo dei prompt.

Oltre alle competenze tecniche, le capacità di leadership sono essenziali per ispirare i team, gestire efficacemente i flussi di lavoro e mantenere standard elevati per output tempestivi in tutti i progetti.

Come sviluppare queste competenze

Se possiedi già le competenze sopra menzionate, puoi continuare il percorso per diventare un prompt engineer. Se non le possiedi, ecco come coltivarle e affinarle:

Sviluppa una solida serie di competenze trasversali: Migliora le tue competenze trasversali per comunicare, progettare e collaborare in modo efficace. Impara a scrivere prompt chiari, concisi e coinvolgenti per i sistemi di IA e affina il tuo pensiero creativo attraverso la sperimentazione con parole e frasi Costruisci una solida base in NLP e ML: Studia i concetti chiave dell'elaborazione del linguaggio naturale come la pre-elaborazione del testo, i modelli linguistici e i modelli sequenza-sequenza. Esplora vari modelli linguistici (ad esempio GPT, BERT, T5) e le loro architetture e comprendi i principi dell'apprendimento automatico con algoritmi comuni Scopri le tecniche di prompt engineering: Studia metodi come il few-shot learning, il chain-of-thought prompting e l'IA costituzionale. Lavora sul tuo pensiero strategico attraverso principi di progettazione efficace dei prompt e strategie di suddivisione delle attività. Inoltre, esamina le librerie e i modelli di prompt per le best practice

Mentre impari l'ingegneria dei prompt, l'utilizzo degli strumenti giusti può aumentare notevolmente la tua produttività. Uno di questi strumenti su misura per gli ingegneri dei prompt è ClickUp Brain, la rete neurale IA nativa all'interno della piattaforma di produttività ClickUp.

Supporta gli ingegneri prompt semplificando le attività e le responsabilità quotidiane attraverso l'automazione e le capacità di gestione della conoscenza.

ClickUp Brain per ingegneri prompt

L'assistente generativo basato sull'IA di ClickUp facilita la creazione di contenuti, la generazione di idee e la gestione delle conoscenze.

Utilizza ClickUp Brain per ottenere risposte rapide e precise basate sul contesto del tuo lavoro all'interno di ClickUp e delle app connesse

Con esso, gli ingegneri prompt possono accedere a oltre 100 prompt specifici del settore e supportati dalla ricerca, adatti a vari ruoli del team di progetto. È sufficiente avviare lo strumento di IA e selezionare i prompt per creare sequenze temporali di progetto, report e programmi di riunioni.

Sfoglia gli oltre 100 prompt di ClickUp Brain per vari processi e ruoli di progetto

Inoltre, la rete neurale di ClickUp Brain integra tutte le attività, i processi, i documenti e la comunicazione del flusso di lavoro, fungendo da base di conoscenza interattiva. È possibile utilizzarla per estrarre informazioni ponendo domande dirette sugli obiettivi delle attività, sugli aggiornamenti recenti del lavoro, sui processi aziendali e sulle procedure di valutazione della qualità.

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni, cercare informazioni specifiche e automatizzare le attività manuali con ClickUp Brain

Per gli ingegneri di prompt, ClickUp Brain è un assistente di lavoro che automatizza le attività manuali, i compiti ricorrenti e i promemoria. Questa automazione consente agli ingegneri di prompt di concentrarsi sullo sviluppo dei prompt principali senza distrazioni da attività meno critiche.

Sperimenta strumenti e framework di prompt engineering: Acquisisci esperienza pratica utilizzando strumenti come GPT-3 e Claude e prova diverse tecniche di prompt per la generazione e il riepilogo/riassunto di testi. Analizza i risultati dei modelli, ripeti i prompt e perfezionali in base ai risultati

Partecipate a eventi di prompt engineering: Rimanete aggiornati iscrivendovi a forum online o gruppi di discussione e partecipando a conferenze o workshop sui modelli linguistici

ClickUp Brain può anche fungere da terreno di prova per provare vari prompt e confrontare i risultati tra le diverse versioni del prompt. La pratica rende perfetti e l'ingegneria dei prompt non fa eccezione.

Come diventare un ingegnere di prompt

Con così tanto da imparare e così tante competenze da acquisire, il percorso per diventare un ingegnere di prompt potrebbe non essere immediatamente chiaro. Ecco una semplice tabella di marcia da seguire:

1. Pensa ai tuoi obiettivi di carriera

Prima di iniziare il tuo percorso di prompt engineering, considera attentamente i tuoi obiettivi.

Vuoi integrare il prompt engineering nel tuo ruolo attuale e supportare la crescita aziendale? Oppure vuoi padroneggiare le competenze di prompt engineering per avanzare nel campo della tecnologia IA? Sapere cosa vuoi ti aiuterà a sviluppare competenze specifiche in linea con i tuoi obiettivi di carriera.

Invece di seguire un percorso generico nell'ambito della "tecnologia IA", identifica una nicchia specifica nell'ambito del prompt engineering. Potrebbe trattarsi della generazione creativa di testi, dei sistemi di dialogo, della generazione di codice o delle attività linguistiche fattuali.

Adatta il tuo apprendimento a quella nicchia. Per la generazione di testi creativi, concentrati sulla fluidità e sull'immaginazione. Per le attività basate sui fatti, dai priorità all'accuratezza e al fondamento nei dati del mondo reale.

2. Ottieni le credenziali giuste

Per candidarti a ruoli di prompt engineering, avrai bisogno di certificazioni formative o lauree in campi pertinenti.

Una laurea in Informatica, Scienze dei dati o Linguistica costituisce una solida base. Tuttavia, il campo è in rapida evoluzione. Considera percorsi alternativi come boot camp o corsi online specializzati in prompt engineering. Ottenere le giuste credenziali dimostra la tua dedizione alla padronanza delle tecniche più recenti.

Risorse: Esplora i corsi online offerti da piattaforme come Coursera, Udacity o Fast. ai incentrati sul prompt engineering e su LLM specifici come LaMDA o Jurassic-1 Jumbo.

3. Impara i linguaggi di programmazione

Padroneggiate i linguaggi di programmazione più diffusi, in particolare Python. È la lingua franca dell'IA e della PNL, con librerie come TensorFlow e PyTorch progettate specificamente per lavorare con gli LLM.

Dovresti anche imparare linguaggi complementari per attività specifiche. Per l'analisi e la manipolazione dei dati, prendi in considerazione R o Julia. Per le applicazioni basate sul web che utilizzano prompt, esplora framework JavaScript come React.

Puoi migliorare le tue competenze di programmazione in linguaggi specifici partecipando a concorsi di programmazione, contribuendo a progetti open source o lavorando su applicazioni basate sull'IA.

4. Specializzati in tecnologie IA come NLP e ML

Acquisire competenze nell'ingegneria dei prompt può essere difficile senza una solida conoscenza dell'IA, dell'apprendimento automatico e dell'elaborazione del linguaggio naturale.

Andate oltre la comprensione generale. Acquisite i concetti fondamentali della PNL come la tokenizzazione, i trasformatori e i meccanismi di attenzione. Acquisite esperienza pratica lavorando su progetti e applicando concetti e strumenti chiave in scenari reali.

Utilizza i concetti fondamentali per mettere in pratica tecniche di prompt engineering efficienti ed efficaci. Se possibile, partecipa a progetti pratici che ti consentano di applicare i concetti fondamentali.

Risorse: Utilizza il corso intensivo sul machine learning di Google e questi tutorial su TensorFlow per sviluppare le tue competenze nelle tecnologie IA.

5. Padroneggiare le tecniche di prompt

Esplora diversi metodi di prompt come il few-shot learning, la cloze deletion e il controllo della temperatura. Ognuno di essi influenza l'output dell'LLM in modi unici.

Sperimenta con modelli pre-addestrati disponibili su piattaforme come Hugging Face Transformers. Prova a perfezionarli su attività specifiche utilizzando tecniche di prompt engineering.

Risorse: Per approfondire l'argomento, iscrivetevi a corsi online o acquistate libri di testo sull'NLP come "Speech and Language Processing" di Jurafsky e Martin. Partecipate a comunità online come r/PromptEngineering o forum. Anche OpenAI offre ottime risorse.

6. Entra in contatto con professionisti del campo

Un networking adeguato con i professionisti dell'IA è fondamentale, soprattutto quando si cerca lavoro. Costruisci relazioni con esperti di IA, partecipa a conferenze e unisciti a forum online per discutere idee e sfide con i colleghi.

Eventi come la North American Conference on Language Learning (NAACL) o la conferenza AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) sono ottimi punti di partenza.

Le collaborazioni all'interno della comunità IA e NLP favoriscono l'apprendimento e ti tengono aggiornato sugli ultimi sviluppi nel campo del prompt engineering.

Scarica questo modello Rimani in carreggiata con la tua ricerca di lavoro nel campo del prompt engineering utilizzando il modello di ricerca di lavoro ClickUp

Per facilitare il lavoro richiesto dalla ricerca di un impiego, prendi in considerazione l'utilizzo di strumenti per la produttività come il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp. Questo pratico modello ti aiuta a organizzarti, consentendoti di monitorare candidature, offerte di lavoro, valutazioni delle aziende, colloqui e molto altro, tutto in un unico posto.

6. Crea un portfolio che metta in mostra la tua esperienza

Concentrati sulla creazione di progetti impressionanti per sviluppare una comprensione approfondita delle tecnologie IA e un portfolio solido che metta in mostra le tue abilità di prompt engineering ai potenziali datori di lavoro e alla comunità IA.

Puoi anche migliorare le tue credenziali e dimostrare la tua esperienza ottenendo certificazioni pertinenti in prompt engineering.

Sperimenta con gli LLM open source: piattaforme come Playground di OpenAI e Hugging Face offrono accesso a vari LLM per la sperimentazione. Esercitati a creare prompt per ottenere i risultati desiderati

Contribuisci a progetti open source: Partecipa a progetti su GitHub che esplorano le applicazioni di prompt engineering. Questo ti fornirà un'esperienza preziosa e metterà in mostra le tue competenze ai potenziali datori di lavoro

Sviluppa progetti personali: Crea progetti che dimostrino le tue capacità di prompt engineering. Potrebbe trattarsi della creazione di un chatbot utilizzando prompt, della generazione di diversi formati di testo creativi o del riepilogo/riassunto di argomenti fattuali

Il campo del prompt engineering è in rapida evoluzione. Segui blog, articoli di ricerca e notizie di settore per rimanere al passo con i tempi. Sebbene non siano obbligatorie, le certificazioni di prompt engineering possono dimostrare il tuo impegno in questo campo e fornire un percorso di apprendimento strutturato.

Concentrandoti su queste competenze, risorse e strategie specifiche, sarai sulla buona strada per diventare un ingegnere di prompt esperto.

Superare gli ostacoli per entrare nel mondo del prompt engineering

Come ogni campo, anche il prompt engineering presenta delle sfide.

Poiché questa disciplina è nuova nel blocco, è necessario sviluppare competenze specifiche (come abbiamo menzionato sopra).

Ecco un breve riassunto delle competenze necessarie per entrare nel mondo del prompt engineering: Capacità analitiche per interpretare il comportamento dei modelli di IA e l'esito positivo dei risultati

Una solida base di concetti di IA come machine learning, NLP e deep learning

Capacità creative di problem solving per progettare e perfezionare i prompt

La capacità di collaborare e negoziare con team interfunzionali

Una propensione alla leadership per guidare e gestire progetti di alto livello

È bene avere delle competenze. Ma è anche importante essere consapevoli dei potenziali ostacoli che potresti incontrare mentre diventi un ingegnere di prompt.

Ecco le sfide più comuni che potreste incontrare:

Il prompt engineering è un campo nuovo e in rapida evoluzione , che rende difficile stare al passo con le tecniche e gli strumenti più recenti

L'accesso a modelli linguistici potenti è spesso limitato e può richiedere licenze da parte delle principali aziende tecnologiche, rappresentando un ostacolo per gli individui e le startup

Poiché il prompt engineering è relativamente nuovo, non ci sono abbastanza esperti disponibili per fare da mentori ai nuovi arrivati

Senza regole e pratiche coerenti, la collaborazione e la condivisione delle conoscenze possono risentirne

L'uso di un linguaggio corretto e sicuro nei prompt o nei risultati richiede comprensione e un'attenta gestione

Non ci sono ancora molti ruoli specifici per i prompt engineer, anche se sempre più persone li richiedono

Suggerimento per i professionisti: un modo per gli individui, le startup e le piccole imprese di superare le barriere di licenza e sviluppo nell'IA è quello di esplorare strumenti e risorse di IA adatti ai principianti, che non richiedono investimenti o competenze significative.

I vantaggi e gli svantaggi di essere un ingegnere di prompt

Il prompt engineering è sicuramente un'opzione professionale entusiasmante, ma come ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro.

Vantaggi

Alcuni dei vantaggi chiave di intraprendere una carriera nell'ingegneria dei prompt sono:

Outlook

La domanda di ingegneri prompt è in costante crescita, poiché le aziende fanno sempre più affidamento sul software per migliorare le operazioni e l'esperienza degli utenti.

Il mercato globale dell'ingegneria dei prompt dovrebbe crescere a un tasso annuo del 32,8% dal 2024 al 2030, dimostrando la necessità di ingegneri dei prompt qualificati nei prossimi anni.

Aspettative salariali

Secondo una ricerca condotta da Velents AI, i prompt engineer negli Stati Uniti sono tra i professionisti più pagati nel settore dell'IA, con una media di circa 300.000 dollari all'anno.

Queste cifre dimostrano che il prompt engineering può essere un percorso professionale altamente gratificante.

Potenziali opportunità di lavoro

La parte migliore?

I prompt engineer possono trovare lavoro in qualsiasi settore o ambito all'interno delle organizzazioni, tra cui:

Aziende tecnologiche come Google, OpenAI, Anthropic e Microsoft

Laboratori di ricerca sull'IA e istituzioni accademiche

Società di consulenza specializzate in soluzioni di IA e PNL

Istituzioni finanziarie e società fintech

Organizzazioni sanitarie e delle scienze della vita

Studi legali e aziende tecnologiche al servizio del settore legale

Costruttori di siti web e piattaforme senza codice

Svantaggi

Essere un ingegnere prompt può essere un percorso professionale gratificante, ma presenta anche alcuni svantaggi. Ecco come superarli:

Accesso limitato ai modelli linguistici

Molti modelli linguistici avanzati sono inaccessibili agli ingegneri di prompt senza licenza.

La soluzione? Utilizzare modelli linguistici open source e framework di prompt, collaborare con istituti di ricerca o entrare a far parte di aziende che hanno accesso a tali risorse.

E ricordate, sostenete tecnologie IA più aperte e accessibili.

Considerazioni etiche

I risultati ingiusti e non sicuri dei modelli sono una preoccupazione reale nell'ingegneria dei prompt.

Per superare questa sfida, è necessario apprendere i principi etici dell'IA, lavorare con esperti di etica e del settore e padroneggiare le tecniche per promuovere uno sviluppo responsabile dell'IA.

Un esempio popolare di IA etica è Claude di Anthropic, che segue un approccio dinamico per mitigare i pregiudizi.

Problemi di scalabilità e prestazioni

Gestire modelli linguistici grandi e complessi in modo efficiente e accurato può essere difficile. Ma ricordate, l'apprendimento continuo è la chiave per il successo nell'ingegneria dei prompt.

Continua a esplorare metodi come il prompt tuning o il chaining per ottimizzare le prestazioni dei prompt.

Un mercato del lavoro incerto

Al momento, sul mercato del lavoro sono scarsi i ruoli dedicati al prompt engineering.

Questo è un motivo in più per acquisire competenze specifiche nell'elaborazione del linguaggio naturale, nell'apprendimento automatico o nell'ingegneria del software. Inoltre, una competenza versatile come il prompt engineering ti garantisce una domanda elevata.

Padroneggia il prompt engineering con ClickUp

Uno dei modi per usufruire appieno del potenziale della rivoluzione IA è padroneggiare l'arte dei prompt. E quando sarai pronto a diventare un ingegnere dei prompt, ClickUp ti darà sicuramente una mano.

Dotato di IA generativa nativa e modelli personalizzati, ClickUp è la piattaforma definitiva per mettere in pratica le tue abilità di prompt engineering. E non è tutto.

Anche quando sarai diventato un ingegnere di prompt di successo, ClickUp continuerà a supportarti con i suoi strumenti di gestione delle attività e dei progetti e oltre 1000 integrazioni.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a progettare prompt che cambieranno il volto dei modelli di IA odierni!