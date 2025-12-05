Come scrivere prompt per l'IA? Suggerimenti, modelli ed esempi

Hai mai chiesto a uno strumento di IA di "scrivere un post sul blog" e ti ha risposto con qualcosa di banale o robotico?

Questo perché il tuo prompt era troppo vago.

I prompt IA efficaci sono come dei buoni brief: chiari, specifici e orientati agli obiettivi. Quelli scadenti creano solo più lavoro.

Poiché l'IA sta diventando parte integrante della scrittura, del codice e della strategia, la scrittura di prompt è ormai una competenza creativa indispensabile.

Questa guida ti mostra come creare prompt che ottengono risultati più intelligenti, più rapidi e più utili, con esempi e modelli da provare subito.

Che cos'è un prompt IA?

Un prompt IA è l'istruzione che dai a uno strumento di IA per ottenere una risposta. È il punto di partenza dell'interazione e le prestazioni dell'IA dipendono in gran parte dalla qualità di tale istruzione.

Se stai imparando a scrivere prompt per l'IA, inizia da qui: il tuo prompt definisce l'impostazione del tono, della struttura e della profondità dell'output.

Se il tuo prompt è vago, l'IA tirerà a indovinare e i risultati di solito non saranno quelli sperati. Dei confini chiari risolvono il problema.

✅ Buono: "Trasforma questo paragrafo in un formato divertente come: 'Sapevi che...?'" ❌ Cattivo: "Rendilo più interessante."

👀 Lo sapevi? Gli analisti di mercato stimano che il mercato dell'ingegneria dei prompt sia cresciuto da circa 0,85 miliardi di dollari nel 2024 a circa 1,13 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR di circa il 32,7%. Questa crescita deriva dalla crescente domanda di personalizzazione dell'IA, automazione e generazione di contenuti basati sull'IA.

Perché è importante scrivere buoni prompt per l'IA

Imparare a creare prompt efficaci è essenziale per ottenere risultati affidabili dagli strumenti di IA.

Ecco perché fa una differenza maggiore di quanto la maggior parte delle persone creda:

Riduce l'ambiguità nell'output: l'IA funziona al meglio quando capisce esattamente cosa vuoi. Un prompt ben scritto elimina risultati vaghi o fuori tema da vagliare nel tuo processo di scrittura. Questo vale sia che tu stia generando post per un blog o cercando di scrivere prompt artistici per progetti visivi.

Dedicherai meno tempo alla revisione e alla rielaborazione: quando il prompt non è chiaro, è probabile che otterrai risultati mediocri e perderai tempo a modificarlo. Un prompt efficace ti avvicina al risultato desiderato sin dal primo tentativo, soprattutto con contenuti generati dall'IA più complessi.

Eviterai contenuti irreali o irrilevanti: i prompt mal formulati spesso portano a fatti imprecisi o testi di riempimento. Più il tuo prompt è accurato, meno l'IA generativa dovrà "riempire gli spazi vuoti" con informazioni potenzialmente inventate.

Aiuta a mantenere la coerenza nel tono e nella struttura: se stai lavorando su più documenti, brief o progetti, uno stile di prompt ripetibile aiuta a mantenere una voce, un formato e una profondità coerenti, particolarmente utili quando si scalano se stai lavorando su più documenti, brief o progetti, uno stile di prompt ripetibile aiuta a mantenere una voce, un formato e una profondità coerenti, particolarmente utili quando si scalano i prompt di scrittura tra i team.

⚡ Archivio modelli: desideri esempi pronti all'uso che puoi modificare e salvare? Dai un'occhiata a questi modelli di prompt IA per avviare la tua libreria!

Tipi di prompt IA (con esempi)

Analizziamo i principali tipi di prompt IA che incontrerai:

1. Prompt didattici

I prompt didattici guidano il modello di IA nell'esecuzione di un'attività specifica o nella generazione di un output particolare. Questi prompt forniscono all'IA istruzioni dirette, come scrivere, riepilogare/riassumere, delineare o spiegare.

✅ Usa prompt istruttivi quando desideri che l'IA produca un obiettivo definito.

📌 Esempio: Scrivi un post di 500 parole per il blog di un'azienda FinTech che presenta la sua nuova app di finanza personale chiamata "BudgetBuddy". Spiega come l'app effettua la connessione con i conti bancari, classifica le spese, invia promemoria di risparmio e aiuta gli utenti a fissare obiettivi mensili. Usa un tono amichevole che sia facile da capire per gli utenti alle prime armi.

Genera blog approfonditi e ottimizzati per i motori di ricerca in pochi minuti con ClickUp Brain.

2. Prompt informativi

I promoti informativi ti aiutano a recuperare fatti specifici, definizioni o riassunti dalla base di conoscenza dell'IA. Usali per imparare qualcosa o ottenere una spiegazione chiara senza troppi fronzoli.

✅ Usa prompt informativi quando desideri informazioni concrete.

📌 Esempio: Quali sono le principali differenze tra le architetture monolitiche e quelle a microservizi nello sviluppo di software? Spiega i pro e i contro di ciascuna, includi casi d'uso comuni e mantieni la spiegazione sufficientemente non tecnica da poter essere compresa da un product manager senza esperienza di codice.

3. Prompt creativi

I prompt creativi sono tutta una questione di immaginazione. Sono progettati per aiutare l'IA a generare contenuti originali, come storie, poesie, testi di canzoni o persino immagini speculative, utilizzando un generatore di arte IA. Ricordati di dare all'IA abbastanza spazio per essere espressiva e creativa quando scrivi prompt artistici per l'IA.

✅ Usa prompt creativi quando desideri idee fresche, fantasiose o artistiche.

📌 Esempio: Scrivi un racconto breve ambientato in un futuro in cui gli esseri umani comunicano con gli alberi attraverso il tatto. Il protagonista è un urbanista che scopre che una quercia secolare conserva i ricordi della terra prima che fosse urbanizzata. Il tono dovrebbe essere riflessivo, leggermente malinconico e concludersi con un colpo di scena che spinge l'urbanista a riconsiderare il suo prossimo progetto.

4. Prompt analitici

I prompt analitici chiedono all'IA di ragionare su un problema, identificare modelli o trarre conclusioni. Questi prompt richiedono un pensiero critico da parte del modello IA, non solo il recupero di dati. Sono spesso utilizzati nella ricerca, nella strategia o nelle previsioni.

✅ Utilizza prompt analitici quando desideri analisi approfondite o approfondimenti basati su più variabili.

📌 Esempio: Analizza perché l'uso degli scooter elettrici sta diminuendo nelle aree urbane nonostante l'elevata diffusione iniziale. Fornisci un'analisi strutturata con almeno tre ragioni principali e suggerisci due modi in cui le aziende possono rispondere.

Chiedi a ClickUp Brain dati e tendenze del settore per ricerche e reportistica.

5. Prompt di chiarimento

I prompt di chiarimento ti aiutano ad approfondire una parte specifica di una risposta o di un'idea precedente. Chiedi all'IA di spiegare meglio qualcosa o di analizzarla ulteriormente, soprattutto quando scrivi o utilizzi strumenti di IA complessi.

✅ Usa prompt di chiarimento quando qualcosa è vago o necessita di ulteriori spiegazioni.

📌 Esempio: Hai fatto una menzione sulla stanchezza da sottoscrizione come su una sfida crescente nelle attività DTC. Puoi spiegare cosa determina questa stanchezza dal punto di vista della psicologia del consumatore e come i marchi possono contrastarla senza ricorrere agli sconti?

6. Prompt ipotetici

I prompt ipotetici consentono al modello IA di esplorare situazioni immaginarie o ipotetiche. Sono prompt efficaci per pianificare scenari futuri. Puoi persino usarli per testare idee creative o costruire mondi immaginari in stile pop art per la narrazione visiva.

📌 Esempio: Immagina un mondo in cui Internet è disponibile solo per due ore al giorno. In che modo ciò influirebbe sull'istruzione, sul lavoro da remoto, sugli acquisti online e sul comportamento sui social media? Suddividi la tua risposta in quattro sezioni e includi sia le conseguenze positive che quelle negative.

7. Prompt Chain-of-Thought (CoT)

I prompt "chain-of-thought" chiedono all'IA di seguire il proprio ragionamento passaggio dopo passaggio prima di fornire la risposta finale. Ciò è particolarmente utile quando si scrivono prompt AI per attività che richiedono logica o pensiero strutturato.

✅ Usa prompt basati sulla catena di pensieri quando ti interessa tanto il ragionamento quanto la risposta.

📌 Esempio: un'azienda vende una sottoscrizione a 150 dollari all'anno. A gennaio ha registrato 100 nuovi clienti. Ogni mese registra una crescita del 10% nelle nuove iscrizioni, ma il tasso di abbandono è del 5%. Calcola il fatturato previsto alla fine dei 6 mesi. Mostra il tuo lavoro passo dopo passo, includendo come l'abbandono e la crescita influenzano i totali mensili.

Calcola le entrate, identifica i modelli e perfeziona le tue strategie con ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX ti aiuta a trasformare le idee in azioni all'istante. Con Talk-to-Text su desktop, puoi dettare le tue bozze di prompt, idee di contenuto o note di ricerca e vederli convertiti in testo pulito e strutturato all'interno del tuo documento o attività. Ciò mantiene intatto il tuo flusso creativo ed elimina l'attrito causato dal passaggio da una scheda all'altra o dalla perdita di idee a metà pensiero. Brain MAX ti offre il modo più veloce per sperimentare i prompt, perfezionare le bozze e archiviare tutto in un unico spazio di lavoro IA convergente che comprende già il tuo contesto. Prova ClickUp Brain MAX per ricerche più approfondite e un contesto più ampio nelle tue aree di lavoro.

8. Concatenazione dei prompt

Il concatenamento dei prompt utilizza l'output di un prompt come punto di partenza per quello successivo. Ciò è particolarmente utile quando si creano attività stratificate, come lo sviluppo del marchio o lo storytelling visivo.

✅ Utilizza il concatenamento dei prompt quando crei attività in più passaggi o perfezioni i risultati in diverse fasi.

📌 Esempio: Passaggio 1: genera tre nomi di marchi unici per un detersivo per bucato ecologico

Passaggio 2: Prendi il secondo nome e scrivi un paragrafo sulla storia del marchio che attiri i millennial urbani che attribuiscono valore alla sostenibilità e al design.

Passaggio 3: sulla base della storia del marchio, scrivi uno script pubblicitario di 30 secondi per YouTube che presenti il marchio con un tono fresco e ottimista.

Come scrivere prompt efficaci per l'IA: passaggio dopo passaggio

Ora che sai perché è importante scrivere prompt efficaci, vediamo passo dopo passo come farlo 👇

Passaggio 1: sii chiaro e specifico

La maggior parte degli errori dell'IA inizia con un prompt vago. Se il tuo input è generico, anche l'output sarà generico. Invece di dire:

"Scrivi un articolo sulla leadership per LinkedIn."

Prova qualcosa del tipo:

"Scrivi un post su LinkedIn sul motivo per cui una leadership empatica porta a prestazioni migliori del team. Non usare un tono moralistico. Usa un tono sicuro ma accessibile."

Quel piccolo cambiamento fa tutta la differenza.

Ecco cosa può aiutarti:

Sii diretto su ciò che desideri: non girarci intorno. Dì "Scrivi un'email fredda a un potenziale cliente SaaS che ha visitato due volte la nostra pagina dei prezzi", non "Aiutami a vendere software".

Evita le parole di riempimento: evita espressioni come forse, potresti o se possibile. L'IA non ha bisogno di cortesia, ma di chiarezza.

Esprimi il tuo intento con i verbi: inizia il tuo prompt con un'azione: Scrivi, Riepiloga/riassumi, Spiega, Elenca, Brainstorming, Descrivi. Questi verbi indicano all'IA cosa fare in anticipo.

💡 Suggerimento professionale: I prompt lunghi non sono automaticamente migliori. La chiarezza batte la lunghezza. Una frase forte può superare un paragrafo sconclusionato.

Quando inizi a scrivere e perfezionare i prompt, ti renderai subito conto che hai bisogno di un posto dove salvarli. Hai bisogno di un luogo dove sperimentare, rivedere ciò che ha funzionato e effettuare il monitoraggio dei tuoi progressi.

È qui che ClickUp Docs ti aiuta. Crea un documento dedicato ai tuoi prompt IA e organizzali per caso d'uso, reparto o tipo di attività.

Redigi, organizza e perfeziona i prompt IA in ClickUp Docs.

Ad esempio:

Una sezione dedicata ai prompt di marketing (annunci, landing page, testi per email)

Un altro per il supporto (risposte ai ticket, follow-up, regolatori di tono)

Alcuni esempi che hai provato e migliorato, affiancati

Prompt di arte visiva per la tua grafica

Ogni sezione può avere intestazioni, elenchi comprimibili e persino collaborazione in tempo reale se stai perfezionando i prompt come parte di un team.

💡 Suggerimento professionale: crea una tabella "Prompt errato / Prompt migliore" all'interno del tuo documento in modo che tutti possano imparare dalle iterazioni reali. Con il tempo, noterai dei modelli che ti renderanno uno scrittore di prompt più abile.

Fase 2: Fornisci il contesto (ruolo, pubblico, formato)

Il contesto aiuta l'IA a capire chi dovrebbe essere, a chi si rivolge e come dovrebbe essere formulato il messaggio. Ecco come integrare tale contesto nei tuoi prompt:

1. Imposta il ruolo

Questa riga definisce il ruolo e la prospettiva dell'IA in modo che possa rispondere "in linea con il carattere" con maggiore coerenza e contesto.

Sei un responsabile del supporto clienti...

Agisci come un senior HR manager che scrive una nota interna...

Immagina di essere un designer UI/UX che sta revisionando una homepage...

Sei un responsabile dell'ingegneria dei prompt che sta addestrando il modello di IA

2. Definisci il pubblico

Fai sapere all'IA a chi è destinato il messaggio. Questo aiuta a personalizzare il linguaggio, il tono e la profondità.

...scrivendo a un fondatore non tecnico...

...spiegando questo ai nuovi utenti...

...rivolto agli sviluppatori senior che valutano strumenti open source...

3. Specificare il formato

Indicare all'IA quale struttura seguire ti aiuta a evitare output troppo lunghi. Questo è particolarmente importante quando il formato ha un peso, come nel caso di un'email rispetto alla presentazione di un pitch deck.

Alcuni modi per specificare:

Formattare come elenco puntato dei pro e dei contro

Scrivi un'introduzione al blog di 3 paragrafi con un gancio, un approfondimento e una $$cta

Utilizza una tabella che confronta le funzionalità/funzioni dei diversi strumenti

Dopo aver aggiunto un ruolo, un pubblico e un formato, puoi perfezionare il prompt con ClickUp Brain. Ciò è particolarmente utile quando stai ancora imparando a scrivere prompt efficaci. Anche gli utenti esperti si affidano al perfezionamento per ottenere risultati di qualità superiore.

Supponiamo che tu abbia redatto un post su LinkedIn, ma non sei sicuro che sia abbastanza chiaro. Chiedi a ClickUp Brain di migliorarlo in termini di chiarezza, tono o struttura.

È qui che l'IA diventa un partner nel tuo processo creativo, aiutandoti a dare alla forma i prompt più precisi e accurati, in modo che i tuoi risultati siano utilizzabili fin dal primo tentativo.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come generare contenuti, analizzare dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il costo mentale di quel costante cambio di contesto si accumula nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

🎥 Guarda esempi reali di prompt engineering e scopri l'IA che comprende il tuo flusso di lavoro senza lunghi prompt.

Passaggio 3: definisci il formato o la lunghezza dell'output

Immagina di dare al tuo designer un brief che dice semplicemente: "Rendilo bello". Non lo faresti mai, e scrivere prompt non è diverso.

Più sarai preciso riguardo al formato e alla dimensione dell'output, meno tempo impiegherai a correggere risposte confuse o a chiedere all'IA di riprovare.

Quindi, chiediti:

Stai cercando di informare rapidamente ? → Usa elenchi puntati o numerati

Vuoi costruire un caso o raccontare una storia ? → Richiedi paragrafi strutturati

Hai bisogno di confrontare le opzioni ? → Richiedi una tabella con intestazioni

Vuoi solo un gancio? → Richiedi una frase di meno di 25 parole

A volte il problema è che non sai quale formato funzionerà meglio. In quei momenti, usa ClickUp Brain come assistente di scrittura AI.

Prima ancora di scrivere il tuo prompt, chiediti:

"Qual è il modo migliore per presentare i vantaggi di un prodotto in un annuncio di lancio?"

"È meglio usare un paragrafo, un elenco o una tabella delle caratteristiche per questa newsletter?"

"Voglio mettere in evidenza la storia di un fondatore su LinkedIn. Quale formato otterrà un maggiore coinvolgimento?"

Usa ClickUp Brain per trovare idee su formato, conteggio parole e altro ancora.

Invece di tirare a indovinare, ClickUp Brain può suggerirti la struttura ideale in base al tuo obiettivo, come il coinvolgimento o la leggibilità (oltre al conteggio delle parole).

Passaggio 4: Testare, perfezionare e ripetere

Anche un prompt dettagliato può restituire un output che sembra troppo rigido, troppo lungo, troppo superficiale o fuori tono. Ciò non significa che il prompt abbia fallito, ma che sei arrivato all'inizio di una bozza funzionante.

Ecco un semplice ciclo 👇 Prova 2-3 versioni rapide A volte due prompt diversi ti avvicinano all'obiettivo più di un unico prompt pesantemente modificato. Mettili uno accanto all'altro e scegli le parti migliori. Esegui il prompt una volta solaNon ossessionarti con la perfezione fin dall'inizio. Crea una versione e verifica come si comporta. Esamina criticamente il risultato Chiediti: il tono corrisponde a quello che avevo in mente? Manca qualcosa di importante o c'è qualcosa di troppo spiegato? Una struttura diversa (elenco, racconto, tabella) migliorerebbe la chiarezza? Perfeziona una variabile alla voltaCambia il pubblico, il formato o il tono, ma non tutti e tre contemporaneamente.

In questa fase, utilizza ClickUp Docs per gestire il test e il perfezionamento dei tuoi prompt. Puoi creare un'unica fonte di verità in cui convivono le bozze dei prompt, i risultati dell'IA e i feedback.

Redigi e perfeziona i prompt in un documento ClickUp con commenti in tempo reale e una formattazione chiara affiancata.

Crea un documento per ogni progetto o caso d'uso. All'interno potrai:

Salva le tue prime bozze di prompt e aggiungi tag che ne descrivano la funzione da fare.

Incolla l'output dell'IA direttamente sotto per un confronto affiancato.

Scrivi una breve nota su ciò che non ha funzionato (tono? profondità? struttura?).

Aggiungi una versione perfezionata sotto, in modo che i tuoi miglioramenti siano documentati.

Dopo aver testato alcune varianti, invita un collega a rivedere i prompt. Potrà lasciare commenti in linea sulla formulazione e sulla struttura o persino suggerire come riscrivere un prompt per adattarlo a un canale specifico, ad esempio abbreviandolo per un post su Twitter o semplificandolo per un pubblico non tecnico.

In questo modo, potrai creare una cronologia delle versioni da cui trarre insegnamenti. E se qualcosa funziona bene, potrai copiare quel prompt finale nella tua libreria di prompt condivisa per utilizzarlo in seguito.

🧠 Curiosità: nel 2018, un ritratto creato dall'IA è stato venduto da Christie's per l'incredibile cifra di 432.500 dollari, oltre 40 volte la sua stima, diventando una delle prime opere d'arte realizzate da una macchina a superare in valore opere esposte accanto a icone come Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

Passaggio 5: salva e riutilizza i prompt vincenti

Ogni prompt efficace che scrivi è una scorciatoia per la prossima volta. Se hai intenzione di raccogliere prompt che funzionano bene, ricorda:

Salva i prompt con il contesto: non limitarti a incollare il prompt in un documento. Aggiungi il "perché": a cosa è servito il risultato? Cosa ha reso efficace il prompt? Per quale tipo di tono o struttura funziona meglio? A cosa è servito il risultato? Cosa ha reso efficace il prompt? Qual è il tono o la struttura più adatta per il tuo lavoro? Salva diverse versioni dei tuoi prompt: a volte la versione V1 è ottima per i contenuti brevi, mentre la versione V2 funziona meglio per i contenuti formali. Conserva entrambe e aggiungi brevi etichette come: "Tono informale", "Pubblico tecnico", "Social-friendly". "Tono informale" "Pubblico tecnico" "Social-friendly" Riutilizza con intenzione: un prompt efficace per l'introduzione di un blog può spesso essere adattato in: un gancio per LinkedIn, un'introduzione per un'email, un follow-up commerciale. LinkedIn hook Introduzione all'email Follow-up commerciale

A cosa è servito il risultato?

Cosa ha reso efficace il prompt?

Qual è il tono o la struttura più adatta per il tuo lavoro?

"Tono informale"

"Pubblico tecnico"

"Social-friendly"

LinkedIn hook

Introduzione all'email

Follow-up commerciale

Più riutilizzi intenzionalmente, più acquisirai sicurezza nel ridimensionare la produzione, senza caos.

🔄 Confronto tra prompt prima e dopo

❌ Prima ✅ Dopo (salvato e riutilizzabile) Scrivi un post sui social media su ClickUp, lo strumento per la produttività e la pianificazione dei progetti. Scrivi un post su LinkedIn che presenti ClickUp, uno strumento di pianificazione dei progetti basato sull'intelligenza artificiale. Inizia con un problema comune relativo alla gestione delle attività su più piattaforme. Evidenzia come questa funzionalità centralizzi le tempistiche, gli incarichi e gli aggiornamenti del team (e persino l'intelligenza artificiale). Concludi con una domanda che inviti i professionisti a condividere il modo in cui gestiscono attualmente il caos dei progetti. Mantieni un tono conciso, ponderato e orientato alla leadership. Numero di parole: 200, utilizza uno stile misto tra elenco e paragrafo.

Guarda tu stesso:

❌ Prima (noioso!)

✅ Dopo (è appena migliorato!)

Ottieni risposte precise e pertinenti ogni volta su ClickUp Brain.

Modelli di scrittura di prompt da provare

Se vuoi migliorare i risultati dell'IA, inizia migliorando i tuoi input. I prompt efficaci derivano da istruzioni chiare e dettagliate, soprattutto quando si utilizzano strumenti come ClickUp Brain o si creano flussi di lavoro che si basano sull'IA generativa.

Ecco otto modelli di scrittura di prompt che ti aiutano a ottenere risultati migliori e più specifici in attività come la scrittura, la strategia e persino i prompt artistici.

1. Ruolo + attività + obiettivo

Formato: "Agisci come [ruolo] e aiutami con l'attività in modo che io possa [obiettivo]."

📌 Esempio di prompt: Agisci come un ricercatore UX e aiutami a scrivere domande per un sondaggio in modo da poter scoprire perché gli utenti abbandonano il checkout.

2. C. R. A. F. T. (Contesto – Ruolo – Azione – Formato – Tono)

Questa struttura dettagliata dei prompt analizza ogni aspetto di una richiesta per garantire l'allineamento in termini di tono, scopo e consegna.

Componente Cosa chiede Esempio Contesto Qual è la situazione? Stiamo lanciando una nuova app per la produttività Ruolo Chi dovrebbe rappresentare l'IA? Un product marketer Azione Cosa vuoi che sia terminato? Scrivi un'email di lancio di un prodotto Formato Quale struttura? Breve email con titolo, CTA e corpo del testo Tono Qual è la voce? Energico e persuasivo

3. P. A. S. (Problema – Agitazione – Soluzione)

P. A. S. è un framework di storytelling utilizzato nel marketing e nel copywriting per inquadrare il problema del pubblico e posizionare la tua soluzione come risposta. Si tratta di un ottimo framework di copywriting, reso ancora più efficace grazie al prompt IA.

📌 Esempio di prompt: Scrivi una pagina di landing per un'app di monitoraggio del tempo utilizzando P. A. S. Il pubblico è costituito da designer freelance.

4. Obiettivo – Ostacolo – Guida

Il framework GOG aiuta l'IA a ragionare attraverso i vincoli e a suggerire soluzioni o idee tenendo conto dei compromessi.

📌 Esempio di prompt: Voglio aumentare il numero di iscritti alla mia newsletter a 5.000 in 3 mesi, ma non ho un budget pubblicitario. Suggerisci un piano di crescita basato sui contenuti.

5. R. A. G. (Recupera – Aumenta – Genera)

La strategia di prompt R. A. G viene spesso utilizzata nei sistemi di IA avanzati. Estrae le informazioni rilevanti, aggiunge il contesto e genera la risposta finale.

Recupera : Quali contenuti di base desideri prendere in considerazione?

Ampliare : quali ulteriori contesti o istruzioni possono essere utili?

Generare: qual è il risultato desiderato?

📌 Esempio di prompt: "Ecco le interviste grezze ai clienti [incolla]. Riassumi i 3 principali punti critici ricorrenti e fornisci una soluzione suggerita per ciascuno di essi. Formatta in una tabella."

Esiste un ecosistema in continua crescita di strumenti che ti aiutano a trovare l'ispirazione, sperimentare più rapidamente e persino creare modelli di ciò che funziona.

1. Mercati dei prompt

Queste piattaforme offrono idee di prompt precompilati inviati dagli autori e dagli utenti della community. Si tratta di uno strumento eccellente per esplorare diversi casi d'uso o imparare la struttura dei prompt.

PromptBase : un marketplace dove puoi acquistare e vendere prompt ad alte prestazioni per diversi modelli di IA.

FlowGPT : una libreria di prompt condivisi gestita dalla comunità, consultabile per categoria e tipo di modello.

PromptHero : raccolte di prompt curate per la generazione di immagini , la scrittura, la codifica e altro ancora, particolarmente efficaci per strumenti visivi come Midjourney e altri strumenti di IA leader nel settore.

2. Generatori di prompt IA

Questi ti aiutano a creare prompt migliori fornendoti input strutturati, come obiettivo, pubblico e formato, e generando poi il prompt completo sulla base di tali input.

AIPRM : un'estensione Chrome per ChatGPT che aggiunge una libreria di prompt organizzati per marketing, SEO e produttività.

PromptPerfect : ottimizza il tuo prompt per ottenere prestazioni ottimali su modelli come GPT-4, Claude o Bard.

ClickUp Brain : ti aiuta a creare prompt migliori suggerendo struttura, tono e formato in base al tuo obiettivo. Puoi evidenziare un prompt approssimativo e chiedere a Brain di migliorarne la chiarezza, adattarlo a un pubblico diverso o ristrutturarlo in un elenco, un paragrafo o un'email. : ti aiuta a creare prompt migliori suggerendo struttura, tono e formato in base al tuo obiettivo. Puoi evidenziare un prompt approssimativo e chiedere a Brain di migliorarne la chiarezza, adattarlo a un pubblico diverso o ristrutturarlo in un elenco, un paragrafo o un'email.

3. Modelli di prompt ClickUp AI

Non è necessario reinventare i prompt ogni lunedì mattina. Con i modelli di prompt di ClickUp Brain, puoi salvare quelli che funzionano e non scrivere mai più da zero.

Cosa lo rende così potente? Non sei costretto a utilizzare modelli generici e predefiniti. Puoi crearne uno personalizzato, basato esattamente sulle tue esigenze.

Stai pianificando il lancio di un prodotto? 👉 Salva il tuo prompt preferito per scrivere un annuncio energico con un CTA incisivo.

Hai bisogno di supporto? 👉 Crea un prompt che riscriva le risposte relative ai rimborsi con empatia e mantenendo intatta la voce del marchio.

Da fare da solo? 👉 Crea un prompt riutilizzabile che trasforma note sparse in aggiornamenti settimanali chiari.

Una volta individuato un formato che funziona, basta cliccare su "Salva". La prossima volta, sarà a portata di clic.

👀 Lo sapevi? Il 62% delle organizzazioni dichiara di stare già sperimentando agenti IA, segnalando il passaggio dall'assistenza passiva all'esecuzione attiva e autonoma.

Errori comuni da evitare nei prompt

Anche gli utenti esperti a volte sbagliano. Ecco a cosa prestare attenzione quando si cerca di creare prompt che funzionino davvero.

Scrivere senza un punto di riferimento: lanciarsi in un prompt senza una linea guida spesso porta a risultati dispersivi. Usa un formato chiaro, un esempio o un output precedente in modo che l'IA sappia quale direzione seguire.

Non fornire un contesto sufficiente: l'IA non legge nel pensiero. Più contesto fornisci, come il tono, il pubblico o il formato, più preciso ed efficace sarà il risultato.

Supponendo che l'IA deduca l'intento: senza una specifica attività, il modello potrebbe non cogliere affatto il tuo obiettivo. Il riconoscimento dell'intento migliora quando dichiari chiaramente ciò che desideri: un riepilogo/riassunto, un titolo, una sceneggiatura o una prima bozza.

Usare riempitivi invece di funzioni: prompt vaghi come "Mi puoi aiutare con questo?" non sono molto utili. Concentrati sul risultato e usa verbi d'azione per guidare il modello verso la struttura giusta.

Padroneggia la scrittura di prompt e scala il tuo flusso di lavoro con ClickUp

Scrivere un singolo prompt IA può essere semplice. Ma la domanda più importante è: riesci a farlo bene e ripetutamente, in tutti i team?

Senza un processo documentato o una struttura, le cose iniziano a diventare confuse. Il tuo obiettivo è ottenere chiarezza, tono, risultato, formato, contesto, e tutto questo sotto pressione.

Man mano che l'IA diventa sempre più integrata nei flussi di lavoro, è necessario un sistema per creare prompt, testarli e riutilizzarli.

È qui che entra in gioco ClickUp. I documenti ti aiutano a documentare e perfezionare il tuo lavoro. ClickUp Brain lo migliora e lo adatta, mentre l'accesso all'IA a livello di attività ti consente di generare contenuti mentre stai già lavorando. Insieme, queste funzionalità/funzioni ti aiutano a passare dalla sperimentazione per tentativi ed errori a risultati ripetibili e di alta qualità.

🧠 Inizia a creare la tua libreria di prompt in ClickUp, gratis.