10 migliori strumenti di governance, rischio e conformità (GRC) nel 2024

La governance, il rischio e la conformità (GRC) è un sistema di controlli ed equilibri che consente alle aziende di migliorare gli standard di sicurezza, ridurre al minimo i rischi di violazione dei dati e soddisfare i requisiti normativi.

Le organizzazioni devono rispettare numerose normative, tra cui GDPR, PCI-DSS, CCPA e SOX. Il software GRC allinea l'infrastruttura IT agli oggetti aziendali, gestendo i rischi e riunendo gli standard di conformità.

Oggi anche le piccole aziende hanno un'impronta globale. In questo scenario, devono rispettare le normative internazionali e prepararsi ad affrontare le minacce che potrebbero danneggiare le loro attività se non sono conformi agli standard GRC.

Il software GRC permette di creare, coordinare e monitorare le politiche e i controlli e di mappare i requisiti di conformità interna e normativa. Queste soluzioni offrono SaaS su sottoscrizione, automatizzano i processi e aumentano l'efficienza del team di governance riducendo la complessità.

Questo articolo illustra i 10 migliori strumenti di governance, rischio e conformità (GRC) per il 2024, con le loro funzionalità/funzioni e i loro prezzi.

Cosa cercare in un software GRC?

Quando cercate un software per la compliance, scegliete strumenti GRC che semplifichino le lunghe verifiche per la valutazione del rischio, la gestione della compliance e gli audit interni per la conformità e gli standard di rischio. Inoltre, devono adattarsi ai flussi di lavoro, ai processi aziendali e alla cultura esistenti.

**Lo strumento GRC scelto deve essere in grado di automatizzare i flussi di lavoro comuni, come la reportistica in tempo reale dei rischi e dei controlli. Dovrebbe consentire il monitoraggio continuo dei controlli (CCM), la raccolta di prove e l'estrazione di informazioni da altri sistemi secondo un calendario scelto dall'azienda

**Il CCM consente un monitoraggio continuo o frequente dei controlli per convalidare l'efficacia del vostro framework GRC nel mitigare i rischi

Sicurezza e facilità d'uso di livello enterprise: Poiché tutte le vulnerabilità vengono memorizzate sulla piattaforma GRC, è necessario uno strumento che mantenga i dati al sicuro e che permetta di lavorare in modo efficiente. Scegliete strumenti con funzionalità/funzione nativa di Excel, in modo da non perdere tempo a capire la soluzione GRC. Cercate strumenti di collaborazione per creare attività, gestire del team e mantenere la sicurezza.

Poiché tutte le vulnerabilità vengono memorizzate sulla piattaforma GRC, è necessario uno strumento che mantenga i dati al sicuro e che permetta di lavorare in modo efficiente. Scegliete strumenti con funzionalità/funzione nativa di Excel, in modo da non perdere tempo a capire la soluzione GRC. Cercate strumenti di collaborazione per creare attività, gestire del team e mantenere la sicurezza. Scalabilità: Scalare la conformità è un processo complesso e che richiede tempo. L'utilizzo di fogli di calcolo per gestire il programma GRC dell'azienda rende difficile l'aggiunta di ulteriori framework GRC, la raccolta di prove e il mantenimento dei processi di conformità. Scegliete un software GRC che si adatti alla crescita della vostra azienda per rimanere conformi e sicuri indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione

Scalare la conformità è un processo complesso e che richiede tempo. L'utilizzo di fogli di calcolo per gestire il programma GRC dell'azienda rende difficile l'aggiunta di ulteriori framework GRC, la raccolta di prove e il mantenimento dei processi di conformità. Scegliete un software GRC che si adatti alla crescita della vostra azienda per rimanere conformi e sicuri indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione Reportistica: Con la reportistica negli strumenti GRC, è possibile visualizzare i controlli cruciali, i rischi principali e la gestione degli incidenti in un ambiente di dati unificato. La vostra piattaforma GRC dovrebbe semplificare e raccogliere tutti questi dati in dashboard, che fungono da unica fonte di verità per tutta l'organizzazione

Con la reportistica negli strumenti GRC, è possibile visualizzare i controlli cruciali, i rischi principali e la gestione degli incidenti in un ambiente di dati unificato. La vostra piattaforma GRC dovrebbe semplificare e raccogliere tutti questi dati in dashboard, che fungono da unica fonte di verità per tutta l'organizzazione **Per una gestione integrata dei rischi nel vostro programma di rischio e conformità, il vostro software GRC dovrebbe dialogare con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico, come ad esempiosoftware di gestione legale esoftware di gestione del rischio. La piattaforma deve integrarsi con le vostre app mobili, con il project management e con altri software di compliance e di gestione del rischiostrumenti di reportistica per un flusso di informazioni accurato e tempestivo

I 10 migliori strumenti di governance, rischio e conformità (GRC) da utilizzare nel 2024

Ecco il nostro elenco di software GRC che consentono al team di mantenere la conformità senza il lavoro manuale o le soluzioni legacy poco flessibili.

1. ClickUp

ClickUp è la soluzione unica per la gestione della conformità e per la gestione delle risorse umane

project management

. Grazie a funzionalità/funzione personalizzabili e a modelli integrati, ClickUp coordina tutti i vostri programmi di rischio e conformità in un unico luogo. Indipendentemente dalle dimensioni del vostro team, utilizzate questo strumento GRC per monitorare gli aggiornamenti dei progetti, gestire i rischi e collaborare in un unico luogo.

ClickUp evita al team il fastidio di utilizzare più strumenti per la valutazione dei rischi, l'audit dei processi interni e il project management, perché riunisce tutto. Tutti possono beneficiare di un'esperienza di gestione del lavoro senza soluzione di continuità, sia che si tratti di un piccolo team che di un'organizzazione più grande.

L'area di lavoro di ClickUp offre molto di più rispetto alla media delle soluzioni GRC.

ClickUp

analisi del flusso di lavoro

, oltre 100 integrazioni, digitale

Lavagne online

e documenti collaborativi vi aiutano a rimanere organizzati e a ridurre i rischi nel vostro programma di gestione del rischio aziendale. Ecco come.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard: Visualizza una vista dettagliata di ogni aspetto del processo di gestione degli audit, dei requisiti di conformità e del quadro GRC in un unico quadro personalizzabile Dashboard di ClickUp . Con oltre 50 widget progettati per essere personalizzati in base al vostro flusso di lavoro, scegliete le informazioni che volete vedere e il modo in cui volete visualizzarle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-67.png Immagine della dashboard di ClickUp /$$$img/

Tenete d'occhio lo stato di salute di un progetto utilizzando le analisi avanzate di ClickUp

Modello di piano di progetto per la conformità : Utilizzate questo modello per coordinare tutti i vostri lavori richiesti dalla conformità in un unico posto. Dall'identificazione e valutazione dei requisiti di conformità alla misurazione del vostro programma di conformità e all'adozione di azioni correttive, questo modello vi permette di fare tutto questo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Compliance-Project-Plan-Template.png Modello di piano per il progetto di conformità di ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello di ClickUp per pianificare e gestire la conformità, compresa la valutazione dei requisiti, la misurazione dello stato e le azioni correttive

Documenti: Elenco di tutte le normative e i quadri normativi a cui dovete conformarvi su Documenti ClickUp . Assegnare ruoli e responsabilità per garantire che ogni quadro GRC sia rispettato, che un membro del team stia monitorando i cambiamenti e che i problemi siano gestiti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Vista Gantt: Il Vista Gantt Chart in ClickUp consente di creare sequenze temporali per ogni progetto di risk management. Impostate le sequenze temporali, assegnate le attività ai singoli membri del team e taggate gli altri team sui commenti relativi a problemi aggiuntivi come quelli legali e finanziari

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Clickup-gantt-chart-2-1400x929.jpeg Grafico Gantt di ClickUp /$$$img/

La vista Gantt di ClickUp per monitorare le tempistiche dei progetti

Modelli di valutazione del rischio : Utilizzate questi modelli per far risparmiare tempo al project manager, evidenziando i rischi potenziali prima che il team inizi a lavorare al progetto. Ad esempio, Modello di matrice dei rischi di valore di ClickUp consente di creare una matrice di rischio per ogni possibile rischio per una gestione proattiva del rischio

I vantaggi di ClickUp

Tempo di risposta lento

Funzionalità avanzate come ClickUp AI sono disponibili su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

2. Lucchetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Pathlock-for-GRC-Compliance-1400x1030.png Pathlock per la conformità GRC /$$$img/

via

Pathlock

Come la maggior parte degli strumenti GRC, Pathlock visualizza una visione completa delle violazioni delle politiche, delle normative governative e della gestione della conformità. Automatizza i programmi di conformità con una reportistica automatizzata per ridurre al minimo e ridurre al minimo i costi di gestione

mitigare i rischi

.

Aggiungete nuove applicazioni ai vostri sistemi di gestione del rischio e di conformità per identificare tempestivamente le violazioni di accesso.

La soluzione Pathlock per la gestione del rischio e della conformità richiede una configurazione e una manutenzione minime. Migliorate la vostra sicurezza, massimizzate la produttività e capite come siete conformi alle normative di settore e governative.

Le migliori funzionalità/funzione di Pathlock

Monitoraggio continuo, scalabile e automatizzato dei controlli per la gestione del rischio delle applicazioni e dei rischi per la sicurezza

Automazione dell'auditing interno per ridurre i costi vertiginosi degli audit e dei controlli grazie ad automazione, ricchezza di dati e migliore allineamento tra le parti interessate e le applicazioni

Una suite completa di applicazioni per la governance degli accessi con analisi del rischio di accesso, provisioning conforme, gestione degli accessi elevati e gestione dei ruoli

Contro di Pathlock

Curva di apprendimento ripida per gli utenti alle prime armi

È necessario un supporto tecnico per iniziare a utilizzare Pathlock

Prezzi di Pathlock

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pathlock

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Sistema quadro di fusione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Fusion-Framework-System-1400x842.jpg Fusion Framework System è uno strumento di conformità GRC /$$$img/

via

Sistema quadro di fusione

Il software GRC Fusion Framework System, basato su cloud, consente di costruire programmi dinamici di continuità aziendale integrando dati, servizi, sistemi e procedure.

Il software di gestione del rischio Fusion si integra con diverse fonti aziendali per allinearsi agli oggetti strategici dell'organizzazione e garantire la conformità.

Allinea gli oggetti strategici dell'organizzazione, garantisce la conformità e ottiene una visibilità ottimale attraverso l'analisi predittiva. È costruito appositamente per mantenere la governance, la valutazione del rischio e la gestione degli incidenti.

funzionalità/funzioni migliori di #### Fusion Framework System

Il software di gestione del rischio mantiene in connessione tutti i dati e migliora l'allineamento interfunzionale

Sfruttare la resilienza operativa abilitata dalla tecnologia per riunire il mandato normativo in evoluzione

Il sistema di gestione delle crisi e degli incidenti di Fusion fornisce agli utenti informazioni utili per adattarsi ai cambiamenti, evitare le interruzioni e migliorare le prestazioni aziendali

Sistema Fusion Framework contro

Utilizzato principalmente per la continuità aziendale e la mitigazione del rischio, manca di strumenti per la strategia GRC

Gli implementatori dovrebbero impiegare molto tempo per configurare le funzionalità di gestione del rischio

Manca una struttura di prezzi trasparente

Prezzi del sistema Fusion Framework

Prezzi personalizzati

Fusion Framework System valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (101 recensioni)

4.4/5 (101 recensioni) Capterra: 4.4/5 (45 recensioni)

4. Riskonnect

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-14.53.09@2x.png Riskonnect dashboard /%img/

via

Riskonnect

Il servizio e lo strumento GRC di Riskonnect facilitano la conformità ai requisiti normativi nei settori della vendita al dettaglio, della sanità, delle assicurazioni e della produzione. È possibile utilizzare questa piattaforma software di conformità per la gestione del rischio, il monitoraggio degli eventi di rischio, la gestione della governance, la gestione delle normative sulla privacy dei dati e la mitigazione dei rischi con audit interni ed esterni.

Come altri strumenti GRC, Riskonnect aiuta nella gestione dei documenti archiviando i documenti aziendali critici per semplificare i processi di gestione del rischio.

Le migliori funzionalità di Riskonnect

È possibile monitorare le politiche aziendali e legali per evitare multe e altri danni

Abbattere i silos e comunicare senza problemi dalla prima linea alla direzione generale, per garantire che le azioni a tutti i livelli soddisfino le aspettative

Registrare problemi, incidenti e modifiche con una chiara traccia di audit

I vantaggi di Riskonnect

L'output per l'analisi quantitativa è goffo e deve essere aggiornato

Questo strumento lavora solo con Internet Explorer e non con l'iPad

Prezzi di Riskonnect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Riskonnect

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. IBM OpenPages

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/IBM-OpenPages-1400x789.png Dashboard di IBM OpenPages /$$$img/

via

IBM OpenPages

IBM OpenPages è una piattaforma GRC unificata che semplifica la gestione proattiva del rischio e della conformità normativa.

IBM OpenPages semplifica la governance dei dati, le valutazioni del rischio e la conformità normativa per il vostro programma di gestione del rischio aziendale.

IBM OpenPages® è una soluzione di conformità scalabile e guidata dall'IA che funziona su qualsiasi cloud con IBM Cloud Pak® for Data. Centralizzare il rischio in modo frammentario

funzioni di gestione del rischio

all'interno di un unico ambiente per identificare, monitorare, segnalare e mitigare i rischi nell'attuale panorama dinamico.

Gestite la conformità per i tempi attuali e preparatevi per il futuro con una piattaforma GRC aziendale completamente estensibile e in grado di raggiungere migliaia di utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM OpenPages

L'interfaccia utente incentrata sulle attività semplifica i processi e le azioni complesse con una formazione minima

È possibile utilizzare la funzionalità di flusso di lavoro GRC per eseguire casi d'uso predefiniti su base programmata e su richiesta

È facile creare una strategia GRC efficace con approfondimenti sui rischi dell'organizzazione grazie a grafici, reportistica e dashboard dinamici

Contro IBM OpenPages

Gli utenti si lamentano di dover spendere un'enorme quantità di tempo per generare report, che necessitano di MS Excel e PowerPoint

Integrazione con altri strumenti, come quelli di auditing, di gestione dei sondaggi e di gestione dei rischiSoftware di conformità SOC-2è una sfida

Prezzi di IBM OpenPages

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM OpenPages

G2: 4/5 (51 recensioni)

4/5 (51 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. LogicManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-20-at-15.30.18@2x.png Esempio di produttività di LogicManager /$$$img/

via

Gestore della logica

Il software di gestione del rischio aziendale LogicManager si connette alle aree di governance dell'azienda e funge da unica fonte di verità per l'organizzazione. È possibile identificare le aree ad alto rischio operativo e le zone di frode grazie alla connessione dei dati tra i vari dipartimenti, compresi gli audit interni, la sicurezza delle informazioni, il GRC e la finanza.

Inoltre, il software integrato di gestione del rischio di LogicManager abbatte i silos interdipartimentali per aiutarvi a creare un programma GRC efficace. Il software è progettato per aiutarvi ad allineare gli obiettivi strategici con quelli operativi e vi offre una visualizzazione completa dei rischi per la sicurezza.

Funzionalità/funzione migliori di LogicManager

Il software integrato per la gestione dei rischi vi aiuta a rilevare le vulnerabilità in tutti i silos e ad assegnare attività di controllo con librerie di rischi precostituite

Identificare i rischi critici in tutta l'organizzazione con criteri di valutazione del rischio modificabili e oggettivi

Fornisce reportistica significativa ai vostri stakeholder con riepiloghi/riassunti dei rischi e dashboard personalizzati per aiutarvi a prendere decisioni consapevoli dei rischi

LogicManager contro

Limitate capacità di auto-reportistica dopo un audit interno

Poiché lo strumento offre solo tre livelli per i rischi e i controlli, è difficile ottenere dati granulari

Prezzi di LogicManager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicManager

G2: 4.4/5 (51 recensioni)

4.4/5 (51 recensioni) Capterra: 4.6/5 (22 recensioni)

7. Fusione standard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Standard-Fusion.png Dashboard standard di Fusion /$$$img/

via

Fusione standard

Lo strumento GRC per la gestione della conformità StandardFusion aiuta le aziende del settore tecnologico, sanitario, finanziario, manifatturiero, governativo e retail a mantenere la conformità.

Semplifica ogni aspetto del processo di audit interno, sia che si tratti di controlli che di requisiti. Gestite lo stato degli audit interni ed esterni e i requisiti documentali su una piattaforma centralizzata.

Ciò che lo distingue dagli altri strumenti GRC è la possibilità di lanciare e gestire rapidamente più audit su StandardFusion e di seguirne lo stato simultaneamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di StandardFusion

Disponete di tutte le prove di cui avete bisogno per la gestione degli audit in un'unica piattaforma

Tracciate tutti i vostri audit in tempo reale, completate i log degli eventi e la cronologia delle versioni per monitorare gli audit storici

Definizione, documentazione, revisione e reportistica dei programmi di conformità e gestione dei controlli specifici dell'organizzazione

StandardFusion contro

Possibilità di ampliare le funzionalità/funzione di integrazione con altri strumenti per la conformità e la sicurezza

Manca di sufficienti opzioni di reportistica

Prezzi di StandardFusion

Starter: 1.500 dollari/mese

1.500 dollari/mese Professionale: $2.500/mese

$2.500/mese Enterprise: $4.500/mese

$4.500/mese Enterprise+: $8.000/mese

Valutazioni e recensioni di StandardFusion

G2: 4,6/5 (40 recensioni)

4,6/5 (40 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Governance, rischio e conformità di ServiceNow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/create_new_user-1400x646.png Dashboard di ServiceNow /$$$img/

tramite

ServiceNow

Il programma di governance del rischio di ServiceNow consente alle aziende di essere resilienti, grazie a decisioni consapevoli del rischio integrate nel lavoro quotidiano. Questo software GRC connette l'azienda, la sicurezza e l'IT su una piattaforma centrale.

La parte migliore è che ServiceNow si integra con il software esistente, compresi i consolidatori di contenuti, i provider di punteggi di sicurezza e le soluzioni per i processi aziendali.

La gestione del rischio di ServiceNow lavora a stretto contatto con le operazioni di gestione dei servizi e della sicurezza e offre un approccio integrato alla gestione del rischio.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow

Un ambiente di dati unificato con analisi approfondite dei dati personalizzati

Monitoraggio, automazione e analisi in tempo reale per risposte più rapide

Gestione continua del rischio operativo per ridurre al minimo le perdite

Contro ServiceNow

Meno integrazioni API rispetto ad altri strumenti GRC

Una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2: 4.3/5 (782 recensioni)

4.3/5 (782 recensioni) Capterra: 4.5/5 (227 recensioni)

9. SAI360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/SAI360-dashboard-1400x776.webp SAI360 dashboard /$$$img/

via

SAI360

Il software GRC di SAI360 semplifica il processo di gestione del rischio in modo che possiate prendere i rischi giusti al momento giusto con sicurezza e concentrazione. Archiviate, gestite ed estraete i dati sul rischio in tutta l'azienda con questo software scalabile per il rischio, l'ESG e la sostenibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAI360

Moduli GRC preconfigurati monitorano, analizzano e prevengono le interruzioni

Visualizzazione delle lacune di conformità, decisioni rapide per ottimizzare il programma di rischio e conformità con reportistiche personalizzabili

Garantite la continuità aziendale, gestite le attività critiche dei fornitori e riducete il tempo dedicato alle minacce alla privacy e alla sicurezza dei dati con SAI360

Contro SAI360

UX e UI obsolete

Per personalizzazioni avanzate, potrebbe essere necessario pagare per servizi professionali

Prezzi di SAI360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAI360

G2: 4/5 (121 recensioni)

4/5 (121 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. SAP GRC

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/SAP-GRC-dashboard-1400x875.png SAP GRC dashboard /$$$img/

via

SAP GRC

Ottenete una visione precoce e predittiva delle anomalie e dei rischi potenziali e monitorate costantemente le entità, le minacce informatiche e la conformità con i processi mission-critical utilizzando SAP GRC.

L'utilizzo degli strumenti SAP GRC per automatizzare le attività ripetitive di gestione degli audit e della conformità offre visibilità in tempo reale sul monitoraggio dei controlli.

SAP offre soluzioni flessibili per il monitoraggio delle minacce informatiche, il controllo dei dati, la gestione delle identità e degli accessi e i controlli sulla privacy per mantenere i sistemi al sicuro in un ambiente normativo e aziendale in continua evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP GRC

Controllare i processi chiave e gestire la conformità documentando, valutando, testando e rimediando ai rischi dei processi critici

Sfruttare le capacità predittive per informare i processi aziendali e le operazioni

La governance dell'identità e degli accessi protegge la proprietà intellettuale e la reputazione dell'intera organizzazione

SAP GRC contro

Gli implementatori necessitano di conoscenze specialistiche e formazione in SAP

Prestazioni lente e il sistema si blocca quando si elaborano grandi volumi di dati

Prezzi di SAP GRC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SAP GRC

G2: 4,2/5 (62 recensioni)

4,2/5 (62 recensioni) Capterra: 4.5/5 (32 recensioni)

Gestisci la governance, il rischio e la conformità della tua organizzazione con i migliori strumenti GRC come ClickUp

Sebbene molte piattaforme GRC gestiscano i rischi e la conformità normativa, avete bisogno di una soluzione software GRC che lo faccia senza stravolgere lo stack tecnologico esistente.

ClickUp vi offre il meglio di entrambi i mondi come strumento GRC che ottimizza i vostri quadri di governance, rischio e conformità, individuando tempestivamente i rischi operativi e di conformità.

Questo strumento GRC è facile da usare per i principianti, il che consente a chiunque nel vostro team di utilizzarlo senza conoscenze tecniche preliminari. Rende più efficiente il processo di gestione del rischio grazie a funzionalità personalizzabili quali dashboard e

Obiettivi

. Usare modelli di conformità precostituiti e

modelli di documentazione del progetto

per monitorare regolarmente lo stato di gestione del rischio da parte delle vostre organizzazioni.

La parte migliore è che non costa nulla mitigare i rischi su ClickUp. Iscriviti su ClickUp e iniziate a monitorare i vostri processi di conformità.