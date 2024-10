Come utilizzare i registri di audit per migliorare la sicurezza e la conformità

Ogni azienda si basa su un volume enorme di dati, sia in entrata che in uscita. Con questi dati arrivano inevitabili domande sulla sicurezza, la protezione e la conformità dei dati. Ma probabilmente lo sapete già.

Dopo tutto, quando i vostri dati sono compromessi, lo è anche la vostra azienda. Ecco perché diventa fondamentale creare un sistema infallibile per monitorare i dati aziendali. I registri di audit sono il fulcro di questo sistema.

Ogni azione nel vostro sistema lascia una traccia digitale, che i registri di audit registrano. I registri di audit aiutano a monitorare le attività e a individuare in anticipo i potenziali rischi per la sicurezza. Come si può trarre vantaggio dai registri di audit?

Approfondiamo l'argomento per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'uso dei registri di audit per gestire meglio la sicurezza e la conformità. 🛡️

**Che cos'è un registro di audit?

**Un registro di audit è la registrazione cronologica di qualsiasi evento che si verifica tra i dispositivi, le applicazioni e i sistemi operativi della rete

Quando si verifica un evento, questi registri registrano in genere l'ora, l'utente o il servizio responsabile e l'entità colpita. Come si evince dal nome, questi registri hanno lo scopo di supportare l'audit in Gestione del ciclo di vita dell'IT .

L'accesso ai registri di audit è fondamentale sia per la conformità legale che per le indagini. Consentono agli amministratori di monitorare l'attività degli utenti e aiutano i team della sicurezza a individuare l'origine delle violazioni.

Non sarebbe eccessivo dire che sono quasi come un nesso di potere per la vostra organizzazione. Perché? Aiutano i team che si occupano di conformità e sicurezza a gestire e delegare il potere all'interno dell'organizzazione.

Suggerimento: Sfruttare i modelli IT per semplificare il processo di analisi delle prestazioni del sistema, la documentazione degli account utente e la gestione delle autorizzazioni. L'aggiornamento regolare e personalizzato di questi modelli vi permetterà di rimanere in linea con le esigenze specifiche della vostra organizzazione e con gli sviluppi informatici in corso.

Registri di audit rispetto ai normali registri di sistema

Una delle principali differenze tra i log di audit e i log di sistema regolari è il loro scopo.

Mentre i log di audit generano record storici per la conformità, i log di sistema aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi del sistema

I primi possono catturare un ampio intervallo di eventi, tra cui le azioni degli utenti e le informazioni riservate come gli ID degli utenti, mentre i secondi si concentrano esclusivamente su eventi a livello di sistema, come le prestazioni dell'hardware o del software, i crash e il comportamento delle applicazioni.

Ad istanza, un'applicazione utilizzata dall'organizzazione si blocca. Si tratta di un log di sistema, in quanto può registrare i dati di allocazione della memoria e di utilizzo della RAM.

D'altra parte, ecco cosa succede quando la piattaforma di database proprietaria rileva tentativi di accesso ripetuti e falliti. Il log di audit registra l'utente i cui tentativi sono falliti, il numero di volte in cui sono falliti e il motivo del fallimento del login.

In qualità di responsabili della conformità o della sicurezza, ora disponete di dati sufficienti per determinare se ciò solleva o meno un problema. Anche la tabella di marcia o le azioni da intraprendere diventano molto più chiare.

Tipi di registri di audit

Quando si tratta di monitorare l'attività del sistema, non tutti i registri di audit servono allo stesso scopo. Diversi tipi di log catturano dettagli specifici, dalle azioni degli utenti alle prestazioni del sistema, aiutandovi a mantenere il controllo della sicurezza. 🔒

Vediamo i principali tipi di log di audit che si possono incontrare.

1. Registri di audit della sicurezza

Questi registri di audit identificano e prevengono attività discutibili nella rete dell'organizzazione. Registrando eventi come tentativi di accesso positivi e negativi, accesso a dati sensibili e modifiche ai record dell'utente, accelerano l'identificazione della causa principale.

Inoltre, consentono il monitoraggio in tempo reale, che può prevenire e contrastare in tempo attività sospette o non autorizzate. I registri di audit della sicurezza sono preziosi nelle situazioni che richiedono un'analisi forense degli incidenti di sicurezza.

Esempio: Un negozio di e-commerce che assiste a un drastico calo di visitatori da una particolare pagina può condurre un'analisi forense per capire se il problema è stato causato da un bug sul sito web o da attori malintenzionati.

2. Registri di controllo del sistema

I registri di controllo del sistema sono fondamentali per massimizzare l'efficienza operativa. Offrono una ripartizione dettagliata dei colli di bottiglia nei sistemi, in modo da sapere quando e dove intervenire.

Questi registri offrono informazioni su eventi come l'uso del sistema, il consumo di risorse e il comportamento degli utenti per facilitare audit migliori e operazioni più efficienti all'interno dell'organizzazione.

Esempio: Una filiale di una banca regionale che subisce un'interruzione improvvisa o un errore nella propria applicazione può utilizzare i registri di audit del sistema per determinare e isolare la causa dell'interruzione.

3. Registri di controllo delle applicazioni

I log di audit delle applicazioni consentono di comprendere a fondo i problemi tecnici delle applicazioni. Questi registri aiutano il team IT a posizionare l'origine degli errori e dei comportamenti irregolari del sistema, riducendo in modo esponenziale il tempo registrato per affrontare e risolvere i guasti delle applicazioni.

Con i registri di audit delle applicazioni, è possibile mandare in pensione il metodo "versione di prova e errore".

Esempio: Se gli utenti hanno tempi di caricamento lenti durante le ore di punta, il team IT può esaminare i log di audit per determinare se il rallentamento è dovuto al traffico elevato o a una query specifica che richiede troppo tempo per essere eseguita.

4. Registri delle attività dell'utente

Quando un'organizzazione cresce, può essere difficile monitorare chi controlla cosa. Tuttavia, i registri delle attività degli utenti possono costituire un precedente chiaro per la gestione e la navigazione.

Questi registri registrano le attività recenti degli utenti e offrono un archivio dettagliato degli eventi durante il percorso del flusso di lavoro dell'organizzazione. Consentono di valutare le gerarchie decisionali e di scoraggiare le azioni non autorizzate.

Esempio: Se un report riservato viene accidentalmente cancellato, i registri dell'attività dell'utente possono tracciare quale utente lo ha cancellato e quando per recuperare rapidamente il documento e risolvere il problema.

5. Registri di controllo della conformità

Organismi normativi come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) e il General Data Protection Regulation (GDPR) richiedono come prerequisito i registri di controllo della conformità.

Questi registri sono essenziali per le organizzazioni, in particolare nei settori sanitario e finanziario, per soddisfare i requisiti di conformità normativa.

I registri di controllo della conformità forniscono anche una prova verificabile nelle controversie legali, offrendo prove legali di azioni, transazioni e interazioni all'interno di un sistema per proteggere le organizzazioni da false rivendicazioni.

Esempio: Se si verifica una violazione dei dati in un provider sanitario, i registri di controllo della conformità HIPAA monitorano chi ha avuto accesso alle cartelle cliniche dei pazienti, fornendo prove evidenti per affrontare le sfide legali e dimostrare che la struttura ha seguito i protocolli di sicurezza.

6. Registri di audit del database

Questi registri di audit sono registrazioni meticolose delle attività del database, che catturano tutto, dagli aggiornamenti del database all'utente responsabile delle modifiche.

Consentono alle organizzazioni di mantenere l'account dei loro team.

Esempio: Se un utente non autorizzato tenta di accedere ai dati sensibili dei clienti, i registri di audit del database registrano immediatamente il tentativo e avvisano il personale della sicurezza per una rapida indagine.

7. Registri di controllo della rete

Conosciuti anche come audit trail, i log di audit di rete registrano qualsiasi evento o azione che si verifica all'interno della rete, dei sistemi e delle applicazioni software dell'organizzazione. Questi audit tengono traccia di ogni componente hardware e software di una rete, esaminando al contempo documentazione come account utente e autorizzazioni.

Hanno un ruolo cruciale nel rilevare attività fraudolente e nell'identificare le vulnerabilità della sicurezza all'interno della rete dell'organizzazione.

Esempio: Se un'infezione da malware inizia a diffondersi nella rete, i registri di audit di rete possono rivelare il punto di voce iniziale, mostrando il dispositivo compromesso e i file accessibili.

Informazioni catturate dai registri di audit

I registri di audit catturano molte informazioni importanti che possono aiutare a capire cosa sta accadendo nei sistemi. Ecco un'occhiata più da vicino. 🔍

Attività dell'utente

L'attività dell'utente comprende varie azioni, come i tempi di login e logout, le risorse a cui si accede e i dati creati o modificati all'interno dei sistemi dell'organizzazione. La verifica delle azioni di ciascun utente promuove la trasparenza e dissuade il team dal compiere azioni sensibili o non autorizzate.

Eventi di sistema

Questi dati registrano attività quali l'avvio e lo spegnimento del sistema, l'installazione e l'aggiornamento del software, errori e guasti e qualsiasi modifica della configurazione o delle impostazioni. Offrendo una visione degli eventi di sistema, questi dati isolano l'origine dati (a livello di hardware o di software) quando si verificano interruzioni.

Accesso e modifiche dei dati

I registri di audit acquisiscono anche i dati relativi all'utilizzo dei dati stessi. Ciò significa che quando qualcuno accede, crea, visualizza, modifica o cancella un file o un documento, lascia una traccia. Questa traccia cattura le modifiche che i dati hanno subito e chi ne è responsabile.

In scenari in cui i dati influenzano il lavoro di altri team, i registri di accesso ai dati rendono più facile individuare l'origine e risolvere il problema, se necessario.

Cronologia delle transazioni

Il monitoraggio delle transazioni sarebbe un'attività faticosa, se non impossibile, senza i registri di audit. L'acquisizione di registri dettagliati delle transazioni facilita la razionalizzazione dei processi. Ciò diventa estremamente cruciale in segmenti come quello bancario e dell'e-commerce, dove avvengono migliaia, se non di più, di transazioni al giorno.

Modifiche alla rete

Anche le modifiche alle impostazioni di rete vengono catturate dai registri di audit. Poiché la maggior parte delle organizzazioni utilizza servizi cloud, una corretta gestione delle impostazioni di rete può proteggere dalle violazioni della sicurezza.

Azioni amministrative

L'attività catturata in questo punto include tutto, dalla creazione di account utente e l'assegnazione di privilegi/accessi ai backup del sistema e a quasi tutte le altre azioni intraprese dagli amministratori di sistema.

Questi dati vi aiutano a monitorare e a monitorare e, se necessario, a rimuovere gli utenti che hanno accesso a informazioni sensibili o riservate nella vostra organizzazione.

Incidenti di sicurezza

Ogni incidente legato alla sicurezza viene monitorato per garantire che i dati siano protetti e rimangano tali. I dati sugli incidenti di sicurezza monitorano i tentativi di accesso falliti, le modifiche di accesso e le attivazioni (o disattivazioni) di software antivirus e antimalware.

Benefici dell'implementazione dei registri di audit

La raccolta dei registri di audit può trasformare il modo in cui l'organizzazione gestisce la sicurezza e la conformità.

Scoprite come sfruttare questi registri può essere vantaggioso per la vostra organizzazione. 📝

🔏 Migliora la sicurezza

Uno dei ruoli più importanti dei registri di audit è la loro capacità di monitorare tutte le attività del sistema. Ciò diventa particolarmente cruciale quando si verificano violazioni della sicurezza. Un'indagine forense sul registro di audit dell'organizzazione diventa la chiave di volta.

I registri di audit rintracciano l'origine della violazione per rivelare non solo come si è verificata, ma anche quali dati ha interessato. Per gli amministratori di sistema, l'esame dei registri di audit può aiutare a individuare discrepanze o comportamenti insoliti e, quindi, a contrastare ed evitare gli attacchi informatici.

✔️ Consente la conformità alle normative

Mantenere registri di audit dettagliati non è solo una buona pratica, ma un requisito legale. Tradizionalmente, solo le organizzazioni che operano nello spazio finanziario e sanitario e che trattano dati riservati avevano bisogno di mantenere i registri di audit.

Oggi, enti normativi come HIPAA e PCI DSS richiedono a qualsiasi organizzazione con un'impronta digitale di mantenere i registri di audit

Oltre a dimostrare la conformità alle normative di settore e agli standard di protezione dei dati, i registri di audit proteggono l'organizzazione da azioni legali fraudolente. I registri dettagliati che generano servono come prova affidabile della vostra diligenza.

💡 Suggerimento: Creare un registro di audit per le aziende lista di controllo della conformità per snellire il processo di audit. Includete elementi chiave come l'ambito, i criteri, le prove, i risultati e le raccomandazioni.

⚠️ Migliora la risoluzione dei problemi

Con i registri di audit, la gestione di errori o interruzioni del sistema diventa meno stressante. La capacità di registrare informazioni storiche consente di identificare la fonte dell'errore fin dall'inizio.

Il team IT può scavare in profondità e ricostruire la Sequenza dell'evento, determinare se è stato un utente o il sistema a triggerarlo e, infine, scoprire una soluzione al problema.

🤝 Promozione dell'account dell'utente

I registri di audit offrono registrazioni dettagliate delle azioni eseguite, di chi le ha avviate e di quando. Ciò significa che è possibile risalire da ogni azione ai singoli utenti.

I registri di audit degli utenti consentono di creare un ambiente di responsabilità e sono indispensabili durante le indagini, la conformità e i procedimenti legali. Inoltre, forniscono informazioni cruciali che possono migliorare la produttività del team.

📊 Assicura l'integrità e la trasparenza dei dati

Mentre un numero sempre maggiore di organizzazioni costruisce ed espande la propria impronta digitale, è importante ricordare che la creazione di best practice per la gestione dei dati non si limita a preservarne la sicurezza e l'operatività. Si tratta di un elemento cruciale che diventa il fondamento della fiducia dei clienti, sia esistenti che potenziali.

L'implementazione dei registri di controllo aiuta l'organizzazione a dimostrare il proprio commit nel salvaguardare i dati da manomissioni o alterazioni non autorizzate. Preservando l'integrità dei dati, Da fare per gli utenti che si affidano all'autenticazione dei dati.

Come implementare una registrazione di controllo efficace

L'impostazione della registrazione di audit non deve essere un mal di testa. Seguendo alcuni passaggi semplici, potrete ottenere informazioni preziose e mantenere i vostri dati in sicurezza.

Siete pronti a far lavorare la vostra organizzazione? 🔧

Passaggio 1: Determinare gli oggetti della registrazione di audit

Iniziate identificando quali dati state cercando di registrare e perché. **La definizione dell'ambito di un audit comprende la determinazione delle aree di audit, della Sequenza e delle risorse necessarie

Stabilire questo vi consentirà di concentrarvi sugli obiettivi dell'audit: qual è il suo scopo?

Alcuni fattori da considerare nel determinare gli oggetti:

Regolamenti e conformità: _La vostra organizzazione lavora in un settore che richiede una reportistica regolare sulla sua attività?

_La vostra organizzazione lavora in un settore che richiede una reportistica regolare sulla sua attività? Diritti e accesso: _Come si configura la vostra organizzazione? Da fare un sistema intricato di diritti di accesso?

_Come si configura la vostra organizzazione? Da fare un sistema intricato di diritti di accesso? Scala e dati: _Quale sarà l'origine dei log di audit? Quanti livelli di dati si prevede di acquisire attraverso i log di audit?

La scelta del giusto framework di audit diventa più semplice una volta chiariti gli oggetti.

Passo 2: scegliere il giusto strumento di registrazione

La registrazione degli audit comporta l'acquisizione, la navigazione e l'analisi di enormi quantità di dati, senza considerare l'implementazione. È qui che entrano in gioco gli strumenti intelligenti di registrazione degli audit.

La scelta dello strumento giusto è essenziale perché da questa decisione dipendono in larga misura la sicurezza e la conformità dell'organizzazione.

Ecco alcuni indicatori a supporto di una scelta consapevole dello strumento:

Una suite completa di funzionalità/funzione per il monitoraggio di qualsiasi evento desiderato

Monitoraggio e avvisi in tempo reale, oltre alla possibilità di generare report dettagliati e personalizzati sui log

Capacità di gestire grandi volumi di dati e di conservare i registri storici per periodi prolungati senza problemi di prestazioni

Un'interfaccia intuitiva e facile da usare che semplifica la ricerca, il filtraggio e l'analisi dei registri

Con lo strumento giusto, la registrazione degli audit può trasformare il modo in cui l'organizzazione funziona con una sicurezza rafforzata, un'operatività senza interruzioni e la piena conformità.

Passo 3: Configurare le impostazioni dei registri

Il passaggio successivo consiste nel configurare un quadro di registrazione degli audit pertinente agli oggetti identificati in precedenza. Scegliete gli eventi importanti per voi per definire e standardizzare il formato dei registri.

Trovare il giusto equilibrio è fondamentale quando si implementa la registrazione degli audit: registrare ogni evento può causare un sovraccarico di dati, mentre mancarne di importanti può compromettere la conformità. La maggior parte dei registri di audit cattura in genere dati come ID utente, timestamp, tipi di eventi e risultati degli eventi.

Una volta identificati gli eventi, è necessario stabilire per quanto tempo conservare i registri. Sebbene un periodo minimo di 90 giorni sia la prassi migliore, è necessario considerare i requisiti normativi e lo spazio di archiviazione. Un altro aspetto da considerare sono i timestamp dei log: sincronizzateli con il Network Time Protocol (NTP)

L'impostazione dei log di audit assicura che vengano controllati solo i dati necessari all'organizzazione, evitando il sovraccarico di dati.

Passaggio 4: semplificare il processo di revisione

L'impostazione di una procedura di revisione dei log di audit è fondamentale non solo per monitorare la sicurezza quotidiana, ma anche per garantire che il vostro framework di gestione degli audit sia pronto a evolversi con l'evolversi della vostra azienda.

Analizzare i registri di audit manualmente per riconoscere e limitare i comportamenti sospetti. Iniziate ad automatizzare i report dei registri di audit da inviare e rivedere nel periodo successivo.

Un altro passaggio consiste nel correlare gli endpoint di raccolta dei log con l'inventario e configurare nuovi endpoint, se necessario.

La programmazione di stimoli regolari di eventi, come l'inserimento di dati di login errati, è un ottimo modo per valutare se vengono generati registri corretti. La gestione degli audit è un processo continuo che richiede un intervento costante per garantire che i log producano informazioni rilevanti.

Eseguite la registrazione degli audit in sicurezza e senza interruzioni con ClickUp

Come hub unico per la produttività sul posto di lavoro, La soluzione IT e PMO di ClickUp offre ai vostri team la piattaforma perfetta per controllare e gestire i log di audit.

Con Registri di controllo di ClickUp forniscono un registro completo di tutte le azioni intraprese all'interno di un'area di lavoro. Consentono agli amministratori dell'area di lavoro di tracciare e monitorare l'attività degli utenti, assicurando responsabilità e trasparenza senza sudare troppo.

Accedere ai log di controllo di ClickUp dall'area di lavoro con facilità

Ogni registro di audit genera i seguenti dati:

Data

Utente

Ruolo

Evento

Stato

I registri di audit di ClickUp consentono di monitorare e controllare due categorie:

**Ogni azione dell'utente viene registrata come evento. Questi registri registrano e tengono traccia di eventi quali login e logout dell'utente, autorizzazioni di ruolo, login di token e cambio di utente

Registri delle attività: Tutte le attività sono monitorate per utente e tipo di attività. Questi registri registrano i cambiamenti di stato, l'archiviazione, il ripristino, il completamento o l'eliminazione delle attività

Essere SOC 2 Tipo 2 conforme alle norme SOC 2, ClickUp offre al team un modo sicuro e affidabile per identificare attività sospette o non autorizzate all'interno dei sistemi. È possibile tracciare facilmente le azioni degli utenti per risolvere i problemi e individuarne le cause principali.

Inoltre, consente di monitorare la produttività e l'impegno dei dipendenti, garantendo al contempo la conformità con gli standard dell'organizzazione Politiche e procedure IT dell'organizzazione . ClickUp offre anche una serie di modelli progettati per semplificare e snellire i processi di registrazione degli audit. 👇

Modello del piano di audit ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di piano di audit ClickUp è una risorsa fantastica che rende più agevole il processo di audit per qualsiasi organizzazione o progetto. Con questo modello, è possibile mettere insieme rapidamente un piano di audit efficace che catturi tutta la documentazione essenziale e l'analisi dei dati e dei processi rilevanti.

Fornisce una tabella di marcia per individuare le aree di rischio per gli audit di conformità, organizzare i documenti necessari e monitorare ogni passaggio dalla pianificazione all'esecuzione e al completamento.

Utilizzando questo modello, è possibile creare più progetti per allinearsi agli obiettivi di audit, collaborare con i vari stakeholder, monitorare lo stato delle attività e massimizzare la produttività del team.

Scaricare questo modello

Modello ClickUp per gli audit aziendali

Scarica questo modello

La gestione degli audit aziendali può essere un'impresa ardua. Tuttavia, con il Modello di audit aziendale ClickUp è possibile accedere a un quadro rapido e completo per affrontare qualsiasi audit.

Il modello serve per qualsiasi audit, dalla garanzia di conformità alle normative alla raccolta di informazioni rilevanti, dall'identificazione dei rischi potenziali all'accuratezza dei risultati.

Questo modello rende l'audit di qualsiasi reparto/processo un'attività rapida e perspicace. Inoltre, evidenzia le opportunità di miglioramento, consentendo all'organizzazione di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei vari processi.

Scaricare questo modello

Inoltre, il Modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp è un'altra ottima opzione. Il suo scopo è quello di semplificare gli audit dei processi, valutando quelli esistenti e identificando le aree da migliorare.

Best Practices per la gestione e l'analisi dei registri di audit

I registri di audit sono registrazioni digitali immutabili su cui l'organizzazione può fare affidamento a lungo termine.

Gestite meglio i log di audit con queste best practice. 📈

🧐 Esaminare regolarmente i registri

La vostra organizzazione deve impostare un solido sistema di monitoraggio per prevedere efficacemente le minacce alla sicurezza. Dopo tutto, il tempo è fondamentale quando si tratta di violazioni della sicurezza.

Anche l'intervento umano è essenziale in questo processo.

Ad esempio, solo i responsabili della sicurezza dovrebbero avere diritti di amministratore per accedere ai registri di audit. Inoltre, è importante formare il personale a leggere e interpretare correttamente questi registri.

Con la giusta configurazione e formazione, è possibile rilevare e affrontare in modo efficace e tempestivo attività sospette e violazioni della sicurezza.

🗃️ Fortificare lo spazio di archiviazione dei registri

Ogni file di log di audit deve essere sicuro e non manomesso.

Ecco alcuni passaggi per garantirlo:

Limitare l'accesso ai registri al solo personale autore per evitare visualizzazioni e manomissioni non autorizzate

Crittografare i log, soprattutto quando contengono informazioni o dati riservati

Mantenere l'integrità dei registri di audit attraverso soluzioni WORM (write-once-read-many)

📁 Creare una convenzione di denominazione coerente

Una convenzione di denominazione chiara e coerente rende i log di audit più facili da gestire e da consultare.

Quando ogni voce del registro segue un formato strutturato, il team può vagliare rapidamente i dati senza confusione. Per mantenere la chiarezza, standardizzate l'etichetta di elementi chiave come i tipi di eventi, gli utenti, i sistemi e i timestamp.

**Ad esempio, piuttosto che usare termini vaghi come "modifica" o "accesso", scegliete nomi descrittivi come "file_modificato" o "utente_loggato_in"

📑 Stabilire una politica di conservazione dei log

È importante razionalizzare le modalità, i tempi e i luoghi di conservazione dei registri.

Iniziate eseguendo regolarmente il backup dei registri. Questo è particolarmente importante nel caso in cui un'interruzione dell'hardware o del software comporti una perdita di dati.

La politica di conservazione dei log deve anche considerare per quanto tempo conservare i record dei log di audit nel database. Sebbene la larghezza di banda operativa e lo spazio di archiviazione possano determinare questa durata, non dimenticate di considerare i requisiti di conformità. In genere, gli enti normativi hanno linee guida che stabiliscono per quanto tempo devono essere conservati i log.

Problemi e soluzioni comuni per la registrazione degli audit

Sebbene la registrazione degli audit sia essenziale per mantenere la sicurezza e la conformità, non è priva di problemi.

Vediamo alcuni problemi comuni e come superarli. 🚧

Dati in sovraccarico

Grazie alle distribuzioni degli ultimi anni, come i microservizi e i livelli di infrastruttura distribuiti e complessi, ogni volta che si va online vengono generate enormi quantità di dati. Ma questo significa anche che i registri di audit vengono rapidamente sommersi da una grande quantità di dati.

Un volume elevato di dati ha implicazioni che vanno oltre lo spazio di archiviazione, anche se il suo impatto è cruciale. Se da un lato aumentano i costi dello spazio di archiviazione cloud, dall'altro causano enormi ritardi nel monitoraggio degli audit e nelle operazioni aziendali.

**Il modo migliore per affrontare questi problemi? La compressione dei dati.

Riducendo le dimensioni dei file di registro, è possibile ridurre i requisiti di archiviazione, tagliare i costi del cloud e ottenere un trasferimento dei dati più veloce. Questo riduce anche la larghezza di banda e il tempo necessario per trasferire i file di audit.

Accessibilità e sicurezza dei registri

A questo punto, è probabile che abbiate già compreso la necessità di mantenere l'integrità dei registri di audit. Dopo tutto, essi mettono in sicurezza i vostri dati e stabiliscono le relazioni con tutti i vostri utenti o client.

**Come navigare in questa pagina

Per prevenire gli attacchi informatici o anche per affrontare gli incidenti di sicurezza, è necessario che il registro di audit corrispondente sia accessibile. A tal fine, è indispensabile uno strumento di gestione degli audit che garantisca una categorizzazione, una marcatura temporale e un indice adeguati.

Poiché la natura dei dati sensibili può essere diversa, dalle credenziali di autenticazione ai dati aziendali proprietari, fino alle informazioni di identificazione personale, il sistema di registrazione degli audit ideale deve rilevarli e cancellarli in tempo reale.

Navigazione di registri complessi

La registrazione degli audit è solo il primo passaggio. Gestire e indicizzare correttamente questi dati è la chiave per migliorare la sicurezza e raggiungere la conformità organizzativa. 🔑

Ma Da fare, quando i log di audit specifici vengono acquisiti in diversi formati di log su architetture diverse e infrastrutture dinamiche, per dare loro un senso?

Scorrere questi dati manualmente per identificare eventi significativi è un tentativo vano.

**Gli strumenti automatizzati per l'analisi dei log possono semplificare notevolmente il processo, consentendo al team di identificare rapidamente gli eventi significativi senza setacciare manualmente grandi quantità di dati.

Correlazione degli eventi

Una parte significativa della gestione dei registri di audit consiste nel correlare gli eventi tra applicazioni, sistemi e reti per identificare comportamenti sospetti e minacce alla sicurezza. Ma questo è più facile a dirsi che a farsi.

perché? Spesso i dati di log sono dislocati in vari sistemi, complicando il quadro generale, soprattutto nelle reti più grandi. Gli errori possono derivare da più parametri, rendendo difficile l'analisi delle cause.

Gli avvisi erroneamente configurati e i problemi di rete transitori possono causare falsi positivi, mentre gli avvisi ridondanti possono risultare da un singolo problema che innesca più notifiche a causa della complessità del sistema.

**Per affrontare queste sfide, prendete in considerazione l'utilizzo di una soluzione di log centralizzata che riunisca i dati di log di tutte le vostre fonti. Da fare, per migliorare la visibilità e semplificare la correlazione degli eventi.

Inoltre, l'utilizzo di strumenti automatizzati per l'analisi dei log filtra il rumore, consentendo di concentrarsi sugli eventi significativi e di rispondere rapidamente a qualsiasi rischio potenziale.

Scoprire una registrazione di audit sicura e senza interruzioni con ClickUp

Le decisioni basate sui dati sono il cuore di ogni organizzazione in funzione. Pertanto, i dati devono essere salvaguardati come il bene più prezioso (lo sono).

La risposta sta nelle registrazioni dei log di audit. Quindi, anche se la vostra azienda e i vostri dati si espandono, uno strumento che vi assista nella registrazione dei registri di audit diventa lo strumento più importante del vostro arsenale.

Scegliete ClickUp per offrire al vostro team un modo semplice per gestire e migliorare la sicurezza con i nostri modelli di piani di audit.