10 Migliori strumenti e software per la gestione della conformità nel 2024

Se siete come la maggior parte delle aziende, è probabile che facciate fatica a tenere il passo con la compliance tecniche di miglioramento dei processi .

Oggi le aziende investono sempre di più in conformità e strumenti di gestione del rischio per soddisfare gli obblighi normativi.

Una soluzione software per l'automazione della conformità aiuta a eliminare i processi inefficienti e le pratiche burocratiche, garantendo al tempo stesso di rimanere al passo con gli ultimi requisiti normativi.

Per trovare i migliori strumenti software di gestione della conformità che soddisfano le vostre esigenze aziendali, seguite questi passaggi:

Iniziate con una panoramica della conformità e della gestione del rischio nel contesto immediato della vostra azienda e del vostro settore

Identificare i requisiti rilevanti durante le discussioni con tutti gli stakeholder aziendali

Infine, costruire unprocesso di mitigazione del rischio ottimizzato e infrastruttura

La buona notizia è che abbiamo terminato il lavoro per voi e abbiamo selezionato le migliori soluzioni software per la conformità normativa tra cui scegliere.

Immergiamoci subito! 🚀

Cosa sono gli strumenti di gestione della conformità?

Gli strumenti di gestione della conformità aiutano le aziende a rispettare le politiche interne, i requisiti del settore e i protocolli normativi e legali. Talvolta chiamati anche strumenti di gestione della conformità normativa, aiutano le aziende ad automatizzare una serie di attività di gestione del rischio, a eseguire cadenze di audit e a seguire pratiche etiche.

Aderendo agli standard di settore per miglioramento della qualità e le politiche del lavoro, un'azienda può salvaguardare la propria reputazione ed evitare il rischio di non conformità.

Uno strumento scalabile per la gestione della conformità può migliorare significativamente la valutazione del rischio dell'azienda e garantire la conformità a gestione del rischio standard.

Cosa cercare negli strumenti di gestione della conformità?

Trovare la giusta soluzione di gestione della conformità per la vostra azienda può essere scoraggiante a causa delle numerose opzioni disponibili sul mercato, ognuna con funzionalità/funzioni e vantaggi diversi.

Come qualsiasi altro Software aziendale B2B definite i vostri parametri non negoziabili per trovare la migliore soluzione di gestione della conformità per la vostra organizzazione. Abbiamo stilato un elenco di requisiti indispensabili per qualsiasi software di gestione della conformità:

Capacità di classificazione dei dati: Assicuratevi che lo strumento scelto vi aiuti a soddisfare le normative sulla privacy dei dati come il GDPR. Ciò significa che deve essere in grado di classificare i dati in base alla loro sensibilità e di applicare le misure di sicurezza appropriate per proteggerli

Assicuratevi che lo strumento scelto vi aiuti a soddisfare le normative sulla privacy dei dati come il GDPR. Ciò significa che deve essere in grado di classificare i dati in base alla loro sensibilità e di applicare le misure di sicurezza appropriate per proteggerli Avvisi in tempo reale: Non si vuole essere colti di sorpresa da una violazione della conformità in azienda in base alle soglie impostate. Un buon strumento invia avvisi rossi in tempo reale, in modo da poter rispondere e affrontare un evento critico al più presto

Non si vuole essere colti di sorpresa da una violazione della conformità in azienda in base alle soglie impostate. Un buon strumento invia avvisi rossi in tempo reale, in modo da poter rispondere e affrontare un evento critico al più presto **Un software di compliance che si sincronizza con le altre piattaforme software renderà più facile tenere traccia di tutte le attività aziendali

Capacità di reportistica esaustiva: Le questioni normative e di conformità possono spesso riguardare i piccoli dettagli. Pertanto, assicuratevi che il vostro strumento sia in grado di preparare reportistica personalizzata per settore su situazioni di rischio, conformità, attività dei dipendenti, ecc.

Le questioni normative e di conformità possono spesso riguardare i piccoli dettagli. Pertanto, assicuratevi che il vostro strumento sia in grado di preparare reportistica personalizzata per settore su situazioni di rischio, conformità, attività dei dipendenti, ecc. Gestione intelligente di password e accessi: Non volete rischiare che i vostri dati sensibili relativi alla conformità siano visibili a utenti non autorizzati. Assicuratevi che il vostro strumento di gestione della conformità sia in grado di fornire un accesso basato sui ruoli e di rimuovere automaticamente l'accesso agli account utente inattivi

Non volete rischiare che i vostri dati sensibili relativi alla conformità siano visibili a utenti non autorizzati. Assicuratevi che il vostro strumento di gestione della conformità sia in grado di fornire un accesso basato sui ruoli e di rimuovere automaticamente l'accesso agli account utente inattivi Interfaccia semplice: Uno strumento facile da usare garantisce una formazione più rapida sulla conformità e una maggiore adozione da parte dei team. Cercate quindi uno strumento dal design user-friendly e dalle funzionalità/funzione intuitive che rendano semplice la gestione della conformità

Uno strumento facile da usare garantisce una formazione più rapida sulla conformità e una maggiore adozione da parte dei team. Cercate quindi uno strumento dal design user-friendly e dalle funzionalità/funzione intuitive che rendano semplice la gestione della conformità Assistenza esperta: Assicuratevi che il vostro software di gestione della conformità normativa sia dotato di un team di supporto accessibile e reattivo, in modo da occuparsi della risoluzione dei problemi e degli aggiornamenti normativi

I 10 migliori strumenti di gestione della conformità da utilizzare nel 2024

Ora che avete a portata di mano i vostri parametri di valutazione, date un'occhiata a questa lista di strumenti di gestione della conformità che possono mitigare il rischio di non conformità per la vostra azienda.

1. Risolutore

via Risolutore Resolver è una piattaforma integrata che combina vari moduli di gestione della conformità, come la valutazione del rischio, la gestione degli incidenti e i processi di audit. Raccoglie tutti i dati sul rischio e li analizza in base al contesto aziendale, aiutandovi a identificare e mitigare potenziali minacce e vulnerabilità.

Resolver si distingue per l'assistenza tecnica e la configurazione personalizzata fornite durante la fase cruciale di implementazione. Inoltre, il team del supporto condivide regolarmente gli input per aggiornare le misure di sicurezza aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resolver

Riducete la fatica della conformità eliminando le richieste ripetitive di informazioni. La piattaforma GRC completamente integrata di Resolver consente la condivisione dei dati e la visibilità per i team di Audit, Risk e Compliance

Preparate documentazione dettagliata, report e prove per le autorità di regolamentazione con un semplice pulsante

Ottenere informazioni utili sullo stato attuale della conformità e sulle potenziali aree di rischio sfruttando le capacità analitiche e reportistiche della piattaforma

Configurare e personalizzare la piattaforma Resolver in base ai requisiti normativi specifici dell'azienda

Collaborare e comunicare in tempo reale con i team interni in modo che tutti i membri dell'azienda lavorino insieme per rispettare gli obblighi normativi e di conformità

Limiti di Resolver

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla piattaforma potrebbero aver bisogno di un po' di formazione per abituarsi

Prezzi di Resolver

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Resolver

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

2. Previsione360

via Previsione360 Predict360 è lo strumento software di punta di 360factors. Combina una serie di strumenti di conformità in un'unica piattaforma SaaS che si occupa di rischi e controlli di conformità, politiche e procedure, formazione obbligatoria dei dipendenti e requisiti normativi.

Predict360 è specializzato nella gestione preventiva dei rischi, aiutando le aziende a prevedere e mitigare facilmente i rischi operativi. Inoltre, la soluzione IA automatizza le attività e i flussi di lavoro necessari per la conformità dell'intera organizzazione attraverso un'unica piattaforma basata su cloud.

Le migliori funzionalità/funzione di Predict360

Creazione di framework e banche di domande esaustive per i vostri sondaggi e ispezioni sui rischi

Impostazione di soglie di conformità e avvisi in tempo reale se un comportamento sospetto dell'utente viola i criteri di soglia

Sfruttare l'intelligenza artificiale (IA) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per automatizzare gli aggiornamenti ai requisiti normativi e di conformità in costante evoluzione

Migliorare la formazione sulla conformità e l'autocertificazione con il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) integrato nella piattaforma

Limiti di Predict360

Potrebbero essere necessari tempo e formazione per sfruttare appieno le potenzialità e le funzionalità/funzione dello strumento

Prezzi di Predict360

Contatto per

Valutazioni e recensioni di Predict360

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Inseguitore CMW

via Tracciabilità CMV CMW Tracker è uno strumento di gestione della conformità a basso codice, ideale per i professionisti non tecnici. Può aiutarvi ad automatizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro relativi alla conformità e alla gestione delle politiche.

CMW Tracker è in grado di impostare regole aziendali, gestire la documentazione in modo sicuro e comunicare tra le funzioni aziendali per garantire una conformità continua e ridurre il rischio organizzativo.

Le migliori funzionalità/funzione di CMW Tracker

Gestione dei dati e controllo dei documenti digitali in uno spazio centralizzato

Generazione automatica di audit trail

Integrazione dello strumento con software di gestione della conformità normativa di terze parti

Limiti di CMW Tracker

Gli utenti sperimentano occasionalmente lentezza e bug

Prezzi di CMW Tracker

Da fare da soli: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Spalla a spalla: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Partner di Count On: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni del CMW Tracker

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (390+ recensioni)

4. Falco del rischio

via Falco del rischio Risk Hawk offre flussi di lavoro preconfigurati e personalizzabili per automatizzare i processi di conformità normativa. Con Risk Hawk è possibile gestire in modo completo rischi, incidenti, politiche, controlli e audit di conformità alle normative.

È possibile impostarlo come soluzione basata su cloud o on-premise. Gli utenti amano Risk Hawk per la sua funzionalità/funzione di denuncia anonima o nominativa che rende la conformità una responsabilità collettiva di tutti gli individui sul posto di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Risk Hawk

Gestione della reportistica basata sulla valutazione dell'impatto dei media

Ricezione di notifiche e azioni su reclami interni ed esterni

Garantire la sicurezza dei dati di conformità e dei documenti digitali

Sfruttare la disponibilità del supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per migliorare le personalizzazioni in base all'evoluzione delle esigenze aziendali

Limiti di Risk Hawk

Gli utenti si trovano a volte di fronte a problemi iniziali

Capacità limitata di personalizzare il registro dei rischi

Prezzi di Risk Hawk

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Risk Hawk

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

5. HIPAA Uno

via HIPAA Uno L'HIPAA o "Health Insurance Portability and Accountability Act" è regolamentato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HSS) e applicato dall'Ufficio dei Diritti Civili (OCR). La conformità all'HIPAA è necessaria alle organizzazioni sanitarie per garantire la privacy, la sicurezza e l'integrità dei dati dei pazienti.

HIPAA One è una soluzione automatizzata che vi aiuta a completare la valutazione del rischio di sicurezza HIPAA in modo rapido e semplice.

HIPAA One è apprezzato dagli utenti per il suo approccio in passaggi all'analisi del rischio, alla correzione e alla documentazione. Genera inoltre una reportistica completa ben accolta e riconosciuta da Bacheca e autorità di regolamentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di HIPAA One

Aumenta la conoscenza delle politiche HIPAA da parte dei dipendenti con corsi online

Esecuzione di una valutazione della violazione della privacy sul vostro database sensibile e adozione di misure di protezione proattive

Ottenere valutazioni del rischio generate dal sistema e raccomandazioni di rimedio per rafforzare il mantenimento della conformità

Gestire e aggiungere delegati quando necessario. Teneteli informati con promemoria automatici

Sfruttate il team di esperti del settore di HIPAA One per navigare tra i complessi aggiornamenti delle politiche

Limiti di HIPAA One

La configurazione iniziale può richiedere una certa competenza tecnica

Prezzi di HIPAA One

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HIPAA One

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

6. Ziflow

via Ziflow Ziflow è una piattaforma di Correzione di bozze online di livello aziendale, dotata di controlli e conformità di marketing pronti per la revisione. Ziflow aiuta ad applicare flussi di lavoro basati su regole, a mantenere registri dettagliati delle attività e a consentire una collaborazione sicura per la vostra azienda.

Ziflow è un ottimo strumento per eliminare qualsiasi rischio di conformità associato ai contenuti pubblici o al materiale di marketing. È utilizzato soprattutto dai team di marketing e dalle agenzie creative per salvaguardare la propria azienda e i propri client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ziflow

Gestione di processi di approvazione personalizzati e automatizzati per le revisioni creative

Controllo dell'accesso a progetti riservati e sensibili

Assicurare l'account per il feedback creativo con le liste di controllo e le firme elettroniche di Ziflow

Monitoraggio efficace della conformità grazie a registri dettagliati delle attività

Limiti di Ziflow

Si sono verificate istanze di tempi di caricamento delle bozze più lunghi

Prezzi di Ziflow

**Gratis

Standard: $249/mese per 15 utenti

$249/mese per 15 utenti Pro: $399/mese per 20 utenti

$399/mese per 20 utenti Aziende: Contattare per i prezzi

Ziflow valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (380+ recensioni)

7. Donesafe

via Donesafe Donesafe è una piattaforma basata su cloud che aiuta le aziende moderne a deragliare per riunirsi agli obblighi di conformità. Grazie a Donesafe, è possibile controllare e rispettare in modo proattivo i rischi, le normative governative, di sicurezza e sul posto di lavoro, il tutto sotto un unico tetto.

Donesafe è noto soprattutto per il suo framework integrato end-to-end che può aiutare a supervisionare l'intero ciclo di gestione del rischio. È possibile identificare automaticamente i rischi con largo anticipo, formulare processi, esercitare controlli e sfruttare le librerie di controllo.

Le migliori funzionalità/funzione di Donesafe

Cattura dei rischi attraverso la raccolta di dati in tempo reale da più origini dati

Conduzione sistematica di audit, liste di controllo e ispezioni tempestive

Mantenere e gestire i registri dei rischi monitorando le cause, gli impatti e i controlli rispetto ai processi di conformità e ai KRI (Key Risk Indicators)

Fare regolarmente il punto della situazione e identificare le opportunità di miglioramento dei processi di conformità

Limiti di Donesafe

La configurazione e la formazione per la prima volta richiedono tempo

Gli utenti hanno segnalato la presenza di bug occasionali

Prezzi di Donesafe

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Donesafe

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. Libryo

via Librio La piattaforma Libryo comprende un ecosistema Software as a Service (SaaS), che include applicazioni software, contenuti, servizi professionali e integrazioni di software di terze parti. È costruita su un set di dati normativi globali basati su API.

Libryo semplifica l'accesso e la comprensione di tutti i tipi di legislazione. Identifica gli adempimenti necessari in base alla fase aziendale e alla posizione del cliente e lo assiste nei passaggi necessari per diventare pienamente conforme.

Le migliori funzionalità di Libryo

Tradurre e distillare problemi legali complessi per i vostri team globali utilizzando la funzione multilingue

Rimanere aggiornati con le notifiche sulle nuove normative

Sfruttare il monitoraggio legale specifico per posizione di Libryo per rispettare le politiche locali e i requisiti di conformità

Assistenza da parte degli esperti legali di Libryo o tramite live chattare in qualsiasi momento con il team del supporto

Limiti di Libryo

L'interfaccia utente è piuttosto complessa e la navigazione può risultare difficoltosa

Prezzi di Libryo

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Libryo

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

9. Netwrix

via Netwrix Netwrix è una soluzione per la gestione della conformità e degli audit che renderà felici i vostri revisori!

Netwrix sostiene di ridurre fino all'85% i tempi di preparazione per gli audit, eliminando la necessità di spulciare fogli di calcolo, compilare reportistica e raccogliere i registri per gli audit interni ed esterni.

Netwrix va oltre la semplice conformità con la sua soluzione di sicurezza end-to-end. Lo strumento può aiutarvi a ridurre il rischio di violazione dei dati e a proteggere le vostre informazioni sensibili dalla compromissione.

Le migliori funzionalità/funzione di Netwrix

Garantire la sicurezza dei sistemi IT con l'aiuto di Netwrix Change Tracker

Identificare e ridurre i rischi potenziali per i vostri dati sensibili sfruttando la soluzione StealthAUDIT

Rilevare qualsiasi comportamento insolito al di sopra dei livelli di soglia preimpostati attraverso il sistema di allerta in tempo reale

Automazioni dei flussi di lavoro per sollevare i team dall'onere di attività ripetitive

Limiti di Netwrix

Le capacità di personalizzazione sono relativamente limitate

I filtri della reportistica possono creare confusione

Prezzi di Netwrix

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Netwrix

G2: 4.4 / 5 (20+ recensioni)

4.4 / 5 (20+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (140+ recensioni)

10. Filestage

via Filestage Filestage è una piattaforma completa per la revisione e l'approvazione dei contenuti. Con Filestage è possibile impostare flussi di lavoro personalizzati e gruppi di revisori per accelerare notevolmente i cicli di approvazione dei contenuti.

Filestage garantisce la conformità alle normative FCA e aiuta i team di marketing a pubblicare promozioni e campagne in tutta tranquillità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filestage

Libera i team da processi di revisione caotici grazie a sistemi automatici di commenti, tag e notifiche

Distribuzione di modelli pronti all'uso per accelerare i nuovi progetti e i processi di revisione

Creazione di flussi di lavoro centralizzati e automatizzati per le revisioni e le approvazioni

Integrazione con altri strumenti di project management per gestire in modo olistico tutte le attività

Limiti di Filestage

Gli utenti riscontrano bug occasionali

Prezzi di Filestage

**Gratis

Basic: $59/mese

$59/mese Professionale: $299/mese

$299/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

4.6/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di gestione del rischio

La conformità e la gestione del rischio sono essenziali per qualsiasi azienda, ma possono anche essere impegnative e costose.

Ecco perché avete bisogno di ClickUp, una piattaforma di project management che offre una serie più olistica di funzionalità/funzione per semplificare i vostri flussi di lavoro di gestione del rischio e della conformità, migliorare la collaborazione interfunzionale e aumentare la produttività dei vostri team.

ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che vi permette di creare e gestire tutti i vostri progetti flussi di lavoro dei progetti compresi quelli per la gestione del rischio e della conformità.

Con ClickUp è possibile automatizzare le attività di routine, dare priorità alle attività essenziali, monitorare lo stato e generare reportistica in tempo reale: tutti ingredienti essenziali per un processo di gestione del rischio di esito positivo.

Gestione del rischio con ClickUp

ClickUp può essere utilizzato come efficace strumento di risk management per gestire tutti i lavori e i progetti relativi a un'organizzazione o a un team. È possibile personalizzare i flussi di lavoro per la gestione del rischio utilizzando le funzionalità di Soluzione ClickUp per il project management .

I migliori piani di gestione del rischio sono formulati in collaborazione con le principali parti interessate. Con ClickUp Lavagna online è possibile visualizzare il processo di mitigazione del rischio proposto con il team e chiedere il loro contributo e i loro commenti offline o in tempo reale.

disegnate e collaborate utilizzando ClickUp Whiteboard per arrivare a un piano di gestione del rischio che si adatti al meglio alle vostre esigenze organizzative

Una volta predisposto il piano di gestione del rischio, è possibile implementarlo con l'aiuto di Attività di ClickUp . È possibile dividere il piano di riduzione dei rischi in attività più piccole e assegnarle alle risorse responsabili. È inoltre possibile monitorare lo stato di avanzamento di ogni deliverable da parte del team rispetto alle scadenze stabilite.

tieni sotto controllo lo stato di avanzamento del tuo piano di mitigazione del rischio con ClickUp Tasks

Evitate i rischi operativi monitorando in tempo reale il vostro piano di gestione dei rischi con ClickUp Dashboard . È inoltre possibile impostare promemoria automatici e tag in tempo reale per tenere aggiornati i membri del team.

traccia le attività relative alla gestione del rischio in tempo reale con la vista Gantt di ClickUp_

Se siete preoccupati per la sicurezza dei dati, non fatelo.

ClickUp ha ottenuto la certificazione ISO, è conforme ai requisiti SOC 2 e PCI e offre la crittografia end-to-end dei dati utilizzando la crittografia AES-256.

Implementare un processo di gestione del rischio a prova di bomba può essere difficile. Per farvi risparmiare tempo e iniziare a lavorare, abbiamo creato una guida dettagliata per la gestione del rischio Modello di gestione del rischio ClickUp che può essere d'aiuto. Potete anche dare un'occhiata a questo dettagliato Piano del progetto di conformità di ClickUp per le idee

Siamo certi che queste idee daranno un notevole impulso ai vostri processi di gestione del rischio e della conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Condivisione in sicurezza con i team di policy interne, regolamenti, requisiti di conformità e informazioni relative alla governance

Sfruttate le funzionalità di project management di ClickUp per assegnare ruoli e responsabilità, impostare Sequenza e monitorare lo stato del vostro piano di gestione del rischio

Distribuire avvisi e promemoria automatici per mantenere il team aggiornato e in linea con i propri obiettivi di gestione del rischio

Formulate una cadenza di revisione regolare e discutete lo stato dei piani con una reportistica in tempo reale utilizzando il moduloVisualizzazioni ClickUp Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero aver bisogno di tempo per abituarsi alle numerose funzionalità/funzione offerte

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contatto commerciale

Contatto commerciale ClickUp AI è disponibile con tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900+ recensioni)

Mantenete il pieno controllo dei vostri requisiti di conformità

Quando si tratta di conformità normativa, non c'è spazio per gli errori.

Una gestione semplificata della conformità è fondamentale per soddisfare gli obblighi normativi e promuovere una cultura etica sul posto di lavoro.

Tenere il passo con le politiche e le normative di settore in continua evoluzione è impossibile, per cui gli strumenti di gestione della conformità sono una parte essenziale dello stack tecnologico di un'azienda moderna.

Assicuratevi di scegliere gli strumenti migliori per gestire e migliorare i processi di conformità normativa. ClickUp è uno strumento all-in-one che vi aiuterà in ogni aspetto del vostro lavoro e rafforzerà le vostre capacità di gestione del rischio. Registrate oggi stesso il vostro account gratuito su ClickUp!